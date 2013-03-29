Индикатор для построения графика "Крестики - Нолики"

Введение

Существует множество типов графиков, которые представляют информацию о текущей ситуации на рынке. Многие из них пришли к нам из далёкого прошлого, и как раз одним из таких является график "Крестики-нолики" (Point and figure chart).

Этот тип графика был известен еще с конца XIX века. Его первоначальное название "книжный метод" употребил ещё Чарльз Доу в редакционной статье номера "Уолл-Стрит Джорнал" от 20 июля 1901 года. Хоть Доу и утверждал, что "книжный метод" уже существует пятнадцать лет (то есть дата его рождения 1886 год), но именно он зафиксировал его употребление и по сей день.

Несмотря на то, что Доу ограничился описанием этого метода в редакционных статьях, сейчас можно найти множество книг, в которых подробно раскрывается этот метод. Одной из таких книг, которую я бы посоветовал прочитать начинающим трейдерам, является книга Томаса Дж. Дорси " Метод графического анализа крестики-нолики " (оригинал " Point and Figure Charting: The Essential Application for Forecasting and Tracking Market Prices ").

Описание

График "Крестики-нолики" представляет собой совокупность вертикальных столбцов: крестиков "X" - символизирующих рост цен, и ноликов "O" - символизирующих падение. Особенность этого графика заключается в том, что он строится на основании цен, не учитывая при этом времени. Таким образом, убрав одно значение из данных (время) для построения ценовых графиков, мы получаем графики с каналами ровно в 45 градусов.

В построении графика "Крестики-нолики" участвуют две заранее оговоренные величины:

Коробка (box size) - количество пунктов изменения цены, которые регистрируются на графике как крестик или нолик (изначально это значение предполагало стоимость в долларах за акцию, но в дальнейшем переросло в пункты, что мы и будем использовать в нашем индикаторе).

- количество пунктов изменения цены, которые регистрируются на графике как крестик или нолик (изначально это значение предполагало стоимость в долларах за акцию, но в дальнейшем переросло в пункты, что мы и будем использовать в нашем индикаторе). Разворот (reversal) - величина противоположного движения цены в единицах величины коробки (box size), при котором происходит смена "Х" на "О" или наоборот (например, разворот равный 3 при величине коробки в 10 пунктов будет соответствовать 30 пунктам).

То есть мы выбираем точку отсчёта, и от этой точки, в случае изменения цены на величину коробки умноженную на параметр разворота, ставим крестик "Х" при увеличении цены, и нолик "О" при уменьшении. Далее, в случае продолжения движения в том же направлении на размер коробки, добавляем крестик "Х" вверх столбца в случае увеличения и нолик "О" вниз столбца в случае уменьшения. Если же цена пошла в обратную сторону от предыдущего движения на величину коробки умноженной на параметр разворота, то формируется новый столбик и ставится крестик "Х" в случае увеличения и нолик "О" в случае уменьшения.

График "Крестики-нолики" обычно строится для удобства на клетчатой бумаге. Для более детального представления разберем небольшой пример построения графика. Пусть имеются данные:

Дата Цена High Цена Low 07.03.2013 12:00 - 07.03.2013 20:00 1.3117 1.2989 07.03.2013 20:00 - 08.03.2013 04:00 1.3118 1.3093 08.03.2013 04:00 - 08.03.2013 12:00 1.3101 1.3080 08.03.2013 12:00 - 08.03.2013 20:00 1.3134 1.2955

С учетом того, что размер коробки берем равным 10 и параметр разворота равным 3, построим график "Крестики-нолики":

Сначала цена растет на 128 пунктов, пройдя от цены 1.2989 до цены 1.3117 - рисуем 12 крестиков.

Далее цена движется вниз от 1.3118 до 1.3093 на 25 пунктов, чего недостаточно для разворота, так что ничего не рисуем.

После мы видим, что цена падает еще до уровня 1.3080, и учитывая верхнее значение 1.3118 мы получаем движение в 38 пунктов - значит можем начать формировать новый столбец двумя ноликами (хоть цена и прошла на три размера коробки, рисуем два нолика, так как следующий столбец рисуется на один размер коробки ниже).

