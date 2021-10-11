Jeremy Scott - 성공적인 MQL5 마켓 셀러

MQL5.community에서 Johnnypasado라는 닉네임으로 더 잘 알려진 Jeremy Scott은 저희의 MQL5 마켓 서비스에서 제품을 제공하는 것으로 유명해졌습니다. 그는 MQL5 클라우드 네트워크에 컴퓨팅 능력을 무료로 제공하는 평범한 프로그래머였습니다. 이 서비스의 리소스를 사용하여 자체 애플리케이션을 최적화합니다. 포럼과 직업 서비스는 그의 전문 분야는 아니었지만, 그는 다른 분야에서 그럭저럭 뛰어났습니다.

그는 MQL5 Market 덕분에 폭넓은 인기를 누리고 있습니다 - 거래 로봇과 기술 지표를 제공하는 온라인 스토어. Jeremy는 Freak Expert Advisor 시리즈의 개발자로 널리 알려진 MQL5 마켓 개발자 중 가장 수익성이 높은 사람입니다. 3월 10일 현재 이 앱들은 1845회 다운로드되어 높은 가격에도 불구하고 10회에 걸쳐 구매되었습니다. Freak Expert Advisor 시리즈의 비용은 버전에 따라 875 크레딧에서 1379 크레딧까지 다양합니다.

그 결과, 제레미는 이미 시장에서 수천 달러를 벌었고 그것이 한계는 아닙니다. 우리는 제공된 제품의 품질을 평가하지 않을 것이지만 제레미의 판매 경험은 매우 흥미롭습니다. 우리는 미래의 백만장자를 자세히 살펴보고 MQL5 마켓 셀러를 위한 몇 가지 조언을 받기로 했습니다.

셀러의 전문가 여정

Jeremy Scott은 성공적인 영업사원, 배우, 무도회 댄스 강사, 폴리글롯이지만 거기서 멈출 생각은 없습니다. 2012년 프로그래밍에 익숙한 그는 MetaTrader 5용 거래 로봇의 개발을 발견했습니다. 그는 자신의 지식과 에너지 드링크에 영감을 받아 "에일리언 샌드위치"와 같은 거래 로봇을 개발했습니다. 이들 중 일부는 이미 마켓을 떠났지만 경험을 쌓은 덕분에 개발자는 자신의 가장 유명한 제품인 "Freak"을 만들 수 있었습니다.

"테스트에서 전문가 어드바이저가 보여준 결과를 보고 기쁨과 행복으로 '놀라서' '괴짜'라고 이름 지었습니다!" "제 말은, 2년 안에 $100를 $10 million 이상으로 바꾸는 것은 훌륭한 시작이라는 것입니다!" - 제레미가 우리에게 말했습니다.

Jeremy의 뛰어난 결과는 그가 MQL5 마켓에서 인기를 얻을 수 있게 해주었습니다. 그는 11월 27일 0.01로트의 거래량으로 실거래로 출시할 수 있는 Freak Free Version을 시작으로 그의 프로그램들을 출판하기 시작했습니다. "거래자들이 거래 전략을 평가하고 시도할 수 있도록 무료 버전을 발행했습니다." 이를 통해 실제 거래처에서 로봇의 수익성을 정직하게 테스트할 수 있을 뿐만 아니라 애플리케이션을 구입하기 전에 판매자와 문제를 논의할 수 있습니다. "구매자들은 정직함과 투명성을 높이 평가합니다" 라고, Jeremy는 말합니다.

무료 버전과 함께 Jeremy는 거래량에 제한이 없는 동명의 상용 제품을 출시했습니다. 나중에, 그는 또 다른 두 Expert Advisors of Freak series (괴짜 시리즈)를 출시했습니다. 가장 고급스러운 것은 개발자가 최적으로 일치시킨 거래 매개변수를 특징으로 합니다. 그 결과 모든 Freak Expert Advisor는 입력 매개 변수 설정에만 다른 공통 거래 전략을 제공받았습니다.

Jeremy의 간단한 팁

첫째, 모든 Jeremy의 Expert Advisor에는 데모 버전을 테스트할 때 모든 사용자가 직접 받을 수 있는 고무적인 결과가 포함된 스크린샷과 비디오가 제공됩니다. Jeremy에 따르면, 이것은 MQL5 마켓에서 가장 좋은 유형의 광고라고 합니다.

둘째, "테스트 결과가 실제 거래와 상당히 다를 수 있으며 잠재적인 이익으로 간주되어서는 안 된다는 것을 모두가 알고 있습니다."라고 Jeremy는 말합니다. 따라서 Freak Expert Advisor와 데모 버전을 무료로 제공하여 사용자가 실제 계정으로 거래할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 트레이더는 실제 시장에서 상업용 Freak Expert Advisors의 전략을 평가하고 브로커와 기호에 따라 입력 매개변수를 최적화할 수 있습니다.

셋째, Jeremy는 구매자들이 특정 조건에 따라 Expert Advisor를 최적화할 수 있도록 설계된 "The Freak Series Guide"를 준비했습니다. 또한, 이러한 거래자와의 적극적인 커뮤니케이션은 개발자가 거래 전략을 개선하고 추가 개선을 위한 피드백을 받을 수 있도록 합니다. 최고의 권장 사항은 Expert Advisors에서 각 업데이트마다 고려 및 구현됩니다.

Jeremy는 또한 고객을 유치하기 위해, 월드 와이드 웹의 수단을 적극적으로 사용할 것을 권장합니다: "웹 사이트를 만들고, MQL5 마켓 위젯을 추가하고, 당신의 구매자에게 무료 버전을 제공합니다." "또한 고객과 적극적이고 정직하게 소통하는 것도 잊지 마십시오." 이러한 간단한 권장 사항이 한 개발자에게 적용된다는 점을 고려하면 귀사에도 적합할 수 있습니다.

MQL5 마켓에서 Expert Advisors를 게시하고, 제품을 홍보하여 상당한 수익을 올리십시오!