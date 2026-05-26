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Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 48): Индекс гармонии нескольких таймфреймов с панелью взвешенного смещения

Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 48): Индекс гармонии нескольких таймфреймов с панелью взвешенного смещения

MetaTrader 5Примеры |
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Christian Benjamin
Christian Benjamin

Содержание


Введение

Как трейдеры, работающие с ценовым движением (Price Action), мы опираемся на структурную ясность – понимание того, как рынок ведет себя на разных таймфреймах, прежде чем входить в сделку. Однако одна из постоянных проблем торговли на нескольких таймфреймах заключается в том, как добиться согласованности между этими уровнями. На H4 график может выглядеть бычьим, на H1 – показывать нерешительность, а на M15 – уже разворот, из-за чего у трейдера возникает противоречивая картина и снижается уверенность.  

В этой 48-й части серии Разработка инструментария для анализа Price Action мы рассматриваем решение этой проблемы через создание индекса гармонии нескольких таймфреймов (HI) – механизма, который математически выражает согласованность между таймфреймами в виде единого нормализованного значения. Объединяя направленность нескольких структурных сигналов в единый итоговый показатель, HI позволяет трейдерам видеть на одной панели, находится ли рынок в состоянии согласованности между таймфреймами или, наоборот, демонстрирует расхождение. 

В этой статье рассматриваются концептуальная основа Индекса гармонии, алгоритм определения на базе структурной логики трех баров, метод взвешивания и сглаживания вклада каждого таймфрейма, а также функциональные возможности, которые превращают его в практический торговый инструмент. Многоуровневая структура делает HI одновременно визуальным инструментом для дискреционных трейдеров и количественным фильтром для алгоритмических систем на платформе MetaTrader 5. К концу статьи вы поймете, как реализовать индекс гармонии и интерпретировать цветовую индикацию панели, алерты и сигнальные маркеры, чтобы принимать решения точнее и увереннее в условиях мультитаймфреймового анализа.


Концепция и алгоритм

В торговле ценовым движением на нескольких таймфреймах задача состоит в том, чтобы выявлять тренды на отдельных графиках и сводить эти сигналы в единое направленное смещение. Младшие таймфреймы, такие как M15 и H1, незаменимы для отслеживания более мелких движений и ранних сигналов входа, тогда как старшие таймфреймы, такие как H4 и D1, задают доминирующий тренд и ключевые структурные уровни. Однако на быстро меняющемся рынке эти таймфреймы часто дают противоречивые сигналы. Без системного способа количественно оценить согласованность трейдерам приходится полагаться на субъективные и трудоемкие оценки. Индекс гармонии нескольких таймфреймов (HI) решает эту проблему, сводя структурные смещения по каждому таймфрейму к единому нормализованному числовому показателю в диапазоне от -1.0 до +1.0. Этот расчет в реальном времени упрощает принятие решений, дает наглядную картину на панели и позволяет автоматически генерировать алерты и сигналы.

Логика определения смещения

Определение смещения (bias) начинается с функции GetStructureBias(), которая анализирует последние три закрытых бара на каждом включенном таймфрейме:

Правило лестницы из трех баров


Если строгое условие лестницы не выполняется, алгоритм переходит к правилу цены закрытия:

Наконец, если оба условия не выполняются или данные неполны, смещение определяется прямым сравнением цен закрытия двух последних баров. Такой многоуровневый подход гарантирует, что очевидные устойчивые тренды распознаются строгими правилами, а более тонкие изменения смещения все равно выявляются резервным методом на основе цен закрытия. Это позволяет игнорировать неполные бары и снижает вероятность ложной нейтральности в условиях повышенной волатильности.

Расчет взвешенного индекса гармонии

Когда для каждого таймфрейма вычислено значение смещения (+1 – бычий, 0 – нейтральный, -1 – медвежий), HI объединяет их по взвешенной формуле:

Здесь weight(i) – это заданный пользователем коэффициент, который определяет важность (вес) данного таймфрейма. Результат нормализуется в диапазоне [-1.0, +1.0], что обеспечивает единую шкалу независимо от весов.

Например, рассмотрим такой пример:

  • M15: Смещение = +1, вес = 0,10, вклад = +0,10
  • H1: Смещение = +1, вес = 0,20, вклад = +0,20
  • H4: Смещение = 0, вес = 0,30, вклад = 0,00
  • D1: Смещение = +1, вес = 0,40, вклад = +0,40

WeightedSum = 0.10+0.20+0.00+0.40 = 0.70, TotalWeight = 1.0

  • Индекс гармонии (HI) = (0,70/1,0) = 0,70

Значение HI, равное 0,70, указывает на умеренно сильный бычий консенсус и находится чуть ниже значимого порога, если он установлен на уровне 0,8.

Сглаживание HI с помощью EMA

Рыночные условия, особенно на младших таймфреймах, могут вызывать резкие колебания значений HI. Чтобы снизить шум сигналов, индекс гармонии применяет сглаживание с помощью экспоненциальной скользящей средней (EMA):

Такое сглаживание EMA дает более плавную оценку направленного смещения тренда:

  • короткие периоды EMA → более чувствительны, подходят для скальпинга;
  • более длинные периоды EMA → более стабильны, лучше подходят для свинг-трейдинга.

Сглаживание EMA уменьшает количество ложных алертов и делает пересечения порогов надежнее.

Классификация состояний на основе порогов

Хотя индекс гармонии дает точное числовое значение, чтобы сделать его практически применимым в торговле, нужны четкие правила классификации. Сырые десятичные значения могут быть полезны аналитикам, но на рабочем графике их смысл должен считываться сразу, без дополнительных вычислений в уме. Для этого индекс гармонии применяет двухуровневую систему порогов, которая определяет значимые и умеренные состояния смещения как для бычьих, так и для медвежьих сценариев.

StrongThreshold обозначает точку, в которой согласованность между включенными таймфреймами достигает высокого уровня уверенности. Например, если StrongThreshold имеет значение 0,80, для его пересечения потребуется, чтобы большинство взвешенных таймфреймов были четко согласованы в одном направлении. Это указывает на рыночную среду, в которой согласованность нескольких таймфреймов настолько высока, что многие трейдеры сочтут оправданным более агрессивное позиционирование. Параметр ModerateThreshold с более низким значением, например 0,40, сигнализирует о промежуточном уровне консенсуса. Он показывает ситуацию, в которой согласованность смещений уже формируется, но еще не достигла высокого уровня уверенности.  

Математически логика классификации выражается так:

На панели графика эти состояния дополнительно выделяются интуитивно понятной цветовой индикацией. При сильном бычьем консенсусе значение HI отображается ярко-зеленым цветом, а при сильном медвежьем – ярко-красным. Для умеренно бычьих и умеренно медвежьих состояний используются более мягкие оттенки зеленого и красного соответственно – они указывают на потенциальную возможность, но требуют осторожности. Показания в слабой или нейтральной зоне отображаются желтым цветом, что указывает на неопределенность или отсутствие четкого тренда на нескольких таймфреймах. Эта цветовая индикация особенно важна на быстро меняющемся рынке: трейдер может считывать состояние рынка с одного взгляда, не отвлекаясь от анализа цены.  

Алерты и логика сигналов

Одной из сильных сторон индекса гармонии нескольких таймфреймов является способность рассчитывать и отображать согласованность смещений в реальном времени, а также оперативно уведомлять трейдера о существенных изменениях. Алерты и сигналы, нанесенные на график, превращают HI из чисто аналитического инструмента в тактический инструмент, который поддерживает автоматизированное принятие решений и визуальную разметку сделок.  

Система алертов сосредоточена на двух ключевых событиях. Первое – пересечения порогов HI, которые происходят, когда индекс гармонии проходит снизу вверх через значимый порог в бычьем направлении или сверху вниз через отрицательный значимый порог в медвежьем. Такие события обычно означают значимый сдвиг в консенсусе и часто отмечают переход от неопределенности к высокой уверенности на нескольких таймфреймах. Второе – смена смещения на старших таймфреймах, когда смещение на H4 или D1 меняет знак – например, с бычьего на медвежий или наоборот. Поскольку в большинстве стратегий эти старшие таймфреймы имеют больший вес, такая смена может предшествовать крупным структурным движениям и требует внимания трейдера, даже если общее значение HI еще не пересекло значимый порог.  

Нанесение сигналов на график дополняет алерты: при пересечениях значимых порогов на графике появляются сигналы на покупку или продажу в виде стрелок. Например, если HI проходит вверх через значимый порог, зеленая стрелка покупки наносится чуть ниже минимума последнего закрытого бара; если HI проходит вниз через отрицательный значимый порог, красная стрелка продажи размещается чуть выше максимума этого бара. Такой сдвиг улучшает читаемость и не перегружает область рядом с телами свечей. Чтобы исключить ложные или избыточные сигналы, советник проверяет, не была ли уже размещена на текущем баре стрелка того же направления, и учитывает заданный пользователем параметр MaxSignals, который ограничивает количество стрелок на графике.  

Математически условие срабатывания стрелки можно записать так:

Экспорт данных для системной интеграции

Индекс гармонии разработан как автономная панель для дискреционной торговли, а также как модуль внутри более крупной архитектуры алгоритмической торговли. Для этого он экспортирует вычисленные результаты в раздел "Глобальные переменные" терминала MetaTrader 5, к которым могут обращаться другие советники, пользовательские индикаторы и скрипты, работающие на платформе одновременно.  

