Рецепты MQL5 - Как не получить ошибку при установке/изменении торговых уровней?

Введение

Продолжая работу над экспертом из предыдущей статьи Рецепты MQL5 - Изучение свойств позиции в тестере MetaTrader 5, на этот раз внедрим в него еще целый ряд полезных функций, а также усовершенствуем и оптимизируем уже имеющиеся.

Очень часто на форуме-(ах) по программированию на MQL можно увидеть вопросы от новичков, касающиеся ошибок при установке/модификации торговых уровней (Stop Loss, Take Profit, отложенные ордера). Думаю, уже многие знакомы с сообщением в журнале, в котором в конце строки содержится [Invalid stops]. В этой статье мы создадим функции, в которых нормализуются и проверяются на корректность значения торговых уровней перед открытием/модификацией позиции.

На этот раз эксперт будет снабжен внешними параметрами, которые можно будет оптимизировать в тестере MetaTrader 5. Это уже будет немного похоже на простую торговую систему. До настоящей торговой системы, конечно же, пока еще довольно далеко, но не все сразу - нам предстоит еще много работы.

Оптимизацию кода в уже имеющихся функциях будем рассматривать по ходу статьи. Информационную панель со свойствами позиции пока оставим, так как еще нужно рассмотреть некоторые свойства позиции, которые не получить стандартными идентификаторами (нужно обращаться к истории сделок). Но это тема будет раскрыта в одной из последующих статей.





Процесс разработки эксперта

Приступим. Начнем, как всегда, с добавления в начале файла дополнительных перечислений, переменных, массивов и с вспомогательных функций. Нам понадобится функция, которая позволит легко и просто получить свойства символа. Так же легко и просто нужно будет получать и свойства позиции.

В предыдущих статьях в функции GetPositionProperties глобальным переменным присваивались сразу все свойства позиции. Теперь мы сделаем так, чтобы можно было получать каждое свойство по отдельности. Ниже приведены два перечисления для реализации задуманного, а сами функции рассмотрим чуть позже.

enum ENUM_POSITION_PROPERTIES { P_SYMBOL = 0 , P_MAGIC = 1 , P_COMMENT = 2 , P_SWAP = 3 , P_COMMISSION = 4 , P_PRICE_OPEN = 5 , P_PRICE_CURRENT = 6 , P_PROFIT = 7 , P_VOLUME = 8 , P_SL = 9 , P_TP = 10 , P_TIME = 11 , P_ID = 12 , P_TYPE = 13 , P_ALL = 14 }; enum ENUM_SYMBOL_PROPERTIES { S_DIGITS = 0 , S_SPREAD = 1 , S_STOPSLEVEL = 2 , S_POINT = 3 , S_ASK = 4 , S_BID = 5 , S_VOLUME_MIN = 6 , S_VOLUME_MAX = 7 , S_VOLUME_LIMIT = 8 , S_VOLUME_STEP = 9 , S_FILTER = 10 , S_UP_LEVEL = 11 , S_DOWN_LEVEL = 12 , S_ALL = 13 };

Перечисление ENUM_SYMBOL_PROPERTIES содержит далеко не все свойства символа, но его в любой момент можно будет дополнить по мере необходимости. В перечислении присутствуют также пользовательские свойства (10, 11, 12), которые будут рассчитываться из показателей других свойств символа. Так же как и в перечислении свойств позиции, есть идентификатор, с помощью которого можно получить сразу все свойства из перечисления.

Далее идут внешние параметры эксперта:

input int NumberOfBars= 2 ; input double Lot = 0.1 ; input double StopLoss = 50 ; input double TakeProfit = 100 ; input double TrailingStop= 10 ; input bool Reverse = true ;

Рассмотрим подробнее внешние параметры:

NumberOfBars - в этом параметре задается количество однонаправленных баров для открытия позиции;

- в этом параметре задается количество однонаправленных баров для открытия позиции; Lot - объем позиции;

- объем позиции; TakeProfit - уровень фиксации прибыли в пунктах. Нулевое значение означает, что Take Profit устанавливать не нужно.

- уровень фиксации прибыли в пунктах. Нулевое значение означает, что Take Profit устанавливать не нужно. StopLoss - защитный уровень в пунктах. Нулевое значение означает, что Stop Loss устанавливать не нужно.

