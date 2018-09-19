MetaTrader市场提供14,000个EA交易

目前，最大的自动交易应用程序成品商店可提供13,970个产品。它包含4,800个EA、6,500个指标、2,400个实用工具以及其他解决方案。在这种情况下，差不多有一半的应用程序（6,000）可供租用。此外，产品总数的1/4产品（3,800）可以免费下载。

MetaTrader市场是MetaTrader平台唯一的EA交易官方网上商城。任何交易者都可以在数千种趋势和反趋势EA、高频交易工具、神经网络和马丁格尔系统中找到理想的应用程序。





这项服务的受欢迎程度可以通过多个因素来说明，包含如下因素：



如每个交易者所知，市场是一个单一的EA交易和指标的销售场所。 与MetaTrader平台集成：应用程序可在交易程序端直接购买和启动。

支持流行的付款系统，包括PayPal和ePayments。 安全的购买流程：每次购买都受到唯一的安装代码保护并仅在买家的PC上才能运行。

支持在购买之前下载并测试EA交易。市场中的每个产品均提供一个演示版，以便在购买之前在策略测试中进行测试并根据历史数据评估应用程序的性能。





浏览市场，为您特定的交易风格选择一个现有的解决方案！