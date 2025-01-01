- Codici di Ritorno del Trade Server
- Avvisi del compilatore
- Errori di compilazione
- Errori di Runtime
Errori di compilazione
MetaEdtior 5 mostra i messaggi di errore sugli errori rilevati dal programma dal compilatore built-in durante la compilazione. L'elenco di questi errori è riportato qui sotto nella tabella. Per compilare il codice sorgente in un unico eseguibile, premere F7. I programmi che contengono errori non possono essere compilati fino a quando gli errori individuati dal compilatore non vengono eliminati.
|
Codice
|
Descrizione
|
Errore lettura file
|
Errore di *. Apertura file EX5 in scrittura mentre si salva
|
Memoria insufficiente per completare la compilazione
|
Unità sintattica vuota non riconosciuta dal compilatore
|
Nome di file non corretto in #include
|
Errore durante l'accesso ad un file #include (probabilmente il file non esiste)
|
Nome inappropriato per #define
|
Comando sconosciuto del preprocessore (valido #include, #define, #proprietà #import)
|
Simbolo sconosciuto al compilatore
|
Funzione non implementata (la descrizione è presente, ma nessun corpo)
|
Doppie virgolette (") omesse
|
Parentesi angolare di apertura (<) o doppie virgolette (") omesse
|
Virgoletta singola (') omessa
|
Parentesi angolare di chiusura ">" omessa
|
Tipo non specificato nella dichiarazione
|
Nessun operatore o ritorno è stato trovato in nessuno di tutti i rami dell'implementazione
|
Si aspettava la parentesi di apertura della chiamata dei parametri
|
Errore durante la scrittura EX5
|
Accesso non valido ad un array
|
La funzione non è di tipo void e l'operatore return deve restituire un valore
|
Dichiarazione errata del distruttore
|
Due punti ":" Manca
|
La variabile è già dichiarata
|
La variabile con tale identificatore già dichiarata
|
Nome della variabile troppo lungo (> 250 caratteri)
|
Struttura con tale identificatore già definita
|
La struttura non è definita
|
Membro della struttura con lo stesso nome già definito
|
Nessun membro di tale struttura
|
Accoppiamento violato di parentesi
|
Attesa apertura di parentesi "("
|
Parentesi sbilanciate (nessun "}")
|
Difficile nel compilare (troppa ramificazione, livelli di stack interni sono troppo pieni)
|
Errore di apertura del file per la lettura
|
Memoria insufficiente per scaricare il file di origine in memoria
|
E' attesa una variabile
|
La referenza non può essere inizializzata
|
Assegnazione attesa (appare nella dichiarazione)
|
Attesa apertura di parentesi "{"
|
Il parametro può essere un array dinamico solo
|
L'uso del tipo "void" è inaccettabile
|
Nessuna coppia per ")" o "]", cioè "(" o "[" è assente
|
Nessuna coppia per "(" o "{", cioè ")" o "]" è assente
|
Grandezza array errata
|
Troppi parametri (> 64)
|
Questo token non è previsto qui
|
Utilizzo non valido dell'operazione (operandi non validi)
|
Espressione di tipo void non consentita
|
E' atteso un operatore
|
Misuso di break
|
Atteso un punto e virgola ";"
|
Attesa una virgola ","
|
Deve essere un tipo della classe, non struct
|
Attesa un espressione
|
"carattere non HEX" trovato in HEX o un numero troppo lungo (numero di cifre > 511)
|
La costante-stringa ha più di 65534 caratteri
|
La definizione di funzione è inaccettabile qui
|
Fine del programma inattesa
|
Dichiarazione in avanti, è vietata per le strutture
|
La funzione con questo nome è già definita ed ha un altro tipo di ritorno
|
La funzione con questo nome è già definita ed ha un diverso insieme di parametri
|
La funzione con questo nome è già definita ed implementata
|
Funzione sovraccaricata per questa chiamata, non è stata trovata
|
Funzione con un valore di ritorno di tipo void non può restituire un valore
|
La funzione non è definita
|
Valore atteso
|
Nell' espressione case solo costanti integer sono valide
|
Il valore di case in questo switch è già usato
|
Atteso un Integer
|
Nell' espressione #import è atteso un nome del file
|
Le espressioni non sono ammesse a livello globale
|
Omessa parentesi ")" prima di ";"
|
A sinistra del segno di uguaglianza, è attesa una variabile
|
Il risultato di espressione non è utilizzato
|
La dichiarazione di variabili non è consentita in case
|
Conversione implicita da una stringa in un numero
|
Conversione implicita di un numero in una stringa
