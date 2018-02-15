ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто. Поиск паттернов

Введение

Поиск паттернов на ценовых графиках интересен многим трейдерам. Это можно делать в индикаторной платформе ZUP. Есть несколько вариантов работы с платформой. Во-первых, можно искать уже известные паттерны, параметры которых жестко заданы. Во-вторых, можно подстраивать параметры под свои требования. И, в-третьих, можно создавать собственные паттерны с помощью графического интерфейса ZUP и сохранять их параметры в файл. Это дает возможность быстро проверить, встречаются ли такие новые паттерны на графиках.

Паттерны описывали многие авторы. Среди них не упомянуть Гарольда Гартли. Еще в 1935 году он опубликовал книгу "Доход на фондовом рынке". На одной из ее страниц была приведена картинка с паттерном и краткое описание, как его можно использовать для торговли. Эту тему начали широко развивать только через несколько десятилетий: было описано множество новых паттернов. Среди всех их авторов один из наиболее известных — Скотт Карни. Он разработал паттерны the Gartley, the Bat, the Butterfly, the Crab и другие. На все из них Скотт Карни оформил авторское право в 2016 году.

Есть множество алгоритмов поиска паттернов. Например, можно выбирать экстремумы на графике, "натягивать" между ними сетку Фибоначчи и определять возникновение паттерна по достижению рынком характерных уровней. Этот алгоритм используется и при ручном поиске, и в некоторых программах. Другой вариант — чисто программный. Алгоритм, заложенный в программе, находит экстремумы, проверяет их взаимное расположение, и если оно соответствует какому-то паттерну, выводится сообщение о том, что он найден.

В индикаторной платформе ZUP реализовано множество возможностей для поиска паттернов. Можно строить их вручную. Но основной алгоритм — автоматизированный поиск паттернов на экстремумах рынка, определенных с помощью различных зигзагов. В версиях ZUP до 151 включительно режимы поиска паттернов задавались с помощью параметров. Но параметров, которые могут повлиять на поиск паттернов, более 100, и такое их обилие затрудняет работу. В версии 152 появилась возможность работать с помощью графического интерфейса. Базовые настройки задаются с помощью параметров, а быстрое подключение паттернов к поиску теперь происходит с помощью графического интерфейса.

Все параметры для простоты использования разделены по группам. Перечислю группы параметров, которые влияют на поиск паттернов.

Параметры настройки зигзагов. Параметры настройки уровней Фибоначчи (1 - Parameters for fibo Levels). Параметры для паттернов Песавенто (2 - Parameters for Pesavento Patterns). Параметры для паттернов Гартли (3 - Parameters for Gartley Patterns). Общие параметры (15 - Common Parameters).

Также есть множество встроенных графических инструментов, которые помогают в поиске паттернов.

В первой части статьи мы поговорим о том, каким образом в 152 версии ZUP реализовано подключение к поиску паттернов с помощью графического интерфейса. Затем я расскажу о параметрах для поиска паттернов Гартли, и в заключении статьи мы вкратце пройдемся по другим паттернам.

Часть первая. Графический интерфейс для работы с паттернами

В версию 152 были добавлены элементы графического интерфейса для работы с паттернами. С помощью графического интерфейса стало возможным:

подключать к поиску или отключать от него различные паттерны; просматривать картинки с шаблонами пятиточечных паттернов; создавать новые пятиточечные паттерны; редактировать параметры пятиточечных паттернов; сохранять отредактированный паттерн на место старого или в отдельный *.CSV файл; сохранять вновь созданный паттерн в новый или в выбранный *.CSV файлы; подключать к поиску паттерны из выбранного файла; создавать списки паттернов для поиска.

Для работы с графическим интерфейсом ZUP в конце списка параметров индикаторной платформы имеется параметр ExtPanel. ExtPanel=true разрешает работу с графическим интерфейсом.

Если при задании параметра ExtPanel=true графический интерфейс не появляется или он был удален нажатием на клавишу ESC, то комбинация клавиш SHIFT-Z выведет его панель на экран.

Далее нажимаем на кнопку Insert. В следующем меню кликаем на символ "бабочки" — . Появляетcя меню работы с паттернами:

В него, по сравнению с версией 151, добавлена кнопка Select. Если на нее нажать, то появится меню со списком:

С его помощью можно подключить к поиску или отключить от него паттерны из списка, не используя панель параметров индикатора. Для этого достаточно кликнуть на соответствующую кнопку. Значения параметров подключаемых паттернов будут заданы в списке параметров ZUP.

