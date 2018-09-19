14 000 robôs de negociação no Mercado MetaTrader
A maior loja de aplicativos prontos para algotrading já possui 13 970 produtos — entre eles 4 800 robôs, 6 500 indicadores, 2.400 utilitários e outras soluções. Quase metade dos aplicativos (6 000) não podem ser comprados, mas, sim, alugados. Um quarto dos produtos (3 800) é totalmente gratuito.
O Mercado MetaTrader é o único espaço interativo online oficial para a venda de robôs das plataformas MetaTrader. EAs de tendência e contra tendências, scalpers, robôs de redes neurais, sistemas de martingale — qualquer trader pode encontrar aqui tudo o que precisa.
A popularidade do serviço se vê influenciada por vários fatores:
- O Mercado é conhecido por todos os traders, pois é um lugar único para a venda de robôs e indicadores.
- Forte integração com plataformas MetaTrader, uma vez que você pode comprar
aplicativos e iniciá-los diretamente do terminal de negociação.
- Suporte para os sistemas de pagamento mais populares, incluindo cartões de crédito: PayPal e ePayments.
- Esquema de vendas seguras, pois cada compra é protegida por um código de instalação exclusivo que só pode funcionar no computador do
cliente.
- A chance de baxiar e testar o robô desejado antes de sua compra. Qualquer programa no Mercado possui uma versão de demonstração que pode ser executada no testador de estratégias, a fim de avaliar os parâmetros necessários com base nos dados históricos.
Navegue no Mercado e escolha a solução pronta para seu estilo de negociação!
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/5194
Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.
Quando comecei a operar no mercado de câmbio, meu irmão me procurou e comecei a mostrar a ele como ganhar dinheiro no mercado.
Eu estava lá sentado, falando sobre como ganhar dinheiro no mercado, dizendo: "Se cruzar, nós compramos, e se cruzar, nós vendemos.
De qualquer forma, ele estava ouvindo, e então disse: "Irmão, mostre-me o dinheiro".
Veja bem, se o produto mais bonito e sofisticado não traz lucro, e o produto sem nenhuma interface traz, então que se dane a beleza e os outros enfeites!
Se você estiver certo, não precisa provar isso para mim. Afinal de contas, serei punido por minha ingenuidade com a falta de interesse em meu trabalho.
Você pode explicar em poucas palavras o motivo gratuitamente ? Você não quer receber uma avaliação adequada de seu trabalho? De onde vem esse altruísmo?
O altruísmo e a avaliação adequada não se contradizem, mas se ajudam. Quero dar uma base e, além dessa base, receberei ofertas pagas. Sem uma base, não haverá juros e, sem juros, não haverá espaço para novas ofertas.
Não estou reclamando, mas é estranho que, após as vendas, o utilitário não tenha subido pelo menos 1 de 10.000 etapas, por isso perguntei. A propósito, também estou pensando no preço.
Neste momento, no topo (1 página) para 4k há um produto com um preço de 10.
Neste momento, no topo (1 página) para 4k há um produto com um preço de 10. portanto, a hipótese com um preço pequeno é cancelada.
Eu já aumentei o preço, mas infelizmente nada mudou. Talvez seja o recálculo das classificações desde o início do mês, ou talvez eu tenha tanta "sorte" :)
Embora, é claro, seja muito interessante o fato de que 4 vendas seguidas não mudaram em nada o utilitário na classificação.
Já aumentei o preço, mas infelizmente nada mudou. Provavelmente, as classificações foram recalculadas desde o início do mês, ou talvez eu esteja apenas tendo "sorte" :)
Embora, é claro, seja muito interessante o fato de que 4 vendas seguidas não mudaram o utilitário na classificação.
Não, o recálculo é feito condicionalmente a cada meia hora, hora, talvez com mais frequência, talvez com menos frequência, mas não muito. uma venda na classificação é levada em conta em uma hora/várias horas.
Não sei onde abordar essa questão, mas é possível que o problema seja com seu produto específico e talvez seja necessário intervir diretamente com os desenvolvedores do serviço.