Глубокие нейросети (Часть VIII). Повышение качества классификации bagging-ансамблей

Содержание

Введение

В предыдущих двух статьях (1, 2) мы создавали ансамбль нейросетевых классификаторов ELM. Тогда мы говорили о том, как можно улучшить качество классификации. Среди многих возможных направлений я выбрал два: снизить влияние шумовых примеров и выбрать оптимальный порог, по которому непрерывные предсказания нейросетей ансамбля переводятся в метки классов. В этой статье предлагаю экспериментально проверить, как влияют на качество классификации: 

  • методы обесшумливания данных,
  • типы порогов,
  • оптимизация гиперпараметров нейросетей ансамбля и постпроцессинга.

Затем сравним качество классификации, которое получается при усреднении и при простом голосовании суперансамбля, составленного из лучших ансамблей по итогам оптимизации. Все вычисления проводятся в среде R 3.4.4.

1. Подготовка исходных данных

Для подготовки исходных данных будем использовать ранее описанные скрипты.

В первом блоке (Library) загружаем необходимые функции и библиотеки.

Во втором блоке (prepare), используя переданные из терминала котировки с временными метками, вычисляем значения индикаторов (в нашем случае это цифровые фильтры) и дополнительные переменные на базе OHLC. Объединяем этот набор данных в dataframe dt. Затем определяем параметры выбросов в этих данных и импутируем их. Потом определяем параметры нормализации и нормализуем данные. Получаем результирующий набор исходных данных DTcap.n.

В третьем блоке (Data X1) формируем два набора:

  • data1 — содержит все 13 индикаторов с временными метками Data и целевой Class;
  • X1 — тот же набор предикторов, но без временной метки. Целевая переведена в числовое значение (0, 1).

В четвертом блоке (Data X2) также формируем два набора:

  • data2 — содержит 7 предикторов и временную метку (Data, CO, HO, LO, HL, dC, dH, dL);
  • Х2 — те же предикторы но без временной метки.
Путь patch к месту хранения файлов со скриптами вы укажете сами.
#--1--Library-------------
patch <- "C:/Users/Vladimir/Documents/Market/Statya_DARCH2/PartVIII/PartVIII/"
source(file = paste0(patch,"importar.R"))
source(file = paste0(patch,"Library.R"))
source(file = paste0(patch,"FunPrepareData_VII.R"))
source(file = paste0(patch,"FUN_Stacking_VIII.R"))
import_fun(NoiseFiltersR, GE, noise)
#--2-prepare----
evalq({
  dt <- PrepareData(Data, Open, High, Low, Close, Volume)
  DT <- SplitData(dt$features, 4000, 1000, 500, 250, start = 1)
  pre.outl <- PreOutlier(DT$pretrain)
  DTcap <- CappingData(DT, impute = T, fill = T, dither = F, pre.outl = pre.outl)
  meth <- qc(expoTrans, range)# "spatialSign" "expoTrans" "range" "spatialSign",
  preproc <- PreNorm(DTcap$pretrain, meth = meth, rang = c(-0.95, 0.95))
  DTcap.n <- NormData(DTcap, preproc = preproc)
}, env)

#--3-Data X1-------------
evalq({
  subset <- qc(pretrain, train, test, test1)
  foreach(i = 1:length(DTcap.n)) %do% {
    DTcap.n[[i]] ->.;  
    dp$select(., Data, ftlm, stlm, rbci, pcci, fars, 
              v.fatl, v.satl, v.rftl, v.rstl,v.ftlm, 
              v.stlm, v.rbci, v.pcci, Class)} -> data1
  names(data1) <- subset
  X1 <- vector(mode = "list", 4)
  foreach(i = 1:length(X1)) %do% {
    data1[[i]] %>% dp$select(-c(Data, Class)) %>% as.data.frame() -> x
    data1[[i]]$Class %>% as.numeric() %>% subtract(1) -> y
    list(x = x, y = y)} -> X1
  names(X1) <- subset
}, env)
#--4-Data-X2-------------
evalq({
  foreach(i = 1:length(DTcap.n)) %do% {
    DTcap.n[[i]] ->.;  
    dp$select(., Data, CO, HO, LO, HL, dC, dH, dL)} -> data2
  names(data2) <- subset
  X2 <- vector(mode = "list", 4)
  foreach(i = 1:length(X2)) %do% {
    data2[[i]] %>% dp$select(-Data) %>% as.data.frame() -> x
    DT[[i]]$dz -> y
    list(x = x, y = y)} -> X2
  names(X2) <- subset
  rm(dt, DT, pre.outl, DTcap, meth, preproc)
}, env)

В пятом блоке (bestF) упорядочиваем предикторы набора Х1 по возрастанию их информационной важности (orderX1). Из них отбираем те, у которых коэффициент больше 0.5 (featureX1). Распечатаем коэффициенты и имена отобранных предикторов.

#--5--bestF-----------------------------------
#require(clusterSim)
evalq({
  orderF(x = X1$pretrain$x %>% as.matrix(), type = "metric", s = 1, 4, 
         distance =  NULL, # "d1" - Manhattan, "d2" - Euclidean, 
         #"d3" - Chebychev (max), "d4" - squared Euclidean, 
         #"d5" - GDM1, "d6" - Canberra, "d7" - Bray-Curtis
         method = "kmeans" ,#"kmeans" (default) , "single", 
         #"ward.D", "ward.D2", "complete", "average", "mcquitty", 
         #"median", "centroid", "pam"
         Index = "cRAND") -> rx1
  rx1$stopri[ ,1] -> orderX1
  featureX1 <- dp$filter(rx1$stopri %>% as.data.frame(), rx1$stopri[ ,2] > 0.5) %>% 
    dp$select(V1) %>% unlist() %>% unname()
}, env)
print(env$rx1$stopri)
      [,1]      [,2]
 [1,]    6 1.0423206
 [2,]   12 1.0229287
 [3,]    7 0.9614459
 [4,]   10 0.9526798
 [5,]    5 0.8884596
 [6,]    1 0.8055126
 [7,]    3 0.7959655
 [8,]   11 0.7594309
 [9,]    8 0.6960105
[10,]    2 0.6626440
[11,]    4 0.4905196
[12,]    9 0.3554887
[13,]   13 0.2269289
colnames(env$X1$pretrain$x)[env$featureX1]
[1] "v.fatl" "v.rbci" "v.satl" "v.ftlm" "fars"   "ftlm"   "rbci"   "v.stlm" "v.rftl"
[10] "stlm"

Те же вычисления проведем и для второго набора данных Х2. Получим orderX2 и featureX2.

evalq({
  orderF(x = X2$pretrain$x %>% as.matrix(), type = "metric", s = 1, 4, 
         distance =  NULL, # "d1" - Manhattan, "d2" - Euclidean, 
         #"d3" - Chebychev (max), "d4" - squared Euclidean, 
         #"d5" - GDM1, "d6" - Canberra, "d7" - Bray-Curtis
         method = "kmeans" ,#"kmeans" (default) , "single", 
         #"ward.D", "ward.D2", "complete", "average", "mcquitty", 
         #"median", "centroid", "pam"
         Index = "cRAND") -> rx2 
  rx2$stopri[ ,1] -> orderX2
  featureX2 <- dp$filter(rx2$stopri %>% as.data.frame(), rx2$stopri[ ,2] > 0.5) %>% 
    dp$select(V1) %>% unlist() %>% unname()
}, env)
print(env$rx2$stopri)
     [,1]      [,2]
[1,]    1 1.6650259
[2,]    5 1.6636689
[3,]    3 0.7751799
[4,]    2 0.7751351
[5,]    6 0.5692846
[6,]    7 0.5496889
[7,]    4 0.4970882
colnames(env$X2$pretrain$x)[env$featureX2]
[1] "CO" "dC" "LO" "HO" "dH" "dL"

На этом подготовка исходных данных для экспериментов закончена. Мы подготовили два набора данных X1/data1, X2/data2 и ранжированные по важности предикторы orderX1, orderX2. Все вышеприведенные скрипты находятся в файле Prepare_VIII.R.

2. Обработка шумовых примеров в поднаборе pretrain

Многие авторы статей, в том числе и я, посвящали свои публикации отсеву шумовых предикторов. Здесь я предлагаю исследовать другую, не менее важную, но менее используемую возможность — определение и обработку шумовых примеров в наборах данных. Так почему же некоторые примеры в наборах данных считаются шумовыми и какими методами можно их обрабатывать? Попробую пояснить.

Итак, перед нами стоит задача классификации, и мы имеем обучающий набор предикторов и целевую. Мы считаем, что целевая хорошо соответствует внутренней структуре обучающего набора. Но в реальности структура данных набора предикторов гораздо сложнее предлагаемой структуры целевой. Получается, что в наборе есть примеры, хорошо соответствующие целевой, а есть — совсем не соответствующие, и они сильно искажают модель при обучении. В итоге это приводит к снижению качества классификации модели. Я уже рассматривал подробно подходы к определению и обработке шумовых примеров. Здесь мы проверим, как влияют на качество классификации ансамбля три метода обработки:

  • исправление ошибочно размеченных примеров;
  • удаление их из набора;
  • выделение их в отдельный класс.

Определять и обрабатывать шумовые примеры будем с использованием функции NoiseFiltersR::GE(). Она ищет шумовые примеры и изменяет их метки (исправляет ошибочную разметку). Примеры, которые невозможно переразметить, удаляются. Выявленные шумовые примеры можно также удалить из набора самостоятельно или выделить их в отдельный класс, присвоив им новую метку. Все вычисления производим на поднаборе pretrain, поскольку на нем будут обучаться ансамбли. Посмотрим на результат работы функции:

#---------------------------
import_fun(NoiseFiltersR, GE, noise)
#-----------------------
evalq({
  out <- noise(x = data1[[1]] %>% dp$select(-Data))
  summary(out, explicit = TRUE)
}, env)
Filter GE applied to dataset 

Call:
GE(x = data1[[1]] %>% dp$select(-Data))

Parameters:
k: 5
kk: 3

Results:
Number of removed instances: 0 (0 %)
Number of repaired instances: 819 (20.46988 %)

Explicit indexes for removed instances:
.......

Структура выхода функции out:

> str(env$out)
List of 7
 $ cleanData :'data.frame':     4001 obs. of  14 variables:
  ..$ ftlm  : num [1:4001] 0.293 0.492 0.47 0.518 0.395 ...
  ..$ stlm  : num [1:4001] 0.204 0.185 0.161 0.153 0.142 ...
  ..$ rbci  : num [1:4001] -0.0434 0.1156 0.1501 0.25 0.248 ...
  ..$ pcci  : num [1:4001] -0.0196 -0.0964 -0.4455 0.2685 -0.0349 ...
  ..$ fars  : num [1:4001] 0.208 0.255 0.246 0.279 0.267 ...
  ..$ v.fatl: num [1:4001] 0.4963 0.4635 0.0842 0.3707 0.0542 ...
  ..$ v.satl: num [1:4001] -0.0146 0.0248 -0.0353 0.1797 0.1205 ...
  ..$ v.rftl: num [1:4001] -0.2695 -0.0809 0.1752 0.3637 0.5305 ...
  ..$ v.rstl: num [1:4001] 0.398 0.362 0.386 0.374 0.357 ...
  ..$ v.ftlm: num [1:4001] 0.5244 0.4039 -0.0296 0.1088 -0.2299 ...
  ..$ v.stlm: num [1:4001] -0.275 -0.226 -0.285 -0.11 -0.148 ...
  ..$ v.rbci: num [1:4001] 0.5374 0.4811 0.0978 0.2992 -0.0141 ...
  ..$ v.pcci: num [1:4001] -0.8779 -0.0706 -0.3125 0.6311 -0.2712 ...
  ..$ Class : Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ...
 $ remIdx    : int(0) 
 $ repIdx    : int [1:819] 16 27 30 31 32 34 36 38 46 58 ...
 $ repLab    : Factor w/ 2 levels "-1","1": 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 ...
 $ parameters:List of 2
  ..$ k : num 5
  ..$ kk: num 3
 $ call      : language GE(x = data1[[1]] %>% dp$select(-Data))
 $ extraInf  : NULL
 - attr(*, "class")= chr "filter"

Здесь:

  • out$cleanData — это набор данных после исправления разметки шумовых примеров, 
  • out$remIdx — индексы удаленных примеров (в нашем примере их нет), 
  • out$repIdx — индексы примеров, целевая которых была переразмечена,
  • out$repLab — новые метки этих шумовых примеров. Таким образом, используя out$repIdx, мы можем их удалить из набора или присвоить им новую метку.

Определив индексы шумовых примеров, подготовим четыре набора данных для обучения ансамблей, объединенных в структуру denoiseX1pretrain.

  • denoiseX1pretrain$origin — оригинальный набор предобучения;
  • denoiseX1pretrain$repaired — набор данных, в котором исправлена разметка шумовых примеров;
  • denoiseX1pretrain$removed — набор данных, в котором удалены шумовые примеры;
  • denoiseX1pretrain$relabeled — набор данных, в котором шумовым примерам присвоена новая метка (т.е. наша целевая теперь имеет три класса).
#--2-Data Xrepair-------------
#library(NoiseFiltersR)
evalq({
  out <- noise(x = data1$pretrain %>% dp$select(-Data))
  Yrelab <- X1$pretrain$y
  Yrelab[out$repIdx] <- 2L
  X1rem <- data1$pretrain[-out$repIdx, ] %>% dp$select(-Data) 
  denoiseX1pretrain <- list(origin = list(x = X1$pretrain$x,  y = X1$pretrain$y),
                            repaired = list(x = X1$pretrain$x, y = out$cleanData$Class %>% 
                                             as.numeric() %>% subtract(1)), 
                             removed = list(x = X1rem %>% dp$select(-Class), 
                                          y = X1rem$Class %>% as.numeric() %>% subtract(1)),
                             relabeled = list(x = X1$pretrain$x, y = Yrelab))
  rm(out, Yrelab, X1rem)     
}, env)

В поднаборах denoiseX1pretrain$origin|repaired|relabeled предикторы х идентичны, а вот целевая у всех наборов разная. Посмотрим на их структуру:

#-------------------------
env$denoiseX1pretrain$repaired$x  %>% str()
'data.frame':   4001 obs. of  13 variables:
 $ ftlm  : num  0.293 0.492 0.47 0.518 0.395 ...
 $ stlm  : num  0.204 0.185 0.161 0.153 0.142 ...
 $ rbci  : num  -0.0434 0.1156 0.1501 0.25 0.248 ...
 $ pcci  : num  -0.0196 -0.0964 -0.4455 0.2685 -0.0349 ...
 $ fars  : num  0.208 0.255 0.246 0.279 0.267 ...
 $ v.fatl: num  0.4963 0.4635 0.0842 0.3707 0.0542 ...
 $ v.satl: num  -0.0146 0.0248 -0.0353 0.1797 0.1205 ...
 $ v.rftl: num  -0.2695 -0.0809 0.1752 0.3637 0.5305 ...
 $ v.rstl: num  0.398 0.362 0.386 0.374 0.357 ...
 $ v.ftlm: num  0.5244 0.4039 -0.0296 0.1088 -0.2299 ...
 $ v.stlm: num  -0.275 -0.226 -0.285 -0.11 -0.148 ...
 $ v.rbci: num  0.5374 0.4811 0.0978 0.2992 -0.0141 ...
 $ v.pcci: num  -0.8779 -0.0706 -0.3125 0.6311 -0.2712 ...
env$denoiseX1pretrain$relabeled$x  %>% str()
'data.frame':   4001 obs. of  13 variables:
 $ ftlm  : num  0.293 0.492 0.47 0.518 0.395 ...
 $ stlm  : num  0.204 0.185 0.161 0.153 0.142 ...
 $ rbci  : num  -0.0434 0.1156 0.1501 0.25 0.248 ...
 $ pcci  : num  -0.0196 -0.0964 -0.4455 0.2685 -0.0349 ...
 $ fars  : num  0.208 0.255 0.246 0.279 0.267 ...
 $ v.fatl: num  0.4963 0.4635 0.0842 0.3707 0.0542 ...
 $ v.satl: num  -0.0146 0.0248 -0.0353 0.1797 0.1205 ...
 $ v.rftl: num  -0.2695 -0.0809 0.1752 0.3637 0.5305 ...
 $ v.rstl: num  0.398 0.362 0.386 0.374 0.357 ...
 $ v.ftlm: num  0.5244 0.4039 -0.0296 0.1088 -0.2299 ...
 $ v.stlm: num  -0.275 -0.226 -0.285 -0.11 -0.148 ...
 $ v.rbci: num  0.5374 0.4811 0.0978 0.2992 -0.0141 ...
 $ v.pcci: num  -0.8779 -0.0706 -0.3125 0.6311 -0.2712 ...
env$denoiseX1pretrain$repaired$y  %>% table()
.
   0    1 
1888 2113 
env$denoiseX1pretrain$removed$y  %>% table()
.
   0    1 
1509 1673
env$denoiseX1pretrain$relabeled$y  %>% table()
.
   0    1    2 
1509 1673  819

Поскольку в наборе denoiseX1pretrain$removed изменилось количество примеров, проверим, как изменилась значимость предикторов:

evalq({
  orderF(x = denoiseX1pretrain$removed$x %>% as.matrix(), 
         type = "metric", s = 1, 4, 
         distance =  NULL, # "d1" - Manhattan, "d2" - Euclidean, 
         #"d3" - Chebychev (max), "d4" - squared Euclidean, 
         #"d5" - GDM1, "d6" - Canberra, "d7" - Bray-Curtis
         method = "kmeans" ,#"kmeans" (default) , "single", 
         #"ward.D", "ward.D2", "complete", "average", "mcquitty", 
         #"median", "centroid", "pam"
         Index = "cRAND") -> rx1rem
  rx1rem$stopri[ ,1] -> orderX1rem
  featureX1rem <- dp$filter(rx1rem$stopri %>% as.data.frame(), 
                            rx1rem$stopri[ ,2] > 0.5) %>% 
    dp$select(V1) %>% unlist() %>% unname()
}, env)
print(env$rx1rem$stopri)
     [,1]      [,2]
 [1,]    6 1.0790642
 [2,]   12 1.0320772
 [3,]    7 0.9629750
 [4,]   10 0.9515987
 [5,]    5 0.8426669
 [6,]    1 0.8138830
 [7,]    3 0.7934568
 [8,]   11 0.7682185
 [9,]    8 0.6720211
[10,]    2 0.6355753
[11,]    4 0.5159589
[12,]    9 0.3670544
[13,]   13 0.2170575
colnames(env$X1$pretrain$x)[env$featureX1rem]
[1] "v.fatl" "v.rbci" "v.satl" "v.ftlm" "fars"   "ftlm"   "rbci"   "v.stlm" "v.rftl"
[10] "stlm"   "pcci"

Изменился порядок и состав лучших предикторов. Это нужно будет учитывать при обучении ансамблей.

Итак, у наc готовы 4 поднабора: denoiseX1pretrain$origin, repaired, removed, relabeled. На них будем обучать ансамбли ELM. Скрипты для обесшумливания данных находятся в файле Denoise.R. Структура исходных данных Х1 и denoiseX1pretrain выглядит так:


Рис. 1. Структура исходных данных.

3. Обучение ансамблей нейросетевых классификаторов на обесшумленных исходных данных и вычисление непрерывных предсказаний нейросетей на тестовых поднаборах

Напишем функцию обучения ансамбля и получения предсказаний, которые в дальнейшем будут входными данными для обучающегося объединителя в stacking-ансамбле.

Мы уже проводили такие вычисления в предыдущей статье, поэтому я не буду останавливаться на подробностях. Если кратко, то:

  • в блоке 1 (Input) определяем константы,
  • в блоке 2 (createEns) определяем функцию CreateEns(), которая создает ансамбль индивидульных нейросетевых классификаторов с постоянными параметрами и воспроизводимой инициализацией,
  • в блоке 3 (GetInputData) функция GetInputData() вычисляет предсказания трех поднаборов Х1$ train/test/test1 ансамблем Ens.
  Воспроизводимость обеспечивается постоянной и одинаковой инициализацией генератора случайных чисел (ГСЧ). Скрипты находятся в файле FUN_Stacking_VIII.R
#--1--Input-------------
evalq({
  #type of activation function. 
  Fact <- c("sig", #: sigmoid
            "sin", #: sine
            "radbas", #: radial basis
            "hardlim", #: hard-limit
            "hardlims", #: symmetric hard-limit
            "satlins", #: satlins
            "tansig", #: tan-sigmoid
            "tribas", #: triangular basis
            "poslin", #: positive linear
            "purelin") #: linear
  n <- 500
  r = 7L
  SEED <- 12345
  #--2-createENS----------------------
  createEns <- function(r = 7L, nh = 5L, fact = 7L, X, Y){
    Xtrain <- X[ , featureX1] 
    k <- 1
    rng <- RNGseq(n, SEED)
    #---creste Ensemble---
    Ens <- foreach(i = 1:n, .packages = "elmNN") %do% {
      rngtools::setRNG(rng[[k]])
      idx <- rminer::holdout(Y, ratio = r/10, mode = "random")$tr
      k <- k + 1
      elmtrain(x = Xtrain[idx, ], y = Y[idx], nhid = nh, actfun = Fact[fact])
    }
    return(Ens)
  }
  #--3-GetInputData -FUN-----------
  GetInputData <- function(Ens, X, Y){
    #---predict-InputPretrain--------------
    Xtrain <- X[ ,featureX1]
    k <- 1
    rng <- RNGseq(n, SEED)
    #---create Ensemble---
    foreach(i = 1:n, .packages = "elmNN", .combine = "cbind") %do% {
      rngtools::setRNG(rng[[k]])
      idx <- rminer::holdout(Y, ratio = r/10, mode = "random")$tr
      k <- k + 1
      predict(Ens[[i]], newdata = Xtrain[-idx, ])
    } %>% unname() -> InputPretrain
    #---predict-InputTrain--
    Xtest <- X1$train$x[ , featureX1]
    foreach(i = 1:n, .packages = "elmNN", .combine = "cbind") %do% {
      predict(Ens[[i]], newdata = Xtest)
    } -> InputTrain #[ ,n]
    #---predict--InputTest----
    Xtest1 <- X1$test$x[ , featureX1]
    foreach(i = 1:n, .packages = "elmNN", .combine = "cbind") %do% {
      predict(Ens[[i]], newdata = Xtest1)
    } -> InputTest #[ ,n]
    #---predict--InputTest1----
    Xtest2 <- X1$test1$x[ , featureX1]
    foreach(i = 1:n, .packages = "elmNN", .combine = "cbind") %do% {
      predict(Ens[[i]], newdata = Xtest2)
    } -> InputTest1 #[ ,n]
    #---res-------------------------
    return(list(InputPretrain = InputPretrain,
                InputTrain = InputTrain,
                InputTest = InputTest,
                InputTest1 = InputTest1))
  }
}, env)

У нас уже есть набор denoiseX1pretrain с четырьмя группами данных для обучения ансамблей: оригинальный (origin), с исправленной разметкой (repaired), с удаленными (removed) и переразмеченными (relabeled) шумовыми примерами. Обучая ансамбль на каждой из этих групп данных, мы получим четыре ансамбля. Используя эти ансамбли с функцией GetInputData(), получим четыре группы предсказаний в трех поднаборах:  train, test и test1. Ниже приведены скрипты отдельно для каждого ансамбля в развернутом виде (только для отладки и упрощения понимания).

#---4--createEns--origin--------------
evalq({
  Ens.origin <- vector(mode = "list", n)
  res.origin <- vector("list", 4)
  x <- denoiseX1pretrain$origin$x %>% as.matrix()
  y <- denoiseX1pretrain$origin$y
  createEns(r = 7L, nh = 5L, fact = 7L, X = x, Y = y) -> Ens.origin
  GetInputData(Ens = Ens.origin, X = x, Y = y) -> res.origin
}, env)
#---4--createEns--repaired--------------
evalq({
  Ens.repaired <- vector(mode = "list", n)
  res.repaired <- vector("list", 4)
  x <- denoiseX1pretrain$repaired$x %>% as.matrix()
  y <- denoiseX1pretrain$repaired$y
  createEns(r = 7L, nh = 5L, fact = 7L,  X = x, Y = y) -> Ens.repaired
  GetInputData(Ens = Ens.repaired, X = x, Y = y) -> res.repaired
}, env)
#---4--createEns--removed--------------
evalq({
  Ens.removed <- vector(mode = "list", n)
  res.removed <- vector("list", 4)
  x <- denoiseX1pretrain$removed$x %>% as.matrix()
  y <- denoiseX1pretrain$removed$y
  createEns(r = 7L, nh = 5L, fact = 7L, X = x, Y = y) -> Ens.removed
  GetInputData(Ens = Ens.removed,  X = x, Y = y) -> res.removed
}, env)
#---4--createEns--relabeled--------------
evalq({
  Ens.relab <- vector(mode = "list", n)
  res.relab <- vector("list", 4)
  x <- denoiseX1pretrain$relabeled$x %>% as.matrix()
  y <- denoiseX1pretrain$relabeled$y
  createEns(r = 7L, nh = 5L, fact = 7L, X = x, Y = y) -> Ens.relab
  GetInputData(Ens = Ens.relab,  X = x, Y = y) -> res.relab
}, env)

Структура результатов предсказания ансамблей приведена ниже:

> env$res.origin %>% str()
List of 4
 $ InputPretrain: num [1:1201, 1:500] 0.747 0.774 0.733 0.642 0.28 ...
 $ InputTrain   : num [1:1001, 1:500] 0.742 0.727 0.731 0.66 0.642 ...
 $ InputTest    : num [1:501, 1:500] 0.466 0.446 0.493 0.594 0.501 ...
 $ InputTest1   : num [1:251, 1:500] 0.093 0.101 0.391 0.547 0.416 ...
> env$res.repaired %>% str()
List of 4
 $ InputPretrain: num [1:1201, 1:500] 0.815 0.869 0.856 0.719 0.296 ...
 $ InputTrain   : num [1:1001, 1:500] 0.871 0.932 0.889 0.75 0.737 ...
 $ InputTest    : num [1:501, 1:500] 0.551 0.488 0.516 0.629 0.455 ...
 $ InputTest1   : num [1:251, 1:500] -0.00444 0.00877 0.35583 0.54344 0.40121 ...
> env$res.removed %>% str()
List of 4
 $ InputPretrain: num [1:955, 1:500] 0.68 0.424 0.846 0.153 0.242 ...
 $ InputTrain   : num [1:1001, 1:500] 0.864 0.981 0.784 0.624 0.713 ...
 $ InputTest    : num [1:501, 1:500] 0.755 0.514 0.439 0.515 0.156 ...
 $ InputTest1   : num [1:251, 1:500] 0.105 0.108 0.511 0.622 0.339 ...
> env$res.relab %>% str()
List of 4
 $ InputPretrain: num [1:1201, 1:500] 1.11 1.148 1.12 1.07 0.551 ...
 $ InputTrain   : num [1:1001, 1:500] 1.043 0.954 1.088 1.117 1.094 ...
 $ InputTest    : num [1:501, 1:500] 0.76 0.744 0.809 0.933 0.891 ...
 $ InputTest1   : num [1:251, 1:500] 0.176 0.19 0.615 0.851 0.66 ...