Кнопка Vieving of 5 dot patterns вызывает панель для работы с пятиточечными паттернами. Кликнув на нее, вы увидите такой экран с графиком:

Учтите, что картинка с шаблоном паттерна выводится с помощью языка MQL4. Координаты точек паттерна — XABCD — используют время условных баров на графике. Предельное время, которое можно задать, ограничивается примерно 2033 годом. Поэтому при работе с этим элементом интерфейса не рекомендуется предельно сжимать график на месячном таймфрейме. Время условных баров, к которым "привязываются" паттерны, при сжатии графика может стать больше 2033 года. Это вызывает ошибку. При максимально сжатом графике шаблон паттерна будет либо искажен, либо вообще не выведется.

Что можно делать с помощью полученного окна?

Строка дублирует/ заменяет значение параметра SelectPattern, который задает группы 5 точечных паттернов для поиска.

При работе с графическим интерфейсом будут использоваться значения параметров, заданные с помощью этого графического интерфейса. Если же графический интерфейс отключен ExtPanel=false, то будут использоваться значения, заданные через вкладку изменения параметров индикатора. При этом на каждом графике будут свои настройки параметров.

Кнопка Bullish в строке задает вывод картинки с шаблоном паттерна в бычьей или медвежьей интерпретации (в первый раз по умолчанию выводится бычья) и название отображаемого паттерна.

Строка соответствует параметру visiblePattern, который задает список подключенных к поиску паттернов.

Каждая позиция в данной строке соответствует одному из 33 встроенных в код ZUP паттернов. Если в позиции выбранного паттерна задана цифра 1, то паттерн подключен к поиску, если 0 — то отключен.

Изменять список паттернов, подключенных к поиску, можно несколькими способами.

Подводим курсор к выбранной позиции и щелкаем левой кнопкой мыши. Первое нажатие выводит на экран картинку с шаблоном паттерна. Второе нажатие меняет 1 на 0 или 0 на 1. С помощью строки . В ней 1 of 33 показывает, на какой из 33 позиций установлен розовый курсор. Курсор также показывает, какой паттерн выбран для манипуляций. Стрелками можно выбрать новое положение этого курсора. Кнопкой Yes/No можно поменять 1 на 0 и наоборот — 0 на 1. Кнопкой Hide все позиции переводятся в значение 0, то есть от поиска отключаются все паттерны. Здесь сразу отмечу следующее. Паттернов может быть подключено и больше, чем 33. Но линейка из единиц и нулей имеет только 33 позиции. При подведении розового курсора к крайней позиции слева и нажатии на стрелки << будут вызваны предыдущие 33 паттерна. При подведении розового курсора к правой (33-ей) позиции и нажатии на стрелки >> будут вызваны следующие 33 паттерна. Для отладки программы был подключен файл с примерно 265 паттернами, созданными одним из пользователей ZUP в более ранних версиях индикатора и использовавшимися только при поиске. Ранее паттерны создавались с помощью внешних программ для создания файлов в формате *.CSV. Это достаточно непростая работа. Сейчас можно создавать паттерны с помощью записи их параметров в файл формата CSV. Но всё же проще использовать графический интерфейс. С помощью стрелок в строке можно выбрать группы паттернов, заданные в коде ZUP с помощью параметра SelectPattern , для подключения к поиску. Но работа данного параметра зависит от того, подключены ли к поиску только паттерны из ZUP, или еще и из внешнего файла. С помощью стрелок в строке выбирается значение параметра readFromFileListPatterns - "Patterns from ZUP/"Patterns from external file"/"Patterns from ZUP and from file". С помощью этого параметра выбирается место хранения паттернов. Стрелками в строке выбирается внешний файл с параметрами паттернов. В данной строке показывается, что можно подключить файл 1 из двух 1/2, который называется M. Это файл с параметрами паттернов Меррилла.

Кнопка New позволяет включить создание нового паттерна. Если подключены паттерны из внешнего файла, то могут появиться кнопки Edit и Delete в зависимости от значения, выбранного в строке . Если внешних файлов нет, то может подключиться кнопка Edit и для паттернов, встроенных в ZUP. Это сделано для того, чтобы на основе одного из 33-х паттернов создать какие-то свои, просто подредактировав параметры.

Ниже могут появиться одна или несколько строк со значениями дополнительных параметров, характерных для паттерна, показанного на картинке справа.

Нажатие на кнопку New выводит список из 8 строк с параметрами, которые можно задать для пятиточечных паттернов.

Повторное нажатие на кнопку New вернет предыдущее значение экрана. В графическом интерфейсе ZUP отменить действие любых кнопок можно повторным нажатием на ту же кнопку или нажатием на клавишу ESC.

