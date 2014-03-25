Indicador para o gráfico de Ponto e Figura

Introdução

Existem vários tipos de gráficos que fornecem informações sobre a situação do mercado atual. Muitos deles, como o Gráfico de Ponto e Figura, são o legado de um passado remoto.

Esse tipo de gráfico é conhecido desde o final do século XIX. Ele foi mencionado pela primeira vez por Charles Dow em seu editorial no Wall Street Journal, escrito em 20 de julho de 1901, que o rotulou de método do "livro". E embora Dow tenha mencionado o método do "livro" já em 1886, ele foi o primeiro a definir oficialmente seu uso até os dias de hoje.

Apesar do fato de que Dow apenas descreveu esse método nos editoriais, você pode encontrar agora muitos livros que fornecem detalhes sobre esse método. Um desses livros que eu recomendaria aos negociantes novatos é um livro de Thomas J. Dorsey intitulado " Point and Figure Charting: The Essential Application for Forecasting and Tracking Market Prices ".

Descrição

O gráfico de Ponto e Figura é um conjunto de colunas verticais: as colunas de X's são o aumento dos preços e as colunas de O's são a queda dos preços. Ele é único na medida em que é traçado com base no preço da ação, não no tempo. Assim, tendo removido um valor dos dados do gráfico (tempo), obtemos gráficos com linhas de tendência traçadas a um ângulo de 45 graus.

Os gráficos de Ponto e Figura são traçados utilizando dois valores predefinidos:

Tamanho da caixa é o montante de movimento do preço necessário para adicionar um X ou um O (originalmente, o valor era expresso como uma quantia de dólares por ação, mas ao longo do tempo desenvolveu-se em pontos que é o que vamos usar em nosso indicador).

é o montante de movimento do preço necessário para adicionar um X ou um O (originalmente, o valor era expresso como uma quantia de dólares por ação, mas ao longo do tempo desenvolveu-se em pontos que é o que vamos usar em nosso indicador). Quantidade reversa é o montante de reversão do preço expresso em unidades de tamanho de caixa necessário para alterar as colunas de X's para O's ou vice versa (por exemplo, um montante de reversão de 3 e um tamanho de caixa de 10 pontos irão corresponder a 30 pontos).

Então selecionamos um ponto de partida e colocamos um X para um aumento de preço ou um O para uma queda, desde que o preço tenha mudado pelo valor igual ao do tamanho da caixa, multiplicado pelo montante de reversão. Além disso, se o preço continuar a se mover na mesma direção alterando pelo tamanho da caixa, adicionamos um X no topo da coluna de X's para um aumento ou um O na base da coluna O's para uma queda, respectivamente. Se o preço se moveu na direção oposta pelo valor do tamanho da caixa multiplicado pelo montante de reversão, colocamos um X para um aumento no preço ou um O para uma queda no preço, iniciando assim uma nova coluna de X's ou uma nova coluna de O's, respectivamente.

Por conveniência, o gráfico de Ponto e Figura é normalmente traçado no papel quadriculado. Para uma melhor compreensão, vamos revisar um pequeno exemplo do gráfico de Ponto e Figura. Suponhamos que temos os seguintes dados:

Data Preço alto Preço baixo 07.03.2013 12:00 - 07.03.2013 20:00 1,3117 1,2989 07.03.2013 20:00 - 08.03.2013 04:00 1,3118 1,3093 08.03.2013 04:00 - 08.03.2013 12:00 1,3101 1,3080 08.03.2013 12:00 - 08.03.2013 20:00 1,3134 1,2955

Traçaremos o gráfico de Ponto e Figura dado que o tamanho da caixa é igual a 10 e o montante de reversão é igual a 3:

Primeiro, vemos um aumento no preço por 28 pontos, de 1.2989 para 1.3117, então desenhamos 12 X's.

O preço então cai de 1.3118 to 1.3093 por 25 pontos que é suficiente para a reversão, então deixamos do jeito que está.

Mais adiante podemos ver que o preço continua a cair para 1.3080. Dado o valor anterior de 1.3118, ele agora mudou para 38 pontos, então podemos começar uma nova coluna pela adição de dois O's (apesar do movimento do preço ter excedido o valor de três tamanhos de caixa, colocamos apenas dois O's, pois a seguinte coluna de O's sempre inicia em um tamanho de caixa abaixo).

O preço então aumenta de 1.3080 para 1.3134 pelos 54 pontos, subsequentemente caindo para 1.2955, que são 179 pontos. Assim, a próxima coluna consiste de quatro X's seguidas por uma coluna de O's constituída de 16 O's.

Vamos ver isso representado abaixo:

Fig. 1. Gráficos de Velas Japonesas (à esquerda) e gráfico de Ponto e Figura (à direita).

O exemplo acima do gráfico de Ponto e Figura é muito grosseiro e foi fornecido aqui para ajudar os iniciantes a compreender melhor o conceito.

Princípio do gráfico

Existem muitas técnicas de gráfico de Ponto e Figura, uma delas já foi descrita acima. Essas técnicas de gráficos diferem em dados que eles usam. Por exemplo, podemos utilizar dados diários sem considerar os movimentos intradiários, obtendo assim um traço grosseiro. Ou podemos considerar os dados do movimento do preço intradiário para assim obter um traço mais detalhado e suave.

Para alcançar um gráfico de Ponto e Figura mais suave e mais exato, foi decidido usar os dados por minuto para os cálculos e criação do gráfico já que o movimento do preço durante um minuto não é muito significativo e é normalmente até seis pontos, com dois ou três pontos não sendo raros. Assim, usaremos os dados do preço de abertura em cada barra de minuto.

O princípio do gráfico por si é muito simples:

Pegamos um ponto de partida, ou seja, o preço de abertura da primeira barra de minuto.

Além disso, se o preço mover a distância igual ao tamanho da caixa multiplicado pelo montante de reversão, ou mais, desenhamos os respectivos símbolos (O's para um movimento para baixo e X's para um movimento para cima). Os dados no último preço do símbolo são armazenados para gráficos posteriores.

No caso do preço se mover pelo tamanho da caixa na mesma direção, um símbolo correspondente é desenhado.

Ademais, no caso de reversão do preço, o cálculo será baseado no preço do último símbolo, ao invés do preço mais alto do par. Em outras palavras, se o movimento do preço não for maior que 50% do tamanho da caixa, ele é simplesmente ignorado.

Vamos agora determinar o estilo do gráfico de Ponto e Figura. A linguagem MQL5 suporta sete estilos de plotagem do indicador: linha, seção (segmento), histograma, seta (símbolo), área preenchida (canal preenchido), barras e velas japonesas.

Setas (símbolos) seriam perfeitos para a representação visual ideal, mas esse estilo requer um número variado de memórias de armazenamento (buffers) (o que simplesmente não é suportado no MQL5) ou um enorme número dela, já que plotar cada X único ou um O em uma coluna requer uma memória de armazenamento (buffer) do indicador separada. Isso significa que se você decidir usar esse estilo, você deve definir a volatilidade e ter recursos de memória suficientes.

Então decidimos pelas velas japonesas como o estilo do gráfico, precisamente, as velas japonesas coloridas. Cores diferentes devem ser usadas para diferenciar as colunas de X's das colunas de O's. Assim, o indicador precisa apenas de cinco memórias de armazenamento (buffers), permitindo o uso eficiente dos recursos disponíveis.

As colunas são divididas em tamanhos de caixa utilizando linhas horizontais. O resultado que obtemos é bem aceitável:

Fig. 2. Gráfico utilizando o indicador para EURUSD no período diário.

Algoritmo do indicador

Primeiro, precisamos determinar os parâmetros de entrada do indicador. Desde que o gráfico de Ponto e Figura não leve em conta o tempo e utilizamos os dados para plotagem das barras de minuto, precisamos determinar a quantidade de dados a serem processados, assim como não utilizar desnecessariamente os recursos do sistema. Adicionalmente, não existe razão na plotagem de um gráfico de Ponto e Figura utilizando o histórico inteiro. Então introduzimos os primeiro parâmetro - o Histórico. Isso levará em conta o número das barras de minuto para o cálculo.

Além disso, precisamos determinar o tamanho de caixa e o montante de reversão. Para esse fim, introduziremos as variáveis Cell e CellForChange, respectivamente. Também traremos os parâmetros de cor para o X's, ColorUp e para o O's, ColorDown. E, finalmente, o último parâmetro será a cor da linha - LineColor.

#property copyright "Aktiniy ICQ:695710750" #property link "ICQ:695710750" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 5 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "APFD" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_color1 clrRed,clrGold #property indicator_width1 1 input int History= 10000 ; input int Cell= 5 ; input int CellForChange= 3 ; input color ColorUp= clrRed ; input color ColorDown= clrGold ; input color LineColor= clrAqua ; double CandlesBufferOpen[]; double CandlesBufferHigh[]; double CandlesBufferLow[]; double CandlesBufferClose[]; double CandlesBufferColor[]; double OpenPrice[]; double PriceNow= 0 ; double PriceBefore= 0 ; char Trend= 0 ; double BeginPrice= 0 ; char FirstTrend= 0 ; int Columns= 0 ; double InterimOpenPrice= 0 ; double InterimClosePrice= 0 ; double NumberCell= 0 ; double Tick= 0 ; double OldPrice= 0 ; double InterimOpen[]; double InterimClose[];

Vamos agora examinar a função OnInit(). Ela ligará as memórias de armazenamento (buffers) aos arranjos unidimensionais. Também configuraremos o valor do indicador sem a renderização de uma exibição mais precisa e

calcularemos o valor da variável auxiliar Tick (tamanho de um ponto) para os cálculos. Adicionalmente, configuraremos o esquema de cor e indexar a ordem nas memórias de armazenamento (buffers) do indicador como séries temporais. Isso é necessário para calcular convenientemente os valores do indicador.

int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,CandlesBufferOpen, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,CandlesBufferHigh, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,CandlesBufferLow, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,CandlesBufferClose, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,CandlesBufferColor, INDICATOR_COLOR_INDEX ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); Tick= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 ,ColorUp); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 ,ColorDown); ArraySetAsSeries (CandlesBufferClose, true ); ArraySetAsSeries (CandlesBufferColor, true ); ArraySetAsSeries (CandlesBufferHigh, true ); ArraySetAsSeries (CandlesBufferLow, true ); ArraySetAsSeries (CandlesBufferOpen, true ); if (CellForChange< 2 ) Alert ( "The CellForChange parameter must be more than 1 due to plotting peculiarities" ); return ( 0 ); }

Alcançamos o "coração" do indicador, a função OnCalculate() onde os cálculos serão efetuados. Os cálculos dos valores do indicador são divididos em seis funções básicas que serão ativadas a partir da OnCalculate(). Vamos examiná-las:

1. Função para copiar dados

Esta função copia os dados das barras de minuto para um arranjo para os cálculos. Primeiro, redimensionamos o arranjo de recebimento e então copiamos os preços de abertura para dentro dele utilizando a função CopyOpen().

int FuncCopy( int HistoryInt) { ArrayResize (OpenPrice,(HistoryInt)); int Open= CopyOpen ( Symbol (), PERIOD_M1 , 0 ,(HistoryInt),OpenPrice); return (Open); }

2. Função para calcular o número de colunas

Esta função calcula o número de colunas para o gráfico de Ponto e Figura.

Os cálculos são feitos em um ciclo iterando o número de barras no período de um minuto que foram copiadas na função acima. O próprio ciclo consiste de três blocos principais para diferentes tipos de tendências:

0 - tendência indefinida.

1 - tendência de alta.

-1 - tendência de baixa.

A tendência indefinida será utilizada apenas uma vez para determinar o movimento do preço inicial. A direção do movimento do preço será determinada quando o valor absoluto da diferença entre o mercado atual e o preço inicial exceder o valor do tamanho de caixa multiplicado pelo montante de reversão.

Se existe uma quebra para baixo, a tendência inicial será identificada como tendência de baixa e a entrada correspondente será feita para a variável Trend. Uma tendência de alta é identificada de maneira exatamente oposta. Adicionalmente, o valor da variável para o número de colunas, ColumnsInt, será aumentado.

Uma vez que a tendência atual for identificada, configuramos duas condições para cada direção. Se o preço continuar a se mover na direção da tendência atual pelo tamanho de caixa, o valor da variável ColumnsInt continuará inalterado. Se o preço reverter pelo tamanho de caixa multiplicado pelo montante de reversão, uma nova coluna irá aparecer e a variável ColumnsInt aumentará em um.

E assim por diante até que todas as colunas sejam identificadas.

Para completar o número de células no ciclo, iremos utilizar a função MathRound() que nos permite arredondar os valores resultantes para os inteiros mais próximos. Opcionalmente, essa função pode ser substituída pela função MathFloor() (arredondando para baixo para os inteiros mais próximos) ou pela função MathCeil() (arredondando para cima para os inteiros mais próximos), dependendo da plotagem necessária.

int FuncCalculate( int HistoryInt) { int ColumnsInt= 0 ; Trend= 0 ; BeginPrice=OpenPrice[ 0 ]; FirstTrend= 0 ; Columns= 0 ; InterimOpenPrice= 0 ; InterimClosePrice= 0 ; NumberCell= 0 ; for ( int x= 0 ; x<HistoryInt; x++) { if (Trend== 0 && (Cell*CellForChange)< fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)) { if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)> 0 ) { NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimOpenPrice=BeginPrice; InterimClosePrice=BeginPrice-(NumberCell*Cell*Tick); InterimClosePrice= NormalizeDouble (InterimClosePrice, Digits ()); Trend=- 1 ; } if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)< 0 ) { NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimOpenPrice=BeginPrice; InterimClosePrice=BeginPrice+(NumberCell*Cell*Tick); InterimClosePrice= NormalizeDouble (InterimClosePrice, Digits ()); Trend= 1 ; } BeginPrice=InterimClosePrice; ColumnsInt++; FirstTrend=Trend; } if (Trend==- 1 ) { if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)> 0 && (Cell)< fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)) { NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimClosePrice=BeginPrice-(NumberCell*Cell*Tick); InterimClosePrice= NormalizeDouble (InterimClosePrice, Digits ()); Trend=- 1 ; BeginPrice=InterimClosePrice; } if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)< 0 && (Cell*CellForChange)< fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)) { ColumnsInt++; NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimOpenPrice=BeginPrice+(Cell*Tick); InterimClosePrice=BeginPrice+(NumberCell*Cell*Tick); InterimClosePrice= NormalizeDouble (InterimClosePrice, Digits ()); Trend= 1 ; BeginPrice=InterimClosePrice; } } if (Trend== 1 ) { if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)> 0 && (Cell*CellForChange)< fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)) { ColumnsInt++; NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimOpenPrice=BeginPrice-(Cell*Tick); InterimClosePrice=BeginPrice-(NumberCell*Cell*Tick); InterimClosePrice= NormalizeDouble (InterimClosePrice, Digits ()); Trend=- 1 ; BeginPrice=InterimClosePrice; } if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)< 0 && (Cell)< fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)) { NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimClosePrice=BeginPrice+(NumberCell*Cell*Tick); InterimClosePrice= NormalizeDouble (InterimClosePrice, Digits ()); Trend= 1 ; BeginPrice=InterimClosePrice; } } } return (ColumnsInt); }

