文档部分
MQL5参考标准常量，列举和架构错误和警告代码编译错误 

编译错误

在编辑过程中通过内置编译器，MT5显示了关于系统错误删除的错误信息。这些错误列举在给出的下表中。为了编译可执行的源代码，按F7。程序包括的错误直到被淘汰的编辑器定义后才能编辑。

代码

描述

100

文件读数误差

101

*. EX5错误文件是用来书写记录的

103

没有足够内存完成编辑

104

编辑器不能识别的空语法

105

#include文件中的错误文件名

106

#include 包含文件中的访问文件错误（也许因为文件不存在）

108

与#define不匹配的名称

109

预处理器的位置命令（有效 #include， #define， #property， #import）

110

编辑器位置交易品种

111

无法实施的函数（现行描述，不是主体）

112

双引号(")省略

113

尖角括号(<)或双引号(")省略

114

单引号(')省略

115

回尖括号">"省略

116

声明中未标识的类型

117

无返回操作或者在所有分支中未发现返回

118

期望调用参量括号

119

错误书写EX5

120

无效访问数组

121

函数不是缺省型，返回操作会返回值

122

破坏者的特殊声明

123

冒号":"缺失

124

变量已声明

125

标识符变量已声明

126

变量名称太长（>250字节）

127

标识符变量已定义

128

结构未定义

129

相同名称构造成员已定义

130

没有相关构造成员

131

违背一对分支

132

开括号"("预期

133

不对称花括号（不是"}"）

134

难以编译（太多分支，满溢内部堆积水平）

135

（打开错误文件阅读）

136

没有足够内存下载源文件

137

预期变量

138

参考不能初始化

140

预期分配（抵达描述）

141

开括号"{"预期

142

参数只执行 动态数组

143

使用"void"类型不能接受

144

没有成对的 ")" 或者 "]",  例如 "(或" [ " 缺席

145

没有成对的 "(or" [ ", 如下 ") "or"] "缺席

146

错误数组大小

147

太多参量(> 64)

149

该符号不是预期的

150

无效使用操作（无效操作数）

151

不允许空型表达式

152

期望操作

153

滥用终止

154

分号";"预期

155

逗号","预期

156

分类类型，而不是结构

157

预期表达式

158

HEX中的"non HEX character"或者太长数字（数字大于511）

159

字符串长度超过65534字节

160

函数定义无法接受

161

不是预期的程序结尾

162

禁止架构的前置声明

163

函数名称已定义并有另一个返回类型

164

函数名称已定义并建立不同参量

165

函数名称已定义并应用

166

调用时函数重载并未发现

167

缺省型返回值函数不能返回值

168

函数不能定义

170

预期价值

171

case 表达式中只有整数常量是有效的

172

switch中的case值已经使用

173

预期整数

174

预期#import表达式文件名称

175

在总体水平上，表达式不允许使用

176

在前";"省略插入语")"

177

预计左标记变量

178

不使用表达式结果

179

说明变量在case 中不允许使用

180

从字符串到数字的隐式变换

181

数字的隐式变换到字符串

182

重载函数的不明确调用（几种重载安置）

183

不包含if的非法符号else

184

无需使用switch的无效case或者default  

185

省略号的不恰当使用

186

初始化序列比初始化常量元素多

187

预期case常数

188

要求表达式常数

189

不能改变的常数变量

190

预期回括号或逗号（说明数组成员）

191

枚举标识符已经定义

192

举例不能访问编辑器(const, extern, static)

