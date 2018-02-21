Визуализируем оптимизацию торговой стратегии в MetaTrader 5

Содержание

Введение

При разработке торговых алгоритмов полезно просматривать результаты тестов во время оптимизации параметров. Но для понимания эффективности торгового алгоритма бывает недостаточно одного графика на вкладке График оптимизации. Совсем другое дело — видеть кривые баланса множества тестов одновременно прямо во время оптимизации, а также иметь возможность просмотреть их даже после окончания процесса. В статье Визуализируй стратегию в тестере MetaTrader 5 подобное приложение уже было продемонстрировано. Но с тех пор появилось множество новых возможностей. Поэтому сейчас такое приложение можно реализовать совсем в другом, более высоком качестве.

В этой статье показана разработка MQL-приложения с графическим интерфейсом для расширенной визуализации процесса оптимизации. Графический интерфейс создается с помощью последней версии библиотеки EasyAndFast. У многих пользователей MQL-сообщества возникает вопрос, зачем нужны графические интерфейсы в MQL-приложениях. Эта статья покажет, в каком случае это может быть полезным для трейдеров. Пригодится она и тем, кто уже использует эту библиотеку в своих разработках.

Разработка графического интерфейса

Процесс создания графического интерфейса приложения я опишу очень кратко. Но если вы впервые узнали о библиотеке EasyAndFast, то сможете быстро понять, как ею пользоваться, и оценить, насколько легко и просто теперь создать графический интерфейс для своего MQL-приложения.

Итак, для начала изобразим общую структуру разрабатываемого приложения. В файле Program.mqh будет содержаться класс приложения — CProgram. Этот базовый класс должен быть связан с движком графической библиотеки.

#include <EasyAndFastGUI\WndEvents.mqh> class CProgram : public CWndEvents { };

Чтобы не загромождать картину, на схеме библиотека EasyAndFast обозначена одним блоком (Library GUI). Ее полную схему вы можете посмотреть на странице библиотеки.

Рис. 1. Подключение библиотеки для создания GUI.

Для связи с главными функциями MQL-программы в классе CProgram нужно создать аналогичные методы. Для работы с фреймами оптимизации понадобятся методы из категории OnTesterXXX().

class CProgram : public CWndEvents { public : bool OnInitEvent( void ); void OnDeinitEvent( const int reason); void OnTickEvent( void ); void OnTradeEvent( void ); void OnTimerEvent( void ); double OnTesterEvent( void ); void OnTesterPassEvent( void ); void OnTesterInitEvent( void ); void OnTesterDeinitEvent( void ); };

Тогда в главном файле приложения все эти методы нужно вызывать так:

#include "Program.mqh" CProgram program; int OnInit ( void ) { if (! program.OnInitEvent() ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Failed to initialize!" ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { program.OnDeinitEvent(reason); } void OnTick ( void ) { program.OnTickEvent(); } void OnTimer ( void ) { program.OnTimerEvent(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { program.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); } double OnTester ( void ) { return (program.OnTesterEvent()); } void OnTesterInit ( void ) { program.OnTesterInitEvent(); } void OnTesterPass ( void ) { program.OnTesterPassEvent(); } void OnTesterDeinit ( void ) { program.OnTesterDeinitEvent(); }

В таком виде заготовка приложения готова к разработке графического интерфейса. Всю основную работу будем вести в классе CProgram. Все файлы, необходимые для работы, будем подключать к файлу Program.mqh.



Теперь определимся с содержанием графического интерфейса. Перечислим все элементы, которые нужно создать.

Форма для элементов управления.

Поле ввода для указания количества балансов, которые будут отображаться на графике.

Поле ввода для регулирования скорости повторного показа результатов оптимизации.

Кнопка для запуска повторного показа.

Таблица для отображения статистики результата.

Таблица для отображения внешних параметров эксперта.

График для отображения кривых баланса.

График для отображения всех результатов оптимизации.

Строка состояния для показа дополнительной итоговой информации.

Индикатор выполнения, который во время повторной прокрутки будет отображать процент показанных результатов из общего количества.

Здесь приведём только объявления экземпляров классов элементов управления и методов для их создания (см. листинг кода ниже). Код самих методов вынесем в отдельный файл — CreateFrameModeGUI.mqh, который свяжем с файлом класса CProgram. По мере того, как растет код разрабатываемого приложения, такой метод распределения по отдельным файлам становится актуальным. Так проще ориентироваться в проекте.

class CProgram : public CWndEvents { private : CWindow m_window1; CStatusBar m_status_bar; CTextEdit m_curves_total; CTextEdit m_sleep_ms; CButton m_reply_frames; CTable m_table_stat; CTable m_table_param; CGraph m_graph1; CGraph m_graph2; CProgressBar m_progress_bar; public : bool CreateFrameModeGUI( void ); private : bool CreateWindow( const string text); bool CreateStatusBar( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateTableStat( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateTableParam( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateCurvesTotal( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateSleep( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateReplyFrames( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateGraph1( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph2( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateProgressBar( const int x_gap, const int y_gap, const string text); }; #include "CreateFrameModeGUI.mqh"

В файле CreateFrameModeGUI.mqh тоже пропишем включение файла, с которым нужно иметь связь. Для примера приведём здесь только один главный метод для создания графического интерфейса приложения:

#include "Program.mqh" bool CProgram::CreateFrameModeGUI( void ) { if (!:: MQLInfoInteger ( MQL_FRAME_MODE )) return ( false ); if (!CreateWindow( "Frame mode" )) return ( false ); if (!CreateStatusBar( 1 , 23 )) return ( false ); if (!CreateCurvesTotal( 7 , 25 , "Curves total:" )) return ( false ); if (!CreateSleep( 145 , 25 , "Sleep:" )) return ( false ); if (!CreateReplyFrames( 255 , 25 , "Replay frames" )) return ( false ); if (!CreateTableStat( 2 , 50 )) return ( false ); if (!CreateTableParam( 2 , 212 )) return ( false ); if (!CreateGraph1( 200 , 50 )) return ( false ); if (!CreateGraph2( 200 , 159 )) return ( false ); if (!CreateProgressBar( 2 , 3 , "Processing..." )) return ( false ); CWndEvents::CompletedGUI(); return ( true ); } ...

На схеме такую связь между файлами, которые имеют принадлежность к одному классу, обозначим двухсторонней жёлтой стрелкой:

Рис. 2. Разделение проекта на несколько файлов.





Разработка класса для работы с данными фреймов

Для работы с фреймами оптимизации напишем отдельный класс — CFrameGenerator. Класс будет содержаться в файле FrameGenerator.mqh, который нужно подключить к файлу Program.mqh. В качестве примера продемонстрирую два варианта получения этих фреймов для отображения в элементах графического интерфейса.

В первом случае, чтобы отображать фреймы на объектах графика, в методы класса передаются указатели на эти объекты.

Во втором случае будем получать данные фреймов для заполнения таблиц из других категорий, с помощью специальных методов.

Какой из этих вариантов оставить основным, каждый может определить для себя самостоятельно.

В библиотеке EasyAndFast для визуализации данных используется класс CGraphic из стандартной библиотеки. Чтобы иметь доступ к его методам, подключим его к файлу FrameGenerator.mqh.

#include <Graphics\Graphic.mqh> class CFrameGenerator { };

Схема программы теперь выглядит так:

Рис. 3. Подключение к проекту классов для работы.

Теперь рассмотрим, как устроен класс CFrameGenerator. В нем тоже нужны методы для обработки событий тестера стратегий (см. листинг кода ниже). Они будут вызываться в аналогичных методах класса приложения, которое мы разрабатываем — CProgram. В метод CFrameGenerator::OnTesterInitEvent() будут передаваться указатели на объекты графиков, на которых отображается текущий процесс оптимизации.

На первом графике ( graph_balance ) отображается указанное количество последних серий балансов результатов оптимизации.

) отображается указанное количество последних серий балансов результатов оптимизации. На втором графике (graph_result) отображаются общие результаты оптимизации.

class CFrameGenerator { private : CGraphic *m_graph_balance; CGraphic *m_graph_results; public : void OnTesterEvent( const double on_tester_value); void OnTesterInitEvent(CGraphic *graph_balance,CGraphic *graph_result); void OnTesterDeinitEvent( void ); bool OnTesterPassEvent( void ); }; void CFrameGenerator::OnTesterInitEvent(CGraphic *graph_balance,CGraphic *graph_results) { m_graph_balance =graph_balance; m_graph_results =graph_results; }

На обоих графиках положительные результаты будут отображаться зелёным цветом, а отрицательные — красным.

В методе CFrameGenerator::OnTesterEvent() мы получаем баланс результата теста и статистические показатели. Эти данные будем передавать во фрейм с помощью методов CFrameGenerator::GetBalanceData() и CFrameGenerator::GetStatData(). В методе CFrameGenerator::GetBalanceData() получаем всю историю теста и суммируем все in-/inout-сделки. Полученный результат пошагово сохраняется в массив m_balance[]. Этот массив, в свою очередь, является членом класса CFrameGenerator.

В метод CFrameGenerator::GetStatData() передаётся динамический массив, который потом будет отправлен во фрейм. Размер для него устанавливается такой же, как для массива ранее полученного баланса результата, плюс добавляется количество элементов, в которые мы получаем некоторые статистические показатели.

#define STAT_TOTAL 7 class CFrameGenerator { private : double m_balance[]; private : int GetBalanceData( void ); void GetStatData( double &dst_array[], double on_tester_value); }; int CFrameGenerator::GetBalanceData( void ) { int data_count = 0 ; double balance_current = 0 ; :: HistorySelect ( 0 , LONG_MAX ); uint deals_total=:: HistoryDealsTotal (); for ( uint i= 0 ; i<deals_total; i++) { ulong ticket=:: HistoryDealGetTicket (i); if (ticket< 1 ) continue ; long entry=:: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ); if (i== 0 || entry== DEAL_ENTRY_OUT || entry== DEAL_ENTRY_INOUT ) { double swap =:: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_SWAP ); double profit =:: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); double commision =:: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_COMMISSION ); balance_current+=(profit+swap+commision); data_count++; :: ArrayResize (m_balance,data_count, 100000 ); m_balance[data_count- 1 ]=balance_current; } } return (data_count); } void CFrameGenerator::GetStatData( double &dst_array[], double on_tester_value) { :: ArrayResize (dst_array,:: ArraySize (m_balance)+STAT_TOTAL); :: ArrayCopy (dst_array,m_balance,STAT_TOTAL, 0 ); dst_array[ 0 ] =:: TesterStatistics ( STAT_PROFIT ); dst_array[ 1 ] =:: TesterStatistics ( STAT_PROFIT_FACTOR ); dst_array[ 2 ] =:: TesterStatistics ( STAT_RECOVERY_FACTOR ); dst_array[ 3 ] =:: TesterStatistics ( STAT_TRADES ); dst_array[ 4 ] =:: TesterStatistics ( STAT_DEALS ); dst_array[ 5 ] =:: TesterStatistics ( STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT ); dst_array[ 6 ] =on_tester_value; }

Методы CFrameGenerator::GetBalanceData() и CFrameGenerator::GetStatData() вызываются в обработчике событий окончания тестирования — CFrameGenerator::OnTesterEvent(). Данные получены. Отправляем их во фрейме в терминал.

void CFrameGenerator::OnTesterEvent( const double on_tester_value) { int data_count=GetBalanceData(); double stat_data[]; GetStatData(stat_data,on_tester_value); if (!:: FrameAdd (:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ), 1 ,data_count,stat_data)) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Frame add error: " ,:: GetLastError ()); else :: Print ( __FUNCTION__ , " > Frame added, Ok" ); }

Теперь рассмотрим методы, которые будут использоваться в обработчике событий прихода фреймов во время оптимизации — CFrameGenerator::OnTesterPassEvent(). Понадобятся переменные для работы с фреймами: имя, идентификатор, номер прохода, принимаемое значение и принимаемый массив данных. Все эти данные отправляются во фрейм с помощью функции FrameAdd(), показанной выше.

class CFrameGenerator { private : string m_name; ulong m_pass; long m_id; double m_value; double m_data[]; };

В методе CFrameGenerator::SaveStatData() из массива, который мы приняли во фрейме, будем забирать статистические показатели и сохранять их в отдельный строковый массив. Здесь данные будут содержать название показателя и его значение. В качестве разделителя используется символ '='.

class CFrameGenerator { private : string m_stat_data[]; private : void SaveStatData( void ); }; void CFrameGenerator::SaveStatData( void ) { double stat[]; :: ArrayCopy (stat,m_data, 0 , 0 ,STAT_TOTAL); :: ArrayResize (m_stat_data,STAT_TOTAL); m_stat_data[ 0 ] = "Net profit=" +:: StringFormat ( "%.2f" ,stat[ 0 ]); m_stat_data[ 1 ] = "Profit Factor=" +:: StringFormat ( "%.2f" ,stat[ 1 ]); m_stat_data[ 2 ] = "Factor Recovery=" +:: StringFormat ( "%.2f" ,stat[ 2 ]); m_stat_data[ 3 ] = "Trades=" +:: StringFormat ( "%G" ,stat[ 3 ]); m_stat_data[ 4 ] = "Deals=" +:: StringFormat ( "%G" ,stat[ 4 ]); m_stat_data[ 5 ] = "Equity DD=" +:: StringFormat ( "%.2f%%" ,stat[ 5 ]); m_stat_data[ 6 ] = "OnTester()=" +:: StringFormat ( "%G" ,stat[ 6 ]); }

Статистические данные нужно сохранять в отдельный массив, чтобы потом их можно было бы получить в классе приложения (CProgram) для заполнения таблицы. Для их получения вызывается публичный метод CFrameGenerator::CopyStatData(), передав массив для копирования.

class CFrameGenerator { public : int CopyStatData( string &dst_array[]) { return (:: ArrayCopy (dst_array,m_stat_data)); } };

Чтобы обновлять графики результатов во время оптимизации, понадобятся вспомогательные методы, отвечающие за добавление в массивы положительных и отрицательных результатов. Обратите внимание, что по оси Х результат добавляется по текущему значению счётчика фреймов. В итоге образовавшиеся пустоты не будут отображаться на графике, как нулевые значения.

#define RESERVE_FRAMES 1000000 class CFrameGenerator { private : ulong m_frames_counter; double m_loss_x[]; double m_loss_y[]; double m_profit_x[]; double m_profit_y[]; private : void AddLoss( const double loss); void AddProfit( const double profit); }; void CFrameGenerator::AddLoss( const double loss) { int size=:: ArraySize (m_loss_y); :: ArrayResize (m_loss_y,size+ 1 ,RESERVE_FRAMES); :: ArrayResize (m_loss_x,size+ 1 ,RESERVE_FRAMES); m_loss_y[size] =loss; m_loss_x[size] =( double )m_frames_counter; } void CFrameGenerator::AddProfit( const double profit) { int size=:: ArraySize (m_profit_y); :: ArrayResize (m_profit_y,size+ 1 ,RESERVE_FRAMES); :: ArrayResize (m_profit_x,size+ 1 ,RESERVE_FRAMES); m_profit_y[size] =profit; m_profit_x[size] =( double )m_frames_counter; }

Здесь основные методы обновления графиков — CFrameGenerator::UpdateResultsGraph() и CFrameGenerator::UpdateBalanceGraph():

class CFrameGenerator { private : void UpdateResultsGraph( void ); void UpdateBalanceGraph( void ); };

В методе CFrameGenerator::UpdateResultsGraph() результаты тестов (положительная/отрицательная прибыль) добавляются в массивы. Затем эти данные отображаются на соответствующем графике. В названиях серий этого графика будем показывать текущее количество положительных и отрицательных исходов.

void CFrameGenerator::UpdateResultsGraph( void ) { if (m_data[ 0 ]< 0 ) AddLoss(m_data[ 0 ]); else AddProfit(m_data[ 0 ]); CCurve *curve=m_graph_results.CurveGetByIndex( 0 ); curve.Name( "P: " +( string )ProfitsTotal()); curve.Update(m_profit_x,m_profit_y); curve=m_graph_results.CurveGetByIndex( 1 ); curve.Name( "L: " +( string )LossesTotal()); curve.Update(m_loss_x,m_loss_y); CAxis *x_axis=m_graph_results.XAxis(); x_axis.Min( 0 ); x_axis.Max(m_frames_counter); x_axis.DefaultStep(( int )(m_frames_counter/ 8.0 )); m_graph_results.CalculateMaxMinValues(); m_graph_results.CurvePlotAll(); m_graph_results.Update(); }

В самом начале метода CFrameGenerator::UpdateBalanceGraph() из массива данных, переданных во фрейме, извлекаются те, которые относятся к балансу. Так как на графике одновременно может отображаться несколько серий, то сделаем так, чтобы обновление серий было последовательным. Для этого будем использовать отдельный счётчик серий. Чтобы настроить количество одновременно отображаемых серий балансов на графике, нужен публичный метод CFrameGenerator::SetCurvesTotal(). Как только счётчик серий в нем доходит до установленного лимита, то отсчёт начинается сначала. В качестве названий серий будет выступать счётчик фреймов. Цвет серий тоже будет зависеть от результата: зеленый при положительном результате, красный — при отрицательном.