Посмотрим, как выглядит распределение этих выходов/входов. Смотрим 10 первых выходов наборов InputTrain[ ,1:10]:

#------Ris InputTrain------
par(mfrow = c(2, 2), mai = c(0.3, 0.3, 0.4, 0.2))
boxplot(env$res.origin$InputTrain[ ,1:10], horizontal = T, main = "res.origin$InputTrain[ ,1:10]")
abline(v = c(0, 0.5, 1.0), col = 2)
boxplot(env$res.repaired$InputTrain[ ,1:10], horizontal = T, main = "res.repaired$InputTrain[ ,1:10]")
abline(v = c(0, 0.5, 1.0), col = 2)
boxplot(env$res.removed$InputTrain[ ,1:10], horizontal = T, main = "res.removed$InputTrain[ ,1:10]")
abline(v = c(0, 0.5, 1.0), col = 2)
boxplot(env$res.relab$InputTrain[ ,1:10], horizontal = T, main = "res.relab$InputTrain[ ,1:10]")
abline(v = c(0, 0.5, 1.0), col = 2)
par(mfrow = c(1, 1))

InputTrain_range

Рис. 2. Распределение предсказаний выходов InputTrain четырьмя различными ансамблями.

Смотрим 10 первых выходов наборов InputTest[ ,1:10]:

#------Ris InputTest------
par(mfrow = c(2, 2), mai = c(0.3, 0.3, 0.4, 0.2), las = 1)

boxplot(env$res.origin$InputTest[ ,1:10], horizontal = T, main = "res.origin$InputTest[ ,1:10]")
abline(v = c(0, 0.5, 1.0), col = 2)
boxplot(env$res.repaired$InputTest[ ,1:10], horizontal = T, main = "res.repaired$InputTest[ ,1:10]")
abline(v = c(0, 0.5, 1.0), col = 2)
boxplot(env$res.removed$InputTest[ ,1:10], horizontal = T, main = "res.removed$InputTest[ ,1:10]")
abline(v = c(0, 0.5, 1.0), col = 2)
boxplot(env$res.relab$InputTest[ ,1:10], horizontal = T, main = "res.relab$InputTest[ ,1:10]")
abline(v = c(0, 0.5, 1.0), col = 2)
par(mfrow = c(1, 1))

InputTest_range

Рис. 3. Распределение предсказаний выходов InputTest четырьмя различными ансамблями.

Смотрим 10 первых выходов наборов InputTest1[ ,1:10]:

#------Ris InputTest1------
par(mfrow = c(2, 2), mai = c(0.3, 0.3, 0.4, 0.2))
boxplot(env$res.origin$InputTest1[ ,1:10], horizontal = T, main = "res.origin$InputTest1[ ,1:10]")
abline(v = c(0, 0.5, 1.0), col = 2)
boxplot(env$res.repaired$InputTest1[ ,1:10], horizontal = T, main = "res.repaired$InputTest1[ ,1:10]")
abline(v = c(0, 0.5, 1.0), col = 2)
boxplot(env$res.removed$InputTest1[ ,1:10], horizontal = T, main = "res.removed$InputTest1[ ,1:10]")
abline(v = c(0, 0.5, 1.0), col = 2)
boxplot(env$res.relab$InputTest1[ ,1:10], horizontal = T, main = "res.relab$InputTest1[ ,1:10]")
abline(v = c(0, 0.5, 1.0), col = 2)
par(mfrow = c(1, 1))

InputTest1_range

Рис. 4. Распределение предсказаний выходов InputTest1 четырьмя различными ансамблями.

Распределение всех предсказаний сильно отличается от распределений, полученных на данных, нормированных методом SpatialSign в предыдущих моих экспериментах. Можете поэкспериметрировать с различными методами нормирования самостоятельно.

Вычислив предикт поднаборов X1$train/test/test1 каждым ансамблем, получим четыре группы данных — res.origin, res.repaired, res.removed и res.relab, распределение которых мы видим на рисунках 2 — 4. 

Определим качество классификации каждого ансамбля, переведя непрерывные предсказания в метки классов. 

4. Определение порогов для полученных непрерывных предсказаний, перевод их в метки классов и вычисление метрик нейросетей

Чтобы переводить непрерывные предсказания в метки классов, используют один или несколько порогов деления на эти классы. Непрерывные предсказания наборов InputTrain, полученные от пятой нейросети всех ансамблей, выглядят так:


InputTrainLine_range

Рис. 5 Непрерывные предсказания пятой нейросети различных ансамблей.

Как видим, графики непрерывного предсказания моделей origin, repaired, relabeled похожи по форме, но имеют различный диапазон. Значительно отличается по форме линия предсказания модели removed.

Для упрощения последующих вычислений соберем в одну структуру predX1 все модели и их предсказания. Для этого напишем компактную функцию, которая повторит все вычисления в цикле. Вот скрипт и рисунок структуры predX1:

library("doFuture")
#---predX1------------------
evalq({
  group <- qc(origin, repaired, removed, relabeled)
  predX1 <- vector("list", 4)
  foreach(i = 1:4, .packages = "elmNN") %do% {
    x <- denoiseX1pretrain[[i]]$x %>% as.matrix()
    y <- denoiseX1pretrain[[i]]$y
    SEED = 12345
    createEns(r = 7L, nh = 5L, fact = 7L, X = x, Y = y) -> ens  
    GetInputData(Ens = ens, X = x, Y = y) -> pred 
    return(list(ensemble = ens, pred = pred))
  } -> predX1
  names(predX1) <- group
}, env)


Рис. 6. Структура набора predX1

Мы помним: чтобы получить метрики качества предсказания ансамбля, нужно выполнить две операции : обрезку и усреднение (или простое голосование). Для обрезки нам нужно перевести выходы всех нейросетей ансамбля из непрерывной формы в метки класса. Затем определим метрики каждой нейросети и выберем какое-то их количество с наилучшими показателями. Потом усредняем непрерывные предсказания этих лучших нейросетей и получаем непрерывное усредненное предсказание ансамбля. Еще раз определяем порог, переводим усредненное предсказание в метки классов и вычисляем окончательные показатели качества классификации ансамбля.

Таким образом, нам дважды нужно преобразовывать непрерывное предсказание в метки классов. Пороги преобразования на этих двух этапах могут быть и одинаковыми, и различными. Какие варианты порогов мы можем использовать?

  1. Порог, принимаемый по умолчанию. В нашем случае он равен 0.5.
  2. Порог, равный медиане. Я думаю, что он более надежен. Но медиану мы можем определить только на валидационном поднаборе, а применить —  только при тестировании последующих поднаборов. Например, на поднаборе InputTrain мы определяем пороги, которые будем использовать на поднаборах InputTest и InputTest1.
  3. Порог, оптимизированный по различным критериям. Например, это могут быть минимальная ошибка классификации, максимальная точность "1", или "0" и т.д. Оптимальные пороги определяем всегда на поднаборе InputTrain, а используем — на поднаборах InputTest и InputTest1.
  4. При усреднении выходов лучших нейросетей ансамбля можно использовать калибровку. Некоторые авторы пишут, что усреднять можно только хорошо откалиброванные выходы. В наши задачи проверка этого утверждения не входит.

Определять оптимальный порог будем с помощью функции InformationValue::optimalCutoff(). Она подробно описана в пакете.

Для определения порогов по пп.1 и 2 нам не нужны дополнительные вычисления. Для вычисления оптимальных порогов по п.3 напишем функцию GetThreshold().

#--function-------------------------
evalq({
  import_fun("InformationValue", optimalCutoff, CutOff)
  import_fun("InformationValue", youdensIndex, th_youdens)
  GetThreshold <- function(X, Y, type){
    switch(type,
           half = 0.5,
           med = median(X),
           mce = CutOff(Y, X, "misclasserror"),
           both = CutOff(Y, X,"Both"),
           ones = CutOff(Y, X, "Ones"),
           zeros = CutOff(Y, X, "Zeros")
    )
  }
}, env)

Будем вычислять только первые четыре типа порогов, описанных в этой функции (half, med, mce, both). Первые два — это половинный и медианный пороги. Порог mce обеспечивает минимальную ошибку классификации, порог both — максимальное значение коэффициента youdensIndex = (sensitivity + specificity —1). Порядок вычислений будет таким:

1. В наборе predX1 отдельно в каждой группе данных (origin, repaired, removed и relabeled) вычисляем четыре типа порогов для каждой из 500 нейросетей ансамбля на поднаборе InputTrain.

2. Затем, используя эти пороги, переводим непрерывные предсказания всех нейросетей ансамблей во всех поднаборах (train|test|test1) в классы и определяем средние величины F1. Получим четыре группы метрик, по три поднабора в каждой. Ниже приведен пошагово расписанный скрипт для группы origin.

Определяем 4 типа порогов на поднаборе predX1$origin$pred$InputTrain:

#--threshold--train--origin--------
evalq({
  Ytest = X1$train$y
  Ytest1 = X1$test$y
  Ytest2 = X1$test1$y
  testX1 <- vector("list", 4)
  names(testX1) <- group
  type <- qc(half, med, mce, both)
  registerDoFuture()
  cl <- makeCluster(4)
  plan(cluster, workers = cl)
  foreach(i = 1:4, .combine = "cbind") %dopar% {# type
     foreach(j = 1:500, .combine = "c") %do% { 
        GetThreshold(predX1$origin$pred$InputTrain[ ,j], Ytest, type[i])
     } 
  }  -> testX1$origin$Threshold
  stopCluster(cl)
  dimnames(testX1$origin$Threshold) <- list(NULL,type)
  }, env)

Мы используем два вложенных цикла в каждом вычислении. Во внешнем цикле выбираем тип порога, создаем кластер и распараллеливаем вычисления на 4 ядра. Во внутреннем цикле идем по предсказаниям InputTrain каждой из 500 нейросетей, входящих в ансамбль. Для каждой определяем 4 типа порогов. Структура полученных данных будет такой:

> env$testX1$origin$Threshold %>% str()
 num [1:500, 1:4] 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ...
 - attr(*, "dimnames")=List of 2
  ..$ : NULL
  ..$ : chr [1:4] "half" "med" "mce" "both"
> env$testX1$origin$Threshold %>% head()
     half       med       mce      both
[1,]  0.5 0.5033552 0.3725180 0.5125180
[2,]  0.5 0.4918041 0.5118821 0.5118821
[3,]  0.5 0.5005034 0.5394191 0.5394191
[4,]  0.5 0.5138439 0.4764055 0.5164055
[5,]  0.5 0.5241393 0.5165478 0.5165478
[6,]  0.5 0.4673319 0.4508287 0.4608287

Используя полученные пороги, переведем непрерывные предсказания группы origin поднаборов train, test и test1 в метки классов и вычислим метрики (mean(F1)).

#--train--------------------
evalq({
  foreach(i = 1:4, .combine = "cbind") %do% {# type
    foreach(j = 1:500, .combine = "c") %do% { 
      ifelse(predX1$origin$pred$InputTrain[ ,j] > testX1$origin$Threshold[j, i], 1, 0) ->.; 
      Evaluate(actual = Ytest, predicted = .)$Metrics$F1 %>% mean()
    }
  } -> testX1$origin$InputTrainScore
  dimnames(testX1$origin$InputTrainScore)[[2]] <- type
}, env)
#--test-----------------------------
evalq({
  foreach(i = 1:4, .combine = "cbind") %do% {# type
    foreach(j = 1:500, .combine = "c") %do% { 
      ifelse(predX1$origin$pred$InputTest[ ,j] > testX1$origin$Threshold[j, i], 1, 0) ->.; 
      Evaluate(actual = Ytest1, predicted = .)$Metrics$F1 %>% mean()
    }
  } -> testX1$origin$InputTestScore
  dimnames(testX1$origin$InputTestScore)[[2]] <- type
}, env)
#--test1-----------------------------
evalq({
  foreach(i = 1:4, .combine = "cbind") %do% {
    foreach(j = 1:500, .combine = "c") %do% { 
      ifelse(predX1$origin$pred$InputTest1[ ,j] > testX1$origin$Threshold[j, i], 1, 0) ->.; 
      Evaluate(actual = Ytest2, predicted = .)$Metrics$F1 %>% mean()
    }
  } -> testX1$origin$InputTest1Score
  dimnames(testX1$origin$InputTest1Score)[[2]] <- type
}, env)

Посмотрим на распределение метрик в группе origin и трех ее поднаборах. Скрипт ниже для группы origin:

k <- 1L #origin
# k <- 2L #repaired
# k <- 3L #removed
# k <- 4L #relabeling
par(mfrow = c(1,4), mai = c(0.3, 0.3, 0.4, 0.2))
boxplot(env$testX1[[k]]$Threshold, horizontal = F,
        main = paste0(env$group[k],"$$Threshold"),
        col = c(2,4,5,6))
abline(h = c(0, 0.5, 0.7), col = 2)
boxplot(env$testX1[[k]]$InputTrainScore, horizontal = F,
        main = paste0(env$group[k],"$$InputTrainScore"),
        col = c(2,4,5,6))
abline(h = c(0, 0.5, 0.7), col = 2)
boxplot(env$testX1[[k]]$InputTestScore, horizontal = F,
        main = paste0(env$group[k],"$$InputTestScore"),
        col = c(2,4,5,6))
abline(h = c(0, 0.5, 0.7), col = 2)
boxplot(env$testX1[[k]]$InputTest1Score, horizontal = F,
        main = paste0(env$group[k],"$$InputTest1Score"),
        col = c(2,4,5,6))
abline(h = c(0, 0.5, 0.7), col = 2)
par(mfrow = c(1, 1))

OriginScore

Рис. 7. Распределение порогов и метрик в группе origin

Визуализация показала, что использование в качестве порога "med" на данных группы origin не дает видимого улучшения качества по сравнению с порогом в "half".

