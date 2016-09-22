Быстрая оценка сигнала: торговая активность, графики просадки/загрузки и распределения MFE/MAE

При поиске Сигнала подписчики в первую очередь ориентируются на общий прирост на торговом счете Поставщика, и это, в общем-то, логично. Но при этом также важно принимать во внимание потенциальные риски, которые несет конкретная торговая стратегия. В этой статье мы покажем, как просто и наглядно можно оценить заинтересовавший Сигнал с помощью нескольких показателей:

Торговая активность

Торговать ли в конкретный час или день недели — для каждой торговой системы это зависит от её правил. При долгосрочной стратегии позиции могут открываться раз в неделю или даже реже, а само время жизни позиции может составлять дни, недели или месяцы. Для скальпера время жизни открытых позиций может составлять от минут до нескольких часов, и такие сделки могут совершаться по несколько раз в день.





Торговая активность показывает в процентах, какую часть времени на торговом счете были открыты позиции. Если этот показатель стремится к 100% — значит, на счете практически всегда есть открытые позиции, и поэтому депозит подписчика будет постоянно подвержен риску внезапного краха. Из недавних событий вспомним голосование по выходу Великобритании из ЕвроСоюза (Brexit), когда британский фунт резко упал в течение нескольких минут, или решение Швейцарского ЦБ по отказу от привязки валюты страны к евро, когда курс швейцарского франка взлетел на 30% менее чем за 20 минут. Кто-то заработал на этих событиях, но те, кто не угадал направление входа, потеряли очень много. Таким образом, высокая торговая активность чревата тем, что любое сильное рыночное движение «взорвет» ваш депозит, и риск этот весьма реален.



Какие торговые стратегии характеризуются высокой активностью на счете? Это всевозможные мартингейлы, сеточные системы с усреднением, арбитражные стратегии на корзине валюты, переворотные и т.д. Сама по себе высокая торговая активность еще не является грехом, но мы рекомендуем внимательно посмотреть на то, КАК торгует Поставщик. Если прибыль достигается за счет закрытия множества позиций по одному инструменту в одно и то же время, то Поставщик сигналов, скорее всего, усредняется при неудачном входе в рынок. Долгое время это может работать, и Сигнал будет показывать стабильный рост баланса из месяца в месяц, но всегда наступает момент, когда размера счета не хватает чтобы выдержать огромную просадку, и тогда торговля останавливается естественным образом — вылетом по Stop Out.



С другой стороны, слишком низкая торговая активность (меньше 2-5%) свидетельствует о том, что Поставщик сигнала входит в рынок на очень короткий срок и тут же выходит, фиксируя прибыль или убыток. На первый взгляд, это очень хорошо. Но тут подстерегает другая опасность для Подписчика — сделки Поставщика могут быть просто пропущены либо будут скопированы с большим проскальзыванием. В результате у Поставщика на счете будет прибыль, а у Подписчика — убыток. Посмотрите среднее время удержания позиций и статистику проскальзывания между сервером Провайдера и вашим брокером. Будьте готовы к тому, что вам это не понравится.



Поэтому желательно выбирать «золотую середину», когда Поставщик не торгует слишком часто малыми забегами в рынок, и в то же время не находится в рынке постоянно. Идеальный Сигнал — это такой, на котором торгуется несколько разных финансовых инструментов (диверсификация по символам), но без доливок и пересиживаний убыточных позиций. Таким образом, потери при торговле на одном инструменте будут компенсироваться прибылью на других. С помощью фильтра вы можете оставить только сигналы с нужным диапазоном торговой активности.









График просадки

Для каждого сигнала с момента его регистрации в сервисе Сигналы ведется мониторинг значений Баланса и Эквити (текущие средства) на торговом счете. Разница между этими значениями положительна, если на открытых позициях в данный момент есть плавающая прибыль. Но если текущие средства меньше баланса, то значит торговый счет в этот момент испытывает просадку или текущий незафиксированный убыток.





Вы можете легко посмотреть график просадки за все время мониторинга Сигнала, чтобы понять, какому риску подвергался счет, прежде чем на нем была зафиксирована прибыль.



Например, в данном случае мы видим, что ежемесячная прибыль за время жизни торгового счета достигала от 18% до 76% в месяц, при этом в мае плавающая просадка достигала более 16%. Сопоставьте для себя испытанную просадку и показанную доходность, чтобы решить, насколько готовы вы будете потерять 18% (а лучше умножьте на 3, то есть 18*3=54%) от депозита при повторении просадки на счете Поставщика.











График загрузки



Загрузка депозита (нагрузка на счет) в каждый момент времени показывает, какой процент от средств на счете задействован под открытые позиции. Формула загрузки:

Загрузка = Маржа / Средства * 100%



Если текущий размер счета составляет 10000 USD, и при этом маржа под открытые позиции равна 5000 USD, то загрузка счета составляет 50% = 5000 USD / 10000 USD * 100%. Чем большими объемами торгует Поставщик, тем сильнее будет колебаться значение Эквити на его счете при изменениях цен на рынке, тем сильнее будет нагрузка на счет. Говоря простыми словами, чем выше нагрузка на счет, тем выше риски.

