MQL5-советник, интегрированный в Telegram (Часть 6): Добавление адаптивных встроенных кнопок

Введение

В этой статье мы сделаем наш Telegram-советник на основе MetaQuotes Language 5 (MQL5) более отзывчивым и интерактивным. В пятой части серии мы заложили основу для нашего бота, реализовав возможность отвечать на команды и сообщения из Telegram, а также создав пользовательские кнопки клавиатуры. В этом сегменте мы повышаем интерактивность нашего бота, интегрируя встроенные кнопки, которые запускают различные действия и динамически реагируют на действия пользователя.

В статье рассмотрены несколько ключевых компонентов. Во-первых, мы добавим встроенные кнопки в Telegram-ботов, подчеркнув их функционал и преимущества по сравнению с другими методами создания интерфейса бота. Затем мы перейдем к обсуждению того, как использовать эти встроенные кнопки в MQL5, чтобы они могли стать частью пользовательского интерфейса нашего советника.

Далее мы покажем, как обрабатывать запросы обратного вызова, отправленные из Telegram, когда пользователь нажимает кнопку. Сюда входит обработка действий пользователя и определение следующего подходящего шага, который должен предпринять бот в разговоре с пользователем. Наконец, мы протестируем встроенный функционал бота, чтобы убедиться, что всё работает безупречно. В статье мы рассмотрим следующие темы:

Введение во встроенные кнопки в Telegram-ботах Интеграция встроенных кнопок в MQL5 Обработка запросов обратного вызова для действий кнопок Тестирование реализации состояний встроенных кнопок Заключение

К концу этой статьи вы получите четкое представление о том, как интегрировать встроенные кнопки и управлять ими в вашем MQL5-советнике для Telegram, расширяя функционал вашего торгового бота и делая его более отзывчивым и интерактивным для пользователей.





Введение во встроенные кнопки в Telegram-ботах

Встроенные кнопки — это интерактивные элементы, которые появляются непосредственно в сообщениях бота Telegram, позволяя пользователям выполнять действия одним нажатием. Они используют разметку встроенной клавиатуры в формате JavaScript Object Notation (JSON), который определяет их внешний вид и поведение, предлагая более интегрированный и отзывчивый интерфейс по сравнению с традиционными методами. Встраивая эти кнопки непосредственно в сообщения, боты могут предоставить пользователям удобный интерфейс и мгновенное взаимодействие без необходимости в дополнительных текстовых командах или сообщениях. Встроенные кнопки показаны ниже:

Основное преимущество встроенных кнопок перед традиционными клавиатурами для ответа заключается в их способности оставаться внутри самого сообщения, что делает взаимодействие более плавным и привязанным к контексту. Встроенные кнопки, определяемые с помощью структуры JSON, обеспечивают сложное взаимодействие с пользователем и динамические ответы. Такой подход устраняет необходимость в отдельных меню или дополнительных сообщениях, тем самым уменьшая беспорядок и повышая вовлеченность пользователей за счет мгновенной обратной связи и действий. Начнем реализацию в MQL5 для MetaTrader 5.





Интеграция встроенных кнопок в MQL5

Внедрение встроенных кнопок в наш MQL5-советник требует фреймворка, который может обрабатывать взаимодействия сообщений и различные состояния кнопок. Это достигается путем создания и управления несколькими классами, каждый из которых отвечает за отдельную часть обработки вызовов и сообщений. Мы подробно рассмотрим интеграцию, включая используемые классы и функции, и, что более важно, почему они используются и как они способствуют функционированию бота со встроенными кнопками. Первое, что нам нужно сделать, — это разработать класс, который сможет инкапсулировать все сведения о сообщении, полученном от Telegram.

class Class_Message : public CObject { public : Class_Message(); ~Class_Message(){}; bool done; long update_id; long message_id; long from_id; string from_first_name; string from_last_name; string from_username; long chat_id; string chat_first_name; string chat_last_name; string chat_username; string chat_type; datetime message_date; string message_text; };

Здесь мы определяем класс Class_Message, который служит контейнером для всех соответствующих сведений о сообщениях, полученных от Telegram. Класс необходим для управления и обработки данных сообщений в нашем MQL5-советнике.