Этот механизм экспорта дает несколько практических преимуществ. Во-первых, он позволяет другим автоматизированным модулям использовать индекс гармонии как фильтр тренда, требуя, например, чтобы HI был выше определенного порога перед исполнением сделки на пробой. Во-вторых, он позволяет координировать решения между несколькими графиками: советник, отслеживающий одну валютную пару, может реагировать на значения индекса гармонии по другой коррелирующей паре или с графика старшего таймфрейма. В-третьих, он поддерживает более сложные портфельные стратегии, в которых решения о распределении капитала, хеджировании или масштабировании риска принимаются на основе консенсусных трендов, выявленных HI по разным инструментам.  


Обзор возможностей

Индекс гармонии нескольких таймфреймов – это гораздо больше, чем просто числовой показатель: это полнофункциональный торговый модуль, предназначенный как для дискреционных трейдеров, так и для полуавтоматических стратегий и полностью алгоритмических систем. В основе его разработки лежат ясность, гибкость и совместимость, чтобы трейдеры могли видеть рыночный консенсус и быстро действовать на его основе с уверенностью. Ниже приведен подробный разбор его ключевых возможностей.  

Настраиваемые таймфреймы и веса

В основе индекса гармонии лежит возможность выбирать, какие таймфреймы включать в расчет консенсуса, и задавать их индивидуальные веса в соответствии с вашим стилем торговли. Младшим таймфреймам (M15, H1) можно придать больший вес, если активный внутридневной трейдер хочет отрабатывать внутридневные свинги. Напротив, свинг-трейдеры и позиционные трейдеры могут придавать больший вес H4 и D1, чтобы индекс отражал макротренд и игнорировал более мелкие контрдвижения. Благодаря отдельным булевым переключателям для включения каждого таймфрейма индекс гармонии адаптируется к разным стилям – от скальпинга до долгосрочного инвестирования – без навязывания жесткой структуры. Эта гибкость гарантирует, что расчет консенсуса останется осмысленным именно для вашего стиля работы с рынком.

//--- user inputs
input bool Use_M15  = true;
input bool Use_H1   = true;
input bool Use_H4   = true;
input bool Use_D1   = true;

input double Weight_M15 = 1.0;
input double Weight_H1  = 1.5;
input double Weight_H4  = 2.0;
input double Weight_D1  = 2.5;

//--- example bias retrieval for selected TF
double GetBias(string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf)
{
   double close_now = iClose(symbol, tf, 0);
   double close_prev= iClose(symbol, tf, 1);
   if(close_now > close_prev) return  1; // bullish
   if(close_now < close_prev) return -1; // bearish
   return 0; // neutral
}

//--- example weighted calculation
double weighted_sum = 0;
double total_weight = 0;
if(Use_M15) { weighted_sum += GetBias(_Symbol, PERIOD_M15) * Weight_M15; total_weight += Weight_M15; }
if(Use_H1)  { weighted_sum += GetBias(_Symbol, PERIOD_H1)  * Weight_H1;  total_weight += Weight_H1;  }
if(Use_H4)  { weighted_sum += GetBias(_Symbol, PERIOD_H4)  * Weight_H4;  total_weight += Weight_H4;  }
if(Use_D1)  { weighted_sum += GetBias(_Symbol, PERIOD_D1)  * Weight_D1;  total_weight += Weight_D1;  }

double harmony_index = (total_weight > 0) ? weighted_sum / total_weight : 0;

Отображение панели и гибкость интерфейса

На рабочем графике ясность не опция, а необходимость. Индекс гармонии решает эту задачу с помощью четкой, полностью встроенной панели на графике, где отображаются:

  • последнее значение HI и его версия после сглаживания EMA;
  • разбивка смещения по таймфреймам с указанием статуса каждого: бычий, медвежий или нейтральный;
  • взвешенные значения вклада для каждого таймфрейма, что делает индивидуальное влияние сразу заметным.

//--- Creating a chart label for HI values
string panelName = "HI_Dashboard";
if(!ObjectCreate(0, panelName, OBJ_LABEL, 0, 0, 0))
   Print("Failed to create dashboard label");

ObjectSetInteger(0, panelName, OBJPROP_CORNER, CORNER_RIGHT_UPPER);
ObjectSetInteger(0, panelName, OBJPROP_XDISTANCE, 10);
ObjectSetInteger(0, panelName, OBJPROP_YDISTANCE, 20);

string panelText = StringFormat("HI: %.2f\nEMA: %.2f", harmony_index, harmony_index_ema);
ObjectSetString(0, panelName, OBJPROP_TEXT, panelText);
ObjectSetInteger(0, panelName, OBJPROP_FONTSIZE, 12);
ObjectSetInteger(0, panelName, OBJPROP_COLOR, clrWhite);

Панель может быть реализована как прямоугольная метка с цветовым оформлением, отражающим уровень уверенности в смещении, или – если возникают проблемы с совместимостью – советник автоматически переключается на резервный блок на основе метки, который стабильно работает во всех сборках платформы. Пользовательские параметры позволяют точно настраивать положение, размер, отступы, шрифты и цвета, благодаря чему панель органично встраивается в уже используемые вами шаблоны графика.  

