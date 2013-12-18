Jeremy Scott es un vendedor de gran éxito en el mercado MQL5

MetaTrader 5 / Sistemas comerciales
Jeremy Scott, más conocido en MQL5.community con el nick Johnnypasado,ha adquirido fama en el terreno de nuestro servicio de mercado MQL5. Era un programista común, ponía a disposición de la red MQL5 Cloud Network sus recursos, usando a su vez él mismo los recursos de dicha red para optimizar sus aplicaciones. El foro y el servicio de Trabajo no eran sus caballos de batalla, pero supo sobresalir por otros motivos.

Se hizo ampliamente conocido gracias al Mercado MQL5 una tienda de robots comerciales e indicadores técnicos. El asunto es que Jeremy es uno de los investigadores más rentables del Mercado MQL5, famoso por ser autor de los expertos de la familia Freak. A día 10 de marzo, estas aplicaciones ya habían sido cargadas 1845 veces y compradas en cerca de 10 ocasiones. Y eso teniendo en cuenta lo elevado sus precios, ya que los expertos de la serie Freak se venden por un precio de entre 875 y 1379 créditos, dependiendo de la versión.

Como resultado de ello, Jeremy ya ha ganado varios miles de dólares en el Mercado y este no es el límite, ni mucho menos. No es nuestra intención evaluar la calidad de los productos vendidos, pero, no obstante, su experiencia de ventas es muy interesante. Hemos decidido estudiar atentamente al futuro millonario y preguntarle el secreto del éxito para los vendedores del mercado MQL5.


El experto camino del vendedor

Jeremy Scott, vendedor de éxito, actor, instructor de bailes de salón y sencillamente políglota, decidió no detenerse en estos logros. Siendo ya bastante conocido en el mundo de la programación, en el año 2012 descubrió el desarrollo de robots comerciales para MetaTrader 5. En otoño de aquel mismo año, de su pluma, dirigida por la energía, comenzaron a aparecer robots comerciales como "Alien Sandwich". Algunos de ellos ya están en el mercado,sin embargo, la experiencia adquirida en su desarrollo sirvió como base para la creación de su producto más célebre, el "Freak".

"Se me ocurrió el nombre "Freak", porque "me volví loco" (freaked out en inglés) de alegría y dicha cuando vi por primera vez los magníficos resultados que mostraba el experto en el téster! ¡Me refiero a que convertir $100 en más de 10 millones es un buen resultado, sin lugar a dudas!"- nos contó Jeremy.

Los extraordinarios resultados obtenidos han permitido a Jeremy destacar en el Mercado MQL5. Comenzó a publicar sus programas en el Mercado desde el 27 de noviembre con la versión gratuita Freak Free Version, que podía ponerse en marcha en una cuenta real con volúmenes de comercio de un 0.01 de lote. "Publiqué una versión gratuita para que los traders pudiesen probar y valorar por sí mismos la estrategia comercial. Es una comprobación honesta del beneficio en cuentas reales, una posibilidad de discutir los problemas con el vendedor antes incluso de la compra del programa. Y la gente reacciona muy positivamente ante la honradez y la claridad"- dice Jeremy.

Además de la versión gratuita, Jeremy sacó un producto comercial con el mismo nombre, pero ya sin limitaciones en el volumen de comercio. Después sacó dos expertos comerciales más de la serie Freak, el más avanzado de los cuales fue desarrollado por Jeremy con los parámetros óptimos para el comercio. En última instancia, todos los expertos de la serie Freak han recibido una estrategia comercial única y sólo se diferencian en la configuración de los parámetros de entrada.


Recetas sencillas de Jeremy

En primer lugar, Jeremy proporciona todos los expertos con capturas de pantalla y vídeos con buenos resultados, que los clientes pueden recibir por sí mismos al probar la versión de muestra. Este es el mejor anuncio del Mercado MQL5, según la opinión de Jeremy.

En segundo lugar, "todos saben que el resultado de los tests pueden diferenciarse significativamente con respecto al comercio real y no deben ser tenidos en cuenta como beneficio potencial" - afirmó Jeremy. Por ello, como complemento a la versión de prueba, lanza el experto gratuito Freak, que permite comerciar en la cuenta real. Esto ayuda a los traders a valorar la estrategia de los expertos comerciales de la serie Freak en acción, así como a optimizar los parámetros de entrada de su bróker y los instrumentos de trabajo.

En tercer lugar, Jeremy ha preparado la "The Freak Series Guide", una guía de sus productos, e igualemente ayuda a los clientes a optimizar el experto según sus condiciones concretas. Además, un contacto tan estrecho con los traders le ayuda a mejorar la estrategia comercial y a recopilar las sugerencias y deseos de los clientes, de cara al posterior perfeccionamiento de sus programas. Las mejores de estas sugerencias cristalizan en la vida real, apareciendo en sus expertos con cada actualización.

Asímismo, Jeremy recomienda usar activamente los medios de la red mundial para atraer a posibles clientes: "Cree su página web, añádale widgets del Mercado MQL5 e invite a los traders a usar sus versiones gratuitas. Y no se olvide, mientras tanto, de relacionarse con sus clientes de manera activa y honrada". Si estos pasos tan sencillos han funcionado con un investigador, ¿por qué no habrían de hacerlo con usted?

¡Publique expertos en el Mercado MQL5 y dele salida a su producto para recibir un beneficio constante!

Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/665

Advertencia: todos los derechos de estos materiales pertenecen a MetaQuotes Ltd. Queda totalmente prohibido el copiado total o parcial.