Нажатие на одну из строк со списком параметров вызовет следующее окно:

В данном случае мы нажали на пятую строку. На картинке показан пример паттерна, который можно создать с помощью выбранных параметров. Причем при его создании будут по умолчанию браться значения параметров от паттерна из примера. Параметры можно изменить. В частности, из данного паттерна был в шутку создан новый, с названием А баба яга против:

Повторное нажатие на пятую строку вызывает следующую картинку:

Строка показывает, какие параметры можно изменить.

Строка показывает выбранное значение параметра. Стрелками выбирается новое значение параметра. Его можно отредактировать вручную, нажав на кнопку 0.382 и отредактировав значение параметра. При изменении значения параметра меняется и графическое представление паттерна.

Кнопка Next фиксирует выбранное значение, и мы переходим к заданию значения следующего параметра.

При этом в строке уменьшится количество еще не заданных параметров и появляется следующий элемент паттерна — BC.

После первой фиксации значения параметра с помощью кнопки Next появляется кнопка Back, позволяющая откатить назад и отредактировать предыдущие значения параметров.

Две кнопки позволяют в любой момент подключить параметры: фильтр линии XB и соотношение длин крыльев паттерна. Это соотношение задается с помощью стрелок. При нажатии на число, выбранное с помощью стрелок, можно вручную задать свое соотношение. ВНИМАНИЕ! Чтобы отключить его, нужно ввести значение 0.

По окончанию создания нового паттерна будет предложено задать его название:

Назовем его, например, AA.

Далее будет предложено выбрать название файла, в который будет сохранен вновь созданный паттерн. По умолчанию будет выбран тот файл, который был подключен в качестве внешнего файла с паттернами. Но можно и отредактировать название файла — тогда паттерн будет сохранен в файл с отредактированным названием. Если такой файл уже был ранее создан, то паттерн допишется в конец списка. Если же файла с выбранным названием нет, то будет создан новый.

Редактирование параметров паттернов происходит аналогично созданию нового паттерна. В конце редактирования будет предложено сохранить полученный паттерн на месте редактируемого, либо сохранить как новый в заданном файле *.csv. Или, если мы редактировали паттерн из списка встроенных в ZUP, будет предложено сохранить паттерн как новый в выбранный файл.

Файлы *.csv сохраняютсятся в папке MQL4\Files\ZUP\ListPatterns.

Пропускаю подробное описание некоторых кнопок. Их действие понятно из вышеизложенного.

При создании/редактировании некоторых параметров может быть выведено предельно возможное значение параметра. В дальнейшем изменить его будет невозможно. Это сделано для того, чтобы исключить задание значений параметров, при которых для выбранного значения допуска ExtDeltaGartley и с уже заданными значениями параметров паттерн не будет иметь смысла. То есть, паттернов с такими значениями мы все равно никогда не найдем на графике. Появляется кнопка Ignore. Кнопка разрешает задание любых значений параметра: ведь вдруг в дальнейшем нам, например, захочется увеличить значение ExtDeltaGartley, после чего запрещенные ныне значения параметров будут работать.

Часть вторая. Параметры для поиска паттернов Гартли

Включение поиска паттернов Gartley производится с помощью параметра ExtIndicator=11. При этом происходит сканирование графика на расстоянии ExtMaxBar баров. Это первый вариант поиска. Он называется "Поиск паттернов с помощью сканера".

Возможен поиск паттернов и при других значениях параметра ExtIndicator. Для этого включается параметр ExtGartleyOnOff и производится поиск на одном зигзаге, заданном параметром ExtIndicator. Это второй вариант поиска — "Поиск паттернов на зигзаге".

При переходе на другие таймфреймы паттерны, найденные с помощью первых двух вариантов, будут удалены с графика, и поиск начнется заново.

Есть и третий вариант поиска паттернов. Этот вариант описан в статье "ZUP - зигзаг универсальный с паттернами Песавенто. Графический интерфейс".



Паттерны, выведенные на график с помощью третьего варианта, сохраняются при переключении на другие таймфреймы. Но на некоторых таймфреймах фрактальная фильтрация может "запретить" их вывод.



Паттерны, созданные с помощью графического интерфейса, можно использовать во всех трех вариантах поиска.



Приведу полный список параметров, используемых при поиске паттернов Gartley и при работе с графическим интерфейсом, описанным в первой части статьи.



