//--- example for CList::IndexOf(CObject*)

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

CObject *object=new CObject;

if(object==NULL)

{

printf("Element create error");

delete list;

return;

}

if(list.Add(object))

{

int pos=list.IndexOf(object);

}

//--- delete list

delete list;

}