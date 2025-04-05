Введение в Connexus (Часть 1): Как использовать функцию WebRequest?

Введение

В мире финансового программирования, особенно в контексте MetaTrader 5, возможность взаимодействия с удаленными серверами по протоколу HTTP имеет жизненно важное значение. Будь то получение рыночных данных в режиме реального времени, отправка торговых ордеров в API или даже запрос к сторонним сервисам, HTTP-запросы играют решающую роль. В MQL5 функция WebRequest является встроенным инструментом, предоставляемым для таких коммуникаций, но ее ограничения делают ее непрактичной во многих сценариях.

HTTP (протокол передачи гипертекста) является основой веб-коммуникации, и освоение его использования позволяет разработчикам создавать разнообразные и динамичные типы интеграции между MetaTrader 5 и другими сервисами. Например, советнику (EA) может потребоваться доступ к новостному API для корректировки своих торговых стратегий на основе глобальных событий. Другим распространенным типом применения является запрос цен на криптовалюты на биржах, которые предлагают HTTP API, что позволяет советнику торговать синхронно с этими рынками.

Несмотря на важность HTTP-запросов, реализация функции WebRequest в MQL5 - это не совсем то, чего можно было бы ожидать от современного и гибкого инструмента. Это ставит разработчиков в сложное положение: либо приспосабливаться к ограничениям, либо искать обходные пути. Серия статей, которую мы начинаем здесь, направлена именно на это — изучение слабых мест функции WebRequest и создание библиотеки Connexus, которая преодолевает эти ограничения и упрощает работу разработчиков на MQL5.

Функция WebRequest открывает широкий спектр возможностей для интеграции с внешними сервисами. Эта функция позволяет экспертам напрямую взаимодействовать с Интернетом - от сбора финансовых данных, которые могут быть необходимы для принятия автоматических торговых решений, до полной автоматизации процессов. Это позволяет, например, вашему торговому роботу получать информацию в режиме реального времени из внешних источников, такую как экономические новости или рыночные данные с других платформ. Такие данные можно обработать и использовать для автоматической корректировки ваших торговых стратегий, что повышает как точность, так и эффективность ваших операций.

Однако, как будет продемонстрировано в представленных примерах, использование функции WebRequest может оказаться нетривиальным. Отправка HTTP-запроса может показаться простой, но вы быстро столкнетесь с техническими проблемами, такими как отправка корректных заголовков, форматирование данных в формате JSON, правильная обработка ответов сервера и даже устранение ошибок и исключений, которые могут возникнуть во время коммуникации. Такие проблемы покажут, что, несмотря на свою мощность, функция требует глубокого понимания протоколов и взаимодействия между системами, что может стать серьезным препятствием для разработчиков, которые только начинают осваивать эту область.

Именно здесь возникнет необходимость в более доступном и эффективном инструменте. Библиотека Connexus , которая будет разработана и усовершенствована в следующих статьях данной серии, призвана преодолеть эти ограничения и сделать процесс интеграции через WebRequest более удобным для пользователя и интуитивно понятным. Идея Connexus заключается в том, что разработчики смогут сосредоточиться на том, что действительно важно: на логике своих приложений и советников, без необходимости непосредственно разбираться с техническими деталями нижних уровней сетевого программирования. Вместо того, чтобы тратить время на устранение ошибок в форматировании или заголовках, вы сможете сосредоточиться на эффективной интеграции ваших систем с понятным и функциональным интерфейсом.

Данная серия статей будет посвящена тщательному изучению слабых сторон функции WebRequest, ее ограничений и тому, как мы будем их обходить при разработке надежного решения. В дополнение к продолжению обсуждения протокола HTTP, мы рассмотрим такие аспекты, как аутентификация в API, обработка больших объемов данных и реализация расширенных функций, таких как контроль времени отклика и обработка множества одновременных запросов.

Итак, если вы заинтересованы в совершенствовании своих навыков разработки на MQL5, получении дополнительной информации о системной интеграции и оптимизации процессов HTTP-взаимодействия, следите за нашими предстоящими публикациями. Мы продолжим расширять рамки данного проекта, помогая вам в разработке библиотеки Connexus, чтобы она стала незаменимым инструментом в вашем арсенале разработки. Полученные здесь знания будут полезны не только тем, кто работает с MetaTrader, но и любому разработчику, которому необходимо интегрировать API и веб-сервисы в свои приложения.