3. Função para colorir as colunas

Esta função é destinada a colorir as colunas como solicitado utilizando o esquema de cores predefinido. Para esse fim, iremos escrever um ciclo iterando o número de colunas e configurar as cores apropriadas para as colunas pares e ímpares, levando em consideração o valor da tendência inicial (coluna inicial).

int FuncColor( int ColumnsInt) { int x; for (x= 0 ; x<ColumnsInt; x++) { if (FirstTrend==- 1 ) { if (x% 2 == 0 ) CandlesBufferColor[x]= 1 ; if (x% 2 > 0 ) CandlesBufferColor[x]= 0 ; } if (FirstTrend== 1 ) { if (x% 2 == 0 ) CandlesBufferColor[x]= 0 ; if (x% 2 > 0 ) CandlesBufferColor[x]= 1 ; } } return (x); }

4. Função para determinar o tamanho da coluna

Uma vez que determinamos o número de colunas a serem utilizadas e configuramos as cores necessárias, precisamos determinar a altura das colunas. Para fazer isso, criaremos os arranjos temporários, InterimOpen[] e InterimClose[], nos quais iremos armazenar os preços de abertura e de fechamento para cada coluna. O tamanho desses arranjos será igual ao número de colunas.

Então, teremos um ciclo que é quase completamente idêntico ao ciclo da função FuncCalculate(), a diferença é que além de todo o exposto acima, ele também armazena os preços de abertura e de fechamento para cada coluna. Essa separação é implementada de modo a conhecer o número de colunas no gráfico com antecedência. Teoricamente, poderíamos inicialmente configurar conscientemente um maior número de colunas para alocação da memória do arranjo e fazer apenas com um único ciclo. Mas, nesse caso, teríamos um maior uso dos recursos da memória.

Vamos agora examinar mais detalhadamente a determinação da altura da coluna. Após o preço ter se movido à distância igual ao número de tamanhos de caixa solicitado, calculamos seu número, arredondando o mesmo para o inteiro mais próximo. Então adicionamos o número total de tamanhos de caixa da coluna atual para a coluna do preço de abertura, obtendo assim a coluna do preço de fechamento que também se torna o último preço utilizado. Isso será incluso em todas as próximas ações.

int FuncDraw( int HistoryInt) { ArrayResize (InterimOpen,Columns); ArrayResize (InterimClose,Columns); Trend= 0 ; BeginPrice=OpenPrice[ 0 ]; NumberCell= 0 ; int z= 0 ; for ( int x= 0 ; x<HistoryInt; x++) { if (Trend== 0 && (Cell*CellForChange)< fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)) { if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)> 0 ) { NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimOpen[z]=BeginPrice; InterimClose[z]=BeginPrice-(NumberCell*Cell*Tick); InterimClose[z]= NormalizeDouble (InterimClose[z], Digits ()); Trend=- 1 ; } if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)< 0 ) { NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimOpen[z]=BeginPrice; InterimClose[z]=BeginPrice+(NumberCell*Cell*Tick); InterimClose[z]= NormalizeDouble (InterimClose[z], Digits ()); Trend= 1 ; } BeginPrice=InterimClose[z]; } if (Trend==- 1 ) { if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)> 0 && (Cell)< fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)) { NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimClose[z]=BeginPrice-(NumberCell*Cell*Tick); InterimClose[z]= NormalizeDouble (InterimClose[z], Digits ()); Trend=- 1 ; BeginPrice=InterimClose[z]; } if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)< 0 && (Cell*CellForChange)< fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)) { z++; NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimOpen[z]=BeginPrice+(Cell*Tick); InterimClose[z]=BeginPrice+(NumberCell*Cell*Tick); InterimClose[z]= NormalizeDouble (InterimClose[z], Digits ()); Trend= 1 ; BeginPrice=InterimClose[z]; } } if (Trend== 1 ) { if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)> 0 && (Cell*CellForChange)< fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)) { z++; NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimOpen[z]=BeginPrice-(Cell*Tick); InterimClose[z]=BeginPrice-(NumberCell*Cell*Tick); InterimClose[z]= NormalizeDouble (InterimClose[z], Digits ()); Trend=- 1 ; BeginPrice=InterimClose[z]; } if (((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)< 0 && (Cell)< fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)) { NumberCell= fabs ((BeginPrice-OpenPrice[x])/Tick)/Cell; NumberCell= MathRound (NumberCell); InterimClose[z]=BeginPrice+(NumberCell*Cell*Tick); InterimClose[z]= NormalizeDouble (InterimClose[z], Digits ()); Trend= 1 ; BeginPrice=InterimClose[z]; } } } return (z); }

