Рецепты MQL5 - Изучение свойств позиции в тестере MetaTrader 5

Введение

В этой статье мы будем модифицировать эксперта, созданного в предыдущей статье Рецепты MQL5 - Свойства позиции на пользовательской информационной панели. Будут рассмотрены следующие вопросы:

Отслеживание события "новый бар" на текущем символе;

Получение данных баров;

Подключение торгового класса стандартной библиотеки;

Создание функции поиска торговых сигналов;

Создание функции для выполнения торговых операций;

Определение торгового события в функции OnTrade().

На самом деле, каждому из этих вопросов можно посвятить целую статью, но такой подход, на мой взгляд, только усложнит изучение языка.

На этот раз я покажу, как реализовать ту или иную возможность на самых простых примерах. То есть, реализация каждой выше перечисленной возможности уместится буквально в одну простую и понятную функцию. А в следующих статьях, при развитии той или иной идеи, будем постепенно и по необходимости усложнять эти функции ровно настолько, насколько того требует та или иная задача.

Для начала сделайте копию эксперта из предыдущей статьи, так как нам понадобятся все его функции.





Процесс разработки эксперта

Сначала подключим в наш файл торговый класс CTrade из Стандартной библиотеки, в котором есть все необходимые функции для совершения торговых операций. Для начала можно легко и просто воспользоваться ими даже не заглядывая внутрь. Так мы и поступим.

Чтобы подключить класс нужно написать такую строчку кода:

#include <Trade/Trade.mqh>

Расположить ее можно в самом начале файла, чтобы было удобно найти, например, после директивы #define. Команда #include указывает, что нужно взять файл Trade.mqh из директории <каталог терминала MetaTrader 5>\MQL5\Include\Trade\. Таким же образом можно подключить и любой другой файл с функциями. Это очень актуально, когда объем кода проекта сильно увеличивается и в нем сложно ориентироваться.

Теперь нужно создать экземпляр класса, чтобы получить доступ ко всем его функциям. Для этого после названия класса нужно написать имя экземпляра:

CTrade trade;

В этом эксперте мы воспользуемся только одной торговой функцией из класса CTrade. Это функция PositionOpen() для открытия позиции. Ее же можно использовать также для переворота уже открытой позиции. Как вызвать функцию из класса будет показано далее в статье при создании функции, в которой будут совершаться торговые операции.

Еще на глобальном уровне мы добавим два динамических массива, которые будут принимать значения баров.

double close_price[]; double open_price[];

Далее создадим функцию CheckNewBar(), с помощью которой программа будет проверять, произошло ли событие нового бара, поскольку торговые операции будут совершаться только по сформировавшимся барам.

Ниже представлен код функции CheckNewBar() с подробными комментариями:

bool CheckNewBar() { static datetime new_bar= NULL ; static datetime time_last_bar[ 1 ]={ 0 }; if ( CopyTime ( _Symbol , Period (), 0 , 1 ,time_last_bar)==- 1 ) { Print ( __FUNCTION__ , ": Ошибка копирования времени открытия бара: " + IntegerToString ( GetLastError ())+ "" ); } if (new_bar== NULL ) { new_bar=time_last_bar[ 0 ]; Print ( __FUNCTION__ , ": Инициализация [" + _Symbol + "][TF: " +TimeframeToString( Period ())+ "][" + TimeToString (time_last_bar[ 0 ],TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)+ "]" ); return ( false ); } if (new_bar!=time_last_bar[ 0 ]) { new_bar=time_last_bar[ 0 ]; return ( true ); } return ( false ); }

В коде выше видно, что функция CheckNewBar() возвращает true если бар новый, и false если нового бара еще нет. Таким способом можно контролировать ситуацию при торговле/тестировании, совершая торговые операции только по сформировавшимся барам.

В самом начале функции объявлена статическая (static) переменная и статический массив типа datetime. Статические локальные переменные сохраняют свои значения даже после выхода из функции. При каждом последующем вызове функции такие локальные переменные содержат те значения, которые они получили на предыдущем вызове вызове функции.

Также обратите внимание на функцию CopyTime(). С ее помощью мы получаем в массив time_last_bar время последнего бара. Обязательно ознакомьтесь с синтаксисом этой функции в Справочнике MQL5.

