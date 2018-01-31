MetaTrader 5 / Примеры
English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Глубокие нейросети (Часть V). Байесовская оптимизация гиперпараметров DNN

Глубокие нейросети (Часть V). Байесовская оптимизация гиперпараметров DNN

MetaTrader 5Примеры |
7 917 28
Vladimir Perervenko
Vladimir Perervenko

Содержание

Введение

В предыдущей статье этого цикла мы обучили базовую модель и модель DNN с параметрами по умолчанию. Качество классификации нашей модели получилось неудовлетворительное. Что же можно сделать для повышения качества классификации?

  • Оптимизировать гиперпараметры DNN
  • Усилить регуляризацию DNN
  • Увеличить количество  примеров для обучения
  • Изменить структуру нейросети

В этой и следующих статьях предлагаю рассмотреть все перечисленные возможности усиления имеющейся DNN. Начнем с оптимизации гиперпараметров сети.

1. Определение оптимальных гиперпараметров DNN

Гиперпараметры нейросети в общем случае можно разделить на две группы : глобальные и локальные (узловые). К глобальным гиперпараметрам относятся количество скрытых слоев, количество нейронов в каждом слое, уровень обучения и момент, инициализация весов нейронов. Локальные гиперпараметры — тип слоя, функция активации, dropout/dropconect и другие параметры регуляризации.

Структура оптимизации гиперпараметров представлена на рисунке:

optimHP

Рис.1. Структура гиперпараметров нейросети и способы оптимизации

Оптимизировать гиперпараметры можно тремя способами:

  1. Сеточный поиск: для каждого гиперпараметра задается вектор с несколькими фиксированными значениями. Затем, используя функцию caret::train() либо собственный скрипт, обучают модель на всех комбинациях значений гиперпараметров. После этого выбирают модель с лучшими показателями качества классификации. Ее параметры и будут приняты как оптимальные. Недостаток этого способа — в том, что задав сетку значений, мы с большой вероятностью пропустим оптимум.
  2. Генетическая оптимизация: стохастический поиск лучших параметров с использованием генетических алгоритмов. Ранее мы довольно подробно рассматривали несколько алгоритмов генетической оптимизации. Поэтому не будем повторяться.
  3. И, наконец, байесовская оптимизация. Ее мы и используем в этой статье.

Байесовский подход включает в себя гауссовские процессы и МСМС. Будем использовать пакет rBayesianOptimization (version 1.1.0). Теория применяемых методов широко представлена в литературе и приведена, например, в этой статье

Для проведения байесовской оптимизации нам необходимо:

  • определить фитнес-функцию;
  • определить перечень и границы изменения гиперпараметров.

Фитнес-функция (ФФ) должна возвращать показатель качества (критерий оптимизации, скаляр) который при оптимизации должен быть максимизирован, и предсказанные значения целевой. ФФ будет возвращать значение mean(F1) — это среднее значение F1 для двух классов. Модель DNN обучаем с претеренингом.

Формирование исходных наборов данных

Для проведения экспериментов будем использовать новую версию MRO 3.4.2. В ней реализованы несколько новых пакетов, которые мы ранее не использовали.

Запускаем RStudio, загружаем из GitHub/Part_I файл Cotir.RData, содержащий котировки, полученные из терминала, и файл FunPrepareData.R с функциями подготовки данных из GitHub/Part_IV.

Ранее мы определили, что набор данных с импутированными выбросами и нормализованными данными позволяет получить лучшие результаты при обучении с претренингом. Вы можете проверить и другие варианты препроцессинга, которые мы рассматривали ранее.

При разделении на pretrain/train/val/test-разделы используем первую возможность улучшения качества классификации — увеличим количество примеров для обучения. В разделе pretrain количество примеров увеличим до 4000.

#----Prepare-------------
library(anytime)
library(rowr)
library(darch)
library(rBayesianOptimization)
library(foreach)
library(magrittr)
#source(file = "FunPrepareData.R")
#source(file = "FUN_Optim.R")
#---prepare----
evalq({
  dt <- PrepareData(Data, Open, High, Low, Close, Volume)
  DT <- SplitData(dt, 4000, 1000, 500, 100, start = 1)
  pre.outl <- PreOutlier(DT$pretrain)
  DTcap <- CappingData(DT, impute = T, fill = T, dither = F, pre.outl = pre.outl)
  preproc <- PreNorm(DTcap, meth = meth)
  DTcap.n <- NormData(DTcap, preproc = preproc)
}, env)

Изменяя параметр start в функции SplitData(), мы можем получать наборы, сдвинутые вправо на величину start. Это позволит нам в будущем проверить качество на разных участках диапазона цен и определить, как оно изменяется на истории.

Удаление статистически незначимых предикторов


Уберем две статистически незначимые переменные c(v.rstl, v.pcci). Их мы определили в предыдущей статье этой серии.

##---Data DT--------------
require(foreach)
evalq({
  foreach(i = 1:4) %do% {
    DTcap.n[[i]] %>% dplyr::select(-c(v.rstl, v.pcci))
  } -> DT
  list(pretrain = DT[[1]], 
      train = DT[[2]],
      val =  DT[[3]], 
      test =  DT[[4]]) -> DT
}, env)

Создадим наборы данных (pretrain/train/test/test1) для претренинга, тонкой настройки и тестирования, собранные в список X.

#-----Data X------------------
evalq({
  list(
    pretrain = list(
      x = DT$pretrain %>% dplyr::select(-c(Data, Class)) %>% as.data.frame(),
      y = DT$pretrain$Class %>% as.data.frame()
    ),
    train = list(
      x = DT$train %>% dplyr::select(-c(Data, Class)) %>% as.data.frame(),
      y = DT$train$Class %>% as.data.frame()
    ),
    test = list(
      x = DT$val %>% dplyr::select(-c(Data, Class)) %>% as.data.frame(),
      y = DT$val$Class %>% as.data.frame()
    ),
    test1 = list(
      x = DT$test %>% dplyr::select(-c(Data, Class)) %>% as.data.frame(), 
      y = DT$test$Class %>% as.vector()
    )
  ) -> X
}, env)

Наборы для проведения экспериментов готовы.

Нам нужна функция, вычисляющая метрики по результатам тестирования. Значение mean(F1) мы будем использовать как критерий оптимизации (максимизации). Загрузим эту функцию в окружение env.

evalq(
  #input actual & predicted vectors or actual vs predicted confusion matrix 
  # https://github.com/saidbleik/Evaluation/blob/master/eval.R
  Evaluate <- function(actual=NULL, predicted=NULL, cm=NULL){
    if (is.null(cm)) {
      actual = actual[!is.na(actual)]
      predicted = predicted[!is.na(predicted)]
      f = factor(union(unique(actual), unique(predicted)))
      actual = factor(actual, levels = levels(f))
      predicted = factor(predicted, levels = levels(f))
      cm = as.matrix(table(Actual = actual, Predicted = predicted))
    }
    
    n = sum(cm) # number of instances
    nc = nrow(cm) # number of classes
    diag = diag(cm) # number of correctly classified instances per class 
    rowsums = apply(cm, 1, sum) # number of instances per class
    colsums = apply(cm, 2, sum) # number of predictions per class
    p = rowsums / n # distribution of instances over the classes
    q = colsums / n # distribution of instances over the predicted classes
    
    #accuracy
    accuracy = sum(diag) / n
    
    #per class
    recall = diag / rowsums
    precision = diag / colsums
    f1 = 2 * precision * recall / (precision + recall)
    
    #macro
    macroPrecision = mean(precision)
    macroRecall = mean(recall)
    macroF1 = mean(f1)
    
    #1-vs-all matrix
    oneVsAll = lapply(1:nc,
                      function(i){
                        v = c(cm[i,i],
                              rowsums[i] - cm[i,i],
                              colsums[i] - cm[i,i],
                              n - rowsums[i] - colsums[i] + cm[i,i]);
                        return(matrix(v, nrow = 2, byrow = T))})
    
    s = matrix(0, nrow = 2, ncol = 2)
    for (i in 1:nc) {s = s + oneVsAll[[i]]}
    
    #avg accuracy
    avgAccuracy = sum(diag(s))/sum(s)
    
    #micro
    microPrf = (diag(s) / apply(s,1, sum))[1];
    