5. Função para reversão do arranjo

A função reverte os dados do arranjo da coluna obtidos de modo a mostrar posteriormente o gráfico de forma programática da direita para a esquerda. A reversão do arranjo é realizada em um ciclo, com valores Altos e Baixos sendo atribuídos às velas. Isso é feito, pois o indicador é mostrado apenas para as velas para as quais todos os valores da memória de armazenamento (buffer) do indicador não forem iguais a zero.

int FuncTurnArray( int ColumnsInt) { int d=ColumnsInt; for ( int x= 0 ; x<ColumnsInt; x++) { d--; CandlesBufferOpen[x]=InterimOpen[d]; CandlesBufferClose[x]=InterimClose[d]; if (CandlesBufferClose[x]>CandlesBufferOpen[x]) { CandlesBufferHigh[x]=CandlesBufferClose[x]; CandlesBufferLow[x]=CandlesBufferOpen[x]; } if (CandlesBufferOpen[x]>CandlesBufferClose[x]) { CandlesBufferHigh[x]=CandlesBufferOpen[x]; CandlesBufferLow[x]=CandlesBufferClose[x]; } } return (d); }

6. Função para desenhar linhas horizontais

Esta função faz uma grade de "caixas" utilizando as linhas horizontais (objetos). Ao início da função, determinamos os valores do preço máximo e mínimo a partir do arranjo dos dados de cálculo. Esses valores são utilizados posteriormente para gradualmente traçar linhas acima e abaixo do ponto de partida.

int FuncDrawHorizontal( bool Draw) { int Horizontal= 0 ; if (Draw== true ) { ObjectsDeleteAll ( 0 , ChartWindowFind (), OBJ_HLINE ); int MaxPriceElement= ArrayMaximum (OpenPrice); int MinPriceElement= ArrayMinimum (OpenPrice); for ( double x=OpenPrice[ 0 ]; x<=OpenPrice[MaxPriceElement]+(Cell*Tick); x=x+(Cell*Tick)) { ObjectCreate ( 0 , DoubleToString (x, Digits ()), OBJ_HLINE , ChartWindowFind (), 0 , NormalizeDouble (x, Digits ())); ObjectSetInteger ( 0 , DoubleToString (x, Digits ()), OBJPROP_COLOR ,LineColor); ObjectSetInteger ( 0 , DoubleToString (x, Digits ()), OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 , DoubleToString (x, Digits ()), OBJPROP_SELECTED , false ); ObjectSetInteger ( 0 , DoubleToString (x, Digits ()), OBJPROP_WIDTH , 1 ); Horizontal++; } for ( double x=OpenPrice[ 0 ]-(Cell*Tick); x>=OpenPrice[MinPriceElement]; x=x-(Cell*Tick)) { ObjectCreate ( 0 , DoubleToString (x, Digits ()), OBJ_HLINE , ChartWindowFind (), 0 , NormalizeDouble (x, Digits ())); ObjectSetInteger ( 0 , DoubleToString (x, Digits ()), OBJPROP_COLOR ,LineColor); ObjectSetInteger ( 0 , DoubleToString (x, Digits ()), OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 , DoubleToString (x, Digits ()), OBJPROP_SELECTED , false ); ObjectSetInteger ( 0 , DoubleToString (x, Digits ()), OBJPROP_WIDTH , 1 ); Horizontal++; } ChartRedraw (); } return (Horizontal); }

