14.000 Handelsroboter im Market für den MetaTrader

Der größte Marktplatz für fertige Anwendungen des algorithmischen Handels umfasst jetzt 13.970 Produkte. Dazu gehören 4.800 Roboter, 6.500 Indikatoren, 2.400 Hilfsprogramme und andere Lösungen. Fast die Hälfte der Anwendungen (6.000) können Sie mieten. Außerdem kann ein Viertel der Produkte (3.800) kostenlos heruntergeladen werden.

Der Market von MetaTrader ist der einzige offizielle Online-Shop für Handelsroboter für MetaTrader-Plattformen. Unter den Tausenden von Expert Advisor für Trend und Gegentrend, Scalping-Programmen, neuronalen Netzwerkrobotern und Martingalsysteme findet jeder Händler sicher die gewünschte Lösung.

Die Popularität dieses Dienstes lässt sich durch eine Reihe von Faktoren erklären, darunter die folgenden:

  1. Der Market ist die einzige Verkaufsstelle für Handelsroboter und Indikatoren, die jedem Händler bekannt ist.
  2. Integration mit den MetaTrader-Plattformen: Eine Anwendung kann gekauft und dann direkt vom Handelsterminal aus gestartet werden.
  3. Unterstützung gängiger Zahlungssysteme wie PayPal und ePayments.
  4. Sicherer Kaufvorgang: Jeder Kauf ist durch einen eindeutigen Installationscode geschützt und kann nur auf dem PC des Käufers ausgeführt werden.
  5. Die Möglichkeit, Handelsroboter vor dem Kauf herunterzuladen und zu testen. Jedes auf dem Market vorgestellte Produkt wird mit einer Demoversion ausgeliefert, die es ermöglicht, es vor dem Kauf mit dem Strategy Tester zu testen und die Anwendungsleistung anhand historischer Daten zu bewerten.


Besuchen Sie den Market und wählen Sie eine fertige Lösung ganz nach Ihrem spezifischen Handelsstil!

Реter Konow
Реter Konow | 25 Sept. 2018 in 15:54
Vitaly Muzichenko:

Als ich mit dem Devisenhandel begann, kam mein Bruder zu mir, und ich begann, ihm zu zeigen, wie man auf dem Markt Geld verdienen kann.

Ich saß da und erzählte ihm, wie man auf dem Markt Geld verdienen kann, und sagte: "Wenn er kreuzt, kaufen wir, und wenn er fällt, verkaufen wir.

Jedenfalls hörte er zu, und dann sagte er: "Bruder, zeig mir das Geld".

Siehst du, wenn das schönste und ausgefallenste Produkt keinen Gewinn bringt, das Produkt ohne jede Schnittstelle aber schon, dann zum Teufel mit der Schönheit und dem anderen Flitter!

Wenn Sie Recht haben, brauchen Sie es mir nicht zu beweisen. Schließlich werde ich für meine Naivität durch das mangelnde Interesse an meiner Arbeit bestraft.

Реter Konow
Реter Konow | 25 Sept. 2018 in 15:58
Tetyana Shcherba:

Können Sie kurz und bündig erklären , warum das kostenlos ist ? Wollen Sie nicht eine angemessene Wertschätzung für Ihre Arbeit erhalten? Woher kommt dieser Altruismus?

Altruismus und angemessene Wertschätzung widersprechen sich nicht, sondern helfen sich gegenseitig. Ich will eine Basis geben, und auf diese Basis werden bezahlte Angebote kommen. Ohne eine Basis gibt es kein Interesse, und ohne Interesse gibt es keinen Platz für neue Angebote.

TheXpert
TheXpert | 29 Sept. 2018 in 15:18
Tetyana Shcherba:

Ich beschwere mich nicht, aber es ist einfach seltsam, dass nach dem Verkauf der Nutzen nicht mindestens 1 von 10000 Schritten nach oben geht, deshalb habe ich gefragt. Ich denke übrigens auch über den Preis nach.

im Moment gibt es oben (1 Seite) für 4k ein Produkt mit einem Preis von 10. also ist die Hypothese mit einem kleinen Preis hinfällig.

Tetyana Shcherba
Tetyana Shcherba | 29 Sept. 2018 in 18:27
TheXpert:

im Moment gibt es oben (1 Seite) für 4k ein Produkt mit einem Preis von 10. also die Hypothese mit dem kleinen Preis ist hinfällig.

Ich habe bereits den Preis erhöht, aber leider hat sich nichts geändert. Vielleicht Neuberechnung der Bewertungen von Anfang des Monats, oder vielleicht bin ich einfach so "glücklich" :)

Obwohl es natürlich sehr interessant ist, warum 4 Verkäufe in Folge den Nutzen in der Bewertung überhaupt nicht bewegt haben.

TheXpert
TheXpert | 29 Sept. 2018 in 21:22
Tetyana Shcherba:

Ich habe den Preis bereits erhöht, aber leider hat sich nichts geändert. Wahrscheinlich Neuberechnung der Bewertungen von Anfang des Monats, oder vielleicht ist es nur mir so "Glück" :)

Obwohl natürlich sehr interessant, warum 4 Verkäufe in Folge den Dienstprogramm nicht in der Bewertung bewegt haben.

Nein, Neuberechnung ist bedingt jede halbe Stunde, Stunde, vielleicht öfter, vielleicht weniger oft, aber nicht viel. ein Verkauf in der Bewertung wird innerhalb einer Stunde / mehrere Stunden berücksichtigt.

Ich weiß nicht, wo auf dieses Problem zu adressieren, aber es ist möglich, dass das Problem mit Ihrem speziellen Produkt ist und es kann notwendig sein, direkt mit den Service-Entwickler zu intervenieren.

