Jeremy Scott: venditore di successo sul Market MQL5
Jeremy Scott, meglio conosciuto con il soprannome Johnnypasado sulla MQL5.community è diventato famoso offrendo prodotti nel nostro servizio Market MQL5. Era un normale programmatore che forniva potenza di calcolo gratuita nel Cloud Network MQL5 e utilizzava le risorse di questo servizio per ottimizzare le proprie applicazioni. l servizi Forum e Jobs non erano il suo forte, ma è riuscito a eccellere in un altro campo.
Ha goduto di un'ampia popolarità grazie al Market MQL5, un negozio online che offre robot di trading e indicatori tecnici. Jeremy è uno degli sviluppatori del Market MQL5 più redditizi e ampiamente noto come sviluppatore della serie Freak Expert Advisor. A partire dal 10 marzo, queste applicazioni sono state scaricate 1845 volte e acquistate per 10 volte nonostante i prezzi elevati. I costi della serie Freak Expert Advisor vanno da 875 fino a 1379 crediti a seconda della versione.
Di conseguenza, Jeremy ha già guadagnato diverse migliaia di dollari nel Market e questo non è tutto. Non valuteremo la qualità dei prodotti offerti, ma l'esperienza di vendita di Jeremy è estremamente interessante. Abbiamo deciso di dare un'occhiata più da vicino al futuro milionario e ricevere alcuni consigli per i venditori del Market MQL5.
Il percorso dell'Expert del venditore
Jeremy Scott è un venditore di successo, attore, istruttore di ballo da sala e poliglotta, ma non è destinato a fermarsi qui. Avendo già familiarità con la programmazione nel 2012, ha scoperto lo sviluppo di robot di trading per MetaTrader 5. Ispirato dalle sue conoscenze e da una bevanda energetica, ha sviluppato robot di trading come "Alien Sandwich". Alcuni di loro hanno già lasciato il Market, ma l'esperienza acquisita ha permesso allo sviluppatore di creare il suo prodotto più famoso: "Freak".
"L'ho chiamato 'Freak' perché sono 'impazzito' di gioia e felicità quando ho visto i risultati mostrati dal mio Expert Advisor nel tester! Voglio dire, trasformare 100$ in più di 10 milioni in due anni è un ottimo inizio!" - ci ha detto Jeremy.
I risultati eccezionali di Jeremy gli hanno permesso di guadagnare popolarità sul Market MQL5. Ha iniziato a pubblicare i suoi programmi il 27 novembre a partire dalla Freak Free Version, che può essere lanciata su un conto reale con il volume degli scambi di 0,01 lotti. "Ho pubblicato la versione gratuita per consentire ai trader di provare a valutare la strategia di trading. Ciò fornisce un test onesto della redditività del robot su conti reali, nonché la possibilità di discutere i problemi con il venditore prima di acquistare l'applicazione. Gli acquirenti apprezzano l'onestà e la trasparenza", dice Jeremy.
Insieme alla versione gratuita, Jeremy ha rilasciato il prodotto commerciale con lo stesso nome senza restrizioni sul volume degli scambi. Più tardi, ha rilasciato altri due Expert Advisor commerciali della serie Freak. Il più avanzato presenta i parametri di trading che sono stati abbinati in modo ottimale dallo sviluppatore. Di conseguenza, tutti i Freak Expert Advisor hanno ricevuto la strategia di trading comune che differisce solo nelle impostazioni dei parametri di input.
Semplici consigli da Jeremy
Innanzitutto, tutti gli Expert Advisor di Jeremy sono dotati di screenshot e video contenenti risultati stimolanti che tutti gli utenti possono ricevere da soli durante il test delle versioni demo. Secondo Jeremy, questo è il miglior tipo di pubblicità nel Market MQL5.
In secondo luogo, "tutti sanno che i risultati dei test possono essere notevolmente diversi dal trading reale e che non dovrebbero essere considerati come un potenziale profitto", dice Jeremy. Pertanto, offre gratuitamente Freak Expert Advisor insieme a versioni demo per consentire agli utenti di fare trading su un conto reale. Ciò aiuta i trader a valutare la strategia dei Freak Expert Advisor commerciali nel Market reale e ottimizzare i parametri di input a seconda dei loro broker e simboli.
