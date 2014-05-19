用 MQL5 向导创建您自己的 EA 交易

编程语言知识不再是创建自动交易的一个先决条件。以前，缺乏编程技能是实现自己的交易策略的不可逾越的障碍，但是随着 MQL5 向导的出现，这种情况迅速改变了。交易新手能够不再因为缺乏编程经验而担心 - 使用让您能够生成 EA 代码的新向导，编程经验不再是必不可少的了。程序能够自己完成所有工作。

几乎每一个 EA 交易都由三个独立的模块组成 - 信号、资金管理和跟踪止损。并且因为可以用各种方式实施模块，所以存在很多可能的 EA 交易组合。因此，您可以依据您的喜好构建一个 EA。您只需要指定需要的参数并选择必要的组件 - MQL5 向导将完成余下的工作。创建自动交易再也不能更快更简单了。只需要四次单击 - 依据您的策略进行交易的 EA 即准备就绪！

您的 EA 要响应什么交易信号？它使用什么资金管理系统？如何实施跟踪止损？回答这些问题，获得一个准备就绪的 EA 就是如此简单。编译之后，您只需要测试刚刚建立的 EA 交易，然后通过选择最佳参数对其进行优化。完成所有这些步骤之后，您将得到一个可以能够工作的 EA 交易，为完全做好交易准备。它将依据在向导中选择的交易信号、资金管理和跟踪止损算法进行交易。

MQL5 向导的参数和算法集合将随着时间的推移而扩展。您将能够使用更广泛的功能和不同的 EA 交易组合，您能从中选择一个适合您的交易活动。然而，即使是现在，也难以高估此向导对没有编程技能的交易者的重要性。它让您能够大大简化自动交易的开发过程，为您创建不同的 EA 模块。现在，一套完整的自动交易工具不仅可供 MQL 开发人员使用，也可供普通交易者使用。请下载 MetaTrader 5 客户端并自已查看。