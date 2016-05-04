Jeremy Scott - Erfolgreicher Verkäufer auf MQL5 Market
Jeremy Scott, in der MQL5.community besser bekannt unter seinem Pseudonym Johnnypasado, hat sich in unserem MQL5 Market einen Namen für sein Produktangebot gemacht. Er begann als normaler Programmierer und stellte dem MQL5 Cloud Netzwerk kostenlose Rechnerleistung zur Verfügung und bediente sich der Ressourcen dieses Service, um seine eigenen Anwendungen zu optimieren. Das Forum und der Jobs-Service waren nicht seine Stärke, doch in einem anderen Bereich gelang ihm Großartiges.
Dank des MQL5 Market - Online-Platz bietet Handelsroboter und technische Indikatoren - erfreut sich Jeremy großer Beliebtheit. Jeremy ist einer der MQL5 Market Entwickler mit dem größten Umsatz und v.a. bekannt als der Entwickler der Freak Expert Advisor Reihe. Mit Stichtag 10. März wurden diese Anwendungen 1845 Mal heruntergeladen und trotz ihres stolzen Preises 10 Mal gekauft. Die Kosten für die Freak Expert Advisor Reihe liegen zwischen 875 bis zu 1379 Credits, je nach Version.
Als Ergebnis hat Jeremy im Market bereits mehrere Tausend Dollar verdient - und ist weiterhin erfolgreich. Hier soll nicht die Qualität der angebotenen Produkte bewertet, sondern Jeremys hoch interessante Erfahrung im Produktverkauf betrachtet werden. Daher haben wir uns diesen zukünftigen Millionär genauer angesehen und von ihm einige Tipps für andere Anbieter im MQL5 Market bekommen.
Der Weg zum Absatzexperten
Jeremy Scott ist ein erfolgreicher Verkäufer, Schauspieler, Tanzlehrer und spricht mehrere Sprachen. doch das ist bei weitem noch nicht alles. Jeremy, der im Programmieren bereits einige Erfahrung hatte, begann 2012 mit der Entwicklung von Handelsrobotern für MetaTrader 5. Inspiriert durch seine Kenntnisse und durch einen Energy Drink gepowert, entwickelte er Handelsroboter wie z.B. "Alien Sandwich". Einige dieser Roboter gibt es auf Market nicht mehr, doch aufgrund der gewonnenen Erfahrung war der Entwickler imstande, sein berühmtestes Produkt zu entwickeln - "Freak".
"Ich habe ihn 'Freak' genannt, denn 'als ich die Ergebnisse meines Expert Advisors im Tester gesehen habe, bin ich vor Freude und Glück schier ausgeflippt! Also wenn innerhalb von 2 Jahren aus USD100 mehr als USD $10 Millionen werden, kann man echt nicht meckern, oder?" - erzählt Jeremy.
Und diese erstaunlichen Ergebnisse sind der Grund, warum Jeremy im MQL5 Market so bekannt ist. Am 27. November begann er mit der Veröffentlichung seiner Programme, zunächst mit der Gratis-Version von Freak, die auf einem echten Konto mit einem Handelsvolumen von 0,01 Posten gefahren werden kann. "Ich habe deswegen eine kostenlose Version veröffentlicht, damit Händler die Handelsstrategie ausprobieren und bewerten können. Dadurch haben sie einen ehrlichen Test der Rentabilität des Roboters auf echten Kontos und zugleich auch die Möglichkeit, vor dem Kauf der Anwendung mit dem Anbieter alle Probleme besprechen zu können. Und Käufer schätzen ja immer Ehrlichkeit und Transparenz" - fügt Jeremy hinzu.
Zusammen mit dieser Gratis-Version veröffentlichte Jeremy ein kostenpflichtiges Produkt desselben Namens und ohne Einschränkungen beim Handelsvolumen. Später veröffentlichte er noch zwei weitere kostenpflichtige Expert Advisors der Freak-Reihe, wovon der fortgeschrittenste die Handelsparameter enthält, die vom Entwickler optimal aufeinander abgestimmt wurden. Als Folge haben alle Freak Expert Advisors die gemeinsame Handelsstrategie bekommen und unterscheiden sich nur in den Einstellungen der Eingabe-Parameter.
Ein paar einfach Tipps von Jeremy
Zunächst einmal kommen alle Expert Advisors von Jeremy mit Screenshots und Videos voller inspirierender Ergebnisse, die alle Nutzer beim Testen der Demoversionen selbst erhalten können. Laut Jeremy ist das die beste Werbung im MQL5 Market.
