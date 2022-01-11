Crea il tuo Expert Advisor nel Wizard MQL5

La conoscenza dei linguaggi di programmazione non è più un prerequisito per la creazione di robot di trading. La precedente mancanza di competenze di programmazione era un ostacolo invalicabile all'implementazione delle proprie strategie di trading ma, con l'emergere del Wizard MQL5, la situazione è cambiata radicalmente. I trader alle prime armi possono smettere di preoccuparsi della mancanza di esperienza di programmazione: con il nuovo Wizard, il quale consente di generare il codice Expert Advisor, non è necessario. Il programma si occuperà di tutto il lavoro.



Praticamente, ogni Expert Advisor è composto da tre moduli indipendenti: segnali, gestione del denaro e trailing stop. E poiché i moduli possano essere implementati in vari modi, ci sono molte possibili combinazioni di Expert Advisor. Pertanto, puoi costruire un EA a tuo piacimento. È sufficiente specificare i parametri desiderati e selezionare i componenti necessari e il Wizard MQL5 si occuperà del resto. La creazione di robot di trading non è mai stata così rapida e semplice. Solo quattro clic e l'Expert Advisor di trading secondo la tua strategia è pronto!





A quali segnali di trading risponderà il tuo EA? Quali sistemi di Gestione del denaro utilizzerà? Come verrà implementato il Trailing Stop? Rispondendo a queste domande, è facile ottenere un Expert Advisor pronto. Dopo la compilazione, è sufficiente testare l'Expert Advisor che è stato costruito con blocchi e quindi ottimizzarlo scegliendo i parametri migliori. Dopo tutti questi passaggi, otterrai un EA praticabile, completamente pronto per il trading. Farà trading in conformità con gli algoritmi dei segnali di trading, gestione del denaro e trailing stop scelti nella procedura guidata.





L'insieme dei parametri e degli algoritmi del Wizard MQL5 verrà espanso nel tempo. Avrai accesso a una gamma più ampia di possibilità e diverse combinazioni di Expert Advisor, tra le quali potrai scegliere quello che si adatta alle tue attività di trading. Tuttavia, anche ora è difficile sopravvalutare l'importanza di questo Wizard per i trader che non hanno competenze di programmazione. Ti consente di semplificare notevolmente il processo di sviluppo del robot di trading, creando diversi moduli EA per te. Un set completo di strumenti di lavoro per il trading automatizzato è ora disponibile non solo per gli sviluppatori MQL, ma anche per i trader ordinari. Scarica il terminale MetaTrader 5 e osservalo tu stesso.