Можно ещё заметить пользовательскую функцию TimeframeToString(), которая до этого ни разу не упоминалась в этой серии статей. Она конвертирует значения таймфреймов в понятную для пользователя строку:

string TimeframeToString( ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { string str= "" ; if (timeframe== WRONG_VALUE || timeframe == NULL ) timeframe = Period (); switch (timeframe) { case PERIOD_M1 : str= "M1" ; break ; case PERIOD_M2 : str= "M2" ; break ; case PERIOD_M3 : str= "M3" ; break ; case PERIOD_M4 : str= "M4" ; break ; case PERIOD_M5 : str= "M5" ; break ; case PERIOD_M6 : str= "M6" ; break ; case PERIOD_M10 : str= "M10" ; break ; case PERIOD_M12 : str= "M12" ; break ; case PERIOD_M15 : str= "M15" ; break ; case PERIOD_M20 : str= "M20" ; break ; case PERIOD_M30 : str= "M30" ; break ; case PERIOD_H1 : str= "H1" ; break ; case PERIOD_H2 : str= "H2" ; break ; case PERIOD_H3 : str= "H3" ; break ; case PERIOD_H4 : str= "H4" ; break ; case PERIOD_H6 : str= "H6" ; break ; case PERIOD_H8 : str= "H8" ; break ; case PERIOD_H12 : str= "H12" ; break ; case PERIOD_D1 : str= "D1" ; break ; case PERIOD_W1 : str= "W1" ; break ; case PERIOD_MN1 : str= "MN1" ; break ; } return (str); }

Как использовать функцию CheckNewBar() будет показано далее в статье, когда мы подготовим для работы все остальные необходимые функции. А теперь рассмотрим функцию GetBarsData(), которая принимает значения запрошенного количества баров.

void GetBarsData() { int amount= 2 ; ArraySetAsSeries (close_price, true ); ArraySetAsSeries (open_price, true ); if ( CopyClose ( _Symbol , Period (), 0 ,amount,close_price)<amount) { Print ( "Не удалось скопировать значения (" + _Symbol + ", " +TimeframeToString( Period ())+ ") в массив цен Close! " "Ошибка " + IntegerToString ( GetLastError ())+ ": " +ErrorDescription( GetLastError ())); } if ( CopyOpen ( _Symbol , Period (), 0 ,amount,open_price)<amount) { Print ( "Не удалось скопировать значения (" + _Symbol + ", " +TimeframeToString( Period ())+ ") в массив цен Open! " "Ошибка " + IntegerToString ( GetLastError ())+ ": " +ErrorDescription( GetLastError ())); } }

Рассмотрим подробнее код выше. В начале, в переменной amount указываем, данные скольких баров нужно получить. Далее с помощью функции ArraySetAsSeries() устанавливаем индексацию массивов так, чтобы значения последнего (текущего) бара было в нулевом индексе массива. Т.е. если мы хотим в расчетах использовать значение последнего бара, то на примере цены открытия это будет выглядеть так: open_price[0]. А предпоследнего так: open_price[1].

Получение цен закрытия и открытия производится так же, как это было в функции CheckNewBar(), когда получали время последнего бара. Только в этом случае используются функции CopyClose() и CopyOpen(). Аналогичные функции есть для максимальной CopyHigh() и минимальной CopyLow() цен баров.

Идем дальше. Теперь рассмотрим простейший пример сигналов на открытие/переворот позиции. Мы получаем в ценовые массивы данные за два бара (текущий и предыдущий сформированный). Использовать будем данные сформированного бара.

Сигнал на покупку - цена закрытия выше цены открытия (бычий бар);

- цена закрытия выше цены открытия (бычий бар); Сигнал на продажу - цена закрытия ниже цены открытия (медвежий бар).

Ниже представлен код этих простых условий:

int GetTradingSignal() { if (close_price[ 1 ]>open_price[ 1 ]) return ( 0 ); if (close_price[ 1 ]<open_price[ 1 ]) return ( 1 ); return ( 3 ); }

Как видите - все просто. Несложно разобраться, как аналогичным образом можно собрать более сложные условия. Функция возвращает ноль, если сформировавшийся бар направлен вверх, и единицу, если сформировавшийся бар направлен вниз. В случае отсутствия сигнала по каким-либо причинам будет возвращаться 3.

Осталось создать функцию TradingBlock(), которая будет совершать торговые действия. Ниже представлен код этой функции с подробными комментариями:

void TradingBlock() { int signal=- 1 ; string comment= "hello :)" ; double start_lot= 0.1 ; double lot= 0.0 ; double ask= 0.0 ; double bid= 0.0 ; signal=GetTradingSignal(); pos_open= PositionSelect ( _Symbol ); if (signal== 0 ) { ask= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); if (!pos_open) { if (!trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY ,start_lot,ask, 0 , 0 ,comment)) { Print ( "Ошибка при открытии позиции BUY: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } else { pos_type=( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (pos_type== POSITION_TYPE_SELL ) { pos_volume= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); lot= NormalizeDouble (pos_volume+start_lot, 2 ); if (!trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY ,lot,ask, 0 , 0 ,comment)) { Print ( "Ошибка при открытии позиции SELL: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } } return ; } if (signal== 1 ) { bid= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); if (!pos_open) { if (!trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL ,start_lot,bid, 0 , 0 ,comment)) { Print ( "Ошибка при открытии позиции SELL: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } else { pos_type=( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (pos_type== POSITION_TYPE_BUY ) { pos_volume= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); lot= NormalizeDouble (pos_volume+start_lot, 2 ); if (!trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL ,lot,bid, 0 , 0 ,comment)) { Print ( "Ошибка при открытии позиции SELL: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } } return ; } }

Думаю, что до момента открытия позиции не должно возникнуть вопросов. В коде выше видно, что после указателя (trade) установлена точка, после которой идет метод PositionOpen(). Именно так из класса вызывается тот или иной метод. После того как вы напечатаете точку, появляется список со всеми методами класса. Все что вам нужно - выбрать из списка нужный метод:

Рис. 1. Вызов метода класса.

