TradeObjects: Автоматизация торговли на основе графических объектов в MetaTrader

Геометрические построения на графиках котировок — одни из самых популярных инструментов трейдера уже на протяжении десятилетий. С развитием технологий становится все легче наносить линии поддержки или сопротивления, исторические уровни цен и целые фигуры — например, каналы и сетку Фибоначчи. ПО для алгоритмического трейдинга позволяет не только анализировать классические фигуры, но и торговать на их основе. Для MetaTrader тоже разработаны программы, автоматизирующие процесс в той или иной степени: достаточно добавить объект на график с запущенным экспертом или скриптом, и далее программа сама в нужный момент откроет позицию, будет её сопровождать и закроет в соответствии с настройками. С помощью такого ПО можно не только торговать онлайн, но и тренировать свои навыки в тестере в режиме визуализации. Подобные программы представлены и в Базе исходных кодов, и в Маркете сообщества трейдеров.

Но не все так гладко. Как правило, программы в Базе исходных кодов имеют упрощенный функционал, редко обновляются и потому устаревают (вплоть до потери совместимости с последними версиями языка MQL и терминала), а коммерческие продукты не всем по карману.

В этой статье мы попробуем разработать новый инструмент, представляющий собой золотую середину. Он будет максимально простым и при этом предоставит достаточно широкие возможности. Он будет совместим как с MetaTrader 4, так и с MetaTrader 5. А благодаря открытому исходному коду, его при необходимости легко можно расширить и модифицировать под свои нужды. Поддержка MetaTrader 4 важна не только с точки зрения охвата большой части аудитории, которая по-прежнему пользуется этой версией, но и из-за некоторых ограничений тестера MetaTrader 5. В частности, визуальный тестер MetaTrader 5 не позволяет на текущий момент интерактивно работать с объектами (добавлять, удалять, редактировать свойства), что необходимо для данного инструмента. Поэтому оттачивать навыки по управлению объектами на истории можно только в тестере MetaTrader 4.



Выработка требований



Главное идеологическое требование для нашей системы автоматической торговли по графическим объектам — простота. Мы будем использовать стандартный интерфейс пользователя MetaTrader и свойства графических объектов, без специальных панелей и сложной логики настройки. Как показывает практика, все плюсы мощных и богатых на всевозможные опции систем часто нивелируются трудностями освоения и малой востребованностью каждого конкретного режима их эксплуатации. Мы будем стремиться использовать только общеизвестные приемы работы с объектами и интуитивно понятную интерпретацию их свойств. Среди множества типов графических объектов для принятия торговых решений чаще всего используются:

трендовая линия;

горизонтальная линия;

вертикальная линия;

равноудаленный канал;

линии Фибоначчи.

Именно для них мы и обеспечим поддержку в первую очередь. Этот список можно было бы расширить новыми типами, доступными в MetaTrader 5, но это нарушит совместимость с MetaTrader 4. Вместе с тем, на основе базовых принципов обработки объектов, которые будут реализованы в данном проекте, пользователи легко могут добавить другие объекты, в соответствии со своими предпочтениями. Каждый из вышеперечисленных объектов формирует в двумерном пространстве чарта некую логическую границу, пересечение или отскок от которой дает сигнал. Его интерпретация обычно соответствует одной из следующих ситуаций:

пробой или отскок от линии поддержки/сопротивления;

пробой или отскок от исторического ценового уровня;

достижение заданного уровня стоп-лосса или тейк-профита;

наступление заданного момента времени.



В зависимости от выбранной стратегии, трейдер может в результате события произвести покупку или продажу, установить отложенный ордер или закрыть имеющуюся позицию. Всё это должна уметь и наша система. Таким образом, перечень основных функций будет выглядеть так:

отсылка уведомлений различным способами (алерт, push-нотификация, e-mail);

открытие рыночных ордеров;

установка отложенных ордеров (buy stop, sell stop, buy limit, sell limit);

полное или частичное закрытие открытой позиции, в том числе в качестве стоп-лосса и тейк-профита.





Разработка пользовательского интерфейса

Во многих аналогичных продуктах пользовательскому интерфейсу уделяется очень много внимания. Панели, диалоги, кнопки, повсеместный drag'n'drop... Всего этого в нашем проекте не будет. Вместо специального графического интерфейса воспользуемся тем, что по умолчанию дает MetaTrader.

У каждого объекта есть стандартный набор свойств, который можно приспособить под текущую задачу. Во-первых, нужно будет отличать объекты, предназначенные для автоторговли, от прочих объектов, которые пользователь может нанести на график. Для этого дадим нашим объектам названия с предопределенным префиксом. Если префикс не задавать, эксперт воспримет все объекты с подходящими свойствами как активные. Но такой режим не рекомендуется, так как терминал может создавать свои объекты (например, закрытые ордера), а они могут оказать побочные эффекты.