Цветовая индикация уровней уверенности

Индекс гармонии использует интуитивно понятный визуальный язык, который дополняет его числовые расчеты. Цветовые коды напрямую соответствуют консенсусной классификации, созданной в предыдущем разделе:

Ярко-зеленый → значимое бычье состояние, HI ≥ StrongThreshold
Ярко-красный → значимое медвежье состояние, HI ≤ -StrongThreshold
Светло-зеленый / светло-красный → умеренные состояния, между умеренным и сильным порогами
Желтый → слабый или нейтральный консенсус

color GetHIColor(double hi, double strongThr, double moderateThr)
{
   if(hi >= strongThr)   return clrLime;      // strong bullish
   if(hi <= -strongThr)  return clrRed;       // strong bearish
   if(hi >= moderateThr) return clrLightGreen;// moderate bullish
   if(hi <= -moderateThr)return clrLightCoral;// moderate bearish
   return clrYellow;                          // neutral
}

ObjectSetInteger(0, panelName, OBJPROP_COLOR, GetHIColor(harmony_index, 0.7, 0.3));

Такое соответствие между цветом и состоянием позволяет с одного взгляда на панель понять согласованность рынка, не обрабатывая мысленно каждое число в напряженный момент принятия решения.  

Пороговые алерты

Для уверенных действий на быстро меняющемся рынке индекс гармонии включает систему алертов, которая срабатывает при определенных значимых условиях:  

  • Пересечение значимого порога – когда HI переходит выше значимого бычьего уровня или ниже значимого медвежьего уровня из более слабого состояния.
  • Смена смещения на старшем таймфрейме – когда смещение на H4 или D1 меняет знак, сигнализируя о возможной крупной смене тренда.

//--- once per bar check
static datetime lastAlertTime = 0;
if(Time[0] != lastAlertTime)
{
   if(harmony_index >= strong_threshold && prev_hi < strong_threshold)
      Alert("Strong Bullish Threshold Crossed on ", _Symbol);
      
   if(harmony_index <= -strong_threshold && prev_hi > -strong_threshold)
      Alert("Strong Bearish Threshold Crossed on ", _Symbol);
   
   lastAlertTime = Time[0];
}

Алерты передаются через систему Alert() в MetaTrader 5, вывод в лог и при необходимости push-уведомления, поэтому вы получите их и при работе с графиками, и при удаленном мониторинге.  

Автоматическое нанесение сигналов Buy/Sell на график

Для трейдеров, предпочитающих визуальные сигналы, индекс гармонии может при пересечениях значимых порогов автоматически наносить на график сигналы на покупку или продажу в виде стрелок. Стрелки Buy наносятся ниже минимума последнего закрытого бара, когда HI переходит в значимое бычье состояние. Стрелки Sell наносятся выше максимума последнего закрытого бара, когда HI переходит в значимое медвежье состояние. Благодаря встроенной защите от повторных сигналов на одном баре и ограничению максимального числа сигналов, предотвращающему загромождение графика, эти метки формируют чистую историческую картину пороговых событий, полезную как при торговле в реальном времени, так и при анализе после сессии. 

void PlotSignal(bool buy)
{
   string arrowName = "HI_Signal_" + IntegerToString(Time[0]);
   ObjectCreate(0, arrowName, OBJ_ARROW, 0, Time[0], buy ? Low[0] : High[0]);
   ObjectSetInteger(0, arrowName, OBJPROP_COLOR, buy ? clrLime : clrRed);
   ObjectSetInteger(0, arrowName, OBJPROP_ARROWCODE, buy ? 241 : 242); // Wingdings up/down arrow
}

if(harmony_index >= strong_threshold && prev_hi < strong_threshold)
   PlotSignal(true);

if(harmony_index <= -strong_threshold && prev_hi > -strong_threshold)
   PlotSignal(false);

Сглаживание EMA для снижения шума

Наличие параметра HI_EMA_Period, который пользователь может настраивать, позволяет точно настроить баланс между чувствительностью сигналов и стабильностью. Низкие значения дают быструю реакцию на изменения смещения и подходят для скальпинга; высокие создают более плавные и размеренные изменения, лучше согласующиеся с долгосрочной структурой. Панель отображает как исходные, так и сглаженные значения HI, позволяя трейдеру сравнивать текущие настроения с отфильтрованным консенсусом, отражающим направление тренда.

