Seinen eigenen Expert Advisor im MQL5-Assistent erstellen

Um Handelsroboter zu erstellen, muss man nicht mehr unbedingt Programmiersprachen kennen. Früher bedeuteten nicht vorhandene Programmierfähigkeiten ein schier unüberwindliches Problem bei der Implementierung der eigenen Handelsstrategien, doch seit es den MQL5 Assistentengibt, hat sich das eindeutig geändert. Neulinge unter den Händlern müssen sich jetzt keine Sorgen mehr machen, weil sie über zu wenig Programmiererfahrung verfügen - mit dem neuen Assistenten, mit dessen Hilfe jeder einen Expert Advisor Code generieren kann, ist diese Erfahrung nicht mehr notwendig. Das Programm macht die gesamte Arbeit alleine.

Wirklich jeder Expert Advisor besteht aus drei unabhängigen Modulen: Signalen, Geldverwaltung und Trailing Stop. Und da diese Module auf verschiedene Arten implementiert werden können, bieten sich eine ganz Menge möglicher Expert Advisor-Kombinationen an. Also können Sie jetzt einen EA ganz nach Ihren Bedürfnissen erstellen. Sie müssen dazu nur die gewünschten Parameter spezifizieren und die erforderlichen Komponenten auswählen - und der MQL5 Assistent kümmert sich um den Rest. Noch nie war die Erzeugung von Handelsrobotern so einfach und ging so rasch. Mit nur vier Klicks beginnt der Expert Advisor mit dem Handel gemäß Ihrer Strategie!

Auf welche Handelssignale reagiert Ihr EA? Welches Geldverwaltungssystem verwendet er? Und wie wird der Trailing Stop implementiert? Wenn man diese drei Fragen beantwortet hat, dann ist ein fertiger Expert Advisor ein Kinderspiel. Nach der Kompilierung müssen Sie den Expert Advisor, den Sie aus Bausteinen erstellt haben, nur noch testen und anschließend optimieren, indem Sie die besten Parameter auswählen. Danach haben Sie einen funktionsfähigen EA, der komplett fertig für Handel ist. Er führt Handel in Übereinstimmung mit den Algorithmen der Handelssignale, der Geldverwaltung und des Trailing Stops durch, die Sie alle im Assistent entsprechend ausgewählt haben. 

Das Set an Parametern und Algorithmen des MQL5 Assistenten wird mit der Zeit immer weiter anwachsen. Damit haben Sie Zugang zu einer größeren Palette an Möglichkeiten und unterschiedlichen Expert Advisor-Kombinationen, aus der Sie dann diejenige auswählen können, die Ihren Handelsaktivitäten am besten entspricht. Die Bedeutung dieses Assistenten kann nicht genug betont werden, denn er ist für Händler, die über keine Programmiererfahrung verfügen, von unschätzbarem Wert. Mit seiner Hilfe wird die Entwicklung eines Handelsroboters durch die Erzeugung unterschiedlicher EA-Module für Sie erheblich vereinfacht. Ein komplettes Set an Arbeitstools für automatisierten Handel steht jetzt nicht nur MQL-Entwicklern zur Verfügung, sondern auch jedem normalen Händler. Laden Sie den MetaTrader 5 Terminal herunter und überzeugen sich selbst.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/240

Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.

Letzte Kommentare | Zur Diskussion im Händlerforum (17)
Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski | 17 Juli 2012 in 08:33
alextxpert99:

...

Werden alle Charts im Strategietester angezeigt?

Ja, alle Charts, nach Symbolen und sogar Zeitrahmen, werden im Strategietester angezeigt.

hemmanuel
hemmanuel | 20 März 2016 in 23:28
Funktioniert das überhaupt? Ich habe versucht, mehrere Tutorials für MQL5 Wizards und keiner von ihnen platziert keine Trades in Strategie-Tester?
Chris Mukengeshayi
Chris Mukengeshayi | 23 Okt. 2017 in 20:33

Sehr hilfreich, gibt es einen Weg oder ein System, das einen MT5 EA in einen MT4 EA konvertieren kann?

Wie kann man eine MT5 mqh-Datei von, sagen wir, SignalIchimoku oder einem beliebigen Indikator hinzufügen/erstellen und sie in include\expert\signal platzieren?

farhadmax
farhadmax | 10 Juli 2023 in 18:39
gizbar_g #:

Der Artikel ist eine sehr wichtige Anleitung, wie man mit Leichtigkeit fortgeschrittene Experten entwickeln kann.

Allerdings habe ich Probleme mit dem Ersetzen von eingebauten Signalindikatoren mit meinem benutzerdefinierten Indikator.

Der Generator erkennt meinen Indikator, aber der Experte weigert sich zu arbeiten.

Gibt es einen Artikel/Beitrag darüber, wie man es richtig macht?

Ich weiß, dass meine Antwort ein bisschen spät kommt, aber für neue Leute:

Um Ihren eigenen benutzerdefinierten Indikator in Signalmodulen verwenden zu können, sollte Ihr Indikator die CIndicator-Klasse erweitern.

Levi Nwodo
Levi Nwodo | 11 Juli 2023 in 20:20
Ich habe ein Problem mit meiner entwickelten Ea und brauche Hilfe. Keine Fehler. Läuft beim Testen, aber der Handel wurde nicht platziert. Bitte helfende Hand