- защитный уровень в пунктах. Нулевое значение означает, что Stop Loss устанавливать не нужно. TrailingStop - шаг защитного уровня Трейлинг Стоп в пунктах. Для позиции BUY расчет производится от минимума бара (минимум минус количество пунктов из параметра StopLoss). Для позиции SELL расчет производится от максимума бара (максимум плюс количество пунктов из параметра StopLoss). Нулевое значение означает, что трейлинг отключен.

- шаг защитного уровня Трейлинг Стоп в пунктах. Для позиции BUY расчет производится от минимума бара (минимум минус количество пунктов из параметра StopLoss). Для позиции SELL расчет производится от максимума бара (максимум плюс количество пунктов из параметра StopLoss). Нулевое значение означает, что трейлинг отключен. Reverse - включает/выключает переворот позиции.

Уточнения требует только параметр NumberOfBars. Не имеет смысла устанавливать в этом параметре значение, например, больше 5, так как это уже довольно редкое явление и открывать позицию уже поздно после такого движения. Поэтому понадобится переменная, с помощью которой можно будет корректировать значение этого параметра:

int AllowedNumberOfBars= 0 ;

От этого параметра также будет зависеть, сколько данных баров будет приниматься в ценовые массивы. Об этом будет рассказано подробнее немного ниже, когда начнем модифицировать пользовательские функции.

Для свойств символа, так же как и для свойств позиции, объявим переменные на глобальном уровне, чтобы можно было получить доступ из любой функции:

int sym_digits= 0 ; int sym_spread= 0 ; int sym_stops_level= 0 ; double sym_point= 0.0 ; double sym_ask= 0.0 ; double sym_bid= 0.0 ; double sym_volume_min= 0.0 ; double sym_volume_max= 0.0 ; double sym_volume_limit= 0.0 ; double sym_volume_step= 0.0 ; double sym_offset= 0.0 ; double sym_up_level= 0.0 ; double sym_down_level= 0.0 ;

Так как трейлинг должен рассчитываться от максимума и минимума баров, нам понадобятся массивы для этих данных баров:

double close_price[]; double open_price[]; double high_price[]; double low_price[];

Теперь приступим к модификации и созданию функций. У нас уже есть функция GetBarsData, в которой в ценовые массивы копируются цены открытия и закрытия баров. Теперь нам нужны еще максимумы и минимумы. Кроме того, нужно проводить корректировку значения из параметра NumberOfBars. Вот как выглядит эта функция после модификации:

void GetBarsData() { if (NumberOfBars<= 1 ) AllowedNumberOfBars= 2 ; if (NumberOfBars>= 5 ) AllowedNumberOfBars= 5 ; else AllowedNumberOfBars=NumberOfBars+ 1 ; ArraySetAsSeries (close_price, true ); ArraySetAsSeries (open_price, true ); ArraySetAsSeries (high_price, true ); ArraySetAsSeries (low_price, true ); if ( CopyClose ( _Symbol , Period (), 0 ,AllowedNumberOfBars,close_price)<AllowedNumberOfBars) { Print ( "Не удалось скопировать значения (" + _Symbol + ", " +TimeframeToString( Period ())+ ") в массив цен Close! " "Ошибка " + IntegerToString ( GetLastError ())+ ": " +ErrorDescription( GetLastError ())); } if ( CopyOpen ( _Symbol , Period (), 0 ,AllowedNumberOfBars,open_price)<AllowedNumberOfBars) { Print ( "Не удалось скопировать значения (" + _Symbol + ", " +TimeframeToString( Period ())+ ") в массив цен Open! " "Ошибка " + IntegerToString ( GetLastError ())+ ": " +ErrorDescription( GetLastError ())); } if ( CopyHigh ( _Symbol , Period (), 0 ,AllowedNumberOfBars,high_price)<AllowedNumberOfBars) { Print ( "Не удалось скопировать значения (" + _Symbol + ", " +TimeframeToString( Period ())+ ") в массив цен High! " "Ошибка " + IntegerToString ( GetLastError ())+ ": " +ErrorDescription( GetLastError ())); } if ( CopyLow ( _Symbol , Period (), 0 ,AllowedNumberOfBars,low_price)<AllowedNumberOfBars) { Print ( "Не удалось скопировать значения (" + _Symbol + ", " +TimeframeToString( Period ())+ ") в массив цен Low! " "Ошибка " + IntegerToString ( GetLastError ())+ ": " +ErrorDescription( GetLastError ())); } }

Не менее двух баров и всегда на один больше нужно потому, что ориентироваться будем только на сформировавшиеся бары, которые начинаются с индекса [1]. Корректировку в этом случае на самом деле можно и не делать, ведь данные баров можно начать копировать с указанного индекса в третьем параметре функций CopyOpen, CopyClose, CopyHigh и CopyLow. Ограничение в пять сформировавшихся баров тоже можно изменить (больше/меньше) на ваше усмотрение.

Функция GetTradingSignal теперь немного усложнилась, так как в зависимости от того, сколько баров указано в параметре NumberOfBars, условие будет формироваться иначе. Кроме того, теперь используется более правильный тип возвращаемого значения - тип ордера:

ENUM_ORDER_TYPE GetTradingSignal() { if (AllowedNumberOfBars== 2 && close_price[ 1 ]>open_price[ 1 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfBars== 3 && close_price[ 1 ]>open_price[ 1 ] && close_price[ 2 ]>open_price[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfBars== 4 && close_price[ 1 ]>open_price[ 1 ] && close_price[ 2 ]>open_price[ 2 ] && close_price[ 3 ]>open_price[ 3 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfBars== 5 && close_price[ 1 ]>open_price[ 1 ] && close_price[ 2 ]>open_price[ 2 ] && close_price[ 3 ]>open_price[ 3 ] && close_price[ 4 ]>open_price[ 4 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfBars>= 6 && close_price[ 1 ]>open_price[ 1 ] && close_price[ 2 ]>open_price[ 2 ] && close_price[ 3 ]>open_price[ 3 ] && close_price[ 4 ]>open_price[ 4 ] && close_price[ 5 ]>open_price[ 5 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfBars== 2 && close_price[ 1 ]<open_price[ 1 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfBars== 3 && close_price[ 1 ]<open_price[ 1 ] && close_price[ 2 ]<open_price[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfBars== 4 && close_price[ 1 ]<open_price[ 1 ] && close_price[ 2 ]<open_price[ 2 ] && close_price[ 3 ]<open_price[ 3 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfBars== 5 && close_price[ 1 ]<open_price[ 1 ] && close_price[ 2 ]<open_price[ 2 ] && close_price[ 3 ]<open_price[ 3 ] && close_price[ 4 ]<open_price[ 4 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfBars>= 6 && close_price[ 1 ]<open_price[ 1 ] && close_price[ 2 ]<open_price[ 2 ] && close_price[ 3 ]<open_price[ 3 ] && close_price[ 4 ]<open_price[ 4 ] && close_price[ 5 ]<open_price[ 5 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); return ( WRONG_VALUE ); }

Теперь модифицируем функцию GetPositionProperties. В предыдущих статьях в ней можно было получить все свойства сразу. Но иногда нужно получить только одно из них. Для этого можно, конечно же, пользоваться и стандартными функциями языка, но это не так удобно, как хотелось бы. Ниже представлен код модифицированной функции GetPositionProperties. Теперь, передавая тот или иной идентификатор из пользовательского перечисления ENUM_POSITION_PROPERTIES, можно получить либо отдельное свойство позиции, либо все сразу.

void GetPositionProperties(ENUM_POSITION_PROPERTIES position_property) { pos_open= PositionSelect ( _Symbol ); if (pos_open) { switch (position_property) { case P_SYMBOL : pos_symbol= PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); break ; case P_MAGIC : pos_magic= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); break ; case P_COMMENT : pos_comment= PositionGetString ( POSITION_COMMENT ); break ; case P_SWAP : pos_swap= PositionGetDouble ( POSITION_SWAP ); break ; case P_COMMISSION : pos_commission= PositionGetDouble ( POSITION_COMMISSION ); break ; case P_PRICE_OPEN : pos_price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); break ; case P_PRICE_CURRENT : pos_cprice= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); break ; case P_PROFIT : pos_profit= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); break ; case P_VOLUME : pos_volume= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); break ; case P_SL : pos_sl= PositionGetDouble ( POSITION_SL ); break ; case P_TP : pos_tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); break ; case P_TIME : pos_time=( datetime ) PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); break ; case P_ID : pos_id= PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER ); break ; case P_TYPE : pos_type=( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); break ; case P_ALL : pos_symbol= PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); pos_magic= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); pos_comment= PositionGetString ( POSITION_COMMENT ); pos_swap= PositionGetDouble ( POSITION_SWAP ); pos_commission= PositionGetDouble ( POSITION_COMMISSION ); pos_price= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); pos_cprice= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); pos_profit= PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); pos_volume= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); pos_sl= PositionGetDouble ( POSITION_SL ); pos_tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); pos_time=( datetime ) PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); pos_id= PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER ); pos_type=( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); break ; default : Print ( "Переданное свойство позиции не учтено в перечислении!" ); return ; } } else ZeroPositionProperties(); }