Знакомство с функцией «WebRequest»

Функция WebRequest - это основной инструмент, предоставляемый MQL5 для выполнения HTTP-запросов. Проще говоря, она позволяет программе на MQL5 отправлять запрос на сервер и получать ответ. Хотя это может показаться простым, практическое использование функции WebRequest выявляет ряд подводных камней и сложностей, которые могут усложнить разработку.

Базовый синтаксис функции имеет две версии:

int WebRequest ( const string method, const string url, const string cookie, const string referer, int timeout, const char &data[], int data_size, char &result[], string &result_headers );

int WebRequest ( const string method, const string url, const string headers, int timeout, const char &data[], char &result[], string &result_headers );

Параметры функции WebRequest жизненно важны для ее надлежащего функционирования, а их детальное понимание необходимо любому разработчику, который хочет эффективно ее использовать. Давайте рассмотрим каждый из этих параметров:

Название параметра

Тип

Ввод-Вывод

Описание

method

строка

ввод

Данный параметр определяет тип HTTP-запроса, который вы хотите отправить. Наиболее распространенными типами являются GET и POST. Тип GET используется для запроса данных с сервера, в то время как тип POST используется для отправки данных на сервер. url

строка

ввод

Это адрес сервера, на который будет отправлен запрос. URL-адрес должен быть полным, включая протокол (http или https). headers

строка

ввод

Дополнительные HTTP-заголовки могут передаваться в виде массива строк. Каждая строка должна быть в формате "Key: Value". Эти заголовки используются для передачи дополнительной информации, такой как токены аутентификации или тип контента, разделенные новой строкой "\r

". cookie

строка

ввод

Значение cookie. referer

строка

ввод

Значение заголовка Referer HTTP-запроса. timeout

int ввод

Устанавливает максимальное время ожидания ответа от сервера, в миллисекундах. Надлежащий тайм-аут имеет решающее значение для того, чтобы советник не застрял в ожидании ответа, который может так и не прийти. data

char[] ввод

Для POST-запросов этот параметр используется для отправки данных на сервер. Эти данные должны быть представлены в виде массива байт, что может оказаться сложной задачей для разработчиков, которые не знакомы с обработкой двоичных данных. data_size

int ввод Это размер данных, которые будут отправлены. Для корректной работы запроса он должен соответствовать размеру массива данных. result

char[] вывод Этот параметр получает ответ от сервера, также в виде массива байт. После вызова функции массив необходимо декодировать, чтобы извлечь полезную информацию. result_headers строка вывод Данный массив строк получает заголовки ответов от сервера, которые могут содержать важную информацию, такую как тип содержимого и статус аутентификации.

Каждый из этих параметров должен быть тщательно настроен, чтобы гарантировать правильность выполнения запроса. Ошибка в любом из этих параметров может привести к неправильному формированию запроса или полному сбою коммуникации с сервером.

Функция возвращает код состояния HTTP, который указывает на успешное или неудачное выполнение операции. В то время как WebRequest охватывает основные концепции, его реализация оставляет желать лучшего. Это требует от разработчика ручного управления созданием заголовков, обработкой различных типов данных и проверкой ошибок, что делает процесс утомительным и подверженным ошибкам. Одним из преимуществ функции WebRequest является то, что она поддерживает как запросы GET, так и POST, что позволяет ей взаимодействовать с широким спектром API.





Практический пример функции WebRequest

Для иллюстрации использования функции WebRequest приведем простой пример. Для этого будем использовать httpbin.org, который представляет собой бесплатный онлайн-сервис, позволяющий создавать и тестировать HTTP-запросы. Его создал kennethreitz, это проект OpenSource (ссылка). Этот сервис работает очень простым и незамысловатым способом. По сути, это «зеркало». Вы встаете перед зеркалом и принимаете позу или задаете вопрос. Это похоже на отправку запроса в HTTP Bin. Зеркало в точности отражает то, что вы делаете. Это похоже на то, как HTTP Bin получает и отражает то, что вы отправили. Это полезный инструмент для разработчиков, которые хотят точно проверить, что отправляется в их HTTP-запросах, или которым необходимо смоделировать различные типы запросов и ответов. Некоторые общие функции httpbin включают в себя:

Отправка запросов: Вы можете отправлять HTTP-запросы различных типов, такие как GET, POST, PUT, DELETE и т.д., чтобы увидеть, как реагирует сервер. Тестирование HTTP-заголовков: Вы можете отправлять пользовательские заголовки и просматривать ответ сервера, что полезно для устранения проблем, связанных с заголовками. Отправка данных в теле запроса: Можно протестировать отправку данных в теле запроса и посмотреть, как сервер обрабатывает их.

Моделирование статуса HTTP: Вы можете запросить у сервера возврат определенных кодов состояния, таких как 200, 404, 500 и т.д., чтобы проверить, как ваше приложение обрабатывает различные ответы о состоянии.

Моделирование задержек и перенаправлений: httpbin.org позволяет моделировать задержки ответа или перенаправления, помогая тестировать поведение системы в более сложных сценариях.

Тестирование файлов cookie: Вы можете манипулировать файлами cookie, наблюдая за тем, как они устанавливаются и возвращаются сервером.



Это практичный инструмент для интеграции систем, использующих протокол HTTP. Выполним максимально простой запрос GET с помощью функции WebRequest.

Шаг 1: Добавим URL-адрес в терминал

Согласно документации: Чтобы воспользоваться функцией WebRequest(), добавим необходимые адреса серверов в список разрешенных URL-адресов на вкладке "Tools" окна "Options". Порт сервера выбирается автоматически на основе указанного протокола - 80 для "http://" и 443 для "https://".





















Шаг 2: Практический код

В каталоге <data_folder>/MQL5/Experts создайте папку с именем Connexus. В эту папку поместим наши тестовые файлы. Чтобы найти папку с данными, в главном меню MetaTrader или MetaEditor выберите File > Open Data Folder. Внутри этой папки создадим файл с именем “WebRequest.mq5”, и получится что-то вроде этого:

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { }

На данный момент мы будем использовать только событие OnInit() для тестирования. Давайте определим некоторые переменные для выполнения запроса и передадим их в функцию WebRequest.

int OnInit () { string method = "GET" ; string url = "https://httpbin.org/get" ; string headers = "" ; int timeout = 5000 ; char data[]; char result[]; string result_headers; int status_code = WebRequest (method,url,headers,timeout,data,result,result_headers); Print ( "Status code: " ,status_code); Print ( "Response: " , CharArrayToString (result)); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Когда мы вставим робота на график, терминал выдаст следующий ответ:

WebRequest (WINV24,M1) Status code: 200 WebRequest (WINV24,M1) Resposta: { WebRequest (WINV24,M1) "args" : {}, WebRequest (WINV24,M1) "headers" : { WebRequest (WINV24,M1) "Accept" : "*/*" , WebRequest (WINV24,M1) "Accept-Encoding" : "gzip, deflate" , WebRequest (WINV24,M1) "Accept-Language" : "pt,en;q=0.5" , WebRequest (WINV24,M1) "Host" : "httpbin.org" , WebRequest (WINV24,M1) "User-Agent" : "MetaTrader 5 Terminal/5.4476 (Windows NT 11.0.22631; x64)" , WebRequest (WINV24,M1) "X-Amzn-Trace-Id" : "Root=1-66d8cd53-0d6cd16368aa22e455db461c" WebRequest (WINV24,M1) }, WebRequest (WINV24,M1) "origin" : "XXX.XXX.XX.XXX" , WebRequest (WINV24,M1) "url" : "https://httpbin.org/get" WebRequest (WINV24,M1) } WebRequest (WINV24,M1)

Обратите внимание, что полученный код состояния был равен 200, что означает, что запрос был выполнен успешно, и в ответ мы получили JSON с некоторыми данными. В следующей статье мы более подробно рассмотрим, как работает коммуникация по протоколу HTTP. Теперь мы изменим HTTP-операцию на POST и отправим данные в теле запроса.

