Мастер MQL5: Как написать свой модуль управления капиталом и рисками

Введение

В MetaTrader 5 имеется мощный инструмент для быстрой проверки торговых идей. Это генерация экспертов с помощью Мастера MQL5 на основе готовых торговых стратегий.

Эксперт, который создается Мастером MQL5, стоит на четырех столпах - четырех базовых классах:





Рисунок 1. Структура базового класса CExpert



Класс CExpert (или его наследник) является главным "двигателем" эксперта. Экземпляр класса CExpert, содержит в себе по одному экземпляру классов CExpertSignal, CExpertMoney и CExpertTrailing (или их наследников).

Класс CExpertSignal является основой генератора торговых сигналов. Экземпляр наследника класса CExpertSignal, включенный в состав класса CExpert, основываясь на встроенных алгоритмах, предоставляет эксперту информацию о возможности входа в рынок, уровнях входа и установки защитных ордеров. Решение по входу в рынок принимает эксперт. Более подробно класс CExpertSignal и работа с ним рассмотрены в статье "Мастер MQL5: Как написать свой модуль торговых сигналов". Класс CExpertMoney является основой механизма управления капиталом и рисками. Экземпляр наследника класса CExpertMoney, включенный в состав класса CExpert, основываясь на встроенных алгоритмах, предоставляет эксперту информацию о возможных объемах открытия позиций и установки отложенных ордеров. Решение по объемам принимает эксперт. Класс CExpertTrailing является основой механизма сопровождения открытых позиций. Экземпляр наследника класса CExpertTrailing, включенный в состав класса CExpert, основываясь на встроенных алгоритмах, предоставляет эксперту информацию о возможности модификации защитных ордеров позиции. Решение по модификации ордеров принимает эксперт. Более подробно класс CExpertTrailing и работа с ним будут рассмотрены в отдельной статье.

Кроме того, членами класса CExpert являются экземпляры классов:

CExpertTrade (для осуществления торговых операций)

CIndicators (для управления индикаторами и таймсериями, задействованными в работе эксперта).



CSymbolInfo (для получения информации об инструменте)

CAccountInfo (для получения информации о состоянии торгового счета)

CPositionInfo (для получения информации о позициях)

COrderInfo (для получения информации об отложенных ордерах)

Далее по тексту, говоря "эксперт", мы будем подразумевать экземпляр класса CExpert или его наследника.

Более подробно класс CExpert и работа с ним будут рассмотрены в отдельной статье.

1. Базовый класс CExpertMoney

Как уже говорилось выше, класс CExpertMoney является основой механизма управления капиталом и рисками. Для связи с "внешним миром" класс CExpertMoney имеет набор публичных виртуальных методов:

Инициализация Описание virtual Init

Инициализация экземпляра класса обеспечивает синхронизацию данных модуля с данными эксперта Percent

Установка значения параметра "Процент риска" virtual ValidationSettings Проверка корректности установленных параметров

virtual InitIndicators

Создание и инициализация всех индикаторов и таймсерий, необходимых для работы механизма управления капиталом и рисками Методы проверки необходимости открытия/разворота/закрытия позиций virtual CheckOpenLong

Определение объема для открытия длинной позиции virtual CheckOpenShort

Определение объема для открытия короткой позиции virtual CheckReverse

Определение объема для разворота позиции virtual CheckClose

Определение необходимости закрытия позиции







Описание методов

1.1. Методы инициализации

1.1.1 Init

Метод Init() автоматически вызывается сразу после присоединения экземпляра класса к эксперту. Переопределения метода не требуется.

virtual bool Init(CSymbolInfo* symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, double adjusted_point);

1.1.2 Percent

Метод Percent() вызывается для настройки соответствующего параметра. Параметр может принимать значения от 0.0 до 100.0 включительно. Значение параметра по умолчанию 100.0. Переопределения метода не требуется.

void Percent(double percent) ;

1.1.3 ValidationSettings

Метод ValidationSettings() вызывается из эксперта после установки всех параметров. Необходимо переопределить метод в случае наличия дополнительных параметров настройки.

virtual bool ValidationSettings();

Переопределенный метод должен возвращать true, если все параметры корректны (пригодны для использования). Если хотя бы один из параметров неверный, метод должен возвращать false (дальнейшая работа невозможна). Переопределенный метод должен вызывать метод базового класса с проверкой результата.