Далее цена растет с 1.3080 до 1.3134 на 54 пункта и падает до 1.2955 - это 179 пунктов. То есть мы получаем следующий столбец в четыре крестика вверх и далее еще один с 16 ноликами вниз.

Изобразим это на рисунке:

Рис 1. Слева ценовой график в виде "Японских свечей", справа график "Крестики-нолики".

Данный пример построения графика "Крестики-нолики" очень грубый и приведен для новичков, чтобы облегчить понимание.

Принцип построения

Существует несколько способов построения графика "Крестики-нолики", и один из них уже был приведен выше. Отличия между этими способами построения заключаются в используемых данных. Например, можно использовать данные дня, не учитывая движения внутри самого дня, тем самым получая грубое построение. Или же мы можем учитывать данные о движении цены и внутри дня, тем самым добиваясь более детального и гладкого построения.

Чтобы сделать построение графика "Крестики-нолики" в индикаторе более плавным и точным, было решено использовать минутные данные для расчетов и построения, так как в течение минуты движение цены не очень существенно, и обычно равняется не более чем шести пунктам, а часто даже двум или трем. Таким образом будут использоваться данные о ценах открытия на каждом минутном баре.

Сам принцип построения достаточно прост:

Берется начальная точка - цена открытия первого минутного бара.

Далее, если цена проходит расстояние равное размеру коробки умноженной на показатель разворота или более, то рисуются соответствующие символы ("О" - в случае нисходящего движения и "Х" - в случае восходящего). Запоминаются данные для последующего построения о цене последнего символа.

В случае продолжения движения цены в том же направлении на размер коробки, рисуется соответствующий символ.

Далее, в случае разворота цены, отсчет производится не от самой большой цены валютной пары, а от цены последнего символа, то есть если цена не прошла больше 50% размера "Коробки", то она просто игнорируется.

Давайте теперь определимся со стилем отрисовки графика "Крестики-нолики". Язык MQL5 поддерживает семь стилей построения индикатора: линия, секция (отрезок), гистограмма, стрелка (символ), закрашиваемая область (канал с заливкой), бары и японские свечи.

Для идеального визуального представления подходит построение с использованием стрелок (символов), но для такого стиля нужно изменяемое количество индикаторных буферов (что попросту не поддерживается в MQL5), или неимоверно большое их количество, так как для построения каждого крестика или нолика в одном столбце нужен свой буфер. То есть если использовать такой стиль, то нужно четко определиться с волатильностью и располагать достаточными ресурсами памяти.

Так что для отображения индикатора были выбраны японские свечи, а точнее цветные японские свечи. Разными цветами предполагалось обозначить отдельно столбцы крестиков и ноликов. Тем самым индикатор обходится пятью буферами, что позволяет довольно экономично распорядиться ресурсами.

Для того чтобы разделять столбцы на размер коробки, используются горизонтальные линии. В итоге получается довольно таки неплохое визуальное представление:

Рис 2. Внешний вид построения индикатора на паре EURUSD на дневном таимфрейме.

Алгоритм индикатора

Для начала нам следует определиться с входными параметрами индикатора. Так как график "Крестики-нолики" не учитывает данные времени, и мы используем для построения данные с минутных баров, то стоит определиться с количеством обрабатываемых данных, для того чтобы не использовать лишние ресурсы системы. Да и строить график "Крестики-нолики" на всей истории незачем. Таким образом введем первый параметр - "History". В нем будет учитываться количество минутных баров для расчета.

Далее нужно определиться с размером коробки и параметром разворота. Для этого введем переменные "Cell" (клетка) и "CellForChange" (клетки для изменения) соответственно. Также введем параметр цвета крестиков "ColorUp" и ноликов "ColorDown". И наконец, последний параметр - это цвет границ деления коробок "LineColor".

