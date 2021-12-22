MQL5 Sihirbazında Kendi Expert Advisor'ınızı Oluşturun

Programlama dilleri bilgisi artık alım satım robotları oluşturmak için bir ön koşul değildir. Daha önce programlama becerilerinin eksikliği, kişilerin kendi alım satım stratejilerini uygulaması için aşılmaz bir engeldi, ancak MQL5 Sihirbazı'nın ortaya çıkmasıyla durum kökten değişti. Acemi yatırımcılar, programlama deneyimi eksikliği nedeniyle endişelenmeyi bırakabilirler - Expert Advisor kodu oluşturmanıza olanak tanıyan yeni Sihirbaz ile artık buna gerek kalmadı. Program tüm işi kendisi yapacak.



Hemen hemen her Expert Advisor üç bağımsız modülden oluşur; sinyaller, para yönetimi ve takip eden zarar durdurucu. Modüller çeşitli şekillerde uygulanabildiği için, Expert Advisor'ların birçok olası kombinasyonu vardır. Böylece kendinize uygun bir EA oluşturabilirsiniz. Yalnızca istenen parametreleri belirtmeniz ve gerekli bileşenleri seçmeniz yeterlidir; gerisini MQL5 Sihirbazı halledecektir. Alım satım robotlarının oluşturulması hiç bu kadar hızlı ve basit olmamıştı. Sadece dört tıklama sonucunda stratejinize göre Expert Advisor alım satımı hazır!





EA'nız hangi alım satım sinyallerine yanıt verecek? Hangi para yönetim sistemini kullanacak? Takip eden zarar durdurucu nasıl uygulanacak? Bu sorulara cevap vererek hazır bir Expert Advisor edinmek çok kolay. Derlemeden sonra, bloklardan oluşturduğunuz Expert Advisor'ı yalnızca test etmeniz ve ardından en iyi parametreleri seçerek optimize etmeniz yeterlidir. Tüm bu adımlardan sonra, tamamen alım satım işlemine hazır, uygulanabilir bir EA elde etmiş olacaksınız. Sihirbazda seçilen alım satım sinyalleri, para yönetimi ve takip eden zarar durdurucu algoritmalarına uygun olarak alım satım yapacaktır.





MQL5 Sihirbazı'nın parametre ve algoritma kümesi zamanla genişletilecektir. Daha geniş bir olasılık yelpazesine ve farklı Expert Advisor kombinasyonlarına erişebilecek ve bunlar arasından alım satım faaliyetlerinize uygun olanı seçebileceksiniz. Ancak, şimdi dahi, programlama becerilerine sahip olmayan yatırımcılar için bu Sihirbazın önemini abartmamak zor. Bu, sizin için farklı EA modülleri oluşturarak alım satım robotu geliştirme sürecini büyük ölçüde basitleştirmenize olanak tanır. Otomatik alım satım işlemi için eksiksiz bir çalışma araçları seti artık yalnızca MQL geliştiricileri için değil, aynı zamanda sıradan yatırımcılar için de mevcuttur. MetaTrader 5 terminalini indirin ve kendiniz görün.