Базовый класс CExpertMoney имеет устанавливаемый параметр Percent и, соответственно, метод базового класса, выполнив проверку параметра, возвращает true если значение попадает в допустимый интервал, иначе возвращается false.

1.1.4 InitIndicators

Метод InitIndicators() осуществляет создание и инициализацию всех необходимых индикаторов и таймсерий. Вызывается из эксперта после установки всех параметров и успешной проверки их корректности. Необходимо переопределить метод в том случае, если механизм управления капиталом и рисками использует в работе хотя бы один индикатор или таймсерию.

virtual bool InitIndicators(CIndicators* indicators);

Индикаторы и/или таймсерии должны использоваться через соответствующие классы Стандартной библиотеки. Указатели всех индикаторов и/или таймсерий должны быть добавлены в коллекцию индикаторов эксперта (указатель на которую передается в качестве параметра).

Переопределенный метод должен возвращать true, если все манипуляции с индикаторами и/или таймсериями прошли успешно (они пригодны для использования). В случае, если хотя бы одна операция с индикаторами и/или таймсериями завершилась с ошибкой, метод должен возвращать false (дальнейшая работа невозможна).

Базовый класс CExpertMoney не использует индикаторов и таймсерий, соответственно, метод базового класса всегда возвращает true, не выполняя никаких действий.

1.2. Методы определения объема позиции

1.2.1 CheckOpenLong

Метод CheckOpenLong() производит расчет объема для открытия длинной позиции. Вызывается экспертом для определения объема открытия длинной позиции. Необходимо переопределить метод в случае, если предполагается рассчитывать объем открытия длинной позиции по алгоритму, отличному от реализованного в базовом классе.

virtual double CheckOpenLong( double price, double sl);

Метод должен реализовывать алгоритм расчета объема для открытия длинной позиции. Метод должен возвращать рассчитанное значение объема.

Базовый класс CExpertMoney фактически не имеет встроенного алгоритма расчета объема для открытия длинной позиции. Метод базового класса всегда возвращает минимально возможный для финансового инструмента объем.

1.2.2 CheckOpenShort

Метод CheckOpenShort() производит расчет объема для открытия короткой позиции. Вызывается экспертом для определения объема открытия короткой позиции. Необходимо переопределить метод в случае, если предполагается рассчитывать объем открытия короткой позиции по алгоритму, отличному от реализованного в базовом классе.

virtual double CheckOpenShort( double price, double sl);

Метод должен реализовывать алгоритм расчета объема для открытия короткой позиции. Метод должен возвращать рассчитанное значение объема.

Базовый класс CExpertMoney не имеет встроенного алгоритма расчета объема для открытия короткой позиции. Метод базового класса всегда возвращает минимально возможный для финансового инструмента объем.

1.2.3 CheckReverse

Метод CheckReverse() производит расчет объема для разворота позиции. Вызывается экспертом для определения объема торговой операции разворота позиции. Необходимо переопределить метод в случае, если предполагается рассчитывать объем разворота позиции по алгоритму, отличному от реализованного в базовом классе (например, разворот удвоенным объемом).

virtual double CheckReverse( CPositionInfo* position, double sl);

Метод должен реализовывать алгоритм расчета объема для разворота позиции, информацию о которой можно получить по указателю position. Метод должен возвращать рассчитанное значение объема для разворота позиции.

Базовый класс CExpertMoney имеет следующий алгоритм расчета объема для разворота позиции - развернуть позицию таким образом, чтобы результатом разворота явилась противоположная позиция с минимально возможным объемом.