Поскольку количество сделок в каждом результате разное, то чтобы на график поместились все необходимые серии, нужно определять максимальную, и уже по ней устанавливать максимум по оси X.

class CFrameGenerator { private : uint m_curves_total; uint m_last_serie_index; double m_curve_max[]; public : void SetCurvesTotal( const uint total); }; void CFrameGenerator::SetCurvesTotal( const uint total) { m_curves_total=total; :: ArrayResize (m_curve_max,total); :: ArrayInitialize (m_curve_max, 0 ); } void CFrameGenerator::UpdateBalanceGraph( void ) { double serie[]; :: ArrayCopy (serie,m_data, 0 ,STAT_TOTAL,:: ArraySize (m_data)-STAT_TOTAL); CCurve *curve=m_graph_balance.CurveGetByIndex( m_last_serie_index ); curve.Name(( string )m_frames_counter); curve.Color((m_data[ 0 ]>= 0 )? :: ColorToARGB ( clrLimeGreen ) : :: ColorToARGB ( clrRed )); curve.Update(serie); int serie_size=:: ArraySize (serie); m_curve_max[ m_last_serie_index ]=serie_size; double x_max= 0 ; for ( uint i= 0 ; i<m_curves_total; i++) x_max=:: fmax (x_max,m_curve_max[i]); CAxis *x_axis=m_graph_balance.XAxis(); x_axis.Min( 0 ); x_axis.Max(x_max); x_axis.DefaultStep(( int )(x_max/ 8.0 )); m_graph_balance.CalculateMaxMinValues(); m_graph_balance.CurvePlotAll(); m_graph_balance.Update(); m_last_serie_index++; if (m_last_serie_index>=m_curves_total) m_last_serie_index= 0 ; }

Итак, мы рассмотрели методы, необходимые, чтобы организовать работу в обработчике фреймов. Теперь разберём, как устроен сам этот метод-обработчик CFrameGenerator::OnTesterPassEvent(). Он возвращает true, пока идёт процесс оптимизации и функция FrameNext() получает данные фреймов. По завершении оптимизации метод вернёт false.

В списке параметров эксперта, которые можно получить с помощью функции FrameInputs(), сначала идут выставленные на оптимизацию параметры, а уже потом те, которые не участвуют в оптимизации.

Если данные фрейма получены, то с помощью функции FrameInputs() получаем параметры эксперта на текущем проходе оптимизации. Далее сохраняем статистические показатели, обновляем графики и увеличиваем счётчик фреймов. После этого метод CFrameGenerator::OnTesterPassEvent() возвращает true до следующего вызова.

class CFrameGenerator { private : string m_param_data[]; uint m_par_count; }; bool CFrameGenerator::OnTesterPassEvent( void ) { if ( :: FrameNext (m_pass,m_name,m_id,m_value,m_data) ) { :: FrameInputs (m_pass,m_param_data,m_par_count); SaveStatData(); UpdateResultsGraph(); UpdateBalanceGraph(); m_frames_counter++; return ( true ); } return ( false ); }

По окончании оптимизации в режиме обработки фреймов генерируется событие TesterDeinit и вызывается метод CFrameGenerator::OnTesterDeinitEvent(). На текущий момент не все фреймы можно обработать во время процесса оптимизации, поэтому график визуализации результатов будет неполным. Чтобы увидеть полную картину, нужно сразу после оптимизации пройтись в цикле по всем фреймам методом CFrameGenerator::FinalRecalculateFrames() и снова обновить график.



Для этого сначала нужно перевести указатель в начало списка фреймов, потом обнулить массивы результатов и счётчик фреймов. Затем в цикле идём по полному списку фреймов, заполняем массивы положительными и отрицательными результатами, и в конце обновляем график.

