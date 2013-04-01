MetaTrader 5 / Торговые системы
Итоги MQL5 Маркета за 1 квартал 2013 года

С момента своего основания MQL5 Маркет - магазин торговых роботов и технических индикаторов - уже привлек в свои ряды более 250 разработчиков, которые опубликовали 580 продуктов. Это торговые советники (44% от общего числа программ), индикаторы (35%) и другие приложения.

В первом квартале 2013 года магазин серьезно вырос. Почти в два раза увеличилось число загрузок бесплатных приложений и демоверсий коммерческих продуктов. В результате с начала продаж в MQL5 Маркете пройдена отметка в 70 000 скачек торговых приложений.

Рост числа закачек программ в MQL5 Маркете

Число продаж коммерческих продуктов также заметно выросло и на 31 марта 2013 года составило 537 торговых приложений. Если взглянуть на динамику роста по итогам предыдущих кварталов, то видно следующее. В количественном выражении продажи в среднем растут на 60% ежеквартально, а в денежном выражении - на 100%. Таким образом, уже в первом квартале 2013 года побит суммарный оборот магазина за весь 2012 год.

Рост числа покупок программ в MQL5 Маркете

Превышение роста в денежном выражении над количественным показывает спрос трейдеров на дорогие продукты. И это видно на графике средней стоимости покупки в MQL5 Маркете. Более того, видно, что в первую очередь увеличивается средняя стоимость покупки торговых советников, которая по итогам первого квартала достигла 170 долларов США. Это значительно выше средней цены панелей (46 USD) и технических индикаторов (26 USD).

Средняя цена покупки в MQL5 Маркете

Распределение продаж по категориям продуктов практически не меняется. Торговые советники и технические индикаторы - самые востребованные приложения у покупателей MQL5 Маркета. Они занимают долю в 82% от общего числа покупок и 94% от всего оборота магазина. Среди продуктов больше всего продаются индикаторы (45% от общего числа программ), однако эксперты приносят продавцам 80% дохода.

Количество проданных в MQL5 Маркете товаров по категориям

Объем продаж по категориям программ в MQL5 Маркете


Лучшие продавцы магазина

Для этого отчета мы подготовили топ-10 разработчиков MQL5 Маркета. В список попали продавцы с наибольшим объемом продаж по всем своим продуктам с момента запуска продаж в Маркете по 31 марта 2013 г.

ТОП-10 продавцов MQL5 Маркета:

  1. achidayat
  2. johnnypasado
  3. Manov
  4. skarkalakos
  5. figurelli
  6. iTC
  7. ROMAN5
  8. Wahoo
  9. ctsforex
  10. dimmi2000

Лидирующую строчку в топ-10 занимает продавец под ником achidayat. 10 из 250 лучших разработчиков продали четверть всех приложений и составили 67% оборота MQL5 Маркета. Их опыт продаж в магазине интересен и другим разработчикам. Поэтому мы намерены обращаться к лучшим продавцам и описывать их истории успеха (смотрите, например, статью о Джереми Скотте).

Итоги первого квартала 2013 года показывают, что некоторые продавцы довольно успешны в MQL5 Маркете и уже получили с продаж солидную прибыль. Поэтому публикуйте востребованные продукты, не ленитесь самостоятельно их продвигать и общаться с клиентами.

Попутного тренда и успешных сделок.


Перейти в MQL5 Маркет



Andrey F. Zelinsky
Andrey F. Zelinsky | 3 апр. 2013 в 09:24
Vladon:

Зачем снимать?  :-)

Снимать не нужно. все таки не все такие глупые. есть же адекватные, которые прочитали - попробовали - и купили. так что все норм. ;-)  

Вопрос в другом - где отвечать на вопросы - если их задают в отзывы например? нет кнопки ответить. 

вы же прекрасно понимаете, что отзывов вам тоже будет недостаточно -- потому что тогда вы будете говорить, мол, надоело одно и тоже отвечать. 

Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 3 апр. 2013 в 09:27
abolk:

вы же прекрасно понимаете, что отзывов вам тоже будет недостаточно -- потому что тогда вы будете говорить, мол, надоело одно и тоже отвечать. 

Остыньте.! Мне будет достаточно ответить в отзыве или в теме. 
Jeremy Scott
Jeremy Scott | 3 апр. 2013 в 20:09

Поздравляю! Продолжайте в том же духе!

:)

david mackay
david mackay | 20 нояб. 2013 в 18:25

Приятно видеть, как MT5 и этот сайт развиваются каждую неделю.


Все эти статьи начинают показывать МТ5 как супер мощное торговое программное обеспечение.


Спасибо!!!


daveM

Thiago Ferreira
Thiago Ferreira | 14 мар. 2014 в 20:29
А как насчет статистики по продаже знаков?
