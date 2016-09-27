Кроссплатформенный торговый советник: Ордера

Оглавление







Введение

MetaTrader 4 и MetaTrader 5 используют различные правила обработки торговых запросов. В этой статье обсуждается возможность использования объекта класса, который представляет обработанные сервером сделки, чтобы в дальнейшем советник мог работать с ними независимо от версии торговой платформы и используемого режима.

Условия

Есть много различий в том, как MetaTrader 4 и MetaTrader 5 обрабатывают торговые запросы из терминала. Обсуждая детали обработки торговых запросов серверами, мы должны рассмотреть три различных режима в обеих торговых платформах: (1) MetaTrader 4, (2) режим неттинга в MetaTrader 5, и (3) режим хеджирования в MetaTrader 5.

MetaTrader 4

В MetaTrader 4, когда эксперт успешно отсылает ордер, тот получает номер тикета, который становится его числовым идентификатором. Когда ордер закрывается или изменяется, как правило, используется этот же тикет, пока не произойдет выход из рынка.

Более сложная ситуация возникает, когда ордер закрывается частично. Эта операция осуществляется с помощью функции OrderClose, с указанием меньшего размера лота, чем общий размер лота в запросе. Когда отправляется такой торговый запрос, ордер закрывается на определенную величину размера лота, указанную в вызове функции. Оставшийся объем лота после этого останется на рынке как новый ордер того же типа, что и частично закрытый. Поскольку функция OrderClose только возвращает логическую переменную, не существует другого быстрого способа получить новый тикет, кроме как пересмотреть список ордеров, активных в данный момент на счете. Обратите внимание, что невозможно получить новый тикет, используя только функцию OrderClose. Функция возвращает логическую переменную, в то время как функции, подобные OrderSend, в MQL4 возвращают валидный тикет после успешной транзакции.

MetaTrader 5 (неттинг)

Обработка торговых операций в MetaTrader 5, на первый взгляд, выглядит довольно сложной, но она гораздо проще в использовании, чем в MetaTrader 4. Правда, это утверждение справедливо для трейдера, но не для программиста.

Режим по умолчанию в MetaTrader 5 — неттинговый. В этом режиме результаты обработки ордера на сервере консолидированы в единую позицию. Объем данного конкретного типа позиции может меняться с течением времени, на основании объема и типов открытых ордеров. С точки зрения программиста, это немного сложно. В отличие от MQL4, где есть только концепция ордеров, программист будет иметь дело с тремя различными сущностями, используемыми в трейдинге. Нижеследующая таблица показывает сравнение режима неттинга в MQL5 и его приблизительного эквивалента в MQL4:

Artifact

MQL5 (Неттинг)

MQL4 (Примерный эквивалент)

Ордер Торговый запрос (отложенный или рыночный) Торговый запрос (отложенный или рыночный) Сделка Сделка (сделки), совершенная на основе одного ордера (рыночного или сработавшего отложенного ордера) Единственный рыночный ордер, отражаемый в торговом терминале Позиция Сделки (объединенные) Сумма всех рыночных ордеров в торговом терминале (применяются типы ордеров)

В MQL5 ордера после исполнения неизменны на клиентской стороне, в то время как в MQL4 некоторые свойства ордера могут быть изменены, даже в то время, когда он уже находится на рынке. То есть, в первом случае ордер представляет собой просто торговый запрос, отправленный на сервер. Во втором случае он может быть использован для представления торгового запроса, а также результата подобного запроса. В этом аспекте в MQL5 весь процесс усложнен, чтобы сделать его менее неоднозначным, поскольку есть очевидное различие между торговым запросом и торговым результатом. В MQL4 при входе в рынок и выходе из него ордер может иметь разные параметры, в то время как в MQL5 можно отследить, в результате исполнения какого ордера или торгового запроса была совершена операция.

Если отправлен торговый запрос, есть только два исхода: он обрабатывается или не обрабатывается. Если трейд не обработан, это означает, что сделка не произошла, поскольку сервер не смог обработать запрос по какой-то причине (обычно в результате ошибок). И наоборот, если трейд обрабатывается, в MQL5 между клиентом и сервером совершается сделка. В этом случае ордер может быть исполнен полностью или частично.

В MetaTrader 4 такой опции нет: ордер либо полностью исполняется, или не исполняется вообще (fill or kill).