#property copyright "Aktiniy ICQ:695710750" #property link "ICQ:695710750" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 5 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "APFD" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_color1 clrRed,clrGold #property indicator_width1 1 input int History= 10000 ; input int Cell= 5 ; input int CellForChange= 3 ; input color ColorUp= clrRed ; input color ColorDown= clrGold ; input color LineColor= clrAqua ; double CandlesBufferOpen[]; double CandlesBufferHigh[]; double CandlesBufferLow[]; double CandlesBufferClose[]; double CandlesBufferColor[]; double OpenPrice[]; double PriceNow= 0 ; double PriceBefore= 0 ; char Trend= 0 ; double BeginPrice= 0 ; char FirstTrend= 0 ; int Columns= 0 ; double InterimOpenPrice= 0 ; double InterimClosePrice= 0 ; double NumberCell= 0 ; double Tick= 0 ; double OldPrice= 0 ; double InterimOpen[]; double InterimClose[];

Теперь перейдем к рассмотрению функции OnInit(). Тут будет произведено связывание индикаторных буферов с одномерными массивами. Также установим значение индикатора без отрисовки для его корректного отображения.

Вычислим значение вспомогательной переменной "Tick" (размер одного тика) для проведения расчетов. Так же зададим цветовую схему и установим направление индексации в индикаторных буферах как в таймсериях. Это нужно для удобства расчета значений индикатора.

int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,CandlesBufferOpen, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,CandlesBufferHigh, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,CandlesBufferLow, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,CandlesBufferClose, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,CandlesBufferColor, INDICATOR_COLOR_INDEX ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); Tick= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 ,ColorUp); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 ,ColorDown); ArraySetAsSeries (CandlesBufferClose, true ); ArraySetAsSeries (CandlesBufferColor, true ); ArraySetAsSeries (CandlesBufferHigh, true ); ArraySetAsSeries (CandlesBufferLow, true ); ArraySetAsSeries (CandlesBufferOpen, true ); if (CellForChange< 2 ) Alert ( "Параметр CellForChange должен быть больше 1, ввиду особенности построения графика" ); return ( 0 ); }

В итоге мы подошли к самому "сердцу" индикатора - функции OnCalculate(), в которой будет производиться его расчет. Расчеты значений индикатора разбиты на шесть базовых функций, которые будут вызываться из OnCalculate(). Рассмотрим их:

1. Функция копирования данных

Эта функция выполняет копирование данных с минутных баров в массив для расчетов. Сначала изменяем размерность принимающего массива, а затем, посредством функции CopyOpen(), копируем в него цены открытия.

int FuncCopy( int HistoryInt) { ArrayResize (OpenPrice,(HistoryInt)); int Open= CopyOpen ( Symbol (), PERIOD_M1 , 0 ,(HistoryInt),OpenPrice); return (Open); }

2. Функция расчета числа столбцов

Эта функция вычисляет количество столбцов для построения графика "Крестики-нолики".

Вычисления будут проходить в цикле по количеству баров с минутного таймфрейма, которые были скопированы в функции выше. Сам цикл состоит из трех основных блоков для разных типов тренда:

0 - неопределенный тренд.

1 - восходящий тренд.

-1 - нисходящий тренд.

Неопределенный тренд будет использован только один раз для определения начального движения цены. Направление движения цены будет определено в момент, когда абсолютное значение разницы между текущей ценой и начальной ценой превзойдет значение уровня "Коробки" умноженного на величину "Разворота".

Если такое пробитие происходит вниз, то начальный тренд определяется как нисходящий и делается соответствующая запись в переменную "Trend". Определение восходящего тренда происходит аналогичным образом с точностью до наоборот. Также увеличивается значение переменной числа столбцов "ColumnsInt".

После определения текущего тренда происходит дальнейшая координация, и устанавливаются два условия для каждого из направлений. В случае продолжения движения в сторону текущего тренда на уровень "Коробки", переменная "ColumnsInt" остается без изменений. Если же происходит разворот цены на величину 'Коробки" умноженной на значение "Разворота", то это означает появление нового столбца, и значение переменной "ColumnsInt" увеличивается на один.

И так далее, пока не будут определены все столбцы.