В этот класс мы включаем несколько публичных атрибутов, которые фиксируют определенные аспекты сообщения. Атрибут done указывает, было ли обработано сообщение. Атрибуты update_id и message_id хранят уникальные идентификаторы обновления и сообщения соответственно. Атрибуты from_id, from_first_name, from_last_name и from_username содержат информацию об отправителе сообщения. Аналогично, chat_id, chat_first_name, chat_last_name, chat_username и chat_type собирают сведения о чате, в который было отправлено сообщение. Атрибут message_date записывает дату и время сообщения, а message_text хранит фактическое содержимое сообщения. После определения членов класса мы можем приступить к инициализации членов нашего класса.

Class_Message::Class_Message( void ) { done = false ; update_id = 0 ; message_id = 0 ; from_id = 0 ; from_first_name = NULL ; from_last_name = NULL ; from_username = NULL ; chat_id = 0 ; chat_first_name = NULL ; chat_last_name = NULL ; chat_username = NULL ; chat_type = NULL ; message_date = 0 ; message_text = NULL ; }

Здесь мы инициализируем конструктор Class_Message, чтобы задать значения по умолчанию для всех атрибутов класса. Атрибут done равен false, что указывает на то, что сообщение не было обработано. Мы инициализируем update_id, message_id, from_id и chat_id значением 0, значения from_first_name, from_last_name, from_username, chat_first_name, chat_last_name, chat_username и chat_type устанавливаются на NULL, чтобы указать, что эти поля пусты. Наконец, message_date устанавливается равным 0, а message_text инициализируется NULL, гарантируя, что каждый новый экземпляр Class_Message начинается со значений по умолчанию, прежде чем будет заполнен фактическими данными. Используя ту же логику, мы определяем класс чата, в котором будем хранить данные об обновлениях чата, как показано ниже:

class Class_Chat : public CObject { public : Class_Chat(){}; ~Class_Chat(){}; long member_id; int member_state; datetime member_time; Class_Message member_last; Class_Message member_new_one; };

После определения класса чатов нам необходимо определить дополнительный класс, который будет обрабатывать запросы обратного вызова. Это будет необходимо для обработки конкретных данных, связанных с запросами обратного вызова, которые отличаются от обычных сообщений. Callback-запросы предоставляют уникальные данные, такие как данные обратного вызова и взаимодействие, вызвавшее запрос, которые отсутствуют в стандартных сообщениях. Таким образом, этот класс позволит нам эффективно собирать и управлять этими специализированными данными. Более того, это позволит нам обрабатывать взаимодействие пользователя с встроенными кнопками особым образом. Такое разделение позволит нам точно обрабатывать нажатия кнопок и реагировать на них, отличая их от других типов сообщений и взаимодействий. Реализация будет следующей:

class Class_CallbackQuery : public CObject { public : string id; long from_id; string from_first_name; string from_last_name; string from_username; long message_id; string message_text; string data; long chat_id; };

Здесь мы определяем класс Class_CallbackQuery для управления данными, связанными с запросами обратного вызова из Telegram. Этот класс имеет решающее значение для обработки взаимодействий со встроенными кнопками. В классе мы объявляем различные переменные для хранения информации, специфичной для запросов обратного вызова. Переменная id содержит уникальный идентификатор запроса обратного вызова, что позволяет нам различать разные запросы. from_id хранит идентификатор отправителя, который помогает идентифицировать пользователя, инициировавшего обратный вызов. Мы используем from_first_name, from_last_name и from_username для отслеживания данных имени отправителя.

