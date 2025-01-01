编译错误
在编辑过程中通过内置编译器，MT5显示了关于系统错误删除的错误信息。这些错误列举在给出的下表中。为了编译可执行的源代码，按F7。程序包括的错误直到被淘汰的编辑器定义后才能编辑。
|
代码
|
描述
|
文件读数误差
|
*. EX5错误文件是用来书写记录的
|
没有足够内存完成编辑
|
编辑器不能识别的空语法
|
#include文件中的错误文件名
|
#include 包含文件中的访问文件错误（也许因为文件不存在）
|
与#define不匹配的名称
|
预处理器的位置命令（有效 #include， #define， #property， #import）
|
编辑器位置交易品种
|
无法实施的函数（现行描述，不是主体）
|
双引号(")省略
|
尖角括号(<)或双引号(")省略
|
单引号(')省略
|
回尖括号">"省略
|
声明中未标识的类型
|
无返回操作或者在所有分支中未发现返回
|
期望调用参量括号
|
错误书写EX5
|
无效访问数组
|
函数不是缺省型，返回操作会返回值
|
破坏者的特殊声明
|
冒号":"缺失
|
变量已声明
|
标识符变量已声明
|
变量名称太长（>250字节）
|
标识符变量已定义
|
结构未定义
|
相同名称构造成员已定义
|
没有相关构造成员
|
违背一对分支
|
开括号"("预期
|
不对称花括号（不是"}"）
|
难以编译（太多分支，满溢内部堆积水平）
|
（打开错误文件阅读）
|
没有足够内存下载源文件
|
预期变量
|
参考不能初始化
|
预期分配（抵达描述）
|
开括号"{"预期
|
参数只执行 动态数组
|
使用"void"类型不能接受
|
没有成对的 ")" 或者 "]", 例如 "(或" [ " 缺席
|
没有成对的 "(or" [ ", 如下 ") "or"] "缺席
|
错误数组大小
|
太多参量(> 64)
|
该符号不是预期的
|
无效使用操作（无效操作数）
|
不允许空型表达式
|
期望操作
|
滥用终止
|
分号";"预期
|
逗号","预期
|
分类类型，而不是结构
|
预期表达式
|
HEX中的"non HEX character"或者太长数字（数字大于511）
|
字符串长度超过65534字节
|
函数定义无法接受
|
不是预期的程序结尾
|
禁止架构的前置声明
|
函数名称已定义并有另一个返回类型
|
函数名称已定义并建立不同参量
|
函数名称已定义并应用
|
调用时函数重载并未发现
|
缺省型返回值函数不能返回值
|
函数不能定义
|
预期价值
|
case 表达式中只有整数常量是有效的
|
switch中的case值已经使用
|
预期整数
|
预期#import表达式文件名称
|
在总体水平上，表达式不允许使用
|
在前";"省略插入语")"
|
预计左标记变量
|
不使用表达式结果
|
说明变量在case 中不允许使用
|
从字符串到数字的隐式变换
|
数字的隐式变换到字符串
|
重载函数的不明确调用（几种重载安置）
|
不包含if的非法符号else
|
无需使用switch的无效case或者default
|
省略号的不恰当使用
|
初始化序列比初始化常量元素多
|
预期case常数
|
要求表达式常数
|
不能改变的常数变量
|
预期回括号或逗号（说明数组成员）
|
枚举标识符已经定义
|
举例不能访问编辑器(const, extern, static)
|
使用不同值声明列举成员
|
相同名称定义变量
|
相同名称定义结构
|
期望列举成员名称
|
预期整数表达式
|
常数表达式除以0
|
函数参量的错误代码
|
通过引用的参量一定是变量
|
通过期望引用传递相同类型的变量
|
恒定变量不能通过不恒定变量传递
|
要求正整数常量
|
访问未保护分类成员失败
|
以另一种方式输入以定义
|
未生成可执行文件
|
指标未发现'OnCalculate' 入口点
|
只有在环形使用时能执行连续操作
|
错误访问私人分类成员（关闭）
|
未声明的结构方式或分类
|
错误访问私人分类方式（关闭）
|
不允许结构复制对象
|
数组转变指标
|
不允许数组在结构或分类中初始化
|
分类构造函数不能有参数
|
分类破坏者不能有参数
|
相同名称的分类方式或结构和参量已声明
|
预期操作数
|
以相同名称分类方式或结构，但使用不同参量（声明！=实现）
|
未声明定义函数
|
ZeroMemory()不允许用于被保护成员或继承对象
|
重载函数的歧义调用（几个多载集合参量的准确匹配）
|
预期变量名称
|
在此不能声明引用
|
以列举名称已经使用
|
预期的分类或结构
|
不能调用'delete'操作去删除数组
|
预期' while'操作
|
'delete'操作需要指针
|
已经对'switch'有"default'
|
句法错误
|
逃脱序列只能在字符串中发生 (以 '\'开头)
|
需要数组―方括号'['，不适用于数组，或者没有数组能参与数组参量传递
|
不能通过初始化序列初始化
|
输入不能定义
|
句法错误的优化程序错误
|
声明太多结构（想要简化程序）
|
不允许参数转换
|
错误使用“删除”操作
|
不允许宣布参考指针
|
不允许宣布提及参考
|
不允许宣布指标
|
参量列表中不允许架构宣布
|
铸字过程中的无效操作
|
指标只在分类或架构中声明
|
未定义的标识符
|
可执行代码优化程序错误
|
可执行代码生成错误
|
“转换”操作的无效表达式
|