В функции TradingBlock() два основных блока, для покупки и для продажи. Сразу после определения направления сигнала получаем цену ask для покупки и bid для продажи.

Все цены/уровни, которые используются в торговых приказах, нужно нормализовать с помощью функции NormalizeDouble(), иначе при открытии или модификации позиции будет выходить ошибка. При расчете лота тоже лучше использовать эту функцию. Также обратите внимание, что параметры, в которых должны быть Stop Loss и Take Profit, имеют нулевые значения. Мы рассмотрим установку торговых уровней более подробно в следующей статье.

Все пользовательские функции готовы и теперь их можно расставить по своим местам:

int OnInit () { CheckNewBar(); GetPositionProperties(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { Print (GetDeinitReasonText(reason)); if (reason== REASON_REMOVE ) DeleteInfoPanel(); } void OnTick () { if (!CheckNewBar()) return ; else { GetBarsData(); TradingBlock(); } GetPositionProperties(); }

Осталось рассмотреть всего лишь один пункт, который касается определения торгового события с помощью функции OnTrade(). На этот раз мы только слегка коснемся ее, чтобы был понятен основной смысл. В нашем случае необходимо, чтобы при открытии/закрытии/модификации позиции вручную значения в списке свойств позиции на информационной панели обновлялись сразу же после проведения операции, а не по приходу нового тика. Для этого нужно лишь добавить вот такой код:

void OnTrade () { GetPositionProperties(); }

В общем, все готово и пора приступать к тестированию. В Тестере Стратегий можно очень быстро провести тест в режиме визуализации и найти ошибки, если они есть. Также он хорош еще и тем, что можно продолжать разработку программы даже в выходные дни, когда котировки не приходят.

Настройте тестер, включите визуализацию и нажмите кнопку Старт. Эксперт начнет проводить сделки в тестере, и вы будете видеть примерно такую картинку:

Рис. 2. Режим визуализации в тестере MetaTrader 5.

Тест в режиме визуализации можно в любой момент приостановить и, нажимая клавишу F12, продолжить пошаговый ход. Шаг будет равен одному бару, если в настройках тестера был выбран режим Только цены открытия, или одному тику, если был выбран режим Все тики. Можно также регулировать скорость теста.

Нужно протестировать эксперта и в режиме реального времени, чтобы убедиться, что значения на информационной панели обновляются сразу же после открытия/закрытия позиции вручную или добавления/модификации уровней Stop Loss/Take Profit. Чтобы долго не ждать, просто установите эксперта на минутный таймфрейм и торговые операции будут проводиться каждую минуту.

Кроме того, я добавил ещё один массив для названий свойств позиции на информационной панели:

string pos_prop_texts[INFOPANEL_SIZE]= { "Symbol :" , "Magic Number :" , "Comment :" , "Swap :" , "Commission :" , "Open Price :" , "Current Price :" , "Profit :" , "Volume :" , "Stop Loss :" , "Take Profit :" , "Time :" , "Identifier :" , "Type :" };

В предыдущей статье я упоминал о том, что такой массив понадобится для того, чтобы сократить код функции SetInfoPanel(). Если до сих пор этого не сделали или не разобрались сами, то можете посмотреть теперь, как это можно сделать. Список создания объектов касающихся свойств позиции теперь в коде выглядит так:

for ( int i= 0 ; i<INFOPANEL_SIZE; i++) { CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_names[i],pos_prop_texts[i],anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_first_column,y_prop_array[i], 2 ); CreateLabel( 0 , 0 ,pos_prop_values[i],GetPropertyValue(i),anchor,corner,font_name,font_size,font_color,x_second_column,y_prop_array[i], 2 ); }

Ещё в начале функции SetInfoPanel() можно увидеть вот такую строку:

if ( MQL5InfoInteger ( MQL5_VISUAL_MODE )) { y_bg= 2 ; y_property= 16 ; }

Она сообщает программе, что если сейчас проводится тест в режиме визуализации, то координаты по оси Y для объектов информационной панели нужно скорректировать. В тестере в режиме визуализации не показывается название эксперта в правом верхнем углу графика, как это сделано в реальном времени, поэтому отступ смотрится неестественно, и его можно таким способом убрать.





Заключение

На этом закончим. В следующей статье рассмотрим более подробно установку и модификацию торговых уровней. Ниже можно скачать исходный код эксперта PositionPropertiesTester.mq5.