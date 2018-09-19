14,000自動売買ロボットがMetaTraderマーケットに
最大級のアルゴリズム取引既成アプリストアでは13,970件の製品があります。これには4,800件のロボット、6,500件の指標、2,400件のユーティリティその他のソルーションが含まれます。半分以上のアプリケーション (6,000) はレンタルもできます。全製品の4分の1(3,800)は無料でダウンロードできます。
MetaTraderマーケットは、MetaTraderプラットフォーム用の自動売買ロボットの唯一の公式オンラインストアです。あらゆるトレーダーは、何千ものトレンド/カウンタートレンドエキスパートアドバイザー、スケーリングツール、ニューラルネットワークロボット、マルティンゲールシステムの中から、必要なアプリケーションを確実に見つけることができます。
サービスの人気は、次のような多くの要素によって説明できます。
- マーケットは、すべてのトレーダに知られている単一の自動売買ロボットおよび指標のセールスポイントです。
- MetaTraderプラットフォームとの統合: アプリケーションは取引端末から直接購入し、起動できます。
- PayPal、ePaymentsなどの一般的な支払いシステムのサポート。
- 安全な購入手続き: すべての購入は一意のインストールコードで保護され、購入者のPCでのみ動作します。
- 購入前に自動売買ロボットをダウンロードしてテストする機能。マーケットにあるすべての製品には、デモ版が用意されています。これにより、ストラテジーテスターでの事前購入テストと過去のデータに対するアプリケーションパフォーマンスの評価が可能になります。
マーケットを訪れて、特定の取引スタイルに対応した既製のソリューションを選択してください。
私がFX取引を始めたとき、兄が私のところに来て、マーケットで儲ける方法を教え始めた。
クロスしたら買い、クロスしたら売るんだ。
とにかく、彼は耳を傾けていた。
もし、最も美しく派手な製品が利益をもたらさず、何のインターフェースもない製品が利益をもたらすのであれば、美しさなどクソ食らえだ！
あなたが正しいのなら、私にそれを証明する必要はない。結局のところ、私は自分の仕事に対する関心の低さによって、自分の甘さを罰せられることになるのだから。
無料で理由を 簡単に説明してくれませんか？自分の労働に対して十分な評価を得たいとは思わないのか？その利他主義はどこから来るのか？
利他主義と十分な評価は矛盾するものではなく、助け合うものだ。私はベースとなるものを与えたいし、そのベースの上に有料の供物を提供する。ベースがなければ利息もなく、利息がなければ新たな供え物をするスペースもない。
不満があるわけではないが、販売後、ユーティリティが少なくとも10000ステップのうち1ステップも上がらないのはおかしい。ところで、価格についても考えている。
今、4Kのトップ（1ページ）に価格10の商品があります。
今、4Kのトップ（1ページ）には価格が10の商品があります。それで、価格が小さい仮説はキャンセルされています。
すでに値上げしましたが、残念ながら何も変わりません。もしかしたら、月初めの評価の再計算か、あるいは私だけが「ラッキー」なのかもしれない。）
もちろん、4回連続で売れてもユーティリティの評価が全く動かなかったのは非常に興味深いのだが。
すでに値上げしましたが、残念ながら何も変わりません。おそらく、月初からの視聴率の再計算か、あるいは私が「ラッキー」なだけかもしれない)
もちろん、4回連続で売れてもユーティリティの評価が上がらないのは非常に興味深いことではあるが。
いいえ、再計算は条件付きで30分ごと、1時間ごと、もっと頻繁かもしれないし、もっと少ないかもしれませんが、あまり頻繁ではありません。
私はこの問題についてどこに対処すべきかわかりませんが、問題はあなたの特定の製品にある可能性があり、それはサービス開発者に直接介入する必要があるかもしれません。