Один из существенных недостатков этого режима в MetaTrader 5 состоит в том, что он не позволяет хеджировать. Тип позиции на данном инструменте может меняться. Например, если есть длинная позиция объемом 0,1 лота по символу, ввод ордера на продажу объемом в 1 лот преобразует позицию по этому инструменту в короткую, с объемом 0,9 лота.

MetaTrader 5 (Хеджирование)

Режим хеджирования в MetaTrader 5 напоминает режим, используемый в MetaTrader 4. Вместо того, чтобы объединять все обрабатываемые трейды в единую позицию, режим хеджирования позволяет иметь более одной позиции по символу. Позиция генерируется всякий раз, когда срабатывает отложенный ордер или обрабатывается торговый запрос по рынку на торговом сервере.

Artifact

MQL5 (Неттинг)

MQL4 (Примерный эквивалент)

Ордер Торговый запрос (отложенный или рыночный) Торговый запрос (отложенный или рыночный) Сделки Сделка (сделки) совершаются на основании единственного ордера Рыночные ордера отражены в торговом терминале Позиция Трейды (объединенные) основываются на единственном торговом запросе. Ордер отображается в торговом терминале

Чтобы приспособить кроссплатформенный советник к этим различиям, одним из возможных решений будет иметь советника, который хранит информацию об отдельных сделках, размещенных им на рынке. Каждый раз при совершении сделки копия информации по ордеру будет сохраняться в объекте класса COrder. Нижеследующий код показывает объявление его базового класса:

class COrderBase : public CObject { protected : bool m_closed; bool m_suspend; long m_order_flags; int m_magic; double m_price; ulong m_ticket; ENUM_ORDER_TYPE m_type; double m_volume; double m_volume_initial; string m_symbol; public : COrderBase( void ); ~COrderBase( void ); void IsClosed( const bool ); bool IsClosed( void ) const ; void IsSuspended( const bool ); bool IsSuspended( void ) const ; void Magic( const int ); int Magic( void ) const ; void Price( const double ); double Price( void ) const ; void OrderType ( const ENUM_ORDER_TYPE ); ENUM_ORDER_TYPE OrderType ( void ) const ; void Symbol ( const string ); string Symbol ( void ) const ; void Ticket( const ulong ); ulong Ticket( void ) const ; void Volume ( const double ); double Volume ( void ) const ; void VolumeInitial( const double ); double VolumeInitial( void ) const ; virtual string OrderTypeToString( void ) const ; static bool IsOrderTypeLong( const ENUM_ORDER_TYPE ); static bool IsOrderTypeShort( const ENUM_ORDER_TYPE ); };

Поскольку ЕА помнит свои сделки, он может работать вне зависимости от торговых соглашений, используемых платформой, в которой запущен. Однако его недостаток заключается в том, что экземпляры этого класса будут сохраняться только во время действия советника. В случае, если советник или сама платформа подлежит перезапуску, все сохраненные данные будут потеряны, если только не найдется способа для сохранения и загрузки информации.

Идентификатор сделки (тикет)

Другим возможным препятствием при использовании экземпляров COrder в создании кроссплатформенного советника может стать способ сохранения тикетов ордера (или позиции). Различия собраны в нижеследующей таблице:

Операция

MQL4 MQL5 (Неттинг)

MQL5 (Хеджинг) Отправка ордера Тикет нового ордера

Новый тикет позиции (для вновь открываемой) или Тикет существующей позиции (для позиции, которая уже существует).

Тикет новой позиции

Частичное закрытие Тикет нового ордера

Тот же тикет (если есть остаток), в противном случае - N/A

Тот же тикет



При отправке ордера все три версии имеют различные пути отображения проведенной сделки. В MQL4, когда торговый запрос успешный, будет открыт новый ордер. Этот новый ордер будет отображаться в виде идентификатора (тикета ордера). В неттинговом режиме MQL5 каждый торговый запрос для входа в рынок представлен тикетом ордера. Тем не менее, тикет ордера может быть лучшим способом представления не открытой сделки, а самой итоговой позиции. Причина состоит в том, что, в отличие от MQL4, тикет ордера не может быть напрямую использован при дальнейшей работе с итоговой сделкой, с которой советник вошел на рынок. Однако при этом получение номера тикета может стать полезным в случаях, когда надо получить позицию, образовавшуюся в результате исполнения определенного ордера. Более того, когда есть существующая позиция такого же типа, тикет позиции будет оставаться тем же (в отличие от MQL4). С другой стороны, в режиме хеджирования MQL5 каждая новая сделка создает новую позицию (грубый эквивалент тикета ордера в MQL4). Тем не менее, отличие в MQL4 состоит в том, что результатом одного торгового запроса всегда будет один ордер, в то время как в MQL5 (в режиме хеджирования) возможно получить более одной сделки (если заданная политика исполнения — не SYMBOL_FILLING_FOK).

