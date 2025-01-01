Funzione non implementata (la descrizione è presente, ma nessun corpo)

Nessun operatore o ritorno è stato trovato in nessuno di tutti i rami dell'implementazione

La funzione non è di tipo void e l'operatore return deve restituire un valore

La variabile è già dichiarata

La struttura non è definita

Difficile nel compilare (troppa ramificazione, livelli di stack interni sono troppo pieni)

E' attesa una variabile

L'uso del tipo "void" è inaccettabile

Nessuna coppia per ")" o "]", cioè "(" o "[" è assente

Nessuna coppia per "(" o "{", cioè ")" o "]" è assente

Questo token non è previsto qui

E' atteso un operatore

Atteso un punto e virgola ";"

La costante-stringa ha più di 65534 caratteri

La definizione di funzione è inaccettabile qui

Dichiarazione in avanti, è vietata per le strutture

La funzione con questo nome è già definita ed ha un altro tipo di ritorno

La funzione con questo nome è già definita ed ha un diverso insieme di parametri

La funzione con questo nome è già definita ed implementata

Funzione sovraccaricata per questa chiamata, non è stata trovata

La funzione non è definita

Nell' espressione case solo costanti integer sono valide

Il valore di case in questo switch è già usato

Nell' espressione #import è atteso un nome del file

Le espressioni non sono ammesse a livello globale

A sinistra del segno di uguaglianza, è attesa una variabile

Il risultato di espressione non è utilizzato

La dichiarazione di variabili non è consentita in case

La sequenza di inizializzazione ha più elementi rispetto alla variabile inizializzata

Chiusura di parentesi o una virgola, è prevista (dichiarazione di membri array)

Il Metodo di struttura o classe non è dichiarato

La copia di strutture con oggetti non è consentita

Inizializzazione dell'array nella struttura o nella dichiarazione della classe non è ammessa

Metodo della classe o una struttura con lo stesso nome e parametri sono già stati dichiarati

La funzione importata non è descritta

Vi è 'default' per questo 'switch' già

Import non è definito

La conversione del parametro non è consentita

Non è permesso di dichiarare un puntatore ad un riferimento

Non è permesso di dichiarare un riferimento ad un riferimento

Non è permesso di dichiarare un puntatore ad un puntatore

La dichiarazione di struttura nella lista dei parametri non è consentita

Non è possibile convertire l'enumerazione

L'overloading di funzioni di sistema (funzioni del terminale) è vietato

Const (specificatore) non è valido per le funzioni che non sono membri di una classe o di una struttura

Non è permesso cambiare i membri della classe nel metodo costante

Non è permesso chiamare un metodo non-costante per un oggetto costante

Un oggetto è necessario per l'accesso ai membri (è impostato un punto per una non classe/struttura)

Const (specificatore) non è valido per il costruttore/distruttore

La funzione è stata dichiarata come esportabile

La funzione non è stata dichiarata come esportabile

E 'vietata l'esportazione di una funzione importata

#import non è stato chiuso

Non sono stati trovati nessuna funzione esportata o entry point

Chiamata al costruttore esplicito non è consentita

Il metodo è stato dichiarato come costante

Il metodo non è stato dichiarato come costante

Il nome della risorsa specificata è già utilizzato

Il nome risorsa è troppo lungo

Formato immagine non supportato (solo BMP con 24 o 32 bit di profondità colore sono supportati)

La dichiarazione non è consentita per il corrente ambito

L'inizializzazione di variabili statiche con i valori delle variabili locali non è consentito

Dichiarazione illegale di un array di oggetti che non hanno un costruttore di default

La lista di Inizializzazione è vuota

Inizializzazione di array in un costruttore non è consentita

Inizializzazione membri di una classe genitore nella lista inizializzazione non è consentita

