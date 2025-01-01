Условная компиляция (#ifdef, #ifndef, #else, #endif)

Директивы препроцессора используются компилятором для предварительной обработки исходного кода перед его компиляцией. Директива всегда начинается со знака # (решетка), поэтому компилятор запрещает использовать данный символ в именах переменных, функций и т.д.

Каждая директива описывается отдельной записью и действует до переноса строки. Нельзя в одной записи использовать несколько директив. Если запись директивы получается слишком большой, то её можно разбить на несколько строк с помощью обратного слеша '\', в таком случае следующая строка будет считаться продолжением записи директивы.

Директивы условной компиляции препроцессора позволяют компилировать или пропускать часть программы в зависимости от выполнения некоторого условия.

Условие может принимать одну из описываемых ниже форм.

#ifdef identifier

// код, находящийся здесь, компилируется, если identifier уже был определен для препроцессора в команде #define.

#endif

#ifndef identifier

// код, находящийся здесь, компилируется, если identifier в данный момент не определен командой препроцессора #define.

#endif

За любой из команд условной компиляции может следовать произвольное число строк, содержащих, возможно, команду вида #else и заканчивающихся #endif. Если проверяемое условие справедливо, то строки между #else и #endif игнорируются. Если же проверяемое условие не выполняется, то игнорируются все строки между проверкой и командой #else, а если ее нет, то командой #endif.

Пример:

#ifndef TestMode

#define TestMode

#endif

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

#ifdef TestMode

Print("Test mode");

#else

Print("Normal mode");

#endif

}

В зависимости от типа программы и режима компиляции стандартные макросы определяются следующим образом:

Макрос __MQL5__ доступен при компиляции файла *.mq5, при компиляции *.mq4 доступен макрос __MQL4__.

Макрос _DEBUG доступен при компиляции под отладку.

Макрос _RELEASE доступен при компиляции не под отладку.

Пример: