Индикатор для построения графика "шпинделей" (веретён)

Введение

График "шпинделей" относится к так называемым объемно-ценовым графикам. Объемно-ценовой — это такой график, который для своего построения использует данные об активности того или иного инструмента в виде объема (обычно тикового) и одной или нескольких цен. Получается что-то вроде профиля рынка. Побродив по просторам интернета, получилось собрать не очень много информации, в основном о составляющих аспектах графика. Таким образом, можно сказать, что данный график появился сравнительно недавно и тем самым заслуживает внимания.

Информация об этом графике ко мне попала от одного из читателей статей с просьбой о создании такого вида индикатора. Ввиду малого количества свободного времени и высокой сложности реализации разработка индикатора затянулась.

График "шпинделей" похож на график японских свечей, на нем также присутствуют цены открытия и закрытия, минимумы и максимумы. Однако в дополнение к этому используется средневзвешенная цена по объему (Volume Weighted Moving Average — VWMA) и коэффициент объема (Volume Ratio — VR), тем самым образуя фигуру, похожую на веретено (рис. 1).

Рис. 1. Сравнение "японской свечи" со "шпинделем"

Как мы видим из рисунка 1, два добавившихся параметра (VWMA — средневзвешенная цена по объему и VR — коэффициент объема) лишь дополняют свечу, образуя при этом новую фигуру, похожую на всем известную с детства юлу. Это и есть так называемый "шпиндель".

Рассмотрим, как образуются VR и VWMA. Средневзвешенная цена по объему (VWMA) представляет собой ни что иное, как своеобразную скользящую среднюю, и рассчитывается по формуле (1): где P — цена, а V — объем. На словах это звучит примерно так: "средневзвешенная цена по объему равна сумме всех произведений цены на объем указанного периода, деленной на сумму объемов того же периода". Коэффициент объема (VR) — это нечто вроде скользящей средней, но на графике он представляется иначе, так как, во-первых, имеет совсем не ценовое значение диапазона, во-вторых, он отвечает за активность рынка относительно предыдущих периодов, поэтому его лучше представить либо на отдельном графике, как тиковые объемы, либо в виде ширины каждого "шпинделя". Рассчитывается он по формуле (2): где V — объем. Получается: "коэффициент объема равен текущему объему, деленному на среднее арифметическое объемов выбранного периода". Итак, после всех таких манипуляций получается график "шпинделей" (рис. 2). Рис. 2. График "шпинделей" Естественно задаться вопросом: "почему на рисунке 2 "шпиндели" не заполнены цветом, как на рисунке 1 ?". Этот вопрос мы раскроем в следующей главе — Основы построения.

Основы построения

Для пользовательского индикатора в MQL5 существуют семь стилей построения (линия, секция, гистограмма, стрелка, закрашиваемая область, бары и японские свечи), но ни один из них не удовлетворяет полным требованиям прорисовки графика "шпинделей". Значит, необходимо создать собственный стиль. К сожалению, внутреннего конструктора стилей нет, но доступна масса других функций, при помощи которых можно сформировать собственный стиль, отличающийся от встроенных в основном скоростью, функциональностью и качеством прорисовки.

Было принято решение организовать формирование стиля при помощи объекта "Рисунок". К недостаткам такого решения относится, во-первых, использование большого объема памяти и относительная сложность построения, а из первого вытекают другие недостатки: скорость и стабильность работы. Преимуществом объекта "Рисунок" перед другими объектами является возможность ограничения построения в определенном пространстве, а также возможность использования прозрачности, части объекта. Именно эти преимущества нужны для организации построения графика "шпинделей".

Визуальное представление "шпинделя" представлено на рисунке 1, при этом тело "шпинделя" полностью заливается. Такое построение довольно сложное и ресурсоемкое для реализации через объект "Рисунок". Рассмотрим, как это происходит, на рисунке 3:

Рис. 3. Техническое представление построения "шпинделя" при помощи объекта "Рисунок"

На рисунке 3 представлено три возможных варианта технического представления "залитого шпинделя", где:

p — точки привязки объекта "Рисунок";

x — углы используемых рисунков для формирования картинки;

римскими цифрами указанны части формирования "шпинделя".

Итак, для построения первого "шпинделя" (рис. 3, a), назовем его "пухлый ромб", необходимо четыре объекта типа "Рисунок" (рис. 3, a; части: I, II, III, IV). При этом в зависимости от вида ромба, его ширины и высоты (т.е. Open, Close, VWMA и VR) нужны картинки на выбор под разным углом (рис. 3, a; углы: x1, x2, x3, x4). Картинка представляет собой квадратный точечный рисунок формата BMP, где из одного угла выходит луч под определенным углом относительно одной из ближайших сторон, который делит квадрат на две области: окрашенную и прозрачную.

Как именно происходит вычисление определенного рисунка, обсудим ниже. Однако уже видно, что для формирования данной модели при разных значениях ее ширины и высоты (т.е. Open, Close, VWMA и VR) понадобится 360 точечных рисунков (исходя из точности построения в один градус) из расчета на один цвет, а если брать два цвета, то это уже 720 рисунков.

С со вторым "шпинделем" (рис. 3, b) дела обстоят гораздо сложнее, несмотря на то, что формирование фигуры (назовем ее "острая стрелка") состоит из двух частей. Комбинаций углов здесь гораздо больше, так как нужно еще учитывать расстояние между ценами открытия и закрытия (т.е. Open, Close). Дальнейшее построение можно не рассматривать, ввиду наличия альтернативного (рис.3, c).

В третьем случае (рис.3, c) построение реализуется из четырех частей, первые две (I и II) такие же, как и у "пухлого ромба", вторые же две (III и IV) выполняют закрытие лишних частей от первых. При такой реализации есть вероятность перекрытия соседних "шпинделей", а также присутствует привязанность к фону. Итого 180 частей, таких как у "пухлого ромба", и 180 частей для закрытия.

В общем случае для реализации графика из "залитых шпинделей" понадобится 900 точечных рисунков с учетом одного фона графика, что, в свою очередь, очень ресурсоемко.

Теперь рассмотрим менее сложный и более быстрый вариант построения с незалитыми "шпинделями" (рис. 2). Забегая вперед, количество точечных рисунков составило 360 (180 одного цвета и 180 другого) вне зависимости от фона графика.

Рис. 4. Техническое представление построения "незалитого шпинделя" при помощи объекта "Рисунок"

Так же, как и в предыдущем варианте, "незалитый шпиндель" строится из четырех рисунков, которые представляют собой цветные полоски под разным углом (от 0 до 180). Здесь нет надобности строить 360 точечных рисунков, так как угол меняется в зависимости от точки привязки объекта. Точек привязки всего две (рис. 4, p1 и p2): два объекта на одну точку, два на другую.

Поясню еще раз, почему здесь используется меньше точечных рисунков. Представьте, что на рисунке 4 (а) — симметричный ромб, тогда часть I можно было бы заменить частью IV, для этого нужно было бы поменять точку привязки с верхнего правого угла на нижний левый угол объекта. В итоге нам нужно подготовить всего 180 объектов одного цвета и менять точку привязки в зависимости от стороны использования.

Теперь немного математики, а точнее — геометрии. Рассмотрим процесс расчета и выбора рисунка для построения "незалитого шпинделя" (рис. 5 и 6).

Рис. 5. Математический расчет "пухлого ромба"

На рисунке 5 представлен уже знакомый нам "пухлый ромб" (а) и его правая часть (b). Все отмеченные расстояния (a, b, c, d) легко рассчитать, зная Open, Close, VWMA и VR, то есть:

a = Close - VWMA,

= Close - VWMA, b = VWMA - Open,

= VWMA - Open, c = Close - Open,

= Close - Open, d = VR / 2.

Зная стороны a, b, d, можно рассчитать гипотенузы в прямоугольном треугольнике e и f по формулам 3.1 и 3.3. Соответственно, зная, что в прямоугольном треугольнике, катет, деленный на гипотенузу, равен синусу противолежащего угла, получаем синус угла x1 и x2 по формулам 3.2 и 3.4. Далее по таблице или при помощи калькулятора находим углы x1 и x2, а уже через x2 вычисляем x3. Такая же система построения и у фигуры "острая стрелка", рисунок 6:

Рис. 6. Математический расчет "острой стрелки"

Пройдя основы построения, разберем код индикатора.





Код индикатора

Перед тем как писать код, необходимо было подготовить графические ресурсы индикатора, а точнее — точечные рисунки формата BMP размером 540 х 540 пикселей с прозрачным фоном. Рисунки содержат луч, проходящий от угла. В первых 89 рисунках луч идет из верхнего левого угла, меняя угол от 1 до 89 градусов, во вторых 89 рисунках луч идет из нижнего левого угла от 91 до 179 градусов (относительно горизонтали — от 1 до 89 градусов). Рисунки с углами 0, 90, 180 имеют размер 1 х 540 пикселей и 540 х 1 соответственно и не нуждаются в прозрачном фоне.

Итого получается 181 рисунок одного цвета и 181 рисунок другого (рисунки 1 и 181 одинаковые) — это 362 рисунка. Названия файлов были выбраны, учитывая цвет линии, красный (первая латинская буква "r") и синий (первая латинская буква "b"), а также учитывая, под каким углом она расположена (0 - 180 градусов).





Первая часть

Первая часть кода доходит до функции OnInit. Рассмотрим по порядку:

Обозначение специфических параметров ( #property ), в данном случае — 11 буферов и 4 вида графических построений (одна гистограмма и три линии).

), в данном случае — 11 буферов и 4 вида графических построений (одна гистограмма и три линии). Включение ресурсов в исполняемый файл ( #resource ), здесь их много — как упоминалось ранее, 362 файла. Следует учитывать, что каждый файл нужно добавлять отдельной строкой, иначе он не прикрепится, ввиду этого большая часть строк в представленном ниже коде заменена на многоточие.

), здесь их много — как упоминалось ранее, 362 файла. Следует учитывать, что каждый файл нужно добавлять отдельной строкой, иначе он не прикрепится, ввиду этого большая часть строк в представленном ниже коде заменена на многоточие. Следом идет меню входных параметров и используемые переменные, буферы.

#property copyright "Azotskiy Aktiniy ICQ:695710750" #property link "https://login.mql5.com/ru/users/aktiniy" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 11 #property indicator_plots 4 #property indicator_label1 "Shadow" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 #property indicator_color1 clrRed , clrBlue , clrGray #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "Open" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrRed #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #property indicator_label3 "Close" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 clrBlue #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 1 #property indicator_label4 "VWMA" #property indicator_type4 DRAW_LINE #property indicator_color4 clrMagenta #property indicator_style4 STYLE_SOLID #property indicator_width4 1 #resource "\\Images\\for_SPC\\b0.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\b1.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\b2.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\b3.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\b176.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\b177.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\b178.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\b179.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\b180.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\r0.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\r1.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\r2.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\r3.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\r176.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\r177.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\r178.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\r179.bmp" ; #resource "\\Images\\for_SPC\\r180.bmp" ; enum type_drawing { spindles= 0 , line_histogram= 1 , }; enum type_price { open= 0 , high= 1 , low= 2 , close= 3 , middle= 4 , }; input long magic_numb= 65758473787389 ; input type_drawing type_draw= 0 ; input int period_VR= 10 ; input int correct_VR= 4 ; input int period_VWMA= 10 ; input int spindles_num= 1000 ; input type_price type_price_VWMA= 0 ; int ext_period_VR= 0 ; int ext_correct_VR; int ext_period_VWMA= 0 ; int ext_spin_num= 0 ; int long_period= 0 ; double win_price_max_ext= 0 ; double win_price_min_ext= 0 ; double win_height_pixels_ext= 0 ; double win_width_pixels_ext= 0 ; double win_bars_ext= 0 ; int end_bar; double Buff_up[]; double Buff_down[]; double Buff_color_up_down[]; double Buff_open_ext[]; double Buff_close_ext[]; double Buff_VWMA_ext[]; double Buff_open[]; double Buff_close[]; double Buff_VWMA[]; double Buff_VR[]; double Buff_time[];

Здесь видно, что вводимых параметров немного:

Магический номер — вводится для различия индикаторов;

Тип отрисовки индикатора — можно классическим видом (шпиндели) или те же точки, только в виде линий;

Период формирования коэффициента объема — период для построения VR;

Число для корректировки коэффициента объема — так как объем (VR) влияет на ширину, его можно корректировать этим параметром;

Период формирования средневзвешенной цены по объему — период для построения VWMA;

Количество шпинделей — для уменьшения нагрузки на систему можно уменьшить количество отображаемых "шпинделей";

Вид цены для построения средневзвешенной цены по объему — выбор типа цены для построения VWMA.

Выходные переменные необходимы для проверки правильности вводимых параметров и их корректировки. Переменные параметра графика следят за изменением окна индикатора, зачем это нужно, узнаем далее.

Заключает первую часть кода объявление буферов индикатора, здесь их 11.





Функция OnInit

int OnInit () { if (period_VR<= 0 ) { ext_period_VR= 10 ; Alert ( "Период формирования коэффициента объема введен некорректно и был изменен." ); } else ext_period_VR=period_VR; if (correct_VR<= 0 ) { ext_correct_VR= 10 ; Alert ( "Число для корректировки коэффициента объема введено некорректно и было изменено." ); } else ext_correct_VR=correct_VR; if (period_VWMA<= 0 ) { ext_period_VWMA= 10 ; Alert ( "Период формирования средневзвешенной цены по объему введен некорректно и был изменен." ); } else ext_period_VWMA=period_VWMA; if (spindles_num<= 0 ) { ext_spin_num= 10 ; Alert ( "Количество шпинделей введено некорректно и было изменено." ); } else ext_spin_num=spindles_num; if (ext_period_VR>ext_period_VWMA)long_period=ext_period_VR; else long_period=ext_period_VWMA; SetIndexBuffer ( 0 ,Buff_up, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,Buff_down, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,Buff_color_up_down, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 3 ,Buff_open_ext, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,Buff_close_ext, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 5 ,Buff_VWMA_ext, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 6 ,Buff_open, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 7 ,Buff_close, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 ,Buff_VWMA, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,Buff_VR, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 10 ,Buff_time, INDICATOR_CALCULATIONS ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "SPC " + IntegerToString (magic_numb)); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "SPC" ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits + 1 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,long_period+ 1 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA , false ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHOW_DATA , false ); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_SHOW_DATA , false ); PlotIndexSetInteger ( 3 , PLOT_SHOW_DATA , false ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 3 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); if (type_draw== 0 ) { for ( int x= 0 ; x<=ext_spin_num; x++) { ObjectCreate ( 0 , "SPC" + IntegerToString (magic_numb)+ IntegerToString (x)+ "1" , OBJ_BITMAP , ChartWindowFind (), __DATE__ , 0 ); ObjectCreate ( 0 , "SPC" + IntegerToString (magic_numb)+ IntegerToString (x)+ "2" , OBJ_BITMAP , ChartWindowFind (), __DATE__ , 0 ); ObjectCreate ( 0 , "SPC" + IntegerToString (magic_numb)+ IntegerToString (x)+ "3" , OBJ_BITMAP , ChartWindowFind (), __DATE__ , 0 ); ObjectCreate ( 0 , "SPC" + IntegerToString (magic_numb)+ IntegerToString (x)+ "4" , OBJ_BITMAP , ChartWindowFind (), __DATE__ , 0 ); } } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Здесь проверяем корректность введенных параметров, при необходимости исправляем, используя ранее объявленные переменные (выходные переменные). Узнаем, какой из используемых периодов больше, инициализируем буферы и настраиваем внешний вид индикатора. Небольшим массивом (ограниченным параметром "количество шпинделей") создаем графические объекты для дальнейшей работы с ними.





Функция OnChartEvent

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { if (lparam== 82 ) { if ( ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX , ChartWindowFind ())> 0 ) { if (func_check_chart()== true ) { if (type_draw== 0 )func_drawing( true ,ext_spin_num,end_bar); } } } } }

Данная функция назначает на кнопку "R" (код 82) обновление графика, а точнее — его перерисовку. Служит она для того, чтобы произвести корректировку графика (перерисовать), если размеры окна индикатора изменились. Это связано с тем, что картинки вытягиваются в случае изменения размеров окна. Естественно, график перерисовывается и в случае наступления события по изменению цены, но иногда требуется быстро обновить построение, для этого и нужна эта функция.

Сама функция полностью состоит из условных операторов if-else и включает функцию проверки изменения размерности окна индикатора (func_check_chart), а также функцию формирования (рисования) графика (func_drawing).





Функция проверки окна индикатора

bool func_check_chart() { bool x= false ; int win= ChartWindowFind (); double win_price_max= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ,win); double win_price_min= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ,win); double win_height_pixels=( double ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,win); double win_width_pixels=( double ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ,win); double win_bars=( double ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_BARS ,win); int factor=( int ) MathPow ( 10 , _Digits ); if ( int (win_price_max*factor)!= int (win_price_max_ext*factor)) { win_price_max_ext=win_price_max; x= true ; } if ( int (win_price_min*factor)!= int (win_price_min_ext*factor)) { win_price_min_ext=win_price_min; x= true ; } if ( int (win_height_pixels*factor)!= int (win_height_pixels_ext*factor)) { win_height_pixels_ext=win_height_pixels; x= true ; } if ( int (win_width_pixels*factor)!= int (win_width_pixels_ext*factor)) { win_width_pixels_ext=win_width_pixels; x= true ; } if ( int (win_bars*factor)!= int (win_bars_ext*factor)) { win_bars_ext=win_bars; x= true ; } if (func_new_bar( PERIOD_CURRENT )== true ) { x= true ; } return (x); }

Функция служит сигналом к изменению окна индикатора. Вначале узнаем текущие параметры окна (высота и ширина в значениях цены и пикселей) при помощи функций для работы с графиками (ChartGetInteger и ChartGetDouble), а затем сравниваем их со значениями ранее объявленных глобальных переменных (переменные параметра графика).





Функция управления графическим построением

void func_drawing( bool type_action, int num, int end_bar_now) { int begin; if (end_bar_now>num)begin=end_bar_now-num; else begin=long_period+ 1 ; double VR_max= 0 ; for ( int x=begin; x<end_bar_now- 1 ; x++) { if (Buff_VR[x]<Buff_VR[x+ 1 ])VR_max=Buff_VR[x+ 1 ]; else VR_max=Buff_VR[x]; } double scale_height=win_height_pixels_ext/(win_price_max_ext-win_price_min_ext); double scale_width=win_width_pixels_ext/win_bars_ext; if (type_action==false) { for ( int x=num- 2 ,y=end_bar_now- 2 ; y<end_bar_now; y++,x++) { func_picture( "SPC" + IntegerToString (magic_numb)+ IntegerToString (x),Buff_open[y],Buff_close[y], datetime (Buff_time[y]),Buff_VR[y],VR_max,Buff_VWMA[y],ext_correct_VR,scale_height,scale_width); } } if (type_action== true ) { for ( int x= 0 ,y=begin; y<end_bar_now; y++,x++) { func_picture( "SPC" + IntegerToString (magic_numb)+ IntegerToString (x),Buff_open[y],Buff_close[y], datetime (Buff_time[y]),Buff_VR[y],VR_max,Buff_VWMA[y],ext_correct_VR,scale_height,scale_width); } } ChartRedraw (); }

Функция представляет собой управляющую структуру графического построения. Из входных переменных: параметр модификации (на выбор два последних или все сразу), общее количество "шпинделей", последний "шпиндель". Параметр модификации служит здесь для того, чтобы производить модификацию только последнего "шпинделя" в случае изменения цены только на нем и не затрагивать все "шпиндели" с целью увеличения производительности индикатора.

Далее происходит расчет, с какого бара начать. Если информации о барах меньше, чем количество "шпинделей", тогда начало построения берется по самому большому периоду формирования графика.

Затем находим самый большой коэффициент объема (нужен как передаваемый параметр функции func_picture, рассматриваемой ниже) и рассчитываем масштаб для построения графика. В зависимости от параметра модификации вызываем цикл модификации "шпинделей" (ранее созданных графических объектов, при помощи функции func_picture).





Функция графического построения

void func_picture( string name, double open, double close, datetime time, double VR, double VR_maximum, double VWMA, int correct, double scale_height, double scale_width) { string first_name; string second_name_right; string second_name_left; double cathetus_a; double cathetus_b; double hypotenuse; int corner; cathetus_b= int (VR/VR_maximum/correct*scale_width); if (open<=close) first_name= "r" ; if (open>close) first_name= "b" ; if (open<VWMA) { cathetus_a= int ((VWMA-open)*scale_height); hypotenuse= MathCeil ( MathSqrt ( MathPow (cathetus_a, 2 )+ MathPow (cathetus_b, 2 ))); if (hypotenuse<= 0 ) hypotenuse= 1 ; corner= int ( 180 -( MathArcsin (cathetus_b/hypotenuse)* 360 /( M_PI * 2 ))); second_name_right= IntegerToString (corner); second_name_left= IntegerToString ( 180 -corner); func_obj_mod(name+ "1" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+second_name_right+ ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), int (cathetus_a+ 1 ), 540 - int (cathetus_a+ 2 ), ANCHOR_LEFT_LOWER ,time,open); func_obj_mod(name+ "2" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+second_name_left+ ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), int (cathetus_a+ 1 ), 0 , ANCHOR_RIGHT_LOWER ,time,open); } if (open>VWMA) { cathetus_a= int ((open-VWMA)*scale_height); hypotenuse= MathCeil ( MathSqrt ( MathPow (cathetus_a, 2 )+ MathPow (cathetus_b, 2 ))); if (hypotenuse<= 0 ) hypotenuse= 1 ; corner= int (( MathArcsin (cathetus_b/hypotenuse)* 360 /( M_PI * 2 ))); second_name_right= IntegerToString (corner); second_name_left= IntegerToString ( 180 -corner); func_obj_mod(name+ "1" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+second_name_right+ ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), int (cathetus_a+ 1 ), 0 , ANCHOR_LEFT_UPPER ,time,open); func_obj_mod(name+ "2" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+second_name_left+ ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), int (cathetus_a+ 1 ), 540 - int (cathetus_a+ 2 ), ANCHOR_RIGHT_UPPER ,time,open); } if (open==VWMA) { func_obj_mod(name+ "1" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+ "90" + ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), 2 , 0 , ANCHOR_LEFT ,time,open); func_obj_mod(name+ "2" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+ "90" + ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), 2 , 0 , ANCHOR_RIGHT ,time,open); } if (close<VWMA) { cathetus_a= int ((VWMA-close)*scale_height); hypotenuse= MathCeil ( MathSqrt ( MathPow (cathetus_a, 2 )+ MathPow (cathetus_b, 2 ))); if (hypotenuse<= 0 ) hypotenuse= 1 ; corner= int ( 180 -( MathArcsin (cathetus_b/hypotenuse)* 360 /( M_PI * 2 ))); second_name_right= IntegerToString (corner); second_name_left= IntegerToString ( 180 -corner); func_obj_mod(name+ "3" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+second_name_right+ ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), int (cathetus_a+ 1 ), 540 - int (cathetus_a+ 2 ), ANCHOR_LEFT_LOWER ,time,close); func_obj_mod(name+ "4" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+second_name_left+ ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), int (cathetus_a+ 1 ), 0 , ANCHOR_RIGHT_LOWER ,time,close); } if (close>VWMA) { cathetus_a= int ((close-VWMA)*scale_height); hypotenuse= MathCeil ( MathSqrt ( MathPow (cathetus_a, 2 )+ MathPow (cathetus_b, 2 ))); if (hypotenuse<= 0 ) hypotenuse= 1 ; corner= int (( MathArcsin (cathetus_b/hypotenuse)* 360 /( M_PI * 2 ))); second_name_right= IntegerToString (corner); second_name_left= IntegerToString ( 180 -corner); func_obj_mod(name+ "3" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+second_name_right+ ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), int (cathetus_a+ 1 ), 0 , ANCHOR_LEFT_UPPER ,time,close); func_obj_mod(name+ "4" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+second_name_left+ ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), int (cathetus_a+ 1 ), 540 - int (cathetus_a+ 2 ), ANCHOR_RIGHT_UPPER ,time,close); } if (close==VWMA) { func_obj_mod(name+ "3" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+ "90" + ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), 2 , 0 , ANCHOR_LEFT ,time,close); func_obj_mod(name+ "4" , "::Images\\for_SPC\\" +first_name+ "90" + ".bmp" , int (cathetus_b+ 1 ), 2 , 0 , ANCHOR_RIGHT ,time,close); } }

"Сердце" графического построения — функция расчета и замены картинок графических объектов. Именно в этой функции происходит расчет используемой на том или ином баре картинки (точнее четырех картинок) для построения "шпинделя". Затем при помощи функции func_obj_mod меняется картинка графического объекта (все графические объекты были созданы в самом начале кода, в конце функции OnInit).

Функции передаются параметры текущего модифицируемого бара, здесь же присутствует упомянутый ранее максимальный коэффициент объема, служащий как некий относительный параметр для расчета так называемого катета b (рис. 5, b; отмечен как размер d).

Далее вводятся вспомогательные переменные для расчета (первая буква — цвет, остальное название файла левой и правой стороны — угол в названии файла, катет a и b, гипотенуза и угол), определяется цвет "шпинделя" условным оператором if. Затем, в зависимости от уровня цены открытия и закрытия относительно с рисунков 5 и 6, а также модификация графического объекта при помощи функции func_obj_mod.





Функция модификации объекта

void func_obj_mod( string name, string file, int pix_x_b, int pix_y_a, int shift_y, ENUM_ANCHOR_POINT anchor, datetime time, double price) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE ,file); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,pix_x_b); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,pix_y_a); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XOFFSET , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YOFFSET ,shift_y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTED , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR ,anchor); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,time); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,price); }

Функция очень проста, она выполняет подстановку переданных ей значений в функцию изменения свойства объекта. Основными изменяемыми свойствами являются картинка объекта, ее видимость и точка привязки.





Функция OnCalculate

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (rates_total<long_period) { Alert ( "Период VR или VWMA больше, чем исторические данные, или исторические данные не загружены." ); return ( 0 ); } int position=prev_calculated- 1 ; if (position<long_period)position=long_period; for ( int i=position; i<rates_total; i++) { Buff_up[i]=high[i]; Buff_down[i]=low[i]; if (open[i]<close[i])Buff_color_up_down[i]= 0 ; if (open[i]>close[i])Buff_color_up_down[i]= 1 ; if (open[i]==close[i])Buff_color_up_down[i]= 2 ; Buff_open[i]=open[i]; Buff_close[i]=close[i]; Buff_time[i]= double (time[i]); double mid_vol= 0 ; int x= 0 ; for (x=i-ext_period_VR; x<=i; x++) { mid_vol+= double (tick_volume[x]); } mid_vol/=x; Buff_VR[i]=tick_volume[i]/mid_vol; long vol= 0 ; double price_vol= 0 ; x= 0 ; switch (type_price_VWMA) { case 0 : { for (x=i-ext_period_VWMA; x<=i; x++) { price_vol+= double (open[x]*tick_volume[x]); vol+=tick_volume[x]; } } break ; case 1 : { for (x=i-ext_period_VWMA; x<=i; x++) { price_vol+= double (high[x]*tick_volume[x]); vol+=tick_volume[x]; } } break ; case 2 : { for (x=i-ext_period_VWMA; x<=i; x++) { price_vol+= double (low[x]*tick_volume[x]); vol+=tick_volume[x]; } } break ; case 3 : { for (x=i-ext_period_VWMA; x<=i; x++) { price_vol+= double (close[x]*tick_volume[x]); vol+=tick_volume[x]; } } break ; case 4 : { for (x=i-ext_period_VWMA; x<=i; x++) { double price=(open[x]+high[x]+low[x]+close[x])/ 4 ; price_vol+= double (price*tick_volume[x]); vol+=tick_volume[x]; } } break ; } Buff_VWMA[i]=price_vol/vol; if (type_draw== 1 ) { Buff_open_ext[i]=Buff_open[i]; Buff_close_ext[i]=Buff_close[i]; Buff_VWMA_ext[i]=Buff_VWMA[i]; } else { ArrayResize (Buff_open_ext, 1 ); ArrayResize (Buff_close_ext, 1 ); ArrayResize (Buff_VWMA_ext, 1 ); ZeroMemory (Buff_open_ext); ZeroMemory (Buff_close_ext); ZeroMemory (Buff_VWMA_ext); } } end_bar=rates_total; if ( ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX , ChartWindowFind ())> 0 && type_draw== 0 ) { func_drawing(func_check_chart(),ext_spin_num,end_bar); } return (rates_total); }

Стандартная функция индикатора производит расчет и заполнение буферов данными. Вначале происходит проверка периода VR и WVMA и данных по барам, в случае несоответствия выводится сообщение. Далее находится позиция, с которой нужно начинать заполнение буферов. Производится заполнение буфера "гистограммы", обозначающей наивысшую и наименьшую цены. Следом рассчитываются и заполняются буферы "коэффициент объема" (VR) и "средневзвешенная цена по объему" (WVMA) по формулам 1 и 2 (обозначенных в главе Введение).





