Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Renko - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 13198
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Внешне графики ренко напоминают графики трёхлинейного прорыва, но в случае ренко все боксы имеют одинаковый размер. При построении графика учитываются только такие движения, величина которых больше или равна заданному порогу. Ренко хорошо использовать на рынках с существенными трендовыми движениями, поскольку при этом трейдер получает львиную долю любой значительной тенденции. И, наоборот, в периоды флэта сигналы ренко являются ненадёжными.
Учитывая критику индикатора, т.е. тот факт, что при построении ренко по ценам закрытия больших фреймов, индикатор "упускал" откаты и смены тренда внутри баров, данная версия индикатора всегда строится по ценам закрытия минутного фрейма. Другими словами, независимо от того, на график какого фрейма будет прикреплён индикатор, при одинаковом параметре размера бокса графики ренко всегда будут выглядеть одинаково, так как будут учитывать "всё происходящее" (на фрейме М1).
Советы:
- Основным сигналом является появления бокса бычьего цвета после бокса медвежьего цвета и наоборот.
- Сигнал будет более надёжным после серии ложных разворотов (читай, после бокового движения).
- Ренко также полезны для определения уровней поддержки и сопротивления.
Эксперт на основе изменения направления индикатора ColorMomentum_AMA.i-BandsPrice
Трендовый индикатор, построенный на основе полос Боллинджера.
Трендовый индикатор, построенный на основе усовершенствованного канала Келтнера.Disparity Index
Disparity Index (индекс разницы) показывает разницу между ценой закрытия и выбранным скользящим средним в процентах. Рекомендуется использовать в сочетании со свечными моделями.