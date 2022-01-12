Jeremy Scott - Vendeur à succès de MQL5 Market

Jeremy Scott, mieux connu sous le pseudonyme de Johnnypasado sur MQL5.community, est devenu célèbre en offrant des produits dans notre service MQL5 Market. Il était un programmeur ordinaire fournissant gratuitement de la puissance de calcul auMQL5 Cloud Network et utilisant les ressources de ce service pour optimiser ses propres applications. Le forum et le service Jobs n'étaient pas son fort, mais il a réussi à exceller dans un autre domaine.

Il a joui d'une grande popularité grâce à MQL5 Market - proposant des robots de trading et des indicateurs techniques. Jeremy est l'un des développeurs du MQL5 Market les plus rentables, largement connu comme le développeur de la série Freak Expert Advisor. Au 10 mars, ces applications ont été téléchargées 1845 fois et achetées 10 fois malgré des prix élevés. Les coûts de la série Freak Expert Advisor vont de 875 à 1379 crédits selon la version.

Ainsi, Jeremy a déjà gagné plusieurs milliers de dollars sur Market et ce n'est pas la limite. Nous n'allons pas évaluer la qualité des produits proposés, mais l'expérience de vente de Jeremy est extrêmement intéressante. Nous avons décidé de nous intéresser de plus près au futur millionnaire et de recevoir quelques conseils pour les vendeurs de MQL5 Market.

Parcours Expert du vendeur

Jeremy Scott est un vendeur à succès, un acteur, un professeur de danse de salon et un polyglotte, mais il ne compte pas s'arrêter là. Déjà familiarisé avec la programmation en 2012, il découvre le développement de robots de trading pour MetaTrader 5. Inspiré par ses connaissances et une boisson énergisante, il a développé des robots de trading tels que « Alien Sandwich ». Certains d'entre eux ont déjà quitté le marché, mais l'expérience acquise a permis au développeur de créer son produit le plus célèbre - « Freak ».

« Je l'ai appelé « Freak » parce que j'ai « éclaté » de joie et de bonheur lorsque j'ai vu les résultats affichés par mon Expert Advisor dans le testeur ! Transformer 100 dollars en plus de 10 millions de dollars en deux ans, c'est un excellent début ! ». - nous a dit Jeremy.

Les résultats exceptionnels de Jeremy lui ont permis de gagner en popularité sur le MQL5 Market. Il a commencé à publier ses programmes le 27 novembre en commençant par Freak Free Version qui peut être lancée sur un compte réel avec un volume d'échange de 0,01 lot. « J'ai publié la version gratuite pour permettre aux traders d'essayer d'évaluer la stratégie de trading. Cela fournit un test honnête de la rentabilité du robot sur des comptes réels, ainsi que la possibilité de discuter des problèmes avec le vendeur avant d'acheter l'application. Les acheteurs apprécient l'honnêteté et la transparence » - nous dit Jeremy.

Parallèlement à la version gratuite, Jeremy a lancé le produit commercial du même nom, sans restriction de volume de transactions. Plus tard, il a publié deux autres séries commerciales Expert Advisors of Freak. Le plus avancé présente les paramètres de trading qui ont été optimisés par le développeur. En conséquence, tous les Freak Expert Advisors ont reçu la stratégie de trading commune ne se différant que par les paramètres d'entrée.

Conseils simples de Jeremy

Tout d'abord, tous les Expert Advisors de Jeremy sont fournis avec des captures d'écran et des vidéos contenant des résultats inspirants que tous les utilisateurs peuvent obtenir eux-mêmes lors du test des versions de démonstration. Selon Jeremy, il s'agit du meilleur type de publicité sur MQL5 Market.

Deuxièmement, « tout le monde sait que les résultats des tests peuvent être considérablement différents de ceux des transactions réelles et qu'ils ne doivent pas être considérés comme un profit potentiel » - nous dit Jeremy. C'est pourquoi il offre gratuitement Freak Expert Advisor ainsi que des versions démo pour permettre aux utilisateurs de trader sur un compte réel. Cela aide les traders à évaluer la stratégie des Freak Expert Advisors commerciaux sur le marché réel et à optimiser les paramètres d'entrée en fonction de leurs courtiers et de leurs symboles.

Troisièmement, Jeremy a préparé « The Freak Series Guide » conçu pour aider les acheteurs à optimiser l'Expert Advisor en fonction de leurs conditions particulières. En outre, cette communication active avec les traders permet au développeur d'améliorer la stratégie de trading et de recevoir des retours d'information pour de nouvelles améliorations. Les meilleures recommandations sont prises en compte et mises en œuvre dans les Expert Advisors à chaque mise à jour.

Jeremy recommande également d'utiliser activement les moyens du World Wide Web pour attirer les clients : « Créez votre site Web, widgets de produits MQL5 Market à votre blog et offrez des versions gratuites à vos acheteurs. Et n'oubliez pas de communiquer activement et honnêtement avec vos clients ». Étant donné que ces recommandations simples ont fonctionné pour un développeur, elles peuvent également fonctionner pour vous.

Publiez vos Expert Advisors sur MQL5 Market et faites la promotion de vos produits pour réaliser de beaux profits !