Есть еще одна проблема, связанная с частичным закрытием рыночного ордера (в MQL4) или позиции (в MQL5). Как уже говорилось ранее, в MQL4, когда конкретный тикет закрыт не в полном объеме (OrderLots), тикет, представляющий трейд, закрывается, а оставшемуся объему будет назначен новый тикет того же типа, что и частично закрытый. В MQL5 есть небольшое отличие. В режиме неттинга, чтобы закрыть позицию (частично или полностью), происходит трейд в противоположном направлении (buy для sell, или sell для buy). В режиме хеджирования процесс больше похож на MQL4 (OrderClose против PositionClose в CTrade), но, в отличие от MQL4, частичное закрытие позиции не вызовет никаких изменений в идентификаторе, который ее представляет.

Один из способов решения этой проблемы — разбить имплементацию представления идентификаторов определенных сделок по двум платформам. Поскольку тикет ордера не меняется в MetaTrader 5, мы можем просто присвоить ему типичную числовую переменную. Для версии MetaTrader 4 будем использовать экземпляр класса CArrayInt для хранения номеров тикетов. Для COrderBase (и, следовательно, для версии MQL5 COrder), будет использоваться следующий код метода Ticket:



COrderBase::Ticket( const ulong value ) { m_ticket= value ; }

В версии для MQL4 этот метод будет переопределен следующим кодом:



COrder::Ticket( const ulong ticket) { m_ticket_current.InsertSort(( int )ticket); }

Состояния

Для ордеров в кроссплатформенном советнике возможны, по крайней мере, два состояния:

Закрытый

Приостановленный

Они очень похожи, но между ними есть фундаментальная разница. Закрытое состояние ордера демонстрирует, что он уже закрыт, и советник должен заархивировать его в своих внутренних данных. Грубый эквивалент этого процесса в MQL4 — отправка ордера в историю. Приостановленное состояние означает только, что советнику не удалось закрыть ордер или один из стоп-ордеров, связанных с ним. В этом случае советник может попытаться закрыть ордер (и его стопы) снова, до тех пор, пока он не будет полностью закрыт.

Объём

В MQL4 расчет объема происходит просто. Всякий раз, когда советник отправляет торговый запрос, в него включен также и объем. Соответственно, этот запрос будет либо отклонен, либо принят. Это — эквивалент политики исполнения Fill or Kill (FOK) в MQL5, которая является настройкой по умолчанию для торговых объектов (CTrade и CExpertTrade). Получение общей функции может дать нам именно эту политику. А чтобы сделать обработку объема совместимой между MQL4 и MQL5, одним из способов будет получение объема экземпляра COrder на основе объема самого торгового запроса. Это будет означать, что в версии MQL5 мы должны будем придерживаться политики FOK. Возможно использовать и другие политики исполнения, но результаты будут немного отличаться (то есть, количество экземпляров COrder в версии MQL5 на данном испытании одного и того же EA может быть больше).

Хранилище ордеров

Если советник обрабатывает более одного экземпляра COrder, может понадобиться какой-либо метод организации. Один из классов, который может помочь в этом, — хранилище ордеров, или COrders. Класс наследуется от CArrayObj и хранит в себе экземпляры COrder. Он делает возможным удобное хранение и поиск трейдов, проведенных советников. Основной шаблон для описанного класса показан ниже:



#include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "OrderBase.mqh" class CExpertAdvisor; class COrdersBase : public CArrayObj { public : COrdersBase( void ); ~COrdersBase( void ); virtual bool NewOrder( const ulong , const string , const int , const ENUM_ORDER_TYPE , const double , const double ); }; COrdersBase::COrdersBase( void ) { if (!IsSorted()) Sort(); } COrdersBase::~COrdersBase( void ) { } bool COrdersBase::NewOrder( const ulong ticket, const string symbol, const int magic, const ENUM_ORDER_TYPE type, const double volume, const double price) { COrder *order= new COrder(ticket,symbol,type,volume,price); if ( CheckPointer (order)== POINTER_DYNAMIC ) if (InsertSort( GetPointer (order))) order.Magic(magic); return false ; } #ifdef __MQL5__ #include "..\..\MQL5\Order\Orders.mqh" #else #include "..\..\MQL4\Order\Orders.mqh" #endif

