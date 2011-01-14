MetaTrader 5 / Трейдинг
Собери свой торговый советник в Мастере MQL5

Знание языков программирования теперь не является обязательным условием для создания торговых роботов. Если раньше это действительно служило непроходимым препятствием для реализации своих торговых стратегий, то появление Мастера MQL5 в корне изменило ситуацию. Начинающие трейдеры могут перестать тревожиться из-за отсутствия опыта программирования - с новым визардом, позволяющим быстро генерировать код советника, он не понадобится. Всю работу за вас сделает программа.

Практически каждый советник состоит из трех модулей - сигналы, управление капиталом и трейлинг-стоп. А поскольку модули можно реализовать различными способами, то в результате получается множество всевозможных комбинаций экспертов. Таким образом пользователь может сконструировать советник по собственному вкусу. Нужно лишь задать нужные параметры и выбрать необходимые компоненты - остальное сделает MQL5 Визард. Никогда прежде создание торговых советников не было столь простым и быстрым. Четыре клика - и советник, торгующий по заданной вами стратегии, готов!

Мастер MQL5: создание экспертов без программирования

На какие торговые сигналы будет реагировать эксперт? Какой системы мани-менеджмента он будет придерживаться? Каким образом будет осуществляться трейлинг-стоп? Ответив на данные вопросы, легко получить готовый советник. После компиляции собранный по кирпичикам эксперт останется лишь протестировать на исторических данных и провести оптимизацию, подобрав наилучшие параметры. В результате всех этих действий вы получите работоспособный эксперт, полностью готовый к торговле. Он будет торговать в соответствии с выбранными в визарде алгоритмами торговых сигналов, управления капиталом и трейлинг-стопа. 

MQL5 Визард

Со временем набор параметров и алгоритмов Мастера MQL5 будет расширяться. У пользователя на руках будет более широкий диапазон возможностей и различных комбинаций экспертов, из которых можно будет выбрать наиболее подходящий для торговой деятельности. Однако уже сейчас сложно переоценить значение данного визарда для трейдеров без навыков программирования. Ведь он позволяет в значительной мере упростить процесс написания торговых роботов, беря на себя все заботы по созданию различных модулей советника. Полный набор рабочих инструментов для автоматической торговли теперь доступен не только MQL-разработчикам, но и обычным трейдерам. Скачайте терминал MetaTrader 5 и убедитесь в этом сами!


Последние комментарии
Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski | 17 июл. 2012 в 08:33
alextxpert99:

...

Будут ли отображаться все графики в тестере стратегий.

Да, все графики, по символам и даже таймфреймам, будут отражаться в тестере.

hemmanuel
hemmanuel | 20 мар. 2016 в 23:28
Это вообще работает? Я пробовал несколько руководств для MQL5 Wizards, и ни одно из них не размещает сделки в тестере стратегий?
Chris Mukengeshayi
Chris Mukengeshayi | 23 окт. 2017 в 20:33

Очень полезно, есть ли способ или система, которая может преобразовать советник MT5 в советник MT4?

Как добавить/создать mqh-файл MT5, скажем, SignalIchimoku или любого другого индикатора и поместить его в include\expert\signal?

farhadmax
farhadmax | 10 июл. 2023 в 18:39
gizbar_g #:

Статья представляет собой весьма значительную инструкцию о том, как с легкостью развивать более продвинутых специалистов.

Однако у меня возникли проблемы с заменой встроенных сигнальных индикаторов на мой собственный индикатор.

Генератор распознает мой индикатор, но эксперт отказывается работать.

Есть ли статья/пост о том, как правильно это сделать?

Я знаю, что мой ответ немного запоздал, но для новичков:

для того, чтобы иметь возможность использовать свой собственный индикатор внутри сигнальных модулей, ваш индикатор должен расширять класс CIndicator.

Levi Nwodo
Levi Nwodo | 11 июл. 2023 в 20:20
У меня проблема с разработанным ea, мне нужна помощь. Ошибок нет. Запускается при тестировании, но торговля не ставится. Пожалуйста, помогите