Так как маржа (обеспечение под открытую позицию) зависит от кредитного плеча, то загрузка счета с плечом 1:500 будет в 5 раз меньше, чем на счете с плечом 1:100. Но сами риски при этом останутся такими же. Поэтому обращайте внимание не только на значение загрузки, но и на значение кредитного плеча. Рекомендуем прочитать статью Азбука торговли валютами, где объясняется зависимость маржи от размера кредитного плеча.

Маржа (в базовой валюте инструмента) = Стоимость лота (в базовой валюте инструмента) / Размер_плечa

Таким образом, если Поставщик торгует с плечом 1:500, и при этом по графику видно, что загрузка достигала 40% и более, то Подписчики на данном сигнале с плечом 1:100 испытали бы загрузку более 200% (40%*(1:100/1:500) = 40% * 5). Что это означает на деле, какие дополнительные риски несёт такая торговля для Подписчика? Как минимум, у Подписчика может не хватить средств на счете при возникновении просадки, и все его убыточные позиции могут быть закрыты по Stop Out. При этом Поставщик может переждать просадку и выйти в ноль, или даже зафиксировать прибыль.







Таким образом, высокая загрузка на торговом счете Поставщика несет дополнительные риски разорения счета Подписчика. Для каждого Сигнала на вкладке "Прирост" вы можете найти значение максимальной загрузки, зафиксированное за время мониторинга счета.





Вы можете снизить нагрузку на счет через уменьшение процента использования депозита в своем торговом терминале отдельно: параметр "Нагрузка не более". Это может защитить ваш счет от крупных потерь, особенно в случаях, когда Поставщик и Подписчик имеют различные суммы депозита и плечо. К примеру, подписчик может ограничить процент загрузки депозита величиной в 30%, при этом объемы сделок будут рассчитываться автоматически.











Распределения MFE и MAE

В разделе "Риски", помимо графика загрузки депозита, также представлены точечные диаграммы распределения MFE и MAE. Эти графики описывают характеристики каждой закрытой позиции за время её жизни. Подробное объяснение по ним вы найдете в статье Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок. Здесь мы просто покажем, как по этим кластерам за 1 секунду "прочитать" стиль торговли Поставщика.



На графике MFE в правом верхнем квадранте зелеными точками отмечены те трейды, которые за время жизни позиции показывали плавающую прибыль, превышающую зафиксированную при закрытии. Это означает, что конкретно по этой позиции не был использован ордер TakeProfit для фиксации прибыли. Таким образом, если таких зеленых точек на графике MFE в правом верхнем углу очень много, то это означает, что торговля ведется по принципу "Дай прибыли расти". Обычно это присуще трендовым стратегиям.







Аналогично читается и график MAE — если красных точек в левом нижнем углу слишком много в процентном отношении, то Поставщик сигнала склонен "пересиживать" убытки. График со множеством красных точек говорит нам, что Поставщик не любит использовать StopLoss и нарушает первое классическое правило трейдинга — "Режь убытки, дай прибыли расти".



Таким образом, вы сразу можете понять характер торговли Поставщика по этим распределениям:

множество зеленых точек на графике MFE — ордера TakeProfit не используются, Провайдер дает прибыли расти при правильном входе в рынок;

точек на графике MFE — ордера TakeProfit не используются, при правильном входе в рынок; множество красных точек на графике MAE — ордера StopLoss не используются, Провайдер не ограничивает убытки при неудачном входе.

Общая быстрая оценка сигнала

Таким образом, по 4-м описанным критериям вы сразу сможете узнать, какой тип торговли использует Провайдер на своем счете. Низкая торговая активность (<5%) может создать проблемы при копировании торговых сигналов, слишком высокая торговая активность постоянно подвергает счёт Подписчика риску.

Высокие значения на графиках просадки могут быть расплатой за стабильный ровный рост доходности, который может достигаться через пересиживание убыточных позиций или с помощью доливок при неудачных входах в рынок.

Высокая загрузка депозита, особенно в совокупности с повышенным кредитным плечом на счете Поставщика, также может привести к получению убытков на счете Подписчика, особенно если он использует меньшее кредитное плечо.



Ну а графики распределений MFE и MAE расскажут об использовании ордеров StopLoss и TakeProfit при торговле Поставщика сигналов. В общем виде можно вывести следующее правило:

Гладкий и стабильный график прироста Сигнала как правило сопровождается сильными перепадами графиков просадки и загрузки.



Для каждого Сигнала на витрине предлагается обширная статистическая информация, обязательно используйте её при выборе торговой стратегии для копирования сделок на своём счете.







