Глубокие нейросети (Часть II). Разработка и выбор предикторов

Содержание

Введение

В предыдущей части статьи мы рассмотрели различные аспекты получения и подготовки входных данных и целевой переменной. Для воспроизведения скриптов этой статьи вам необходимо либо выполнить все скрипты первой части, либо загрузить результат вычислений первой части статьи из приложения в RStudio.

1. Разработка признаков

Разработка признаков — это наука (и искусство) извлечения дополнительной информации из имеющихся данных. Здесь наша задача — не добавить новые данные, а сделать более полезными и "говорящими" те, которые у нас уже есть. Новые возможности позволяют получить новые признаки выборки данных. Эти признаки позволяют более точно характеризовать и разделять обучающие данные, и за счет этого дают улучшенную точность модели.

Технологически процесс может быть разделен на два этапа:

Трансформация : в зависимости от сценария, это может быть один из четырех типов преобразования: нормализация данных, устранение асимметрии переменных, устранение выбросов и дискретизация данных.

: в зависимости от сценария, это может быть один из четырех типов преобразования: нормализация данных, устранение асимметрии переменных, устранение выбросов и дискретизация данных. Создание признаков: извлечение новой переменной из уже существующих называется созданием признака. Он помогает раскрыть скрытые связи набора данных.

1.1. Трансформация признаков

1.1.1. Преобразование

Что такое преобразование переменной?

В моделировании данных преобразование заключается в замене переменной функцией. Например, замена переменной x на квадратный / кубический корень или логарифм x — это трансформация (или преобразование). Иными словами, трансформация/преобразование — это процесс, который изменяет распределение или связь переменной с другими.

Перечислим ситуации, когда преобразование переменной полезно.

Когда мы хотим изменить масштаб переменной или стандартизировать ее значения для лучшего понимания. Это преобразование необходимо, если данные имеют разные масштабы. При этом форма распределения переменной не меняется.



Когда нужно преобразовать сложные нелинейные или криволинейные связи в линейные отношения, поскольку линейная зависимость между переменными легче воспринимается и улучшает возможности прогнозирования. Для поиска взаимосвязи между двумя непрерывными переменными в таких случаях можно использовать точечную диаграмму. Чаще всего в такой ситуации применяют логарифмическое преобразование.



Когда несимметричное распределение необходимо перевести в симметричное для облегчения интерпретации и анализа. Некоторые методы моделирования требует нормального распределения переменных. Поэтому, когда у нас есть неравномерное распределение, мы можем использовать преобразования, которые уменьшают асимметрию. Для правого асимметричного распределения мы берем квадратный/кубический корень или логарифм переменной, а левый перекос "выправляем" квадратом/кубом или экспоненциальной переменной.



Когда нужно преобразовать непрерывную переменную в дискретную. Метод такого преобразования — дискретизация.



Каковы общие методы преобразования переменной?

Существуют различные методы, используемые для преобразования переменных. Некоторые из них мы уже перечислили: квадратный и кубический корни, логарифмы, тригонометрические функции, сегментирование. Рассмотрим ряд методов подробно, выделив их плюсы и минусы.

Логарифмирование: это общий метод преобразования, используемый для изменения формы распределения переменной на распределительном участке. Обычно его применяют для сокращения правой асимметрии. К нулю или отрицательным значениям логарифмирование не может быть применено.



Квадратный/Кубический корень: оказывает значительный эффект на распределение переменной, хотя и не такой сильный, как логарифмирование. Преимущество кубического корня состоит в том, что его можно применять к нулю и отрицательным значениям. Квадратный корень может быть применен только для положительных значений и нуля.

Дискретизация/Бининг: используется для категоризации переменных. Выполняется на исходных значениях, процентилях или частотах. Решение о методе категоризации основывается на том, какова природа данных. Мы можем проводить совместные сегментирования взаимозависимых переменных.

Любая трансформация данных приводит к изменению распределения переменных. Рассмотрим это на примерах двух методов преобразования.

Две проблемы нашего исходного набора данных — выбросы и правая асимметрия. Удаление выбросов мы уже рассмотрели. Сейчас сначала попробуем удалить/уменьшить асимметрию, а после этого уберем выбросы.

Метод 1.

Для исправления сильной правой асимметрии набора x прологарифмируем наши данные по основанию 2, а после этого уберем выбросы. Поскольку величина переменных в исходном наборе намного меньше единицы и в нем присутствуют отрицательные значения, для повышения точности будем логарифмировать переменные, добавив к ним 1. Посмотрим, как изменится скос.

evalq({x.ln <- apply(x, 2 , function(x) log2(x + 1 )) sk.ln <- skewness(x.ln)}, env) > env$sk.ln ftlm stlm rbci pcci v.fatl Skewness - 0.2715663 - 2.660613 - 4.484301 0.4267873 1.253008 v.satl v.rftl v.rstl v.ftlm v.stlm Skewness 1.83489 2.065224 - 0.0343451 - 15.62414 0.01529019 v.pcci Skewness 0.1811206

Три переменных — stlm, rbci и v.ftlm — получили сильную левую асимметрию, три переменных — v.fatl, v.satl и v.rftl — остались с сильным правым скосом, у остальных переменных асимметрия выровнялась. Уберем и импутируем выбросы из этого набора и посмотрим, какая асимметрия и распределение переменных у нас получится:

evalq({ foreach (i = 1 :ncol(x.ln), .combine = "cbind" ) % do % { remove_outliers(x.ln[ ,i]) } -> x.ln. out colnames(x.ln. out ) <- colnames(x.ln) }, env) evalq({ foreach (i = 1 :ncol(x.ln), .combine = "cbind" ) % do % { capping_outliers(x.ln[ ,i]) } -> x.ln.cap colnames(x.ln.cap) <- colnames(x.ln) }, env) evalq({ sk.ln. out <- skewness(x.ln. out ) sk.ln.cap <- skewness(x.ln.cap) }, env) > env$sk.ln. out ftlm stlm rbci pcci Skewness - 0.119055 - 0.3549119 - 0.1099921 - 0.01476384 v.fatl v.satl v.rftl v.rstl Skewness - 0.02896319 - 0.03634833 - 0.06259749 - 0.2120127 v.ftlm v.stlm v.pcci Skewness - 0.05819699 - 0.01661317 - 0.05420077 > env$sk.ln.cap ftlm stlm rbci pcci Skewness - 0.1814781 - 0.4582045 - 0.1658855 - 0.02849945 v.fatl v.satl v.rftl v.rstl Skewness - 0.04336238 - 0.04400781 - 0.0692754 - 0.2269408 v.ftlm v.stlm v.pcci Skewness - 0.06184128 - 0.02856397 - 0.06258243

В обоих наборах (x.out и x.cap) данные почти симметричны. Распределение продемонстрировано на рисунках ниже.



par(mfrow = c( 2 , 2 )) boxplot(env$x.ln, main = "x.ln with outliers" , xlab = "" ) boxplot(env$x.ln.out, main = "x.ln.out without outliers" , xlab = "" ) boxplot(env$x.ln.cap, main = "x.ln.cap with imputed outliers" , xlab = "" ) par(mfrow = c( 1 , 1 ))

Рис.1. Логтрансформированные данные с выбросами и без

Рис.2. Логтрансформированные данные с импутированными выбросами

Результаты похожи на предыдущее преобразование, за одним исключением — диапазон изменения переменных стал шире.

Преобразуем x.ln.cap датафрейм и посмотрим вариацию и ковариацию набора:

evalq(x.ln.cap %>% tbl_df() %>% cbind(Data = dataSetClean$Data, ., Class = dataSetClean$Class) -> dataSetLnCap, env)

Построим графики:

require(GGally) evalq(ggpairs(dataSetLnCap, columns = 2 : 7 , mapping = aes( color = Class), title = "PredLnCap1" ), env) evalq(ggpairs(dataSetLnCap, columns = 8 : 13 , mapping = aes( color = Class), title = "PredLnCap2" ), env)

Рис.3. Параметры логтрансформированных данных, часть 1

Рис. 4. Параметры логтрансформированных данных, часть 2

Метод 2.

