DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e StruttureI codici di Errore e di AvvertenzaErrori di compilazione 

Errori di compilazione

MetaEdtior 5 mostra i messaggi di errore sugli errori rilevati dal programma dal compilatore built-in durante la compilazione. L'elenco di questi errori è riportato qui sotto nella tabella. Per compilare il codice sorgente in un unico eseguibile, premere F7. I programmi che contengono errori non possono essere compilati fino a quando gli errori individuati dal compilatore non vengono eliminati.

Codice

Descrizione

100

Errore lettura file

101

Errore di *. Apertura file EX5 in scrittura mentre si salva

103

Memoria insufficiente per completare la compilazione

104

Unità sintattica vuota non riconosciuta dal compilatore

105

Nome di file non corretto in #include

106

Errore durante l'accesso ad un file #include (probabilmente il file non esiste)

108

Nome inappropriato per #define

109

Comando sconosciuto del preprocessore (valido #include, #define, #proprietà #import)

110

Simbolo sconosciuto al compilatore

111

Funzione non implementata (la descrizione è presente, ma nessun corpo)

112

Doppie virgolette (") omesse

113

Parentesi angolare di apertura (<) o doppie virgolette (") omesse

114

Virgoletta singola (') omessa

115

Parentesi angolare di chiusura ">" omessa

116

Tipo non specificato nella dichiarazione

117

Nessun operatore o ritorno è stato trovato in nessuno di tutti i rami dell'implementazione

118

Si aspettava la parentesi di apertura della chiamata dei parametri

119

Errore durante la scrittura EX5

120

Accesso non valido ad un array

121

La funzione non è di tipo void e l'operatore return deve restituire un valore

122

Dichiarazione errata del distruttore

123

Due punti ":" Manca

124

La variabile è già dichiarata

125

La variabile con tale identificatore già dichiarata

126

Nome della variabile troppo lungo (> 250 caratteri)

127

Struttura con tale identificatore già definita

128

La struttura non è definita

129

Membro della struttura con lo stesso nome già definito

130

Nessun membro di tale struttura

131

Accoppiamento violato di parentesi

132

Attesa apertura di parentesi "("

133

Parentesi sbilanciate (nessun "}")

134

Difficile nel compilare (troppa ramificazione, livelli di stack interni sono troppo pieni)

135

Errore di apertura del file per la lettura

136

Memoria insufficiente per scaricare il file di origine in memoria

13

E' attesa una variabile

138

La referenza non può essere inizializzata

140

Assegnazione attesa (appare nella dichiarazione)

141

Attesa apertura di parentesi "{"

142

Il parametro può essere un array dinamico solo

143

L'uso del tipo "void" è inaccettabile

144

Nessuna coppia per ")" o "]", cioè "(" o "[" è assente

145

Nessuna coppia per "(" o "{", cioè ")" o "]" è assente

146

Grandezza array errata

147

Troppi parametri (> 64)

149

Questo token non è previsto qui

150

Utilizzo non valido dell'operazione (operandi non validi)

151

Espressione di tipo void non consentita

152

E' atteso un operatore

153

Misuso di break

154

Atteso un punto e virgola ";"

155

Attesa una virgola ","

156

Deve essere un tipo della classe, non struct

157

Attesa un espressione

158

"carattere non HEX" trovato in HEX o un numero troppo lungo (numero di cifre > 511)

159

La costante-stringa ha più di 65534 caratteri

160

La definizione di funzione è inaccettabile qui

161

Fine del programma inattesa

162

Dichiarazione in avanti, è vietata per le strutture

163

La funzione con questo nome è già definita ed ha un altro tipo di ritorno

164

La funzione con questo nome è già definita ed ha un diverso insieme di parametri

165

La funzione con questo nome è già definita ed implementata

166

Funzione sovraccaricata per questa chiamata, non è stata trovata

167

Funzione con un valore di ritorno di tipo void non può restituire un valore

168

La funzione non è definita

170

Valore atteso

171

Nell' espressione case solo costanti integer sono valide

172

Il valore di case in questo switch è già usato

173

Atteso un Integer

174

Nell' espressione #import è atteso un nome del file

175

Le espressioni non sono ammesse a livello globale

176

Omessa parentesi ")" prima di ";"

177

A sinistra del segno di uguaglianza, è attesa una variabile

178

Il risultato di espressione non è utilizzato

179

La dichiarazione di variabili non è consentita in case

180

Conversione implicita da una stringa in un numero

181

Conversione implicita di un numero in una stringa

182

Chiamata ambigua di una funzione sovraccaricata (diversi overloads riempiti)