Во-вторых, для выполнения различных функций (список которых приведен выше) зарезервируем разные стили оформления. Например, в настройках эксперта зададим стиль STYLE_DASH для установки отложенных ордеров, а STYLE_SOLID — для немедленного входа в рынок при пересечении ценой соответствующей линии. Стили разных операций должны отличаться. В-третьих, надо указать направление торговли. Например, для покупок можно использовать синий цвет, а для продаж — красный. Действия, не связанные со входом в рынок и выходом из него, будем помечать третьим цветом — например, серым. Это, например, уведомления или установка отложенных ордеров. Последний случай отнесен к "нейтральной" категории, потому что часто устанавливается сразу несколько — обычно пара — разнонаправленных отложенных ордеров.

В-четвертых, необходимо определение типа отложенных ордеров. Это можно однозначно сделать по взаимному расположению линии ордера относительно текущей рыночной цены и цвета линии. Например, синяя линия над ценой подразумевает buy stop, но синяя под ценой — buy limit. Наконец, в-пятых, для большинства операций необходима некая дополнительная информация, атрибуты. В частности, если сработал алерт (которых может быть несколько), то пользователь, скорее всего, захочет получить осмысленное сообщение. Для этой цели хорошо подходит пока еще не задействованное поле Описание. Для ордеров в этом поле будем указывать размер лота и время истечения. Всё это опционально, поскольку для удобства и минимизации необходимых настроек объектов в эксперте будут предусмотрены входные параметры со значениями по умолчанию. Помимо настроек объектов, эти умолчания будут содержать и размеры стоп-лосса и тейк-профита. Для случаев, когда по каждой линии устанавливаются специфические размеры стоп-лосса или тейк-профита, воспользуемся объектами, в которых объединено несколько линий. К примеру, равноудаленный канал имеет две линии. Первая из них, лежащая на двух точках, будет отвечать за формирование торгового сигнала, а параллельная — с третьей точкой — задаст расстояние до стоп-лосса или тейк-профита. С каким именно уровнем мы имеем дело, легко определить по взаимному расположению и цвету линий. Например, для красного канала дополнительная линия, расположенная выше основной, сформирует стоп-лосс. Если бы она была ниже, то трактовалась бы как тейк-профит.

Если хочется задать и стоп-лосс, и тейк-профит, объект должен состоять как минимум из трех линий. Для этого подходит, например, сетка уровней Фибоначчи. В проекте по умолчанию используются стандартные уровни 38.2% (стоп-лосс), 61.8% (точка входа в рынок) и 161.8% (тейк-профит). Более гибкую настройку этого и более сложных типов объектов, в данной статье мы рассматривать не будем. При активации того или иного объекта в результате пересечения ценой необходимо пометить объект как отработавший. Это можно сделать, например, установив ему атрибут "фона" OBJPROP_BACK. Для визуальной обратной связи с пользователем мы приглушим исходный цвет таких объектов. Например, синяя линия станет темно-синей после её обработки.

Однако среди трейдерской разметки зачастую встречаются настолько "сильные" линии или уровни, что связанное с ними событие — например, отбой от линии поддержки на коррекциях восходящего тренда — может происходить много раз. Предусмотрим такую ситуацию с помощью толщины линии. Как известно, стили MetaTrader позволяют задать толщину от 1 до 5. При активации линии будем смотреть на её толщину, и если она больше 1, то вместо выключения из дальнейшей работы уменьшим толщину на 1. Так мы можем обозначить на графике ожидаемые множественные события с числом повторений до 5.

У этой возможности есть нюанс: цены, как правило, флуктуируют вокруг некоторого значения, и любая линия может быть пересечена много раз в течение небольшого периода времени. Трейдер, торгующий вручную, анализирует динамику отклонений цены на глаз и фактически "фильтрует" весь ценовой шум. В эксперте необходимо реализовать механизм, делающий то же самое автоматически. Для этого цели введем входные параметры, определяющие размер "горячей области" пересечения, т.е. минимальный диапазон движения цены и его длительность, в пределах которых сигналы не будут формироваться. Иными словами, событие "пересечение линии" состоится не сразу же, как цена пересечет её, а только когда она отступит на заданное расстояние в пунктах.

Аналогичным образом введем параметр, задающий минимальный интервал между двумя последовательными событиями с одной и той же линией (только для линий толщиной больше 1). Здесь возникает новая задача: надо где-то хранить время предыдущего события с линией. Используем для этого свойство объекта OBJPROP_ZORDER. Это число типа long, и значение datetime там прекрасно помещается. Изменение порядка отображения линий практически не сказывается на внешнем представлении графика. В интерфейсе пользователя для настройки линии, предназначенной для работы с системой, достаточно:

открыть диалог свойств объекта;

добавить выбранный префикс к имени;

опционально указать параметры в описании:

лот для линий рыночных и отложенных ордеров, частичного закрытия позиции,



имена линий отложенных ордеров для линии активации отложенных ордеров,



срок истечения для линии отложенного ордера;

цвет как индикатор направления (по умолчанию, синий — покупка, красный — продажа, серый — нейтральный);

стиль как селектор операции (алерт, вход в рынок, установка отложенного ордера, закрытие позиции);

ширину как индикатор повторения события.





