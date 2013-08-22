Jeremy Scott - MQL5市场上的成功卖家

Jeremy Scott，在MQL5.community 中他的昵称是Johnnypasado，因其在MQL5市场上出售产品而为人们所熟知。他是一个普通的程序员，不但为MQL5云网络提供自己空闲的计算能力，同时也利用云网络来优化自己的交易系统。论坛和工作服务不是他的强项，但他已经成功地在另一个领域中脱颖而出。

得益于MQL5市场（出售交易系统和技术指标的在线商城），Jeremy赢得了广泛的知名度。Jeremy是MQL5市场上获益最多的开发者之一，并作为怪物系列EA的开发者为人们所熟知。截止3月10号，这些程序已经被下载了1845次，尽管价格较贵，还是卖出了10笔。根据版本的不同，怪物系列EA的价格在$875到$1379之间不等。

因此，Jeremy已经在市场上赚了好几千美元，并且这一势头还在延续。我们不打算在此评论他的产品，让人感兴趣的是Jeremy的销售经验。我们决定和这个未来的百万富翁来个近距离接触，并为其他MQL5市场上的卖家提供些建议。

卖家的经历

Jeremy Scott是一个成功的销售、演员以及舞厅舞蹈教练，他通晓多国语言，但他并不打算就此打住。2012年，已经对编程很熟悉的他发现，基于MetaTrader 5平台开发智能交易系统正在迅速发展。借助良好的知识积累和功能饮料的激发，他和人合作开发了“Alien Sandwich”等智能交易系统。他的合作伙伴中有些人已经离开了市场，但他们留下来的宝贵交易经验，凝结成为了最著名的产品“怪物”的创作基础。

“我叫他 ‘怪物’是因为当我看到他的测试结果时，我兴奋的快要惊呆了！两年内把$100变成超过$10,000,000简直是完美的开始！”，Jeremy如是说。

Jeremy的出色成绩为他在MQL5市场上赢得了很高的知名度。11月27号，他开始陆续发布产品，首先是免费版的“怪物”程序，这个版本允许在实盘账户上进行交易，但是开仓手数限定为0.01手。“我发布免费版是为了让交易者能够尝试和评估交易策略的有效性。这样能够真实的反应交易策略在实盘帐户中的表现，同时也使用户能够在购买前和卖家进行充分沟通。买家欣赏卖家的诚实和透明”，Jeremy说。

和免费版本一起，Jeremy还发布了同名的商业版程序，它对开仓手数没有做限制。后来，他又发布了另两个“怪物”系列的商业EA。在最高级的版本中，开发者对交易参数进行了优化匹配。因此，所有“怪物”系列EA的基本交易策略都是一样的，差别仅仅在于输入参数的设置上。

Jeremy的小提示

首先，所有Jeremy提供的EA产品都提供测试结果的截图和视频。用户也可以在用测试版本测试时自己获得这些。按照Jeremy的说法，这是在MQL5市场最好的广告形式。

其次，“每个人都知道测试结果可能和实盘交易结果大相径庭，因此测试结果所展现的获利能力，并不等于实盘交易中一样会获得这些利润”，Jeremy说。因此，他提供免费版和demo版的怪物EA，让用户能够在实盘账户上交易。这样有助于交易者评估商业版的怪物EA在真实市场上的效果，并且让交易者能够根据其经纪商和交易货币对的不同，来做参数优化。

最后，Jeremy准备了“怪物系列EA使用手册”，帮助买家根据他们特定的使用环境来进行EA优化。此外，这种和交易者的积极沟通使得开发者能够不断改进其交易策略，并根据用户的反馈做进一步优化。最有价值的用户建议将被采纳，并在每个EA版本更新中体现。

Jeremy还建议积极使用互联网来吸引你的客户：“创建你的网站，添加MQL5市场组件并为你的客户提供免费版本。并且不要忘记和你的客户进行积极诚恳的交流”。这些简单的建议来自于一个成功的开发者，相信它们也将对你有所帮助。

在MQL5市场上发布你的EA，并积极推广它们来获取可观的收益吧！