Jeremy Scott: venditore di successo sul Market MQL5

Jeremy Scott, meglio conosciuto con il soprannome Johnnypasado sulla MQL5.community è diventato famoso offrendo prodotti nel nostro servizio Market MQL5. Era un normale programmatore che forniva potenza di calcolo gratuita nel Cloud Network MQL5 e utilizzava le risorse di questo servizio per ottimizzare le proprie applicazioni. l servizi Forum e Jobs non erano il suo forte, ma è riuscito a eccellere in un altro campo.

Ha goduto di un'ampia popolarità grazie al Market MQL5, un negozio online che offre robot di trading e indicatori tecnici. Jeremy è uno degli sviluppatori del Market MQL5 più redditizi e ampiamente noto come sviluppatore della serie Freak Expert Advisor. A partire dal 10 marzo, queste applicazioni sono state scaricate 1845 volte e acquistate per 10 volte nonostante i prezzi elevati. I costi della serie Freak Expert Advisor vanno da 875 fino a 1379 crediti a seconda della versione.

Di conseguenza, Jeremy ha già guadagnato diverse migliaia di dollari nel Market e questo non è tutto. Non valuteremo la qualità dei prodotti offerti, ma l'esperienza di vendita di Jeremy è estremamente interessante. Abbiamo deciso di dare un'occhiata più da vicino al futuro milionario e ricevere alcuni consigli per i venditori del Market MQL5.

Il percorso dell'Expert del venditore

Jeremy Scott è un venditore di successo, attore, istruttore di ballo da sala e poliglotta, ma non è destinato a fermarsi qui. Avendo già familiarità con la programmazione nel 2012, ha scoperto lo sviluppo di robot di trading per MetaTrader 5. Ispirato dalle sue conoscenze e da una bevanda energetica, ha sviluppato robot di trading come "Alien Sandwich". Alcuni di loro hanno già lasciato il Market, ma l'esperienza acquisita ha permesso allo sviluppatore di creare il suo prodotto più famoso: "Freak".

"L'ho chiamato 'Freak' perché sono 'impazzito' di gioia e felicità quando ho visto i risultati mostrati dal mio Expert Advisor nel tester! Voglio dire, trasformare 100$ in più di 10 milioni in due anni è un ottimo inizio!" - ci ha detto Jeremy.

I risultati eccezionali di Jeremy gli hanno permesso di guadagnare popolarità sul Market MQL5. Ha iniziato a pubblicare i suoi programmi il 27 novembre a partire dalla Freak Free Version, che può essere lanciata su un conto reale con il volume degli scambi di 0,01 lotti. "Ho pubblicato la versione gratuita per consentire ai trader di provare a valutare la strategia di trading. Ciò fornisce un test onesto della redditività del robot su conti reali, nonché la possibilità di discutere i problemi con il venditore prima di acquistare l'applicazione. Gli acquirenti apprezzano l'onestà e la trasparenza", dice Jeremy.

Insieme alla versione gratuita, Jeremy ha rilasciato il prodotto commerciale con lo stesso nome senza restrizioni sul volume degli scambi. Più tardi, ha rilasciato altri due Expert Advisor commerciali della serie Freak. Il più avanzato presenta i parametri di trading che sono stati abbinati in modo ottimale dallo sviluppatore. Di conseguenza, tutti i Freak Expert Advisor hanno ricevuto la strategia di trading comune che differisce solo nelle impostazioni dei parametri di input.

Semplici consigli da Jeremy

Innanzitutto, tutti gli Expert Advisor di Jeremy sono dotati di screenshot e video contenenti risultati stimolanti che tutti gli utenti possono ricevere da soli durante il test delle versioni demo. Secondo Jeremy, questo è il miglior tipo di pubblicità nel Market MQL5.

In secondo luogo, "tutti sanno che i risultati dei test possono essere notevolmente diversi dal trading reale e che non dovrebbero essere considerati come un potenziale profitto", dice Jeremy. Pertanto, offre gratuitamente Freak Expert Advisor insieme a versioni demo per consentire agli utenti di fare trading su un conto reale. Ciò aiuta i trader a valutare la strategia dei Freak Expert Advisor commerciali nel Market reale e ottimizzare i parametri di input a seconda dei loro broker e simboli.

In terzo luogo, Jeremy ha preparato "The Freak Series Guide", progettata per aiutare gli acquirenti a ottimizzare l'Expert Advisor in base alle loro particolari condizioni. Inoltre, tale comunicazione attiva con i trader consente allo sviluppatore di migliorare la strategia di trading e ricevere feedback per ulteriori miglioramenti. Le migliori raccomandazioni sono considerate e implementate negli Expert Advisor ad ogni aggiornamento.

Jeremy raccomanda inoltre di utilizzare attivamente i mezzi del World Wide Web per attirare i clienti: "Crea il tuo sito web, aggiungi i widget del Market MQL5 e offri versioni gratuite ai tuoi acquirenti. E non dimenticare di comunicare con i tuoi clienti in modo attivo e onesto". Considerando che questi semplici consigli hanno funzionato per uno sviluppatore, potrebbero funzionare anche per te.

Pubblica i tuoi Expert Advisor nel Market MQL5 e promuovi i tuoi prodotti per realizzare profitti notevoli!