183

Illegale else senza un adeguato if

184

Non valido case o default senza switch

185

Uso inappropriato di puntini di sospensione

186

La sequenza di inizializzazione ha più elementi rispetto alla variabile inizializzata

187

Una costante per case attesa

188

Richiesta una costante espressione

189

Una variabile costante non può essere modificata

190

Chiusura di parentesi o una virgola, è prevista (dichiarazione di membri array)

191

Identificatore Enumeratore già definito

192

L' enumerazione non può avere modificatori di accesso (const, extern, static)

193

Membro di enumerazione già dichiarato con un valore diverso

194

C'è una variabile definita con lo stesso nome

195

C'è una struttura definita con lo stesso nome

196

Nome del membro di enumerazione, atteso

197

Espressione Integer attesa

198

Divisione per zeo, in un'espressione costante

199

Numero errato di parametri nella funzione

200

Il parametro di riferimento deve essere una variabile

201

Variabile dello stesso tipo da passare per riferimento atteso

202

Una variabile costante non può essere passata da un riferimento non-costante

203

Richiede un intero positivo costante

204

Impossibile accedere al membro classe protected

205

Import già definito in un altro modo

208

File eseguibile non creato

209

'OnCalculate entry point, non trovato per l'indicatore

210

L'operazione continue può essere utilizzata solo all'interno di un ciclo

211

Errore di accesso ad un membro della classe private (chiuso)

213

Il Metodo di struttura o classe non è dichiarato

214

Errore di accesso ad un metodo della classe private (chiuso)

216

La copia di strutture con oggetti non è consentita

218

Indice fuori intervallo dell'array

219

Inizializzazione dell'array nella struttura o nella dichiarazione della classe non è ammessa

220

Costruttore della classe non può avere parametri

221

Distruttore della classe non può avere parametri

222

Metodo della classe o una struttura con lo stesso nome e parametri sono già stati dichiarati

223

Operando atteso

224

Metodo della classe o struttura con lo stesso nome, ma con parametri diversi (dichiarazione !=implementazione)

225

La funzione importata non è descritta

226

ZeroMemory() is not allowed for objects with protected members or inheritance

227

Chiamata ambigua della funzione sovraccaricata (corrispondenza esatta dei parametri per diversi overloads)

228

Nome variabile atteso

229

Un riferimento non può essere dichiarato in questo punto

230

Già utilizzato come nome dell'enumerazione

232

Classe o struttura attesa

235

Impossibile chiamare l' operatore 'delete' per cancellare l'array

236

Operatore 'while' atteso

237

L' operatore 'delete' deve avere un puntatore

238

Vi è 'default' per questo 'switch' già

239

Errore di sintassi

240

Sequenza-escape può avvenire solo nelle stringhe (inizia con '\')

241

Array richiesto - la parentesi quadra '[' non si applica ad un array, o non array vengono passati come parametri di array

242

Non può essere inizializzato attraverso la sequenza di inizializzazione

243

Import non è definito

244

Errore Ottimizzatore sull'albero sintattico

245

Dichiarate troppe strutture (cerca di semplificare il programma)

246

La conversione del parametro non è consentita

247

Uso improprio dell' operatore 'delete'

248

Non è permesso di dichiarare un puntatore ad un riferimento

249

Non è permesso di dichiarare un riferimento ad un riferimento

250

Non è permesso di dichiarare un puntatore ad un puntatore

251

La dichiarazione di struttura nella lista dei parametri non è consentita

252

Operazione di typecasting non valida

253

Un puntatore può essere dichiarato solo per una classe o una struttura

256

Identificatore non dichiarato

257

Errore ottimizzatore codice eseguibile

258

Errore generazione codice eseguibile

260

Espressione non valida per l'operatore 'switch'

261

Pool di costanti stringa sovrariempite, semplificare programma

262

Non è possibile convertire l'enumerazione

263

Non usare 'virtual' per i dati (i membri di una classe o di una struttura)

264

Impossibile chiamare il metodo protected della classe

265

Funzioni virtuali sovraccaricate restituiscono un tipo differente

266

La classe non può essere ereditata da una struttura

267

La struttura non può essere ereditata da una classe

268

Costruttore non può essere virtuale (specificatore virtual non consentito)