//--- standard EMA smoothing formula
double alpha = 2.0 / (HI_EMA_Period + 1);
harmony_index_ema = harmony_index_ema + alpha * (harmony_index - harmony_index_ema);

Экспорт данных в глобальные переменные

Индекс гармонии разработан с прицелом на совместимость с другими системами. Все ключевые выходные данные, включая исходный HI, сглаженный HI, а также смещение по каждому таймфрейму, сохраняются в разделе "Глобальные переменные" терминала MetaTrader 5. Благодаря этому они сразу доступны:  

  • внешним советникам, которые используют индекс гармонии как фильтр тренда;
  • модулям управления риском и сделками, которые корректируют размер позиции в соответствии с условиями консенсуса;
  • межграфиковым и межпарным стратегиям, которые интегрируют данные по нескольким инструментам.

//--- store outputs as global vars
GlobalVariableSet("HI_Raw_"+_Symbol, harmony_index);
GlobalVariableSet("HI_EMA_"+_Symbol, harmony_index_ema);
GlobalVariableSet("HI_Bias_M15_"+_Symbol, (double)GetBias(_Symbol, PERIOD_M15));
GlobalVariableSet("HI_Bias_H1_"+_Symbol,  (double)GetBias(_Symbol, PERIOD_H1));
GlobalVariableSet("HI_Bias_H4_"+_Symbol,  (double)GetBias(_Symbol, PERIOD_H4));
GlobalVariableSet("HI_Bias_D1_"+_Symbol,  (double)GetBias(_Symbol, PERIOD_D1));

Предоставляя эти данные на уровне всей платформы, индекс гармонии выступает в качестве ключевого модуля, а не изолированного инструмента, что позволяет глубже интегрировать его в сложные торговые инфраструктуры.  


Пояснение к структуре кода

Советник Multi-Timeframe Harmony Index построен по модульному принципу, с четким разделением между конфигурацией, основной логикой, отрисовкой интерфейса и вспомогательными утилитами. Такая организация делает советник легко адаптируемым и одновременно упрощает его дальнейшую поддержку. Структура построена по естественной логике торгового процесса:

Основа этой адаптивности – входные параметры, объявленные в верхней части скрипта. Для каждого поддерживаемого таймфрейма – M15, H1, H4 и D1 – предусмотрены и переключатель включения, и значение веса. Переключатель включения определяет, участвует ли данный таймфрейм в расчете индекса гармонии, а вес задает его относительный вклад. Рядом с этими настройками находятся пороги интерпретации, параметры сглаживания и переключатели, определяющие, будут ли включены алерты и сигналы на графике. Такая схема позволяет адаптировать советник и под скальперов, и под свинг-трейдеров, и под позиционных трейдеров.

input bool   Use_M15 = true;  input double Weight_M15 = 0.10;
input bool   Use_H1  = true;  input double Weight_H1  = 0.20;
input bool   Use_H4  = true;  input double Weight_H4  = 0.30;
input bool   Use_D1  = true;  input double Weight_D1  = 0.40;

input double StrongThreshold   = 0.8;
input double ModerateThreshold = 0.4;

input int    HI_EMA_Period = 8;

input bool   EnableAlerts  = true;
input bool   EnableSignals = true;

При запуске советника функция OnInit() подготавливает его рабочую среду. Включенные таймфреймы и их параметры сохраняются в едином массиве структур (tfs[]), что упрощает их дальнейшую обработку в цикле во время вычислений. Затем советник строит свою панель, сначала пытаясь создать объект прямоугольной метки, а если это не удается, для совместимости переключаясь на резервный фон на основе текстовых меток. Затем последовательно создаются заголовки, значения HI и метки по каждому таймфрейму; при этом генерируются уникальные имена объектов, чтобы несколько экземпляров не мешали друг другу. Инициализация завершается установкой таймера для периодического выполнения и немедленным вызовом UpdateHarmony(), чтобы панель сразу показывала актуальные данные.

ArrayResize(tfs,4);
tfs[0].tf = PERIOD_M15; tfs[0].enabled = Use_M15; tfs[0].weight = Weight_M15; tfs[0].name = "M15";
tfs[1].tf = PERIOD_H1;  tfs[1].enabled = Use_H1;  tfs[1].weight = Weight_H1;  tfs[1].name = "H1";
tfs[2].tf = PERIOD_H4;  tfs[2].enabled = Use_H4;  tfs[2].weight = Weight_H4;  tfs[2].name = "H4";
tfs[3].tf = PERIOD_D1;  tfs[3].enabled = Use_D1;  tfs[3].weight = Weight_D1;  tfs[3].name = "D1";

bool rect_created = TryCreateRectangle(...);
if(!rect_created) CreateBackgroundBlock(...);

EventSetTimer(MathMax(1, UpdateIntervalSec));
UpdateHarmony();

После запуска циклическую работу советника обеспечивает таймер событий. На каждом интервале OnTimer() вызывает UpdateHarmony(), которая заново вычисляет значения смещения по каждому таймфрейму, рассчитывает взвешенный индекс гармонии, сглаживает его с помощью EMA, обновляет интерфейс, проверяет пороги, запускает алерты и записывает данные в глобальные переменные для интеграции с другими системами.