Трансформируем данные с помощью функции sin(2*pi*x), уберем и импутируем выбросы и посмотрим на асимметрию, распределение выбросов и ковариацию трансформированных переменных на графиках.

evalq({x. sin <- apply(x, 2 , function(x) sin ( 2 *pi*x)) sk. sin <- skewness(x. sin ) }, env) #---------- evalq({ foreach(i = 1 :ncol(x. sin ), .combine = "cbind" ) % do % { remove_outliers(x. sin [ ,i]) } -> x. sin .out colnames(x. sin .out) <- colnames(x. sin ) }, env) #----------------- evalq({ foreach(i = 1 :ncol(x. sin ), .combine = "cbind" ) % do % { capping_outliers(x. sin [ ,i]) } -> x. sin .cap colnames(x. sin .cap) <- colnames(x. sin ) }, env) #----------- evalq({ sk. sin .out <- skewness(x. sin .out) sk. sin .cap <- skewness(x. sin .cap) }, env)

Какова асимметрия в этих трансформированных наборах?

env$sk. sin ftlm stlm rbci pcci Skewness - 0.02536085 - 0.04234074 - 0.00587189 0.0009679463 v.fatl v.satl v.rftl v.rstl Skewness 0.03280465 0.5217757 0.05611136 - 0.02825112 v.ftlm v.stlm v.pcci Skewness 0.04923953 - 0.2123434 0.01738377 > env$sk. sin .out ftlm stlm rbci pcci Skewness - 0.02536085 - 0.04234074 - 0.00587189 0.03532892 v.fatl v.satl v.rftl v.rstl Skewness 0.00360966 - 0.02380975 - 0.05336561 - 0.02825112 v.ftlm v.stlm v.pcci Skewness 0.0009366441 0.01835948 0.0008843329 > env$sk. sin .cap ftlm stlm rbci pcci Skewness - 0.02536085 - 0.04234074 - 0.00587189 0.03283132 v.fatl v.satl v.rftl v.rstl Skewness 0.007588308 - 0.02424707 - 0.04106469 - 0.02825112 v.ftlm v.stlm v.pcci Skewness 0.007003051 0.009237835 0.002101687

Как видим, при этой трансформации все наборы симметричны. Посмотрим теперь, как эти наборы выглядят:

par(mfrow = c( 2 , 2 )) boxplot(env$x. sin , main = "x. sin with outlier") abline(h = 0 , col = 2 ) boxplot(env$x. sin .out, main = "x. sin .out without outlier") abline(h = 0 , col = 2 ) boxplot(env$x. sin .cap, main = "x. sin .cap with capping outlier") abline(h = 0 , col = 2 ) par(mfrow = c( 1 , 1 ))

Рис.5. Набор данных, трансформированный функцией sin()

Все наборы визуально выглядят лучше, чем предыдущие (исходный и логтрансформированный).

Посмотрим, как NA распределены в переменных после удаления выбросов.

require(VIM) evalq(a <- aggr(x. sin .out), env)

Рис.6. Распределение NA в наборе

В левой части графика видно, сколько (относительно) неопределенных данных в каждой переменной. В правой части — комбинация примеров с различным количеством NA (снизу вверх по возрастающей). Можем посмотреть в числах:

> print(env$a) Missings in variables: Variable Count pcci 256 v.fatl 317 v.satl 289 v.rftl 406 v.ftlm 215 v.stlm 194 v.pcci 201

Как распределены NA в переменных?

par(mfrow = c( 3 , 4 )) evalq( foreach (i = 1 :ncol(x.sin. out )) % do % { barMiss(x.sin. out , pos = i, only.miss = TRUE, main = "x.sin.out without outlier" ) }, env ) par(mfrow = c( 1 , 1 ))

Рис.7. Распределение NA в переменных

Синим цветом показаны наблюдаемые значения переменной, красным — количество NA других переменных в различных диапазонах значений текущей. Бар справа — вклад NA текущей переменной в общее количество NA всех переменных.

В заключение посмотрим вариацию и ковариацию трансформированного набора с импутированными выбросами.

#--------------- evalq(x. sin .cap %>% tbl_df() %>% cbind(Data = dataSetClean$Data, ., Class = dataSetClean$Class) -> dataSetSinCap, env) require(GGally) evalq(ggpairs(dataSetSinCap, columns = 2 : 7 , mapping = aes( color = Class), title = "dataSetSinCap1 with capping outlier " ), env) evalq(ggpairs(dataSetSinCap, columns = 8 : 13 , mapping = aes( color = Class), title = "dataSetSinCap2 with capping outlier" ), env) #---------------------------

Рис.8. Параметры трансформированных sin() данных, часть 1

Рис.9. Параметры трансформированных sin() данных, часть 2

1.1.2. Нормализация

Поскольку мы готовим данные для нейросети, нужно привести переменные в диапазон { -1..+1 }. Для этого используем функцию preProcess()::caret и method = “spatialSign”. Как вариант, перед нормализацией можно центрировать и шкалировать данные. Поскольку это довольно тривиальный процесс, мы не будем останавливаться на нем подробно.

Единственное, что нужно подчеркнуть: параметры нормализации получаем на тренировочном наборе, тестовый и валидационный наборы обрабатываем с ними же.

Для использования в дальнейших экспериментах разделим наш набор, полученный в предыдущих вычислениях (dataSet без удаления высокоррелированных ) на train/test/val и приведем в диапазон (-1,+1) без стандартизации.

При нормировании со стандартизацией нужно помнить, что при определении параметров нормализации (mean/median, sd/mad) мы определяем и параметры импутации выбросов. В дальнейшем они будут использованы на train/val/test . Ранее в статье мы уже написали 2 функции: prep.outlier() и treatOutlier(), которые предназначены именно для этих целей.

Последовательность выполнения операций:

Определение параметров выбросов в train Удаление выбросов в train Определение параметров стандартизации в train Импутируем выбросы в train/val/test Нормализация train/val/test.

Этот вариант в статье мы рассматривать не будем, вы можете ознакомиться с ним самостоятельно.

Разделяем набор на train/val/test:

evalq( { train = 1 : 2000 val = 2001 : 3000 test = 3001 : 4000 DT <- list() list(clean = data.frame(dataSet) %>% na.omit(), train = clean[train, ], val = clean[val, ], test = clean[test, ]) -> DT }, env)

Определим параметры нормализации для набора train и нормализуем наборы train/test/val:

require(foreach) evalq( { preProcess(DT$train, method = "spatialSign" ) -> preproc list(train = predict(preproc, DT$train), val = predict(preproc, DT$val), test = predict(preproc, DT$test) ) -> DTn }, env)

Посмотрим суммарную статистику набора train:

> table.Stats(env$DTn$train %>% tk_xts()) Using column `Data` for date_var. ftlm stlm rbci pcci Observations 2000.0000 2000.0000 2000.0000 2000.0000 NAs 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Minimum - 0.5909 - 0.7624 - 0.6114 - 0.8086 Quartile 1 - 0.2054 - 0.2157 - 0.2203 - 0.2110 Median 0.0145 0.0246 0.0147 0.0068 Arithmetic Mean 0.0070 0.0190 0.0085 0.0028 Geometric Mean - 0.0316 - 0.0396 - 0.0332 - 0.0438 Quartile 3 0.2139 0.2462 0.2341 0.2277 Maximum 0.6314 0.8047 0.7573 0.7539 SE Mean 0.0060 0.0073 0.0063 0.0065 LCL Mean ( 0.95 ) - 0.0047 0.0047 - 0.0037 - 0.0100 UCL Mean ( 0.95 ) 0.0188 0.0333 0.0208 0.0155 Variance 0.0719 0.1058 0.0784 0.0848 Stdev 0.2682 0.3252 0.2800 0.2912 Skewness - 0.0762 - 0.0221 - 0.0169 - 0.0272 Kurtosis - 0.8759 - 0.6688 - 0.8782 - 0.7090 v.fatl v.satl v.rftl v.rstl Observations 2000.0000 2000.0000 2000.0000 2000.0000 NAs 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Minimum - 0.5160 - 0.5943 - 0.6037 - 0.7591 Quartile 1 - 0.2134 - 0.2195 - 0.1988 - 0.2321 Median 0.0015 0.0301 0.0230 0.0277 Arithmetic Mean 0.0032 0.0151 0.0118 0.0177 Geometric Mean - 0.0323 - 0.0267 - 0.0289 - 0.0429 Quartile 3 0.2210 0.2467 0.2233 0.2657 Maximum 0.5093 0.5893 0.6714 0.7346 SE Mean 0.0058 0.0063 0.0062 0.0074 LCL Mean ( 0.95 ) - 0.0082 0.0028 - 0.0003 0.0033 UCL Mean ( 0.95 ) 0.0146 0.0274 0.0238 0.0321 Variance 0.0675 0.0783 0.0757 0.1083 Stdev 0.2599 0.2798 0.2751 0.3291 Skewness - 0.0119 - 0.0956 - 0.0648 - 0.0562 Kurtosis - 1.0788 - 1.0359 - 0.7957 - 0.7275 v.ftlm v.stlm v.rbci v.pcci Observations 2000.0000 2000.0000 2000.0000 2000.0000 NAs 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Minimum - 0.5627 - 0.6279 - 0.5925 - 0.7860 Quartile 1 - 0.2215 - 0.2363 - 0.2245 - 0.2256 Median - 0.0018 0.0092 - 0.0015 - 0.0054 Arithmetic Mean - 0.0037 0.0036 - 0.0037 0.0013 Geometric Mean - 0.0426 - 0.0411 - 0.0433 - 0.0537 Quartile 3 0.2165 0.2372 0.2180 0.2276 Maximum 0.5577 0.6322 0.5740 0.9051 SE Mean 0.0061 0.0065 0.0061 0.0070 LCL Mean ( 0.95 ) - 0.0155 - 0.0091 - 0.0157 - 0.0124 UCL Mean ( 0.95 ) 0.0082 0.0163 0.0082 0.0150 Variance 0.0732 0.0836 0.0742 0.0975 Stdev 0.2706 0.2892 0.2724 0.3123 Skewness 0.0106 - 0.0004 - 0.0014 0.0232 Kurtosis - 1.0040 - 1.0083 - 1.0043 - 0.4159

