Крестики-Нолики - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6768
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Inter
Мультивалютный мультитаймфреймовый индикатор.MARSICD
Трендовый индикатор на основе двух индикаторов RSI.
SetSellLimitOrder
Данный скрипт предназначен для установки SellLimit ордера с фиксированными значениями уровня срабатывания, уровня стоп-лосса и уровня тейк-профита в пунктах от текущей цены.SetSellStopOrder
Данный скрипт предназначен для установки SellStop ордера с фиксированными значениями уровня срабатывания, уровня стоп-лосса и уровня тейк-профита в пунктах от текущей цены.