Структура CDateTime

Структура CDateTime предназначена для работы с датой и временем.

Описание

Структура CDateTime является наследником MqlDateTime, она используется для работы с датой и временем в элементах управления.

Декларация

   struct CDateTime

Заголовок

   #include <Tools\DateTime.mqh>

Методы

Свойства

 

MonthName

Возвращает наименование месяца

ShortMonthName

Возвращает краткое наименование месяца

DayName

Возвращает полное наименование дня недели

ShortDayName

Возвращает краткое наименование дня недели

DaysInMonth

Возвращает количество дней в месяце

Методы установки/получения значений

 

DateTime

Возвращает/Устанавливает дату и время

Date

Устанавливает дату

Time

Устанавливает время

Sec

Устанавливает количество секунд

Min

Устанавливает количество минут

Hour

Устанавливает час

Day

Устанавливает день месяца

Mon

Устанавливает месяц

Year

Устанавливает год

Дополнительные методы

 

SecDec

Вычитает из даты заданное количество секунд

SecInc

Добавляет к дате заданное количество секунд

MinDec

Вычитает из даты заданное количество минут

MinInc

Добавляет к дате заданное количество минут

HourDec

Вычитает из даты заданное количество часов

HourInc

Добавляет к дате заданное количество часов

DayDec

Вычитает из даты заданное количество дней

DayInc

Добавляет к дате заданное количество дней

MonDec

Вычитает из даты заданное количество месяцев

MonInc

Добавляет к дате заданное количество месяцев

YearDec

Вычитает из даты заданное количество лет

YearInc

Добавляет к дате заданное количество лет

 