class CFrameGenerator { private : void ArraysFree( void ); void FinalRecalculateFrames( void ); }; void CFrameGenerator::ArraysFree( void ) { :: ArrayFree (m_loss_y); :: ArrayFree (m_loss_x); :: ArrayFree (m_profit_y); :: ArrayFree (m_profit_x); } void CFrameGenerator::FinalRecalculateFrames( void ) { :: FrameFirst (); ArraysFree(); m_frames_counter= 0 ; while (:: FrameNext (m_pass,m_name,m_id,m_value,m_data)) { if (m_data[ 0 ]< 0 ) AddLoss(m_data[ 0 ]); else AddProfit(m_data[ 0 ]); m_frames_counter++; } CCurve *curve=m_graph_results.CurveGetByIndex( 0 ); curve.Name( "P: " +( string )ProfitsTotal()); curve.Update(m_profit_x,m_profit_y); curve=m_graph_results.CurveGetByIndex( 1 ); curve.Name( "L: " +( string )LossesTotal()); curve.Update(m_loss_x,m_loss_y); CAxis *x_axis=m_graph_results.XAxis(); x_axis.Min( 0 ); x_axis.Max(m_frames_counter); x_axis.DefaultStep(( int )(m_frames_counter/ 8.0 )); m_graph_results.CalculateMaxMinValues(); m_graph_results.CurvePlotAll(); m_graph_results.Update(); }

Тогда код метода CFrameGenerator::OnTesterDeinitEvent() будет таким, как показано в листинге ниже. Здесь же запоминаем общее количество фреймов и обнуляем счётчик.

void CFrameGenerator::OnTesterDeinitEvent( void ) { FinalRecalculateFrames(); m_frames_total =m_frames_counter; m_frames_counter = 0 ; m_last_serie_index = 0 ; }

Далее рассмотрим, как использовать методы класса CFrameGenerator в классе приложения.

Работа с данными оптимизации в классе приложения

Графический интерфейс нашего приложения будем создавать в методе инициализации теста — CProgram::OnTesterInitEvent(). После создания нужно сделать графический интерфейс недоступным. Для этого понадобятся дополнительные методы CProgram::IsAvailableGUI() и CProgram::IsLockedGUI(), которые будут использоваться и в других методах класса CProgram.

Инициализируем генератор фреймов: для этого передадим указатели на графики, на которых будут визуализированы результаты оптимизации.

class CProgram : public CWndEvents { private : void IsAvailableGUI( const bool state); void IsLockedGUI( const bool state); } void CProgram::OnTesterInitEvent( void ) { if (!CreateFrameModeGUI()) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Could not create the GUI!" ); return ; } IsLockedGUI( false ); m_frame_gen.OnTesterInitEvent(m_graph1.GetGraphicPointer(),m_graph2.GetGraphicPointer()); } void CProgram::IsAvailableGUI( const bool state) { m_window1.IsAvailable(state); m_sleep_ms.IsAvailable(state); m_curves_total.IsAvailable(state); m_reply_frames.IsAvailable(state); } void CProgram::IsLockedGUI( const bool state) { m_window1.IsAvailable(state); m_sleep_ms.IsLocked(!state); m_curves_total.IsLocked(!state); m_reply_frames.IsLocked(!state); }

Выше мы уже говорили о том, что данные в таблицах будем обновлять в классе приложения с помощью методов CProgram::UpdateStatTable() и CProgram::UpdateParamTable(). Код обеих таблиц идентичен, поэтому приведём для примера только один из них. Названия показателей/параметров и их значения в одной строке отображены через разделитель ‘=’. Поэтому в цикле проходим по ним и расщепляем в отдельный массив на два элемента. Затем заносим эти значения в ячейки таблицы.

class CProgram : public CWndEvents { private : void UpdateStatTable( void ); void UpdateParamTable( void ); } void CProgram::UpdateStatTable( void ) { string stat_data[]; int total=m_frame_gen.CopyStatData(stat_data); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { string array[]; if (:: StringSplit (stat_data[i], '=' ,array)== 2 ) { if (m_frame_gen.CurrentFrame()> 1 ) m_table_stat.SetValue( 1 ,i,array[ 1 ], 0 , true ); else { m_table_stat.SetValue( 0 ,i,array[ 0 ], 0 , true ); m_table_stat.SetValue( 1 ,i,array[ 1 ], 0 , true ); } } } m_table_stat.Update(); }

Оба метода для обновления данных в таблицах вызываются в методе CProgram::OnTesterPassEvent() по положительному ответу из одноимённого метода CFrameGenerator::OnTesterPassEvent():

void CProgram::OnTesterPassEvent( void ) { if (m_frame_gen.OnTesterPassEvent()) { UpdateStatTable(); UpdateParamTable(); } }

