MQL5 마법사에 나만의 Expert Advisor 만들기

이제는 프로그래밍 언어를 몰라도 매매 봇을 만들 수 있게 되었습니다. 옛날에는 프로그래밍을 할 줄 모르면 자신의 매매 전략을 도입하여 봇을 만들기가 무척 어려웠습니다만, MQL5 마법사가 도입되면서 상황은 급반전하였습니다. 이제 신규 트레이더들은 프로그래밍 경험이 없다고해서 두려워할 필요가 없어졌습니다. 새로운 MQL5 마법사와 함께라면 Expert Advisor를 짜는데에 프로그래밍 경험은 필요 없습니다. 마법사가 모든 일을 마법처럼 처리해줄 것입니다.



모든 Expert Advisor에는 3개의 모듈이 있습니다 - 시그널, 자금 관리 및 추종 관련. 이러한 모듈이 다양한 방식으로 구성될 수 있기 때문에 Expert Advisor를 만들 수 있는 조합은 상당히 다채롭습니다. 그렇기에 EA를 자신이 원하는 방식으로 만들 수 있습니다. 원하는 패러미터를 입력하고 필요한 부품만을 선택하면 됩니다. 나머지는 MQL5 마법사가 전부 처리해줄테니까요. 매매 봇을 이렇게 쉽게 만들 수 있다니 기적입니다. 딱 4번 클릭 하면 당신의 전략대로 매매하는 Expert Advisor가 완성되는 것이죠!





당신의 EA는 어떠한 매매 시그널에 반응해야합니까? 어떠한 자금 관리 시스템을 사용해야합니까? 어떤 식으로 추적 손절매가 도입되어야할까요? 이러한 질문에 대한 해답을 찾는 것으로 Expert Advisor를 쓸 준비가 완료됩니다. 컴파일이 완료되면 Expert Advisor를 블록 대상으로 시험하고 제일 나은 패러미터를 이용하여 최적화하게 됩니다. 이러한 과정을 모두 거치면 EA의 준비가 완료되어 매매가 가능하게 됩니다. 이후 마법사에 설정된 매매 시그널 알고리즘에 따라 매매, 자금 관리 ,그리고 추적 손절매를 시행할 것입니다.





MQL5 마법사에 쓸 수 있는 패러미터와 알고리즘은 앞으로도 확장될 예정입니다. 보다 다양한 Expert Advisor 조합과 가능성을 즐기실 수 있게 될 것이며, 그 안에서 자신의 매매 활동에 맞는 것을 찾을 수 있게 되실 것입니다. 게다가 프로그래밍 스킬이 없는 트레이더들에게는 이 마법사가 아주 편리하게 사용될 수 있습니다. MQL5 마법사를 이용하여 매매 봇 개발, 다양한 EA 모듈 개발 등을 크게 간편화시킬 수 있습니다. 자동화 매매는 더 이상 MQL-개발자만의 전유물이 아니라 일반 트레이더들에게까지도 열려있습니다. MetaTrader 5 터미널을 다운받아 직접 확인해보십시오.