|
Chiamata ambigua di una funzione sovraccaricata (diversi overloads riempiti)
|
Illegale else senza un adeguato if
|
Non valido case o default senza switch
|
Uso inappropriato di puntini di sospensione
|
La sequenza di inizializzazione ha più elementi rispetto alla variabile inizializzata
|
Una costante per case attesa
|
Richiesta una costante espressione
|
Una variabile costante non può essere modificata
|
Chiusura di parentesi o una virgola, è prevista (dichiarazione di membri array)
|
Identificatore Enumeratore già definito
|
L' enumerazione non può avere modificatori di accesso (const, extern, static)
|
Membro di enumerazione già dichiarato con un valore diverso
|
C'è una variabile definita con lo stesso nome
|
C'è una struttura definita con lo stesso nome
|
Nome del membro di enumerazione, atteso
|
Espressione Integer attesa
|
Divisione per zeo, in un'espressione costante
|
Numero errato di parametri nella funzione
|
Il parametro di riferimento deve essere una variabile
|
Variabile dello stesso tipo da passare per riferimento atteso
|
Una variabile costante non può essere passata da un riferimento non-costante
|
Richiede un intero positivo costante
|
Impossibile accedere al membro classe protected
|
Import già definito in un altro modo
|
File eseguibile non creato
|
'OnCalculate entry point, non trovato per l'indicatore
|
L'operazione continue può essere utilizzata solo all'interno di un ciclo
|
Errore di accesso ad un membro della classe private (chiuso)
|
Il Metodo di struttura o classe non è dichiarato
|
Errore di accesso ad un metodo della classe private (chiuso)
|
La copia di strutture con oggetti non è consentita
|
Indice fuori intervallo dell'array
|
Inizializzazione dell'array nella struttura o nella dichiarazione della classe non è ammessa
|
Costruttore della classe non può avere parametri
|
Distruttore della classe non può avere parametri
|
Metodo della classe o una struttura con lo stesso nome e parametri sono già stati dichiarati
|
Operando atteso
|
Metodo della classe o struttura con lo stesso nome, ma con parametri diversi (dichiarazione !=implementazione)
|
La funzione importata non è descritta
|
ZeroMemory() is not allowed for objects with protected members or inheritance
|
Chiamata ambigua della funzione sovraccaricata (corrispondenza esatta dei parametri per diversi overloads)
|
Nome variabile atteso
|
Un riferimento non può essere dichiarato in questo punto
|
Già utilizzato come nome dell'enumerazione
|
Classe o struttura attesa
|
Impossibile chiamare l' operatore 'delete' per cancellare l'array
|
Operatore 'while' atteso
|
L' operatore 'delete' deve avere un puntatore
|
Vi è 'default' per questo 'switch' già
|
Errore di sintassi
|
Sequenza-escape può avvenire solo nelle stringhe (inizia con '\')
|
Array richiesto - la parentesi quadra '[' non si applica ad un array, o non array vengono passati come parametri di array
|
Non può essere inizializzato attraverso la sequenza di inizializzazione
|
Import non è definito
|
Errore Ottimizzatore sull'albero sintattico
|
Dichiarate troppe strutture (cerca di semplificare il programma)
|
La conversione del parametro non è consentita
|
Uso improprio dell' operatore 'delete'
|
Non è permesso di dichiarare un puntatore ad un riferimento
|
Non è permesso di dichiarare un riferimento ad un riferimento
|
Non è permesso di dichiarare un puntatore ad un puntatore
|
La dichiarazione di struttura nella lista dei parametri non è consentita
|
Operazione di typecasting non valida
|
Un puntatore può essere dichiarato solo per una classe o una struttura
|
Identificatore non dichiarato
|
Errore ottimizzatore codice eseguibile
|
Errore generazione codice eseguibile
|
Espressione non valida per l'operatore 'switch'
|
Pool di costanti stringa sovrariempite, semplificare programma
|
Non è possibile convertire l'enumerazione
|
Non usare 'virtual' per i dati (i membri di una classe o di una struttura)
|
Impossibile chiamare il metodo protected della classe
|
Funzioni virtuali sovraccaricate restituiscono un tipo differente
|
La classe non può essere ereditata da una struttura
|
La struttura non può essere ereditata da una classe
|
Costruttore non può essere virtuale (specificatore virtual non consentito)
|
La struttura non può avere metodi virtuali
|
La funzione deve avere un corpo
|