Поскольку его основная функция — хранение экземпляров класса COrder, он должен иметь способы добавления этих экземпляров указанного класса. По умолчанию для этого используется метод Add класса CArrayObj. Однако он не всегда идеален, так как экземпляр COrder требуется инстанцировать. Для этого мы могли бы иметь метод NewOrder, который бы уже создал новый экземпляр класса COrder и автоматически добавлял бы его в качестве элемента массива:



bool COrdersBase::NewOrder( const ulong ticket, const string symbol, const int magic, const ENUM_ORDER_TYPE type, const double volume, const double price) { COrder *order= new COrder(ticket,symbol,type,volume,price); if ( CheckPointer (order)== POINTER_DYNAMIC ) if (InsertSort( GetPointer (order))) order.Magic(magic); return false ; }

Теперь, когда основной шаблон уже создан, к этому классу могут быть добавлены другие методы. Один из примеров — метод OnTick. В этом методе класс-хранилище (контейнер) будет просто проходиться по элементам, которые в нем хранятся. Другая возможность — сделать так, чтобы класс COrder также содержал метод OnTick. Затем он может быть закодирован таким образом, что этот метод в COrders будет вызываться на каждом тике.



Пример

Наш пример кода будет пробовать открыть длинную позицию. После того, как позиция введена на рынок, информация о сделке будет потом сохраняться в экземляре COrder. Это достигается путем вызова метода NewOrder класса COrders (его задача — создание экземпляра COrder).



Обе версии будут использовать экземпляры торгового объекта (CExpertTradeX), объекта ордера (COrders) и объекта символа. (CSymbolInfo). В обработчике OnTick торгового советника торговый объект попытается войти в длинную позицию, используя метод Buy. Единственное различие между двумя версиями (MQL4 и MQL5) — в том, как будет извлекаться информация по сделкам. В версии MQL5 детали по сделкам извлекаются с использованием HistoryOrderSelect и других родственных функций. Тикет ордера извлекается с помощью метода ResultOrder торгового объекта. Имплементация этой версии показана ниже:



ulong retcode=trade.ResultRetcode(); ulong order = trade.ResultOrder(); i f (retcode== TRADE_RETCODE_DONE ) { if ( HistoryOrderSelect (order)) { ulong ticket= HistoryOrderGetInteger (order, ORDER_TICKET ); ulong magic= HistoryOrderGetInteger (order, ORDER_MAGIC ); string symbol = HistoryOrderGetString (order, ORDER_SYMBOL ); double volume = HistoryOrderGetDouble (order, ORDER_VOLUME_INITIAL ); double price= HistoryOrderGetDouble (order, ORDER_PRICE_OPEN ); ENUM_ORDER_TYPE order_type=( ENUM_ORDER_TYPE ) HistoryOrderGetInteger (order, ORDER_TYPE ); orders.NewOrder(( int )ticket,symbol,( int )magic,order_type,volume,price); } }

Торговый объект в MQL4 имеет меньше функций, чем в MQL5. Можно расширить торговый объект для этой версии, или просто перебрать все активные ордера на счете, чтобы получить только что открытый ордер:



for ( int i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { if (! OrderSelect (i, SELECT_BY_POS )) continue ; if ( OrderMagicNumber ()== 12345 ) orders.NewOrder( OrderTicket (), OrderSymbol (), OrderMagicNumber (),( ENUM_ORDER_TYPE ) OrderType (), OrderLots (), OrderOpenPrice ()); }

Полный код основного заголовочного файла показан ниже:



(test_orders.mqh)

#include <MQLx-Orders\Base\Trade\ExpertTradeXBase.mqh> #include <MQLx-Orders\Base\Order\OrdersBase.mqh> CExpertTradeX trade; COrders orders; CSymbolInfo symbolinfo; int OnInit () { if (!symbolinfo.Name( Symbol ())) { Print ( "failed to initialize symbol" ); return INIT_FAILED ; } trade.SetSymbol( GetPointer (symbolinfo)); trade.SetExpertMagicNumber( 12345 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { if (!symbolinfo. RefreshRates ()) { Print ( "cannot refresh symbol" ); return ; } if (trade.Buy( 1.0 ,symbolinfo. Ask (), 0 , 0 )) { #ifdef __MQL5__ int retcode=trade.ResultRetCode(); ulong order = trade.ResultOrder(); if (retcode== TRADE_RETCODE_DONE ) { if ( HistoryOrderSelect (order)) { ulong ticket= HistoryOrderGetInteger (order, ORDER_TICKET );; ulong magic= HistoryOrderGetInteger (order, ORDER_MAGIC ); string symbol = HistoryOrderGetString (order, ORDER_SYMBOL ); double volume = HistoryOrderGetDouble (order, ORDER_VOLUME_INITIAL ); double price= HistoryOrderGetDouble (order, ORDER_PRICE_OPEN ); ENUM_ORDER_TYPE order_type=order_type; m_orders.NewOrder(( int )ticket,symbol,( int )magic,order_type,volume,price); } } #else for ( int i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { if (! OrderSelect (i, SELECT_BY_POS )) continue ; if ( OrderMagicNumber ()== 12345 ) orders.NewOrder( OrderTicket (), OrderSymbol (), OrderMagicNumber (),( ENUM_ORDER_TYPE ) OrderType (), OrderLots (), OrderOpenPrice ()); } #endif } Sleep ( 5000 ); ExpertRemove (); }

Заголовочный файл содержит весь необходимый код. Таким образом, основные исходные файлы должны будут иметь по крайней мере директиву препроцессора для включения test_orders.mqh:



(test_orders.mq4 и test_orders.mq5)

#include "test_orders.mqh"

Запуск советника в платформах дает следующие записи в логе.



В MetaTrader 4 :



Expert test_orders EURUSD,H1: loaded successfully

test_orders EURUSD,H1: initialized

test_orders EURUSD,H1: open #125001338 buy 1.00 EURUSD at 1.10684 ok

test_orders EURUSD,H1: ExpertRemove function called

test_orders EURUSD,H1: uninit reason 0

Expert test_orders EURUSD,H1: removed

Нижеследующие скриншоты показывают, как работает советник в платформе. Обратите внимание, что поскольку советник вызывает функцию ExpertRemove, он автоматически удаляется из графика по окончании выполнения кода (только однократное выполнение обработчика OnTick).



В MetaTrader 5 генерируется почти такой же файл логов:



Experts expert test_orders (EURUSD,M1) loaded successfully

Trades '3681006': instant buy 1.00 EURUSD at 1.10669 (deviation: 10)

Trades '3681006': accepted instant buy 1.00 EURUSD at 1.10669 (deviation: 10)

Trades '3681006': deal #75334196 buy 1.00 EURUSD at 1.10669 done (based on order #90114599)

Trades '3681006': order #90114599 buy 1.00 / 1.00 EURUSD at 1.10669 done in 275 ms

Experts expert test_orders (EURUSD,M1) removed



В отличие от MetaTrader 4, сообщения лога находятся во вкладке "Журнал" окна "Терминал" (а не во вкладке "Эксперты").

Также советник печатает сообщение на вкладке "Эксперты". Тем не менее, это не сообщения о выполнении сделки: они говорят только о том, что был осуществлен вызов функции ExpertRemove.



Расширения



В нашей текущей реализации не хватает некоторых функций, которые часто используются в реальных советниках, таких, как, например:

1. Исходные стоп-лосс и тейк-профит для сделок.



2. Модификации стоп-уровней (к примеру, безубыток, Трейлинг-Стоп или любой пользовательский метод).

Заключение

3. Сохранение данных: существуют различия относительно того, как платформы сохраняют информации о сделках и об их стоп-уровнях. Наш объект класса объединяет методы из обеих платформ, но сохраняет только в память. Таким образом, нам нужен метод для того, чтобы сделать хранение данных более постоянным. То есть, для наших советников нужен метод хранения и загрузки информации об ордерах после перезагрузки терминала или при переключения графиков, на которых все еще запущен кроссплатформенный советник. Эти методы будут рассмотрены в следующих статьях.

В этой статье мы обсудили один из методов, с помощью которого кроссплатформенный торговый советник получает возможность сохранения деталей по сделкам, успешно обработанным торговым сервером. Этот метод сохраняется в виде экземпляра объекта класса. Этот экземпляр объекта может быть также использован советником для продолжения работы по выбранной стратегии. Для этого объекта класса был разработан основной шаблон, который можно в дальнейшем доработать для использования в более сложных торговых стратегиях.