Из таблицы мы видим, что переменные симметричны и имеют очень близкие параметры.

Посмотрим на распределение переменных в наборах train/val/test:

boxplot(env$DTn$train %>% dplyr:: select (-c(Data, Class)), horizontal = T, main = "Train" ) abline(v = 0 , col = 2 ) boxplot(env$DTn$test %>% dplyr:: select (-c(Data, Class)), horizontal = T, main = "Test" ) abline(v = 0 , col = 2 ) boxplot(env$DTn$val %>% dplyr:: select (-c(Data, Class)), horizontal = T, main = "Val" ) abline(v = 0 , col = 2 )





Рис.10. Распределение переменных в наборах train/val/test после нормализации

Распределение переменных во всех наборах практически одинаково. Дополнительно нужно рассмотреть корреляцию и ковариацию переменных в наборе train:

require(GGally) evalq(ggpairs(DTn$train, columns = 2 : 7 , mapping = aes( color = Class), title = "DTn$train1 " ), env) evalq(ggpairs(DTn$train, columns = 8 : 14 , mapping = aes( color = Class), title = "DTn$train2" ), env)





Рис.11. Вариация и ковариация набора 1 train





Рис.12. Вариация и ковариация набора 2 train

Высококоррелированных данных у нас нет, распределение компактное и без выбросов, данные хорошо разделяемые. На первый взгляд предварительно видны две проблемных переменных — stlm и v.rstl. В дальнейшем, когда мы будем оценивать релевантность предикторов, мы уточним это предварительное мнение. Сейчас мы можем посмотреть корреляцию этих предикторов к целевой:

> funModeling::correlation_table(env$DTn$train %>% tbl_df %>% + select(-Data), str_target = 'Class') Variable Class 1 Class 1.00 2 v.fatl 0.38 3 ftlm 0.34 4 rbci 0.28 5 v.rbci 0.28 6 v.satl 0.27 7 pcci 0.24 8 v.ftlm 0.22 9 v.stlm 0.22 10 v.rftl 0.18 11 v.pcci 0.08 12 stlm 0.03 13 v.rstl -0.01

require(ggvis) evalq( DTn$train %>% ggvis(~v.fatl, fill = ~Class) %>% group_by(Class) %>% layer_densities() %>% add_legend( "fill" , title = "DTn$train$v.fatl" ), env) evalq( DTn$val %>% ggvis(~v.fatl, fill = ~Class) %>% group_by(Class) %>% layer_densities() %>% add_legend( "fill" , title = "DTn$val$v.fatl" ), env) evalq( DTn$test %>% ggvis(~v.fatl, fill = ~Class) %>% group_by(Class) %>% layer_densities() %>% add_legend( "fill" , title = "DTn$test$v.fatl" ), env)

Видим, что указанные переменные находятся внизу таблицы с очень низкими показателями. Под вопросом также релевантность переменнойПосмотрим ближе переменнуюl во всех наборах

Рис.13. Распределение переменной v.fatl в наборе train после нормализации

Рис.14. Распределение переменной v.fatl в наборе valid после нормализации

Рис.15. Распределение переменной v.fatl в наборе test после нормализации

Проведенный анализ показывает, что нормализация часто дает хорошее распределение предикторов без выбросов и высококоррелированных данных. Во многом это зависит от характера сырых данных.

1.1.3. Дискретизация





Дискретизация — процесс преобразования непрерывной переменной в дискретную, путем разделения ее значения на участки с использованием различных методов определения границ.

Можно выделить две группы методов разделения: количественный, без связи с целевой, и с учетом соответствия диапазонов целевой.

Первая группа методов практически полностью охватывается функцией cut2()::Hmisc. Можно разделить выборку на заранее заданное количество участков, с указанием конкретных границ, поквартильно, с указанием минимального количества примеров в каждом участке, на равночастотные участки.

Вторая группа методов более интересна, так как разделяет переменную на участки, связанные с уровнями целевой. Рассмотрим несколько пакетов, реализующих эти методы.

Discretization. Этот пакет представляет собой набор алгоритмов дискретизации с учителем. Он также может быть сгруппирован в терминах «сверху вниз» или «снизу вверх», реализующих алгоритмы дискретизации. Рассмотрим некоторые из них на примере нашего набора dataSet.

Проведем очистку набора (без удаления высококоррелированных), разделим на train/val/test в соотношении 2000/1000/1000.

require(discretization) require(caret) require(pipeR) evalq( { dataSet %>% preProcess(., method = c( "zv" , "nzv" , "conditionalX" )) %>% predict(., dataSet) %>% na.omit -> dataSetClean train = 1 : 2000 val = 2001 : 3000 test = 3001 : 4000 DT <- list() list(train = dataSetClean[train, ], val = dataSetClean[val, ], test = dataSetClean[test, ]) -> DT }, env)

Будем использовать функцию mdlp()::discretization, которая описывает дискретизацию с использованием принципа минимальной длины описания. Эта функция дискретизирует непрерывные атрибуты матрицы данных с использованием критерия энтропии с минимальной длиной описания в качестве правила остановки.

evalq( pipeline({ DT$train select(-Data) as.data.frame() mdlp()}) -> mdlp.train, envir = env)

Функция возвращает лист с двумя слотами: это cutp — датафрейм с точками разделения для каждой переменной и Disc.data — датафрейм с размеченными переменными.

> env$mdlp.train%>%str() List of 2 $ cutp :List of 12 ..$ : num [ 1 : 2 ] - 0.0534 0.0278 ..$ : chr "All" ..$ : num - 0.0166 ..$ : num [ 1 : 2 ] - 0.0205 0.0493 ..$ : num [ 1 : 3 ] - 0.0519 - 0.0055 0.019 ..$ : num 0.000865 ..$ : num - 0.00909 ..$ : chr "All" ..$ : num 0.0176 ..$ : num [ 1 : 2 ] - 0.011 0.0257 ..$ : num [ 1 : 3 ] - 0.03612 0.00385 0.03988 ..$ : chr "All" $ Disc.data: 'data.frame' : 2000 obs. of 13 variables: ..$ ftlm : int [ 1 : 2000 ] 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 ... ..$ stlm : int [ 1 : 2000 ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... ..$ rbci : int [ 1 : 2000 ] 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 ... ..$ pcci : int [ 1 : 2000 ] 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 ... ..$ v.fatl: int [ 1 : 2000 ] 4 4 3 4 3 1 1 2 3 2 ... ..$ v.satl: int [ 1 : 2000 ] 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 ... ..$ v.rftl: int [ 1 : 2000 ] 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ... ..$ v.rstl: int [ 1 : 2000 ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... ..$ v.ftlm: int [ 1 : 2000 ] 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 ... ..$ v.stlm: int [ 1 : 2000 ] 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 ... ..$ v.rbci: int [ 1 : 2000 ] 4 4 3 3 2 1 1 2 3 2 ... ..$ v.pcci: int [ 1 : 2000 ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... ..$ Class : Factor w/ 2 levels "-1" , "1" : 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ...

Что мы можем увидеть в первом слоте?

У нас есть три неразмеченных переменных, значения которых никак не связаны с целевой. Это 2,8 и 12 (stlm, v.rstl, v.pcci). Их можно удалить без потери качества набора. Кстати, эти же переменные мы определили как нерелевантные и в предыдущем разделе.

4 переменных разделены на два класса, 3 переменных — на 3 класса и две переменных — на 4 класса.