Настройка свойств горизонтальной линии для buy limit ордера (синяя штриховая) лотом 0.02 и сроком истечения 24 бара (часа) Перечень контролируемых системой ордеров (отвечающих описанным требованиям) будет выводиться в комментарии на чарте, вместе с детализацией — тип объекта, описание, статус.





Разработка механизма исполнения

В соответствии с требованиями и общими соображениями, изложенными выше, начнем реализацию эксперта с входных параметров, в которых передаются префикс имен объектов, обрабатываемые цвета и стили, значения по умолчанию, а также размеры областей, генерирующих события на графике.

input int Magic = 0 ; input double Lot = 0.01 ; input int Deviation = 10 ; input int DefaultTakeProfit = 0 ; input int DefaultStopLoss = 0 ; input int DefaultExpiration = 0 ; input string CommonPrefit = "exp" ; input color BuyColor = clrBlue ; input color SellColor = clrRed ; input color ActivationColor = clrGray ; input ENUM_LINE_STYLE InstantType = STYLE_SOLID ; input ENUM_LINE_STYLE PendingType = STYLE_DASH ; input ENUM_LINE_STYLE CloseStopLossTakeProfitType = STYLE_DOT ; input int EventHotSpot = 10 ; input int EventTimeSpan = 10 ; input int EventInterval = 10 ; Сам эксперт оформим в виде класса TradeObjects (файл TradeObjects.mq4, он же .mq5). Публичными в нем будут только конструктор, деструктор и методы обработки стандартных событий.

class TradeObjects { private : Expert *e; public : void handleInit() { detectLines(); } void handleTick() { #ifdef __MQL4__ if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { static datetime lastTick = 0 ; if ( TimeCurrent () != lastTick) { handleTimer(); lastTick = TimeCurrent (); } } #endif e.trailStops(); } void handleTimer() { static int counter = 0 ; detectLines(); counter++; if (counter == EventTimeSpan) { counter = 0 ; if (PreviousBid > 0 ) processLines(); if (PreviousBid != Bid ) PreviousBid = Bid ; } } void handleChart( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CREATE || id == CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE ) { if (checkObjectCompliance(sparam)) { if (attachObject(sparam)) { display(); describe(sparam); } } else { detectLines(); } } else if (id == CHARTEVENT_OBJECT_DELETE ) { if (removeObject(sparam)) { display(); Print ( "Line deleted: " , sparam); } } } TradeObjects() { e = new Expert(Magic, Lot, Deviation); } ~TradeObjects() { delete e; } }; Экземпляр данного класса создадим статически, а затем привяжем его обработчики событий к соответствующим глобальным функциям.

TradeObjects to; void OnInit () { ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_OBJECT_DELETE , true ); EventSetTimer ( 1 ); to.handleInit(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { to.handleChart(id, lparam, dparam, sparam); } void OnTimer () { to.handleTimer(); } void OnTick () { to.handleTick(); } Все торговые операции поручим отдельному движку, который скрыт во внешнем классе Expert (файл Expert01.mqh). Мы создаем его экземпляр (e) в конструкторе и удаляем в деструкторе класса TradeObjects. Более подробно рассмотрим движок позднее, а пока отметим, что TradeObjects будет делегировать ему многие операции.

Все обработчики событий handleInit, handleTick, handleTimer, handleChart вызывают метод detectLines, который нам предстоит написать. В нем будут анализироваться имеющиеся объекты и отбираться только те, что удовлетворяют нашим требованиям, причем пользователь может создавать, удалять, редактировать объекты в процессе выполнения эксперта. Найденные объекты сохраняются во внутренний массив. Его наличие позволяет отслеживать изменение состояния графика и сообщать пользователю об обнаружении новых или удалении старых объектов. Периодически по таймеру вызывается другой метод processLines, который должен в цикле по массиву проверять наступление событий и выполнять соответствующие действия.