void OnTimer()
{
   UpdateHarmony();
}

for(int i=0; i<4; i++)
{
    if(!tfs[i].enabled || tfs[i].weight <= 0.0) { biases[i] = 0; continue; }
    int b = GetStructureBias(tfs[i].tf);
    biases[i] = b;
    sumWeighted += (double)b * tfs[i].weight;
    sumWeights += tfs[i].weight;
}

double hi = (sumWeights != 0.0) ? (sumWeighted / sumWeights) : 0.0;
double alpha = 2.0 / (HI_EMA_Period + 1.0);
if(hi_ema == 0.0) hi_ema = hi;
else hi_ema = (hi - hi_ema) * alpha + hi_ema;

Логика определения смещения в GetStructureBias() опирается на структуру Price Action, а не на данные индикаторов. Она анализирует три последних закрытых бара таймфрейма и проверяет, образуют ли максимумы и минимумы последовательную восходящую лестницу для бычьего смещения или нисходящую лестницу для медвежьего смещения. Если лестница не обнаружена, функция переходит к сравнению цен закрытия, фиксируя сдвиги импульса, которые могут не формировать строгие структурные паттерны.

int GetStructureBias(ENUM_TIMEFRAMES tf)
{
   MqlRates rates[];
   int copied = CopyRates(_Symbol, tf, 1, 4, rates);

   if(copied >= 3)
   {
      if(rates[0].high > rates[1].high && rates[1].high > rates[2].high &&
         rates[0].low  > rates[1].low  && rates[1].low  > rates[2].low)
         return +1;

      if(rates[0].high < rates[1].high && rates[1].high < rates[2].high &&
         rates[0].low  < rates[1].low  && rates[1].low  < rates[2].low)
         return -1;
   }
   return 0;
}

Отрисовка интерфейса вынесена во вспомогательные функции, которые отвечают за создание и стилизацию компонентов панели. Эта инкапсуляция гарантирует, что изменение внешнего вида панели не влияет на логику расчетов. Если предпочтительная прямоугольная метка не может быть отрисована из-за ограничений платформы, советник автоматически переключается на более простой резервный фон на основе текстовых меток, сохраняя работоспособность.

bool TryCreateRectangle(...);
bool CreateBackgroundBlock(...);
bool CreateLabel(...);

Подсистема алертов и нанесения сигналов сразу сообщает трейдерам о важных изменениях согласованности рынка. Алерты отправляются через систему Alert() терминала и, если это включено в MetaTrader 5, могут дополнительно передаваться как push-уведомления. Стрелки на графике точно отмечают места пересечения значимых бычьих или медвежьих порогов: они привязываются к максимуму или минимуму сигнального бара и слегка сдвигаются для лучшей читаемости. 

void SendAlert(string txt)
{
   Print("HarmonyIndexEA: ", txt);
   Alert(txt);
   SendNotification(txt);
}

void PlaceSignalArrow(bool isBuy, datetime barTime, double price)
{
    ObjectCreate(0, name, OBJ_ARROW, 0, barTime, price);
    ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_ARROWCODE, isBuy ? 233 : 234);
    ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_COLOR, isBuy ? clrGreen : clrRed);
}

При удалении советника OnDeinit() выполняет полную очистку рабочей области. Она удаляет все графические объекты, связанные с панелью и сигналами, останавливает таймер и удаляет все глобальные переменные, созданные текущим экземпляром советника. Это обеспечивает чистую рабочую среду и предотвращает помехи для будущего анализа или других советников.

void OnDeinit(const int reason)
{
   // Delete chart objects, arrows, globals
   EventKillTimer();
}

Таким образом, проходя через конфигурацию, инициализацию, периодический пересчет, отрисовку интерфейса, алерты и очистку, индекс гармонии нескольких таймфреймов образует полноценную замкнутую систему анализа и уведомлений. Каждый блок кода решает свою задачу, но при этом связан с остальными, обеспечивая баланс между производительностью, гибкостью и надежностью, необходимый для профессиональной торговой среды.


Пользовательские параметры и настройка

Индекс гармонии нескольких таймфреймов разработан так, чтобы адаптироваться к разным стилям торговли, рыночным условиям и предпочтениям трейдера за счет набора гибко настраиваемых входных параметров. Эти входные параметры определяют каждый аспект работы советника: от выбора таймфреймов для анализа до визуального оформления панели, правил, определяющих значимые состояния смещения, и поведения алертов и сигналов на графике. Настройка начинается с переключателей включения таймфреймов и их весов. Каждый из поддерживаемых таймфреймов – M15, H1, H4 и D1 – можно включать или отключать по отдельности. При включении таймфрейм участвует в расчете индекса гармонии (HI), внося собственное значение смещения. Вес таймфрейма определяет его относительное влияние в итоговом значении HI. Трейдеры могут сдвигать баланс HI в сторону младших таймфреймов для более чувствительных сигналов или в сторону старших таймфреймов для большей структурной устойчивости. Такая детализация делает инструмент полезным как для скальперов, которые ищут тонкую локальную согласованность, так и для свинг-трейдеров, ожидающих крупных структурных разворотов.