    #majority class
    mcIndex = which(rowsums == max(rowsums))[1] # majority-class index
    mcAccuracy = as.numeric(p[mcIndex]) 
    mcRecall = 0*p;  mcRecall[mcIndex] = 1
    mcPrecision = 0*p; mcPrecision[mcIndex] = p[mcIndex]
    mcF1 = 0*p; mcF1[mcIndex] = 2 * mcPrecision[mcIndex] / (mcPrecision[mcIndex] + 1)
    
    #random accuracy
    expAccuracy = sum(p*q)
    #kappa
    kappa = (accuracy - expAccuracy) / (1 - expAccuracy)
    
    #random guess
    rgAccuracy = 1 / nc
    rgPrecision = p
    rgRecall = 0*p + 1 / nc
    rgF1 = 2 * p / (nc * p + 1)
    
    #rnd weighted
    rwgAccurcy = sum(p^2)
    rwgPrecision = p
    rwgRecall = p
    rwgF1 = p
    
    classNames = names(diag)
    if (is.null(classNames)) classNames = paste("C",(1:nc),sep = "")
    
    return(list(
      ConfusionMatrix = cm,
      Metrics = data.frame(
        Class = classNames,
        Accuracy = accuracy,
        Precision = precision,
        Recall = recall,
        F1 = f1,
        MacroAvgPrecision = macroPrecision,
        MacroAvgRecall = macroRecall,
        MacroAvgF1 = macroF1,
        AvgAccuracy = avgAccuracy,
        MicroAvgPrecision = microPrf,
        MicroAvgRecall = microPrf,
        MicroAvgF1 = microPrf,
        MajorityClassAccuracy = mcAccuracy,
        MajorityClassPrecision = mcPrecision,
        MajorityClassRecall = mcRecall,
        MajorityClassF1 = mcF1,
        Kappa = kappa,
        RandomGuessAccuracy = rgAccuracy,
        RandomGuessPrecision = rgPrecision,
        RandomGuessRecall = rgRecall,
        RandomGuessF1 = rgF1,
        RandomWeightedGuessAccurcy = rwgAccurcy,
        RandomWeightedGuessPrecision = rwgPrecision,
        RandomWeightedGuessRecall = rwgRecall,
        RandomWeightedGuessWeightedF1 = rwgF1)))
  }, env)  
#-------------------------

Функция возвращает широкий спектр метрик, из которых сейчас нам понадобится только значение F1.

Будем использовать нейросеть с двумя скрытыми слоями, как и в предыдущей части статьи. Обучение DNN будем проводить в два этапа, с претренингом. Возможные варианты при этом:

  • Претренинг:
    • обучаем только SRBM;
    • обучаем SRBM + верхний слой нейросети.
  • Тонкое обучение:
    • используем метод обучения backpropagation;
    • используем метод обучения rpropagation.

Каждый из этих четырех вариантов обучения имеет различный набор гиперпараметров для оптимизации.

Определение гиперпараметров для оптимизации


Определим перечень гиперпараметров, значения которых мы предполагаем оптимизировать, и границы их изменения:

  • n1, n2 — количество нейронов в каждом скрытом слое. Диапазон изменений — от 1 до 25. Перед подачей в модель параметр умножается на 2, поскольку нам нужно число, кратное 2 (poolSize). Это требуется для активационной функции maxout.
  • fact1, fact2 — индексы активационной функции для каждого скрытого слоя, выбранные из перечня активационных функций, заданных вектором Fact <- c("tanhUnit","maxoutUnit","softplusUnit", "sigmoidUnit"). Вы можете добавить и другие функции.
  • dr1, dr2 — величина отсева в каждом слое, диапазон  — от 0 до 0.5.
  • Lr.rbm — уровень обучения StackedRBM, диапазон — от 0.01 до 1.0 на этапе претренинга.
  • Lr.top — уровень обучения верхнего слоя нейросети на этапе претренинга, диапазон от 0.01 до 1.0. При претренинге без обучения верхнего слоя нейросети этот параметр не нужен.
  • Lr.fine — уровень обучения нейросети на этапе тонкой настройки при использовании backpropagation, диапазон от 0.01 до 1.0. При использовании rpropagation этот параметр не нужен.

Подробное описание всех параметров приведено в предыдущей статье и в описании пакета. Напомню, что все параметры функции darch() имеют значения по умолчанию. Их можно разделить на несколько групп.

  • Глобальные параметры. Используются и при претренинге, и при тонкой настройке.
  • Параметры препроцессинга данных. Используются возможности caret::preProcess().
  • Параметры для SRBM. Используются только при претренинге.
  • Параметры NN. Используются как при претренинге, так и при тонкой настройке, но могут иметь различные значения для каждого из этапов.

Значение параметров по умолчанию можно изменить, задав список с их новыми значениями или вписав их в функцию darch() явно. Кратко поясню гиперпараметры, которые будем оптимизировать.

Вначале задаем глобальные параметры DNN, общие для pretrain/train этапов. 

Ln <- c(0, 2*n1, 2*n2, 0) — вектор, указывающий, что мы создаем 4-слойную нейросеть с двумя скрытыми слоями. Количество нейронов во входном и выходном слоях определяется из входных данных, можно его не указывать явно. В скрытых слоях количество нейронов 2*n1 и 2*n2, соответственно.

Далее определяем уровни обучения для RBM (Lr.rbm), для верхнего слоя DNN при претренинге Lr.top. и для всех слоев при тонкой настройке Lr.fine.

fact1/fact2 — указывают индекс активационной функции для каждого скрытого слоя из перечня активационных функций, заданного вектором Fact. В выходном слое применяем функцию softmax.

dr1/dr2 — уровень отсева в каждом скрытом слое.

darch.trainLayers — указывает, какие слои обучать при претренинге, а какие — при тонкой настройке.

Пропишем гиперпараметры и границы их изменения для каждого из 4 вариантов обучения/оптимизации. Кроме того, вынесем параметры Bs.rbm = 100 (rbm.batchSize) и Bs.nn = 50 (darch.batchSize) для удобства при поиске лучших вариантов обучения. При их уменьшении качество классификации улучшается, но значительно возрастает время оптимизации.

#-2----------------------
evalq({
  #--InitParams---------------------
  Fact <- c("tanhUnit","maxoutUnit","softplusUnit", "sigmoidUnit")
  wUpd <- c("weightDecayWeightUpdate", "maxoutWeightUpdate",
            "weightDecayWeightUpdate", "weightDecayWeightUpdate")
  #---SRBM + RP----------------
  bonds1 <- list( #n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm
    n1 = c(1L, 25L),
    n2 = c(1L, 25L),
    fact1 = c(1L, 4L),
    fact2 = c(1L, 4L),
    dr1 = c(0, 0.5),
    dr2 = c(0, 0.5),
    Lr.rbm = c(0.01, 1.0)#,
  )
  #---SRBM + BP----------------
  bonds2 <- list( #n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.fine
    n1 = c(1L, 25L),
    n2 = c(1L, 25L),
    fact1 = c(1L, 4L),
    fact2 = c(1L, 4L),
    dr1 = c(0, 0.5),
    dr2 = c(0, 0.5),
    Lr.rbm = c(0.01, 1.0),
    Lr.fine = c(0.01, 1.0)
  )
  #---SRBM + upperLayer + BP----
  bonds3 <- list( #n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm , Lr.top, Lr.fine
    n1 = c(1L, 25L),
    n2 = c(1L, 25L),
    fact1 = c(1L, 4L),
    fact2 = c(1L, 4L),
    dr1 = c(0, 0.5),
    dr2 = c(0, 0.5),
    Lr.rbm = c(0.01, 1.0),
    Lr.top = c(0.01, 1.0),
    Lr.fine = c(0.01, 1.0)
  )
  #---SRBM + upperLayer + RP-----
  bonds4 <- list( #n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.top
    n1 = c(1L, 25L),
    n2 = c(1L, 25L),
    fact1 = c(1L, 4L),
    fact2 = c(1L, 4L),
    dr1 = c(0, 0.5),
    dr2 = c(0, 0.5),
    Lr.rbm = c(0.01, 1.0),
    Lr.top = c(0.01, 1.0)
  )
  Bs.rbm <- 100L
  Bs.nn <- 50L
},envir = env)

Определяем функции претренинга и тонкой настройки


Обучать DNN будем по четырем вариантам. Все необходимые функции для этого есть в скрипте FUN_Optim.R, который нужно загрузить до начала вычислений с Git/PartV.