Как можно заметить, у объектов проверяется префикс, а также их стили, цвета и статус с помощью метода checkObjectCompliance (см. далее). Подходящие объекты добавляются во внутренний массив функцией attachObject, удаленные с графика — удаляются из массива функцией removeObject. Список объектов отображается в виде комментария на чарте с помощью метода display. Массив состоит из простых структур, содержащих название объекта и его состояние:

private : struct LineObject { string name; int status; void operator =( const LineObject &o) { name = o.name; status = o.status; } }; LineObject objects[]; Статус прежде всего используется для пометки существующих объектов — например, это делается сразу после добавления нового объекта в массив функцией attachObject:

protected : bool attachObject( const string name) { bool found = false ; int n = ArraySize (objects); for ( int i = 0 ; i < n; i++) { if (objects[i].name == name) { objects[i].status = 1 ; found = true ; break ; } } if (!found) { ArrayResize (objects, n + 1 ); objects[n].name = name; objects[n].status = 1 ; return true ; } return false ; } Проверка существования каждого объекта в последующие моменты времени происходит в методе detectLines:

bool detectLines() { startRefresh(); int n = ObjectsTotal ( ChartID (), 0 ); int count = 0 ; for ( int i = 0 ; i < n; i++) { string obj = ObjectName ( ChartID (), i, 0 ); if (checkObjectCompliance(obj)) { if (attachObject(obj)) { describe(obj); count++; } } } if (count > 0 ) Print ( "New lines: " , count); bool changes = stopRefresh() || (count > 0 ); if (changes) { display(); } return changes; } Здесь в начале вызывается вспомогательная функция startRefresh, которая сбрасывает флаги статуса в 0 у всех объектов массива, затем внутри цикла с помощью attachObject рабочие объекты вновь получают статус 1, а в конце происходит вызов stopRefresh, которая находит невостребованные объекты во внутреннем массиве по нулевому статусу, о чем сигнализируется пользователю.

Проверка каждого объекта на соответствие требованиям выполняется в методе checkObjectCompliance: bool checkObjectCompliance( const string obj) { if (CommonPrefit == "" || StringFind (obj, CommonPrefit) == 0 ) { if (_ln[ ObjectGetInteger ( 0 , obj, OBJPROP_TYPE )] && _st[ ObjectGetInteger ( 0 , obj, OBJPROP_STYLE )] && _cc[( color ) ObjectGetInteger ( 0 , obj, OBJPROP_COLOR )]) { return true ; } } return false ; } В нем, помимо префикса имени, проверяются наборы флагов с типами, стилями и цветами объектов. Для этого используется вспомогательный класс Set:

#include <Set.mqh> Set< ENUM_OBJECT > _ln( OBJ_HLINE , OBJ_VLINE , OBJ_TREND , OBJ_CHANNEL , OBJ_FIBO ); Set< ENUM_LINE_STYLE > _st(InstantType, PendingType, CloseStopLossTakeProfitType); Set< color > _cc(BuyColor, SellColor, ActivationColor); Теперь поговорим о главном методе — processLines. Поскольку он является центральным, это сказывается на его размере. Целиком код можно найти в приложении, а здесь в качестве иллюстрации приведем наиболее показательные фрагменты.

void processLines() { int n = ArraySize (objects); for ( int i = 0 ; i < n; i++) { string name = objects[i].name; if ( ObjectGetInteger ( ChartID (), name, OBJPROP_BACK )) continue ; int style = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE ); color clr = ( color ) ObjectGetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR ); string text = ObjectGetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT ); datetime last = ( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ZORDER ); double aux = 0 , auxf = 0 ; double price = getCurrentPrice(name, aux, auxf); ... В цикле проходим по всем объектам, исключая уже сработавшие (у них, как мы договорились, будет установлен флаг OBJPROP_BACK). С помощью функции getCurrentPrice, которая будет показана ниже, узнаем значения цены текущего объекта. Поскольку некоторые типы объектов состоят из нескольких линий, передаем дополнительные значения цен через 2 параметра.

if (clr == ActivationColor) { if (style == InstantType) { if (checkActivation(price)) { disableLine(i); if ( StringFind (text, " Alert :") == 0 ) Alert ( StringSubstr (text, 6 )); else if ( StringFind (text, "Push:") == 0 ) SendNotification ( StringSubstr (text, 5 )); else if ( StringFind (text, "Mail:") == 0 ) SendMail ("TradeObjects", StringSubstr (text, 5 )); else Print (text); } } Далее проверяем стиль объекта для выяснения типа события и как его цена на 0-м баре соотносится с ценой Bid — в случае алерта и установки отложенных ордеров это делает функция checkActivation. Если активация произошла, выполняем соответствующее действие (в случае алерта выводим сообщение или отправляем адресату) и помечаем объект как выключенный с помощью disableLine. Для торговых операций код активации, конечно, усложнится. Вот, например, упрощенный вариант для покупки по рынку и закрытию открытых коротких позиций:

else if (clr == BuyColor) { if (style == InstantType) { int dir = checkMarket(price, last); if ((dir == 0 ) && checkTime(name)) { if (clr == BuyColor) dir = + 1 ; else if (clr == SellColor) dir = - 1 ; } if (dir > 0 ) { double lot = StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT )); if (lot == 0 ) lot = Lot; double sl = 0.0 , tp = 0.0 ; if (aux != 0 ) { if (aux > Ask ) { tp = aux; if (DefaultStopLoss != 0 ) sl = Bid - e.getPointsForLotAndRisk(DefaultStopLoss, lot) * _Point ; } else { sl = aux; if (DefaultTakeProfit != 0 ) tp = Bid + e.getPointsForLotAndRisk(DefaultTakeProfit, lot) * _Point ; } } else { if (DefaultStopLoss != 0 ) sl = Bid - e.getPointsForLotAndRisk(DefaultStopLoss, lot) * _Point ; if (DefaultTakeProfit != 0 ) tp = Bid + e.getPointsForLotAndRisk(DefaultTakeProfit, lot) * _Point ; } sl = NormalizeDouble (sl, _Digits ); tp = NormalizeDouble (tp, _Digits ); int ticket = e.placeMarketOrder( OP_BUY , lot, sl, tp); if (ticket != - 1 ) { disableLine(i); } else { showMessage( "Market buy failed with '" + name + "'" ); } } } else if (style == CloseStopLossTakeProfitType) { int dir = checkMarket(price) || checkTime(name); if (dir != 0 ) { double lot = StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT )); if (lot > 0 ) { if (e.placeMarketOrder( OP_BUY , lot) != - 1 ) { disableLine(i); } else { showMessage( "Partial sell close failed with '" + name + "'" ); } } else { if (e.closeMarketOrders(e.mask( OP_SELL )) > 0 ) { disableLine(i); } else { showMessage( "Complete sell close failed with '" + name + "'" ); } } } } Здесь используется функция checkMarket (более усложненный вариант checkActivation, обе приведены далее), которая выполняет проверку наступления события. При срабатывании условия получаем из свойств объекта уровни стоп-лосса или тейк-профита, лота, а затем открываем ордер.

Размер лота задается в описании объекта в контрактах или как процент от свободной маржи — в последнем случае величина записывается как отрицательная. Смысл такой нотации легко запомнить, если представить, что Вы фактически указываете, какую часть средств "откусить" под обеспечение нового ордера. Функции checkActivation и checkMarket похожи, они используют входные настройки эксперта, определяющие размер области срабатывания событий:

bool checkActivation( const double price) { if ( Bid >= price - EventHotSpot * _Point && Bid <= price + EventHotSpot * _Point ) { return true ; } if ((PreviousBid < price && Bid >= price) || (PreviousBid > price && Bid <= price)) { return true ; } return false ; } int checkMarket( const double price, const datetime last = 0 ) { if (last != 0 && ( TimeCurrent () - last) / PeriodSeconds () < EventInterval) { return 0 ; } if (PreviousBid >= price - EventHotSpot * _Point && PreviousBid <= price + EventHotSpot * _Point ) { if ( Bid > price + EventHotSpot * _Point ) { return + 1 ; } else if ( Bid < price - EventHotSpot * _Point ) { return - 1 ; } } if (PreviousBid < price && Bid >= price && MathAbs ( Bid - PreviousBid) >= EventHotSpot * _Point ) { return + 1 ; } else if (PreviousBid > price && Bid <= price && MathAbs ( Bid - PreviousBid) >= EventHotSpot * _Point ) { return - 1 ; } return 0 ; } Напомним, что цена PreviousBid сохраняется экспертом в обработчике handleTimer с периодичностью EventTimeSpan секунд. Результат работы функций — признак пересечения ценой Bid цены объекта на 0-м баре, причем checkActivation возвращает простой логический флаг, а checkMarket — направление движения цены: +1 — вверх, -1 — вниз.

Особо отметим, что контроль пересечения котировками объектов выполняется по цене bid. Это сделано потому, что весь график построен по цене bid, включая и нанесенные линии. Даже если трейдер сформировал разметку для ордеров покупки, они сработают по правильным сигналам: график ask неявно проходит над графиком bid на величину спреда, и потенциальные линии, которые могли бы быть построены по графику ask, пересекали бы цену синхронно с текущей разметкой по bid. Для линий стиля PendingType и нейтрального ActivationColor поведение особенное: в момент их пересечения ценой выставляются отложенные ордера. Размещение самих ордеров задается другими линиями, имена которых перечислены через слэш ('/') в описании линии активации. Если описание линии активации пустое, система найдет все линии отложенных ордеров по стилю и установит их. Направление отложенных ордеров, как и для рыночных ордеров, соответствует их цвету — BuyColor или SellColor для покупки или продажи, а в описании можно указать лот и срок истечения (в барах).