AlgorithmSearchPatterns — выбор алгоритма сканера поиска паттернов для режима поиска паттернов ExtIndicator=11:

— выбор алгоритма сканера поиска паттернов для режима поиска паттернов ExtIndicator=11: 0 - соответствует алгоритму ExtIndicator=0 – стандартный зигзаг;



1 - соответствует алгоритму ExtIndicator=1 - зигзаг Алекса, размер луча задается в пунктах;



2 - соответствует алгоритму ExtIndicator=1 - зигзаг Алекса, размер луча задается в процентах;



3 - соответствует алгоритму ExtIndicator=2;



4 - соответствует алгоритму ExtIndicator=4;



5 - соответствует алгоритму ExtIndicator=5;



6 - соответствует алгоритму ExtIndicator=12.

PotencialsLevels_retXD - разрешает вывод уровней ретресмента XD потенциальных пятиточечных паттернов. В режиме ExtIndicator=11 применяется, только если найден паттерн, и дальше уровни выводятся от его точки С:



- разрешает вывод уровней ретресмента XD потенциальных пятиточечных паттернов. В режиме ExtIndicator=11 применяется, только если найден паттерн, и дальше уровни выводятся от его точки С: 0 - отключен вывод потенциальных уровней;



1 - потенциальные уровни выводятся совместно с паттернами при ExtGartleyOnOff=true;



2 - потенциальные уровни выводятся. При этом отключается вывод паттернов.

visibleLevelsABCD - задает различные варианты показа уровней потенциальной точки D потенциальных пятиточечных паттернов:

- задает различные варианты показа уровней потенциальной точки D потенциальных пятиточечных паттернов: 0 - не показываются дополнительные уровни;



1 - выводятся на график все варианты уровней ретрейсмента BD;



2 - выводятся на график все уровни разных вариантов AB=CD;



3 - выводятся совместно уровни ретрейсмента BD и варианты AB=CD.

maxDepth - максимальное значение Depth (minBars), до которого может изменяться параметр Depth зигзага при активном сканировании для поиска паттернов Gartley. Применяется при AlgorithmSearchPatterns=0.

- максимальное значение Depth (minBars), до которого может изменяться параметр Depth зигзага при активном сканировании для поиска паттернов Gartley. Применяется при AlgorithmSearchPatterns=0. minDepth - задает минимальное значение Depth для поиска паттернов Gartley.

- задает минимальное значение Depth для поиска паттернов Gartley. FiboStep - включает при поиске паттернов вычисление значения параметра Backstep по формуле Backstep=Depth*1.618.

- включает при поиске паттернов вычисление значения параметра Backstep по формуле Backstep=Depth*1.618. IterationStepDepth - шаг изменения параметра зигзага Depth при поиске паттернов Gartley.

- шаг изменения параметра зигзага Depth при поиске паттернов Gartley. maxSize_ - максимальное значение размера луча в пунктах. Используется в сканере паттернов при значениях параметра AlgorithmSearchPatterns =1, AlgorithmSearchPatterns=3, AlgorithmSearchPatterns=4, AlgorithmSearchPatterns=6.

- максимальное значение размера луча в пунктах. Используется в сканере паттернов при значениях параметра =1, AlgorithmSearchPatterns=3, AlgorithmSearchPatterns=4, AlgorithmSearchPatterns=6. minSize_ - минимальное значение размера луча в пунктах.

- минимальное значение размера луча в пунктах. IterationStepSize - шаг изменения параметра зигзага Size при поиске паттернов Gartley.

- шаг изменения параметра зигзага Size при поиске паттернов Gartley. maxPercent_ - максимальное значение процента для расчета зигзага Алекса. Используется в сканере паттернов при значении параметра AlgorithmSearchPatterns=2.

- максимальное значение процента для расчета зигзага Алекса. Используется в сканере паттернов при значении параметра AlgorithmSearchPatterns=2. minPercent_ - минимальное значение процента для расчета зигзага Алекса.

- минимальное значение процента для расчета зигзага Алекса. IterationStepPercent - шаг (процент) изменения параметра зигзага Percent.

- шаг (процент) изменения параметра зигзага Percent. DirectionOfSearchMaxMin - задает направление поиска паттернов:

- задает направление поиска паттернов: false - от minDepth к maxDepth;



true - от maxDepth к minDepth;

SelectPattern - выбирает пятиточечные паттерны для поиска:

- выбирает пятиточечные паттерны для поиска: 0 - поиск всех паттернов;



1 - поиск только классических паттернов - Gartle, Butterfly, Bat, Crab, кроме TOTAL;



2 - поиск классических и антиклассических паттернов, кроме TOTAL;



3 - поиск экзотических паттернов и экзотических антипаттернов, кроме TOTAL;



4 - поиск только антипаттернов, кроме TOTAL;



5 - поиск всех паттернов, кроме TOTAL;



6 - поиск только TOTAL;