Функции претренинга и тонкой настройки для каждого из вариантов:

  1. pretrainSRBM(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm ) — претрениг только SRBM
  2. pretrainSRBM_topLayer(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.top) — претренинг SRBM + upper Layer (backpropagation)
  3. fineTuneRP(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Dnn) — тонкая настройка DNN с использованием rpropagation
  4. fineTuneBP(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Dnn, Lr.fine) — тонкая настройка DNN с использованием backpropagation

Чтобы не загромождать статью листингами однообразных функций, рассмотрим подробно только вариант с претренингом (SRBM + topLayer) + RP(тонкая настройка rpropagation). В моих многочисленных экспериментах этот вариант в большинстве случаев показывал лучший результат. Функции для остальных вариантов аналогичны.

SRBM + upper Layer (backpropagation)
 pretrainSRBM_topLayer <- function(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.top) # SRBM + upper Layer (backpropagation)
  {
    darch( x = X$pretrain$x, y = X$pretrain$y,
          xValid = X$train$x, 
          yValid = X$train$y,
          #=====constant====================================== 
          layers = Ln,
          paramsList = list(),
          darch = NULL,
          shuffleTrainData = T,
          seed = 54321,
          logLevel = "WARN", #FATAL, ERROR, WARN, DEBUG, and TRACE.
          #--optimization parameters----------------------------------
          darch.unitFunction = c(Fact[fact1], Fact[fact2], "softmaxUnit"),
          darch.weightUpdateFunction = c(wUpd[fact1], wUpd[fact2],
                                          "weightDecayWeightUpdate"),
          rbm.learnRate = Lr.rbm,
          bp.learnRate = Lr.top,
          darch.dropout = c(0, dr1, dr2),
          #=== params RBM ==============
          rbm.numEpochs = 30L,
          rbm.allData = T, 
          rbm.batchSize = Bs.rbm,
          rbm.consecutive = F, 
          rbm.errorFunction = mseError, #rmseError
          rbm.finalMomentum = 0.9, 
          rbm.initialMomentum = 0.5,
          rbm.momentumRampLength = 1,  
          rbm.lastLayer = -1,
          rbm.learnRateScale = 1, 
          rbm.numCD = 1L, 
          rbm.unitFunction = tanhUnitRbm,
          rbm.updateFunction = rbmUpdate, 
          rbm.weightDecay = 2e-04,
          #=== parameters  NN ========================
          darch.numEpochs = 30L,
          darch.batchSize = Bs.nn,
          darch.trainLayers = c(FALSE, FALSE,TRUE ), 
          darch.fineTuneFunction = "backpropagation", #rpropagation
          bp.learnRateScale = 1, #0.99
          #--weight----------------- 
          generateWeightsFunction = generateWeightsGlorotUniform,
          # generateWeightsUniform (default), 
          # generateWeightsGlorotUniform,
          # generateWeightsHeUniform.
          # generateWeightsNormal, 
          # generateWeightsGlorotNormal, 
          # generateWeightsHeNormal, 
          darch.weightDecay = 2e-04,
          normalizeWeights = T,
          normalizeWeightsBound = 15,
          #--parameters  regularization-----------
          darch.dither = F,
          darch.dropout.dropConnect = F, 
          darch.dropout.oneMaskPerEpoch = T,
          darch.maxout.poolSize = 2L, 
          darch.maxout.unitFunction = "exponentialLinearUnit",
          darch.elu.alpha = 2,
          darch.returnBestModel = T
          #darch.returnBestModel.validationErrorFactor = 0,
    )
  }

В качестве валидационного набора в этой функции мы используем значения из набора X$train.

Функция тонкой настройки с использованием rpropagation. Этой функции, кроме параметров, передаем предварительно обученную при претренинге структуру Dnn.

fineTuneRP <- function(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Dnn) # rpropagation
  {
    darch( x = X$train$x, y = X$train$y,
           #xValid = X$test$x, yValid = X$test$y,
           xValid = X$test$x %>% head(250), 
           yValid = X$test$y %>% head(250),
           #=====constant====================================== 
           layers = Ln,
           paramsList = list(),
           darch = Dnn,
           shuffleTrainData = T,
           seed = 54321,
           logLevel = "WARN", #FATAL, ERROR, WARN, DEBUG, and TRACE.
           rbm.numEpochs = 0L,
           #--optimization parameters----------------------------------
           darch.unitFunction = c(Fact[fact1], Fact[fact2], "softmaxUnit"),
           darch.weightUpdateFunction = c(wUpd[fact1], wUpd[fact2],
                                          "weightDecayWeightUpdate"),
           darch.dropout = c(0, dr1, dr2),
           #=== parameters  NN ========================
           darch.numEpochs = 50L,
           darch.batchSize = Bs.nn,
           darch.trainLayers = c(TRUE,TRUE, TRUE), 
           darch.fineTuneFunction = "rpropagation", #"rpropagation" "backpropagation"
           #=== params RPROP ======
           rprop.decFact = 0.5, 
           rprop.incFact = 1.2, 
           rprop.initDelta = 1/80,
           rprop.maxDelta = 50, 
           rprop.method = "iRprop+", 
           rprop.minDelta = 1e-06, 
           #--weight----------------- 
           darch.weightDecay = 2e-04,
           normalizeWeights = T,
           normalizeWeightsBound = 15,
           #--parameters  regularization-----------
           darch.dither = F,
           darch.dropout.dropConnect = F, 
           darch.dropout.oneMaskPerEpoch = T,
           darch.maxout.poolSize = 2L, 
           darch.maxout.unitFunction = "exponentialLinearUnit",
           darch.elu.alpha = 2,
           darch.returnBestModel = T
           #darch.returnBestModel.validationErrorFactor = 0,
    )
  }

Здесь в качестве валидационного набора используем первые 250 значений набора X$test. Все функции для всех вариантов обучения должны быть загружены в окружение env.

Определение фитнес-функции


Используя две эти функции, напишем фитнес-функцию, необходимую нам для оптимизации гиперпараметров. Она возвращает значение критерия оптимизации Score = mean(F1), которое нужно максимизировать, и предсказанные значения целевой Ypred.

#---SRBM + upperLayer + RP----
  fitnes4.DNN <- function(n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.top)
  {
    Ln <- c(0, 2*n1, 2*n2, 0)
    #--
    pretrainSRBM_topLayer(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.top) -> Dnn
    fineTuneRP(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Dnn) -> Dnn
    predict(Dnn, newdata = X$test$x %>% tail(250) , type = "class") -> Ypred
    yTest <- X$test$y[ ,1] %>% tail(250)
    #numIncorrect <- sum(Ypred != yTest)
    #Score <- 1 - round(numIncorrect/nrow(xTest), 2)
    Score <- Evaluate(actual = yTest, predicted = Ypred)$Metrics$F1 %>%
      mean() 
    return(list(Score = Score, Pred = Ypred)
  }

Определяем оптимальные параметры DNN


Функцию оптимизации BayesianOptimization() запускаем с использованием 10 начальных точек в пространстве гиперпараметров, полученных случайным путем. Несмотря на то, что расчет распараллеливается на все ядра процессора (Intel MKL), он все равно занимает значительное время и зависит от количества итераций и размера batchsize. Для экономии времени начнем с 10 итераций. В дальнейшем, если результаты будут неудовлетворительными, можно будет продолжить оптимизацию, использовав в качестве начальных оптимальные значения предыдущего прогона оптимизации.