Переменная message_id фиксирует идентификатор сообщения, связанного с обратным вызовом, а message_text содержит текст этого сообщения. data содержит данные обратного вызова, отправленные с помощью встроенной кнопки, что имеет решающее значение для определения действия, которое следует выполнить на основе нажатой кнопки. Наконец, chat_id хранит идентификатор чата, куда следует отправлять ответы, гарантируя, что ответ попадет в правильный контекст чата. Остальная часть определения и инициализации класса Expert остается прежней, за исключением того, что теперь нам нужно включить дополнительную пользовательскую функцию для обработки запросов обратного вызова.

class Class_Bot_EA { private : string member_token; string member_name; long member_update_id; CArrayString member_users_filter; bool member_first_remove; protected : CList member_chats; public : Class_Bot_EA(); ~Class_Bot_EA(){}; int getChatUpdates(); void ProcessMessages(); void ProcessCallbackQuery(Class_CallbackQuery &cb_query); }; Class_Bot_EA::Class_Bot_EA( void ) { member_token = NULL ; member_token = getTrimmedToken(InpToken); member_name = NULL ; member_update_id = 0 ; member_first_remove = true ; member_chats.Clear(); member_users_filter.Clear(); }

Определив все необходимые классы, мы можем перейти к получению сведений об обновлении чата.

int Class_Bot_EA::getChatUpdates( void ) { return 0 ; }

Здесь мы определяем функцию getChatUpdates как метод класса Class_Bot_EA. Функция предназначена для извлечения обновлений из API Telegram: обновлений, которые состоят либо из новых сообщений, либо из запросов обратного вызова, которые бот еще не обработал. Текущая реализация getChatUpdates возвращает целочисленное значение 0, что условно означает, что операция завершена успешно. Возвращая 0, мы сигнализируем, что мы извлекли обновления и обработали их, не столкнувшись с какими-либо проблемами. Следующим шагом для нас будет заполнение этой функции так, чтобы она выполняла то, для чего она предназначена: извлекала обновления из API.

if (member_token == NULL ) { Print ( "ERR: TOKEN EMPTY" ); return (- 1 ); }

Мы определяем, является ли переменная member_token пустой. Если member_token равен NULL, это означает, что мы не получили токен бота. Поэтому мы информируем пользователя, печатая ERR: TOKEN EMPTY, что необходимая часть информации не была предоставлена, и возвращаем -1, чтобы сообщить об ошибке, которая останавливает дальнейшую работу функции. Если мы пройдем этот шаг, мы сможем продолжить отправку запроса на получение обновлений чата.

string out ; string url = TELEGRAM_BASE_URL + "/bot" + member_token + "/getUpdates" ; string params = "offset=" + IntegerToString(member_update_id); int res = postRequest( out , url, params , WEB_TIMEOUT);

Во-первых, мы определяем строковую переменную out. Настроим переменную out для хранения данных ответа, которые мы получим от API Telegram. Затем мы создаем URL-адрес API, необходимый для получения обновлений. Для этого мы объединяем TELEGRAM_BASE_URL с несколькими другими компонентами: /bot и токеном для бота, который хранится в member_token, а также /getUpdates - конечной точкой, к которой мы обращаемся для получения обновлений от Telegram. API Telegram является частью другой основной платформы, которую использует наше приложение, а метод getUpdates — это способ, с помощью которого мы извлекаем новые данные с этой платформы. Затем мы переходим к вызову API и позволяем API возвращать нам новые данные из нашего приложения. Затем мы можем использовать полученные результаты для внесения дальнейших поправок.

if (res == 0 ) { CJSONValue obj_json( NULL , jv_UNDEF); bool done = obj_json.Deserialize(out); if (!done) { Print ( "ERR: JSON PARSING" ); return (- 1 ); } bool ok = obj_json[ "ok" ].ToBool(); if (!ok) { Print ( "ERR: JSON NOT OK" ); return (- 1 ); } }

Начнем с определения успешности запроса, проверив значение переменной res. Если res равен 0, мы знаем, что запрос выполнен успешно, и можем продолжить обработку ответа. Создадим объект CJSONValue - obj_json - для анализа ответа. Объект инициализируется в состоянии NULL и с jv_UNDEF, что обозначает неопределенное состояние или готовность объекта к приему некоторых данных. После анализа с out мы получаем объект, содержащий проанализированные данные, или ошибку.