Разметим наши наборы val/test на сегменты, используя точки разделения, полученные на train. Для этого уберем из набора train переменные, которые остались неразмеченными, и сохраним набор в датафрейм train.d. Затем, используя функцию findInterval(), разметим набор test/val точками разделения, полученными ранее.



evalq( { mdlp.train$cutp %>% lapply(., function(x) is .numeric(x)) %>% unlist -> idx # bool #----train----------------- mdlp.train$Disc.data[ ,idx] -> train.d #---test------------ DT$test %>% select (-c(Data, Class)) %>% as .data.frame() -> test.d foreach (i = 1 :length(idx), .combine = 'cbind' ) % do % { if (idx[i]) {findInterval(test.d[ ,i], vec = mdlp.train$cutp[[i]], rightmost.closed = FALSE, all.inside = F, left.open = F)} } %>% as .data.frame() %>% add( 1 ) %>% cbind(., DT$test$Class) -> test.d colnames(test.d) <- colnames(train.d) #-----val----------------- DT$val %>% select (-c(Data, Class)) %>% as .data.frame() -> val.d foreach (i = 1 :length(idx), .combine = 'cbind' ) % do % { if (idx[i]) {findInterval(val.d[ ,i], vec = mdlp.train$cutp[[i]], rightmost.closed = FALSE, all.inside = F, left.open = F)} } %>% as .data.frame() %>% add( 1 ) %>% cbind(., DT$val$Class) -> val.d colnames(val.d) <- colnames(train.d) },env )

Как выглядят эти наборы?

> env$train.d %>% head() ftlm rbci pcci v.fatl v.satl v.rftl v.ftlm v.stlm v.rbci Class 1 3 2 2 4 1 1 2 1 4 1 2 3 2 2 4 1 2 2 1 4 1 3 3 2 1 3 1 2 1 1 3 1 4 3 2 2 4 2 2 1 2 3 1 5 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 6 2 2 1 1 1 2 1 1 1 - 1 > env$test.d %>% head() ftlm rbci pcci v.fatl v.satl v.rftl v.ftlm v.stlm v.rbci Class 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 - 1 2 1 1 3 3 1 1 2 2 3 - 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 2 - 1 4 2 1 2 3 1 1 2 2 3 1 5 2 2 2 3 1 1 1 2 3 1 6 2 2 2 4 1 1 2 2 3 1 > env$val.d %>% head() ftlm rbci pcci v.fatl v.satl v.rftl v.ftlm v.stlm v.rbci Class 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 4 2 2 2 4 2 2 2 2 3 1 5 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 6 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 > env$train.d$v.fatl %>% table() . 1 2 3 4 211 693 519 577 > env$test.d$v.fatl %>% table() . 1 2 3 4 49 376 313 262 > env$val.d$v.fatl %>% table() . 1 2 3 4 68 379 295 258

Дальнейшее использование наборов с дискретными данными зависит от используемой модели. Если это нейросеть, то нужно будет превратить предикторы в dummy-переменные. Насколько хорошо разделены классы этими переменными? Насколько хорошо они коррелируют с целевой? Визуализируем эти зависимости с помощью cross-plot()::funModeling. Cross_plot показывает, как входная переменная коррелирует с целевой переменной, получая коэффициенты правдоподобия для каждого диапазона каждого входа.

Рассмотрим три переменных — v.fatl, ftlm и v.satl, разделенных на 4, 3 и 2 диапазона соответственно. Построим графики:

evalq( cross_plot(data = train.d, str_input = c("v.fatl", "ftlm", "v.satl"), str_target = "Class", auto_binning = F, plot_type = "both"), #'quantity' 'percentual' env )





Рис.16. Cross-plot переменной v.fatl/Class

Рис.17. Cross-plot переменной ftlm/Class

Рис.18. Cross-plot переменной v.satl/Class

Как видим, предикторы хорошо коррелированы с уровнями целевой, имеют хорошо выраженные пороги, разделяющие уровни целевой Class.

Можно просто (неоптимально) разделить предикторы на равные участки и посмотреть, как в таком случае они будут коррелировать с целевой. Возьмем три предыдущих переменных и две плохих (stlm, v.rstl) из набора train (недискретизованного). Разделим их на 10 равночастотных участков и посмотрим на cross-plot их с целевой:

evalq( cross_plot( DT$train %>% select(-Data) %>% select(c(v.satl, ftlm, v.fatl, stlm, v.rstl, Class)) %>% as.data.frame(), str_input = Cs(v.satl, ftlm, v.fatl, stlm, v.rstl), str_target = "Class", auto_binning = T, plot_type = "both"), #'quantity' 'percentual' env )

Отрисуем пять графиков этих переменных:

Рис.19. Cross-plot переменной v.satl (10 участков) vs Class





Рис.20. Cross-plot переменной ftlml (10 участков) vs Class





Рис.21. Cross-plot переменной v.fatl (10 участков) vs Class





Рис.22. Cross-plot переменной stlm (10 участков) vs Class





Рис.23. Cross-plot переменной v.rstl (10 участков) vs Class

Как видно из этих рисунков, и при разделении на 10 дискретных равночастотных участков переменные v.fatl, ftlm и v.satl имеют хорошо выраженный порог разделения уровней целевой. Становится понятно, почему две других переменных (stlm, v.rstl) нерелевантны. Кстати, это эффективный способ определения важности предикторов. Мы еще поговорим об этом ниже.

В заключение посмотрим, как входная переменная коррелирует с целевой переменной, сравнивая байесовским способом posterior conversion rate к целевой переменной. Полезно сравнивать категориальные ценности, которые не имеют внутреннего порядка. Для этого будем использовать функцию bayes_plot::funModeling. Возьмем переменные v.fatl, ftlm и v.satl с наборов train.d, val.d и test.d.



#------BayesTrain------------------- evalq( { bayesian_plot(train.d, input = "v.fatl" , target = "Class" , title = "Bayesian comparison train$v.fatl/Class" , plot_all = F, extra_above = 5 , extra_under = 5 ) },env ) evalq( { bayesian_plot(train.d, input = "ftlm" , target = "Class" , title = "Bayesian comparison train$ftlm/Class" , plot_all = F, extra_above = 5 , extra_under = 5 ) },env ) evalq( { bayesian_plot(train.d, input = "v.satl" , target = "Class" , title = "Bayesian comparison train$v.satl/Class" , plot_all = F, extra_above = 5 , extra_under = 5 ) },env ) #------------BayesTest------------------------ evalq( { bayesian_plot(test.d, input = "v.fatl" , target = "Class" , title = "Bayesian comparison test$v.fatl/Class" , plot_all = F, extra_above = 5 , extra_under = 5 ) },env ) evalq( { bayesian_plot(test.d, input = "ftlm" , target = "Class" , title = "Bayesian comparison test$ftlm/Class" , plot_all = F, extra_above = 5 , extra_under = 5 ) },env ) evalq( { bayesian_plot(test.d, input = "v.satl" , target = "Class" , title = "Bayesian comparison test$v.satl/Class" , plot_all = F, extra_above = 5 , extra_under = 5 ) },env ) #-------------BayesVal--------------------------------- evalq( { bayesian_plot(val.d, input = "v.fatl" , target = "Class" , title = "Bayesian comparison val$v.fatl/Class" , plot_all = F, extra_above = 5 , extra_under = 5 ) },env ) evalq( { bayesian_plot(val.d, input = "ftlm" , target = "Class" , title = "Bayesian comparison val$ftlm/Class" , plot_all = F, extra_above = 5 , extra_under = 5 ) },env ) evalq( { bayesian_plot(val.d, input = "v.satl" , target = "Class" , title = "Bayesian comparison val$v.satl/Class" , plot_all = F, extra_above = 5 , extra_under = 5 ) },env ) #------------------------------------------





Рис.24. Байесовское сравнение переменных с целевой в наборе train





Рис.25. Байесовское сравнение переменных с целевой в наборе val





Рис.26. Байесовское сравнение переменных с целевой в наборе test

Видим, что корреляция предикторов с целевой больше дрейфует в переменной с 4 уровнями и меньше — в переменных с двумя группами. Нужно проверить в будущем, как отразится на точности модели использование только двухдиапазонных предикторов.

Эту же задачу — разбиение переменной на отрезки, оптимально соответствующие уровням целевой — можно решить и другим путем, с помощью отличного пакета smbinning. Можете проверить это самостоятельно. Напомню и о том, что в предыдущей статье рассмотрен еще один интересный метод дискретизации — с помощью пакета "RoughSets".