Для округления количества клеток в цикле используется функция MathRound(), которая позволяет округлять полученные значения до ближайших целых. При желании эту функцию можно заменить на MathFloor() (округление до нижнего целого) или MathCeil() (округление до верхнего целого), в зависимости от того какое нужно построение.

int FuncCalculate( int HistoryInt) { int ColumnsInt= 0 ; Trend= 0 ; BeginPrice=OpenPrice[ 0 ]; FirstTrend= 0 ; Columns= 0 ; InterimOpenPrice= 0 ; InterimClosePrice= 0 ; NumberCell= 0 ; for ( int x= 0 ; x<HistoryInt; x++) { if (Trend== 0 && (Cell*CellForChange)< fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)) { if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)> 0 ) { NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimOpenPrice=BeginPrice; InterimClosePrice=BeginPrice-(NumberCell*Cell*Tick); InterimClosePrice= NormalizeDouble (InterimClosePrice, Digits ()); Trend=- 1 ; } if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)< 0 ) { NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimOpenPrice=BeginPrice; InterimClosePrice=BeginPrice+(NumberCell*Cell*Tick); InterimClosePrice= NormalizeDouble (InterimClosePrice, Digits ()); Trend= 1 ; } BeginPrice=InterimClosePrice; ColumnsInt++; FirstTrend=Trend; } if (Trend==- 1 ) { if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)> 0 && (Cell)< fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)) { NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimClosePrice=BeginPrice-(NumberCell*Cell*Tick); InterimClosePrice= NormalizeDouble (InterimClosePrice, Digits ()); Trend=- 1 ; BeginPrice=InterimClosePrice; } if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)< 0 && (Cell*CellForChange)< fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)) { ColumnsInt++; NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimOpenPrice=BeginPrice+(Cell*Tick); InterimClosePrice=BeginPrice+(NumberCell*Cell*Tick); InterimClosePrice= NormalizeDouble (InterimClosePrice, Digits ()); Trend= 1 ; BeginPrice=InterimClosePrice; } } if (Trend== 1 ) { if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)> 0 && (Cell*CellForChange)< fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)) { ColumnsInt++; NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimOpenPrice=BeginPrice-(Cell*Tick); InterimClosePrice=BeginPrice-(NumberCell*Cell*Tick); InterimClosePrice= NormalizeDouble (InterimClosePrice, Digits ()); Trend=- 1 ; BeginPrice=InterimClosePrice; } if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)< 0 && (Cell)< fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)) { NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimClosePrice=BeginPrice+(NumberCell*Cell*Tick); InterimClosePrice= NormalizeDouble (InterimClosePrice, Digits ()); Trend= 1 ; BeginPrice=InterimClosePrice; } } } return (ColumnsInt); }

3. Функция раскраски столбцов

Смысл этой функции заключается в том, чтобы по заранее заданной цветовой схеме произвести раскраску столбцов соответствующим цветом. Для этого создаем цикл по количеству столбцов и, учитывая значение начального тренда (начального столбца), устанавливаем правильные цвета четным и нечетным столбцам.

int FuncColor( int ColumnsInt) { int x; for (x= 0 ; x<ColumnsInt; x++) { if (FirstTrend==- 1 ) { if (x% 2 == 0 ) CandlesBufferColor[x]= 1 ; if (x% 2 > 0 ) CandlesBufferColor[x]= 0 ; } if (FirstTrend== 1 ) { if (x% 2 == 0 ) CandlesBufferColor[x]= 0 ; if (x% 2 > 0 ) CandlesBufferColor[x]= 1 ; } } return (x); }

4. Функция определения размеров столбцов

После того как мы определили количество используемых столбцов и установили цвета раскраски, нужно позаботиться об их вертикальном размере. Для этого создадим временные массивы "InterimOpen[]" и "InterimClose[]", в которых мы будем хранить цены открытия и закрытия для каждого столбика. Размерность этих массивов установим равной количеству столбцов.

Далее следует цикл, который почти полностью повторяет цикл из функции FuncCalculate(). Его отличием является то, что в нем, кроме всего вышеизложенного, запоминаются цены открытия и закрытия для каждого из столбцов. Такое разделение было сделано для того, чтобы заранее знать количество столбцов на графике. Теоретически можно было изначально задать заведомо большее количество столбцов для выделения памяти массивов и обойтись всего одним циклом, но тем самым ресурсы памяти расходовались бы в большем объеме.

