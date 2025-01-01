ДокументацияРазделы
CreateElement

Создает новый элемент списка.

CObject*  CreateElement()

Возвращаемое значение

Указатель на вновь созданный элемент в случае успеха, NULL – если нет возможности создать элемент.

Примечание

Метод CreateElement() в классе CList всегда возвращает NULL и не выполняет каких-либо действий. При необходимости в классе-наследнике, метод CreateElement() должен быть реализован.

Пример:

//--- example for CList::CreateElement(int) 
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   int    size=100; 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- fill list 
   for(int i=0;i<size;i++) 
     { 
      CObject *object=list.CreateElement(); 
      if(object==NULL
        { 
         printf("Element create error"); 
         delete list; 
         return
        } 
      list.Add(object); 
     } 
   //--- use list 
   //--- . . . 
   //--- delete list 
   delete list; 
  } 