По окончании оптимизации метод CProgram::CalculateProfitsAndLosses() рассчитает процентное соотношение положительных и отрицательных результатов и выведет эту информацию в строке состояния:

class CProgram : public CWndEvents { private : void CalculateProfitsAndLosses( void ); } void CProgram::CalculateProfitsAndLosses( void ) { if (m_frame_gen.FramesTotal()< 1 ) return ; int losses =m_frame_gen.LossesTotal(); int profits =m_frame_gen.ProfitsTotal(); string pl =:: DoubleToString ((( double )losses/( double )m_frame_gen.FramesTotal())* 100 , 2 ); string pp =:: DoubleToString ((( double )profits/( double )m_frame_gen.FramesTotal())* 100 , 2 );; m_status_bar.SetValue( 1 , "Profits: " +( string )profits+ " (" +pp+ "%)" + " / Losses: " +( string )losses+ " (" +pl+ "%)" ); m_status_bar.GetItemPointer( 1 ).Update( true ); }

Ниже приведен код метода для обработки события TesterDeinit. Инициализация графического ядра означает, что будет отслеживаться перемещение курсора мыши и включится таймер. К сожалению, в текущей версии MetaTrader 5 таймер не включается по окончании оптимизации. Будем надеяться, эта возможность появится в будущем.

void CProgram::OnTesterDeinitEvent( void ) { m_frame_gen.OnTesterDeinitEvent(); IsLockedGUI( true ); CalculateProfitsAndLosses(); CWndEvents::InitializeCore(); }

Теперь мы можем работать с данными фреймов и по окончании оптимизации. Эксперт находится на графике в терминале, и к фреймам есть доступ для анализа результатов. Графический интерфейс делает это всё интуитивно понятным. В методе-обработчике событий CProgram::OnEvent() будем отслеживать:

изменение значения в поле ввода для установки количества отображаемых серий балансов на графике;

запуск просмотра результатов оптимизации.

Для обновления графика после изменения количества серий используется метод CProgram::UpdateBalanceGraph(). Здесь устанавливаем количество серий для работы в генераторе фреймов, а затем резервируем это же количество на графике.

class CProgram : public CWndEvents { private : void UpdateBalanceGraph( void ); }; void CProgram::UpdateBalanceGraph( void ) { int curves_total=( int )m_curves_total.GetValue(); m_frame_gen.SetCurvesTotal(curves_total); CGraphic *graph=m_graph1.GetGraphicPointer(); int total=graph.CurvesTotal(); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) graph.CurveRemoveByIndex(i); double data[]; for ( int i= 0 ; i<curves_total; i++) graph.CurveAdd(data,CURVE_LINES, "" ); graph.CurvePlotAll(); graph.Update(); }

В обработчике событий метод CProgram::UpdateBalanceGraph() вызывается в случае переключения кнопок в поле ввода (ON_CLICK_BUTTON) и в случае, когда значение вводится в поле ввода с клавиатуры (ON_END_EDIT):

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (lparam==m_curves_total.Id()) { UpdateBalanceGraph(); return ; } return ; } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT) { if (lparam==m_curves_total.Id()) { UpdateBalanceGraph(); return ; } return ; } }

Для просмотра результатов после оптимизации в классе CFrameGenerator реализован публичный метод CFrameGenerator::ReplayFrames(). Здесь в самом начале по счётчику фреймов определяем: если процесс только что запущен, то массивы обнуляются, и указатель фреймов переводится в самое начало списка. Далее запускается перебор фреймов и осуществляются такие же действия, как и в ранее описанном методе CFrameGenerator::OnTesterPassEvent(). Если фрейм получен, то метод возвращает true. По окончании процесса счётчики фреймов и серий обнуляются и метод возвращает false.

class CFrameGenerator { public : bool ReplayFrames( void ); }; bool CFrameGenerator::ReplayFrames( void ) { if (m_frames_counter< 1 ) { ArraysFree(); :: FrameFirst (); } if (:: FrameNext (m_pass,m_name,m_id,m_value,m_data)) { :: FrameInputs (m_pass,m_param_data,m_par_count); SaveStatData(); UpdateResultsGraph(); UpdateBalanceGraph(); m_frames_counter++; return ( true ); } m_frames_counter = 0 ; m_last_serie_index = 0 ; return ( false ); }

Метод CFrameGenerator::ReplayFrames() вызывается в классе CProgram из метода ViewOptimizationResults(). Перед запуском проигрывания фреймов графический интерфейс становится недоступным. Скорость прокрутки можно регулировать, указывая паузу в поле ввода Sleep. В это время в статусной строке будет показываться прогресс-бар для определения того, сколько времени осталось до окончания процесса.

