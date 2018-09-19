14.000 Handelsroboter im Market für den MetaTrader

Der größte Marktplatz für fertige Anwendungen des algorithmischen Handels umfasst jetzt 13.970 Produkte. Dazu gehören 4.800 Roboter, 6.500 Indikatoren, 2.400 Hilfsprogramme und andere Lösungen. Fast die Hälfte der Anwendungen (6.000) können Sie mieten. Außerdem kann ein Viertel der Produkte (3.800) kostenlos heruntergeladen werden.

Der Market von MetaTrader ist der einzige offizielle Online-Shop für Handelsroboter für MetaTrader-Plattformen. Unter den Tausenden von Expert Advisor für Trend und Gegentrend, Scalping-Programmen, neuronalen Netzwerkrobotern und Martingalsysteme findet jeder Händler sicher die gewünschte Lösung.





Die Popularität dieses Dienstes lässt sich durch eine Reihe von Faktoren erklären, darunter die folgenden:



Der Market ist die einzige Verkaufsstelle für Handelsroboter und Indikatoren, die jedem Händler bekannt ist. Integration mit den MetaTrader-Plattformen: Eine Anwendung kann gekauft und dann direkt vom Handelsterminal aus gestartet werden.

Unterstützung gängiger Zahlungssysteme wie PayPal und ePayments.

Sicherer Kaufvorgang: Jeder Kauf ist durch einen eindeutigen Installationscode geschützt und kann nur auf dem PC des Käufers ausgeführt werden.

Die Möglichkeit, Handelsroboter vor dem Kauf herunterzuladen und zu testen. Jedes auf dem Market vorgestellte Produkt wird mit einer Demoversion ausgeliefert, die es ermöglicht, es vor dem Kauf mit dem Strategy Tester zu testen und die Anwendungsleistung anhand historischer Daten zu bewerten.





Besuchen Sie den Market und wählen Sie eine fertige Lösung ganz nach Ihrem spezifischen Handelsstil!