L'overloading di funzioni di sistema (funzioni del terminale) è vietato
|
Const (specificatore) non è valido per le funzioni che non sono membri di una classe o di una struttura
|
Non è permesso cambiare i membri della classe nel metodo costante
|
Sequenza di inizializzazione inappropriata
|
Mancato valore default per il parametro (dichiarazione specifica di parametri di default)
|
Overriding del parametro di default (valori diversi nella dichiarazione ed implementazione)
|
Non è permesso chiamare un metodo non-costante per un oggetto costante
|
Un oggetto è necessario per l'accesso ai membri (è impostato un punto per una non classe/struttura)
|
Il nome di una struttura già dichiarata non può essere utilizzato in una dichiarazione
|
Conversione non autorizzata (in eredità chiusa)
|
Strutture ed array non possono essere utilizzate come variabili di input
|
Const (specificatore) non è valido per il costruttore/distruttore
|
Stringa di espressione non corretta per un valore datetime
|
Proprietà sconosciuta (#property)
|
Valore errato di una proprietà
|
Indice non valido di una proprietà in #property
|
Omessa chiamata parametro - <func (x,)>
|
Gli oggetti devono essere passati per riferimento
|
Gli array devono essere passati per riferimento
|
La funzione è stata dichiarata come esportabile
|
La funzione non è stata dichiarata come esportabile
|
E 'vietata l'esportazione di una funzione importata
|
La funzione importata non può avere questo parametro (divieto di passare un puntatore, classe o una struttura che contiene un array dinamico, puntatore, classe, ecc)
|
Deve essere una classe
|
#import non è stato chiuso
|
Tipo non corrispondente
|
Variabile Extern già inizializzata
|
Non sono stati trovati nessuna funzione esportata o entry point
|
Chiamata al costruttore esplicito non è consentita
|
Il metodo è stato dichiarato come costante
|
Il metodo non è stato dichiarato come costante
|
Grandezza non corretta del file di risorse
|
Nome di risorsa non corretto
|
Errore di apertura di file risorsa
|
Errore di lettura di file risorsa
|
Risorsa di tipo sconosciuto
|
Percorso corretto al file di risorse
|
Il nome della risorsa specificata è già utilizzato
|
Argomento previsto per la funzione-tipo macro
|
Simbolo imprevisto in definizione macro
|
Errore nei parametri formali della macro
|
Numero non valido di parametri per una macro
|
Troppi parametri per una macro
|
Troppo complesso, semplificare la macro
|
Parametro per EnumToString() può essere solo una enumerazione
|
Il nome risorsa è troppo lungo
|
Formato immagine non supportato (solo BMP con 24 o 32 bit di profondità colore sono supportati)
|
Un array non può essere dichiarato in un operatore
|
La funzione può essere dichiarata solo nell'ambito globale
|
La dichiarazione non è consentita per il corrente ambito
|
L'inizializzazione di variabili statiche con i valori delle variabili locali non è consentito
|
Dichiarazione illegale di un array di oggetti che non hanno un costruttore di default
|
Lista inizializzazione consentita solo per costruttori
|
Nessuna definizione di funzione dopo l'elenco di inizializzazione
|
La lista di Inizializzazione è vuota
|
Inizializzazione di array in un costruttore non è consentita
|
Inizializzazione membri di una classe genitore nella lista inizializzazione non è consentita
|
Espressione di tipo intero attesa
|
La memoria richiesta per l' array supera il valore massimo
|
La memoria richiesta per la struttura supera il valore massimo
|
La memoria richiesta per le variabili dichiarate sul livello globale supera il valore massimo
|
La memoria richiesta per variabili locali supera il valore massimo
|
Costruttore non definito
|
Non valido il nome del file icona
|
Impossibile aprire il file iconanel percorso specificato
|
Il file icona non è corretto e non è del formato ICO(formato)
|
La reinizializzazione di un membro in un costruttore di una classe/struttura usando la lista inizializzazione
|
Inizializzazione di membri static nella lista inizializzazione del costruttore, non è consentita
|
Inizializzazione di un membro non-statico di una classe/struttura su un livello globale non è consentito
|
Il nome del metodo della classe/struttura corrisponde al nome di un membro dichiarato in precedenza
|
Il nome del membro della classe/struttura corrisponde al nome di un metodo dichiarato in precedenza
|