1.2.4 CheckClose

Метод CheckClose() проверяет необходимость закрытия позиции (с точки зрения управления капиталом и рисками). Вызывается экспертом для определения необходимости закрытия позиции. Необходимо переопределить метод в случае, если предполагается закрывать позицию по алгоритму, отличному от реализованного в базовом классе (например, частичное закрытие позиции).

virtual double CheckClose( CPositionInfo* position);

Метод должен реализовывать алгоритм определения необходимости закрытия позиции, информацию о которой можно получить по указателю position. Метод должен возвращать рассчитанное значение объема для закрытия позиции.

Базовый класс CExpertMoney имеет следующий алгоритм определения необходимости закрытия позиции: метод базового класса предлагает закрыть позицию полностью, если текущий убыток позиции больше чем заданный процент депозита.





2. Пишем свой механизм управления капиталом и рисками



Теперь, когда мы рассмотрели структуру базового класса CExpertMoney, можно приступать к созданию собственного механизма управления капиталом и рисками. Для простоты далее по тексту вместо "механизм управления капиталом и рисками" будем использовать"манименеджер".

Как уже говорилось выше, класс CExpertMoney представляет собой набор публичных виртуальных "веревочек" - методов, "подергав" за которые эксперт может узнать мнение манименеджера по поводу объема входа в рынок в ту или другую сторону.

Поэтому нашей первоочередной задачей является создание собственного класса манименеджера, унаследовав его от класса CExpertMoney и переопределив соответствующие виртуальные методы с реализацией необходимых алгоритмов.



Вторая наша задача (не менее важная) - сделать так, чтобы наш класс "увидел" Мастер MQL5. Но, обо всем по порядку.

2.1. Создание класса генератора торговых сигналов



Приступим.

Для начала создадим (например, при помощи того же Мастера MQL5) включаемый файл с расширением mqh.

Выберем в меню Файл пункт "Создать" (или комбинацией клавиш Ctrl+N) и укажем создание включаемого файла:



Рисунок 2. Создаем включаемый файл Мастером MQL5



Следует отметить, что для того чтобы этот файл был потом "обнаружен" Мастером MQL5 как манименеджер, его следует создать в папке Include\Expert.



Для того чтобы не "мусорить" в Стандартной библиотеке, создадим свою папку Include\Expert\Money\MyMoneys, а в ней файл SampleMoney.mqh, указав эти параметры в Мастере МQL5:





Рисунок 3. Настройка расположения включаемого файла



В результате работы Мастера MQL5 получился шаблон:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com"

Далее следует исключительно "ручная" работа. Уберем лишнее и добавим необходимое - включаемый файл ExpertMoney.mqh Стандартной библиотеки, оставив в нем пока пустое описание класса.

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #include <Expert\ExpertMoney.mqh> class CSampleMoney : public CExpertMoney { };

Теперь необходимо определиться с алгоритмами.



За основу нашего манименеджера возьмем следующий алгоритм: В "нормальных" условиях предлагается использовать фиксированный, заранее заданный, объем сделки. Но, если предыдущая позиция закрылась с убытком, то предлагается открыть позицию удвоенного объема.

Отразим это в нашем файле.

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #include <Expert\ExpertMoney.mqh> class CSampleMoney : public CExpertMoney { };

Определим список параметров настройки нашего манименеджера. Списка, как такового, не будет. Все настройки уложатся в один-единственный параметр, который будет определять объем сделки в "нормальных" условиях.

Параметр настройки будет храниться в защищенном члене данных класса. Доступ к параметру будет осуществляться через соответствующий публичный метод. В конструкторе класса параметр будет инициализирован значением по умолчанию. Для проверки параметров настройки переопределим виртуальный метод ValidationSettings согласно описанию базового класса.

Отразим эти изменения в нашем файле:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #include <Expert\ExpertMoney.mqh> class CSampleMoney : public CExpertMoney { protected : double m_lots; public : CSampleMoney(); void Lots( double lots) { m_lots=lots; } }; void CSampleMoney::CSampleMoney() { m_lots= 0.1 ; }

Отдельно рассмотрим, как правильно реализовать метод ValidationSettings(). Тонкость состоит в том, что базовый класс уже имеет один параметр настройки, который тоже требует проверки.