Вычислим все 4 типа порогов во всех группах (будьте готовы к тому, что это занимает довольно много времени и памяти). 

library("doFuture")
#--threshold--train---------
evalq({
  k <- 1L #origin
  #k <- 2L #repaired
  #k <- 3L #removed
  #k <- 4L #relabeling
  type <- qc(half, med, mce, both)
  Ytest = X1$train$y
  Ytest1 = X1$test$y
  Ytest2 = X1$test1$y
  registerDoFuture()
  cl <- makeCluster(4)
  plan(cluster, workers = cl)
  while (k <= 4) { # group
    foreach(i = 1:4, .combine = "cbind") %dopar% {# type
      foreach(j = 1:500, .combine = "c") %do% { 
        GetThreshold(predX1[[k]]$pred$InputTrain[ ,j], Ytest, type[i])
      } 
    }  -> testX1[[k]]$Threshold
    dimnames(testX1[[k]]$Threshold) <- list(NULL,type)
    k <- k + 1
  }
  stopCluster(cl)
}, env)

Используя полученные пороги, вычислим метрики во всех группах и поднаборах:

#--train--------------------
evalq({
  k <- 1L #origin
  #k <- 2L #repaired
  #k <- 3L #removed
  #k <- 4L #relabeling
  while (k <= 4) {
    foreach(i = 1:4, .combine = "cbind") %do% {
      foreach(j = 1:500, .combine = "c") %do% { 
        ifelse(predX1[[k]]$pred$InputTrain[ ,j] > testX1[[k]]$Threshold[j, i], 1, 0) ->.; 
        Evaluate(actual = Ytest, predicted = .)$Metrics$F1 %>% mean()
      }
    } -> testX1[[k]]$InputTrainScore
    dimnames(testX1[[k]]$InputTrainScore)[[2]] <- type
    k <- k + 1
  }
}, env)
#--test-----------------------------
evalq({
  k <- 1L #origin
  #k <- 2L #repaired
  #k <- 3L #removed
  #k <- 4L #relabeling
  while (k <= 4) {
    foreach(i = 1:4, .combine = "cbind") %do% {
      foreach(j = 1:500, .combine = "c") %do% { 
        ifelse(predX1[[k]]$pred$InputTest[ ,j] > testX1[[k]]$Threshold[j, i], 1, 0) ->.; 
        Evaluate(actual = Ytest1, predicted = .)$Metrics$F1 %>% mean()
      }
    } -> testX1[[k]]$InputTestScore
    dimnames(testX1[[k]]$InputTestScore)[[2]] <- type
    k <- k + 1
  }
}, env)
#--test1-----------------------------
evalq({
  k <- 1L #origin
  #k <- 2L #repaired
  #k <- 3L #removed
  #k <- 4L #relabeling
  while (k <= 4) {
    foreach(i = 1:4, .combine = "cbind") %do% {
      foreach(j = 1:500, .combine = "c") %do% { 
        ifelse(predX1[[k]]$pred$InputTest1[ ,j] > testX1[[k]]$Threshold[j, i], 1, 0) ->.; 
        Evaluate(actual = Ytest2, predicted = .)$Metrics$F1 %>% mean()
      }
    } -> testX1[[k]]$InputTest1Score
    dimnames(testX1[[k]]$InputTest1Score)[[2]] <- type
    k <- k + 1
  }
}, env)

В каждую группу данных мы добавили метрики каждой из 500 нейросетей ансамбля с четырьмя различными порогами на трех поднаборах.

Посмотрим, как распределены метрики в каждой группе и поднаборе. Я привожу скрипт для поднабора repaired. Для остальных групп он аналогичен, изменяется только номер группы. Графики всех групп сведу в один для наглядности. 

# k <- 1L #origin
 k <- 2L #repaired
# k <- 3L #removed
# k <- 4L #relabeling
par(mfrow = c(1,4), mai = c(0.3, 0.3, 0.4, 0.2))
boxplot(env$testX1[[k]]$Threshold, horizontal = F,
        main = paste0(env$group[k],"$$Threshold"),
        col = c(2,4,5,6))
abline(h = c(0, 0.5, 0.7), col = 2)
boxplot(env$testX1[[k]]$InputTrainScore, horizontal = F,
        main = paste0(env$group[k],"$$InputTrainScore"),
        col = c(2,4,5,6))
abline(h = c(0, 0.5, 0.7), col = 2)
boxplot(env$testX1[[k]]$InputTestScore, horizontal = F,
        main = paste0(env$group[k],"$$InputTestScore"),
        col = c(2,4,5,6))
abline(h = c(0, 0.5, 0.7), col = 2)
boxplot(env$testX1[[k]]$InputTest1Score, horizontal = F,
        main = paste0(env$group[k],"$$InputTest1Score"),
        col = c(2,4,5,6))
abline(h = c(0, 0.5, 0.7), col = 2)
par(mfrow = c(1, 1))

VarScore_range

Рис. 8. Графики распределения метрик предсказаний каждой нейросети ансамбля в трех группах данных с тремя поднаборами и  четырьмя различными порогами.

Общее во всех группах:

  • метрики первого тестового поднабора (InputTestScore) гораздо лучше метрик валидационного (InputTrainScore);
  • метрики второго тестового поднабора (InputTest1Score) заметно хуже первого тестового;
  • порог типа "half" на всех поднаборах, за исключением relabeled, показывает результаты не хуже остальных.
Все скрипты этого раздела вы можете найти в файле Threshold.R.

5. Тестирование ансамблей

5.1.Определяем 7 нейросетей с лучшими метриками в каждом ансамбле и в каждой группе данных в поднаборе InputTrain

Выполняем обрезку. Нам нужно в каждой группе данных набора testX1 выбрать 7 значений InputTrainScore с наибольшими величинами среднего F1. Их индексы и будут индексами лучших нейросетей в ансамбле. Скрипт приводится ниже, вы можете найти его в файле Test.R.

#--bestNN----------------------------------------
evalq({
  nb <- 3L
  k <- 1L
while (k <= 4) {
  foreach(j = 1:4, .combine = "cbind") %do% {
    testX1[[k]]$InputTrainScore[ ,j] %>% order(decreasing = TRUE) %>% head(2*nb + 1)
  } -> testX1[[k]]$bestNN
  dimnames(testX1[[k]]$bestNN) <- list(NULL, type)
  k <- k + 1
  }
}, env)

Мы получили индексы нейросетей с наилучшими показателями в четырех группах данных (origin, repaired, removed, relabeled). Посмотрим на них и сравним, насколько отличаются эти лучшие нейросети в зависимости от группы данных и типа порога.

> env$testX1$origin$bestNN
     half med mce both
[1,]  415  75 415  415
[2,]  191 190 220  220
[3,]  469 220 191  191
[4,]  220 469 469  469
[5,]  265 287  57  444
[6,]  393 227 393   57
[7,]   75 322 444  393
> env$testX1$repaired$bestNN
     half med mce both
[1,]  393 393 154  154
[2,]  415  92 205  205
[3,]  205 154 220  220
[4,]  462 190 393  393
[5,]  435 392 287  287
[6,]  392 220  90   90
[7,]  265 287 415  415
> env$testX1$removed$bestNN
     half med mce both
[1,]  283 130 283  283
[2,]  207 110 300  300
[3,]  308 308 110  110
[4,]  159 134 192  130
[5,]  382 207 207  192
[6,]  192 283 130  308
[7,]  130 114 134  207
env$testX1$relabeled$bestNN
     half med mce both
[1,]  234 205 205  205
[2,]   69 287 469  469
[3,]  137 191 287  287
[4,]  269  57 191  191
[5,]  344 469 415  415
[6,]  164  75 444  444
[7,]  184 220  57   57

Можно заметить, что индексы нейросетей с типами порогов "mce" и "both" очень часто совпадают.

5.2. Усредняем непрерывные предсказания этих 7 лучших нейросетей.

Выбрав предсказания 7 лучших нейросетей, усредним их в каждой группе данных, в поднаборах InputTrain, InputTest, InputTest1  и по каждому типу порогов. Скрипт для обработки поднабора InputTrain в 4 группах:

#--Averaging--train------------------------
evalq({
  k <- 1L
  while (k <= 4) {# group
    foreach(j = 1:4, .combine = "cbind") %do% {# type
      bestNN <- testX1[[k]]$bestNN[ ,j]
      predX1[[k]]$pred$InputTrain[ ,bestNN] %>% 
        apply(1, function(x) sum(x)) %>% 
        divide_by((2*nb + 1))
    } -> testX1[[k]]$TrainYpred
    dimnames(testX1[[k]]$TrainYpred) <- list(NULL, paste0("Y.aver_", type))
    k <- k + 1
  }
}, env)

Посмотрим на структуру и статистические показатели полученных усредненых непрерывных предсказаний в группе данных repaired:

> env$testX1$repaired$TrainYpred %>% str()
 num [1:1001, 1:4] 0.849 0.978 0.918 0.785 0.814 ...
 - attr(*, "dimnames")=List of 2
  ..$ : NULL
  ..$ : chr [1:4] "Y.aver_half" "Y.aver_med" "Y.aver_mce" "Y.aver_both"
> env$testX1$repaired$TrainYpred %>% summary()
  Y.aver_half        Y.aver_med        Y.aver_mce       Y.aver_both     
 Min.   :-0.2202   Min.   :-0.4021   Min.   :-0.4106   Min.   :-0.4106  
 1st Qu.: 0.3348   1st Qu.: 0.3530   1st Qu.: 0.3512   1st Qu.: 0.3512  
 Median : 0.5323   Median : 0.5462   Median : 0.5462   Median : 0.5462  
 Mean   : 0.5172   Mean   : 0.5010   Mean   : 0.5012   Mean   : 0.5012  
 3rd Qu.: 0.7227   3rd Qu.: 0.7153   3rd Qu.: 0.7111   3rd Qu.: 0.7111  
 Max.   : 1.1874   Max.   : 1.0813   Max.   : 1.1039   Max.   : 1.1039

И здесь тоже статистика двух последних типов порогов идентична. Вот скрипты для двух оставшихся поднаборов InputTest, InputTest1:

#--Averaging--test------------------------
evalq({
  k <- 1L
  while (k <= 4) {# group
    foreach(j = 1:4, .combine = "cbind") %do% {# type
      bestNN <- testX1[[k]]$bestNN[ ,j]
      predX1[[k]]$pred$InputTest[ ,bestNN] %>% 
        apply(1, function(x) sum(x)) %>% 
        divide_by((2*nb + 1))
    } -> testX1[[k]]$TestYpred
    dimnames(testX1[[k]]$TestYpred) <- list(NULL, paste0("Y.aver_", type))
    k <- k + 1
  }
}, env)
#--Averaging--test1------------------------
evalq({
  k <- 1L
  while (k <= 4) {# group
    foreach(j = 1:4, .combine = "cbind") %do% {# type
      bestNN <- testX1[[k]]$bestNN[ ,j]
      predX1[[k]]$pred$InputTest1[ ,bestNN] %>% 
        apply(1, function(x) sum(x)) %>% 
        divide_by((2*nb + 1))
    } -> testX1[[k]]$Test1Ypred
    dimnames(testX1[[k]]$Test1Ypred) <- list(NULL, paste0("Y.aver_", type))
    k <- k + 1
  }
}, env)

Посмотрим статистику поднабора InputTest группы данных repaired:

> env$testX1$repaired$TestYpred %>% summary()
  Y.aver_half        Y.aver_med        Y.aver_mce       Y.aver_both     
 Min.   :-0.1524   Min.   :-0.5055   Min.   :-0.5044   Min.   :-0.5044  
 1st Qu.: 0.2888   1st Qu.: 0.3276   1st Qu.: 0.3122   1st Qu.: 0.3122  
 Median : 0.5177   Median : 0.5231   Median : 0.5134   Median : 0.5134  
 Mean   : 0.5114   Mean   : 0.4976   Mean   : 0.4946   Mean   : 0.4946  
 3rd Qu.: 0.7466   3rd Qu.: 0.7116   3rd Qu.: 0.7149   3rd Qu.: 0.7149  
 Max.   : 1.1978   Max.   : 1.0428   Max.   : 1.0722   Max.   : 1.0722  

И здесь тоже статистика двух последних двух типов порогов идентична.

5.3. Определяем пороги для усредненных непрерывных предсказаний

Теперь у нас есть усредненные предсказания каждого ансамбля. Их нужно перевести в метки классов и определить окончательные метрики качества для всех групп данных и типов порогов. Для этого, по аналогии с предыдущими расчетами, определим лучшие пороги, используя при этом только поднаборы InputTrain. Скрипт, приведенный ниже, вычисляет пороги в каждой группе и в каждом поднаборе:

#-th_aver------------------------------
evalq({
  k <- 1L #origin
  #k <- 2L #repaired
  #k <- 3L #removed
  #k <- 4L #relabeling
  type <- qc(half, med, mce, both)
  Ytest = X1$train$y
  Ytest1 = X1$test$y
  Ytest2 = X1$test1$y
  while (k <= 4) { # group
    foreach(j = 1:4, .combine = "cbind") %do% {# type subset
      foreach(i = 1:4, .combine = "c") %do% {# type threshold
        GetThreshold(testX1[[k]]$TrainYpred[ ,j], Ytest, type[i])
      } 
    }  -> testX1[[k]]$th_aver
    dimnames(testX1[[k]]$th_aver) <- list(type, colnames(testX1[[k]]$TrainYpred))
    k <- k + 1
  }
}, env)

5.4. Переводим усредненные непрерывные предсказания ансамблей в метки классов и вычисляем метрики ансамблей на поднаборах InputTrain, InputTest и InputTest1 всех групп данных.

Имея вычисленные выше пороги th_aver, определяем метрики:

#---Metrics--train-------------------------------------
evalq({
  k <- 1L #origin
  #k <- 2L #repaired
  #k <- 3L #removed
  #k <- 4L #relabeling
  type <- qc(half, med, mce, both)
  while (k <= 4) { # group
    foreach(j = 1:4, .combine = "cbind") %do% {# type subset
      foreach(i = 1:4, .combine = "c") %do% {# type threshold
        ifelse(testX1[[k]]$TrainYpred[ ,j] > testX1[[k]]$th_aver[i,j], 1, 0) -> clAver
        Evaluate(actual = Ytest, predicted = clAver)$Metrics$F1 %>%
          mean() %>% round(3)
      } 
    }  -> testX1[[k]]$TrainScore
    dimnames(testX1[[k]]$TrainScore) <- list(type, colnames(testX1[[k]]$TrainYpred))
    k <- k + 1
  }
}, env)
#---Metrics--test-------------------------------------
evalq({
  k <- 1L #origin
  #k <- 2L #repaired
  #k <- 3L #removed
  #k <- 4L #relabeling
  type <- qc(half, med, mce, both)
  while (k <= 4) { # group
    foreach(j = 1:4, .combine = "cbind") %do% {# type subset
      foreach(i = 1:4, .combine = "c") %do% {# type threshold
        ifelse(testX1[[k]]$TestYpred[ ,j] > testX1[[k]]$th_aver[i,j], 1, 0) -> clAver
        Evaluate(actual = Ytest1, predicted = clAver)$Metrics$F1 %>%
          mean() %>% round(3)
      } 
    }  -> testX1[[k]]$TestScore
    dimnames(testX1[[k]]$TestScore) <- list(type, colnames(testX1[[k]]$TestYpred))
    k <- k + 1
  }
}, env)
#---Metrics--test1-------------------------------------
evalq({
  k <- 1L #origin
  #k <- 2L #repaired
  #k <- 3L #removed
  #k <- 4L #relabeling
  type <- qc(half, med, mce, both)
  while (k <= 4) { # group
    foreach(j = 1:4, .combine = "cbind") %do% {# type subset
      foreach(i = 1:4, .combine = "c") %do% {# type threshold
        ifelse(testX1[[k]]$Test1Ypred[ ,j] > testX1[[k]]$th_aver[i,j], 1, 0) -> clAver
        Evaluate(actual = Ytest2, predicted = clAver)$Metrics$F1 %>%
          mean() %>% round(3)
      } 
    }  -> testX1[[k]]$Test1Score
    dimnames(testX1[[k]]$Test1Score) <- list(type, colnames(testX1[[k]]$Test1Ypred))
    k <- k + 1
  }
}, env)

Сделаем сводную таблицу и проанализируем полученные метрики. Начнем с группы origin (в ней шумовые примеры никак не обрабатывались). Нам важны показатели TestScore и Test1Score. Показатели поднабора TestTrain индикативны, они нужны для сравнения с тестовыми:

> env$testX1$origin$TrainScore
     Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both
half       0.711      0.708      0.712       0.712
med        0.711      0.713      0.707       0.707
mce        0.712      0.704      0.717       0.717
both       0.711      0.706      0.717       0.717
> env$testX1$origin$TestScore
     Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both
half       0.750      0.738      0.745       0.745
med        0.748      0.742      0.746       0.746
mce        0.742      0.720      0.747       0.747
both       0.748      0.730      0.747       0.747
> env$testX1$origin$Test1Score
     Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both
half       0.735      0.732      0.716       0.716
med        0.733      0.753      0.745       0.745
mce        0.735      0.717      0.716       0.716
both       0.733      0.750      0.716       0.716

Что мы видим в предложенной таблице?

Наилучший результат 0.750 в TestScore показал вариант с порогом "half" в обоих преобразованиях (и при обрезке, и при усреднении). Однако в поднаборе Test1Score качество падает до 0.735.

Более стабильный результат в обоих поднаборах ~0.745 показывают варианты порогов при обрезке (med, mce, both) и med при усреднении.

Смотрим следующую группы данных — repaired (с исправленной разметкой шумовых примеров):

> env$testX1$repaired$TrainScore
     Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both
half       0.713      0.711      0.717       0.717
med        0.709      0.709      0.713       0.713
mce        0.728      0.714      0.709       0.709
both       0.728      0.711      0.717       0.717
> env$testX1$repaired$TestScore
     Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both
half       0.759      0.761      0.756       0.756
med        0.754      0.748      0.747       0.747
mce        0.758      0.755      0.743       0.743
both       0.758      0.732      0.754       0.754
> env$testX1$repaired$Test1Score
     Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both
half       0.719      0.744      0.724       0.724
med        0.738      0.748      0.744       0.744
mce        0.697      0.720      0.677       0.677
both       0.697      0.743      0.731       0.731

Лучший результат, который мы видим в таблице, — это 0.759 в комбинации half/half. Более стабильный результат в обоих поднаборах ~0.750 показывают варианты порогов при обрезке (half, med, mce, both) и med при усреднении.

Смотрим следующую группы данных — removed (с удаленными из набора шумовыми примерами):

> env$testX1$removed$TrainScore
     Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both
half       0.713      0.720      0.724       0.718
med        0.715      0.717      0.715       0.717
mce        0.721      0.722      0.725       0.723
both       0.721      0.720      0.725       0.723
> env$testX1$removed$TestScore
     Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both
half       0.761      0.769      0.761       0.751
med        0.752      0.749      0.760       0.752
mce        0.749      0.755      0.753       0.737
both       0.749      0.736      0.753       0.760
> env$testX1$removed$Test1Score
     Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both
half       0.712      0.732      0.716       0.720
med        0.729      0.748      0.740       0.736
mce        0.685      0.724      0.721       0.685
both       0.685      0.755      0.721       0.733

Анализируем таблицу. Наилучший результат 0.769 в TestScore показал вариант с порогами med/half. Однако в поднаборе Test1Score качество падает до 0.732. Для поднабора TestScore лучшее сочетание порогов при обрезке (half, med, mce, both) и half при усреднении дает наилучшие показатели из всех групп.

Смотрим последнюю группу данных — relabeled ( с выделением шумовых примеров в отдельный класс):

> env$testX1$relabeled$TrainScore
     Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both
half       0.672      0.559      0.529       0.529
med        0.715      0.715      0.711       0.711
mce        0.712      0.715      0.717       0.717
both       0.710      0.718      0.720       0.720
> env$testX1$relabeled$TestScore
     Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both
half       0.719      0.572      0.555       0.555
med        0.736      0.748      0.746       0.746
mce        0.739      0.747      0.745       0.745
both       0.710      0.756      0.754       0.754
> env$testX1$relabeled$Test1Score
     Y.aver_half Y.aver_med Y.aver_mce Y.aver_both
half       0.664      0.498      0.466       0.466
med        0.721      0.748      0.740       0.740
mce        0.739      0.732      0.716       0.716
both       0.734      0.737      0.735       0.735

Лучшие для этой группы результаты дает комбинация порогов: при обрезке (med, mce, both) и both или med при усреднении.

Имейте в виду, что у вас могут получиться значения, отличающиеся от моих.

Ниже на рисунке показана структура данных testX1 после всех вышеприведенных вычислений:


Рис. 9. Структура данных testX1.

6. Оптимизация гиперпараметров нейросетевых классификаторов ансамблей

Все предыдущие вычисления мы проводили на ансамблях с одинаковыми гиперпараметрами нейросетей, установленными на личном опыте. Как известно, гиперпараметры нейросетей, как и других моделей, для получения лучших результатов нужно оптимизировать под конкретный набор данных. Для обучения мы используем обесшумленные данные, которые разделены на 4 группы (origin, repaired, removed и relabeled). Поэтому нам нужно получить оптимальные гиперпараметры нейросетей ансамбля именно для этих наборов. В предыдущей статье мы подробно рассматривали все вопросы, связанные с байесовской оптимизацией, поэтому я не буду останавливаться на деталях.

Оптимизировать будем 4 гиперпараметра нейросетей:

  • количество предикторов — numFeature = c(3L, 13L) в диапазоне от 3 до 13;
  • доля примеров используемая при обучении — r = c(1L, 10L) в диапазоне от 10 % до 100%;
  • количество нейронов в скрытом слое — nh = c(1L, 51L) в диапазоне от 1 до 51;
  • тип активационной функции — fact = c(1L, 10L) индекс в списке функций активации Fact.

Установим константы:

##===OPTIM===============================
evalq({
  #type of activation function. 
  Fact <- c("sig", #: sigmoid
            "sin", #: sine
            "radbas", #: radial basis
            "hardlim", #: hard-limit
            "hardlims", #: symmetric hard-limit
            "satlins", #: satlins
            "tansig", #: tan-sigmoid
            "tribas", #: triangular basis
            "poslin", #: positive linear
            "purelin") #: linear
  bonds <- list(
    numFeature = c(3L, 13L),
    r = c(1L, 10L),
    nh = c(1L, 51L),
    fact = c(1L, 10L)
  )
}, env)

Напишем фитнес-функцию, которая будет возвращать показатель качества Score = meаn(F1) и предсказание ансамбля в метках классов. Обрезку (выбор лучших нейросетей в ансамбле) и усреднение непрерывных предсказаний будем проводить используя одинаковый порог = 0.5.  Выше мы убедились, что это очень неплохой вариант — по крайней мере, для первого приближения. Вот как выглядит скрипт:

#---Fitnes -FUN-----------
evalq({
  n <- 500
  numEns <- 3
  # SEED <- c(12345, 1235809)
  fitnes <- function(numFeature, r, nh, fact){
    bestF <- orderX %>% head(numFeature)
    k <- 1
    rng <- RNGseq(n, SEED)
    #---train---
    Ens <- foreach(i = 1:n, .packages = "elmNN") %do% {
      rngtools::setRNG(rng[[k]])
      idx <- rminer::holdout(Ytrain, ratio = r/10, mode = "random")$tr
      k <- k + 1
      elmtrain(x = Xtrain[idx, bestF], y = Ytrain[idx], 
               nhid = nh, actfun = Fact[fact])
    }
    #---predict---
    foreach(i = 1:n, .packages = "elmNN", .combine = "cbind") %do% {
      predict(Ens[[i]], newdata = Xtest[ , bestF])
    } -> y.pr #[ ,n]
    #---best---
    foreach(i = 1:n, .combine = "c") %do% {
      ifelse(y.pr[ ,i] > 0.5, 1, 0) -> Ypred
      Evaluate(actual = Ytest, predicted = Ypred)$Metrics$F1 %>%
        mean() 
    } -> Score
    Score %>% order(decreasing = TRUE) %>% head((numEns*2 + 1)) -> bestNN
    #---test-aver--------
    foreach(i = 1:n, .packages = "elmNN", .combine = "+") %:%
      when(i %in% bestNN) %do% {
        predict(Ens[[i]], newdata = Xtest1[ , bestF])} %>%
      divide_by(length(bestNN)) -> ensPred
    ifelse(ensPred > 0.5, 1, 0) -> ensPred
    Evaluate(actual = Ytest1, predicted = ensPred)$Metrics$F1 %>%
      mean() %>% round(3) -> Score
    return(list(Score = Score, Pred = ensPred))
  }
}, env)  

Закомментированная переменная SEED имеет два значения. Это нужно для экспериментальной проверки влияния на результат этого параметра. Я проводил оптимизацию с одинаковыми исходными данными и параметрами, но с двумя различными значениями SEED. Лучший результат показал SEED = 1235809. В скриптах ниже я буду использовать именно это значение. Но полученные гиперпараметры и показатели качества классификации я приведу для обоих значений SEED. Вы можете поэкспериментировать и с другими значениями.

Проверим, работает ли фитнес-функция, сколько времени занимает один проход ее вычисления и каков результат:

evalq({
   Ytrain <- X1$pretrain$y
   Ytest <- X1$train$y
   Ytest1 <- X1$test$y
   Xtrain <- X1$pretrain$x
   Xtest <- X1$train$x
   Xtest1 <- X1$test$x 
   orderX <- orderX1
   SEED <- 1235809
  system.time(
    res <- fitnes(numFeature = 10, r = 7, nh = 5, fact = 2)
  )
 }, env)
user  system elapsed 
   5.89    0.00    5.99 
env$res$Score
[1] 0.741

Ниже скрипт отимизации гиперпараметров нейросетей последовательно для каждой группы обесшумленных данных. Используем 20 точек начальной случайной инициализации и 20 последующих итераций. 

#---Optim Ensemble-----
library(rBayesianOptimization)
evalq({
  Ytest <- X1$train$y
  Ytest1 <- X1$test$y
  Xtest <- X1$train$x
  Xtest1 <- X1$test$x 
  orderX <- orderX1
  SEED <- 1235809
  OPT_Res <- vector("list", 4)
  foreach(i = 1:4) %do% {
    Xtrain <- denoiseX1pretrain[[i]]$x
    Ytrain <- denoiseX1pretrain[[i]]$y
    BayesianOptimization(fitnes, bounds = bonds,
                                  init_grid_dt = NULL, init_points = 20, 
                                  n_iter = 20, acq = "ucb", kappa = 2.576, 
                                  eps = 0.0, verbose = TRUE,
                                  maxit = 100, control = c(100, 50, 8))
  } -> OPT_Res1
  group <- qc(origin, repaired, removed, relabeled)
  names(OPT_Res1) <- group
}, env)

Запустив скрипт на выполнение, запаситесь терпением примерно на полчаса (это зависит от вашего железа). Упорядочим полученные значения Score по убыванию и отберем по три лучших. Значения этих показателей присвоим переменной best.res (для SEED = 12345) и best.res1 (для SEED = 1235809 ). 

#---OptPar------
evalq({
  foreach(i = 1:4) %do% {
    OPT_Res[[i]] %$% History %>% dp$arrange(desc(Value)) %>% head(3)
  } -> best.res
  names(best.res) <- group
}, env)
evalq({
  foreach(i = 1:4) %do% {
     OPT_Res1[[i]] %$% History %>% dp$arrange(desc(Value)) %>% head(3)
  } -> best.res1
  names(best.res1) <- group
}, env)

Смотрим на показатели best.res:

env$best.res
# $origin
#    Round numFeature r nh fact Value
# 1     39         10 7 20    2 0.769
# 2     12          6 4 38    2 0.766
# 3     38          4 3 15    2 0.766

# 
# $repaired
#    Round numFeature  r nh fact Value
# 1      5         10  5 20    7 0.767
# 2      7          5  2 36    9 0.766
# 3     28          5 10  6    8 0.766

# 
# $removed
#    Round numFeature  r nh fact Value
# 1      1         11  6 44    9 0.764
# 2      8          8  6 26    7 0.764
# 3     19         12  1 40    5 0.763

# 
# $relabeled
#    Round numFeature  r nh fact Value
# 1     24          9 10  1   10 0.746
# 2      7          9  9  2    8 0.745
# 3     32          4  1  1   10 0.738

То же для показателей best.res1:

> env$best.res1
$origin
  Round numFeature r nh fact Value
1    19          8 3 41    2 0.777
2    32          8 1 33    2 0.777
3    23          6 1 35    1 0.770

$repaired
  Round numFeature r nh fact Value
1    26          9 4 17    3 0.772
2    33         11 9 30    9 0.771
3    38          5 4 17    2 0.770

$removed
  Round numFeature r nh fact Value
1    30          5 4 17    2 0.770
2     8          8 2 13    6 0.769
3    32          5 3 22    7 0.766

$relabeled
  Round numFeature r nh fact Value
1    34         12 5  8    9 0.777
2    33          9 5  4    9 0.763
3    36         12 7  4    9 0.760

Как видим, эти результаты выглядят уже лучше. Вы можете вывести для сравнения не три первых результата, а десять: различия будут еще заметней. 

Каждый запуск оптимизации будет давать разные значения гиперпараметров и результаты. Оптимизировать гиперпараметры можно с различными значениями начальной установки ГСЧ, а также с конкретной начальной инициализацией.

Соберем лучшие гиперпараметры нейросетей ансамблей для 4 групп данных. Они понадобятся нам для создания ансамблей с оптимальными гиперпараметрами.

#---best.param-------------------
evalq({
  foreach(i = 1:4, .combine = "rbind") %do% {
    OPT_Res1[[i]]$Best_Par %>% unname()
  } -> best.par1
  dimnames(best.par1) <- list(group, qc(numFeature, r, nh, fact))
}, env)

Сами гиперпараметры:

> env$best.par1
          numFeature r nh fact
origin             8 3 41    2
repaired           9 4 17    3
removed            5 4 17    2
relabeled         12 5  8    9

Все скрипты из этого раздела вы найдете в файле Optim_VIII.R.

7. Оптимизация гиперпараметров постпроцессинга (пороги обрезки и усреднения)

Оптимизация гиперпараметров нейросетей дает небольшое улучшение качества классификации. Выше мы уже убедились, что комбинация типов порогов при обрезке и усреднении сильнее влияет на качество классификации. 

Мы уже оптимизировали гиперпараметры при постоянном сочетании порогов half/half. Возможно, это сочетание неоптимально. Повторим оптимизацию с двумя дополнительными оптимизируемыми параметрами th1 = с(1L, 2L)) — тип порога при обрезке ансамбля (выбор лучших нейросетей) и th2 = c(1L, 4L) —тип порогов при переводе усредненного предсказания ансамбля в метки классов. Определим константы и диапазон значений отимизируемых гиперпараметров.

##===OPTIM===============================
evalq({
  #type of activation function. 
  Fact <- c("sig", #: sigmoid
            "sin", #: sine
            "radbas", #: radial basis
            "hardlim", #: hard-limit
            "hardlims", #: symmetric hard-limit
            "satlins", #: satlins
            "tansig", #: tan-sigmoid
            "tribas", #: triangular basis
            "poslin", #: positive linear
            "purelin") #: linear
  bonds_m <- list(
    numFeature = c(3L, 13L),
    r = c(1L, 10L),
    nh = c(1L, 51L),
    fact = c(1L, 10L),
    th1 = c(1L, 2L),
    th2 = c(1L, 4L)
  )
}, env)

Перейдем к фитнес-функции. Я ее немного изменил: добавил два формальных параметра th1, th2. В теле функции в блоке best вычисляем порог в зависимости от th1. В блоке test-average определяем порог с помощью функции GetThreshold() в зависимости от типа порога th2.

#---Fitnes -FUN-----------
evalq({
  n <- 500L
  numEns <- 3L
  # SEED <- c(12345, 1235809)
  fitnes_m <- function(numFeature, r, nh, fact, th1, th2){
    bestF <- orderX %>% head(numFeature)
    k <- 1L
    rng <- RNGseq(n, SEED)
    #---train---
    Ens <- foreach(i = 1:n, .packages = "elmNN") %do% {
      rngtools::setRNG(rng[[k]])
      idx <- rminer::holdout(Ytrain, ratio = r/10, mode = "random")$tr
      k <- k + 1
      elmtrain(x = Xtrain[idx, bestF], y = Ytrain[idx], 
               nhid = nh, actfun = Fact[fact])
    }
    #---predict---
    foreach(i = 1:n, .packages = "elmNN", .combine = "cbind") %do% {
      predict(Ens[[i]], newdata = Xtest[ , bestF])
    } -> y.pr #[ ,n]
    #---best---
    ifelse(th1 == 1L, 0.5, median(y.pr)) -> th
    foreach(i = 1:n, .combine = "c") %do% {
      ifelse(y.pr[ ,i] > th, 1, 0) -> Ypred
      Evaluate(actual = Ytest, predicted = Ypred)$Metrics$F1 %>%
        mean() 
    } -> Score
    Score %>% order(decreasing = TRUE) %>% head((numEns*2 + 1)) -> bestNN
    #---test-aver--------
    foreach(i = 1:n, .packages = "elmNN", .combine = "+") %:%
      when(i %in% bestNN) %do% {
        predict(Ens[[i]], newdata = Xtest1[ , bestF])} %>%
      divide_by(length(bestNN)) -> ensPred
    th <- GetThreshold(ensPred, Yts$Ytest1, type[th2])
    ifelse(ensPred > th, 1, 0) -> ensPred
    Evaluate(actual = Ytest1, predicted = ensPred)$Metrics$F1 %>%
      mean() %>% round(3) -> Score
    return(list(Score = Score, Pred = ensPred))
  }
}, env)

Проверим, сколько времени занимает одна итерация этой фитнес-функции и работает ли она:

#---res fitnes-------
evalq({
  Ytrain <- X1$pretrain$y
  Ytest <- X1$train$y
  Ytest1 <- X1$test$y
  Xtrain <- X1$pretrain$x
  Xtest <- X1$train$x
  Xtest1 <- X1$test$x 
  orderX <- orderX1
  SEED <- 1235809
  th1 <- 1
  th2 <- 4
  system.time(
    res_m <- fitnes_m(numFeature = 10, r = 7, nh = 5, fact = 2, th1, th2)
  )
}, env)
   user  system elapsed 
   6.13    0.04    6.32 
> env$res_m$Score
[1] 0.748

Время выполнения функции изменилось незначительно. После этого запускаем оптимизацию и ждем результата:

#---Optim Ensemble-----
library(rBayesianOptimization)
evalq({
  Ytest <- X1$train$y
  Ytest1 <- X1$test$y
  Xtest <- X1$train$x
  Xtest1 <- X1$test$x 
  orderX <- orderX1
  SEED <- 1235809
  OPT_Res1 <- vector("list", 4)
  foreach(i = 1:4) %do% {
    Xtrain <- denoiseX1pretrain[[i]]$x
    Ytrain <- denoiseX1pretrain[[i]]$y
    BayesianOptimization(fitnes_m, bounds = bonds_m,
                         init_grid_dt = NULL, init_points = 20, 
                         n_iter = 20, acq = "ucb", kappa = 2.576, 
                         eps = 0.0, verbose = TRUE,
                         maxit = 100) #, control = c(100, 50, 8))
  } -> OPT_Res_m
  group <- qc(origin, repaired, removed, relabeled)
  names(OPT_Res_m) <- group
}, env)

Выделим 10 лучших гиперпараметров, полученных для каждой группы данных:

#---OptPar------
evalq({
  foreach(i = 1:4) %do% {
    OPT_Res_m[[i]] %$% History %>% dp$arrange(desc(Value)) %>% head(10)
  } -> best.res_m
  names(best.res_m) <- group
}, env)
$origin
   Round numFeature  r nh fact th1 th2 Value
1     19          8  3 41    2   2   4 0.778
2     25          6  8 51    8   2   4 0.778
3     39          9  1 22    1   2   4 0.777
4     32          8  1 21    2   2   4 0.772
5     10          6  5 32    3   1   3 0.769
6     22          7  2 30    9   1   4 0.769
7     28          6 10 25    5   1   4 0.769
8     30          7  9 33    2   2   4 0.768
9     40          9  2 48   10   2   4 0.768
10    23          9  1  2   10   2   4 0.767

$repaired
   Round numFeature  r nh fact th1 th2 Value
1     39          7  8 39    8   1   4 0.782
2      2          5  8 50    3   2   3 0.775
3      3         12  6  7    8   1   1 0.769
4     24          5 10 45    5   2   3 0.769
5     10          7  8 40    2   1   4 0.768
6     13          5  8 40    2   2   4 0.768
7      9          6  9 13    2   2   3 0.766
8     19          5  7 46    6   2   1 0.765
9     40          9  8 50    6   1   4 0.764
10    20          9  3 28    9   1   3 0.763

$removed
   Round numFeature  r nh fact th1 th2 Value
1     40          7  2 39    8   1   3 0.786
2     13          5  3 48    3   2   3 0.776
3      8          5  6 18    1   1   1 0.772
4      5          5 10 24    3   1   3 0.771
5     29         13  7  1    1   1   4 0.771
6      9          7  3 25    7   1   4 0.770
7     17          9  2 17    1   1   4 0.770
8     19          7  7 25    2   1   3 0.768
9      4         10  6 19    7   1   3 0.765
10     2          4  4 47    7   2   3 0.764

$relabeled
   Round numFeature  r nh fact th1 th2 Value
1      7          8  1 13    1   2   4 0.778
2     26          8  1 19    6   2   4 0.768
3      3          6  3 45    4   2   2 0.766
4     20          6  2 40   10   2   2 0.766
5     13          4  3 18    2   2   3 0.762
6     10         10  6  4    8   1   3 0.761
7     31         11 10 16    1   2   4 0.760
8     15         13  7  7    1   2   3 0.759
9      5          7  3 20    2   1   4 0.758
10     9          9  3 22    8   2   3 0.758

Мы видим незначительное улучшение качества. Лучшие гиперпараметры для каждой группы данных сильно отличаются от гиперпараметров, полученных при предыдущей оптимизации без учета различной комбинации порогов. Лучшие показатели качества мы наблюдаем для групп данных с переразмеченными (repaired ) и с удаленными (removed) шумовыми примерами.

#---best.param-------------------
evalq({
  foreach(i = 1:4, .combine = "rbind") %do% {
    OPT_Res_m[[i]]$Best_Par %>% unname()
  } -> best.par_m
  dimnames(best.par_m) <- list(group, qc(numFeature, r, nh, fact, th1, th2))
}, env)
# > env$best.par_m------------------------
#           numFeature r nh fact th1 th2
# origin             8 3 41    2   2   4
# repaired           7 8 39    8   1   4
# removed            7 2 39    8   1   3
# relabeled          8 1 13    1   2   4

Скрипты из этого раздела вы можете найти в файле Optim_mVIII.R

8. Объединение нескольких лучших ансамблей в суперансамбль и их выходов

Объединим  несколько лучших ансамблей в суперансамбль, а их выходы — каскадно, голосованием простым большинством.