7 - произвольный выбор пятиточечных паттернов для поиска с помощью параметра visiblePattern;



8 - отключен поиск пятиточечных паттернов;



"Gartley";



"Bat";



"Alternate Bat";



"Butterfly";



"Crab";



"Deep Crab";



"Leonardo";



"Shark";



"Cypher";



"Nen STAR";



"5-0";



"A Gartley";



"A Bat";



"A Alternate Bat";



"A Butterfly";



"A Crab";



"A Deep Crab";



"A Leonardo";



"A Shark";



"A Cypher";



"A Nen STAR";



"A 5-0";



"Black Swan";



"White Swan";



"Navarro 200";



"max Bat";



"max Gartley";



"max Butterfly";



"TOTAL 1";



"TOTAL 2";



"TOTAL 3";



"TOTAL 4";



"TOTAL".

visiblePattern - задает, какие паттерны искать. По умолчанию выключен поиск всех паттернов.

- задает, какие паттерны искать. По умолчанию выключен поиск всех паттернов. NumberPattern - номер паттерна, по которому калибруется зигзаг и параметры которого выводятся через InfoTF. При NumberPattern = 0 выводится зигзаг с параметрами как в режиме ExtIndicator=0.

- номер паттерна, по которому калибруется зигзаг и параметры которого выводятся через InfoTF. При = 0 выводится зигзаг с параметрами как в режиме ExtIndicator=0. ExtGartleyTypeSearch - режим поиска паттернов:

- режим поиска паттернов: 0 - поиск заканчивается после первого найденного паттерна;



1 - выводятся все паттерны на участке, заданном параметром maxBarToD. Поиск повторяется при каждом пересчете зигзага. Режим "Китайская игрушка 1";



2 - выводятся все паттерны на участке, заданном параметром maxBarToD. Поиск производится только один раз. Режим "Китайская игрушка 2";

ExtHiddenPP - режим отображения зигзага для ExtIndicator=11:

- режим отображения зигзага для ExtIndicator=11: 0 - зигзаг не выводится. Выводятся только точки вершин зигзага. Паттерны Песавенто не выводятся;



1 - выводится зигзаг откалиброванный паттерном, заданным параметром NumberPattern. Паттерны Песавенто выводятся обычным образом;



2 - зигзаг не выводится. Выводятся только точки у вершин зигзага. Паттерны Песавенто выводятся только для вершин паттернов Gartley.

ExtGartleyOnOff - включает показ паттернов Gartley. Не в режиме сканера.

- включает показ паттернов Gartley. Не в режиме сканера. maxBarToD - задает максимальное количество баров от нулевого до точки D паттерна.

- задает максимальное количество баров от нулевого до точки D паттерна. patternInfluence:

0 - выводятся паттерны, у которых от нулевого бара до бара с точкой D не более maxBarToD баров;



1 - учитывается влияние паттерна при этом отменяется действие параметра maxBarToD;



2 - поиск паттернов осуществляется на всей разметке зигзага.

patternTrue = true - выводятся паттерны, удовлетворяющие условию:

для медвежьих паттернов на участке от точки D до нулевого бара не должно быть баров, у которых максимум бара выше максимума рамки зоны развития точки D;

для бычьих паттернов на участке от точки D до нулевого бара не должно быть баров, у которых минимум бара ниже минимума рамки зоны развития точки D.

AllowedBandPatternInfluence - задается коэффициент от величины расстояния между точками X и D паттерна. Этот коэффициент задает расстояние от точки D до точки где влияние паттерна предположительно заканчивается.

- задается коэффициент от величины расстояния между точками X и D паттерна. Этот коэффициент задает расстояние от точки D до точки где влияние паттерна предположительно заканчивается. RangeForPointD - разрешает показ зоны развития точки D.

- разрешает показ зоны развития точки D. OldNewRangeForPointD - выбор варианта построения зоны развития точки паттерна.

- выбор варианта построения зоны развития точки паттерна. ExtColorRangeForPointD - цвет рамки зоны развития точки D.

- цвет рамки зоны развития точки D. VectorOfAMirrorTrend = 1 выводится Вектор тренда.

= 1 выводится Вектор тренда. VectorOfAMirrorTrend = 2 выводится Вектор зеркального тренда.

= 2 выводится Вектор зеркального тренда. VectorOfAMirrorTrendColor - задает цвет линии обратного тренда.

- задает цвет линии обратного тренда. VectorOfAMirrorTrendStyle - задает стиль линии обратного тренда.

- задает стиль линии обратного тренда. shortNamePatterns - разрешает вывод коротких наименований паттернов.