Дискретизация — эффективный метод трансформации предикторов. Но, к сожалению, не все модели могут работать с факторными предикторами.

1.2. Создание новых признаков

Создание переменной — это процесс создания новых переменных на основе уже существующих. Например, у нас есть дата (ДД-мм-гг) в качестве входной переменной в наборе данных. Мы можем создавать новые переменные — день, месяц, год, неделя, день недели, которые будут лучше связаны с целевой переменной. Этот шаг используется, чтобы выделить скрытые взаимосвязи в переменной.

Создание производных переменных — процесс, когда от существующей переменной создается новая с помощью набора функций или различных методов. Решение о том, какую переменную нужно создать, зависит от любопытства бизнес-аналитика, его набора гипотез и теоретической подкованности. Выбор методов тоже велик: к нашим услугам логарифмирование, сегментирование, возведение в степень и множество других способов трансформирования.



Создание фиктивных переменных — еще один популярный способ работы с переменными. Чаще всего фиктивные переменные применяются при преобразовании категориальных переменных в числовые. Категориальная переменная может принимать значения 0 и 1. Мы можем создать фиктивные переменные для более чем двух классов категориальных переменных с N или N-1 переменных.

В данной статье мы рассматриваем ситуации, с которыми сталкиваемся ежедневно в качестве аналитиков. Как же извлечь максимум информации из набора данных? Вот несколько способов.



Использовать значения даты и времени как переменные. Можно создавать новые переменные, учитывая различия в датах и времени. Создать новые соотношения и пропорции: вместо того, чтобы просто держать прошлые входы и выходы в наборе данных, мы можем занести в набор их соотношения, которые могут иметь большое значение. Применить стандартные преобразования. Глядя на колебания и участки переменной вместе с выходом, мы можем увидеть, улучшится ли корреляция после применения базовых преобразований. Наиболее часто используемые преобразования включают log, exp, квадратичную и тригонометрическую вариации. Проверить переменные на сезонность и создать модель за нужный период (неделя, месяц, сессия и т.п.).

Интуитивно понятно, что в понедельник поведение рынка не такое, как в среду или четверг. То есть, день недели — важный признак. Не менее важно, в каком периоде суток находится рынок (азиатская, европейская или американская сессии). Как мы можем определить эти признаки?

Используем возможности пакета timekit. Центральная функция пакета — tk_augment_timeseries_signature(), которая добавляет к временным меткам нашего начального набора pr целый ряд временных данных, которые могут быть полезны и как дополнительные признаки, и как параметры группировки. Какие это данные?

Index значение индекса, который был разложен Index.num числовое значение индекса в секундах. База “1970-01-01 00:00:00” diff разница в секундах от предыдущего числового значения индекса Year год, компонента индекса half половина составляющей индекса quarter квартал, составляющая индекса month месяц, составляющая индекса с основанием 1 month.xts месяц, составляющая индекс с базой 0, так как реализовано в xts month.lbl метка месяца как упорядоченный фактор, начинающийся с января и заканчивающийся декабрем day день, составляющая индекса hour час, составляющая индекса minute минута, составляющая индекса second секунда, составляющая индекса hour12 часовая компонента в 12-часовой шкале am.pm утро (am) = 1, после полудня (pm) = 2 wday день недели с основанием 1. Воскресенье = 1, суббота = 7 wday.xts день недели с основанием 0, как реализовано в xts. Воскресенье = 0, суббота = 6 wday.lbl метка дня недели как упорядоченный фактор, начиная с воскресенья и заканчивая субботой mday день месяца qday день квартала yday день года. mweek неделя месяца week номер недели в году (начало с воскресенья) week.iso номер недели года по ISO (начало с понедельника) week2 модуль для двухнедельной частоты week3 модуль для трехнедельной частоты week4 модуль для quad-недельной частоты

Возьмем начальный набор данных pr, усилим его функцией tk_augment_timeseries_signature(), добавим к начальному набору переменные mday, wday.lbl, hour, удалим неопределенные данные (NA) и сгруппируем данные по дням недели.

evalq( { tk_augment_timeseries_signature(pr) %>% select(c(mday, wday.lbl, hour)) %>% cbind(pr, .) -> pr.augm pr.compl <- pr.augm[complete.cases(pr.augm), ] pr.nest <- pr.compl %>% group_by(wday.lbl) %>% nest() }, env) > str(env$pr.augm) 'data.frame': 8000 obs. of 33 variables: $ Data : POSIXct, format: " 2017 - 01 - 10 11 : 00 : 00 " ... $ Open : num 123 123 123 123 123 ... $ High : num 123 123 123 123 123 ... $ Low : num 123 123 123 123 123 ... $ Close : num 123 123 123 123 123 ... $ Vol : num 3830 3360 3220 3241 3071 ... .................................................. $ zigz : num 123 123 123 123 123 ... $ dz : num NA - 0.0162 - 0.0162 - 0.0162 - 0.0162 ... $ sig : num NA - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 ... $ mday : int 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ... $ wday.lbl: Ord.factor w/ 7 levels "Sunday"<"Monday"<..: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ... $ hour : int 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 ...

Тот же результат можем получить с использованием библиотеки lubridate, удалив попутно данные за субботу.

require(lubridate) evalq({pr %>% mutate(., wday = wday(Data), #label = TRUE, abbr = TRUE), day = day(Data), hour = hour(Data)) %>% filter(wday != "Sat") -> pr1 pr1.nest <- pr1 %>% na.omit %>% group_by(wday) %>% nest()}, env ) #------- str(env$pr1) 'data.frame': 7924 obs. of 33 variables: $ Data : POSIXct, format: " 2017 - 01 - 10 11 : 00 : 00 " ... $ Open : num 123 123 123 123 123 ... $ High : num 123 123 123 123 123 ... $ Low : num 123 123 123 123 123 ... $ Close : num 123 123 123 123 123 ... $ Vol : num 3830 3360 3220 3241 3071 ... .......................................... $ zigz : num 123 123 123 123 123 ... $ dz : num NA -0.0162 -0.0162 -0.0162 -0.0162 ... $ sig : num NA -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ... $ wday : int 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ... $ day : int 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ... $ hour : int 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 ...

Сгруппированные по дням недели данные выглядят так (воскресенье = 1, понедельник = 2 и т.д.):



> env$pr1.nest # A tibble: 5 × 2 wday data <int> <list> 1 4 <tibble [1,593 Ч 32]> 2 5 <tibble [1,632 Ч 32]> 3 6 <tibble [1,624 Ч 32]> 4 2 <tibble [1,448 Ч 32]> 5 3 <tibble [1,536 Ч 32]>

Из данных в основном наборе pr можно дополнительно использовать переменные dL, dH на последних 3 барах.



2. Выбор предикторов

Есть множество способов и критериев оценки важности предикторов. Некоторые из них мы уже рассматривали в предыдущих статьях. Поскольку в этой статье мы сделали упор на визуализацию, рассмотрим один визуальный и (для сравнения) один аналитический метод оценки важности предикторов.

2.1. Визуальная оценка

Используем пакет smbinning. В предыдущих разделах мы оценивали предикторы с помощью пакета funModeling и выяснили, что визуализация зависимости — это простой, надежный способ определения релевантности предикторов. Посмотрим, как покажет себя пакет smbinning с нормализованными и трансформированными данными, а также выясним, насколько преобразования предикторов влияют на их важность.

Соберем в один набор log-трансформированные, sin-трансформированные, добавим tanh-преобразованные и нормализованные данные и оценим зависимость целевой и предикторов в этих наборах.