Вариант обучения SRBM + RP

#---SRBM + RP----------------
 evalq(
  OPT_Res1 <- BayesianOptimization(fitnes1.DNN, bounds = bonds1,
                                    init_grid_dt = NULL, init_points = 10, 
                                    n_iter = 10, acq = "ucb", kappa = 2.576, 
                                    eps = 0.0, verbose = TRUE)
 , envir = env)
 Best Parameters Found: 
Round = 7 n1 = 22.0000  n2 = 2.0000  fact1 = 3.0000 fact2 = 2.0000 dr1 = 0.4114 dr2 = 0.4818 
          Lr.rbm = 0.7889 Value = 0.7531

Посмотрим, какие варианты оптимальных параметров и F1 мы получили. Функция  BayesianOptimization() возвращает ряд значений: лучшие значения параметров — Best_Par, лучшее значение критерия оптимизации при этих оптимальных параметрах — Best_Value, историю оптимизации — History, и полученные предсказания при оптимизации после всех итераций — Pred. Посмотрим историю оптимизации, предварительно упорядочив ее по убыванию по значению Value.

 evalq({
    OPT_Res1 %$% History %>% dplyr::arrange(desc(Value)) %>% head(10) %>%
        dplyr::select(-Round) -> best.init1
    best.init1
 }, env)
  n1 n2 fact1 fact2        dr1        dr2    Lr.rbm    Value
1  22  2    3    2 0.41136623 0.48175897 0.78886312 0.7531204
2  23  8    4    2 0.16814464 0.16221565 0.08381839 0.7485614
3  19 17    3    3 0.17274258 0.46809117 0.72698789 0.7485614
4  25 25    4    2 0.30039573 0.26894463 0.11226139 0.7473266
5  11 24    3    2 0.31564303 0.11091751 0.40387209 0.7462520
6  1  6     3    4 0.36876218 0.17403265 0.90387675 0.7450260
7  25 25    3    1 0.06872059 0.42459582 0.40072731 0.7447972
8  1 25     4    1 0.24871843 0.18593687 0.31920691 0.7445628
9  18  1    4    3 0.49846810 0.38517469 0.51115471 0.7423566
10 13 25    4    1 0.37052548 0.07603925 0.87100360 0.7402597

Это хороший результат. Сделаем еще один прогон оптимизации, но для инициализации 10 начальных точек в пространстве гиперпараметров будем использовать лучшие значения предыдущего прогона best_init1.

evalq(
  OPT_Res1.1 <- BayesianOptimization(fitnes1.DNN, bounds = bonds1,
                                  init_grid_dt = best.init1, init_points = 10, 
                                  n_iter = 10, acq = "ucb", kappa = 2.576, 
                                  eps = 0.0, verbose = TRUE)
, envir = env) 
 Best Parameters Found: 
Round = 1	n1 = 4.0000	n2 = 1.0000	fact1 = 1.0000	fact2 = 4.0000	
                dr1 = 0.1870	dr2 = 0.0000	Lr.rbm = 0.9728	Value = 0.7608

Посмотрим 10 лучших результатов этого прогона.

evalq({
    OPT_Res1.1 %$% History %>% dplyr::arrange(desc(Value)) %>% head(10) %>%
        dplyr::select(-Round) -> best.init1
    best.init1
 }, env)
  n1 n2 fact1 fact2        dr1          dr2    Lr.rbm    Value
1  4  1    1    4 0.18701522 2.220446e-16 0.9728164 0.7607811
2  3 24    1    4 0.12698982 1.024231e-01 0.5540933 0.7549180
3  5  5    1    3 0.07366640 2.630144e-01 0.2156837 0.7542661
4  1 18    1    4 0.41907554 4.641130e-02 0.6092082 0.7509800
5  1 23    1    4 0.25279461 1.365197e-01 0.2957633 0.7504026
6  4 25    4    1 0.09500347 3.083338e-01 0.2522729 0.7488496
7  17  3    3    3 0.36117416 3.162195e-01 0.4214501 0.7458489
8  13  4    3    3 0.22496776 1.481455e-01 0.4448280 0.7437376
9  21 24    1    3 0.36154287 1.335931e-01 0.6749752 0.7435897
10  5 11    3    3 0.29627244 3.425604e-01 0.1251956 0.7423566

Улучшился не только лучший результат, но и качественный состав 10 лучших, повысились показатели Value. Можно повторить оптимизацию несколько раз, выбирая разные начальные точки (например, попробовать оптимизировать на худших 10 значениях, и т.д.).

Для этого варианта обучения принимаем следующие лучшие гиперпараметры:

> env$OPT_Res1.1$Best_Par %>% round(4)
    n1    n2  fact1  fact2    dr1    dr2 Lr.rbm 
4.0000 1.0000 1.0000 4.0000 0.1870 0.0000 0.9728

Расшифруем их. Получили следующие оптимальные параметры:

  • количество нейронов первого скрытого слоя - 2*n1 = 8
  • количество нейронов второго скрытого слоя - 2*n2 = 2
  • функция активации первого скрытого слоя Fact[fact1] ="tanhdUnit"
  • функция активации второго скрытого слоя Fact[fact2] = "sigmoidUnit"
  • уровень отсева первого скрытого слоя dr1 = 0.187
  • уровень отсева второго скрытого слоя dr2 = 0.0
  • уровень обучения SRBM при претренинге Lr.rbm = 0.9729

Кроме того, что был получен в целом хороший результат, сложилась еще и интересная структура DNN (10-8-2-2).

Вариант обучения SRBM + BP

#---SRBM + BP---------------- 
 evalq(
    OPT_Res2 <- BayesianOptimization(fitnes2.DNN, bounds = bonds2,
                                      init_grid_dt = NULL, init_points = 10, 
                                      n_iter = 10, acq = "ucb", kappa = 2.576, 
                                      eps = 0.0, verbose = TRUE)
    , envir = env)

Посмотрим 10 лучших значений:

> evalq({
+    OPT_Res2 %$% History %>% dplyr::arrange(desc(Value)) %>% head(10) %>%
+        dplyr::select(-Round) -> best.init2
+    best.init2
+ }, env)
  n1 n2 fact1 fact2        dr1        dr2    Lr.rbm  Lr.fine    Value
1  23 24    2    1 0.45133494 0.14589979 0.89897498 0.2325569 0.7612619
2  3 24    4    3 0.07673542 0.42267387 0.59938522 0.4376796 0.7551184
3  15 13    4    1 0.32812018 0.45708556 0.09472489 0.8220925 0.7516732
4  7 18    3    1 0.15980725 0.12045896 0.82638047 0.2752569 0.7473167
5  7 23    3    3 0.37716019 0.23287775 0.61652190 0.9749432 0.7440724
6  21 23    3    1 0.22184400 0.08634275 0.08049532 0.3349808 0.7440647
7  23  8    3    4 0.26182910 0.11339229 0.31787446 0.9639373 0.7429621
8  5  2    1    1 0.25633998 0.27587931 0.17733507 0.4987357 0.7429471
9  1 24    1    2 0.12937722 0.22952235 0.19549144 0.6538553 0.7426660
10 18  8    4    1 0.44986721 0.28928018 0.12523905 0.2441150 0.7384895

Результат хороший, дополнительная оптимизация не требуется.

Лучшие гиперпараметры для этого варианта:

> env$OPT_Res2$Best_Par %>% round(4)
    n1      n2  fact1  fact2    dr1    dr2  Lr.rbm Lr.fine 
23.0000 24.0000  2.0000  1.0000  0.4513  0.1459  0.8990  0.2326

Вариант обучения SRBM + upperLayer + BP

#---SRBM + upperLayer + BP----
evalq(
    OPT_Res3 <- BayesianOptimization(fitnes3.DNN, bounds = bonds3,
                                      init_grid_dt = NULL, init_points = 10, 
                                      n_iter = 10, acq = "ucb", kappa = 2.576, 
                                      eps = 0.0, verbose = TRUE)
    , envir = env)

 Best Parameters Found: 
Round = 20	n1 = 24.0000	n2 = 5.0000	fact1 = 1.0000	fact2 = 2.0000	
                dr1 = 0.4060	dr2 = 0.2790	Lr.rbm = 0.9586	Lr.top = 0.8047	Lr.fine = 0.8687
        	Value = 0.7697

Посмотрим 10 лучших значений:

evalq({
    OPT_Res3 %$% History %>% dplyr::arrange(desc(Value)) %>% head(10) %>%
        dplyr::select(-Round) -> best.init3
    best.init3
 }, env)
  n1 n2 fact1 fact2        dr1        dr2    Lr.rbm    Lr.top    Lr.fine    Value
1  24  5    1    2 0.40597650 0.27897269 0.9585567 0.8046758 0.86871454 0.7696970
2  24 13    1    1 0.02456308 0.08652276 0.9807432 0.8033236 0.87293155 0.7603146
3  7  8    3    3 0.24115850 0.42538540 0.5970306 0.2897183 0.64518524 0.7543239
4  9 15    3    3 0.14951302 0.04013773 0.3734516 0.2499858 0.14993060 0.7521897
5  4 20    3    3 0.45660260 0.12858958 0.8280872 0.1998107 0.08997839 0.7505357
6  21  6    3    1 0.38742051 0.12644262 0.5145560 0.3599426 0.24159111 0.7403176
7  22  3    1    1 0.13356602 0.12940396 0.1188595 0.8979277 0.84890568 0.7369316
8  7 18    3    4 0.44786101 0.33788727 0.4302948 0.2660965 0.75709349 0.7357294
9  25 13    2    1 0.02456308 0.08652276 0.9908265 0.8065841 0.87293155 0.7353894
10 24 17    1    1 0.23273972 0.01572794 0.9193522 0.6654211 0.26861297 0.7346243

Результат хороший, дополнительная оптимизация не требуется. 