Agora que descrevemos todas as funções básicas, vamos ver a ordem em que elas são ativadas na OnCalculate():

Inicie a função para copiar os dados para os cálculos (desde que ainda não existam barras calculadas).

Ative a função para calcular o número de colunas.

Determine as cores das colunas.



Determine o tamanho das colunas.



Ative a função para reversão dos dados nos arranjos.



Ative a função para traçar as linhas horizontais que irão dividir as colunas em "caixas".

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { ArraySetAsSeries (close, true ); if (prev_calculated== 0 ) { int ErrorCopy=FuncCopy(History); if (ErrorCopy==- 1 ) { Alert ( "Failed to copy. Data is still loading." ); return ( 0 ); } Columns=FuncCalculate(History); int ColorCalculate=FuncColor(Columns); int z=FuncDraw(History); int Turn=FuncTurnArray(Columns); int Horizontal=FuncDrawHorizontal( true ); OldPrice=close[ 0 ]; } if ( fabs ((OldPrice-close[ 0 ])/Tick)>Cell) return ( 0 ); return (rates_total); }

Esse é o final do código principal do indicador. Mas como o indicador possui suas desvantagens de conter arranjos complexos, ele às vezes precisa ser recarregado.

Para implementar isso, utilizaremos a função OnChartEvent() que lida com os eventos de pressionar a tecla "С" - limpar e a tecla "R" - redesenhar. Para limpar, o valor zero é atribuído a uma das memórias de armazenamento (buffers) do indicador. A função para redesenhar o gráfico representa a repetição dos cálculos anteriores e a atribuição dos valores para as memórias de armazenamento (buffers) do indicador.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { if (lparam== 67 ) { for ( int x= 0 ; x< Bars ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ); x++) CandlesBufferOpen[x]= 0 ; ChartRedraw (); } if (lparam== 82 ) { int ErrorCopy=FuncCopy(History); if (ErrorCopy==- 1 ) Alert ( "Failed to copy data." ); Columns=FuncCalculate(History); int ColorCalculate=FuncColor(Columns); int z=FuncDraw(History); int Turn=FuncTurnArray(Columns); int Horizontal=FuncDrawHorizontal( true ); } } }

Podemos agora respirar fundo enquanto finalizamos a descrição do algoritmo e o código do indicador, e podemos continuar a examinar alguns padrões de gráficos de Ponto e Figura que geram sinais para a execução das negociações.

Sinais padrão

Existem duas abordagens de negociação e análise dos gráficos de Ponto e Figura: uma com base nos padrões e outra com base nas linhas de suporte e resistência. A última é peculiar na medida em que as linhas de suporte e resistência são traçadas a um ângulo de 45 graus (não é sempre assim em um indicador planejado, pois ele é traçado utilizando as velas japonesas, as quais os tamanhos mudam dependendo do tamanho do gráfico, o que pode levar a distorção do ângulo).

Vamos agora considerar os padrões como:

o "Topo Duplo" e o "Fundo Duplo". O "Topo Duplo" ocorre quando o preço aumenta, depois cai formando uma certa coluna de O's e sobe novamente excedendo a coluna anterior de X's pelo tamanho de caixa. O padrão é um sinal de compra. O "Fundo Duplo" é oposto exato do padrão "Topo Duplo". Existe uma certa queda no preço (uma coluna de O's) seguida por uma coluna de X's e uma coluna de O's que cai uma caixa abaixo da coluna anterior de O's, formando assim um sinal de venda. Fig. 3. Padrões do "Topo Duplo" e "Fundo Duplo". Padrões do "Topo Triplo" e "Fundo Triplo". Estes padrões são menos frequentes, mas representam sinais muito fortes. Essencialmente, eles são similares aos padrões do "Topo Duplo" e "Fundo Duplo", sendo sua continuação. Antes de transmitirem um sinal, eles repetem os movimentos dos dois padrões acima. Um "Topo Triplo" ocorre quando o preço alcança o mesmo nível de preço duas vezes e então rompe acima daquele nível, representando um sinal de compra. O padrão do "Fundo Triplo" é o oposto do "Topo Triplo" e ocorre quando o preço cai ao mesmo nível duas vezes e então rompe abaixo daquele nível, transmitindo assim um sinal de venda. Fig. 4. Padrões do "Topo Triplo" e "Fundo Triplo". Padrões do "Rompimento do Triângulo Simétrico": parte de cima e parte de baixo. Todos nós nos lembramos dos padrões de análise técnica. O padrão do "Rompimento do Triângulo Simétrico" é similar ao "Triângulo Simétrico" na análise técnica. Um rompimento da parte de cima (como mostrado na figura à esquerda) é um sinal de compra. Inversamente, um rompimento da parte de baixo é um sinal de venda (figura à direita). Fig. 5. "Rompimento do Triângulo Simétrico": parte de cima e parte de baixo. Padrões da "Catapulta Ascendente" (Bullish Catapult) e "Catapulta Descendente" (Bearish Catapult). As "Catapultas" são de certo modo similares aos padrões do "Triângulo ascendente" e "Triângulo descendente" da análise técnica. Seus sinais são essencialmente parecidos - assim que o preço rompe acima ou abaixo do lado paralelo do triângulo, um sinal de compra ou venda ocorre, respectivamente. No caso da "Catapulta Ascendente", o preço rompe acima, o que é um sinal de compra (figura à esquerda) enquanto no caso da "Catapulta Descendente" o preço rompe abaixo, o que é um sinal de venda (figura à direita). Fig. 6. Padrões da "Catapulta Ascendente" e "Catapulta Descendente". Padrão da "Linha de Tendência de 45 graus". O padrão da "Linha de Tendência de 45 graus" cria um suporte ou uma linha de resistência. Se existe um rompimento daquela linha, obteremos um sinal de venda (como mostrado na figura à direita) ou um sinal de compra (como mostrado na figura á esquerda). Fig. 7. Padrão da "Linha de Tendência de 45 graus".

Revisamos os padrões e sinais básicos do gráfico de Ponto e Figura. Vamos agora encontrar alguns deles no gráfico do indicador fornecido no início do artigo:

Fig. 8. Identificando os padrões no gráfico de Ponto e Figura.

Conclusão

Chegamos ao estágio final do artigo. Gostaria de dizer aqui que o gráfico de Ponto e Figura não está perdido no tempo e ainda pode ser utilizado ativamente, o que mais uma vez prova seu valor.

O indicador desenvolvido, embora não destituído de desvantagens como o gráfico de bloco ao invés dos usuais X's e O's e a incapacidade de ser testado (ou melhor, a operação incorreta) no Examinador de Teste, produz resultados gráficos bastante precisos.

Também quero pontuar que esse algoritmo, em uma versão ligeiramente modificada, pode potencialmente ser utilizado para o gráfico Renko, assim como para a integração de ambos os tipos de gráficos em um único código com opções de menu, permitindo que você selecione, conforme apropriado. Não excluo a possibilidade de traçar o gráfico diretamente na janela principal que novamente solicitará uma ligeira modificação do código.

No geral, o objetivo deste artigo era compartilhar minhas ideias com relação ao desenvolvimento do indicador. Como este é o meu primeiro artigo, agradecerei qualquer comentário ou opinião. Obrigado pelo seu interesse no meu artigo!