Последовательность обработки первичного набора (приведена на ниже показанном рисунке) следующая: сырые данные dataSet очищаем (без удаления высококоррелированных) и, разделив на train/val/test, получаем набор DT. Дальше по каждому виду трансформации выполним действия по схеме. Соберем все в один скрипт:

Рис.27. Структурная схема препроцессинга

Очистим набор, разделим на train/val/test и уберем ненужные данные:

#----Clean--------------------- require(caret) require(pipeR) evalq( { train = 1 : 2000 val = 2001 : 3000 test = 3001 : 4000 DT <- list() dataSet %>% preProcess(., method = c( "zv" , "nzv" , "conditionalX" )) %>% predict(., dataSet) %>% na.omit -> dataSetClean list(train = dataSetClean[train, ], val = dataSetClean[val, ], test = dataSetClean[test, ]) -> DT rm(dataSetClean, train, val, test) }, env)

Обработаем выбросы во всех наборах:

#------outlier------------- evalq({ # определим новый лист для результата DTcap <- list() # пройдемся по трем наборам foreach (i = 1 : 3 ) % do % { DT[[i]] %>% # уберем колонки c(Data, Class) select (-c(Data, Class)) %>% # преобразуем в data.frame и сохраним во временную переменную x as .data.frame() -> x if (i == 1 ) { # при первом входе определеим параметры выбросов foreach (i = 1 :ncol(x), .combine = "cbind" ) % do % { prep.outlier(x[ ,i]) %>% unlist() } -> pre.outl colnames(pre.outl) <- colnames(x) } # заменим выбросы на 5 / 95 % и сохраним результат в x.cap foreach (i = 1 :ncol(x), .combine = "cbind" ) % do % { stopifnot(exists( "pre.outl" , envir = env)) lower = pre.outl[ 'lower.25%' , i] upper = pre.outl[ 'upper.75%' , i] med = pre.outl[ 'med' , i] cap1 = pre.outl[ 'cap1.5%' , i] cap2 = pre.outl[ 'cap2.95%' , i] treatOutlier(x = x[ ,i], impute = T, fill = T, lower = lower, upper = upper, med = med, cap1 = cap1, cap2 = cap2) } %>% as .data.frame() -> x.cap colnames(x.cap) <- colnames(x) return (x.cap) } -> Dtcap #уберем ненужные переменные rm(lower, upper, med, cap1, cap2, x.cap, x) }, env)

Трансформируем переменные во всех наборах Dtcap без выбросов функцией log(x+1). Получим DTLn лист с тремя наборами логарифмированных переменных.



#------logtrans------------ evalq({ DTLn <- list() foreach (i = 1 : 3 ) % do % { DTcap[[i]] %>% apply(., 2 , function(x) log2(x + 1 )) %>% as .data.frame() %>% cbind(., Class = DT[[i]]$Class) } -> DTLn }, env)

Трансформируем переменные во всех наборах Dtcap без выбросов функцией sin(2*pi*x). Получим DTSin лист с тремя наборами sin-трансформированных переменных.



#------sintrans-------------- evalq({ DTSin <- list() foreach (i = 1 : 3 ) % do % { DTcap[[i]] %>% apply(., 2 , function(x) sin( 2 *pi*x)) %>% as .data.frame() %>% cbind(., Class = DT[[i]]$Class) } -> DTSin }, env)

Трансформируем переменные во всех наборах Dtcap без выбросов функцией tanh(x). Получим DTTanh лист с тремя наборами tanh-трансформированных переменных.



#------tanhTrans---------- evalq({ DTTanh <- list() foreach (i = 1 : 3 ) % do % { DTcap[[i]] %>% apply(., 2 , function(x) tanh(x)) %>% as .data.frame() %>% cbind(., Class = DT[[i]]$Class) } -> DTTanh }, env)

Нормализуем наборы DT, DTLn, DTSin, DTTanh.

#------normalize----------- evalq( { # определяем параметры нормализации preProcess(DT$train, method = "spatialSign" ) -> preproc list(train = predict(preproc, DT$train), val = predict(preproc, DT$val), test = predict(preproc, DT$test) ) -> DTn }, env) #--ln--- evalq( { preProcess(DTLn[[ 1 ]], method = "spatialSign" ) -> preprocLn list(train = predict(preprocLn, DTLn[[ 1 ]]), val = predict(preprocLn, DTLn[[ 2 ]]), test = predict(preprocLn, DTLn[[ 3 ]]) ) -> DTLn.n }, env) #---sin--- evalq( { preProcess(DTSin[[ 1 ]], method = "spatialSign" ) -> preprocSin list(train = predict(preprocSin, DTSin[[ 1 ]]), val = predict(preprocSin, DTSin[[ 2 ]]), test = predict(preprocSin, DTSin[[ 3 ]]) ) -> DTSin.n }, env) #-----tanh----------------- evalq( { preProcess(DTTanh[[ 1 ]], method = "spatialSign" ) -> preprocTanh list(train = predict(preprocTanh, DTTanh[[ 1 ]]), val = predict(preprocTanh, DTTanh[[ 2 ]]), test = predict(preprocTanh, DTTanh[[ 3 ]]) ) -> DTTanh.n }, env)

Дискретизируем наш набор DT с помощью функции mdlp::discretization.

##------discretize---------- #--------preCut--------------------- # определяем параметры дискретизации (cutpoint) require(pipeR) require(discretization) evalq( #require(pipeR) # занимает некоторое время ! pipeline({ DT$train select (-Data) as .data.frame() mdlp() }) -> mdlp.train, env) #-------cut_opt---------- evalq( { DTd <- list() mdlp.train$cutp %>% # определяем колонки которые нужно дискретизировать lapply(., function(x) is .numeric(x)) %>% unlist -> idx # bool #----train----------------- mdlp.train$Disc.data[ ,idx] -> DTd$train #---test------------ DT$test %>% select (-c(Data, Class)) %>% as .data.frame() -> test.d # переразметим данные в соответствии с расчитанными диапазонами foreach (i = 1 :length(idx), .combine = 'cbind' ) % do % { if (idx[i]) { findInterval(test.d[ ,i], vec = mdlp.train$cutp[[i]], rightmost.closed = FALSE, all.inside = F, left.open = F) } } %>% as .data.frame() %>% add( 1 ) %>% cbind(., DT$test$Class) -> DTd$test colnames(DTd$test) <- colnames(DTd$train) #-----val----------------- DT$val %>% select (-c(Data, Class)) %>% as .data.frame() -> val.d # переразметим данные в соответствии с расчитанными диапазонами foreach (i = 1 :length(idx), .combine = 'cbind' ) % do % { if (idx[i]) { findInterval(val.d[ ,i], vec = mdlp.train$cutp[[i]], rightmost.closed = FALSE, all.inside = F, left.open = F) } } %>% as .data.frame() %>% add( 1 ) %>% cbind(., DT$val$Class) -> DTd$val colnames(DTd$val) <- colnames(DTd$train) # подчистим за собой rm(test.d, val.d) }, env )

Напомним, какие переменные у нас в начальном наборе DT$train:

require(funModeling) plot_num(env$DT$train %>% select(-Data), bins = 20 )





Рис.28. Распределение переменных набора DT$train

Используем возможности пакета smbinning для определения релевантных предикторов в поднаборах train всех нормализованных наборов, полученных нами ранее (Dtn, DTLn.n, DTSin.n и DTTanh.n). Поскольку целевая в этом пакете должна быть числовой со значениями (0, 1) напишем функцию для необходимых преобразований.

#-------------------------------- require(smbinning) targ. int <- function(x){ x %>% tbl_df() %>% mutate(Cl = ( as .numeric(Class) - 1 ) %>% as .integer()) %>% select (-Class) %>% as .data.frame() }

Кроме того, пакет не любит переменные с точкой в имени. Напишем функцию, которая переименует все переменные с точкой в переменные с нижней чертой.

renamepr <- function(X){ X %<>% rename(v_fatl = v.fatl, v_satl = v.satl, v_rftl = v.rftl, v_rstl = v.rstl, v_ftlm = v.ftlm, v_stlm = v.stlm, v_rbci = v.rbci, v_pcci = v.pcci) return (X) }

Вычислим и отрисуем графики релевантных предикторов.

par(mfrow = c( 2 , 2 )) #--Ln-------------- evalq({ df <- renamepr(DTLn.n[[ 1 ]]) %>% targ. int sumivt.ln.n = smbinning.sumiv(df = df, y = 'Cl') smbinning.sumiv.plot(sumivt.ln.n, cex = 0.7 ) rm(df) }, env) #---Sin----------------- evalq({ df <- renamepr(DTSin.n[[ 1 ]]) %>% targ. int sumivt. sin .n = smbinning.sumiv(df = df, y = 'Cl') smbinning.sumiv.plot(sumivt. sin .n, cex = 0.7 ) rm(df) }, env) #---norm------------- evalq({ df <- renamepr(DTn[[ 1 ]]) %>% targ. int sumivt.n = smbinning.sumiv(df = df, y = 'Cl') smbinning.sumiv.plot(sumivt.n, cex = 0.7 ) rm(df) }, env) #-----Tanh---------------- evalq({ df <- renamepr(DTTanh.n[[ 1 ]]) %>% targ. int sumivt.tanh.n = smbinning.sumiv(df = df, y = 'Cl') smbinning.sumiv.plot(sumivt.tanh.n, cex = 0.7 ) rm(df) }, env) par(mfrow = c( 1 , 1 ))

