Crea il tuo Expert Advisor nel Wizard MQL5

La conoscenza dei linguaggi di programmazione non è più un prerequisito per la creazione di robot di trading. La precedente mancanza di competenze di programmazione era un ostacolo invalicabile all'implementazione delle proprie strategie di trading ma, con l'emergere del Wizard MQL5, la situazione è cambiata radicalmente. I trader alle prime armi possono smettere di preoccuparsi della mancanza di esperienza di programmazione: con il nuovo Wizard, il quale consente di generare il codice Expert Advisor, non è necessario. Il programma si occuperà di tutto il lavoro.

Praticamente, ogni Expert Advisor è composto da tre moduli indipendenti: segnali, gestione del denaro e trailing stop. E poiché i moduli possano essere implementati in vari modi, ci sono molte possibili combinazioni di Expert Advisor. Pertanto, puoi costruire un EA a tuo piacimento. È sufficiente specificare i parametri desiderati e selezionare i componenti necessari e il Wizard MQL5 si occuperà del resto. La creazione di robot di trading non è mai stata così rapida e semplice. Solo quattro clic e l'Expert Advisor di trading secondo la tua strategia è pronto!

A quali segnali di trading risponderà il tuo EA? Quali sistemi di Gestione del denaro utilizzerà? Come verrà implementato il Trailing Stop? Rispondendo a queste domande, è facile ottenere un Expert Advisor pronto. Dopo la compilazione, è sufficiente testare l'Expert Advisor che è stato costruito con blocchi e quindi ottimizzarlo scegliendo i parametri migliori. Dopo tutti questi passaggi, otterrai un EA praticabile, completamente pronto per il trading. Farà trading in conformità con gli algoritmi dei segnali di trading, gestione del denaro e trailing stop scelti nella procedura guidata. 

L'insieme dei parametri e degli algoritmi del Wizard MQL5 verrà espanso nel tempo. Avrai accesso a una gamma più ampia di possibilità e diverse combinazioni di Expert Advisor, tra le quali potrai scegliere quello che si adatta alle tue attività di trading. Tuttavia, anche ora è difficile sopravvalutare l'importanza di questo Wizard per i trader che non hanno competenze di programmazione. Ti consente di semplificare notevolmente il processo di sviluppo del robot di trading, creando diversi moduli EA per te. Un set completo di strumenti di lavoro per il trading automatizzato è ora disponibile non solo per gli sviluppatori MQL, ma anche per i trader ordinari. Scarica il terminale MetaTrader 5 e osservalo tu stesso.


Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski | 17 lug 2012 a 08:33
alextxpert99:

...

Tutti i grafici saranno visualizzati nello Strategy Tester.

Sì, tutti i grafici, per simboli e anche per timeframe, saranno visualizzati nello Strategy Tester.

hemmanuel
hemmanuel | 20 mar 2016 a 23:28
Funziona almeno questo? Ho provato diversi tutorial per MQL5 Wizards e nessuno di questi piazza alcuna operazione nel tester della strategia?
Chris Mukengeshayi
Chris Mukengeshayi | 23 ott 2017 a 20:33

Molto utile, esiste un modo o un sistema per convertire un EA MT5 in un EA MT4?

Come si fa ad aggiungere/creare un file mqh per MT5, ad esempio SignalIchimoku o qualsiasi altro indicatore, e inserirlo in include\expert\signal?

farhadmax
farhadmax | 10 lug 2023 a 18:39
gizbar_g #:

L'articolo è un'istruzione molto significativa su come sviluppare esperti più avanzati con facilità.

Tuttavia, sto avendo problemi a sostituire gli indicatori di segnale integrati con il mio indicatore personalizzato.

Il generatore riconosce il mio indicatore ma l'esperto si rifiuta di funzionare.

Esiste un articolo/post su come farlo correttamente?

So che la mia risposta è un po' tardiva, ma per i nuovi utenti:

per poter utilizzare un indicatore personalizzato all'interno dei moduli di segnale, l'indicatore deve estendere la classe CIndicator.

Levi Nwodo
Levi Nwodo | 11 lug 2023 a 20:20
Ho un problema con la mia ea sviluppata e ho bisogno di aiuto. Non ci sono errori. Funziona in fase di test ma il trade non è stato piazzato. Si prega di aiutare la mano
