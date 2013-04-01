Итоги MQL5 Маркета за 1 квартал 2013 года

С момента своего основания MQL5 Маркет - магазин торговых роботов и технических индикаторов - уже привлек в свои ряды более 250 разработчиков, которые опубликовали 580 продуктов. Это торговые советники (44% от общего числа программ), индикаторы (35%) и другие приложения.

В первом квартале 2013 года магазин серьезно вырос. Почти в два раза увеличилось число загрузок бесплатных приложений и демоверсий коммерческих продуктов. В результате с начала продаж в MQL5 Маркете пройдена отметка в 70 000 скачек торговых приложений.





Число продаж коммерческих продуктов также заметно выросло и на 31 марта 2013 года составило 537 торговых приложений. Если взглянуть на динамику роста по итогам предыдущих кварталов, то видно следующее. В количественном выражении продажи в среднем растут на 60% ежеквартально, а в денежном выражении - на 100%. Таким образом, уже в первом квартале 2013 года побит суммарный оборот магазина за весь 2012 год.





Превышение роста в денежном выражении над количественным показывает спрос трейдеров на дорогие продукты. И это видно на графике средней стоимости покупки в MQL5 Маркете. Более того, видно, что в первую очередь увеличивается средняя стоимость покупки торговых советников, которая по итогам первого квартала достигла 170 долларов США. Это значительно выше средней цены панелей (46 USD) и технических индикаторов (26 USD).





Распределение продаж по категориям продуктов практически не меняется. Торговые советники и технические индикаторы - самые востребованные приложения у покупателей MQL5 Маркета. Они занимают долю в 82% от общего числа покупок и 94% от всего оборота магазина. Среди продуктов больше всего продаются индикаторы (45% от общего числа программ), однако эксперты приносят продавцам 80% дохода.









Лучшие продавцы магазина

Для этого отчета мы подготовили топ-10 разработчиков MQL5 Маркета. В список попали продавцы с наибольшим объемом продаж по всем своим продуктам с момента запуска продаж в Маркете по 31 марта 2013 г.

ТОП-10 продавцов MQL5 Маркета:

Лидирующую строчку в топ-10 занимает продавец под ником achidayat. 10 из 250 лучших разработчиков продали четверть всех приложений и составили 67% оборота MQL5 Маркета. Их опыт продаж в магазине интересен и другим разработчикам. Поэтому мы намерены обращаться к лучшим продавцам и описывать их истории успеха (смотрите, например, статью о Джереми Скотте).

Итоги первого квартала 2013 года показывают, что некоторые продавцы довольно успешны в MQL5 Маркете и уже получили с продаж солидную прибыль. Поэтому публикуйте востребованные продукты, не ленитесь самостоятельно их продвигать и общаться с клиентами.

Попутного тренда и успешных сделок.