Остальные функции

Для более корректной работы индикатора также присутствует функция определения нового бара func_new_bar и функция деинициализации индикатора OnDeinit.

Функция func_new_bar определяет появление нового бара на графике и служит вспомогательной в функции func_check_chart.

bool func_new_bar( ENUM_TIMEFRAMES period_time) { static datetime old_times; bool res= false ; datetime new_time[ 1 ]; int copied= CopyTime ( _Symbol ,period_time, 0 , 1 ,new_time); if (copied> 0 ) { if (old_times!=new_time[ 0 ]) { if (old_times!= 0 ) res= true ; old_times=new_time[ 0 ]; } } return (res); }

Данная функция была представлена и в предыдущих статьях, так что в комментариях не нуждается.

Функция OnDeinit служит для удаления графических объектов, ранее созданных в функции OnInit. Функция является стандартной для индикатора и вызывается при удалении индикатора с графика.

void OnDeinit ( const int reason) { if (type_draw== 0 ) { for ( int x= 0 ; x<=ext_spin_num; x++) { ObjectDelete ( 0 , "SPC" + IntegerToString (magic_numb)+ IntegerToString (x)+ "1" ); ObjectDelete ( 0 , "SPC" + IntegerToString (magic_numb)+ IntegerToString (x)+ "2" ); ObjectDelete ( 0 , "SPC" + IntegerToString (magic_numb)+ IntegerToString (x)+ "3" ); ObjectDelete ( 0 , "SPC" + IntegerToString (magic_numb)+ IntegerToString (x)+ "4" ); } } }

На этом код индикатора закончен, по каким-либо определениям и вопросам прошу обращаться в комментариях к статье или в личных сообщениях.





Эксперт и торговая стратегия

Перед тем как рассматривать торговую стратегию, проверим, как будет работать советник на данном индикаторе. Проверку будем осуществлять на советнике, который работает, используя для анализа своих действий всего один "шпиндель". При этом не используется VR (коэффициент объема). Получается, что анализ будет происходит на своего рода паттернах, состоящих из одного "шпинделя". Всего таких вариантов приходится порядка 30, рассмотрим подробнее на рисунке 7:

Рис. 7. Возможные образования "шпинделей"

Условно вид "шпинделя" можно поделить на три группы и одну подгруппу (рис. 7). Это получается, если принять различия "шпинделей" по направлению движения цены, уровню открытия и закрытия относительно всего шпинделя и уровня средневзвешенной цены по объему.

Предположим, первое отличие "шпинделей" — это их цвет, а точнее — восходящий или нисходящий рынок в рассматриваемый период (рис. 7, колонка 1). На рисунке 7, в первой колонке, (0) — восходящий (красный) и (1) — нисходящий (синий). Перейдя на следующую колонку, видим различие в теле B (цена открытия и закрытия) относительно тени S (наивысшая и наименьшая цены за период). Это различие в данном примере разделено всего на три части (рис. 7, колонка 2). Третья колонка учитывает в сравнении уровень VWMA (средневзвешенной цены по объему) к уровню наивысшей и наименьшей цены (High и Low). Он может находиться выше (1), ниже (2) и между (3) наивысшей и наименьшей ценой. В третьей колонке "шпиндель" (3) может отличаться еще и ценой открытия (Open) и закрытия (Close) периода относительно VWMA, тем самым на рисунке 7 образуется еще колонка 3-3 (производная от колонки 3 (3)).

Учитывая все возможные комбинации вышеописанных различий, получаем 30 видов "шпинделя".

Все цифры на рисунке 7 назначены, учитывая ответы функций в торговом эксперте, код которого рассмотрен ниже.





Параметры эксперта

Весь код поделен на функции, и для уменьшения количества кода функции вызываются из подфункций, тем самым образуя иерархическое дерево функций. В начале кода объявляются входные параметры, идентичные параметрам индикатора и дополненные лишь размером лота, стоп-лосса и тридцатью паттернами "шпинделя". В конце объявляются переменные для хендла индикатора и буферы для хранения используемых данных для определения паттерна.

#property copyright "Azotskiy Aktiniy ICQ:695710750" #property link "https://login.mql5.com/ru/users/aktiniy" #property version "1.00" enum type_drawing { spindles= 0 , line_histogram= 1 , }; enum type_price { open= 0 , high= 1 , low= 2 , close= 3 , middle= 4 , }; input long magic_numb= 65758473787389 ; input type_drawing type_draw= 1 ; input int period_VR= 10 ; input int correct_VR= 4 ; input int period_VWMA= 10 ; input int spindles_num= 10 ; input type_price type_price_VWMA= 0 ; input double lot= 0.01 ; input int stop= 1000 ; input char p1= 1 ; input char p2= 1 ; input char p3= 1 ; input char p4= 1 ; input char p5= 1 ; input char p6= 1 ; input char p7= 1 ; input char p8= 1 ; input char p9= 1 ; input char p10= 1 ; input char p11= 1 ; input char p12= 1 ; input char p13= 1 ; input char p14= 1 ; input char p15= 1 ; input char p16= 1 ; input char p17= 1 ; input char p18= 1 ; input char p19= 1 ; input char p20= 1 ; input char p21= 1 ; input char p22= 1 ; input char p23= 1 ; input char p24= 1 ; input char p25= 1 ; input char p26= 1 ; input char p27= 1 ; input char p28= 1 ; input char p29= 1 ; input char p30= 1 ; int handle_SPC; long position_type; double Buff_up[ 3 ]; double Buff_down[ 3 ]; double Buff_color_up_down[ 3 ]; double Buff_open_ext[ 3 ]; double Buff_close_ext[ 3 ]; double Buff_VWMA_ext[ 3 ];

int OnInit () { handle_SPC= iCustom ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , "SPC.ex5" ,magic_numb,type_draw,period_VR,correct_VR,period_VWMA,spindles_num,type_price_VWMA); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Функция, в ней происходит инициализация хендла индикатора.