int OnInit () { string method = "POST" ; string url = "https://httpbin.org/post" ; string headers = "" ; int timeout = 5000 ; char data[]; char result[]; string result_headers; string body = "{\"key1\":\"value1\",\"key2\":\"value2\"}" ; StringToCharArray (body,data, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); int status_code = WebRequest (method,url,headers,timeout,data,result,result_headers); Print ( "Status code: " ,status_code); Print ( "Response: " , CharArrayToString (result)); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Итак, теперь у нас все работает, учитывая, что httpbin возвращает все, что мы отправляем, он должен возвращать текстовую часть, которую мы отправили, верно? Выполнение кода POST вернет:

WebRequest (WINV24,M1) Status code: 200 WebRequest (WINV24,M1) Resposta: { WebRequest (WINV24,M1) "args" : {}, WebRequest (WINV24,M1) "data" : "" , WebRequest (WINV24,M1) "files" : {}, WebRequest (WINV24,M1) "form" : { WebRequest (WINV24,M1) "{\"key1\":\"value1\",\"key2\":\"value2\"}\u0000" : "" WebRequest (WINV24,M1) }, WebRequest (WINV24,M1) "headers" : { WebRequest (WINV24,M1) "Accept" : "*/*" , WebRequest (WINV24,M1) "Accept-Encoding" : "gzip, deflate" , WebRequest (WINV24,M1) "Accept-Language" : "pt,en;q=0.5" , WebRequest (WINV24,M1) "Content-Length" : "34" , WebRequest (WINV24,M1) "Content-Type" : "application/x-www-form-urlencoded" , WebRequest (WINV24,M1) "Host" : "httpbin.org" , WebRequest (WINV24,M1) "User-Agent" : "MetaTrader 5 Terminal/5.4476 (Windows NT 11.0.22631; x64)" , WebRequest (WINV24,M1) "X-Amzn-Trace-Id" : "Root=1-66d9bc77-314c004a607c383b3197c15a" WebRequest (WINV24,M1) }, WebRequest (WINV24,M1) "json" : null, WebRequest (WINV24,M1) "origin" : "200.103.20.126" , WebRequest (WINV24,M1) "url" : "https://httpbin.org/post" WebRequest (WINV24,M1) } WebRequest (WINV24,M1)

Обратите внимание, что у нас есть несколько дополнительных полей, таких как “json” и “data”. Разберемся по каждому из них. В поле “data” должен отображаться текст, который мы отправили в строковом формате, в то время как в поле “json” должен отображаться текст, который мы отправили в формате json. Но почему оба они пусты, если в запросе мы отправили текст? Да потому что мы должны сообщить серверу, что типом содержимого будет json. Для этого мы настраиваем заголовок запроса следующим образом:

int OnInit () { string method = "POST" ; string url = "https://httpbin.org/post" ; string headers = "Content-Type: application/json" ; int timeout = 5000 ; char data[]; char result[]; string result_headers; string body = "{\"key1\":\"value1\",\"key2\":\"value2\"}" ; StringToCharArray (body,data, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); int status_code = WebRequest (method,url,headers,timeout,data,result,result_headers); Print ( "Status code: " ,status_code); Print ( "Response: " , CharArrayToString (result)); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

WebRequest (WINV24,M1) Status code: 200 WebRequest (WINV24,M1) Resposta: { WebRequest (WINV24,M1) "args" : {}, WebRequest (WINV24,M1) "data" : "{\"key1\":\"value1\",\"key2\":\"value2\"}\u0000" , WebRequest (WINV24,M1) "files" : {}, WebRequest (WINV24,M1) "form" : {}, WebRequest (WINV24,M1) "headers" : { WebRequest (WINV24,M1) "Accept" : "*/*" , WebRequest (WINV24,M1) "Accept-Encoding" : "gzip, deflate" , WebRequest (WINV24,M1) "Accept-Language" : "pt,en;q=0.5" , WebRequest (WINV24,M1) "Content-Length" : "34" , WebRequest (WINV24,M1) "Content-Type" : "application/json" , WebRequest (WINV24,M1) "Host" : "httpbin.org" , WebRequest (WINV24,M1) "User-Agent" : "MetaTrader 5 Terminal/5.4476 (Windows NT 11.0.22631; x64)" , WebRequest (WINV24,M1) "X-Amzn-Trace-Id" : "Root=1-66d9be03-59060f042f7090092787855e" WebRequest (WINV24,M1) }, WebRequest (WINV24,M1) "json" : null, WebRequest (WINV24,M1) "origin" : "200.103.20.126" , WebRequest (WINV24,M1) "url" : "https://httpbin.org/post" WebRequest (WINV24,M1) } WebRequest (WINV24,M1)