Способы сочетания стилей и цветов объектов и их соответствующее значение приведены в таблице. Цвет и Стиль BuyColor SellColor ActivationColor InstantType покупка по рынку продажа по рынку алерт PendingType потенциальный отложенный ордер на покупку потенциальный отложенный ордер на продажу инициирование выставления отложенных ордеров CloseStopLossTakeProfitType закрытие, стоп-лосс, тейк-профит

для короткой позиции закрытие, стоп-лосс, тейк-профит

для длинной позиции закрыть всё Вернемся к методу getCurrentPrice — пожалуй, самому важному после processLines.

double getCurrentPrice( const string name, double &auxiliary, double &auxiliaryFibo) { int type = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , name, OBJPROP_TYPE ); if (type == OBJ_TREND ) { datetime dt1 = ( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , name, OBJPROP_TIME , 0 ); datetime dt2 = ( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , name, OBJPROP_TIME , 1 ); int i1 = iBarShift ( NULL , 0 , dt1, true ); int i2 = iBarShift ( NULL , 0 , dt2, true ); if (i1 <= i2 || i1 == - 1 || i2 == - 1 ) { Print ( "Incorrect line: " , name); return 0 ; } double p1 = ObjectGetDouble ( 0 , name, OBJPROP_PRICE , 0 ); double p2 = ObjectGetDouble ( 0 , name, OBJPROP_PRICE , 1 ); double k = -(p1 - p2)/(i2 - i1); double b = -(i1 * p2 - i2 * p1)/(i2 - i1); return b; } else if (type == OBJ_HLINE ) { return ObjectGetDouble ( 0 , name, OBJPROP_PRICE , 0 ); } else if (type == OBJ_VLINE ) { return EMPTY_VALUE ; } else if (type == OBJ_CHANNEL ) { datetime dt1 = ( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , name, OBJPROP_TIME , 0 ); datetime dt2 = ( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , name, OBJPROP_TIME , 1 ); datetime dt3 = ( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , name, OBJPROP_TIME , 2 ); int i1 = iBarShift ( NULL , 0 , dt1, true ); int i2 = iBarShift ( NULL , 0 , dt2, true ); int i3 = iBarShift ( NULL , 0 , dt3, true ); if (i1 <= i2 || i1 == - 1 || i2 == - 1 || i3 == - 1 ) { Print ( "Incorrect channel: " , name); return 0 ; } double p1 = ObjectGetDouble ( 0 , name, OBJPROP_PRICE , 0 ); double p2 = ObjectGetDouble ( 0 , name, OBJPROP_PRICE , 1 ); double p3 = ObjectGetDouble ( 0 , name, OBJPROP_PRICE , 2 ); double k = -(p1 - p2)/(i2 - i1); double b = -(i1 * p2 - i2 * p1)/(i2 - i1); double dy = i3 * k + b - p3; auxiliary = p3 - i3 * k; return b; } else if (type == OBJ_FIBO ) { double p1 = ObjectGetDouble ( 0 , name, OBJPROP_PRICE , 0 ); double p2 = ObjectGetDouble ( 0 , name, OBJPROP_PRICE , 1 ); datetime dt1 = ( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , name, OBJPROP_TIME , 0 ); datetime dt2 = ( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , name, OBJPROP_TIME , 1 ); if (dt2 < dt1) { swap(p1, p2); } double price = (p2 - p1) * ObjectGetDouble ( 0 , name, OBJPROP_LEVELVALUE , 4 ) + p1; auxiliary = (p2 - p1) * ObjectGetDouble ( 0 , name, OBJPROP_LEVELVALUE , 2 ) + p1; auxiliaryFibo = (p2 - p1) * ObjectGetDouble ( 0 , name, OBJPROP_LEVELVALUE , 6 ) + p1; return price; } return 0 ; } Суть проста — в зависимости от типа объекта рассчитать для него цену на 0-м баре (для основной и дополнительных линий). При размещении объектов на графике важно обращать внимание, чтобы все точки объекта находились в прошлом — там, где имеется валидный номер бара. В противном случае объект будет считаться недействительным, поскольку для него невозможно однозначно рассчитать цену.

В случае вертикальной линии мы возвращаем EMPTY_VALUE — то есть, это и не ноль, но и не конкретная цена (потому что такая линия удовлетворяет любой цене). Поэтому для вертикальных линий следует использовать дополнительную проверку на совпадение с текущим временем. Это делает функция checkTime, вызов который внимательные читатели уже могли заметить во фрагменте processLines. bool checkTime( const string name) { return ( ObjectGetInteger ( 0 , name, OBJPROP_TYPE ) == OBJ_VLINE && ( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , name, OBJPROP_TIME , 0 ) == Time [ 0 ]); } Наконец, рассмотрим реализацию функции disableLine, которая уже много раз встречалась в коде.

void disableLine( const string name) { int width = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH ); if (width > 1 ) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width - 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ZORDER , TimeCurrent ()); } else { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BACK , true ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , darken(( color ) ObjectGetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR ))); } display(); } Если толщина линии больше 1, мы её уменьшаем на 1 и сохраняем текущее время события в свойстве OBJPROP_ZORDER. В случае обычных линий — перемещаем их на задний фон и приглушаем цвет. Объекты в фоне считаются отключенными.