class CFrameGenerator { private : void ViewOptimizationResults( void ); }; void CProgram::ViewOptimizationResults( void ) { IsAvailableGUI( false ); int pause=( int )m_sleep_ms.GetValue(); while (m_frame_gen.ReplayFrames() && !:: IsStopped ()) { UpdateStatTable(); UpdateParamTable(); m_progress_bar.Show(); m_progress_bar.LabelText( "Replay frames: " + string (m_frame_gen.CurrentFrame())+ "/" + string (m_frame_gen.FramesTotal())); m_progress_bar.Update(( int )m_frame_gen.CurrentFrame(),( int )m_frame_gen.FramesTotal()); :: Sleep (pause); } CalculateProfitsAndLosses(); m_progress_bar.Hide(); IsAvailableGUI( true ); m_reply_frames.MouseFocus( false ); m_reply_frames.Update( true ); }

Вызов метода CProgram::ViewOptimizationResults() происходит по нажатию кнопки Replay frames на графическом интерфейсе приложения. Генерируется событие ON_CLICK_BUTTON.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (lparam==m_reply_frames.Id()) { ViewOptimizationResults(); return ; } ... return ; } }

В следующем разделе статьи рассмотрим, какой в итоге получился результат, и что видит пользователь на графике во время оптимизации в режиме работы с фреймами.





Демонстрация полученного результата

Для тестов будем использовать торговый алгоритм из стандартной поставки — Moving Average. Оформим его в виде класса, как есть, без дополнений и исправлений. Все файлы разрабатываемого приложения будут располагаться в одной папке. Файл со стратегией подключаем к файлу Program.mqh.

В качестве дополнения здесь подключен файл FormatString.mqh с функциями для форматирования строк. Они пока не являются частью какого-нибудь класса, поэтому обозначим стрелку чёрным цветом. В итоге схема приложения выглядит так:



Рис. 4. Подключение класса с торговой стратегией и файла с дополнительными функциями.

Попробуем оптимизировать параметры и посмотрим, как это выглядит на графике в терминале. Настройки тестера: символ EURUSD, таймфрейм H1, временной диапазон 2017.01.01 – 2018.01.01.

Рис. 5. Демонстрация результата эксперта Moving Average из стандартной поставки.

Как видим, получилось довольно информативно. Практически все результаты по этому торговому алгоритму отрицательные (95.23%). Если увеличить временной диапазон, то они станут ещё хуже. Но мы знаем, что при разработке торговой системы нужно стремиться к тому, чтобы большинство результатов были положительными. Иначе алгоритм будет убыточным, и его крайне не рекомендуется использовать. Нужно оптимизировать параметры на большем количестве данных и смотреть, чтобы сделок было как можно больше.

Попробуем протестировать другой торговый алгоритм из стандартной поставки — MACD Sample.mq5. Он уже оформлен в виде класса. После небольших доработок его можно просто подключить к нашему приложению, как и предыдущий. Протестируем его на том же символе и таймфрейме, но увеличим временной диапазон, чтобы увеличить количество сделок в тестах (2010.01.01 – 2018.01.01). Вот результат оптимизации этого торгового эксперта:

Рис. 6. Демонстрация результата оптимизации эксперта MACD Sample.

Здесь мы видим совсем другой результат: 90,89% положительных исходов.



Оптимизация параметров может занять очень много времени, в зависимости от объема использованных данных. Необязательно сидеть перед монитором в течение всего этого процесса. После оптимизации можно запустить повторный просмотр результатов в ускоренном режиме, нажав на кнопку Replay frames. Давайте запустим процесс проигрывания фреймов, установив для показа лимит в 25 серий. Вот как это выглядит:





Рис. 7. Демонстрация результата эксперта MACD Sample после оптимизации.





Заключение

В статье представлена современная версия программы для получения и анализа фреймов оптимизации. Данные визуализируются в среде графического интерфейса, созданного на основе библиотеки EasyAndFast.

Минус, или, скорее, временная недоработка такого решения — тот факт, что после завершения оптимизации в режиме обработки фреймов нельзя запустить таймер. Это накладывает некоторые ограничения по работе с тем же графическим интерфейсом. Вторая проблема: при удалении эксперта с графика не срабатывает деинициализация в функции OnDeinit(), а это препятствует правильной обработке этого события. Возможно, в одном из следующих билдов MetaTrader 5 эти проблемы будут решены.