Тип color

Тип color предназначен для хранения информации о цвете и занимает в памяти 4 байта. Первый байт не учитывается, остальные 3 байта содержат RGB-составляющие.

Цветовые константы могут быть представлены тремя различными способами: литерально, целочисленно или при помощи имени (только для именованных Web-цветов).

Литеральное представление состоит из трех частей, представляющих числовые значения интенсивности трех основных компонент цвета: красной (red), зеленой (green), синей (blue). Константа начинается с символа C и обрамляется одинарными кавычками. Числовые значения интенсивности компоненты цвета лежат в диапазоне от 0 до 255.

Целочисленное представление записывается в виде шестнадцатеричного или десятичного числа. Шестнадцатеричное число имеет вид 0x00BBGGRR, где RR - значение интенсивности красной компоненты цвета, GG - зеленной, а BB - синей. Десятичные константы не имеют прямого отражения в RGB. Они представляют собой десятичное значение шестнадцатеричного целочисленного представления.

Именованные цвета отражают так называемый набор Web-цветов.

Примеры:

//--- литералы

C'128,128,128' // серый

C'0x00,0x00,0xFF' // синий

//названия цветов

clrRed // красный

clrYellow // желтый

clrBlack // черный

//--- целочисленные представления

0xFFFFFF // белый

16777215 // белый

0x008000 // зеленый

32768 // зеленый

Смотри также

Набор Web-цветов, ColorToString, StringToColor, Приведение типов