Что касается свойства OBJPROP_ZORDER, то оно считывается, как было показано выше, в методе processLines в переменную datetime last, которая затем передается в качестве аргумента в метод checkMarket(price, last). Внутри мы отслеживаем, чтобы время с момента предыдущей активации превышало заданный во входной переменной интервал (в барах): if (last != 0 && ( TimeCurrent () - last) / PeriodSeconds () < EventInterval) { return 0 ; } TradeObjects позволяет выполнить частичное закрытие, если в описании объекта типа CloseStopLossTakeProfitType указан лот. Система открывает встречный ордер заданного объема, а потом вызывает OrderCloseBy. Для включения режима предусмотрен специальный флаг AllowOrderCloseBy во входных переменных. Если он включен, встречные позиции всегда будут "схлопываться" в одну. Напомню, что эта функция разрешена не на всех счетах (эксперт проверяет эту настройку и выводит в лог соответствующее сообщение, если данная возможность заблокирована). В случае MetaTrader 5 счет должен быть с хеджированием. Желающие могут усовершенствовать систему в плане альтернативной реализации частичного закрытия — без использования OrderCloseBy, с просмотром списка позиций и выбора конкретной, уменьшаемой с помощью каких-либо атрибутов.

Вернемся к классу Expert, выполняющему для TradeObjects все торговые операции. Он представляет собой простейший набор методов по открытию и закрытию ордеров, сопровождению стоп-лоссов, расчету лотов, исходя из заданного риска. В нем используется метафора ордеров MetaTrader 4, которая адаптируется для MetaTrader 5 с помощью библиотеки MT4Orders. Класс не предоставляет функционала по изменению установленных отложенных ордеров. Перемещение их цены, уровней стоп-лосса и тейк-профита оставлено в ведении самого терминала: если включена опция "Показывать торговые уровни", он позволяет это делать с помощью Drag'n'Drop.

Класс Expert можно заменить на любой другой, которым вы пользуетесь. Приложенный исходный код компилируется как в MetaTrader 4, так и в MetaTrader 5 (с дополнительными заголовочными файлами).

Следует отметить, что в текущей реализации TradeObjects есть отход от строгих практик ООП в угоду простоте. Например, нужно было бы иметь абстрактный торговый интерфейс, реализовать класс эксперта Expert как наследник этого интерфейса и затем передавать его в класс TradeObjects (например, через параметр конструктора). Это известный шаблон ООП внедрения зависимости (dependency injection). В данном проекте торговый движок жестким образом "зашит в код": создается и удаляется внутри объекта TradeObjects. Кроме того, в нарушение принципов ООП, мы используем глобальные входные переменные непосредственно в коде класса TradeObjects. Лучший стиль программирования потребовал бы передавать их в класс как параметры конструктора или специальных методов. Это позволило бы, например, использовать TradeObjects как библиотеку внутри другого эксперта, дополняя его функциями ручной торговли по разметке.

В принципе, следовать базовым принципам ООП становится тем важнее, чем крупнее разрабатываемый проект. Поскольку здесь мы рассматриваем довольно простой и обособленный движок автоторговли по объектам, то его совершенствование (которое, как известно, не знает границ) оставлено для факультативного изучения.



Программа в действии

Ниже показано, как система выглядит в работе, при настройках стилей и цветов по умолчанию.

Допустим, мы увидели на графике формирование фигуры "голова-плечи" и размещаем горизонтальную красную линию для сделки продажи. Система выводит перечень обнаруженных и контролируемых ею объектов в комментарии.



Стоп-лосс будет установлен в соответствии с параметром эксперта DefaultStopLoss, а вместо тейк-профита ограничим время нахождения в рынке с помощью вертикальной синей пунктирной линии.



По достижении этой линии позиция закрывается (вне зависимости от прибыльности). Сработавшие линии помечаются как неактивные (их цвет приглушается, и сами они отправляются на задний план).



Через некоторое время котировки, похоже, собираются еще раз двинуться вниз, и мы ставим уровни Фибоначчи в надежде на отбой от уровня 61.8 (это всё, что умеет Фибоначчи в данном проекте по умолчанию, но вы можете реализовать и другие типы поведения). Обратите внимание, что цвет объекта Фибоначчи — это цвет диагональной линии, а не уровней: цвет уровней задается отдельной настройкой.



Когда цена доходит до уровня, открывается сделка, причем с заданными ценами стоп-лосс (38.2) и тейк-профит (161.8, не виден на скриншоте).



Какое-то время спустя мы видим формирование линии сопротивления сверху и размещаем синий канал в предположении, что цена все же пойдет вверх.