- разрешает вывод коротких наименований паттернов. visibleLineOrTriangle - разрешает вывод паттернов в виде линии или в виде треугольников, кроме паттернов AB=CD.

- разрешает вывод паттернов в виде линии или в виде треугольников, кроме паттернов AB=CD. PatternLineStyle - задает стиль линии пятиточечных паттернов и AB=CD.

- задает стиль линии пятиточечных паттернов и AB=CD. PatternLineWidth - задает толщину линии пятиточечных паттернов и AB=CD.

- задает толщину линии пятиточечных паттернов и AB=CD. ExtColorPatternsBullish - цвет бычьих паттернов.

- цвет бычьих паттернов. ExtColorPatternsBearish - цвет медвежьих паттернов.

- цвет медвежьих паттернов. ExtColorPatternList - задается список цветов для закраски паттернов Gartley для режима "Китайская игрушка". Названия цветов перечислены через запятую. Если какой-либо цвет будет записан с ошибкой, то для этого цвета выбирается красный.



- задается список цветов для закраски паттернов Gartley для режима "Китайская игрушка". Названия цветов перечислены через запятую. Если какой-либо цвет будет записан с ошибкой, то для этого цвета выбирается красный. ExtDeltaGartley - допуск на отклонение цены для поиска паттернов по умолчанию 9% - 0.09.

- допуск на отклонение цены для поиска паттернов по умолчанию 9% - 0.09. ExtDeltaGartleyPRZ - специальный допуск для построения рамки развития точки D паттерна.

- специальный допуск для построения рамки развития точки D паттерна. levelD - включает вывод на график уровней ретресментов XD возможных вариантов точных паттернов для текущей комбинации.

- включает вывод на график уровней ретресментов XD возможных вариантов точных паттернов для текущей комбинации. colorLevelD - задает цвет уровней ретрейсментов XD.

- задает цвет уровней ретрейсментов XD. Equilibrium - включает вывод линий Equilibrium, Reaction1 и Reaction2.

- включает вывод линий Equilibrium, Reaction1 и Reaction2. ReactionType — задает тип линий реакции.

— задает тип линий реакции. EquilibriumStyle — задает стиль линий.

— задает стиль линий. EquilibriumWidth — задает толщину линий.

— задает толщину линий. ColorEquilibrium — задает цвет для Equilibrium.

— задает цвет для Equilibrium. ColorReaction — задает цвет для Reaction1 и Reaction2.

— задает цвет для Reaction1 и Reaction2. Ext_3Drives - разрешает вывод паттерна 3 Drives.

- разрешает вывод паттерна 3 Drives. Ext_xO - задает коэффициент для поиска 7-точечного паттерна 3 Drives.

- задает коэффициент для поиска 7-точечного паттерна 3 Drives. Dragon — разрешает вывод паттерна Dragon.

— разрешает вывод паттерна Dragon. PeakZZDragon — задает номер экстремума зигзага, до которого производится поиск паттерна Dragon.

— задает номер экстремума зигзага, до которого производится поиск паттерна Dragon. Ext_4PointPattern - разрешает поиск 4-точечного паттерна продолжения.

- разрешает поиск 4-точечного паттерна продолжения. _maxXB - задает максимальное значение ретрейсмента XB для паттерна The 4 Point Pattern. Узнать об этом паттерне можно у автора здесь: http://kanetrading.com/.

- задает максимальное значение ретрейсмента XB для паттерна The 4 Point Pattern. Узнать об этом паттерне можно у автора здесь: http://kanetrading.com/. ABCD — разрешает поиск паттернов AB=CD:

— разрешает поиск паттернов AB=CD: 0 - паттерны AB=CD не выводятся;



1 - выводятся любые AB=CD;



2 - выводятся только гармоничные AB=CD, у которых соотношения в пределах допуска соответствуют ряду Фибоначчи.

searchABCDAlternate — разрешает вывод альтернативных паттернов AB=CD.

— разрешает вывод альтернативных паттернов AB=CD. ABCDAlternate — задает список альтернативных паттернов AB=CD. В данном списке через запятую перечисляются коэффициенты X из формулы X*AB=CD.

— задает список альтернативных паттернов AB=CD. В данном списке через запятую перечисляются коэффициенты X из формулы X*AB=CD. visibleABCDrayZZ — разрешает вывод паттернов AB=CD в виде линии.

— разрешает вывод паттернов AB=CD в виде линии. Ext_noname - разрешает поиск неизвестных пятиточечных паттернов, у которых все четыре ретрейсмента равны какому-то фибо-уровню.