Últimos comentarios | Pasar a la discusión en el foro de los operadores (72)
Jeremy Scott
Jeremy Scott | 5 may 2013 en 22:18
keith2707:

Hola Jeremy

Acabo de descargar la demo - gracias por proporcionármela; me interesará (como completo novato) ver si puedo instalarla y hacer los ajustes correctos... ¡Espero volver en 24 horas con un grito (o más) de ayuda~! Necesito entender cómo"mensaje privado"

Keith

Aguanta la versión actual ;( He estropeado algo en el camino de la actualización y necesito unificar ideas de versiones anteriores en series 2.0 y 3.0 que siguen funcionando bien con un nuevo filtro. Estaré probando toda la semana para ver si consigo algo bueno con este nuevo filtro! La nueva versión está funcionando con algunas personas, pero hice la administración del dinero sensible al apalancamiento - y ahora el sistema es demasiado arriesgado, y uno de los algoritmos que traté de simplificar (en cuanto a código) debe haber dañado el sistema. Estoy trabajando en ello! Para cualquiera que lea esto después de que olvidé que lo escribí: si ves la versión 3x45, mantente alejado de ella, si es 3.5 o superior (tal vez 4.0 pronto) ¡entonces adelante y úsalo!

También hice un sistema que creo que es mejor que Freak- en cuanto a la estabilidad, el retraso al azar, y la coherencia va, "Swing" que estoy ofreciendo a todos mis clientes, primero para probar en la demo y asegurarse de que está libre de errores, a continuación, para probar en vivo. Cuando tenga resultados con dinero real, lanzaré la versión comercial- Es un EA muy emocionante que se adapta automáticamente a los mercados con sólo 2 entradas principales que es rentable 20 a 400 % anual en todos los instrumentos disponibles- mucho más adaptable y lógico que Freak- Estoy trabajando en la creación de Freak 4.0 para ser adaptable también, pero me temo que la estrategia no se puede hacer adaptable sin pérdida de rentabilidad. De todos modos sólo un aviso de lo que estoy trabajando en este momento. Es mejor no utilizar la versión existente (3x45) todavía a menos que obtenga resultados realmente estables de los clientes que la utilizan.

keith2707
keith2707 | 6 may 2013 en 00:07
johnnypasado:

Espera a la versión actual ;( He metido la pata en algo a lo largo del camino de actualización y necesito unificar ideas de versiones anteriores en series 2.0 y 3.0 que todavía están operando bien con un nuevo filtro. Estaré probando toda la semana para ver si consigo algo bueno con este nuevo filtro! La nueva versión está funcionando con algunas personas, pero hice la administración del dinero sensible al apalancamiento - y ahora el sistema es demasiado arriesgado, y uno de los algoritmos que traté de simplificar (en cuanto a código) debe haber dañado el sistema. Estoy trabajando en ello! Para cualquiera que lea esto después de que olvidé que lo escribí: si ves la versión 3x45, mantente alejado de ella, si es 3.5 o superior (tal vez 4.0 pronto) ¡entonces adelante y úsalo!

También hice un sistema que creo que es mejor que Freak- en cuanto a la estabilidad, el retraso al azar, y la coherencia va, "Swing" que estoy ofreciendo a todos mis clientes, primero para probar en la demo y asegurarse de que está libre de errores, a continuación, para probar en vivo. Cuando tenga resultados con dinero real, lanzaré la versión comercial- Es un EA muy emocionante que se adapta automáticamente a los mercados con sólo 2 entradas principales que es rentable 20 a 400 % anual en todos los instrumentos disponibles- mucho más adaptable y lógico que Freak- Estoy trabajando en la creación de Freak 4.0 para ser adaptable también, pero me temo que la estrategia no se puede hacer adaptable sin pérdida de rentabilidad. De todos modos sólo un aviso de lo que estoy trabajando en este momento. Mejor no utilizar la versión existente (3x45) todavía a menos que obtenga resultados realmente estables de los clientes que lo utilizan.

Hola Jeremy

Gracias por la respuesta y la actualización... Espero tus futuros comentarios sobre la versión revisada de Freak y también sobre el desarrollo de Swing; aún no he encontrado la forma de enviar mensajes privados, pero me gustaría contactar contigo directamente, si es posible.

Saludos

Keith

Jeremy Scott
Jeremy Scott | 6 may 2013 en 06:18
keith2707:

Hola Jeremy

Gracias por la respuesta y la actualización... Espero con interés tus futuros comentarios sobre la versión revisada de Freak y también sobre el desarrollo de Swing; todavía no he resuelto lo del mensaje privado, pero me gustaría establecer contacto directo, si es posible.

Saludos

Keith

Oh sí, me olvidé de mencionar, el mensaje privado es simple, basta con hacer clic en cualquier nombre y te lleva a su perfil, en la parte inferior derecha de lo que su foto es (algunas personas no tienen foto de perfil grande) hay un "enviar mensaje" en azul. Como prueba práctica, voy a esperar hasta que se ponga en contacto conmigo primero antes de mensajería.
Simalb
Simalb | 14 nov 2017 en 20:59

Ahora que entiendo mucho más sobre la comprobación de órdenes y la persistencia 😉 .

Johann Kern
Johann Kern | 24 ene 2019 en 12:53
Hola,
Simplemente no puedo conseguirlo al horno. Si hizo USD 100, USD 10.000.000 con el EA en 2 años, ¿por qué todavía tiene que ganar dinero con el EA?
Eso es una completa tontería?
Esto contradice la historia.