193

使用不同值声明列举成员

194

相同名称定义变量

195

相同名称定义结构

196

期望列举成员名称

197

预期整数表达式

198

常数表达式除以0

199

函数参量的错误代码

200

通过引用的参量一定是变量

201

通过期望引用传递相同类型的变量

202

恒定变量不能通过不恒定变量传递

203

要求正整数常量

204

访问未保护分类成员失败

205

以另一种方式输入以定义

208

未生成可执行文件

209

指标未发现'OnCalculate' 入口点

210

只有在环形使用时能执行连续操作

211

错误访问私人分类成员（关闭）

213

未声明的结构方式或分类

214

错误访问私人分类方式（关闭）

216

不允许结构复制对象

218

数组转变指标

219

不允许数组在结构或分类中初始化

220

分类构造函数不能有参数

221

分类破坏者不能有参数

222

相同名称的分类方式或结构和参量已声明

223

预期操作数

224

以相同名称分类方式或结构，但使用不同参量（声明！=实现）

225

未声明定义函数

226

ZeroMemory()不允许用于被保护成员或继承对象

227

重载函数的歧义调用（几个多载集合参量的准确匹配）

228

预期变量名称

229

在此不能声明引用

230

以列举名称已经使用

232

预期的分类或结构

235

不能调用'delete'操作去删除数组

236

预期' while'操作

237

'delete'操作需要指针

238

已经对'switch'有"default'

239

句法错误

240

逃脱序列只能在字符串中发生 (以 '\'开头)

241

需要数组―方括号'['，不适用于数组，或者没有数组能参与数组参量传递

242

不能通过初始化序列初始化

243

输入不能定义

244

句法错误的优化程序错误

245

声明太多结构（想要简化程序）

246

不允许参数转换

247

错误使用“删除”操作

248

不允许宣布参考指针

249

不允许宣布提及参考

250

不允许宣布指标

251

参量列表中不允许架构宣布

252

铸字过程中的无效操作

253

指标只在分类或架构中声明

256

未定义的标识符

257

可执行代码优化程序错误

258

可执行代码生成错误

260

“转换”操作的无效表达式

261

字符串常数溢出，简化程序

262

不能转换列举项目

263

不能使用数据“虚拟”（分类或结构成员）

264

不能调用分类保护方法

265

拒绝虚拟函数返回不同类型

266

结构不能遗传分类

267

分类不能遗传结构

268

构造函数不能是虚拟的（不允许使用virtual说明符）

269

结构不能有虚拟方式

270

函数必须有主体

271

禁止系统函数重载（终端函数）

272

Const 标识符对函数来说没有分类或结构成员

274

在常数方法中不允许改变分类成员

276

不适合的初始化队列

277

参量丢失的缺省值（默认参量的特殊声明）

278

主要的缺省参量（声明和执行的不同值）

279

不允许为恒定对象调用不恒定方式

280

对象有必要访问成员（建立无分类或结构指示）

281

已声明的结构名称不能在申报中使用

284

未受保护的转换（关闭继承）

285

构造和数组不能以输入变量形式使用

286

对于constructor/destructor来说Const无效

287

表示日期时间的错误字符串

288

未知属性 (#property)