Отметим, что все линии до сих пор не содержали описания, и потому ордера открывались с лотом из параметра Lot (0.01, по умолчанию). В данном же случае стоит описание '-1', т.е. размер лота будет вычислен, как требующий 1% свободной маржи. Поскольку вспомогательная линия расположена ниже основной, канал задает расстояние до стоп-лосса (отличного от значения по умолчанию).



Канал действительно пробивается, и новая длинная позиция открывается. Как мы видим, объем был расчитан как 0.04 (при депозите 1000$). Синий сегмент на скриншоте — это сработавший канал, перемещенный в фон (так MetaTrader 4 изображает каналы на заднем плане). Чтобы закрыть обе открытие позиции на покупку, разместим явную линию тейк-профита — красную пунктирную.



Цена доходит до данного уровня, и оба ордера закрываются.



Предположим, что после такого движения цена будет ходить в "коридоре". Чтобы поймать эту волатильность, установим две горизонтальные штриховые линии для лимитных ордеров сверху и снизу от цены, а также серую штриховую вертикальную линию для их активации. В принципе, они не обязаны быть горизонтальными или вертикальными.



Обратите внимание, что, например, для нижнего отложенного ордера в описании задан кастомизированный лот 0.02 и срок истечения через 24 бара (часа). По достижении линии активации устанавливаются отложенные ордера.



Через некоторое время срабатывает sell limit.



Buy limit истекает в понедельник.



Мы ставим вертикальную серую пунктирную линию, означающую закрытие всех позиций.



По её достижению закрывается короткая позиция, но если бы была открыта и длинная, то она была бы закрыта тоже.



В процессе работы эксперт выводит основные события в лог. 2017.07.06 02:00:00 TradeObjects EURUSD,H1: New line added: 'exp Channel 42597 break up' OBJ_CHANNEL buy -1 2017.07.06 02:00:00 TradeObjects EURUSD,H1: New lines: 1 2017.07.06 10:05:27 TradeObjects EURUSD,H1: Activated: exp Channel 42597 break up 2017.07.06 10:05:27 TradeObjects EURUSD,H1: open #3 buy 0.04 EURUSD at 1.13478 sl: 1.12908 ok ... 2017.07.06 19:02:18 TradeObjects EURUSD,H1: Activated: exp Horizontal Line 43116 takeprofit 2017.07.06 19:02:18 TradeObjects EURUSD,H1: close #3 buy 0.04 EURUSD at 1.13478 sl: 1.13514 at price 1.14093 2017.07.06 19:02:18 TradeObjects EURUSD,H1: close #2 buy 0.01 EURUSD at 1.13414 sl: 1.13514 tp: 1.16143 at price 1.14093 ... 2017.07.07 05:00:09 TradeObjects EURUSD,H1: Activated: exp Vertical Line 42648 2017.07.07 05:00:09 TradeObjects EURUSD,H1: open #4 sell limit 0.01 EURUSD at 1.14361 sl: 1.15395 ok 2017.07.07 05:00:09 TradeObjects EURUSD,H1: #4 2017.07.07 05:00:09 sell limit 0.01 EURUSD 1.14361 1.15395 0.00000 0.00000 0.00 0.00 0.00 0 expiration 2017.07.08 05:00 2017.07.07 05:00:09 TradeObjects EURUSD,H1: open #5 buy limit 0.02 EURUSD at 1.13731 sl: 1.13214 ok 2017.07.07 05:00:09 TradeObjects EURUSD,H1: #5 2017.07.07 05:00:09 buy limit 0.02 EURUSD 1.13731 1.13214 0.00000 0.00000 0.00 0.00 0.00 0 expiration 2017.07.08 05:00

Отработавшие объекты, разумеется, можно удалять, чтобы очистить график. В примере они оставлены в качестве протокола выполненных действий. К статье приложены шаблоны для MetaTrader 4 и MetaTrader 5 с линиями для демонстрационной торговли в тестере на графике EURUSD H1, начиная с 1 июля 2017 (вышеописанный период). Используются стандартные настройки эксперта за исключением параметра DefaultStopLoss, установленного в -1 (что соответствует потере 1% свободной маржи). Для наглядной иллюстрации расчета и сопровождения стоп-лосса предлагается начальный депозит 1000$, плечо 1:500. В случае MetaTrader 5 шаблон предварительно необходимо переименовать в tester.tpl (загрузка и редактирование шаблонов непосредственно в тестере пока не поддерживается платформой).

Заключение



В статье представлен простой, но функциональный вариант организации полуавтоматической торговли с использованием стандартных объектов, размещенных на графике трейдером. С помощью трендовых, горизонтальных, вертикальных линий, каналов и сеток Фибоначчи система может исполнять рыночные ордера, выставлять отложенные ордера, уведомлять трейдера о формировании характерных фигур на рынке. Открытый исходный код позволяет расширить набор поддерживаемых типов объектов, а также усовершенствовать торговый функционал.