269

La struttura non può avere metodi virtuali

270

La funzione deve avere un corpo

271

L'overloading di funzioni di sistema (funzioni del terminale) è vietato

272

Const (specificatore) non è valido per le funzioni che non sono membri di una classe o di una struttura

274

Non è permesso cambiare i membri della classe nel metodo costante

276

Sequenza di inizializzazione inappropriata

277

Mancato valore default per il parametro (dichiarazione specifica di parametri di default)

278

Overriding del parametro di default (valori diversi nella dichiarazione ed implementazione)

279

Non è permesso chiamare un metodo non-costante per un oggetto costante

280

Un oggetto è necessario per l'accesso ai membri (è impostato un punto per una non classe/struttura)

281

Il nome di una struttura già dichiarata non può essere utilizzato in una dichiarazione

284

Conversione non autorizzata (in eredità chiusa)

285

Strutture ed array non possono essere utilizzate come variabili di input

286

Const (specificatore) non è valido per il costruttore/distruttore

287

Stringa di espressione non corretta per un valore datetime

288

Proprietà sconosciuta (#property)

289

Valore errato di una proprietà

290

Indice non valido di una proprietà in #property

291

Omessa chiamata parametro - <func (x,)>

293

Gli oggetti devono essere passati per riferimento

294

Gli array devono essere passati per riferimento

295

La funzione è stata dichiarata come esportabile

296

La funzione non è stata dichiarata come esportabile

297

E 'vietata l'esportazione di una funzione importata

298

La funzione importata non può avere questo parametro (divieto di passare un puntatore, classe o una struttura che contiene un array dinamico, puntatore, classe, ecc)

299

Deve essere una classe

300

#import non è stato chiuso

302

Tipo non corrispondente

303

Variabile Extern già inizializzata

304

Non sono stati trovati nessuna funzione esportata o entry point

305

Chiamata al costruttore esplicito non è consentita

306

Il metodo è stato dichiarato come costante

307

Il metodo non è stato dichiarato come costante

308

Grandezza non corretta del file di risorse

309

Nome di risorsa non corretto

310

Errore di apertura di file risorsa

311

Errore di lettura di file risorsa

312

Risorsa di tipo sconosciuto

313

Percorso corretto al file di risorse

314

Il nome della risorsa specificata è già utilizzato

315

Argomento previsto per la funzione-tipo macro

316

Simbolo imprevisto in definizione macro

317

Errore nei parametri formali della macro

318

Numero non valido di parametri per una macro

319

Troppi parametri per una macro

320

Troppo complesso, semplificare la macro

321

Parametro per EnumToString() può essere solo una enumerazione

322

Il nome risorsa è troppo lungo

323

Formato immagine non supportato (solo BMP con 24 o 32 bit di profondità colore sono supportati)

324

Un array non può essere dichiarato in un operatore

325

La funzione può essere dichiarata solo nell'ambito globale

326

La dichiarazione non è consentita per il corrente ambito

327

L'inizializzazione di variabili statiche con i valori delle variabili locali non è consentito

328

Dichiarazione illegale di un array di oggetti che non hanno un costruttore di default

329

Lista inizializzazione consentita solo per costruttori

330

Nessuna definizione di funzione dopo l'elenco di inizializzazione

331

La lista di Inizializzazione è vuota

332

Inizializzazione di array in un costruttore non è consentita

333

Inizializzazione membri di una classe genitore nella lista inizializzazione non è consentita

334

Espressione di tipo intero attesa

335

La memoria richiesta per l' array supera il valore massimo

336

La memoria richiesta per la struttura supera il valore massimo

337

La memoria richiesta per le variabili dichiarate sul livello globale supera il valore massimo

338

La memoria richiesta per variabili locali supera il valore massimo

339

Costruttore non definito

340

Non valido il nome del file icona

341

Impossibile aprire il file iconanel percorso specificato

342

Il file icona non è corretto e non è del formato ICO(formato)

343

La reinizializzazione di un membro in un costruttore di una classe/struttura usando la lista inizializzazione

344

Inizializzazione di membri static nella lista inizializzazione del costruttore, non è consentita

345

Inizializzazione di un membro non-statico di una classe/struttura su un livello globale non è consentito

346

Il nome del metodo della classe/struttura corrisponde al nome di un membro dichiarato in precedenza

347

Il nome del membro della classe/struttura corrisponde al nome di un metodo dichiarato in precedenza

