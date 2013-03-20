Jeremy Scott - успешный продавец MQL5 Маркета

Джереми Скотт (Jeremy Scott), более известный в MQL5.community под ником Johnnypasado, снискал славу на ниве нашего сервиса MQL5 Маркет. Он был рядовым программистом, предоставлял свободные мощности MQL5 Cloud Network и сам использовал ресурсы этого сервиса для оптимизации своих приложений. Форум и сервис Работа не были его коньком, но он сумел отличиться в другом.

Широкую известность ему принес MQL5 Маркет - магазин торговых роботов и технических индикаторов. Дело в том, что Джереми является одним из самых прибыльных разработчиков MQL5 Маркета, который известен как автор экспертов семейства Freak. На 10 марта эти приложения загрузили 1845 и купили около 10 раз. И это при достаточно высоких ценах - эксперты серии Freak продаются по цене от 875 до 1379 кредитов в зависимости от версий.

В результате Джереми уже заработал несколько тысяч долларов в Маркете и это далеко не предел. Мы не беремся судить о качестве продаваемых продуктов, однако его опыт продаж крайне интересен. Мы решили внимательнее присмотреться к будущему миллионеру и получить от него инструкцию успеха для продавцов в MQL5 Маркете.

Экспертный путь продавца

Джереми Скотт - успешный продавец, актер, инструктор по бальным танцам и просто полиглот - решил не останавливаться на достигнутом. Уже будучи знаком с программированием в 2012 году он открыл для себя разработку торговых роботов для MetaTrader 5. И той же осенью из-под его пера, приправленного энергетиком, стали появляться такие торговые роботы как "Alien Sandwich". Некоторые из них уже покинули Маркет, однако полученный на них опыт послужили основой для создания самого известного продукта "Freak".

"Я придумал название "Freak", потому что "стал чокнутым" (freaked out - на английском) от радости и счастья, когда впервые увидел, какие отличные результаты показывает эксперт в тестере! Я имею в виду, превратить $100 в более чем $10 миллионов за 2 года - это бесспорно отличное начало!" - сообщил нам Джереми.

Превосходные результаты позволили Джереми заявить о себе в MQL5 Маркете. Публикацию своих программ в Маркете он начал 27 ноября с бесплатной Freak Free Version, которую можно запустить на реальном счете с объемами торгов по 0.01 лота. "Я опубликовал бесплатную версию, чтобы трейдеры могли самостоятельно пробовать и оценивать торговую стратегию. Это честная проверка прибыльности робота на реальных счетах, возможность обсудить проблемы с продавцом еще до покупки программы. И люди хорошо реагируют на такую честность и открытость", - говорит Джереми.

Наряду с бесплатной версией Джереми выпустил коммерческий продукт с таким же названием, но уже без ограничений по объему торгов. Позже он выпустил еще два коммерческих эксперта из серии Freak, самая продвинутая из которых получила оптимально подобранные Джереми параметры для торговли. В итоге, все эксперты серии Freak получили единую торговую стратегию и различаются лишь настройкой входных параметров.

Простые рецепты от Джереми

Во-первых, все эксперты Джереми снабжает скриншотами и видео с красивыми результатами, которые клиенты могут получить самостоятельно при тестировании демоверсий. По мнению Джереми, это лучшая реклама в MQL5 Маркете.

Во-вторых, "все знают, что результаты тестов могут сильно отличаться от реальной торговли и не должны рассматриваться как потенциальная прибыль" - заявил Джереми. Поэтому в дополнение к демоверсиям он выпускает бесплатного эксперта Freak, который позволяет торговать на реальном счете. Это помогает трейдерам оценить стратегию коммерческих экспертов серии Freak в действии и оптимизировать входные параметры под своего брокера и рабочие инструменты.

В-третьих, Джереми подготовил "The Freak Series Guide" - руководство по своим продуктам - и напрямую помогает клиентам в оптимизации эксперта под их конкретные условия. Кроме того, такое тесное общение с трейдерами помогает ему улучшать торговую стратегию и собирать от клиентов пожелания для последующей доработки своих программ. Самые лучшие из них воплощаются в жизнь и появляются в его экспертах с каждым обновлением.

Также Джереми рекомендует активно использовать средства всемирной сети для привлечения клиентов: "Создайте свой сайт, приправьте его виджетами из MQL5 Маркета и угощайте трейдеров бесплатными версиями. И не забывайте при этом активно и честно общаться со своими клиентами". Раз эти простые действия сработали для одного разработчика, возможно, они сработают и для вас?

Публикуйте экспертов в MQL5 Маркете и раскручивайте свой продукт, чтобы получить солидную прибыль!