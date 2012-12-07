CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Renko - индикатор для MetaTrader 5

Serhii Ivanenko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
13198
Рейтинг:
(92)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Внешне графики ренко напоминают графики трёхлинейного прорыва, но в случае ренко все боксы имеют одинаковый размер. При построении графика учитываются только такие движения, величина которых больше или равна заданному порогу. Ренко хорошо использовать на рынках с существенными трендовыми движениями, поскольку при этом трейдер получает львиную долю любой значительной тенденции. И, наоборот, в периоды флэта сигналы ренко являются ненадёжными.

Учитывая критику индикатора, т.е. тот факт, что при построении ренко по ценам закрытия больших фреймов, индикатор "упускал" откаты и смены тренда внутри баров, данная версия индикатора всегда строится по ценам закрытия минутного фрейма. Другими словами, независимо от того, на график какого фрейма будет прикреплён индикатор, при одинаковом параметре размера бокса графики ренко всегда будут выглядеть одинаково, так как  будут учитывать "всё происходящее" (на фрейме М1).

Renko chart


Советы:

  • Основным сигналом является появления бокса бычьего цвета после бокса медвежьего цвета и наоборот.
  • Сигнал будет более надёжным после серии ложных разворотов (читай, после бокового движения).
  • Ренко также полезны для определения уровней поддержки и сопротивления.
Exp_ColorMomentum_AMA Exp_ColorMomentum_AMA

Эксперт на основе изменения направления индикатора ColorMomentum_AMA.

i-BandsPrice i-BandsPrice

Трендовый индикатор, построенный на основе полос Боллинджера.

i-KlPrice i-KlPrice

Трендовый индикатор, построенный на основе усовершенствованного канала Келтнера.

Disparity Index Disparity Index

Disparity Index (индекс разницы) показывает разницу между ценой закрытия и выбранным скользящим средним в процентах. Рекомендуется использовать в сочетании со свечными моделями.