Функции отправки ордеров на сервер

Таких функций две: одна для открытия ордеров, другая для закрытия позиций. Обе функции созданы на основе примеров из документации по MQL5 и включают в себя сборку структуры торгового запроса и вызов функции OrderSend с дальнейшим анализом структуры ответа.

bool func_send_order( ENUM_ORDER_TYPE type_order, double volume) { bool x= false ; MqlTradeRequest order_request={ 0 }; MqlTradeResult order_result={ 0 }; order_request.action= TRADE_ACTION_DEAL ; order_request.deviation= 3 ; order_request.magic= 555 ; order_request.symbol= _Symbol ; order_request.type=type_order; order_request.type_filling= ORDER_FILLING_FOK ; order_request.volume=volume; if (type_order== ORDER_TYPE_BUY ) { order_request.price= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); order_request.sl=order_request.price-( _Point *stop); } if (type_order== ORDER_TYPE_SELL ) { order_request.price= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); order_request.sl=order_request.price+( _Point *stop); } bool y= OrderSend (order_request,order_result); if (y!= true ) Alert ( "Ошибка отправки ордера." ); if (order_result.retcode== 10008 || order_result.retcode== 10009 ) x= true ; return (x); } bool func_delete_position() { bool x= false ; PositionSelect ( _Symbol ); double vol= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); long type= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); ENUM_ORDER_TYPE type_order; if (type== POSITION_TYPE_BUY )type_order= ORDER_TYPE_SELL ; else type_order= ORDER_TYPE_BUY ; MqlTradeRequest order_request={ 0 }; MqlTradeResult order_result={ 0 }; order_request.action= TRADE_ACTION_DEAL ; order_request.deviation= 3 ; order_request.magic= 555 ; order_request.symbol= _Symbol ; order_request.type=type_order; order_request.type_filling= ORDER_FILLING_FOK ; order_request.volume=vol; if (type_order== ORDER_TYPE_BUY )order_request.price= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); if (type_order== ORDER_TYPE_SELL )order_request.price= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); bool y= OrderSend (order_request,order_result); if (y!= true ) Alert ( "Ошибка отправки ордера." ); if (order_result.retcode== 10008 || order_result.retcode== 10009 ) x= true ; return (x); }

В коде также присутствует вспомогательная функция func_new_bar, которая определяет появление нового бара на графике. Она описана выше и не требует публикации кода.

Описав все стандартные функции, рассмотрим "сердце" расчетов.

В функции OnTick происходит, собственно, консолидация всех действий. Для начала с помощью функции CopyBuffer заполняются буферы, используемые для расчетов. Затем проверяется, есть ли какая-либо позиция на текущем инструменте, это нужно для другой функции управления выставлением и удалением ордеров (позиций). После подготавливаются размеры для определения паттерна, это тело — расстояние между ценой открытия и закрытия, тень — расстояние между наибольшей и наименьшей ценами за текущий период, а также находится их отношение, которое в дальнейшем передается функции func_one (рис. 7, колонка 2).

Далее задействуются функции func_two и func_three, на рисунке 7 это колонки 3 и 3-3 соответственно. После этого проверяем оператором-переключателем switch цвет "шпинделя", согласно рисунку 7, колонка 1. Таким образом, получаем дерево решения по функциям, когда следующий оператор-переключатель switch в зависимости от значения переменной afun_1_1 переключает на функцию func_pre_work (рассмотрим далее) в соответствии с колонкой 2 рисунка 7 на основании размера тела и тени.

void OnTick () { if (func_new_bar( PERIOD_CURRENT )== true ) { CopyBuffer (handle_SPC, 0 , 1 , 3 ,Buff_up); CopyBuffer (handle_SPC, 1 , 1 , 3 ,Buff_down); CopyBuffer (handle_SPC, 2 , 1 , 3 ,Buff_color_up_down); CopyBuffer (handle_SPC, 3 , 1 , 3 ,Buff_open_ext); CopyBuffer (handle_SPC, 4 , 1 , 3 ,Buff_close_ext); CopyBuffer (handle_SPC, 5 , 1 , 3 ,Buff_VWMA_ext); if ( PositionSelect ( _Symbol )== true ) { position_type= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); } else { position_type=- 1 ; } double body=Buff_open_ext[ 2 ]-Buff_close_ext[ 2 ]; body= MathAbs (body); double shadow=Buff_up[ 2 ]-Buff_down[ 2 ]; shadow= MathAbs (shadow); if (shadow== 0 )shadow= 1 ; double body_shadow=body/shadow; char afun_1_1=func_one(body_shadow); char afun_2_1=func_two(Buff_up[ 2 ],Buff_down[ 2 ],Buff_VWMA_ext[ 2 ]); char afun_3_1=func_three(Buff_open_ext[ 2 ],Buff_close_ext[ 2 ],Buff_VWMA_ext[ 2 ]); switch ( int (Buff_color_up_down[ 2 ])) { case 0 : { switch (afun_1_1) { case 1 : func_pre_work(afun_2_1,afun_3_1,p1,p2,p3,p4,p5); break ; case 2 : func_pre_work(afun_2_1,afun_3_1,p6,p7,p8,p9,p10); break ; case 3 : func_pre_work(afun_2_1,afun_3_1,p11,p12,p13,p14,p15); break ; } } break ; case 1 : { switch (afun_1_1) { case 1 : func_pre_work(afun_2_1,afun_3_1,p16,p17,p18,p19,p20); break ; case 2 : func_pre_work(afun_2_1,afun_3_1,p21,p22,p23,p24,p25); break ; case 3 : func_pre_work(afun_2_1,afun_3_1,p26,p27,p28,p29,p30); break ; } } break ; } } }

Функция func_pre_work продолжает разветвление уже сформировавшегося дерева функций, получается программная реализация кода на основании рисунка 7, колонок 3 (переменная f_2) и 3-3 (переменная f_3), переключение производится на последнюю функцию из дерева — func_work.