Il modificatore const non è consentito per le funzioni static
|
Il costruttore o distruttore non possono essere static
|
Membro/metodo non-static di una classe o di una struttura non possono essere acceduti da una funzione static
|
Un'operazione di overload (+,-,[],++,-- ecc.) è attesa dopo l' operatore keyword
|
Non tutte le operazioni possono essere sovraccaricate in MQL5
|
La definizione non corrisponde alla dichiarazione
|
Un numero non valido di parametri è specificato per l' operatore
|
Funzione di event handlingv non trovata
|
Il metodo non può essere esportato
|
Un puntatore all'oggetto costante non può essere normalizzato da un oggetto non-costante
|
I templated della classe non sono ancora supportati
|
L' overload dei template della funzione, non è ancora supportato
|
Template della funzione non può essere applicato
|
Parametro ambiguo nel template della funzione (diversi tipi di parametri possono essere applicati)
|
Impossibile determinare il tipo di parametro, con la quale l'argomento del modello della funzione deve essere normalizzato
|
Numero errato di parametri del modello della funzione
|
Il modello della funzione non può essere virtual
|
Templates della funzione non possono essere esportati
|
Templated di funzioni non possono essere importati
|
Strutture che contengono gli oggetti non sono ammesse
|
Array e strutture contenenti gli oggetti String non sono ammessi
|
Un membro stato di classe/struttura dev'essere esplicitamente inizializzato
|
Limitazione compilatore: la stringa non può contenere più di 65 535 caratteri
|
Inconsistent #ifdef/#endif
|
L' oggetto della classe non può essere restituito, costruttore di copia non trovato
|
Membri e metodi non statici non possono essere utilizzati
|
OnTesterInit() impossibile da usare senza OnTesterDeinit()
|
Redefinition of formal parameter '%s'
|
Macro __FUNCSIG__ and __FUNCTION__ non può apparire al di fuori del corpo di una funzione
|
Tipo restituito non valido. Ad esempio, questo errore verrà prodotto per le funzioni importate dalla DLL che restituiscono struttura o puntatore.
|
Errore d'uso template
|
Non usato
|
Sintassi illegale quando si dichiara una funzione virtuale pura, solo "=NULL" o "=0" sono consentiti
|
Solo le funzioni virtuali possono essere dichiarate con lo specificatore-puro ("=NULL" or "=0")
|
La classe astratta non può essere instanziata
|
Un puntatore a un tipo definito dall'utente deve essere applicato come tipo di destinazione per il cast dinamico utilizzando l'operatore dynamic_cast
|
È previsto il tipo "Puntatore a funzione"
|
I puntatori ai metodi non sono supportati
|
Errore - impossibile definire il tipo di puntatore per la funzione
|
Il tipo di cast non è disponibile a causa dell' eredità private
|
Una variabile con il modificatore const deve essere inizializzata durante la dichiarazione
|
Solo metodi con l'accesso public possono essere dichiarati in un' interfaccia
|
Annidamento non valido di un' interfaccia all'interno di un'altra interfaccia
|
Un'interfaccia può essere derivata solo da un'altra interfaccia
|
Un interfaccia è prevista
|
Le interfacce supportano solo l'eredità public
|
Un interfaccia non può contenere membri
|
Gli oggetti dell'interfaccia non possono essere creati direttamente, utilizzare solo l'ereditarietà
|
Uno specificatore non può essere utilizzato in una dichiarazione forward
|
L'ereditarietà della classe è impossibile, poiché è dichiarata con lo specificatore final
|
Non posso ridefinire un metodo dichiarato con lo specificatore final
|
Lo specificatore final può essere applicato solo alle funzioni virtual
|
Il metodo contrassegnato dallo specificatore override in realtà non sovrascrive alcuna funzione della classe base
|
Uno specificatore non è autorizzato a definire una funzione, ma solo nel dichiarare
|
Impossibile castare il tipo verso quello specificato
|
Il tipo non può essere utilizzato per una risorsa variabile
|
Errore nel file del progetto
|
Non può essere usato come un membro union(unione)
|
Scelta ambigua per il nome, il contesto di utilizzo deve essere definito in modo esplicito
|
La struttura non può essere utilizzata dalla DLL
|
Impossibile chiamare una funzione contrassegnata dallo specificatore delete
|
MQL4 non supportato. Per compilare il programma, utilizzare MetaEditor nella cartella di installazione del terminale MetaTrader 4