Аналогичным образом реализуем функцию GetSymbolProperties для получения свойств символа:

void GetSymbolProperties(ENUM_SYMBOL_PROPERTIES symbol_property) { int lot_offset= 1 ; switch (symbol_property) { case S_DIGITS : sym_digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); break ; case S_SPREAD : sym_spread=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD ); break ; case S_STOPSLEVEL : sym_stops_level=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); break ; case S_POINT : sym_point= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); break ; case S_ASK : sym_digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); sym_ask= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ),sym_digits); break ; case S_BID : sym_digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); sym_bid= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ),sym_digits); break ; case S_VOLUME_MIN : sym_volume_min= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); break ; case S_VOLUME_MAX : sym_volume_max= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MAX ); break ; case S_VOLUME_LIMIT : sym_volume_limit= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); break ; case S_VOLUME_STEP : sym_volume_step= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); break ; case S_FILTER : sym_digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); sym_point= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); sym_offset= NormalizeDouble (CorrectValueBySymbolDigits(lot_offset*sym_point),sym_digits); break ; case S_UP_LEVEL : sym_digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); sym_stops_level=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); sym_point= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); sym_ask= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ),sym_digits); sym_up_level= NormalizeDouble (sym_ask+sym_stops_level*sym_point,sym_digits); break ; case S_DOWN_LEVEL : sym_digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); sym_stops_level=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); sym_point= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); sym_bid= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ),sym_digits); sym_down_level= NormalizeDouble (sym_bid-sym_stops_level*sym_point,sym_digits); break ; case S_ALL : sym_digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); sym_spread=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD ); sym_stops_level=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); sym_point= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); sym_ask= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ),sym_digits); sym_bid= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ),sym_digits); sym_volume_min= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); sym_volume_max= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MAX ); sym_volume_limit= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); sym_volume_step= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); sym_offset= NormalizeDouble (CorrectValueBySymbolDigits(lot_offset*sym_point),sym_digits); sym_up_level= NormalizeDouble (sym_ask+sym_stops_level*sym_point,sym_digits); sym_down_level= NormalizeDouble (sym_bid-sym_stops_level*sym_point,sym_digits); break ; default : Print ( "Переданное свойство символа не учтено в перечислении!" ); return ; } }

Обратите внимание, что для получения некоторых свойств символа нужно запросить некоторые другие свойства.



Также появилась новая функция CorrectValueBySymbolDigits. В зависимости от того, сколько знаков в цене после запятой, она возвращает соответствующее значение. В функцию можно передавать целое или вещественное число. В зависимости от типа переданных данных используется соответствующий вариант функции. Такое явление называется перегрузкой функций.

int CorrectValueBySymbolDigits( int value ) { return (sym_digits== 3 || sym_digits== 5 ) ? value *= 10 : value ; } double CorrectValueBySymbolDigits( double value ) { return (sym_digits== 3 || sym_digits== 5 ) ? value *= 10 : value ; }

В нашем эксперте будет внешний параметр для указания объема (Lot) открываемой позиции. Сделаем функцию CalculateLot, которая будет корректировать объем в соответствии со спецификацией символа:

double CalculateLot( double lot) { double corrected_lot= 0.0 ; GetSymbolProperties(S_VOLUME_MIN); GetSymbolProperties(S_VOLUME_MAX); GetSymbolProperties(S_VOLUME_STEP); corrected_lot= MathRound (lot/sym_volume_step)*sym_volume_step; if (corrected_lot<sym_volume_min) return ( NormalizeDouble (sym_volume_min, 2 )); if (corrected_lot>sym_volume_max) return ( NormalizeDouble (sym_volume_max, 2 )); return ( NormalizeDouble (corrected_lot, 2 )); }

Теперь займемся функциями, которые имеют прямое отношение к названию статьи. Они довольно простые и по комментариям в коде будет не сложно разобраться в их назначении.