Обратите внимание, что теперь отправленные нами данные находятся в поле “data”, что указывает на то, что мы на правильном пути; но обратите внимание, что символ \u0000 появляется потому, что метод StringToCharArray включает в себя нулевой ограничитель при преобразовании строки в массив байтов. Чтобы избежать этого, мы можем настроить размер массива. Распечатаем отправляемый нами текст, чтобы увидеть, откуда берется этот символ “\u0000”.

int OnInit () { string method = "POST" ; string url = "https://httpbin.org/post" ; string headers = "Content-Type: application/json" ; int timeout = 5000 ; char data[]; char result[]; string result_headers; string body = "{\"key1\":\"value1\",\"key2\":\"value2\"}" ; StringToCharArray (body,data, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); Print ( "Body: " ,body); Print ( "Body Size: " , StringLen (body)); ArrayPrint (data); Print ( "Array Size: " , ArraySize (data)); int status_code = WebRequest (method,url,headers,timeout,data,result,result_headers); Print ( "Status code: " ,status_code); Print ( "Response: " , CharArrayToString (result)); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

WebRequest (WINV24,M1) Body: { "key1" : "value1" , "key2" : "value2" } WebRequest (WINV24,M1) Body Size: 33 WebRequest (WINV24,M1) 123 34 107 101 121 49 34 58 34 118 97 108 117 101 49 34 44 34 107 101 121 50 34 58 34 118 97 108 117 101 50 34 125 0 WebRequest (WINV24,M1) Array Size: 34 WebRequest (WINV24,M1) Status code: 200 WebRequest (WINV24,M1) Resposta: { WebRequest (WINV24,M1) "args" : {}, WebRequest (WINV24,M1) "data" : "{\"key1\":\"value1\",\"key2\":\"value2\"}\u0000" , WebRequest (WINV24,M1) "files" : {}, WebRequest (WINV24,M1) "form" : {}, WebRequest (WINV24,M1) "headers" : { WebRequest (WINV24,M1) "Accept" : "*/*" , WebRequest (WINV24,M1) "Accept-Encoding" : "gzip, deflate" , WebRequest (WINV24,M1) "Accept-Language" : "pt,en;q=0.5" , WebRequest (WINV24,M1) "Content-Length" : "34" , WebRequest (WINV24,M1) "Content-Type" : "application/json" , WebRequest (WINV24,M1) "Host" : "httpbin.org" , WebRequest (WINV24,M1) "User-Agent" : "MetaTrader 5 Terminal/5.4476 (Windows NT 11.0.22631; x64)" , WebRequest (WINV24,M1) "X-Amzn-Trace-Id" : "Root=1-66d9bed3-2ebfcda024f637f436fc1d82" WebRequest (WINV24,M1) }, WebRequest (WINV24,M1) "json" : null, WebRequest (WINV24,M1) "origin" : "200.103.20.126" , WebRequest (WINV24,M1) "url" : "https://httpbin.org/post" WebRequest (WINV24,M1) } WebRequest (WINV24,M1)

Обратите внимание, что строка с текстом является допустимой в формате JSON, то есть в ней открываются и закрываются квадратные скобки, значения разделяются запятыми и соблюдается правило "ключ:значение» (key:value). Давайте посмотрим на массив байтов, который генерируется функцией StringToCharArray. Обратите внимание, что он выводит размер строки и массива, но они разные. Массив байтов на одну позицию больше, чем строка. Также обратите внимание, что в списке значений последним значением является "0", где оно должно быть равно 125, что является символом "}". Итак, чтобы решить эту проблему, мы удалим последнюю позицию массива с помощью ArrayRemove().

