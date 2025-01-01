Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыКоды ошибок и предупреждений
Коды ошибок и предупреждений
Раздел содержит следующие описания:
- Коды возврата торгового сервера – анализ результатов отправки торгового запроса, отправленного функцией OrderSend();
- Предупреждения компилятора – коды предупредительных сообщений, выводимые при компиляции (не являются ошибками);
- Ошибки компиляции – коды сообщений об ошибке при неудачной попытке компиляции;
- Ошибки времени выполнения – коды ошибок при выполнении mql5-программы, которые можно получить при помощи функции GetLastError().