字符串常数溢出，简化程序
|
不能转换列举项目
|
不能使用数据“虚拟”（分类或结构成员）
|
不能调用分类保护方法
|
拒绝虚拟函数返回不同类型
|
结构不能遗传分类
|
分类不能遗传结构
|
构造函数不能是虚拟的（不允许使用virtual说明符）
|
结构不能有虚拟方式
|
函数必须有主体
|
禁止系统函数重载（终端函数）
|
Const 标识符对函数来说没有分类或结构成员
|
在常数方法中不允许改变分类成员
|
不适合的初始化队列
|
参量丢失的缺省值（默认参量的特殊声明）
|
主要的缺省参量（声明和执行的不同值）
|
不允许为恒定对象调用不恒定方式
|
对象有必要访问成员（建立无分类或结构指示）
|
已声明的结构名称不能在申报中使用
|
未受保护的转换（关闭继承）
|
构造和数组不能以输入变量形式使用
|
对于constructor/destructor来说Const无效
|
表示日期时间的错误字符串
|
未知属性 (#property)
|
属性错误值
|
#property中的性质无效索引
|
调用省略参数- <func (x,)>
|
对象通过引用传递
|
数组通过引用传递
|
函数以可输出类型声明
|
函数不能以输出形式声明
|
禁止输出录入函数
|
导入函数不能有此参量（禁止传递指针，分类或者结构包括动态数据、指针，分类等）
|
需要类
|
#import 没有关闭
|
类型错配
|
外部变量 已经初始化
|
不允许直接调用 构造函数
|
程序没有被声明为常量
|
程序没有被声明为常量
|
不正确的resource文件大小
|
不正确的resource名称
|
resource文件打开错误
|
resource文件阅读错误
|
未知resource类型
|
resource文件的错误路径
|
已经使用指定的 resource 名称
|
类似于宏函数的预期摘要
|
意想不到的宏定义符号
|
宏形式参数的错误
|
无效的宏参数数量
|
太多的宏参数
|
太复杂，简化宏
|
参数 EnumToString() 只能一个枚举
|
resource 名称太长
|
不支持的图片格式（只支持24/32位色深的BMP格式）
|
数组不能以操作符声明
|
函数只能在 全局 范围被声明
|
不允许在当前范围声明
|
不允许使用局部变量的值初始化动态变量
|
非法声明一个没有默认构造函数 的对象数组
|
初始化列表后无定义函数
|
初始化列表 为空
|
不允许构造函数的数组初始化
|
不允许初始化初始化列表 中的父类成员
|
预计的 整型 表达式
|
数组 超过最大值所需的内存
|
结构 超过最大值所需的内存
|
全局 声明的变量超过最大值所需的内存
|
局部变量 超过最大值所需的内存
|
构造函数 未定义
|
图标文件 的无效名称
|
不能在指定路径打开图标文件
|
使用初始化列表重新初始化类/结构构造函数的成员
|
类/结构方法的名称匹配早前声明的成员名称
|
类/结构成员的名称匹配早前声明的方法名称
|
类或结构的非静态成员/方法不能从静态函数访问
|
操作符 关键字后预计会过载运行(+,-,[],++,-- etc.)
|
并非所有操作都可以在MQL5 过载
|
定义与声明不匹配
|
为 操作符 指定无效的参数数量
|
未发现Event 处理函数
|
方法无法输出
|
常量 对象指针不能通过非常量对象规范化
|
还不支持类的模板
|
还不支持函数模板 过载
|
不能应用函数模板
|
函数模板的不明确参数（可以应用几种参数类型）
|
无法确定规范化函数模板参数的参数类型
|
函数模板中的不正确的参数数量
|
函数模板不能是 虚拟模板
|
函数模板不能导出
|
函数模板不能导入
|
不允许包含对象的结构
|
不允许包含对象的字符串数组和结构
|
静态类/结构成员 必须被显式初始化
|
编译器限制：字符串不能包含超过65 535个字符
|
不能返回类的对象，复制构造函数没有找到
|
不能使用非静态对象和方法
|
没有OnTesterDeinit()不能使用OnTesterInit()
|
重新定义正式参数'%s'
|
宏 __FUNCSIG__ 和 __FUNCTION__ 不能出现在函数主体之外
|
无效返回类型。例如，从返回结构或指针的DLL输入的函数将会产生这种错误
|
模板使用错误
|
未使用
|
声明纯虚函数时的非法语法，只允许 "=NULL" 或 "=0"
|
只有虚函数可以使用纯说明符进行声明 ("=NULL" 或 "=0")
|
抽象类不能被实例化
|
用户定义类型指针应该被用作使用dynamic_cast操作符的动态转换目标类型
|
预计的"函数指针" 类型
|
不支持类函数指针
|
误差– 不能定义函数指针类型
|
转换类型不可用，由于private 继承
|
const 修饰符变量应在声明期间初始化
|
无效界面 嵌入另一个界面中
|
界面只能由另一个界面衍生
|
期待一个界面
|
界面仅支持公共继承
|
一个界面不能包括成员
|
界面对象不可直接创建，只能通过继承方式
|
说明符不可以用在前向声明中
|
无法从类继承，因为它是通过final说明符声明的
|
final说明符只能应用于虚函数
|
通过override说明符标记的方法实际上不会覆盖任何基类函数
|
在定义函数时不允许使用说明符，只可以在声明时使用
|
只能将类型转换为指定类型
|
此类型不可以用于resource变量
|
项目文件中的错误
|
无法用作union成员
|
对于名称的模糊选择，应该明确定义使用语境
|
该结构无法从DLL使用
|
无法调用由delete说明符标记的函数
|
不支持MQL4。若要编译程序，请使用MetaTrader 4程序端安装文件夹中的MetaEditor