Функция CalculateTakeProfit предназначена для расчета значения уровня фиксации прибыли:

double CalculateTakeProfit( ENUM_ORDER_TYPE order_type) { if (TakeProfit> 0 ) { double tp= 0.0 ; if (order_type== ORDER_TYPE_SELL ) { tp= NormalizeDouble (sym_bid-CorrectValueBySymbolDigits(TakeProfit*sym_point),sym_digits); return (tp<sym_down_level ? tp : sym_down_level-sym_offset); } if (order_type== ORDER_TYPE_BUY ) { tp= NormalizeDouble (sym_ask+CorrectValueBySymbolDigits(TakeProfit*sym_point),sym_digits); return (tp>sym_up_level ? tp : sym_up_level+sym_offset); } } return ( 0.0 ); }

Функция CalculateStopLoss предназначена для расчета значения защитного уровня:

double CalculateStopLoss( ENUM_ORDER_TYPE order_type) { if (StopLoss> 0 ) { double sl= 0.0 ; if (order_type== ORDER_TYPE_BUY ) { sl= NormalizeDouble (sym_ask-CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss*sym_point),sym_digits); return (sl<sym_down_level ? sl : sym_down_level-sym_offset); } if (order_type== ORDER_TYPE_SELL ) { sl= NormalizeDouble (sym_bid+CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss*sym_point),sym_digits); return (sl>sym_up_level ? sl : sym_up_level+sym_offset); } } return ( 0.0 ); }

Функция CalculateTrailingStop предназначена для расчета значения трейлинга защитного уровня:

double CalculateTrailingStop( ENUM_POSITION_TYPE position_type) { double level = 0.0 ; double buy_point =low_price[ 1 ]; double sell_point =high_price[ 1 ]; if (position_type== POSITION_TYPE_BUY ) { level= NormalizeDouble (buy_point-CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss*sym_point),sym_digits); if (level<sym_down_level) return (level); else { level= NormalizeDouble (sym_bid-CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss*sym_point),sym_digits); return (level<sym_down_level ? level : sym_down_level-sym_offset); } } if (position_type== POSITION_TYPE_SELL ) { level= NormalizeDouble (sell_point+CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss*sym_point),sym_digits); if (level>sym_up_level) return (level); else { level= NormalizeDouble (sym_ask+CorrectValueBySymbolDigits(StopLoss*sym_point),sym_digits); return (level>sym_up_level ? level : sym_up_level+sym_offset); } } return ( 0.0 ); }

Мы подошли к тому, что у нас есть все необходимые функции, которые возвращают корректные значения для торговых операций. Далее напишем функцию ModifyTrailingStop, в которой будет производиться проверка условия на модификацию трейлинга и его модификация, если это условие выполняется. Ниже представлен код этой функции с подробными комментариями.

Обратите внимание, как используются все те функции, которые были созданы/модифицированы выше. С помощью переключателя switch в зависимости от того, какой тип у текущей позиции, определяется соответствующее условие, результат которого сохраняется в переменной condition. Для модификации позиции используется метод PositionModify из торгового класса CTrade стандартной библиотеки.

void ModifyTrailingStop() { if (TrailingStop> 0 && StopLoss> 0 ) { double new_sl= 0.0 ; bool condition= false ; pos_open= PositionSelect ( _Symbol ); if (pos_open) { GetSymbolProperties(S_ALL); GetPositionProperties(P_ALL); new_sl=CalculateTrailingStop(pos_type); switch (pos_type) { case POSITION_TYPE_BUY : condition=new_sl>pos_sl+CorrectValueBySymbolDigits(TrailingStop*sym_point); break ; case POSITION_TYPE_SELL : condition=new_sl<pos_sl-CorrectValueBySymbolDigits(TrailingStop*sym_point); break ; } if (pos_sl> 0 ) { if (condition) { if (!trade.PositionModify( _Symbol ,new_sl,pos_tp)) Print ( "Ошибка при модификации позиции: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } if (pos_sl== 0 ) { if (!trade.PositionModify( _Symbol ,new_sl,pos_tp)) Print ( "Ошибка при модификации позиции: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } } }

Теперь приведем в порядок функцию TradingBlock в соответствии со всеми изменениями выше. Так же, как и в функции ModifyTrailingStop, будем определять все значения переменных для торгового приказа с помощью переключателя switch. Это значительно сокращает объем кода и упрощает последующие модификации, так как вместо одной ветки для двух типов позиции остается одна.

void TradingBlock() { ENUM_ORDER_TYPE signal= WRONG_VALUE ; string comment= "hello :)" ; double tp= 0.0 ; double sl= 0.0 ; double lot= 0.0 ; double position_open_price= 0.0 ; ENUM_ORDER_TYPE order_type= WRONG_VALUE ; ENUM_POSITION_TYPE opposite_position_type= WRONG_VALUE ; signal=GetTradingSignal(); if (signal== WRONG_VALUE ) return ; pos_open= PositionSelect ( _Symbol ); GetSymbolProperties(S_ALL); switch (signal) { case ORDER_TYPE_BUY : position_open_price=sym_ask; order_type= ORDER_TYPE_BUY ; opposite_position_type= POSITION_TYPE_SELL ; break ; case ORDER_TYPE_SELL : position_open_price=sym_bid; order_type= ORDER_TYPE_SELL ; opposite_position_type= POSITION_TYPE_BUY ; break ; } sl=CalculateStopLoss(order_type); tp=CalculateTakeProfit(order_type); if (!pos_open) { lot=CalculateLot(Lot); if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,position_open_price,sl,tp,comment)) { Print ( "Ошибка при открытии позиции: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } else { GetPositionProperties(P_TYPE); if (pos_type==opposite_position_type && Reverse) { GetPositionProperties(P_VOLUME); lot=pos_volume+CalculateLot(Lot); if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,position_open_price,sl,tp,comment)) { Print ( "Ошибка при открытии позиции: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } } return ; }

Еще нужно внести одно довольно важное исправление в функцию SetInfoPanel, но для начала подготовим несколько вспомогательных функций, которые показывают, как/где в текущий момент используется программа:

bool IsTester() { return ( MQL5InfoInteger ( MQL5_TESTER )); } bool IsOptimization() { return ( MQL5InfoInteger ( MQL5_OPTIMIZATION )); } bool IsVisualMode() { return ( MQL5InfoInteger ( MQL5_VISUAL_MODE )); } bool IsRealtime() { if (!IsTester() && !IsOptimization() && !IsVisualMode()) return ( true ); else return ( false ); }

В функции SetInfoPanel теперь нужно всего лишь добавить условие, которое будет говорить программе, что информационную панель нужно выводить только в режимах визуализации и реального времени. Если этого не сделать, то время тестирования будет возрастет примерно в 4-5 раз. Это особенно актуально, когда проводится оптимизация параметров.

void SetInfoPanel() { if (IsVisualMode() || IsRealtime()) { } }

Осталось только внести изменения в главные функции программы, и можно будет начинать оптимизировать параметры и тестировать эксперта.

int OnInit () { CheckNewBar(); GetPositionProperties(P_ALL); SetInfoPanel(); return ( 0 ); }

void OnTick () { if (!CheckNewBar()) return ; else { GetBarsData(); TradingBlock(); ModifyTrailingStop(); } GetPositionProperties(P_ALL); SetInfoPanel(); }

void OnTrade () { GetPositionProperties(P_ALL); SetInfoPanel(); }





Оптимизация параметров и тестирование эксперта

Теперь произведем оптимизацию параметров. Настройки тестера установим, например так, как на рисунке ниже:

Рис. 1. Настройки тестера для оптимизации параметров.

Настройки эксперта установим с широкими диапазонами параметров:

Рис. 2. Настройки эксперта для оптимизации параметров.

На двухъядерном процессоре (Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz) время оптимизации заняло около 7 минут. Результат по максимальному фактору восстановления получился вот таким:





Рис. 3. Результат теста по максимальному фактору восстановления.





Заключение

На этом закончим. Разбирайтесь, тестируйте, оптимизируйте, экспериментируйте и отпадайте. В конце статьи вы можете скачать исходный код этого эксперта для изучения.