Лучшие гиперпараметры для этого варианта обучения:

> env$OPT_Res3$Best_Par %>% round(4)
    n1      n2  fact1  fact2    dr1    dr2  Lr.rbm  Lr.top Lr.fine 
24.0000  5.0000  1.0000  2.0000  0.4060  0.2790  0.9586  0.8047  0.8687

Вариант обучения SRBM + upperLayer + RP

#---SRBM + upperLayer + RP----
evalq(
    OPT_Res4 <- BayesianOptimization(fitnes4.DNN, bounds = bonds4,
                                      init_grid_dt = NULL, init_points = 10, 
                                      n_iter = 10, acq = "ucb", kappa = 2.576, 
                                      eps = 0.0, verbose = TRUE)
    , envir = env)

 Best Parameters Found: 
Round = 15	n1 = 23.0000	n2 = 7.0000	fact1 = 3.0000	fact2 = 1.0000	
                dr1 = 0.3482	dr2 = 0.4726	Lr.rbm = 0.0213	Lr.top = 0.5748	Value = 0.7625

10 лучших вариантов гиперпараметров:

evalq({
    OPT_Res4 %$% History %>% dplyr::arrange(desc(Value)) %>% head(10) %>%
        dplyr::select(-Round) -> best.init4
    best.init4
 }, env) 
  n1 n2 fact1 fact2        dr1      dr2    Lr.rbm    Lr.top    Value
1  23  7    3    1 0.34823851 0.4726219 0.02129964 0.57482890 0.7625131
2  24 13    3    1 0.38677878 0.1006743 0.72237324 0.42955366 0.7560023
3  1  1    4    3 0.17036760 0.1465872 0.40598393 0.06420964 0.7554773
4  23  7    3    1 0.34471936 0.4726219 0.02129964 0.57405944 0.7536946
5  19 16    3    3 0.25563914 0.1349885 0.83913339 0.77474220 0.7516732
6  8 12    3    1 0.23000115 0.2758919 0.54359416 0.46533472 0.7475112
7  10  8    3    1 0.23661048 0.4030048 0.15234740 0.27667214 0.7458489
8  6 19    1    2 0.18992796 0.4779443 0.98278107 0.84591090 0.7391758
9  11 10    1    2 0.47157135 0.2730922 0.86300945 0.80325083 0.7369316
10 18 21    2    1 0.05182149 0.3503253 0.55296502 0.86458533 0.7359324

Результат хороший, дополнительная оптимизация не требуется. 

Принимаем лучшие гиперпараметры для этого варианта обучения:

> env$OPT_Res4$Best_Par %>% round(4)
    n1      n2  fact1  fact2    dr1    dr2  Lr.rbm  Lr.top 
23.0000  7.0000  3.0000  1.0000  0.3482  0.4726  0.0213  0.5748

Обучение и тестирование DNN с оптимальными параметрами

Рассмотрим метрики, полученные при тестировании вариантов.

Вариант SRBM + RP

Для тестирования DNN с оптимальными параметрами напишем специальную функцию. Покажем ее здесь, только для этого варианта обучения. Для остальных вариантов она аналогична.

#---SRBM + RP----------------
  test1.DNN <- function(n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm)
  {
    Ln <- c(0, 2*n1, 2*n2, 0)
    #--
    pretrainSRBM(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm) -> Dnn
    fineTuneRP(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Dnn) -> Dnn.opt
    predict(Dnn.opt, newdata = X$test$x %>% tail(250) , type = "class") -> Ypred
    yTest <- X$test$y[ ,1] %>% tail(250)
    #numIncorrect <- sum(Ypred != yTest)
    #Score <- 1 - round(numIncorrect/nrow(xTest), 2)
    Score <- Evaluate(actual = yTest, predicted = Ypred)$Metrics[ ,2:5] %>%
      round(3)
    return(list(Score = Score, Pred = Ypred, Dnn = Dnn, Dnn.opt = Dnn.opt))
  }

Параметры функции test1.DNN() — оптимальные гиперпараметры, которые мы получили ранее. Далее мы делаем претренинг функцией pretrainSRBM(), получаем предобученную DNN, которую затем подаем функции тонкой настройки fineTuneRP() и получаем обученную Dnn.opt. Используя эту Dnn.opt и последние 250 значений набора X$test, получаем предсказанные значения целевой Ypred. Используя предсказанные Ypred и актуальные значения целевой yTest, с помощью функции Evaluate() вычисляем ряд метрик. Здесь возможны варианты с выбором метрики. Как результат, функция выдаст список следующих объектов: Score — метрики тестирования, Pred — предсказанные значения целевой, Dnn — предобученная DNN, Dnn.opt — полностью обученная DNN.

Тестируем и смотрим результат с гиперпараметрами, полученными после дополнительной оптимизации:

evalq({
    #--BestParams--------------------------
    best.par <- OPT_Res1.1$Best_Par %>% unname 
    # n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm
    n1 = best.par[1]; n2 = best.par[2] 
    fact1 = best.par[3]; fact2 = best.par[4] 
    dr1 = best.par[5]; dr2 = best.par[6] 
    Lr.rbm = best.par[7]
    Ln <- c(0, 2*n1, 2*n2, 0)
    #---train/test--------
    Res1 <- test1.DNN(n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm)
 }, env)
env$Res1$Score
  Accuracy Precision Recall    F1
-1    0.74    0.718  0.724 0.721
1      0.74    0.759  0.754 0.757

Результат хуже, чем после первой оптимизации, есть явный признак переобучения. Тестируем с первоначальными значениями гиперпараметров:

 evalq({
    #--BestParams--------------------------
    best.par <- OPT_Res1$Best_Par %>% unname 
    # n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm
    n1 = best.par[1]; n2 = best.par[2] 
    fact1 = best.par[3]; fact2 = best.par[4] 
    dr1 = best.par[5]; dr2 = best.par[6] 
    Lr.rbm = best.par[7]
    Ln <- c(0, 2*n1, 2*n2, 0)
    #---train/test--------
    Res1 <- test1.DNN(n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm)
 }, env)
env$Res1$Score
  Accuracy Precision Recall    F1
-1    0.756    0.757  0.698 0.726
1    0.756    0.755  0.806 0.780

Результат хороший. Посмотрим график истории обучения:

plot(env$Res1$Dnn.opt, type = "class")

SRBM + RP

Рис.2 История обучения DNN по варианту SRBM + RP

Как видно из рисунка, ошибка на валидационном наборе меньше ошибки на обучающем. Это говорит о том, что наша модель не переобучена и обладает хорошей обобщающей способностью. Красная вертикальная черта указывает результаты модели, признанной лучшей и вернувшейся как результат после обучения.

Для остальных трех вариантов обучения приведу только результаты вычислений и графики истории без подробных пояснений. Все вычисляется аналогично.


Вариант SRBM + BP

Тестируем:

 evalq({
    #--BestParams--------------------------
    best.par <- OPT_Res2$Best_Par %>% unname 
    # n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.fine
    n1 = best.par[1]; n2 = best.par[2] 
    fact1 = best.par[3]; fact2 = best.par[4] 
    dr1 = best.par[5]; dr2 = best.par[6] 
    Lr.rbm = best.par[7]; Lr.fine = best.par[8]
    Ln <- c(0, 2*n1, 2*n2, 0)
    #----train/test-------
    Res2 <- test2.DNN(n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.fine)
 }, env)
 env$Res2$Score
  Accuracy Precision Recall    F1
-1    0.768    0.815  0.647 0.721
1    0.768    0.741  0.873 0.801

Можно сказать, что результат отличный. Посмотрим историю обучения:

 plot(env$Res2$Dnn.opt, type = "class")

SRBM + BP

Рис.3 История обучения DNN по варианту SRBM + ВP

Вариант SRBM + upperLayer + BP

Тестируем:

evalq({
    #--BestParams--------------------------
    best.par <- OPT_Res3$Best_Par %>% unname 
    # n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm , Lr.top, Lr.fine
    n1 = best.par[1]; n2 = best.par[2] 
    fact1 = best.par[3]; fact2 = best.par[4] 
    dr1 = best.par[5]; dr2 = best.par[6] 
    Lr.rbm = best.par[7] 
    Lr.top = best.par[8] 
    Lr.fine = best.par[9]
    Ln <- c(0, 2*n1, 2*n2, 0)
    #----train/test-------
    Res3 <- test3.DNN(n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.top, Lr.fine)
 }, env)
env$Res3$Score
  Accuracy Precision Recall    F1
-1    0.772    0.771  0.724 0.747
1    0.772    0.773  0.813 0.793

Отличный результат. Обратите внимание, что использование в качестве критерия оптимизации среднего значения F1 дает одинаковое качество для обоих классов, несмотря на дисбаланс между ними.