Теперь подробнее остановимся на определении размеров вертикальных столбцов. После того как цена прошла расстояние в нужное нам количество "Коробок", мы подсчитываем их количество, округляя его до ближайшего целого. Далее к цене открытия столбца прибавляется суммарный размер "Коробок" текущего столбца и таким образом мы получаем цену закрытия столбца. Она же и становится последней используемой ценой, и дальнейшие действия проводятся с ней.

int FuncDraw( int HistoryInt) { ArrayResize (InterimOpen,Columns); ArrayResize (InterimClose,Columns); Trend= 0 ; BeginPrice=OpenPrice[ 0 ]; NumberCell= 0 ; int z= 0 ; for ( int x= 0 ; x<HistoryInt; x++) { if (Trend== 0 && (Cell*CellForChange)< fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)) { if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)> 0 ) { NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimOpen[z]=BeginPrice; InterimClose[z]=BeginPrice-(NumberCell*Cell*Tick); InterimClose[z]= NormalizeDouble (InterimClose[z], Digits ()); Trend=- 1 ; } if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)< 0 ) { NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimOpen[z]=BeginPrice; InterimClose[z]=BeginPrice+(NumberCell*Cell*Tick); InterimClose[z]= NormalizeDouble (InterimClose[z], Digits ()); Trend= 1 ; } BeginPrice=InterimClose[z]; } if (Trend==- 1 ) { if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)> 0 && (Cell)< fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)) { NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimClose[z]=BeginPrice-(NumberCell*Cell*Tick); InterimClose[z]= NormalizeDouble (InterimClose[z], Digits ()); Trend=- 1 ; BeginPrice=InterimClose[z]; } if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)< 0 && (Cell*CellForChange)< fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)) { z++; NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimOpen[z]=BeginPrice+(Cell*Tick); InterimClose[z]=BeginPrice+(NumberCell*Cell*Tick); InterimClose[z]= NormalizeDouble (InterimClose[z], Digits ()); Trend= 1 ; BeginPrice=InterimClose[z]; } } if (Trend== 1 ) { if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)> 0 && (Cell*CellForChange)< fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)) { z++; NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimOpen[z]=BeginPrice-(Cell*Tick); InterimClose[z]=BeginPrice-(NumberCell*Cell*Tick); InterimClose[z]= NormalizeDouble (InterimClose[z], Digits ()); Trend=- 1 ; BeginPrice=InterimClose[z]; } if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)< 0 && (Cell)< fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)) { NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimClose[z]=BeginPrice+(NumberCell*Cell*Tick); InterimClose[z]= NormalizeDouble (InterimClose[z], Digits ()); Trend= 1 ; BeginPrice=InterimClose[z]; } } } return (z); }

5. Функция разворота массивов

Функция осуществляет разворот полученных данных массива столбцов, чтобы в дальнейшем произвести отображение графика программным путем справа налево. В цикле осуществляется разворот массива с присваиванием значений "High" и "Low" для свечей. Это делается, потому что индикатор отображается только для тех свечей, для которых значения всех индикаторных буферов не равны нулю.

int FuncTurnArray( int ColumnsInt) { int d=ColumnsInt; for ( int x= 0 ; x<ColumnsInt; x++) { d--; CandlesBufferOpen[x]=InterimOpen[d]; CandlesBufferClose[x]=InterimClose[d]; if (CandlesBufferClose[x]>CandlesBufferOpen[x]) { CandlesBufferHigh[x]=CandlesBufferClose[x]; CandlesBufferLow[x]=CandlesBufferOpen[x]; } if (CandlesBufferOpen[x]>CandlesBufferClose[x]) { CandlesBufferHigh[x]=CandlesBufferOpen[x]; CandlesBufferLow[x]=CandlesBufferClose[x]; } } return (d); }

6. Функция для рисования горизонтальных линий

Эта функция делает разграничение на "Коробки" при помощи построения горизонтальных линий (объектов). В начале функции определяются максимальные и минимальные значения цен из массива расчетных данных, а далее, учитывая эти значения, из начальной точки происходит поэтапное построение линий вверх и вниз.