In terzo luogo, Jeremy ha preparato "The Freak Series Guide", progettata per aiutare gli acquirenti a ottimizzare l'Expert Advisor in base alle loro particolari condizioni. Inoltre, tale comunicazione attiva con i trader consente allo sviluppatore di migliorare la strategia di trading e ricevere feedback per ulteriori miglioramenti. Le migliori raccomandazioni sono considerate e implementate negli Expert Advisor ad ogni aggiornamento.
Jeremy raccomanda inoltre di utilizzare attivamente i mezzi del World Wide Web per attirare i clienti: "Crea il tuo sito web, aggiungi i widget del Market MQL5 e offri versioni gratuite ai tuoi acquirenti. E non dimenticare di comunicare con i tuoi clienti in modo attivo e onesto". Considerando che questi semplici consigli hanno funzionato per uno sviluppatore, potrebbero funzionare anche per te.
Pubblica i tuoi Expert Advisor nel Market MQL5 e promuovi i tuoi prodotti per realizzare profitti notevoli!
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/665
Avvertimento: Tutti i diritti su questi materiali sono riservati a MetaQuotes Ltd. La copia o la ristampa di questi materiali in tutto o in parte sono proibite.
Ciao Jeremy
Ho appena scaricato la demo - grazie per averla messa a disposizione; sarò (da completo novellino) interessato a vedere se riesco ad installarla e a fare le impostazioni corrette...mi aspetto di tornare entro 24 ore con un grido (o più) di aiuto~! Devo capire come funziona il"messaggio privato".
Keith
Rimanete sulla versione attuale ;( Ho fatto un po' di confusione lungo il percorso di aggiornamento e ho bisogno di unificare le idee delle vecchie versioni delle serie 2.0 e 3.0 che stanno ancora scambiando bene con un nuovo filtro. Farò dei test per tutta la settimana per vedere se ottengo qualcosa di buono con questo nuovo filtro! La nuova versione sta funzionando con alcune persone, ma ho reso il money management sensibile alla leva finanziaria e ora il sistema è troppo rischioso, e uno degli algoritmi che ho cercato di semplificare (a livello di codice) deve aver danneggiato il sistema. Ci sto lavorando! Per chiunque legga questo messaggio dopo aver dimenticato di averlo scritto: se vedete la versione 3x45, statene alla larga, se invece è 3.5 o superiore (forse presto 4.0) allora usatelo pure!
Ho anche creato un sistema che ritengo migliore di Freak per quanto riguarda la stabilità, il ritardo casuale e la coerenza, "Swing", che offro a tutti i miei clienti, prima per testarlo sulla demo e assicurarmi che sia privo di bug, poi per testarlo dal vivo. Quando avrò i risultati in denaro reale, rilascerò la versione commerciale. Si tratta di un EA molto eccitante che si adatta automaticamente ai mercati con solo 2 input principali e che è redditizio dal 20 al 400% all'anno su tutti gli strumenti disponibili, molto più adattivo e logico di Freak. Sto lavorando per creare Freak 4.0 in modo che sia anch'esso adattabile, ma temo che la strategia non possa essere resa adattabile senza perdere redditività. È meglio non utilizzare la versione esistente (3x45) a meno che non ottenga risultati davvero stabili dai clienti che la utilizzano.
Ciao Jeremy
Grazie per la risposta e l'aggiornamento... Attendo con ansia i tuoi futuri commenti sulla versione rivista di Freak e sullo sviluppo di Swing; non ho ancora capito come funziona il messaggio privato, ma mi piacerebbe avere un contatto diretto, se possibile.
Saluti
Keith
Ciao Jeremy
Ora capisco molto di più sul controllo degli ordini e sulla persistenza 😉 .
Non riesco proprio a capirlo. Se ha guadagnato 100, 10.000.000 di dollari con l'EA in 2 anni, perché deve ancora guadagnare con l'EA?
È una completa assurdità?
Questo contraddice la storia.