- разрешает поиск неизвестных пятиточечных паттернов, у которых все четыре ретрейсмента равны какому-то фибо-уровню. CustomPattern — определяет, выводить или нет пользовательские паттерны:

— определяет, выводить или нет пользовательские паттерны: 0 - не выводится пользовательский паттерн;



1 - выводится вместе с другими паттернами;



2 - выводится только пользовательский паттерн.

NameCustomPattern — название пользовательского паттерна.

— название пользовательского паттерна. minXB — задает минимальное значение ретрейсмента XB.

— задает минимальное значение ретрейсмента XB. maxXB — задает максимальное значение ретрейсмента XB.

— задает максимальное значение ретрейсмента XB. minAC — задает минимальное значение ретрейсмента AC.

— задает минимальное значение ретрейсмента AC. maxAC — задает максимальное значение ретрейсмента AC.

— задает максимальное значение ретрейсмента AC. minBD — задает минимальное значение ретрейсмента BD.

— задает минимальное значение ретрейсмента BD. maxBD — задает максимальное значение ретрейсмента BD.

— задает максимальное значение ретрейсмента BD. minXD — задает минимальное значение ретрейсмента XD.

— задает минимальное значение ретрейсмента XD. maxXD — задает максимальное значение Equilibrium ретрейсмента XD.

Минимум и максимум ретрейсмента задают диапазон для поиска.

filtrEquilibrium — включает в качестве фильтра линию, проходящую через точки X и B паттерна. Если фильтр включен, то паттерн будет прорисован, когда цена пробьет эту линию при движении от точки C паттерна в сторону точки D. Работает только с пользовательскими паттернами и паттернами noname.

— включает в качестве фильтра линию, проходящую через точки X и B паттерна. Если фильтр включен, то паттерн будет прорисован, когда цена пробьет эту линию при движении от точки C паттерна в сторону точки D. Работает только с пользовательскими паттернами и паттернами noname. readFromFileListPatterns — задает чтение списка паттернов из файла \\ZUP\ListPatterns\listpatterns.csv:

— задает чтение списка паттернов из файла \\ZUP\ListPatterns\listpatterns.csv: 0 - чтение списка паттернов из файла запрещено;



1 - используется для поиска пятиточечных паттернов только тех паттернов, список которых загружен из файла;



2 - к встроенному в ZUP списку пятиточечных паттернов дописывается список паттернов из файла. В этом случае получается составной список паттернов.

Файлы *.csv находятся в папке MQL4\Files\ZUP\ListPatterns.



NameFileListPatterns — задает название .csv файла, из которого читается список параметров паттернов.

— задает название .csv файла, из которого читается список параметров паттернов. writeToFileListPatterns — разрешает запись списка пятиточечных паттернов:

— разрешает запись списка пятиточечных паттернов: 0 - запись осуществляется в файл \\ZUP\ListPatterns\listpatternsdefault.csv;



1 - запись осуществляется в файл \\ZUP\ListPatterns\listpatternscustom.csv;



2 - запись осуществляется в файл \\ZUP\ListPatterns\listpatternsmixt.csv.

picture — разрешает вывод в файл картинки графика с паттерном.

Файлы с картинкой найденного паттерна находятся в папке MQL4\Files\ZUP\PicturePatterns.



writeInfoPatternsToFileXML — разрешает вывод в файл .XML параметров текущего пятиточечного паттерна:

— разрешает вывод в файл .XML параметров текущего пятиточечного паттерна: 0 - запрещен вывод параметров в файл;



1 - параметры времени выводятся в развернутом виде;



2 - параметры времени выводятся в виде количества секунд.

Файлы *.xml с параметрами найденного паттерна находятся в папке MQL4\Files\ZUP\XML.



writeInfoPatternsToFileCSV — разрешает вывод в файл .CSV параметров текущего пятиточечного паттерна:

— разрешает вывод в файл .CSV параметров текущего пятиточечного паттерна: 0 - запрещен вывод параметров в файл;



1 - параметры времени выводятся в развернутом виде;



2 - параметры времени выводятся в виде количества секунд.

Файлы *.csv с параметрами найденного паттерна находятся в папке MQL4\Files\ZUP\CSV.



namefileSymbolPeriod = true — задается название файлов с картинками паттернов и с параметрами в виде Symbol()+"_"+Period()+"_Patterns.

= true — задается название файлов с картинками паттернов и с параметрами в виде Symbol()+"_"+Period()+"_Patterns. InfoPointD — разрешает вывод информации о точке D паттерна крупным шрифтом.

— разрешает вывод информации о точке D паттерна крупным шрифтом. MonitorPatterns — включает монитор паттернов.

— включает монитор паттернов. TextSize — задает размер шрифта в мониторе паттернов.