int FuncDrawHorizontal( bool Draw) { int Horizontal= 0 ; if (Draw== true ) { ObjectsDeleteAll ( 0 , ChartWindowFind (), OBJ_HLINE ); int MaxPriceElement= ArrayMaximum (OpenPrice); int MinPriceElement= ArrayMinimum (OpenPrice); for ( double x=OpenPrice[ 0 ]; x<=OpenPrice[MaxPriceElement]+(Cell*Tick); x=x+(Cell*Tick)) { ObjectCreate ( 0 , DoubleToString (x, Digits ()), OBJ_HLINE , ChartWindowFind (), 0 , NormalizeDouble (x, Digits ())); ObjectSetInteger ( 0 , DoubleToString (x, Digits ()), OBJPROP_COLOR ,LineColor); ObjectSetInteger ( 0 , DoubleToString (x, Digits ()), OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 , DoubleToString (x, Digits ()), OBJPROP_SELECTED , false ); ObjectSetInteger ( 0 , DoubleToString (x, Digits ()), OBJPROP_WIDTH , 1 ); Horizontal++; } for ( double x=OpenPrice[ 0 ]-(Cell*Tick); x>=OpenPrice[MinPriceElement]; x=x-(Cell*Tick)) { ObjectCreate ( 0 , DoubleToString (x, Digits ()), OBJ_HLINE , ChartWindowFind (), 0 , NormalizeDouble (x, Digits ())); ObjectSetInteger ( 0 , DoubleToString (x, Digits ()), OBJPROP_COLOR ,LineColor); ObjectSetInteger ( 0 , DoubleToString (x, Digits ()), OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 , DoubleToString (x, Digits ()), OBJPROP_SELECTED , false ); ObjectSetInteger ( 0 , DoubleToString (x, Digits ()), OBJPROP_WIDTH , 1 ); Horizontal++; } ChartRedraw (); } return (Horizontal); }

Теперь, когда все базовые функции описаны, рассмотрим порядок их вызова в OnCalculate():

Запускаем функцию копирования данных для вычислений (при условии, что нет еще рассчитанных баров).

Вызываем функцию расчета числа столбцов.

Определяем цвета столбцов.



Определяем размеры столбцов.



Вызываем функцию для разворота данных в массивах.



Вызываем функцию для построения горизонтальных линий, которые будут разграничивать столбцы на "Коробки".

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { ArraySetAsSeries (close, true ); if (prev_calculated== 0 ) { int ErrorCopy=FuncCopy(History); if (ErrorCopy==- 1 ) { Alert ( "Не удалось провести копирование. Данные еще подгружаются." ); return ( 0 ); } Columns=FuncCalculate(History); int ColorCalculate=FuncColor(Columns); int z=FuncDraw(History); int Turn=FuncTurnArray(Columns); int Horizontal=FuncDrawHorizontal( true ); OldPrice=close[ 0 ]; } if ( fabs ((OldPrice-close[ 0 ])/Tick)>Cell) return ( 0 ); return (rates_total); }

Вот и закончился основной код индикатора. Но так как индикатор имеет свои недостатки ввиду наличия сложных массивов, иногда его приходится перезагружать.

Для этого была применена функция OnChartEvent() для обработки событий нажатия на клавиши "С" - очистка и "R" - перерисовка. Очистка производится путем присваивания нулевого значения одному из индикаторных буферов. Функция перерисовки графика представляет собой повторение предыдущих расчетов и присваивание значений индикаторным буферам.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { if (lparam== 67 ) { for ( int x= 0 ; x< Bars ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ); x++) CandlesBufferOpen[x]= 0 ; ChartRedraw (); } if (lparam== 82 ) { int ErrorCopy=FuncCopy(History); if (ErrorCopy==- 1 ) Alert ( "Не удалось провести копирование данных." ); Columns=FuncCalculate(History); int ColorCalculate=FuncColor(Columns); int z=FuncDraw(History); int Turn=FuncTurnArray(Columns); int Horizontal=FuncDrawHorizontal( true ); } } }

Теперь можно вздохнуть с облегчением, на этом описание алгоритма и кода индикатора закончились, и далее мы приступим к рассмотрению некоторых паттернов графика "Крестики-нолики", которые формируют сигналы для совершения сделок.

Стандартные сигналы

Торговля и анализ графиков "Крестики-нолики" осуществляется обычно двумя способами: по паттернам (моделям) и линиям поддержки и сопротивления. Характерной особенностью последних является то, что их построение осуществляется под углом 45 градусов (в проектируемом индикаторе это не всегда так, ввиду того что он использует для построения стиль японские свечи, которые меняют свой размер в зависимости от размера основного графика что может искажать угол).

Теперь поговорим подробнее о самих паттернах:

Паттерны "Двойная вершина" и "Двойное дно". "Двойная вершина" образуется, когда цена идет вверх, затем разворачивается, образуя некоторый столбец из ноликов, а затем снова идет вверх, при этом переходя предыдущий столбец крестиков на одну "Коробку". Формирование такого паттерна является сигналом для совершения покупки. "Двойное дно" - паттерн напоминает "Двойную вершину", только все происходит наоборот. Существует некоторое падение (столбец ноликов), далее следует столбец из крестиков, а затем образуется еще один столбец из ноликов, который при этом опускается на одну "Коробку" ниже предыдущего столбца ноликов, тем самым формируя сигнал на продажу. Рис 3. Паттерны "Двойная вершина" и "Двойное дно". Паттерны "Тройная вершина" и "Тройное основание". Эти паттерны встречаются гораздо реже, но являются сильным сигналом. По своему содержанию они напоминают "Двойную вершину" и "Двойное дно", являясь их продолжением. Перед тем как подать сигнал, они повторяют предшествующие движение. "Тройная вершина" образуется, когда цена достигает дважды одного ценового диапазона, а на третий раз прорывает его вверх, что дает сигнал для совершения покупки. "Тройное основание" - это противоположная "Тройной вершине" модель, которая образуется когда цена снижается дважды на один и тот же уровень и на третий раз достигает гораздо более низкого уровня, что дает сигнал для совершения продажи. Рис 4. Паттерны "Тройная вершина" и "Тройное основание". Паттерны "Прорыв симметричного треугольника" вверх и вниз. Все мы помним фигуры технического анализа. Паттерн "Прорыв симметричного треугольника" напоминает фигуру "Симметричный треугольник" из технического анализа. Если прорыв происходит вверх (как показано на рисунке слева) - это сигнал к покупке, а если наоборот вниз - то сигнал к продаже (на рисунке справа). Рис 5. Паттерны "Прорыв симметричного треугольника" вверх и вниз. Паттерны "Бычья катапульта" и "Медвежья катапульта". "Катапульты" также напоминают модели технического анализа "Восходящий треугольник" и "Нисходящий треугольник". Суть их сигналов схожа - как только цена прорывает треугольник в параллельной стороне, то дается сигнал к покупке или продаже. В случае "Бычьей катапульты" прорыв происходит вверх и это сигнал к покупке (рисунок слева), а в случае "Медвежьей катапульты" прорыв проходит вниз, и это сигнал к продаже (рисунок справа). Рис 6. Паттерны "Бычья катапульта" и "Медвежья катапульта". Паттерн "45-градусная трендовая линия". "45 градусная трендовая линия" создает линию поддержки или сопротивления, и в случае пробоя этой линии мы получаем сигнал к продаже (как на рисунке справа) или к покупке (как на рисунке слева). Рис 7. Паттерн "45-градусная трендовая линия".

Мы рассмотрели стандартные модели и сигналы графика "Крестики-нолики". Теперь найдем некоторые из них на графике индикатора, который был размещен в начале статьи:

Рис 8. Определение паттернов на графике "Крестики-нолики".

Заключение

Вот мы и подошли к завершающему этапу статьи. Здесь я хочу сказать, что график "Крестики-нолики" не потерялся во времени и до сих пор используется, что еще раз подчеркивает его ценность.

Разработанный индикатор хоть и имеет некоторые недостатки, такие как блоковое построение в виде прямоугольников за место привычных крестиков "Х" и ноликов "О" и невозможность тестирования в "Тестере стратегий" (точнее некорректность работы), но довольно точно производит построение графика.

Хочу также отметить, что используя этот алгоритм, можно подумать о построении графиков "Ренко" (англ. Renko Charts) с небольшой его модификацией, а также о совместной интеграции обоих графиков в один код с возможностью выбора из меню. Не исключаю и возможность построения графика напрямую в главном окне, опять же с незначительной модификацией кода.

В общем, в этой статье я хотел поделиться своим мышлением в области построения индикатора, это моя первая статья, так что буду рад любым комментариям. Всем прочитавшим спасибо за проявленный интерес!