289

属性错误值

290

#property中的性质无效索引

291

调用省略参数- <func (x,)>

293

对象通过引用传递

294

数组通过引用传递

295

函数以可输出类型声明

296

函数不能以输出形式声明

297

禁止输出录入函数

298

导入函数不能有此参量（禁止传递指针，分类或者结构包括动态数据、指针，分类等）

299

需要类

300

#import 没有关闭

302

类型错配

303

外部变量 已经初始化

304

没有 输出 函数或者 接入点

305

不允许直接调用 构造函数

306

程序没有被声明为常量

307

程序没有被声明为常量

308

不正确的resource文件大小

309

不正确的resource名称

310

resource文件打开错误

311

resource文件阅读错误

312

未知resource类型

313

resource文件的错误路径

314

已经使用指定的 resource 名称

315

类似于宏函数的预期摘要

316

意想不到的宏定义符号

317

宏形式参数的错误

318

无效的宏参数数量

319

太多的宏参数

320

太复杂，简化宏

321

参数 EnumToString() 只能一个枚举

322

resource 名称太长

323

不支持的图片格式（只支持24/32位色深的BMP格式）

324

数组不能以操作符声明

325

函数只能在 全局 范围被声明

326

不允许在当前范围声明

327

不允许使用局部变量的值初始化动态变量

328

非法声明一个没有默认构造函数 的对象数组

329

初始化列表 只允许用于 构造函数

330

初始化列表后无定义函数

331

初始化列表 为空

332

不允许构造函数的数组初始化

333

不允许初始化初始化列表 中的父类成员

334

预计的 整型 表达式

335

数组 超过最大值所需的内存

336

结构 超过最大值所需的内存

337

全局 声明的变量超过最大值所需的内存

338

局部变量 超过最大值所需的内存

339

构造函数 未定义

340

图标文件 的无效名称

341

不能在指定路径打开图标文件

342

图标文件 不正确，不是 ICO 格式

343

使用初始化列表重新初始化类/结构构造函数的成员

344

不允许初始化构造函数初始化列表动态 成员

345

不允许初始化全局类/结构的非动态成员

346

类/结构方法的名称匹配早前声明的成员名称

347

类/结构成员的名称匹配早前声明的方法名称

348

函数不能声明为静态

349

const 修饰符不允许用于静态函数

350

构造函数析构函数 不能是静态的

351

类或结构的非静态成员/方法不能从静态函数访问

352

操作符 关键字后预计会过载运行(+,-,[],++,-- etc.)

353

并非所有操作都可以在MQL5 过载

354

定义与声明不匹配

355

操作符 指定无效的参数数量

356

未发现Event 处理函数

357

方法无法输出

358

常量 对象指针不能通过非常量对象规范化

359

还不支持类的模板

360

还不支持函数模板 过载

361

不能应用函数模板

362

函数模板的不明确参数（可以应用几种参数类型）

363

无法确定规范化函数模板参数的参数类型

364

函数模板中的不正确的参数数量

365

函数模板不能是 虚拟模板

366

函数模板不能导出

367

函数模板不能导入

368

不允许包含对象的结构

369

不允许包含对象的字符串数组和结构

370

静态类/结构成员 必须被显式初始化

371

编译器限制：字符串不能包含超过65 535个字符

372

#ifdef/#endif 相悖

373

不能返回类的对象，复制构造函数没有找到

374

不能使用非静态对象和方法

375

没有OnTesterDeinit()不能使用OnTesterInit()

376

重新定义正式参数'%s'

377

__FUNCSIG____FUNCTION__ 不能出现在函数主体之外

378

无效返回类型。例如，从返回结构或指针的DLL输入的函数将会产生这种错误

379

模板使用错误

380

未使用

381

声明纯虚函数时的非法语法，只允许 "=NULL" 或 "=0"

382

只有虚函数可以使用纯说明符进行声明 ("=NULL" 或 "=0")

383

抽象类不能被实例化

384

用户定义类型指针应该被用作使用dynamic_cast操作符的动态转换目标类型

385

预计的"函数指针" 类型

386

不支持类函数指针

387

误差– 不能定义函数指针类型

388

转换类型不可用，由于private 继承

389

const 修饰符变量应在声明期间初始化

393

只有公共访问的类函数可以界面中声明

394

无效界面 嵌入另一个界面中

395

界面只能由另一个界面衍生

396

期待一个界面

397

界面仅支持公共继承

398

一个界面不能包括成员

399

界面对象不可直接创建，只能通过继承方式

400

说明符不可以用在前向声明中

401

无法从类继承，因为它是通过final说明符声明的

402

无法重定义一个用final说明符声明的方法

403

final说明符只能应用于虚函数

404

通过override说明符标记的方法实际上不会覆盖任何基类函数

405

在定义函数时不允许使用说明符，只可以在声明时使用

406

只能将类型转换为指定类型

407

此类型不可以用于resource变量

408

项目文件中的错误

409

无法用作union成员

410

对于名称的模糊选择，应该明确定义使用语境

411

该结构无法从DLL使用

412

无法调用由delete说明符标记的函数

413

不支持MQL4。若要编译程序，请使用MetaTrader 4程序端安装文件夹中的MetaEditor