График истории обучения:

 plot(env$Res3$Dnn.opt, type = "class")

SRBM + upperLayer + BP

Рис. 4. История обучения DNN по варианту SRBM + upperLayer + BP

Вариант SRBM + upperLayer + RP

Тестируем:

evalq({
    #--BestParams--------------------------
    best.par <- OPT_Res4$Best_Par %>% unname 
    # n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.top
    n1 = best.par[1]; n2 = best.par[2] 
    fact1 = best.par[3]; fact2 = best.par[4] 
    dr1 = best.par[5]; dr2 = best.par[6] 
    Lr.rbm = best.par[7] 
    Lr.top = best.par[8] 
    Ln <- c(0, 2*n1, 2*n2, 0)
    #----train/test-------
    Res4 <- test4.DNN(n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm, Lr.top)
 }, env)
env$Res4$Score
  Accuracy Precision Recall    F1
-1    0.768    0.802  0.664 0.726
1    0.768    0.747  0.858 0.799

Очень хороший результат. Смотрим график истории обучения:

plot(env$Res4$Dnn.opt, type = "class")

SRBM + upperLayer + RP

Рис. 5. История обучения DNN по варианту SRBM + upperLayer + RP

Анализ результатов тестирования DNN с оптимальными параметрами

Результаты обучения и тестирования моделей DNN, обученных по различным вариантам с оптимизированными значениями гиперпараметров, дает хорошие результаты с точностью 75 (+/-5)%. Ошибка классификации в 25% стабильна, не зависит от способа обучения и говорит о том, что структура данных не совпадает со структурой целевой в четверти случаев. Такой же результат мы наблюдали, когда исследовали наличие шумовых примеров в исходном наборе данных. Там их количество тоже составляло около 25% и не зависело от способов трансформации предикторов. Это нормально. Вопрос: как улучшить прогноз без переобучения модели? Я вижу несколько вариантов:

  • использовать ансамбль нейросетей из лучших моделей, обученных по 4 вариантам;
  • использовать ансамбли нейросетей из 10 лучших моделей, полученных при оптимизации по каждому варианту обучения;
  • переразметить шумовые примеры в обучающем наборе в дополнительный класс "0" и по этой целевой (с тремя классами с("-1", "0", "1")) обучить модель DNN;
  • переразметить ошибочно классифицированные примеры дополнительным классом "0" и по этой целевой ( с тремя классами с("-1", "0", "1")) обучить модель DNN.

Создание, обучение и использование ансамблей мы рассмотрим подробно в следующей статье этой серии. 

Эксперимент с переразметкой (relabel) шумовых примеров заслуживает отдельного исследования и выходит за рамки нашей статьи. Идея проста. С помощью функции ORBoostFilter::NoiseFiltersR, которую мы рассматривали в предыдущей части, определяем шумовые примеры в обучающем и валидационном наборах одновременно. В целевой соответствующие этим примерам значения классов ("-1"/"1") заменяем на класс "0". Т.е. в нашей целевой будет три класса. Так мы попробуем научить модель не классифицировать шумовые примеры, которые, как правило, и дают ошибку классификации. При этом будем исходить из посылки, что упущенная выгода — это не убытки.

Форвард-тест моделей с оптимальными параметрами

Давайте проверим, как долго оптимальные параметры DNN будут давать приемлемые по качеству результаты на тестах "будущих" значений котировок. Тест проведем в окружении, оставшемся после предыдущих оптимизаций и тестирования следующим образом.

Скользящим окном шириной 1350 баров, train = 1000, test = 350 (для валидации первые 250 примеров, для тестирования — последние 100 примеров) c шагом 100 пройдем по данным после первых (4000 + 100) баров, использованных для претренинга. Сделаем 10 шагов "вперед". На каждом шаге будем обучать и тестировать две модели:

  • одну — с использованием предобученной DNN, т.е. будем выполнять тонкую настройку на новом диапазоне на каждом шаге;
  • вторую — дообучив полученную после оптимизации на этапе тонкой настройки DNN.opt на новом диапазоне.
Вначале создаем наборы данных для тестирования: 
#---prepare----
evalq({
  step <- 1:10
  dt <- PrepareData(Data, Open, High, Low, Close, Volume) 
  DTforv <- foreach(i = step, .packages = "dplyr" ) %do% {
        SplitData(dt, 4000, 1000, 350, 10, start = i*100) %>%
        CappingData(., impute = T, fill = T, dither = F, pre.outl = pre.outl)%>%
        NormData(., preproc = preproc) -> DTn 
                foreach(i = 1:4) %do% {
                DTn[[i]] %>% dplyr::select(-c(v.rstl, v.pcci))
                                } -> DTn
                list(pretrain = DTn[[1]], 
                          train = DTn[[2]],
                          val =  DTn[[3]], 
                          test =  DTn[[4]]) -> DTn
                list(
                        pretrain = list(
                          x = DTn$pretrain %>% dplyr::select(-c(Data, Class)) %>% as.data.frame(),
                          y = DTn$pretrain$Class %>% as.data.frame()
                        ),
                        train = list(
                          x = DTn$train %>% dplyr::select(-c(Data, Class)) %>% as.data.frame(),
                          y = DTn$train$Class %>% as.data.frame()
                        ),
                        test = list(
                          x = DTn$val %>% dplyr::select(-c(Data, Class)) %>% as.data.frame(),
                          y = DTn$val$Class %>% as.data.frame()
                        ),
                        test1 = list(
                          x = DTn$test %>% dplyr::select(-c(Data, Class)) %>% as.data.frame(), 
                          y = DTn$test$Class %>% as.vector()
                        )
                  )
                }
}, env)

Проведем первую часть форвард-теста с использованием предобученной DNN и оптимальными гиперпараметрами, полученными по варианту обучения SRBM + upperLayer + BP.

#----#---SRBM + upperLayer + BP----
evalq({
    #--BestParams--------------------------
          best.par <- OPT_Res3$Best_Par %>% unname 
          # n1, n2, fact1, fact2, dr1, dr2, Lr.rbm , Lr.top, Lr.fine
          n1 = best.par[1]; n2 = best.par[2] 
          fact1 = best.par[3]; fact2 = best.par[4] 
          dr1 = best.par[5]; dr2 = best.par[6] 
          Lr.rbm = best.par[7] 
          Lr.top = best.par[8] 
          Lr.fine = best.par[9]
          Ln <- c(0, 2*n1, 2*n2, 0)
  foreach(i = step, .packages = "darch" ) %do% {
          DTforv[[i]] -> X
          if(i==1) Res3$Dnn -> Dnn
          #----train/test-------
          fineTuneBP(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Dnn, Lr.fine) -> Dnn.opt
      predict(Dnn.opt, newdata = X$test$x %>% tail(100) , type = "class") -> Ypred
      yTest <- X$test$y[ ,1] %>% tail(100)
      #numIncorrect <- sum(Ypred != yTest)
      #Score <- 1 - round(numIncorrect/nrow(xTest), 2)
      Evaluate(actual = yTest, predicted = Ypred)$Metrics[ ,2:5] %>%
      round(3)
  } -> Score3_dnn
 }, env)

Второй этап форвард-теста с использованием Dnn.opt, полученной при оптимизации:

evalq({ 
  foreach(i = step, .packages = "darch" ) %do% {
          DTforv[[i]] -> X
          if(i==1) {Res3$Dnn.opt -> Dnn} 
          #----train/test-------
          fineTuneBP(Ln, fact1, fact2, dr1, dr2, Dnn, Lr.fine) -> Dnn.opt
      predict(Dnn.opt, newdata = X$test$x %>% tail(100) , type = "class") -> Ypred
      yTest <- X$test$y[ ,1] %>% tail(100)
      #numIncorrect <- sum(Ypred != yTest)
      #Score <- 1 - round(numIncorrect/nrow(xTest), 2)
      Evaluate(actual = yTest, predicted = Ypred)$Metrics[ ,2:5] %>%
      round(3)
  } -> Score3_dnnOpt
}, env)