Рис.29. Важность предикторов в поднаборе train нормализованных наборов

Во всех наборах сильны пять предикторов — v_fatl, ftlm, v_satl, rbci, v_rbci, правда, в различном порядке. Средняя сила у четырех предикторов — pcci, v_ftlm, v_stlm, v_rftl. Слабые — v_pcci и stlm. Можно посмотреть по каждому набору распределение переменных в порядке их значимости:

env$sumivt.ln.n Char IV Process 5 v_fatl 0.6823 Numeric binning OK 1 ftlm 0.4926 Numeric binning OK 6 v_satl 0.3737 Numeric binning OK 3 rbci 0.3551 Numeric binning OK 11 v_rbci 0.3424 Numeric binning OK 10 v_stlm 0.2591 Numeric binning OK 4 pcci 0.2440 Numeric binning OK 9 v_ftlm 0.2023 Numeric binning OK 7 v_rftl 0.1442 Numeric binning OK 12 v_pcci 0.0222 Numeric binning OK 2 stlm NA No significant splits 8 v_rstl NA No significant splits

Последние три переменных можно спокойно отбросить. Т.е., останутся пять сильных и четыре средних. Определим имена лучших переменных (IV > 0.1).

evalq(sumivt. sin .n$Char[sumivt. sin .n$IV > 0.1 ] %>% na.omit %>% as.character() -> best. sin .n, env) > env$best. sin .n [ 1 ] "v_fatl" "ftlm" "rbci" "v_rbci" "v_satl" "pcci" [ 7 ] "v_ftlm" "v_stlm" "v_rftl"

Посмотрим более подробно переменные v_fatl и ftlm.

evalq({ df <- renamepr(DTTanh.n[[1]]) %>% targ.int x = 'v_fatl' y = 'Cl' res <- smbinning(df = df, y = y, x = x) #res$ivtable # Tabulation and Information Value #res$iv # Information value #res$bands # Bins or bands #res$ctree # Decision tree from partykit par(mfrow = c(2,2)) sub = paste0(x, " vs ", y) #rbci vs Cl" boxplot(df[[x]]~df[[y]], horizontal = TRUE, frame = FALSE, col = "lightblue", main = "Distribution") mtext(sub,3) #ftlm smbinning.plot(res, option = "dist", sub = sub) #"pcci vs Cl") smbinning.plot(res, option = "goodrate", #"badrate" sub = sub) #"pcci vs Cl") smbinning.plot(res, option = "WoE", sub = sub) #"pcci vs Cl") par(mfrow = c(1, 1)) }, env)

Рис.30. Связь диапазонов переменной v_fatl с целевой Cl

В объекте res, кроме прочей полезной информации, содержатся точки раздела переменной на диапазоны, оптимально связанные с целевой. В нашем конкретном случае диапазонов 4.

> env$res$cuts [ 1 ] - 0.3722 - 0.0433 0.1482

Проведем аналогичный расчет для переменной ftlm и построим графики:

Рис.31. Связь диапазонов переменной ftlm c целевой Cl

Точки разделения диапазонов:

> env$res$cuts [ 1 ] - 0.2084 - 0.0150 0.2216

Имея точки разделения, мы можем дискретизировать переменные в наших наборах и посмотреть, насколько отличаются:

важные переменные, ранее определенные с помощью функции mdlp::discretization от переменных, определенных с помощью функции smbinning::smbinning;

от переменных, определенных с помощью функции разбиение переменных на диапазоны.

У нас уже есть один набор с данными, дискретизированными функцией mdlp::discretization DTd. Проделаем то же самое, но с помощью функции smbinning::smbinning и только train поднабором.

Определим параметры дискретизации:

evalq({ res <- list() DT$train %>% renamepr() %>% targ. int () -> df x <- colnames(df) y <- "Cl" foreach (i = 1 :(ncol(df) - 1 )) % do % { smbinning(df, y = y, x = x[i]) } -> res res %>% lapply(., function(x) x[ 1 ] %>% is .list) %>% unlist -> idx }, env)

Дискретизируем поднабор DT$train:

evalq({ DT1.d <- list() DT$train %>% renamepr() %>% targ. int () %>% select (-Cl) -> train foreach (i = 1 :length(idx), .combine = 'cbind' ) % do % { if (idx[i]) { findInterval(train[ ,i], vec = res[[i]]$cuts, rightmost.closed = FALSE, all.inside = F, left.open = F) } } %>% as .data.frame() %>% add( 1 ) %>% cbind(., DT$train$Class) -> DT1.d$train colnames(DT1.d$train) <- colnames(train)[idx] %>% c(., 'Class' ) }, env)

Определим лучшие переменные с информационной значимостью больше 0.1, упорядоченные по возрастанию:

evalq({ DT$train %>% renamepr() %>% targ.int() -> df sumivt.dt1.d = smbinning.sumiv(df = df, y = 'Cl') sumivt.dt1.d$Char[sumivt.dt1.d$IV > 0.1] %>% na.omit %>% as.character() -> best.dt1.d rm(df) }, env)

Отрисуем график разбиения переменных в наборе DTd$train:

require(funModeling) plot_num(env$DTd$train)

Рис.32. Переменные набора DT$ train, дискретизированные функцией mdlp

График набора DT1.d со всеми переменными и с лучшими приведен ниже.

plot_num(env$DT1.d$train)

Рис.33. Переменные набора DT1 d$train, дискретизированные функцией smbinning (все)

plot_num(env$DT1.d$train[ ,env$best.dt1.d])

Рис.34. Переменные набора DT1.d$train, дискретизированные функцией smbinning (лучшие упорядоченные по возрастанию информационной значимости)

Что мы видим из графиков? Переменные, определенные как важные — одинаковы в обеих случаях. А вот разбиение на диапазоны отличается. Нужно проверить, какой вариант дает лучший предсказательный результат с моделью.

2.2. Аналитическая оценка

Известно много аналитических методов определения важности предикторов по самым разнообразным критериям. Некоторые из них мы рассматривали ранее. Сейчас я хочу проверить несколько необычный подход к выбору предикторов.

Используем пакет varbvs. В одноименной функции реализованы быстрые алгоритмы для установки байесовских моделей выбора переменных и вычисления коэффициентов Байеса, в которых результат (или целевая) моделируется с использованием линейной регрессии или логистической регрессии. Алгоритмы основаны на вариационных приближениях, описанных в "Масштабируемом вариационном выводе для выбора байесовских переменных в регрессии и его точности в исследованиях генетических ассоциаций" (P. Carbonetto and M. Stephens, Bayesian Analysis 7, 2012, pages 73-108). Это программное обеспечение было применено к большим наборам данных с более чем миллионом переменных и с тысячами образцов.

Функция varbvs() принимает на вход матрицу и целевую — численный вектор (0, 1). Возьмем наш набор с нормализованными данными DTTanh.n$train и проверим, какие предикторы будут определяться как важные по этому методу.

require(varbvs) evalq({ train <- DTTanh.n$train %>% targ. int () %>% as .matrix() fit <- varbvs(X = train[ ,-ncol(train)] , Z = NULL, y = train[ ,ncol(train)] %>% as .vector(), "binomial" , logodds = seq(- 2 ,- 0.5 , 0.1 ), optimize.eta = T, initialize. params = T, verbose = T, nr = 100 ) print(summary(fit)) }, env) Welcome to -- * * VARBVS version 2.0 . 3 -- | | | large-scale Bayesian -- || | | | || | | | variable selection -- | || | | | | || || |||| || | || **************************************************************************** Copyright (C) 2012 - 2017 Peter Carbonetto. See http: Fitting variational approximation for Bayesian variable selection model. family: binomial num. hyperparameter settings: 16 samples: 2000 convergence tolerance 1.0 e- 04 variables: 12 iid variable selection prior: yes covariates: 0 fit prior var . of coefs (sa): yes intercept: yes fit approx. factors (eta): yes Finding best initialization for 16 combinations of hyperparameters. -iteration- variational max. incl variance params outer inner lower bound change vars sigma sa 0016 00018 - 1.204193 e+ 03 6.1 e- 05 0003.3 NA 3.3 e+ 00 Computing marginal likelihood for 16 combinations of hyperparameters. -iteration- variational max. incl variance params outer inner lower bound change vars sigma sa 0016 00002 - 1.204193 e+ 03 3.2 e- 05 0003.3 NA 3.3 e+ 00 Summary of fitted Bayesian variable selection model: family: binomial num. hyperparameter settings: 16 samples: 2000 iid variable selection prior: yes variables: 12 fit prior var . of coefs (sa): yes covariates: 1 fit approx. factors (eta): yes maximum log-likelihood lower bound: - 1204.1931 Hyperparameters: estimate Pr> 0.95 candidate values sa 3.49 [ 3.25 , 3.6 ] NA--NA logodds - 0.75 [- 1.30 ,- 0.50 ] (- 2.00 )--(- 0.50 ) Selected variables by probability cutoff: > 0.10 > 0.25 > 0.50 > 0.75 > 0.90 > 0.95 3 3 3 3 3 3 Top 5 variables by inclusion probability: index variable prob PVE coef* Pr(coef.> 0.95 ) 1 1 ftlm 1.0000 NA 2.442 [+ 2.104 ,+ 2.900 ] 2 4 pcci 1.0000 NA 2.088 [+ 1.763 ,+ 2.391 ] 3 3 rbci 0.9558 NA 0.709 [+ 0.369 ,+ 1.051 ] 4 10 v.stlm 0.0356 NA 0.197 [- 0.137 ,+ 0.529 ] 5 6 v.satl 0.0325 NA 0.185 [- 0.136 ,+ 0.501 ] *See help(varbvs) about interpreting coefficients in logistic regression.

