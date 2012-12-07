Внешне графики ренко напоминают графики трёхлинейного прорыва, но в случае ренко все боксы имеют одинаковый размер. При построении графика учитываются только такие движения, величина которых больше или равна заданному порогу. Ренко хорошо использовать на рынках с существенными трендовыми движениями, поскольку при этом трейдер получает львиную долю любой значительной тенденции. И, наоборот, в периоды флэта сигналы ренко являются ненадёжными.

Учитывая критику индикатора, т.е. тот факт, что при построении ренко по ценам закрытия больших фреймов, индикатор "упускал" откаты и смены тренда внутри баров, данная версия индикатора всегда строится по ценам закрытия минутного фрейма. Другими словами, независимо от того, на график какого фрейма будет прикреплён индикатор, при одинаковом параметре размера бокса графики ренко всегда будут выглядеть одинаково, так как будут учитывать "всё происходящее" (на фрейме М1).



Советы: