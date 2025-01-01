Тип color
Тип color предназначен для хранения информации о цвете и занимает в памяти 4 байта. Первый байт не учитывается, остальные 3 байта содержат RGB-составляющие.
Цветовые константы могут быть представлены тремя различными способами: литерально, целочисленно или при помощи имени (только для именованных Web-цветов).
Литеральное представление состоит из трех частей, представляющих числовые значения интенсивности трех основных компонент цвета: красной (red), зеленой (green), синей (blue). Константа начинается с символа C и обрамляется одинарными кавычками. Числовые значения интенсивности компоненты цвета лежат в диапазоне от 0 до 255.
Целочисленное представление записывается в виде шестнадцатеричного или десятичного числа. Шестнадцатеричное число имеет вид 0x00BBGGRR, где RR - значение интенсивности красной компоненты цвета, GG - зеленной, а BB - синей. Десятичные константы не имеют прямого отражения в RGB. Они представляют собой десятичное значение шестнадцатеричного целочисленного представления.
Именованные цвета отражают так называемый набор Web-цветов.
Примеры:
//--- литералы
