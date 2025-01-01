ДокументацияРазделы
MoveToIndex 

MoveToIndex

Перемещает текущий элемент списка в указанную позицию.

bool  MoveToIndex(
   int  pos      // позиция
   )

Параметры

pos

[in]  позиция в списке для перемещения.

Возвращаемое значение

true в случае успеха, false – если нет возможности переместить элемент.

Пример:

//--- example for CList::MoveToIndex(int) 
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- move current node to begin 
   list.MoveToIndex(0); 
   //--- use list 
   //--- . . . 
   //--- delete list 
   delete list; 
  } 