Сравним результаты тестирования, оформив их в таблицу:

env$Score3_dnn
env$Score3_dnnOpt
iter Score3_dnn Score3_dnnOpt

 Accuracy Precision Recall F1  Accuracy Precision Recall F1
1 -1  0.76  0.737 0.667 0.7

1 0.76  0.774 0.828 0.8

 -1  0.77  0.732 0.714 0.723

1 0.77  0.797 0.810 0.803
2 -1  0.79 0.88 0.746 0.807

1 0.79 0.70 0.854 0.769

 -1  0.78  0.836  0.78 0.807

1 0.78  0.711  0.78 0.744
3 -1  0.69  0.807 0.697 0.748

1 0.69  0.535 0.676 0.597

 -1  0.67  0.824 0.636 0.718

1 0.67  0.510 0.735 0.602
4 -1  0.71  0.738 0.633 0.681

1 0.71  0.690 0.784 0.734

 -1  0.68  0.681 0.653 0.667

1 0.68  0.679 0.706 0.692
5 -1  0.56  0.595 0.481 0.532

1 0.56  0.534 0.646 0.585

 -1  0.55  0.578 0.500 0.536

1 0.55  0.527 0.604 0.563
6 -1  0.61  0.515 0.829 0.636

1 0.61  0.794 0.458 0.581

 -1  0.66  0.564 0.756 0.646

1 0.66  0.778 0.593 0.673
7 -1  0.67 0.55 0.595 0.571

1 0.67 0.75 0.714 0.732

 -1  0.73  0.679 0.514 0.585

1 0.73  0.750 0.857 0.800
8 -1  0.65  0.889 0.623 0.733

1 0.65  0.370 0.739 0.493

 -1  0.68  0.869 0.688 0.768

1 0.68  0.385 0.652 0.484
 9  -1  0.55  0.818 0.562 0.667

1 0.55  0.222 0.500 0.308

  -1  0.54  0.815  0.55 0.657

1 0.54  0.217  0.50 0.303
10 -1  0.71  0.786 0.797 0.791

1 0.71  0.533 0.516 0.525

 -1  0.71  0.786 0.797 0.791

1 0.71  0.533 0.516 0.525

Мы видим из таблицы, что первые два шага дают хорошие результаты. Качество на первых 2 шагах по обоим вариантам фактически равное, а дальше падает. Поэтому можно говорить о том, что после оптимизации и тестирования DNN будет обеспечивать качество классификации на уровне тестового набора как минимум на 200-250 следующих барах.

Есть много других комбинаций по дообучению модели на форвард-тестах о которых мы говорили в предыдущей статье, и множество гиперпараметров, которые можно подрегулировать.

Заключение

  • Пакет darch v.0.12 предоставляет доступ к огромному перечню гиперпараметров DNN, обеспечивая большие возможности по глубокой и тонкой настройке.
  • Использование байесовского подхода для оптимизации гиперпараметров DNN дает широкий выбор моделей с хорошим качеством, что можно использовать для создания ансамблей.
  • Оптимизация гиперпараметров DNN байесовским методом дает повышение качества классификации на 7-10%.
  • Для получения наилучшего результата необходимо проводить несколько оптимизаций (10 — 20) с последующим выбором лучшего результата.
  • Процесс оптимизации можно продолжать поэтапно, предоставляя в качестве начальных значений параметры, полученные в предварительных прогонах.
  • Применение в DNN полученных при оптимизации гиперпараметров обеспечивает качество классификации на форвард-тесте на уровне тестового на участке с длиной, равной тестовому набору.

Для дальнейшего улучшения имеет смысл включить в перечень оптимизируемых параметров функцию обучения rpropagation в 4 вариантах, нормализацию весов нейронов в скрытых слоях normalizeWeights(TRUE, FALSE) и верхнюю границу этой нормализации normalizeWeightsBound. Можно поэкспериментировать и с другими параметрами, которые, по вашему мнению, могут влиять на качество классификации модели. Одно из главных преимуществ пакета darch как раз и состоит в том, что нам предоставлен доступ ко всем параметрам нейросети. Мы можем экспериментально определить, как влияет каждый параметр на качество классификации.

Несмотря на значительные затраты времени, применение байесовской оптимизации целесообразно.

Другой возможностью улучшить качество классификации представляется использование ансамбля нейросетей. Этот вариант усиления в различных вариантах мы рассмотрим в следующей части статьи.

Приложение

В GitHub/PartV находятся:

1. FUN_Optim.R — функции, необходимые для проведения всех вычислений, описанных в этой статье.

2. RUN_Optim.R — вычисления, проведенные в этой статье.

3. SessionInfo. txt — пакеты, использованные при вычислении.



Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.

Другие статьи автора

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (28)
Vladimir Perervenko
Vladimir Perervenko | 5 июн. 2018 в 12:03
elibrarius:

Еще один тормоз тут

https://github.com/yanyachen/rBayesianOptimization/blob/master/R/Utility_Max.R

Тоже ставлю maxit = 1 вместо 100.

Через ... передать нельзя, можно просто свою Utility_Max функцию в R загрузить и пользоваться исправленной версией.

Проверил на оптимизации ансамбля нейросетей из статьи PartVI. Ни maxit, ни  control не оказывают видимого влияния на время вычисления. Наибольшее влияние оказывает количество нейронов в скрытом слое. Оставил так