Как видим, определены пять лучших предикторов (ftlm, pcci, rbci, v.stlm, v.satl). Они входят в девятку лучших, которую мы определили раньше, но в другом порядке и с другими весами значимости. Поскольку модель у нас уже есть, давайте проверим, какое качество результата мы получим на валидационном и тестовом наборе.

Валидационный набор:

#----------------- evalq({ val <- DTTanh.n$val %>% targ.int() %>% as.matrix() y = val[ ,ncol(val)] %>% as.vector() pr <- predict(fit, X = val[ ,-ncol(val)] , Z = NULL) }, env) cm.val <- confusionMatrix(table(env$y, env$pr)) > cm.val Confusion Matrix and Statistics 0 1 0 347 204 1 137 312 Accuracy : 0.659 95% CI : (0.6287, 0.6884) No Information Rate : 0.516 P-Value [Acc > NIR] : < 2.2e-16 Kappa : 0.3202 Mcnemar's Test P-Value : 0.0003514 Sensitivity : 0.7169 Specificity : 0.6047 Pos Pred Value : 0.6298 Neg Pred Value : 0.6949 Prevalence : 0.4840 Detection Rate : 0.3470 Detection Prevalence : 0.5510 Balanced Accuracy : 0.6608 'Positive' Class : 0

Результат, прямо скажем, не ахти. Тестовый набор:

evalq({ test <- DTTanh.n$test %>% targ.int() %>% as.matrix() y = test[ ,ncol(test)] %>% as.vector() pr <- predict(fit, X = test[ ,-ncol(test)] , Z = NULL) }, env) cm.test <- confusionMatrix(table(env$y, env$pr)) > cm.test Confusion Matrix and Statistics 0 1 0 270 140 1 186 404 Accuracy : 0.674 95% CI : (0.644, 0.703) No Information Rate : 0.544 P-Value [Acc > NIR] : < 2e-16 Kappa : 0.3375 Mcnemar's Test P-Value : 0.01269 Sensitivity : 0.5921 Specificity : 0.7426 Pos Pred Value : 0.6585 Neg Pred Value : 0.6847 Prevalence : 0.4560 Detection Rate : 0.2700 Detection Prevalence : 0.4100 Balanced Accuracy : 0.6674 'Positive' Class : 0

Результат практически такой же. Это значит, что модель не переучена и хорошо обобщает данные.

Итак: лучшие по версии varbvs — ftlm, pcci, rbci, v.stlm, v.satl.





2.3. Нейросеть

Поскольку мы исследуем область нейросетей, проверим, какие предикторы выберет в качестве наиболее важных сама нейросеть.



Используем пакет FCNN4R, который предоставляет интерфейс для программ ядра из библиотеки FCNN C ++. FCNN основан на совершенно новом представлении искусственной нейронной сети, которое предполагает эффективность, модульность и расширяемость. FCNN4R обеспечивает стандартное обучение (backpropagation, Rprop, имитация отжига, стохастический градиент) и алгоритмы обрезки (minimum magnitude, Optimal Brain Surgeon), но прежде всего я вижу в ней эффективный вычислительный движок.

Пользователи могут легко реализовать свои алгоритмы, используя быстрые градиентные вычислительные процедуры, а также функциональность восстановления сети (удаление весов и избыточных нейронов, переупорядочивание входных данных, объединение сетей).

Сети могут быть экспортированы в функции C, чтобы интегрировать их в практически любое программное решение.

Создаем полносвязную нейросеть с двумя скрытыми слоями. Количество нейронов в каждом слое: входной = 12 (количество предикторов), выходной = 1. Инициируем нейроны случайными весами в диапазоне +/- 0.17. Установим функции активации в каждом слое нейросети (кроме входного) = c("tanh", "tanh", "sigmoid"). Подготовим наборы train/val/test.

Ниже представлен скрипт, выполняющий эту последовательность действий.

require(FCNN4R) evalq({ mlp_net(layers = c( 12 , 8 , 5 , 1 ), name = "n.tanh" ) %>% mlp_rnd_weights(a = 0.17 ) %>% mlp_set_activation(layer = c( 2 , 3 , 4 ), activation = c( "tanh" , "tanh" , "sigmoid" ), # "threshold" , "sym_threshold" , # "linear" , "sigmoid" , "sym_sigmoid" , # "tanh" , "sigmoid_approx" , # "sym_sigmoid_approx" ), slope = 0 ) -> Ntanh #show() #------- train <- DTTanh.n$train %>% targ. int () %>% as.matrix() test <- DTTanh.n$test %>% targ. int () %>% as.matrix() val <- DTTanh.n$val %>% targ. int () %>% as.matrix() }, env)

Из предлагаемых методов обучения будем использовать rprop. Зададим константы: tol — уровень ошибки, при достижении которого нужно остановить обучение, max_ep — количество эпох, после выполнения которых нужно остановить обучение, l2reg — коэффициент регуляризации. Обучим модель с этими параметрами, посмотрим визуально, какую сеть и ошибку обучения мы получили.

evalq({ tol <- 1 e- 1 max_ep = 1000 l2reg = 0.0001 net_rp <- mlp_teach_rprop(Ntanh, input = train[ ,-ncol(train)], output = train[ ,ncol(train)] %>% as.matrix(), tol_level = tol, max_epochs = max_ep, l2reg = l2reg, u = 1.2 , d = 0.5 , gmax = 50 , gmin = 1 e- 06 , report_freq = 100 ) }, env) plot(env$net_rp$mse, t = "l" , main = paste0( "max_epochs =" , env$max_ep, " l2reg = " , env$l2reg))

Рис.35. Ошибка обучения нейросети

evalq(mlp_plot(net_rp$net, FALSE), envir = env)

Рис.36. Структура нейросети

Обрезка (Prune)

Обрезка минимального значения — это простой в использовании алгоритм, при котором на каждом шаге отключаются веса с наименьшим абсолютным значением. Этот алгоритм требует ретрансляции сети практически на каждом шаге и дает субоптимальные результаты.

evalq({ tol <- 1 e- 1 max_ep = 1000 l2reg = 0.0001 mlp_prune_mag(net_rp$net, input = train[ ,-ncol(train)], output = train[ ,ncol(train)] %>% as.matrix(), tol_level = tol, max_reteach_epochs = max_ep, report = FALSE, plots = TRUE) -> net_rp_prune }, env)

Рис.37. Обрезанная нейросеть

Мы видим, что при конкретной структуре нейросети, начальной инициализации, функциях активации и ошибке обучения мы вполне можем обойтись сетью структуры (12, 2, 1, 1). Какие предикторы при этом выбрала нейросеть?

evalq( best <- train %>% tbl_df %>% select(c( 1 , 5 , 7 , 8 , 10 , 12 )) %>% colnames(), env) env$best [ 1 ] "ftlm" "v.fatl" "v.rftl" "v.rstl" "v.stlm" [ 6 ] "v.pcci"

Двух переменных — v.rstl и v.pcci — нет в составе лучших 9, определенных ранее.

Еще раз подчеркну: здесь показана возможность выбора важных предикторов нейросетью самостоятельно и автоматически. Но этот выбор зависит как от предикторов, так и от структуры и параметров нейросети.

Экспериментируйте!

Заключение

В следующей части статьи мы рассмотрим, как удалить шумовые примеры из набора, как уменьшить размерность входов и что это дает, а также способы разделения исходных данных на train/val/test.



Приложение

1. Скрипты FeatureTransformation.R, FeatureSelect.R, FeatureSelect_analitic.R FeatureSelect_NN.R и снимок с результатами работы скриптов первой части статьи Part_1.RData можно скачать с Git /Part_II.