Для начала объединим результаты нескольких лучших ансамблей, полученных при оптимизации. После оптимизации функция возвращает не только лучшие гиперпараметры, но и историю предсказаний в метках классов на всех итерациях. Сформируем суперансамбль из 5 лучших ансамблей в каждой группе данных, и путем простого голосования большинством проверим, улучшатся ли в этом варианте показатели качества классификации. 

Последовательность вычислений следующая:

  • в цикле идем последовательно по 4 группам данных;
  • определяем индексы 5 лучших предсказаний в каждой группе данных;
  • объединяем предсказания с этими индексами в датафрейм;
  • изменяем во всех предсказаниях метку класса "0" на "-1";
  • суммируем построчно эти предсказания;
  • переведем эти суммарные значения в метки класса (-1, 0, 1) при условии: если значение больше 3, то класс = 1; если меньше -3, то класс = -1; иначе значение класса = 0 

Вот так выглядит скрипт, который выполняет эти вычисления:

#--Index-best-------------------
evalq({
  prVot <- vector("list", 4)
  foreach(i = 1:4) %do% { #group
    best.res_m[[i]]$Round %>% head(5) -> ind 
    OPT_Res_m[[i]]$Pred  %>% dp$select(ind)  ->.; 
    apply(., 2, function(.) ifelse(. == 0, -1, 1)) ->.; 
    apply(., 1, function(x) sum(x)) ->.; 
    ifelse(. > 3, 1, ifelse(. < -3, -1, 0))
 } -> prVot
  names(prVot) <- group
}, env)

У нас появился дополнительный, третий класс "0". Если "-1" — это "Sell", "1" — это "Buy" то "0" — это "не знаю". Как реагировать эксперту на этот сигнал, решать пользователю. Можно быть вне рынка, а можно быть в рынке и ничего не делать, ждать нового сигнала к действию. Модели поведения нужно выстраивать и проверять при тестировании эксперта. 

Для получения метрик нам нужно:

  • в цикле пройтись последовательно по каждой группе данных;
  • в актуальном значении целевой Ytest1 заменить метку класса "0" на метку "-1";
  • объединить в датафрейм актульную и предсказанную целевую prVot, полученную выше;
  • удалить из датафрейма строки, где значение prVot = 0;
  • вычислить метрики.

Вычисляем и смотрим результат.

evalq({
  foreach(i = 1:4) %do% { #group
   Ytest1  ->.; 
    ifelse(. == 0, -1, 1) ->.; 
    cbind(actual = ., pred = prVot[[i]]) %>% as.data.frame() ->.; 
    dp$filter(., pred != 0) -> tabl
    Eval(tabl$actual, tabl$pred)
  } -> Score
  names(Score) <- group
}, env) 
env$Score
$origin
$origin$metrics
   Accuracy Precision Recall    F1
-1    0.806     0.809  0.762 0.785
1     0.806     0.804  0.845 0.824

$origin$confMatr
Confusion Matrix and Statistics

      predicted
actual  -1   1
    -1 157  49
    1   37 201
                                         
               Accuracy : 0.8063         
                 95% CI : (0.7664, 0.842)
    No Information Rate : 0.5631         
    P-Value [Acc > NIR] : <2e-16         
                                         
                  Kappa : 0.6091         
 Mcnemar's Test P-Value : 0.2356         
                                         
            Sensitivity : 0.8093         
            Specificity : 0.8040         
         Pos Pred Value : 0.7621         
         Neg Pred Value : 0.8445         
             Prevalence : 0.4369         
         Detection Rate : 0.3536         
   Detection Prevalence : 0.4640         
      Balanced Accuracy : 0.8066         
                                         
       'Positive' Class : -1             
                                         


$repaired
$repaired$metrics
   Accuracy Precision Recall    F1
-1     0.82     0.826  0.770 0.797
1      0.82     0.816  0.863 0.839

$repaired$confMatr
Confusion Matrix and Statistics

      predicted
actual  -1   1
    -1 147  44
    1   31 195
                                          
               Accuracy : 0.8201          
                 95% CI : (0.7798, 0.8558)
    No Information Rate : 0.5731          
    P-Value [Acc > NIR] : <2e-16          
                                          
                  Kappa : 0.6358          
 Mcnemar's Test P-Value : 0.1659          
                                          
            Sensitivity : 0.8258          
            Specificity : 0.8159          
         Pos Pred Value : 0.7696          
         Neg Pred Value : 0.8628          
             Prevalence : 0.4269          
         Detection Rate : 0.3525          
   Detection Prevalence : 0.4580          
      Balanced Accuracy : 0.8209          
                                          
       'Positive' Class : -1              
                                          


$removed
$removed$metrics
   Accuracy Precision Recall    F1
-1    0.819     0.843  0.740 0.788
1     0.819     0.802  0.885 0.841

$removed$confMatr
Confusion Matrix and Statistics

      predicted
actual  -1   1
    -1 145  51
    1   27 207
                                          
               Accuracy : 0.8186          
                 95% CI : (0.7789, 0.8539)
    No Information Rate : 0.6             
    P-Value [Acc > NIR] : < 2.2e-16       
                                          
                  Kappa : 0.6307          
 Mcnemar's Test P-Value : 0.009208        
                                          
            Sensitivity : 0.8430          
            Specificity : 0.8023          
         Pos Pred Value : 0.7398          
         Neg Pred Value : 0.8846          
             Prevalence : 0.4000          
         Detection Rate : 0.3372          
   Detection Prevalence : 0.4558          
      Balanced Accuracy : 0.8227          
                                          
       'Positive' Class : -1              
                                          


$relabeled
$relabeled$metrics
   Accuracy Precision Recall    F1
-1    0.815     0.809  0.801 0.805
1     0.815     0.820  0.828 0.824

$relabeled$confMatr
Confusion Matrix and Statistics

      predicted
actual  -1   1
    -1 157  39
    1   37 178
                                          
               Accuracy : 0.8151          
                 95% CI : (0.7741, 0.8515)
    No Information Rate : 0.528           
    P-Value [Acc > NIR] : <2e-16          
                                          
                  Kappa : 0.6292          
 Mcnemar's Test P-Value : 0.9087          
                                          
            Sensitivity : 0.8093          
            Specificity : 0.8203          
         Pos Pred Value : 0.8010          
         Neg Pred Value : 0.8279          
             Prevalence : 0.4720          
         Detection Rate : 0.3820          
   Detection Prevalence : 0.4769          
      Balanced Accuracy : 0.8148          
                                          
       'Positive' Class : -1   
#---------------------------------------

Во всех группах качество значительно улучшилось. Лучшие показатели Balanced Accuracy получены в группах removed (0.8227) и repaired (0.8209)                                        

Давайте объединим и групповые предсказания простым голосованием. Выполним каскадное объединение:

  • в цикле идем по всем группам данных;
  • определяем индексы проходов с лучшими результатами;
  • выбираем предсказания этих лучших проходов;
  • заменяем в каждом столбце метку класса "0" на метку "-1";
  • суммируем построчно предсказания в группе.

Посмотрим получившийся результат:

#--Index-best-------------------
evalq({
  foreach(i = 1:4, .combine = "+") %do% { #group
    best.res_m[[i]]$Round %>% head(5) -> ind 
    OPT_Res_m[[i]]$Pred  %>% dp$select(ind)  ->.; 
    apply(., 2, function(x) ifelse(x == 0, -1, 1)) ->.; 
    apply(., 1, function(x) sum(x)) 
 } -> prVotSum
}, env)
> env$prVotSum %>% table()
.
-20 -18 -16 -14 -12 -10  -8  -6  -4  -2   0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20 
166  12   4   6   7   6   5   3   6   1   4   4   5   6   5  10   7   3   8  24 209

Оставляем только самые большие значения голосования и вычисляем метрики:

evalq({
    pred <- {prVotSum ->.; 
       ifelse(. > 18, 1, ifelse(. < -18, -1, 0))}
    Ytest1  ->.; 
    ifelse(. == 0, -1, 1) ->.; 
    cbind(actual = ., pred = pred) %>% as.data.frame() ->.; 
    dp$filter(., pred != 0) -> tabl
    Eval(tabl$actual, tabl$pred) -> ScoreSum
}, env) 
env$ScoreSum
> env$ScoreSum
$metrics
   Accuracy Precision Recall    F1
-1    0.835     0.849  0.792 0.820
1     0.835     0.823  0.873 0.847

$confMatr
Confusion Matrix and Statistics

      predicted
actual  -1   1
    -1 141  37
    1   25 172
                                          
               Accuracy : 0.8347          
                 95% CI : (0.7931, 0.8708)
    No Information Rate : 0.5573          
    P-Value [Acc > NIR] : <2e-16          
                                          
                  Kappa : 0.6674          
 Mcnemar's Test P-Value : 0.1624          
                                          
            Sensitivity : 0.8494          
            Specificity : 0.8230          
         Pos Pred Value : 0.7921          
         Neg Pred Value : 0.8731          
             Prevalence : 0.4427          
         Detection Rate : 0.3760          
   Detection Prevalence : 0.4747          
      Balanced Accuracy : 0.8362          
                                          
       'Positive' Class : -1    

Получился очень хороший показатель Balanced Accuracy = 0.8362.

Скрипты, описанные в этом разделе, вы можете найти в файле Voting.R 

Но нельзя забывать об одном нюансе. При оптимизации гиперпараметров мы задействовали тестовый набор InputTest. Это значит, что мы можем начать работать со следующего тестового набора InputTest1. Скорее всего, каскадное объединение ансамблей будет давать такой же положительный эффект и без оптимизации гиперпараметров. Проверим это на полученных нами ранее результатах усреднения.

Объединим усредненные выходы ансамблей,полученные в п.5.2. 

Повторим вычисления, описанные в п.5.4, с одним изменением. При переводе непрерывного усредненного предсказания в метки классов этими метками будут [-1, 0, 1]. Последовательность вычисления в каждом поднаборе train/test/test1:

  • последовательно в цикле проходим по 4 группам данных;
  • по 4 типам порогов обрезки;
  • по 4 типам порогов усреднения;
  • переводим непрерывное усредненное предсказание ансамбля в метки классов [-1, 1];
  • суммируем их по 4 типам порогов усреднения;
  • переразмечаем просуммированное  новыми метками [-1, 0, 1];
  • добавляем в структуру VotAver полученный результат. 
#---train-------------------------------------
evalq({
  k <- 1L #origin
  type <- qc(half, med, mce, both)
  VotAver <- vector("list", 4)
  names(VotAver) <- group
  while (k <= 4) { # group
    foreach(j = 1:4, .combine = "cbind") %do% {# type aver
      foreach(i = 1:4, .combine = "+") %do% {# type threshold
        ifelse(testX1[[k]]$TrainYpred[ ,j] > testX1[[k]]$th_aver[i,j], 1, -1)
      } ->.; 
      ifelse(. > 2, 1, ifelse(. < -2, -1, 0))  
    }  -> VotAver[[k]]$Train.clVoting
    dimnames(VotAver[[k]]$Train.clVoting) <- list(NULL, type)
    k <- k + 1
  }
}, env)
#---test------------------------------
evalq({
  k <- 1L #origin
  type <- qc(half, med, mce, both)
  while (k <= 4) { # group
    foreach(j = 1:4, .combine = "cbind") %do% {# type aver
      foreach(i = 1:4, .combine = "+") %do% {# type threshold
        ifelse(testX1[[k]]$TestYpred[ ,j] > testX1[[k]]$th_aver[i,j], 1, -1)
      } ->.; 
      ifelse(. > 2, 1, ifelse(. < -2, -1, 0))  
    }  -> VotAver[[k]]$Test.clVoting
    dimnames(VotAver[[k]]$Test.clVoting) <- list(NULL, type)
    k <- k + 1
  }
}, env)
#---test1-------------------------------
evalq({
  k <- 1L #origin
  type <- qc(half, med, mce, both)
  while (k <= 4) { # group
    foreach(j = 1:4, .combine = "cbind") %do% {# type aver
      foreach(i = 1:4, .combine = "+") %do% {# type threshold
        ifelse(testX1[[k]]$Test1Ypred[ ,j] > testX1[[k]]$th_aver[i,j], 1, -1)
      } ->.; 
      ifelse(. > 2, 1, ifelse(. < -2, -1, 0))  
    }  -> VotAver[[k]]$Test1.clVoting
    dimnames(VotAver[[k]]$Test1.clVoting) <- list(NULL, type)
    k <- k + 1
  }
}, env)

Определив переразмеченные усредненные предсказания в поднаборах и группах, вычислим их метрики. Последовательность расчетов:

  • в цикле проходим по группам;
  • в цикле идем по 4 типам порогов усреднения;
  • изменяем в актуальном предсказании метку класса "0" на "-1";
  • объединяем в датафрейм актуальное и переразмеченное предсказание;
  • удаляем из датафрейма строки, в которых предсказание равно 0;
  • вычисляем метрики и добавляем их в структуру VotAver. 
#---Metrics--train-------------------------------------
evalq({
  k <- 1L #origin
  type <- qc(half, med, mce, both)
  while (k <= 4) { # group
      foreach(i = 1:4) %do% {# type threshold
        Ytest ->.; 
        ifelse(. == 0, -1, 1) ->.;
        cbind(actual = ., pred = VotAver[[k]]$Train.clVoting[ ,i]) %>% 
          as.data.frame() ->.; 
          dp$filter(., pred != 0) -> tbl 
        Evaluate(actual = tbl$actual, predicted = tbl$pred)$Metrics$F1 %>% 
          mean() %>% round(3)
        #Eval(tbl$actual,tbl$pred)
      } -> VotAver[[k]]$TrainScoreVot
    names(VotAver[[k]]$TrainScoreVot) <- type
    k <- k + 1
  }
}, env)
#---Metrics--test-------------------------------------
evalq({
  k <- 1L #origin
  type <- qc(half, med, mce, both)
  while (k <= 4) { # group
    foreach(i = 1:4) %do% {# type threshold
      Ytest1 ->.; 
      ifelse(. == 0, -1, 1) ->.;
      cbind(actual = ., pred = VotAver[[k]]$Test.clVoting[ ,i]) %>% 
        as.data.frame() ->.; 
      dp$filter(., pred != 0) -> tbl
      Evaluate(actual = tbl$actual, predicted = tbl$pred)$Metrics$F1 %>% 
        mean() %>% round(3)
      #Eval(tbl$actual,tbl$pred)
    } -> VotAver[[k]]$TestScoreVot
    names(VotAver[[k]]$TestScoreVot) <- type
    k <- k + 1
  }
}, env)
#---Metrics--test1-------------------------------------
evalq({
  k <- 1L #origin
  type <- qc(half, med, mce, both)
  while (k <= 4) { # group
    foreach(i = 1:4) %do% {# type threshold
      Ytest2 ->.; 
      ifelse(. == 0, -1, 1) ->.;
      cbind(actual = ., pred = VotAver[[k]]$Test1.clVoting[ ,i]) %>% 
        as.data.frame() ->.; 
      dp$filter(., pred != 0) -> tbl 
      Evaluate(actual = tbl$actual, predicted = tbl$pred)$Metrics$F1 %>% 
        mean() %>% round(3)
      #Eval(tbl$actual,tbl$pred)
    } -> VotAver[[k]]$Test1ScoreVot
    names(VotAver[[k]]$Test1ScoreVot) <- type
    k <- k + 1
  }
}, env)

Соберем данные в читабельный вид и посмотрим на них:

#----TrainScoreVot-------------------
evalq({
  foreach(k = 1:4, .combine = "rbind") %do% {   # group
    VotAver[[k]]$TrainScoreVot %>% unlist() %>% unname()
  } -> TrainScoreVot
  dimnames(TrainScoreVot) <- list(group, type)
}, env)
> env$TrainScoreVot
           half   med   mce  both
origin    0.738 0.750 0.742 0.752
repaired  0.741 0.743 0.741 0.741
removed   0.748 0.755 0.755 0.755
relabeled 0.717 0.741 0.740 0.758
#-----TestScoreVot----------------------------
evalq({
  foreach(k = 1:4, .combine = "rbind") %do% {   # group
    VotAver[[k]]$TestScoreVot %>% unlist() %>% unname()
  } -> TestScoreVot
  dimnames(TestScoreVot) <- list(group, type)
}, env)
> env$TestScoreVot
           half   med   mce  both
origin    0.774 0.789 0.797 0.804
repaired  0.777 0.788 0.778 0.778
removed   0.801 0.808 0.809 0.809
relabeled 0.773 0.789 0.802 0.816
#----Test1ScoreVot--------------------------
evalq({
  foreach(k = 1:4, .combine = "rbind") %do% {   # group
    VotAver[[k]]$Test1ScoreVot %>% unlist() %>% unname()
  } -> Test1ScoreVot
  dimnames(Test1ScoreVot) <- list(group, type)
}, env)
> env$Test1ScoreVot
           half   med   mce  both
origin    0.737 0.757 0.757 0.755
repaired  0.756 0.743 0.754 0.754
removed   0.759 0.757 0.745 0.745
relabeled 0.734 0.705 0.697 0.713

Лучшие результаты были показаны на тестовом поднаборе в группе данных removed, с вариантом обработки шумовых примеров.

Еще раз объединим результаты в каждом поднаборе каждой группы данных по типам усреднения.

#==Variant-2==========================================
#--TrainScoreVotSum-------------------------------
evalq({
  k <- 1L
  while(k <= 4){ # group
    VotAver[[k]]$Train.clVoting ->.; 
    apply(., 1, function(x) sum(x)) ->.;
    ifelse(. > 3, 1, ifelse(. < -3, -1, 0)) -> VotAver[[k]]$Train.clVotingSum
    ifelse(Ytest == 0, -1, 1) ->.;
    cbind(actual = ., pred = VotAver[[k]]$Train.clVotingSum) ->.; 
    as.data.frame(.) ->.; 
    dp$filter(., pred != 0) ->.; 
    Evaluate(actual = .$actual, predicted = .$pred)$Metrics$F1 ->.; 
    mean(.) %>% round(3) -> VotAver[[k]]$TrainScoreVotSum
    #Eval(tbl$actual,tbl$pred)
    k <- k + 1
  }
}, env)

#--TestScoreVotSum-------------------------------     
evalq({
  k <- 1L
  while(k <= 4){ # group                
    VotAver[[k]]$Test.clVoting ->.; 
    apply(., 1, function(x) sum(x))->.; 
    ifelse(. > 3, 1, ifelse(. < -3, -1, 0)) -> VotAver[[k]]$Test.clVotingSum
    ifelse(Ytest1 == 0, -1, 1) ->.;
    cbind(actual = ., pred = VotAver[[k]]$Test.clVotingSum) ->.; 
    as.data.frame(.) ->.; 
    dp$filter(., pred != 0) ->.; 
    Evaluate(actual = .$actual, predicted = .$pred)$Metrics$F1 ->.; 
    mean(.) %>% round(3) -> VotAver[[k]]$TestScoreVotSum
    #Eval(tbl$actual,tbl$pred)
    k <- k + 1
  }
}, env)

#--Test1ScoreVotSum-------------------------------  
evalq({
  k <- 1L
  while(k <= 4){ # group                
    VotAver[[k]]$Test1.clVoting ->.; 
    apply(., 1, function(x) sum(x))->.; 
    ifelse(. > 3, 1, ifelse(. < -3, -1, 0)) -> VotAver[[k]]$Test1.clVotingSum
    ifelse(Ytest2 == 0, -1, 1) ->.;
    cbind(actual = ., pred = VotAver[[k]]$Test1.clVotingSum) ->.; 
    as.data.frame(.) ->.; 
    dp$filter(., pred != 0) ->.; 
    Evaluate(actual = .$actual, predicted = .$pred)$Metrics$F1 ->.; 
    mean(.) %>% round(3) -> VotAver[[k]]$Test1ScoreVotSum
    #Eval(tbl$actual,tbl$pred)
    k <- k + 1
  }
}, env)

Соберем в читаемый вид результаты.

evalq({
  foreach(k = 1:4, .combine = "c") %do% {   # group
    VotAver[[k]]$TrainScoreVotSum %>% unlist() %>% unname()
  } -> TrainScoreVotSum
  
  foreach(k = 1:4, .combine = "c") %do% {   # group
    VotAver[[k]]$TestScoreVotSum %>% unlist() %>% unname()
  } -> TestScoreVotSum
  
  foreach(k = 1:4, .combine = "c") %do% {   # group
    VotAver[[k]]$Test1ScoreVotSum %>% unlist() %>% unname()
  } -> Test1ScoreVotSum
  
  ScoreVotSum <- cbind(TrainScoreVotSum, TestScoreVotSum, Test1ScoreVotSum)
  dimnames(ScoreVotSum ) <- list(group, qc(TrainScoreVotSum, TestScoreVotSum, 
                                 Test1ScoreVotSum))
}, env)
> env$ScoreVotSum
          TrainScoreVotSum TestScoreVotSum Test1ScoreVotSum
origin               0.763           0.807            0.762
repaired             0.752           0.802            0.748
removed              0.761           0.810            0.765
relabeled            0.766           0.825 (!!)       0.711  

Рассматриваем результаты тестового поднабора. Лучший результат неожиданно оказался у метода relabeled. Результаты во всех группах намного лучше полученных в п.5.4. Каскадный метод обединения выходов ансамблей голосованием простым большинством дает улучшение качества классификации (Accuracy) от 5% до 7%. 

Скрипты из этого раздела находятся в файле Voting_aver.R. Структура полученных данных приведена на рисунке ниже:


Рис. 10. Структура данных VotAver.


На рисунке ниже дана упрощенная схема всех вычислений: указаны этапы, применяемые скрипты и структуры данных.


Рис. 11. Структура и последовательность основных вычислений в статье.

8. Анализ результатов экспериментов

Мы обработали шумовые примеры в исходных наборах данных в поднаборах pretrain (!) тремя способами:

  • переразметили "ошибочно" размеченные данные без изменения количества классов (repaired);
  • убрали из поднабора "шумовые" примеры (removed);
  • выделили "шумовые" примеры в отдельный класс (relabeled).

Получены 4 группы данных (origin, repaired, removed, relabeled) в структуре denoiseX1pretrain. Обучаем на них ансамбль из 500 нейросетевых классификаторов ELM. Получаем четыре ансамбля. Рассчитаем непрерывные предсказания трех поднаборов Х1$train/test/test1 этими 4 ансамблями и соберем их в структуру  predX1. 

Затем рассчитаем 4 типа порогов для непрерывных предсказаний каждой из 500 нейросетей каждого ансамбля на поднаборе InputTrain (!). Используя эти пороги, переводим непрерывные предсказания в метки классов (0, 1). Вычисляем метрики (mean(F1)) для каждой нейросети ансамблей и собираем их в структуре testX1$$(InputTrainScore|InputTestScore|InputTest1Score). Визуализация распределения метрик в 4 группах данных и 3 поднаборах показывает: 

  • во-первых, метрики на первом тестовом поднаборе выше, чем на InputTrainScore во всех группах;
  • во-вторых, в группах repaired и removed метрики визуально выше, чем в двух других.

Теперь выбираем 7 лучших нейросетей с наибольшими значениями mean(F1) в каждом ансамбле и усредняем их непрерывные предсказания. Добавим их значения в структуру testX1$$(TrainYpred|TestYpred|Test1Ypred). Вычислив пороги th_aver на поднаборе TrainYpred, определяем метрики всех усредненных непрерывных предсказаний и добавляем их в структуру testX1$$(TrainScore|TestScore|Test1Score). Теперь их можно проанализировать.

При различном сочетании порогов обрезки и усреднения в различных группах данных получаем метрики в диапазоне 0.75 — 0.77. Наилучший результат был получен в группе removed с удаленными "шумовыми" примерами. 

Оптимизация гиперпараметров нейросетей ансамблей дает стабильное повышение метрик во всех группах до 0.77+.    

Оптимизация гиперпараметров нейросетей и порогов постпроцессинга (обрезки и усреднения) дает стабильно высокий результат во всех группах с обработанными "шумовыми" примерами в районе 0.78+.

Создадим из нескольких ансамблей с оптимальными гиперпараметрами суперансамбль, возьмем предсказания этих ансамблей и объединим их голосованием простым большинством в каждой группе данных. В результате получим метрики в группах repaired и removed в диапазоне 0.82+. Объединив и эти предсказания суперансамблей простым голосованием, получим окончательное значение метрики 0.836. Таким образом, каскадное объединение предсказаний простым голосованием дает повышение качества на 6-7%. 

Проверим это утверждение на полученных ранее усредненных предсказаниях ансамблей. Повторив вычисления и преобразования в группах, получим в группе removed поднабора Test метрики 0.8+. Продолжив каскадное объединение, получим метрики со значениями 0,8+ в поднаборе Test во всех группах данных. 

Можно сделать вывод о том, что каскадное объединение предсказаний ансамблей простым голосованием действительно значительно улучшает качество классификации. 

Заключение

В статье мы рассмотрели три метода повышения качества bagging-ансамблей, а также оптимизацию гиперпараметров нейросетей ансамблей и постпроцессинга. По результатам экспериментов можно сделать следующие выводы:

  • обработка шумовых примеров методами repaired и removed улучшает качество классификации ансамблей;
  • выбор типа порогов обрезки и усреднения, а также их комбинация значительно влияют на качество классификации;
  • объединение нескольких ансамблей в суперансамбль с каскадным объединением их предсказаний проcтым голосованием дает наибольшее увеличение качества классификации;
  • оптимизация гиперпараметров нейросетей ансамблей и постпроцессинга незначительно улучшают показатели качества классификации. Целесообразно проводить первую оптимизацию на новых данных, а затем повторять ее периодически при снижении качества. Периодичность определяется опытным путем.

Приложения

В GitHub/PartVIII находятся следующие файлы:

  1. Importar.R — функции импорта пакетов.
  2. Library.R — необходимые библиотеки.
  3. FunPrepareData_VII.R — функции подготовки исходных данных.
  4. FunStacking_VIII.R — функции создания и тестирования ансамбля.
  5. Prepare_VIII.R — функции и скрипты подготовки исходных данных для обучаемых объединителей.
  6. Denoise.R — скрипты обработки шумовых примеров
  7. Ensemles.R — скрипты создания ансамблей
  8. Threshold.R — скрипты определения порогов
  9. Test.R - скрипты тестирования ансамблей
  10. Averaging.R - скрипты усреднения непрерывных выходов ансамблей
  11. Voting_aver.R - объединение усредненых выходов каскадно простым голосованием
  12. Optim_VIII.R - скипты оптимизации гиперпараметров нейросетей
  13. Optim_mVIII.R - скипты оптимизации гиперпараметров нейросетей и постпроцессинга
  14. Voting.R - каскадное объединение выходов суперансамбля простым голосованием
  15. SessionInfo_VII.txt — перечень пакетов, использованных в скриптах статьи.


