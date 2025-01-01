- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Delete
Удаляет элемент из указанной позиции списка.
|
bool Delete(
Параметры
pos
[in] позиция удаляемого элемента в списке.
Возвращаемое значение
true в случае успеха, false – если нет возможности удалить элемент.
Примечание
Если включен механизм управления памятью, память удаляемого элемента освобождается.
Пример:
|
//--- example for CList::Delete(int)