Поэтому в своем переопределенном методе ValidationSettings() мы должны вызвать метод ValidationSettings() базового класса с проверкой результата выполнения.

Реализация метода ValidationSettings():



bool CSampleMoney::ValidationSettings() { if (!CExpertMoney::ValidationSettings()) return (false); if (m_lots<m_symbol.LotsMin() || m_lots>m_symbol.LotsMax()) { printf ( __FUNCTION__ + ": объем сделки должен быть в диапазоне от %f до %f" ,m_symbol.LotsMin(),m_symbol.LotsMax()); return (false); } if ( MathAbs (m_lots/m_symbol.LotsStep()- MathRound (m_lots/m_symbol.LotsStep()))> 1.0 E- 10 ) { printf ( __FUNCTION__ + ": объем сделки должен быть кратен %f" ,m_symbol.LotsStep()); return (false); } return (true); }

С настройками мы закончили, перейдем к "работе" манименеджера. Нам понадобится метод, который будет определять факт убыточности предыдущей сделки и, в случае необходимости, ее (сделки) объем. Объявим его в описании класса:

class CSampleMoney : public CExpertMoney { protected : double m_lots; public : CSampleMoney(); void Lots( double lots) { m_lots=lots; } virtual bool ValidationSettings(); protected : double CheckPrevLoss(); };

Реализация метода:

double CSampleMoney::CheckPrevLoss() { double lot= 0.0 ; HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int deals= HistoryDealsTotal (); CDealInfo deal; for ( int i=deals- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (!deal.SelectByIndex(i)) { printf ( __FUNCTION__ + ": ошибка выбора сделки по индексу" ); break ; } if (deal. Symbol ()!=m_symbol.Name()) continue ; if (deal.Profit()< 0.0 ) lot=deal.Volume(); break ; } return (lot); }

Рассмотрим наши алгоритмы еще раз, более подробно (хотя подробнее уже некуда).

Не вдаваясь в нюансы отметим, что наш манименеджер будет предлагать наращивать объем сделок при получении убытка в предыдущей сделке. Если же убытка в предыдущей сделке не было, мы будем предлагать открыть позицию фиксированным объемом, определенным параметром настройки.

Для этого мы переопределим виртуальные методы CheckOpenLong и CheckOpenShort, наполнив их соответствующим функционалом.

Описание класса:

class CSampleMoney : public CExpertMoney { protected : double m_lots; public : CSampleMoney(); void Lots( double lots) { m_lots=lots; } virtual bool ValidationSettings(); virtual double CheckOpenLong( double price, double sl); virtual double CheckOpenShort( double price, double sl); protected : double CheckPrevLoss(); };

Реализации методов CheckOpenLong и CheckOpenShort практически не отличаются. Оба метода определяют необходимость наращивания объема вызывая ранее реализованный метод CheckPrevLoss.

Далее нужно учесть то, что мы не можем бесконечно наращивать торговый объем. Существуют два ограничения на объем позиции:

Максимальный объем для заключения сделки для символа , указанный в настройках сервера ( SYMBOL_VOLUME_MAX ). Наличие необходимого количества свободных средств на депозите.

Реализация методов CheckOpenLong и CheckOpenShort:

double CSampleMoney::CheckOpenLong( double price, double sl) { if (m_symbol== NULL ) return ( 0.0 ); double lot= 2 *CheckPrevLoss(); if (lot== 0.0 ) lot=m_lots; double maxvol=m_symbol.LotsMax(); if (lot>maxvol) lot=maxvol; if (price== 0.0 ) price=m_symbol.Ask(); maxvol=m_account.MaxLotCheck(m_symbol.Name(), ORDER_TYPE_BUY ,price,m_percent); if (lot>maxvol) lot=maxvol; return (lot); } double CSampleMoney::CheckOpenShort( double price, double sl) { if (m_symbol== NULL ) return ( 0.0 ); double lot= 2 *CheckPrevLoss(); if (lot== 0.0 ) lot=m_lots; double maxvol=m_symbol.LotsMax(); if (lot>maxvol) lot=maxvol; if (price== 0.0 ) price=m_symbol.Bid(); maxvol=m_account.MaxLotCheck(m_symbol.Name(), ORDER_TYPE_SELL ,price,m_percent); if (lot>maxvol) lot=maxvol; return (lot); }

Первую задачу мы решили. Приведенный выше код - это "исходник" класса манименеджера, удовлетворяющего нашему "Техническому Заданию".





2.2. Создание описания созданного класса манименеджера для Мастера MQL5



Теперь перейдем к решению второй задачи. Наш манименеджер должен "опознаваться" генератором торговых стратегий Мастера MQL5.

Первое необходимое условие мы выполнили: разместили файл там, где его "обнаружит" Мастер MQL5. Но этого мало. Мастер MQL5 должен не только "обнаружить" файл, но и "опознать" его. Для этого нам нужно добавить в исходный текст описатель класса для Мастера MQL5.



Описатель класса - это блок комментариев, составленный по определенным правилам.

Рассмотрим эти правила.

1. Блок комментариев должен начинаться строками:

2. Следующая строка - это текстовый описатель (то, что мы увидим в Мастере MQL5 при выборе сигнала) в формате "//| Title=<Текст> |". Если текст великоват для одной строки, следом за ней можно добавить еще одну (но не более).

В нашем случае получится:

3. Дальше следует строка с указанием типа класса в формате "//| Type=<Тип> |". Поле <Тип> должно иметь значение Money (кроме манименеджеров Мастер MQL5 знает и другие типы классов).

Пишем:

4. Следующая строка в формате "//| Name=<Имя> |" - короткое имя сигнала (используется Мастером MQL5 для генерации уникальных имен глобальных переменных эксперта).



У нас будет:

5. Имя класса - важный элемент описания. В строке с форматом "//| Class=<ИмяКласса> |", параметр <ИмяКласса> должен совпадать с именем нашего класса:

6. Эта строка нами не заполняется, но присутствовать обязана (это ссылка на раздел справки):

7. Далее идут описания параметров настройки сигнала.



Это набор строк (количество строк совпадает с количеством параметров настройки).

Формат каждой строки "//| Parameter=<ИмяМетода>,<ТипПараметра>,<ЗначениеПоУмолчанию> |".



Наш набор параметров будет выглядеть так:

8. Блок комментариев должен заканчиваться строками:

По пунктам 2-7 нужно дать дополнительные пояснения. Разделы описателя класса содержат ключевые слова (Title, Type, Name, Class, Page, Parameter). К сожалению, Мастер MQL5 не может интерпретировать всевозможные комбинации символов как части описания класса. Поэтому, во избежание лишних ошибок, нужно писать так:

[Слэш][Слэш][ВертикальнаяЛиния][Пробел]<КлючевоеСлово>[ЗнакРавенства]<Описание>;

Поэтому, во избежание лишних ошибок, нужно писать так: <Описание> может содержать пробелы только для ключевого слова Title. Пункты 1 и 8 должны быть скопированы "один в один".

Описатель класса (первая строка) должен быть найден в файле не позднее 20 строки. Описатель класса (первая строка) должен быть найден в файле не позднее 20 строки.

Добавим описатель в исходный код.

