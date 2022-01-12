Créez votre propre Expert Advisor dans l'assistant MQL5

La connaissance des langages de programmation n'est plus un prérequis pour créer des robots de trading. Auparavant, le manque de compétences en programmation était un obstacle infranchissable à la mise en œuvre de ses propres stratégies de trading, mais avec l'apparition du MQL5 Wizard, la situation a radicalement changé. Les traders débutants peuvent cesser de s'inquiéter en raison du manque d'expérience en programmation - avec le nouvel assistant, qui vous permet de générer le code Expert Advisor, ce n'est plus nécessaire. Le programme fera tout le travail lui-même.



Pratiquement chaque Expert Advisor se compose de trois modules indépendants - signaux, gestion de l'argent et le trailing stop. Et parce que les modules peuvent être mis en œuvre de différentes manières, il existe de nombreuses combinaisons d'Expert Advisors possibles. Ainsi, vous pouvez construire un EA à votre convenance. Il vous suffit de spécifier les paramètres souhaités et de sélectionner les composants nécessaires - et le MQL5 Wizard fera le reste. La création de robots de trading n'a jamais été aussi simple et rapide. En seulement quatre clics - l'Expert Advisor qui va faire du trading selon votre stratégie est prêt !





À quelle signaux de tradingvotre EA répondra-t-il ? Quel système de gestion de l'argent va-t-il utiliser ? Comment la Trailing Stop sera-t-elle mise en œuvre ? En répondant à ces questions, il est facile d'avoir un Expert Advisor prêt. Après la compilation, il ne vous reste plus qu'à tester l'Expert Advisor que vous avez construit à partir de blocs, puis à l'optimiser en choisissant les meilleurs paramètres. Après toutes ces étapes, vous obtiendrez un EA fonctionnel, totalement prêt à l'emploi. Il effectuera du trading en fonction des algorithmes de signaux de trading, de gestion de l'argent et de trailing stop choisis dans l'assistant.





L'ensemble de paramètres et d'algorithmes du MQL5 Wizard sera élargi au fil du temps. Vous aurez accès à un plus large éventail de possibilités et à différentes combinaisons d'Expert Advisors, parmi lesquelles vous pourrez choisir celle qui convient à vos activités de trading. Cependant, même aujourd'hui, il est difficile de surestimer l'importance de cet assistant pour les traders qui n'ont pas de compétences en programmation. Il vous permet de simplifier considérablement le processus de développement de robots de trading, en créant pour vous différents modules EA. Un ensemble complet d'outils de travail pour le trading automatisé est désormais disponible non seulement pour les développeurs développeurs MQL, mais également pour les traders ordinaires. Téléchargez le terminal MetaTrader 5 et voyez par vous-même.