Zweitens, so merkt Jeremy an: "Weiß jeder, dass sich Testergebnisse ganz erheblich vom echten Handel unterscheiden und man sie daher nicht als möglichen Gewinn betrachten sollte." Und deshalb bietet er einen kostenlosen Freak Expert Advisor zusammen mit Demoversionen an, um damit auf einem echten Konto zu handeln. Das hilft den Händlern, die Strategie der kostenpflichtigen Freak Expert Advisors im echten Markt einschätzen zu können und die Eingabe-Parameter je nach ihren Maklern und Symbolen zu optimieren.
Und drittens hat Jeremy einen "Freak Series Guide" vorbereitet, einen Leitfaden als Hilfe für Käufer bei der Optimierung des Expert Advisors, je nach ihren jeweiligen, besonderen Bedingungen. Außerdem erlaubt eine solch aktive Kommunikation mit Händlern dem Entwickler seine Handelsstrategie zu verbessern und Feedback zu bekommen, das ihn zukünftige Verbesserungen einfließen kann. Die besten Empfehlungen werden berücksichtigt und bei jedem Update eines Expert Adviros mit implementiert.
Jeremy empfiehlt ebenfalls, die Möglichkeiten des Internets zu nutzen, um Kunden auf sich aufmerksam zu machen: "Erstellen Sie Ihre eigene Webseite, fügen Sie MQL5 Market Widgets hinzu und bieten Sie Ihren Käufern Gratis-Versionen an. Und denken Sie immer daran, mit Ihren Kunden aktiv und ehrlich zu kommunizieren". In Anbetracht der Tatsache, dass sich diese simplen Tipps und Hinweise bereits für einen Entwickler extrem erfolgreich ausgezahlt haben, kann dies bei Ihnen durchaus auch der Fall sein.
Veröffentlichen Sie Ihre Expert Advisors im MQL5 Market und bewerben Ihre Produkte - das bringt einen schönen Gewinn!
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/665
Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.
Hallo Jeremy
habe soeben die Demo heruntergeladen - vielen Dank für die Bereitstellung; ich werde (als kompletter Neuling) gespannt sein, ob ich sie installieren und die richtigen Einstellungen vornehmen kann...ich erwarte, dass ich innerhalb von 24 Stunden mit einem Hilferuf (oder mehr) zurückkommen werde~! Ich muss verstehen, wie man"private Nachrichten" verschickt.
Keith
Ich habe auch ein System entwickelt, von dem ich glaube, dass es besser ist als Freak, was Stabilität, zufällige Verzögerung und Konsistenz angeht. "Swing" biete ich allen meinen Kunden an, zuerst in der Demo zu testen und sicherzustellen, dass es fehlerfrei ist, und dann live zu testen. Wenn ich echtes Geld Ergebnisse haben, werde ich die kommerzielle Version zu veröffentlichen- Es ist sehr spannend EA, die automatisch auf die Märkte mit 2 wichtigsten Eingaben nur, dass profitable 20 bis 400 % Jahr auf allen verfügbaren Instrumenten- viel mehr anpassungsfähig und logisch als Freak- Ich arbeite an der Erstellung von Freak 4.0 als auch anpassungsfähig zu sein, aber ich fürchte, die Strategie kann nicht ohne Verlust der Rentabilität anpassungsfähig gemacht werden. Sowieso nur eine Vorwarnung für das, was ich im Moment arbeiten. Am besten ist es, die bestehende Version (3x45) noch nicht zu verwenden, bis ich wirklich stabile Ergebnisse von Kunden erhalte, die sie verwenden.
Ich habe auch ein System entwickelt, von dem ich glaube, dass es besser ist als Freak, was Stabilität, zufällige Verzögerung und Konsistenz angeht. Ich biete allen meinen Kunden an, es zuerst in der Demo zu testen und sicherzustellen, dass es fehlerfrei ist, und dann live zu testen. Wenn ich echtes Geld Ergebnisse haben, werde ich die kommerzielle Version zu veröffentlichen- Es ist sehr spannend EA, die automatisch auf die Märkte mit 2 wichtigsten Eingänge nur, dass profitable 20 bis 400 % Jahr auf allen verfügbaren Instrumenten- viel mehr anpassungsfähig und logisch als Freak- Ich arbeite an der Erstellung von Freak 4.0, um adaptive als auch, aber ich fürchte, die Strategie kann nicht gemacht werden anpassungsfähig ohne Verlust der Rentabilität. Wie auch immer nur eine Vorwarnung für das, was ich im Moment arbeiten. Es ist besser, die bestehende Version (3x45) noch nicht zu verwenden, bis ich wirklich stabile Ergebnisse von Kunden erhalte, die sie verwenden.
Jetzt verstehe ich viel mehr über Auftragskontrolle und Persistenz 😉 .
I just can not get it baked. If he made USD 100, USD 10,000,000 with the EA in 2 years, why does he still have to earn money with the EA?
That's complete nonsense?
This contradicts the story.