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #include <Expert\ExpertMoney.mqh> #include <Trade\DealInfo.mqh> class CSampleMoney : public CExpertMoney { protected : double m_lots; public : CSampleMoney(); void Lots( double lots) { m_lots=lots; } virtual bool ValidationSettings(); virtual double CheckOpenLong( double price, double sl); virtual double CheckOpenShort( double price, double sl); protected : double CheckPrevLoss(); }; void CSampleMoney::CSampleMoney() { m_lots= 0.1 ; } bool CSampleMoney::ValidationSettings() { if (!CExpertMoney::ValidationSettings()) return (false); if (m_lots<m_symbol.LotsMin() || m_lots>m_symbol.LotsMax()) { printf ( __FUNCTION__ + ": объем сделки должен быть в диапазоне от %f до %f" ,m_symbol.LotsMin(),m_symbol.LotsMax()); return (false); } if ( MathAbs (m_lots/m_symbol.LotsStep()- MathRound (m_lots/m_symbol.LotsStep()))> 1.0 E- 10 ) { printf ( __FUNCTION__ + ": объем сделки должен быть кратен %f" ,m_symbol.LotsStep()); return (false); } return (true); } double CSampleMoney::CheckOpenLong( double price, double sl) { if (m_symbol== NULL ) return ( 0.0 ); double lot= 2 *CheckPrevLoss(); if (lot== 0.0 ) lot=m_lots; double maxvol=m_symbol.LotsMax(); if (lot>maxvol) lot=maxvol; if (price== 0.0 ) price=m_symbol.Ask(); maxvol=m_account.MaxLotCheck(m_symbol.Name(), ORDER_TYPE_BUY ,price,m_percent); if (lot>maxvol) lot=maxvol; return (lot); } double CSampleMoney::CheckOpenShort( double price, double sl) { if (m_symbol== NULL ) return ( 0.0 ); double lot= 2 *CheckPrevLoss(); if (lot== 0.0 ) lot=m_lots; double maxvol=m_symbol.LotsMax(); if (lot>maxvol) lot=maxvol; if (price== 0.0 ) price=m_symbol.Bid(); maxvol=m_account.MaxLotCheck(m_symbol.Name(), ORDER_TYPE_SELL ,price,m_percent); if (lot>maxvol) lot=maxvol; return (lot); } double CSampleMoney::CheckPrevLoss() { double lot= 0.0 ; HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int deals= HistoryDealsTotal (); CDealInfo deal; for ( int i=deals- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (!deal.SelectByIndex(i)) { printf ( __FUNCTION__ + ": ошибка выбора сделки по индексу" ); break ; } if (deal. Symbol ()!=m_symbol.Name()) continue ; if (deal.Profit()< 0.0 ) lot=deal.Volume(); break ; } return (lot); }

Ну вот и все. Манименеджер готов к использованию.

Для того чтобы генератор торговых стратегий Мастера MQL5 смог использовать наш манименеджер, нужно перезапустить MetaEditor (Мастер MQL5 сканирует папку Include\Expert только при загрузке).

После перезапуска MetaEditor созданный модуль манименеджера можно использовать в Мастере MQL5:







Рисунок 5. Созданный манименеджер в Мастере MQL5

Входные параметры, указанные в разделе описания параметров манименеджера, стали доступными:







Рисунок 6. Входные параметры созданного манименеджера в Мастере MQL5

Наилучшие значения входных параметров реализованной торговой стратегии могут быть найдены при помощи Тестера стратегий терминала MetaTrader 5.

На рис.7 приведены результаты тестирования советника, торгующего по данной системе управления капиталом (EURUSD H1, период тестирования 01.01.2010-05.01.2011).

Рисунок 7. Результаты тестирования на истории стратегии с модулем управления капиталом с удвоением после убытка



При создании советника использовался модуль торговых сигналов, реализованный в статье "Мастер MQL5: Как написать свой модуль торговых сигналов". Параметры советника: (PeriodMA=12, ShiftMA=0, MethodMA=MODE_EMA, AppliedMA=PRICE_CLOSE, Limit=-70, StopLoss=145, TakeProfit=430, Expiration=10, Lots=0.1, Percent=100).





Заключение



Генератор торговых стратегий Мастера MQL5 значительно упрощает проверку торговых идей. В основе кода сгенерированного эксперта лежат классы торговых стратегий Стандартной библиотеки, на базе которых строятся конкретные реализации классов торговых сигналов, классов управления капиталом и рисками и классов сопровождения позиций.

В статье рассказывается о том, как написать и подключить в Мастер MQL5 свой собственный модуль управления капиталом и рисками. В качестве примера рассматривается создание алгоритма управления капиталом, в котором размер торгового объема определяется в зависимости от результатов предыдущей сделки. Рассматривается структура и формат описания созданного класса для Мастера MQL5.