Пороги играют решающую роль в интерпретации исходного значения индекса гармонии. StrongThreshold определяет точку, выше которой смещение можно считать выраженно бычьим, а ниже – выраженно медвежьим, в зависимости от знака HI. Отдельный параметр ModerateThreshold задает состояния среднего диапазона и помогает замечать формирующуюся согласованность до того, как она наберет полную силу. Оба порога работают вместе со сглаженными значениями HI по EMA и определяют цветовую индикацию панели и условия срабатывания алертов. Параметр EMA Period управляет сглаживанием. Короткий период позволяет индексу гармонии быстро реагировать на новые изменения смещения, тогда как более длинный дает более медленные и стабильные сигналы за счет снижения чувствительности к шуму младших таймфреймов. Это мощный инструмент адаптации советника к разным условиям волатильности: в боковом и рваном рынке более длинный период сглаживания отсеивает ложные сигналы, а на трендовом рынке короткие периоды позволяют раньше подключаться к движению.

Помимо анализа советник поддерживает опциональные алерты и нанесение сигналов на график. Включение алертов позволит советнику уведомлять пользователя при пересечении порогов или смене смещения на старших таймфреймах. При включении нанесения сигналов на графике будут появляться стрелки покупки и продажи в момент пересечения значимых порогов, создавая наглядную историю сигналов для последующего анализа. Стиль, расположение и количество стрелок можно точно настроить, чтобы избежать загромождения графика и сохранить ясность. Все параметры доступны на вкладке "Входные параметры" в MetaTrader при прикреплении советника к графику, а изменения вступают в силу сразу после повторной загрузки. Это позволяет трейдерам быстро экспериментировать с настройками и подгонять индекс гармонии под свою стратегию, не редактируя ни одной строчки кода.

Имя параметра Тип По умолчанию Описание
Use_M15 bool true Включить анализ таймфрейма M15.
Weight_M15
 double 0.10 Относительный вес M15 в расчете HI.
Use_H1
 bool true Включить анализ таймфрейма H1.
Weight_H1
 double 0.20 Относительный вес H1 в расчете HI.
Use_H4
 bool true Включить анализ таймфрейма H4.
Weight_H4
 double 0.3 Относительный вес H4 в расчете HI.
Use_D1
 bool true Включить анализ таймфрейма D1.
Weight_D1
 double 0.40 Относительный вес D1 в расчете HI.
StrongThreshold
 double 0.8 Величина смещения, необходимая для значимого состояния.
ModerateThreshold
 double 0.4 Величина смещения, необходимая для умеренного состояния.
HI_EMA_Period
 int 8 Период сглаживания EMA, применяемого к HI.
EnableAlerts
 bool true Включить алерты по порогам и смене смещения на таймфрейме.
EnableSignals
 bool true Включить автоматические стрелки на графике при пересечении значимого порога.
UpdateIntervalSec
 int 1 Число секунд между обновлениями и пересчетами панели.
MaxSignals
 int 100 Максимальное количество стрелок, наносимых на график, чтобы избежать загромождения.

Благодаря сочетанию этого богатого набора параметров с адаптивной архитектурой советника индекс гармонии можно настроить под разные задачи. В одной конфигурации он может работать как инструмент согласования для скальпера, выдавая быстрые алерты при ранних изменениях смещения; в другой – настраиваться как медленный и стабильный фильтр тренда для позиционной торговли, не реагирующий чрезмерно на шум. Эта адаптивность – одно из ключевых достоинств советника и важная причина хорошо понимать каждый входной параметр в контексте ваших торговых целей.


Тестирование и результаты

Чтобы оценить эффективность индекса гармонии в практических торговых сценариях, мы провели тесты как на демо-счете в реальном времени, так и в тестере стратегий на исторических данных.

Демо-тест на живом графике – индекс Volatility 75 (1s)

Первый тест проводился на демо-графике индекса Volatility 75 (1s) в реальном времени. За панелью индекса гармонии наблюдали в реальном времени, по мере появления согласованности между отслеживаемыми таймфреймами формировалось несколько сигналов.

Панель отображала:

  • текущее значение HI и его значение после сглаживания EMA;
  • значения смещения для каждого отслеживаемого таймфрейма (M15, H1, H4, D1);
  • соответствующие весовые коэффициенты;
  • итоговый взвешенный вклад в индекс гармонии.

Во время этого теста система зафиксировала несколько эпизодов согласованного медвежьего смещения. Стрелки Sell появлялись именно в тот момент, когда индекс гармонии пересекал отрицательный значимый порог, что подтверждало корректность сигнальной логики.

На рисунке выше показан демо-тест на живом графике индекса Volatility 75 (1s): несколько сигналов медвежьего смещения и вывод панели индекса гармонии.

