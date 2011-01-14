Собери свой торговый советник в Мастере MQL5

Знание языков программирования теперь не является обязательным условием для создания торговых роботов. Если раньше это действительно служило непроходимым препятствием для реализации своих торговых стратегий, то появление Мастера MQL5 в корне изменило ситуацию. Начинающие трейдеры могут перестать тревожиться из-за отсутствия опыта программирования - с новым визардом, позволяющим быстро генерировать код советника, он не понадобится. Всю работу за вас сделает программа.



Практически каждый советник состоит из трех модулей - сигналы, управление капиталом и трейлинг-стоп. А поскольку модули можно реализовать различными способами, то в результате получается множество всевозможных комбинаций экспертов. Таким образом пользователь может сконструировать советник по собственному вкусу. Нужно лишь задать нужные параметры и выбрать необходимые компоненты - остальное сделает MQL5 Визард. Никогда прежде создание торговых советников не было столь простым и быстрым. Четыре клика - и советник, торгующий по заданной вами стратегии, готов!





На какие торговые сигналы будет реагировать эксперт? Какой системы мани-менеджмента он будет придерживаться? Каким образом будет осуществляться трейлинг-стоп? Ответив на данные вопросы, легко получить готовый советник. После компиляции собранный по кирпичикам эксперт останется лишь протестировать на исторических данных и провести оптимизацию, подобрав наилучшие параметры. В результате всех этих действий вы получите работоспособный эксперт, полностью готовый к торговле. Он будет торговать в соответствии с выбранными в визарде алгоритмами торговых сигналов, управления капиталом и трейлинг-стопа.





Со временем набор параметров и алгоритмов Мастера MQL5 будет расширяться. У пользователя на руках будет более широкий диапазон возможностей и различных комбинаций экспертов, из которых можно будет выбрать наиболее подходящий для торговой деятельности. Однако уже сейчас сложно переоценить значение данного визарда для трейдеров без навыков программирования. Ведь он позволяет в значительной мере упростить процесс написания торговых роботов, беря на себя все заботы по созданию различных модулей советника. Полный набор рабочих инструментов для автоматической торговли теперь доступен не только MQL-разработчикам, но и обычным трейдерам. Скачайте терминал MetaTrader 5 и убедитесь в этом сами!









