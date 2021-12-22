Jeremy Scott - Başarılı MQL5 Market Satıcısı

MQL5.community'de Johnnypasado takma adıyla daha iyi tanınan Jeremy Scott, MQL5 Market hizmetimizde ürün sunarak ün kazandı. MQL5 Bulut Ağı'na ücretsiz bilgi işlem gücü sağlayan ve bu hizmetin kaynaklarını kendi uygulamalarını optimize etmek için kullanan sıradan bir programcıydı. Forum ve İşler hizmeti asıl uzmanlık alanı değildi, ancak başka bir alanda zirveye çıkmayı başardı.

Alım satım robotları ve teknik göstergeler sunan MQL5 Market - çevrimiçi mağazası sayesinde büyük bir popülariteye sahip oldu. Jeremy, yaygın olarak Freak Expert Advisor serisinin geliştiricisi olarak bilinen en karlı MQL5 Market geliştiricilerinden biridir. 10 Mart itibariyle bu uygulamalar 1845 kez indirildi ve yüksek fiyatlara rağmen 10 kez satın alındı. Freak Expert Advisor serisinin maliyetleri, sürüme bağlı olarak 875 ila 1379 kredi arasında değişmektedir.

Sonuç olarak, Jeremy Market'ta şimdiden birkaç bin dolar kazandı, ancak sınır bu değil. Sunulan ürünlerin kalitesini değerlendirmeyeceğiz ama Jeremy'nin satış deneyimi son derece ilginç. Gelecekteki milyonere daha yakından bakmaya ve MQL5 Market satıcıları için bazı tavsiyeler almaya karar verdik.

Satıcının Expert Yolculuğu

Jeremy Scott başarılı bir satış personeli, oyuncu, dans eğitmeni ve poliglottur, ancak hızını kesmeyi tasarlamıyordu. 2012'de programlama hakkında zaten bilgi sahibi olduğu için MetaTrader 5 için alım satım robotlarının gelişimini keşfetti. Bilgisinden ve bir enerji içeceğinden ilham alarak "Alien Sandwich" adında alım satım robotları geliştirdi. Bazıları şu anda Market'ta mevcut değil, ancak elde ettiği deneyim, geliştiricinin en ünlü ürünü "Freak"i yaratmasına imkan tanıdı.

"Bunu 'Freak' olarak adlandırdım; zira Expert Advisor'ım tarafından test cihazında gösterilen sonuçları gördüğümde sevinç ve mutluluktan dolayı 'çıldırdım'! Demek istediğim, iki yıl içinde 100 USD'yi 10 milyon USD'nin üzerine çıkarmak mükemmel bir başlangıç!" - Jeremy'nin ifadeleri bu şekilde.

Jeremy'nin elde ettiği olağanüstü sonuçlar, MQL5 Market'ta popülerlik kazanmasına olanak tanıdı. 0,01 lot alım satım işlemi hacmi ile gerçek bir hesapta çalıştırılabilen Freak Ücretsiz Sürümü ile 27 Kasım'da programlarını yayınlamaya başladı. "Yatırımcıların alım satım stratejisini denemelerine ve değerlendirmelerine imkan tanımak için ücretsiz sürümü yayınladım. Bu, robotun gerçek hesaplarda karlılığının güvenilir bir şekilde test edilmesini ve ayrıca uygulama satın alınmadan önce sorunların satıcıyla tartışılmasına olanak tanıyor. Alıcılar dürüstlüğü ve şeffaflığı takdir ediyor" - Jeremy.

Ücretsiz sürümün yanı sıra Jeremy, alım satım işlem hacminde herhangi bir kısıtlama olmaksızın aynı adı taşıyan ticari ürünü piyasaya sürdü. Daha sonra, iki ticari Freak Expert Advisor serisini piyasaya sürdü. En gelişmiş olanı, geliştirici tarafından en uygun şekilde eşleştirilen alım satım parametrelerini içerir. Sonuç olarak, tüm Freak Expert Advisor'lar, yalnızca giriş parametresi ayarlarında farklılık gösteren ortak alım satım stratejisini aldı.

Jeremy'den Basit İpuçları

İlk olarak, Jeremy'nin tüm Expert Advisor'ları, demo sürümlerini test ederken tüm kullanıcıların ilham alabileceği sonuçları içeren ekran görüntüleri ve videolarla birlikte gelir. Jeremy'ye göre bu, MQL5 Market'taki en iyi reklam türüdür.

Jeremy ikinci olarak, "test sonuçlarının gerçek alım satımdan önemli ölçüde farklı olabileceğini ve potansiyel bir kar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini herkes biliyor" diye ekliyor. Bu nedenle, kullanıcıların gerçek bir hesapta alım satım işlemi yapmalarına olanak tanımak için demo sürümleriyle birlikte ücretsiz Freak Expert Advisor sunuyor. Bu, yatırımcıların gerçek piyasada ticari Freak Expert Advisor'ların stratejisini değerlendirmesine ve aracılarına ve sembollerine bağlı olarak giriş parametrelerini optimize etmesine yardımcı olur.

Üçüncüsü, Jeremy, alıcıların Expert Advisor'ı kendi özel koşullarına göre optimize etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış "Freak Serisi Kılavuzu"nu hazırladı. Ayrıca, yatırımcılarla bu tür aktif iletişim, geliştiricinin alım satım stratejisini geliştirmesine ve daha fazla iyileştirme için geri bildirim almasına imkan tanır. En iyi öneriler, her güncellemede Expert Advisor'larda değerlendirilir ve uygulanır.

Jeremy ayrıca müşterileri çekmek için World Wide Web araçlarını aktif olarak kullanmanızı öneriyor: "Web sitenizi oluşturun, MQL5 Market pencere öğeleri ekleyin ve alıcılarınıza ücretsiz sürümler sunun. Ve müşterilerinizle aktif ve dürüst bir şekilde iletişim kurmayı unutmayın". Bu basit önerilerin bir geliştirici için işe yaradığını düşünürsek, sizin için de faydalı olabileceğini göz önünde bulundurabilirsiniz.

Expert Advisor'larınızı MQL5 Market'ta Yayınlayın ve büyük kazanç elde etmek için ürünlerinizi tanıtın!