- MonthName
- ShortMonthName
- DayName
- ShortDayName
- DaysInMonth
- DateTime
- Date
- Time
- Sec
- Min
- Hour
- Day
- Mon
- Year
- SecDec
- SecInc
- MinDec
- MinInc
- HourDec
- HourInc
- DayDec
- DayInc
- MonDec
- MonInc
- YearDec
- YearInc
Структура CDateTime
Структура CDateTime предназначена для работы с датой и временем.
Описание
Структура CDateTime является наследником MqlDateTime, она используется для работы с датой и временем в элементах управления.
Декларация
|
struct CDateTime
Заголовок
|
#include <Tools\DateTime.mqh>
Методы
|
Свойства
|
|
Возвращает наименование месяца
|
Возвращает краткое наименование месяца
|
Возвращает полное наименование дня недели
|
Возвращает краткое наименование дня недели
|
Возвращает количество дней в месяце
|
Методы установки/получения значений
|
|
Возвращает/Устанавливает дату и время
|
Устанавливает дату
|
Устанавливает время
|
Устанавливает количество секунд
|
Устанавливает количество минут
|
Устанавливает час
|
Устанавливает день месяца
|
Устанавливает месяц
|
Устанавливает год
|
Дополнительные методы
|
|
Вычитает из даты заданное количество секунд
|
Добавляет к дате заданное количество секунд
|
Вычитает из даты заданное количество минут
|
Добавляет к дате заданное количество минут
|
Вычитает из даты заданное количество часов
|
Добавляет к дате заданное количество часов
|
Вычитает из даты заданное количество дней
|
Добавляет к дате заданное количество дней
|
Вычитает из даты заданное количество месяцев
|
Добавляет к дате заданное количество месяцев
|
Вычитает из даты заданное количество лет
|
Добавляет к дате заданное количество лет