Трендовый индикатор на основе двух индикаторов RSI.

Данный скрипт предназначен для установки SellLimit ордера с фиксированными значениями уровня срабатывания, уровня стоп-лосса и уровня тейк-профита в пунктах от текущей цены.

Данный скрипт предназначен для установки SellStop ордера с фиксированными значениями уровня срабатывания, уровня стоп-лосса и уровня тейк-профита в пунктах от текущей цены.