Тестирование на исторических данных – GBPUSD, таймфрейм H1

Дополнительно было проведено тестирование на исторических данных в тестере стратегий для GBPUSD на таймфрейме H1, чтобы проверить инструмент в контексте рынка Forex. Результаты тестирования на исторических данных были положительными: система стабильно выявляла согласованность смещения между несколькими таймфреймами, а значения индекса гармонии после EMA-сглаживания оставались плавными. Эти результаты дополнительно подчеркивают высокий потенциал индекса гармонии как надежного компонента анализа Price Action на нескольких таймфреймах.

На рисунке выше показано тестирование на исторических данных GBPUSD (H1): панель индекса гармонии отслеживает состояния смещения и генерирует сигналы Buy/Sell.

И демо-тест, и тестирование на исторических данных показали точную классификацию смещения и своевременное нанесение сигналов на график. В разных рыночных условиях – на синтетическом индексе Volatility 75 и на основной валютной паре GBPUSD – индекс гармонии стабильно измерял направленную согласованность и давал полезную информацию как для дискреционных, так и для алгоритмических торговых систем.


Заключение

Индекс гармонии нескольких таймфреймов дает трейдерам Price Action удобный способ количественно оценивать и визуализировать согласованность трендов между таймфреймами. Сводя структурное смещение нескольких таймфреймов к единой взвешенной метрике и повышая наглядность за счет интуитивной цветовой индикации, пороговых состояний и EMA-сглаживания, советник превращает субъективную оценку в объективную и практически применимую информацию. Вместо разрозненных оценок по разным графикам трейдер теперь может видеть на единой панели, согласованы ли краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные структуры или они конфликтуют. Такая ясность позволяет быстрее принимать решения, точнее фильтровать сделки и лучше интегрировать инструмент в автоматизированные стратегии. Благодаря гибкой архитектуре индекс гармонии можно адаптировать к широкому спектру торговых стилей – от высокочастотного скальпинга до позиционной торговли, просто меняя таймфреймы, веса, пороги и параметры сглаживания.

В контексте серии "Разработка инструментария для анализа Price Action" этот модуль выделяется своими аналитическими возможностями и совместимостью с другими системами. Экспорт значений индекса гармонии в "Глобальные переменные" означает, что он может служить основным фильтром тренда в более крупных торговых системах, поддерживая как алгоритмические, так и дискреционные сценарии работы. Модульная архитектура, надежная логика интерфейса и аккуратная очистка ресурсов при деинициализации делают его стабильным и удобным в работе на реальных счетах. В конечном счете сила индекса гармонии нескольких таймфреймов заключается в том, что он объединяет точность структурированного анализа Price Action с эффективностью автоматизации в реальном времени. Будь то самостоятельный инструмент поддержки принятия решений или часть более широкой торговой архитектуры, он позволяет свести сложную оценку по нескольким таймфреймам к одному понятному сигналу и действовать на его основе с уверенностью, подкрепленной количественно выраженным консенсусом.

Индекс гармонии предназначен в первую очередь для образовательных и исследовательских целей. Его следует использовать вместе с вашими собственными торговыми стратегиями и правилами управления рисками. Результаты прошлых тестов не гарантируют будущих результатов, поэтому перед применением на реальном рынке трейдеру следует разобраться в его логике.
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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/20097

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Christian Benjamin
Christian Benjamin
    • Excellence and integrity define my approach to every project. The same standard is maintained regardless of compensation structure, guided by the conviction that God’s reward surpasses what man can offer. This principle shapes every tool I develop.

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    Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (5)
    ayaghut
    ayaghut | 4 нояб. 2025 в 09:46
    Как должны быть настроены входы для скальпинга?
    Christian Benjamin
    Christian Benjamin | 4 нояб. 2025 в 10:54
    ayaghut #:
    Как следует настраивать входы для скальпинга?
    Для скальпинга старайтесь использовать более низкие таймфреймы, например, M1 - M5, и устанавливайте более высокие веса на этих низких фреймах.
    Для более быстрой реакции немного уменьшите длину сглаживания и порог смещения.
    ayaghut
    ayaghut | 4 нояб. 2025 в 17:39
    Christian Benjamin #:
    Для скальпинга старайтесь использовать более низкие таймфреймы, например M1 - M5, и устанавливайте более высокие веса на этих низких фреймах.
    Для более быстрой реакции немного уменьшите длину сглаживания и порог смещения.
    Не могли бы вы указать, какие пункты следует изменить, и сообщить мне точные суммы для M1?
    Ing. Miguel
    Ing. Miguel | 29 мая 2026 в 04:02

    le hice algunas modificaciones. temporalidades por slots seleccionables y optimizacion de panel y codigo.....saludos y a probar!
    [Удален] | 31 мая 2026 в 05:24
    Весьма интересно, мне понравилось!!
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