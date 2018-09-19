14 000 robôs de negociação no Mercado MetaTrader

A maior loja de aplicativos prontos para algotrading já possui 13 970 produtos — entre eles 4 800 robôs, 6 500 indicadores, 2.400 utilitários e outras soluções. Quase metade dos aplicativos (6 000) não podem ser comprados, mas, sim, alugados. Um quarto dos produtos (3 800) é totalmente gratuito.

O Mercado MetaTrader é o único espaço interativo online oficial para a venda de robôs das plataformas MetaTrader. EAs de tendência e contra tendências, scalpers, robôs de redes neurais, sistemas de martingale — qualquer trader pode encontrar aqui tudo o que precisa.





A popularidade do serviço se vê influenciada por vários fatores:



O Mercado é conhecido por todos os traders, pois é um lugar único para a venda de robôs e indicadores. Forte integração com plataformas MetaTrader, uma vez que você pode comprar aplicativos e iniciá-los diretamente do terminal de negociação.

Suporte para os sistemas de pagamento mais populares, incluindo cartões de crédito: PayPal e ePayments.

Esquema de vendas seguras, pois cada compra é protegida por um código de instalação exclusivo que só pode funcionar no computador do cliente.

A chance de baxiar e testar o robô desejado antes de sua compra. Qualquer programa no Mercado possui uma versão de demonstração que pode ser executada no testador de estratégias, a fim de avaliar os parâmetros necessários com base nos dados históricos.





Navegue no Mercado e escolha a solução pronta para seu estilo de negociação!