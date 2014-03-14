Jeremy Scott - Vendedor de sucesso no MQL5 Market

Jeremy Scott, que é melhor conhecido pelo apelido de Johnnypasado na comunidade MQL5.community, tornou-se famoso oferecendo produtos em nosso serviço do MQL5 Market. Ele era um programador comum fornecendo capacidade de processamento gratuita para a Rede em nuvem do MQL5 (MQL5 Cloud Network) e utilizando os recursos deste serviço para otimizar seus próprios aplicativos. O fórum e serviços não eram seu forte, mas ele conseguiu se destacar em outro campo.

Ele usufruiu de grande popularidade graças ao mercado do MQL5 - loja online que oferece robôs de negociação e indicadores técnicos. Jeremy é um dos desenvolvedores mais rentáveis do MQL5 Market, amplamente conhecido como o desenvolvedor da série de Consultores Especialistas Freak. Até o dia 10 de março, estes aplicativos foram baixados por 1845 vezes e comprados por 10 vezes, apesar dos preços elevados. Os custos da série do Consultor Especialista Freak variam de 875 até 1379 créditos, dependendo da versão.

Como resultado, Jeremy já ganhou vários milhares de dólares no mercado e esse não é o limite. Não avaliaremos a qualidade dos produtos oferecidos, mas a experiência com vendas de Jeremy é extremamente interessante. Decidimos olhar mais de perto o futuro milionário e recebermos alguns conselhos para vendedores do MQL5 Market.

O percurso do vendedor especialista

Jeremy Scott é um vendedor de sucesso, ator, instrutor de dança de salão e um poliglota, mas ele não pretende parar por aqui. Já familiarizado com programação em 2012, ele descobriu o desenvolvimento de robôs de negócios para o MetaTrader 5. Inspirado por seu conhecimento e uma bebida energética, ele desenvolveu robôs de negócios como "Alien Sandwich". Alguns deles já deixaram o mercado, mas a experiência obtida permitiu o desenvolvedor a criar seu produto mais famoso - "Freak".

"Eu dei o nome de 'Freak' porque eu 'pirei' de alegria e felicidade quando vi os resultados mostrados por meu Consultor Especialista no testador! Quero dizer, transformar $ 100 em mais de $ 10 milhões em dois anos é um começo excelente!" - disse Jeremy.

Os resultados incríveis de Jeremy permitiram que ele ganhasse popularidade no MQL5 Market. Ele começou a publicar seus programas em 27 de novembro começando com o Freak Free Version que pode ser inicializado em uma conta real com o volume de negócios de 0,01 lotes. "Eu publiquei a versão gratuita para possibilitar os negociadores experimentarem e avaliarem a estratégia de negócios. Ela oferece um teste honesto de lucratividade dos robôs em contas reais, assim como a possibilidade de discutir os problemas com o vendedor antes deles comprarem o aplicativo. Os compradores valorizam a honestidade e a transparência" - diz Jeremy.

Junto com a versão gratuita, Jeremy lançou o produto comercial com o mesmo nome, sem restrições no volume de negócios. Depois, ele lançou outros dois produtos do Consultor Especialista da série Freak. O mais avançado apresenta os parâmetros de negócios que foram perfeitamente combinados pelo desenvolvedor. Como resultado, todos os Consultores Especialistas Freak receberam a estratégia de negócio comum diferindo apenas nas configurações do parâmetro de entrada.

Dicas simples do Jeremy

Primeiro, todos os Consultores Especialistas do Jeremy são oferecidos com capturas de tela e vídeos contendo resultados inspiradores que todos os usuários podem receber ao testar as versões demo. De acordo com Jeremy, esse é o melhor tipo de propaganda no MQL5 Market.

Segundo, "todos sabem que os resultados de teste podem ser consideravelmente diferentes da negociação real e que eles não devem ser considerados como lucro em potencial. Portanto, ele oferece o Consultor Especialista Freak gratuito com versões demo para possibilitar aos usuários negociar em uma conta real. Isso ajuda os negociadores a avaliar a estratégia do Consultor Especialista Freak comercial no mercado real e otimizar os parâmetros de entrada dependendo de seus corretores e símbolos.

Terceiro, Jeremy preparou o "The Freak Series Guide" projetado para auxiliar compradores a otimizar o Consultor Especialista de acordo com suas condições particulares. Além disso, essa comunicação ativa com negociadores permite ao desenvolvedor melhorar a estratégia de negócios e receber comentários para futuras melhorias. As melhores recomendações são levadas em consideração e implementadas no Consultor Especialista em cada atualização.

Jeremy também recomenda utilizar ativamente os meios da internet para atrair clientes: "Crie sua página na internet, adicione os recursos de widgets do MQL5 Market e ofereça versões gratuitas a seus compradores. E não se esqueça de comunicar-se ativa e honestamente com seus clientes ". Considerando que essas simples recomendações funcionaram para um desenvolvedor, elas podem funcionar com você também.

Publique seus Consultores Especialistas no MQL5 Market e promova seus produtos para ganhar um lucro considerável!