— задает размер шрифта в мониторе паттернов. ExtGlobalVariableSet — разрешает запись информации о паттернах в глобальные переменные терминала.



Информация о найденном паттерне может выводиться в глобальную переменную с названием "ZUP"+_Symbol+_Period . Пример названия глобальной переммной — ZUPGBPUSD240. Если паттерн найден, то в переменную будет записана цифра 1.

Пояснение некоторых возможностей ZUP, реализованных в режимах поиска паттернов Gartley

Монитор паттернов



Ниже показана работа Монитора паттернов на примере режима "китайская игрушка". В этом режиме на график выводится множество найденных паттернов:







Строки в левом верхнем углу графика и есть монитор. Каждая строка соответствует одному из паттернов, выведенных на график. Цвет первых трех колонок соответствует цвету соответствующего паттерна. Цвет четвертой колонки: синий — паттерн бычий и задан параметром ExtColorPatternsBullish, красный — паттерн медвежий и задан параметром ExtColorPatternsBearish .

В первой колонке выводится номер бара, на котором находится точка D паттерна.



Во второй колонке выводятся параметры minBars/ExtBackstep зигзага, на котором найден соответствующий паттерн.



В третьей колонке выводится условное отклонение ретрейсментов XC-XB-AD-CD от идеального значения. Разберем это подробнее на примере паттерна Bullish Butterfly [1.414/.786/.786/2.0] в пятой строке монитора паттернов. Идеальные значения ретрейсментов показаны в квадратных скобках после названия паттерна. Каким образом формируются условные отклонения? И что означают условные отклонения?

Чем больше число, тем больше отклонение от идеального значения.

Значение 0: отклонение должно быть меньше заданного параметром ExtDeltaGartleyPRZ . По умолчанию значение параметра равно 2%.

. По умолчанию значение параметра равно 2%. Значение 1: отклонение должно быть меньше заданного параметром ExtDelta . По умолчанию - 4%.

. По умолчанию - 4%. Значение 2: отклонение должно быть меньше, заданного параметром ExtDeltaGartley . По умолчанию - 9%.

. По умолчанию - 9%. Значение * : отклонение больше, чем при значении 2. Найденный паттерн будет соответствовать паттерну, который был бы найден первыми версиями ZUP.

Линия равновесия и линия вектора зеркального тренда



Параметр Equilibrium включает вывод линии равновесия, проходящей через точки XB паттерна и двух линий реакции (красные пунктирные линии):





Линия реакции 1 параллельна линии равновесия и находится от нее на расстоянии, равном расстоянию точки C паттерна до линии равновесия.

Линия реакции 2 параллельна линии равновесия и находится от нее на расстоянии, равном расстоянию точки A паттерна до линии равновесия.

При подходе к линиям реакции можно ожидать либо коррекции, либо окончания формирования паттерна.

Вектор зеркального тренда включается параметром VectorOfAMirrorTrend . После этого начинает выводиться пунктирная линия. На вышеприведенной картинке линия вектора зеркального тренда бледно-зеленая. Она проведена через диагональ потенциальной разворотной зоны, показанной в виде красного прямоугольника у точки D паттерна.





Часть третья. Кратко о других паттернах

Кроме паттернов Гартли, ZUP позволяет работать с паттернами Песавенто и с другими видами.

Существуют, например, так называемые паттерны Меррилла. Они используются совместно с полосами Боллинджера. ZUP позволяется идентифицировать их на уже построенном зигзаге. На графиках они не отображаются: выводится только их название. На четырех первых справа лучах зигзага будут динамические паттерны Меррилла, на лучах со второго по пятый — статические.

Информация о паттернах Меррилла включается с помощью параметра infoMerrillPattern=true. Информация о паттерне выводится в строке в левом верхнем углу экрана мелким шрифтом. Можно вывести название паттерна крупным шрифтом с помощью параметра bigText=true. Крупным шрифтом название выводится в правом верхнем углу экрана.

На первых четырех лучах образовался динамический паттерн Меррилла, который называется Треугольник.

На лучах со второго по пятый видим статический паттерн под названием M13.

Паттерны Меррилла — пятиточечные. Можно создать их графическое представление с помощью графического интерфейса. Например, это уже сделал участник форума Станислав Тривайло под ником поручик.

При включении параметра bigText=true крупным шрифтом может выводиться также информация о найденном паттерне Гартли. Эта информация и монитор могут быть выведены только для первых двух вариантов поиска паттернов.

Заключение

Приведенное краткое описание позволит понять, как использовать ZUP для поиска паттернов.

Скачать индикаторную платформу ZUP можно в Маркете: https://www.mql5.com/ru/market/product/19758