348

Virtual (funzione) non può essere dichiarata come static

349

Il modificatore const non è consentito per le funzioni static

350

Il costruttore o distruttore non possono essere static

351

Membro/metodo non-static di una classe o di una struttura non possono essere acceduti da una funzione static

352

Un'operazione di overload (+,-,[],++,-- ecc.) è attesa dopo l' operatore keyword

353

Non tutte le operazioni possono essere sovraccaricate in MQL5

354

La definizione non corrisponde alla dichiarazione

355

Un numero non valido di parametri è specificato per l' operatore

356

Funzione di event handlingv non trovata

357

Il metodo non può essere esportato

358

Un puntatore all'oggetto costante non può essere normalizzato da un oggetto non-costante

359

I templated della classe non sono ancora supportati

360

L' overload dei template della funzione, non è ancora supportato

361

Template della funzione non può essere applicato

362

Parametro ambiguo nel template della funzione (diversi tipi di parametri possono essere applicati)

363

Impossibile determinare il tipo di parametro, con la quale l'argomento del modello della funzione deve essere normalizzato

364

Numero errato di parametri del modello della funzione

365

Il modello della funzione non può essere virtual

366

Templates della funzione non possono essere esportati

367

Templated di funzioni non possono essere importati

368

Strutture che contengono gli oggetti non sono ammesse

369

Array e strutture contenenti gli oggetti String non sono ammessi

370

Un membro stato di classe/struttura dev'essere esplicitamente inizializzato

371

Limitazione compilatore: la stringa non può contenere più di 65 535 caratteri

37

Inconsistent #ifdef/#endif

373

L' oggetto della classe non può essere restituito, costruttore di copia non trovato

374

Membri e metodi non statici non possono essere utilizzati

375

OnTesterInit() impossibile da usare senza OnTesterDeinit()

376

Redefinition of formal parameter '%s'

377

Macro __FUNCSIG__ and __FUNCTION__ non può apparire al di fuori del corpo di una funzione

378

Tipo restituito non valido. Ad esempio, questo errore verrà prodotto per le funzioni importate dalla DLL che restituiscono struttura o puntatore.

379

Errore d'uso template

380

Non usato

381

Sintassi illegale quando si dichiara una funzione virtuale pura, solo "=NULL" o "=0" sono consentiti

382

Solo le funzioni virtuali possono essere dichiarate con lo specificatore-puro ("=NULL" or "=0")

383

La classe astratta non può essere instanziata

384

Un puntatore a un tipo definito dall'utente deve essere applicato come tipo di destinazione per il cast dinamico utilizzando l'operatore dynamic_cast

385

È previsto il tipo "Puntatore a funzione"

386

I puntatori ai metodi non sono supportati

387

Errore - impossibile definire il tipo di puntatore per la funzione

388

Il tipo di cast non è disponibile a causa dell' eredità private

389

Una variabile con il modificatore const deve essere inizializzata durante la dichiarazione

393

Solo metodi con l'accesso public possono essere dichiarati in un' interfaccia

394

Annidamento non valido di un' interfaccia all'interno di un'altra interfaccia

395

Un'interfaccia può essere derivata solo da un'altra interfaccia

396

Un interfaccia è prevista

397

Le interfacce supportano solo l'eredità public

398

Un interfaccia non può contenere membri

399

Gli oggetti dell'interfaccia non possono essere creati direttamente, utilizzare solo l'ereditarietà

400

Uno specificatore non può essere utilizzato in una dichiarazione forward

401

L'ereditarietà della classe è impossibile, poiché è dichiarata con lo specificatore final

402

Non posso ridefinire un metodo dichiarato con lo specificatore final

403

Lo specificatore final può essere applicato solo alle funzioni virtual

404

Il metodo contrassegnato dallo specificatore override in realtà non sovrascrive alcuna funzione della classe base

405

Uno specificatore non è autorizzato a definire una funzione, ma solo nel dichiarare

406

Impossibile castare il tipo verso quello specificato

407

Il tipo non può essere utilizzato per una risorsa variabile

408

Errore nel file del progetto

409

Non può essere usato come un membro union(unione)

410

Scelta ambigua per il nome, il contesto di utilizzo deve essere definito in modo esplicito

411

La struttura non può essere utilizzata dalla DLL

412

Impossibile chiamare una funzione contrassegnata dallo specificatore delete

413

MQL4 non supportato. Per compilare il programma, utilizzare MetaEditor nella cartella di installazione del terminale MetaTrader 4