int OnInit () { string method = "POST" ; string url = "https://httpbin.org/post" ; string headers = "Content-Type: application/json" ; int timeout = 5000 ; char data[]; char result[]; string result_headers; string body = "{\"key1\":\"value1\",\"key2\":\"value2\"}" ; StringToCharArray (body,data, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 ); ArrayRemove (data, ArraySize (data)- 1 ); Print ( "Body: " ,body); Print ( "Body Size: " , StringLen (body)); ArrayPrint (data); Print ( "Array Size: " , ArraySize (data)); int status_code = WebRequest (method,url,headers,timeout,data,result,result_headers); Print ( "Status code: " ,status_code); Print ( "Response: " , CharArrayToString (result)); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

WebRequest (WINV24,M1) Body: { "key1" : "value1" , "key2" : "value2" } WebRequest (WINV24,M1) Body Size: 33 WebRequest (WINV24,M1) 123 34 107 101 121 49 34 58 34 118 97 108 117 101 49 34 44 34 107 101 121 50 34 58 34 118 97 108 117 101 50 34 125 WebRequest (WINV24,M1) Array Size: 33 WebRequest (WINV24,M1) Status code: 200 WebRequest (WINV24,M1) Resposta: { WebRequest (WINV24,M1) "args" : {}, WebRequest (WINV24,M1) "data" : "{\"key1\":\"value1\",\"key2\":\"value2\"}" , WebRequest (WINV24,M1) "files" : {}, WebRequest (WINV24,M1) "form" : {}, WebRequest (WINV24,M1) "headers" : { WebRequest (WINV24,M1) "Accept" : "*/*" , WebRequest (WINV24,M1) "Accept-Encoding" : "gzip, deflate" , WebRequest (WINV24,M1) "Accept-Language" : "pt,en;q=0.5" , WebRequest (WINV24,M1) "Content-Length" : "33" , WebRequest (WINV24,M1) "Content-Type" : "application/json" , WebRequest (WINV24,M1) "Host" : "httpbin.org" , WebRequest (WINV24,M1) "User-Agent" : "MetaTrader 5 Terminal/5.4476 (Windows NT 11.0.22631; x64)" , WebRequest (WINV24,M1) "X-Amzn-Trace-Id" : "Root=1-66d9c017-5985f48331dba63439d8192d" WebRequest (WINV24,M1) }, WebRequest (WINV24,M1) "json" : { WebRequest (WINV24,M1) "key1" : "value1" , WebRequest (WINV24,M1) "key2" : "value2" WebRequest (WINV24,M1) }, WebRequest (WINV24,M1) "origin" : "200.103.20.126" , WebRequest (WINV24,M1) "url" : "https://httpbin.org/post" WebRequest (WINV24,M1) } WebRequest (WINV24,M1)

Теперь размер строки и массива выровнен, и сервер верно определил содержимое как допустимый формат JSON. Это может быть указано в возвращаемом ответе, где сервер возвращает JSON, отправленный в полях "json" и "data". После некоторой настройки мы смогли выполнить простой HTTP POST-запрос, корректно отправив данные. Однако использование функции WebRequest не является тривиальным; оно требует хорошего понимания того, каким образом работает протокол и структуры, которыми мы манипулируем. Часто даже небольшие недостатки могут усложнить работу, как мы видели при корректировке кода для получения корректного ответа. Цель библиотеки Connexus как раз и состоит в том, чтобы упростить этот процесс, позволяя конечному пользователю не иметь дело с этими низшими и более абстрактными уровнями программирования, избегая сложных проблем, подобных той, с которой мы сталкиваемся сейчас, делая использование функции WebRequest более доступным и эффективным.





Заключение



В настоящей статье мы подробно рассмотрели использование функции WebRequest в MetaTrader 5, которая является необходимым инструментом для разработчиков, стремящихся расширить возможности своих советников (EAs) за счет взаимодействия с внешними серверами и API. Мы использовали сервис httpbin.org в качестве практического примера для выполнения запросов GET и POST, отправки и получения данных в формате JSON и понимания ответов сервера. Это введение - только начало пути системной интеграции через HTTP, обеспечивающей основу для гораздо более сложных проектов в будущем.

Путешествие только начинается. Давайте вместе превратим функцию WebRequest в упрощенный, мощный и доступный инструмент, который упростит разработку советников и откроет двери для новых возможностей автоматизации и интеграции в MetaTrader 5.