void func_pre_work( char f_2, char f_3, char pat_1, char pat_2, char pat_3_1, char pat_3_2, char pat_3_3) { switch (f_2) { case 1 : func_work(pat_1); break ; case 2 : func_work(pat_2); break ; case 3 : { switch (f_3) { case 1 : func_work(pat_3_1); break ; case 2 : func_work(pat_3_2); break ; case 3 : func_work(pat_3_3); break ; } } break ; } }

Функция func_work решает, что делать с позицией, выбирая один из четырех вариантов: купить, продать, закрыть позицию и ничего не предпринимать. Здесь конечное управление передается уже известным функциям func_send_order и func_delete_position, рассмотренным ранее.

void func_work( char pattern) { switch (pattern) { case 1 : if (position_type!=- 1 )func_delete_position(); func_send_order( ORDER_TYPE_BUY ,lot); break ; case 2 : if (position_type!=- 1 )func_delete_position(); func_send_order( ORDER_TYPE_SELL ,lot); break ; case 3 : if (position_type!=- 1 )func_delete_position(); break ; case 4 : break ; } }

Остались последние упомянутые ранее функции: func_one, func_two и func_three. Они служат для преобразования переданных данных в виде ценовых значений в целочисленные данные для оператора-переключателя switch. Если вернуться к рисунку 7, то func_one — это реализация колонки 2, func_two — колонки 3 и func_three — колонки 3-3. Возвращаемыми значениями этих функций являются целые числа 1, 2 и 3, которые также соответствуют цифрам из рисунка 7.

char func_one( double body_shadow_in) { char x= 0 ; if (body_shadow_in<=( double ( 1 )/ double ( 3 ))) x= 1 ; if (body_shadow_in>( double ( 1 )/ double ( 3 )) && body_shadow_in<=( double ( 2 )/ double ( 3 ))) x= 2 ; if (body_shadow_in>( double ( 2 )/ double ( 3 )) && body_shadow_in<= 1 ) x= 3 ; return (x); } char func_two( double up, double down, double VWMA) { char x= 0 ; if (VWMA>=up) x= 1 ; if (VWMA<=down) x= 2 ; else x= 3 ; return (x); } char func_three( double open, double close, double VWMA) { char x= 0 ; if (open>=VWMA && close>=VWMA) x= 1 ; if (open<=VWMA && close<=VWMA) x= 2 ; else x= 3 ; return (x); }

Теперь, когда советник готов к работе, испытаем его. Для начала определимся с параметрами:

символ и таймфрейм — EURUSD, H1;

период тестирования — с 01.01.2013 по 01.01.2015 (2 года);

Stop Loss — 1000;

сервер — MetaQuotes-Demo.

Оптимизацию будем проводить только по действиям, а именно: купить, продать, закрыть позицию и ничего не предпринимать, а также по периоду VWMA. Тем самым выясним, для каких паттернов какие действия являются наиболее прибыльными, и какой период VWMA лучше всего подходит для работы на таймфрейме H1.

Настройки Тестера стратегий изображены на рисунке 8:

Рис. 8. Настройки тестера стратегий

Оптимизировать будем, как было сказано ранее, по действиям в зависимости от паттерна и по периоду VWMA в диапазоне от 10 до 500 баров, рисунок 9:





Рис. 9. Параметры оптимизации

В ходе оптимизации получаем график, рисунок 10:

Рис. 10. График оптимизации

В результате оптимизации получаем прибыль 138.71, учитывая размер лота 0.01 и начальный депозит 10000, при просадке 2.74% (примерно 28 условных единиц), рисунок 11:

Рис. 11. Результаты оптимизации

Увеличим размер лота до 0.1, уменьшим начальный депозит до 1000 и проведем повторное тестирование, используя полученные в результате оптимизации параметры. При этом изменим режим торговли на OHLC на M1 для увеличения точности тестирования, получаем рисунок 12:

Рис. 12. Результат тестирования (бэктест)

В результате за два года было совершено 742 трейда (примерно 3 трейда в день), при этом максимальная просадка составила 252, а чистая прибыль — 1407, примерно 60 (6% от суммы вложения) в месяц. Теоретически все получается довольно красиво, но не факт, что так же красиво будет на практике.

Естественно, этот эксперт нужно дальше модернизировать и улучшать, возможно, ввести еще дополнительный "шпиндель" в паттерн и добавить уровень VR. Это тема для дальнейших размышлений, но даже на столь малых параметрах эксперт на данном индикаторе показал довольно интересные результаты.

Торговая стратегия при работе с индикатором довольно проста — нужно покупать, когда стрелка указывает вверх, и продавать, когда вниз. Ромб — это нечто вроде "доджи", указывает на разворот. Это хорошо видно на рисунке 13:

Рис. 13. Индикатор в деле

Как видно до цифры 1 (рис. 13), индикатор рисует стрелки, направленные вверх, далее появляется ромб синего цвета, осведомляющий о возможном изменении движения тренда. Тренд меняется, и до цифры 2 цены идут вниз, далее появляется красный ромб, который также предвещает изменение тренда, так оно и происходит.





Заключение

Информации по данному индикатору у меня было мало, но все же он меня заинтересовал своей оригинальностью. Возможно, также повлияла сложность его реализации в программном коде, которая заставила подумать. Время потрачено было не зря, и надеюсь, этот индикатор многим пригодится. Могу предположить, что тема раскрыта не до конца, так как она довольно обширна, думаю, на форуме это постепенно будет исправляться. Особое внимание стоит уделить обсуждению и модернизации советника, даже на начальном этапе он показывает неплохие результаты. Буду рад любым комментариям и обсуждениям как под статьей, так и в личных сообщениях.

Эта была очередная статья на тему индикаторов, если у кого-то есть идеи по новым интересным индикаторам, пишите в личные сообщения. Не обещаю реализацию, но обязательно рассмотрю, возможно, что-то посоветую. Следующая моя статья предположительно кардинально поменяет тему, но не буду забегать вперед и рассказывать о ней, так как это пока задумка, и код только планируется.