 OPT_Res <- BayesianOptimization(fitnes, bounds = bonds,
                                  init_grid_dt = NULL, init_points = 20, 
                                  n_iter = 20, acq = "ucb", kappa = 2.576, 
                                  eps = 0.0, verbose = TRUE,
                                  maxit = 100, control = c(100, 50, 8))
elapsed = 14.42 Round = 1       numFeature = 9.0000     r = 7.0000      nh = 36.0000    fact = 9.0000   Value = 0.7530 
elapsed = 42.94 Round = 2       numFeature = 4.0000     r = 8.0000      nh = 46.0000    fact = 6.0000   Value = 0.7450 
elapsed = 9.50  Round = 3       numFeature = 11.0000    r = 5.0000      nh = 19.0000    fact = 5.0000   Value = 0.7580 
elapsed = 14.17 Round = 4       numFeature = 10.0000    r = 4.0000      nh = 35.0000    fact = 4.0000   Value = 0.7480 
elapsed = 12.36 Round = 5       numFeature = 8.0000     r = 4.0000      nh = 23.0000    fact = 6.0000   Value = 0.7450 
elapsed = 25.61 Round = 6       numFeature = 12.0000    r = 8.0000      nh = 44.0000    fact = 7.0000   Value = 0.7490 
elapsed = 8.03  Round = 7       numFeature = 12.0000    r = 9.0000      nh = 9.0000     fact = 2.0000   Value = 0.7470 
elapsed = 14.24 Round = 8       numFeature = 8.0000     r = 4.0000      nh = 45.0000    fact = 2.0000   Value = 0.7620 
elapsed = 9.05  Round = 9       numFeature = 7.0000     r = 8.0000      nh = 20.0000    fact = 10.0000  Value = 0.7390 
elapsed = 17.53 Round = 10      numFeature = 12.0000    r = 9.0000      nh = 20.0000    fact = 6.0000   Value = 0.7410 
elapsed = 4.77  Round = 11      numFeature = 9.0000     r = 2.0000      nh = 7.0000     fact = 2.0000   Value = 0.7570 
elapsed = 8.87  Round = 12      numFeature = 6.0000     r = 1.0000      nh = 40.0000    fact = 8.0000   Value = 0.7730 
elapsed = 14.16 Round = 13      numFeature = 8.0000     r = 6.0000      nh = 41.0000    fact = 10.0000  Value = 0.7390 
elapsed = 21.61 Round = 14      numFeature = 9.0000     r = 6.0000      nh = 47.0000    fact = 7.0000   Value = 0.7620 
elapsed = 5.14  Round = 15      numFeature = 13.0000    r = 3.0000      nh = 3.0000     fact = 5.0000   Value = 0.7260 
elapsed = 5.66  Round = 16      numFeature = 6.0000     r = 9.0000      nh = 1.0000     fact = 9.0000   Value = 0.7090 
elapsed = 7.26  Round = 17      numFeature = 9.0000     r = 2.0000      nh = 25.0000    fact = 1.0000   Value = 0.7550 
elapsed = 32.09 Round = 18      numFeature = 11.0000    r = 7.0000      nh = 38.0000    fact = 6.0000   Value = 0.7600 
elapsed = 17.18 Round = 19      numFeature = 5.0000     r = 3.0000      nh = 46.0000    fact = 6.0000   Value = 0.7500 
elapsed = 11.08 Round = 20      numFeature = 6.0000     r = 4.0000      nh = 20.0000    fact = 6.0000   Value = 0.7590 
elapsed = 4.47  Round = 21      numFeature = 6.0000     r = 2.0000      nh = 4.0000     fact = 2.0000   Value = 0.7390 
elapsed = 5.27  Round = 22      numFeature = 6.0000     r = 2.0000      nh = 21.0000    fact = 10.0000  Value = 0.7520 
elapsed = 7.96  Round = 23      numFeature = 7.0000     r = 1.0000      nh = 41.0000    fact = 7.0000   Value = 0.7730 
elapsed = 12.31 Round = 24      numFeature = 7.0000     r = 3.0000      nh = 41.0000    fact = 3.0000   Value = 0.7730 
elapsed = 7.64  Round = 25      numFeature = 8.0000     r = 4.0000      nh = 16.0000    fact = 7.0000   Value = 0.7420 
elapsed = 6.24  Round = 26      numFeature = 13.0000    r = 5.0000      nh = 6.0000     fact = 1.0000   Value = 0.7600 
elapsed = 8.41  Round = 27      numFeature = 11.0000    r = 8.0000      nh = 8.0000     fact = 7.0000   Value = 0.7420 
elapsed = 8.48  Round = 28      numFeature = 6.0000     r = 7.0000      nh = 15.0000    fact = 2.0000   Value = 0.7580 
elapsed = 10.11 Round = 29      numFeature = 12.0000    r = 6.0000      nh = 17.0000    fact = 4.0000   Value = 0.7310 
elapsed = 6.03  Round = 30      numFeature = 8.0000     r = 3.0000      nh = 12.0000    fact = 1.0000   Value = 0.7540 
elapsed = 8.58  Round = 31      numFeature = 13.0000    r = 5.0000      nh = 18.0000    fact = 2.0000   Value = 0.7300 
elapsed = 6.78  Round = 32      numFeature = 13.0000    r = 2.0000      nh = 15.0000    fact = 8.0000   Value = 0.7320 
elapsed = 9.54  Round = 33      numFeature = 10.0000    r = 3.0000      nh = 37.0000    fact = 9.0000   Value = 0.7420 
elapsed = 8.19  Round = 34      numFeature = 6.0000     r = 1.0000      nh = 42.0000    fact = 3.0000   Value = 0.7630 
elapsed = 12.34 Round = 35      numFeature = 7.0000     r = 2.0000      nh = 43.0000    fact = 8.0000   Value = 0.7570 
elapsed = 20.47 Round = 36      numFeature = 7.0000     r = 8.0000      nh = 39.0000    fact = 2.0000   Value = 0.7670 
elapsed = 11.51 Round = 37      numFeature = 5.0000     r = 9.0000      nh = 18.0000    fact = 3.0000   Value = 0.7540 
elapsed = 32.71 Round = 38      numFeature = 7.0000     r = 7.0000      nh = 40.0000    fact = 6.0000   Value = 0.7540 
elapsed = 28.33 Round = 39      numFeature = 7.0000     r = 9.0000      nh = 38.0000    fact = 5.0000   Value = 0.7550 
elapsed = 22.87 Round = 40      numFeature = 12.0000    r = 6.0000      nh = 48.0000    fact = 3.0000   Value = 0.7580 

 Best Parameters Found: 
Round = 12      numFeature = 6.0000     r = 1.0000      nh = 40.0000    fact = 8.0000   Value = 0.7730                                  maxit = 100, control = c(100, 50, 8))

Лучших 10 

OPT_Res %$% History %>% dp$arrange(desc(Value)) %>% head(10) %>%
    dp$select(-Round) -> best.init
  best.init
   numFeature r nh fact Value
1           6 1 40    8 0.773
2           7 1 41    7 0.773
3           7 3 41    3 0.773
4           7 8 39    2 0.767
5           6 1 42    3 0.763
6           8 4 45    2 0.762
7           9 6 47    7 0.762
8          11 7 38    6 0.760
9          13 5  6    1 0.760
10          6 4 20    6 0.759

Value - средний F1. Неплохие показатели. 

Для ускорения вычислений нужно переписать некоторые функции пакета. Самое первое - заменить все ncol(), nrow() которых там море на dim()[1], dim()[2]. Они исполняются в десятки раз быстрее. Ну и наверное, поскольку там только матричные операции, использовать GPU (пакет gpuR ). Сам я это сделать не смогу, может предложить разработчику?

Удачи

Aleksei Kuznetsov
Aleksei Kuznetsov | 5 июн. 2018 в 12:11
Vladimir Perervenko:

Проверил на оптимизации ансамбля нейросетей из статьи PartVI. Ни maxit, ни  control не оказывают видимого времени иполнения. Наибольшее влияние оказывает количество нейронов в скрытом слое. Оставил так

Лучших 10 

Value - средний F1. Неплохие показатели. 

Для ускорения вычислений нужно переписать некоторые функции пакета. Самое первое - заменить все ncol(), nrow() которых там море на dim()[1], dim()[2]. Они исполняются в десятки раз быстрее. Ну и наверное, поскольку там только матричные операции. использовать GPU (пакет gpuR ). Сам я это сделать не смогу, может предложить разработчику?

Удачи

Просто вы оптимизируете мало параметров, я штук 20 оптимизировал, и когда известных точек становится 20-40 штук, тогда расчет только GPfit занимал десятки минут, вот в таких условиях и будет видно ускорение.

А число нейронов влияет только на время расчета самой НС.

Vladimir Perervenko
Vladimir Perervenko | 5 июн. 2018 в 12:16
elibrarius:

Просто вы оптимизируете мало параметров, я штук 20 оптимизировал, и когда известных точек становится 20-40 штук, тогда расчет только GPfit занимал десятки минут, вот в таких условиях и будет видно ускорение.

А число нейронов влияет только на время расчета самой НС.

Наверное так.

-whkh18-
-whkh18- | 6 сент. 2018 в 02:09
Как именно его использовать, как организовать свою торговую систему в виде нейронной сети или более сложного советника для автоматической торговли
[Удален] | 24 сент. 2019 в 08:11
MetaQuotes Software Corp.:

Новая статья Глубокие нейронные сети (часть V). Байесовская оптимизация гиперпараметров ДНН опубликована:

Автор: Владимир Перервенко

Здравствуйте Владимир,
Я работаю над производными MACD для android mobile и мне нужна помощь в написании точного алгоритма по свойствам параметра заполнения формы. не могли бы вы указать как могут быть расположены параметры уровня и могу ли я продолжить общение.
Спасибо
Пол
LifeHack для трейдера: замешиваем ForEach на дефайнах (#define) LifeHack для трейдера: замешиваем ForEach на дефайнах (#define)
Промежуточная ступенька для тех, кто всё ещё пишет на MQL4, но никак не может перейти на MQL5. Мы продолжаем искать возможности для написания кода в стиле MQL4. На этот раз рассмотрим макроподстановку препроцессора - #define.
LifeHack для трейдера: готовим фастфуд из индикаторов LifeHack для трейдера: готовим фастфуд из индикаторов
Если вы переходите на MQL5 только сейчас, то эта статья вам пригодится: с одной стороны, доступ к данным индикаторов и к сериям выполнен в привычном вам MQL4-стиле, с другой — вся реализация этой простоты написана на MQL5. Все функции максимально понятны и отлично подходят для пошаговой отладки.
ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто. Поиск паттернов ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто. Поиск паттернов
Индикаторная платформа ZUP позволяет производить поиск множества известных паттернов, параметры которых уже заданы. Но можно также и подстраивать эти параметры в соответствии со своими требованиями. Есть и возможность создавать новые паттерны с помощью графического интерфейса ZUP и сохранять их параметры в файл. После этого можно быстро проверить, встречаются ли новые паттерны на графиках.
Автоматическое построение линий поддержки и сопротивления Автоматическое построение линий поддержки и сопротивления
В статье рассматривается автоматическое построение линий поддержки и сопротивления через локальные максимумы и минимумы ценовых графиков. Для определения этих экстремумов применяется всем известный индикатор ZigZag.