Если десериализация не удалась (на это указывает переменная done, равная false), мы выводим сообщение об ошибке ERR: JSON PARSING и возвращаем -1, чтобы сообщить о проблеме. Если мы успешно десериализуем данные, мы проверяем, содержит ли ответ поле с именем "ok". Мы преобразуем его в логическое значение, используя метод ToBool, и сохраняем результат в переменной "ok". Если "ok" равен false, то есть запрос не был выполнен успешно на стороне сервера, выводим "ERR: JSON NOT OK" и возвращаем -1. Таким образом, мы гарантируем правильную обработку как десериализации ответа, так и его содержимого. Затем мы продолжаем итерацию каждого ответа, используя следующую логику.

int total = ArraySize (obj_json[ "result" ].m_elements); for ( int i = 0 ; i < total; i++) { CJSONValue obj_item = obj_json[ "result" ].m_elements[i]; if (obj_item[ "message" ].m_type != jv_UNDEF) { Class_Message obj_msg; obj_msg.update_id = obj_item[ "update_id" ].ToInt(); obj_msg.message_id = obj_item[ "message" ][ "message_id" ].ToInt(); obj_msg.message_date = ( datetime )obj_item[ "message" ][ "date" ].ToInt(); obj_msg.message_text = obj_item[ "message" ][ "text" ].ToStr(); obj_msg.message_text = decodeStringCharacters(obj_msg.message_text); } }

Чтобы начать проверку общего количества элементов обновления в ответе, мы используем функцию ArraySize для подсчета элементов в массиве m_elements объекта result в obj_json. Количество сохраняется в переменной total. Далее мы настраиваем цикл, который повторно обрабатывает каждый элемент обновления из массива m_elements. Необходимо обработать total элементов. Таким образом, переменная управления циклом находится в диапазоне от 0 до total минус 1. Во время каждой итерации текущее значение переменной управления циклом i указывает, к какому элементу массива m_elements мы обращаемся. Присваиваем i-й элемент переменной obj_item. Теперь мы проверяем, содержит ли текущее обновление (obj_item) допустимое сообщение (message).

Далее мы создаем объект Class_Message с именем obj_msg, который будет содержать сведения о рассматриваемом сообщении. Первое поле, которое мы заполняем в obj_msg — это поле update_id. Для этого мы извлекаем update_id из obj_item, преобразуем его в целое число и помещаем в obj_msg.update_id. Следующее поле, к которому мы обращаемся в obj_msg — это его поле message_id. Для этого значения мы снова извлекаем информацию из поля message в obj_item. Мы преобразуем значение поля message_id в obj_item в целое число и помещаем его в obj_msg.message_id. После этого мы заполняем поле datetime в obj_msg значением date - item. После этого мы заполняем поле message_text в obj_msg. Мы извлекаем значение text из message, преобразуем его в строку и помещаем в obj_msg.message_text. Наконец, мы используем функцию decodeStringCharacters, чтобы гарантировать, что любые специальные символы в message_text будут отображаться правильно. Аналогичный подход используется для получения других деталей ответа.

obj_msg.from_id = obj_item[ "message" ][ "from" ][ "id" ].ToInt(); obj_msg.from_first_name = obj_item[ "message" ][ "from" ][ "first_name" ].ToStr(); obj_msg.from_first_name = decodeStringCharacters(obj_msg.from_first_name); obj_msg.from_last_name = obj_item[ "message" ][ "from" ][ "last_name" ].ToStr(); obj_msg.from_last_name = decodeStringCharacters(obj_msg.from_last_name); obj_msg.from_username = obj_item[ "message" ][ "from" ][ "username" ].ToStr(); obj_msg.from_username = decodeStringCharacters(obj_msg.from_username); obj_msg.chat_id = obj_item[ "message" ][ "chat" ][ "id" ].ToInt(); obj_msg.chat_first_name = obj_item[ "message" ][ "chat" ][ "first_name" ].ToStr(); obj_msg.chat_first_name = decodeStringCharacters(obj_msg.chat_first_name); obj_msg.chat_last_name = obj_item[ "message" ][ "chat" ][ "last_name" ].ToStr(); obj_msg.chat_last_name = decodeStringCharacters(obj_msg.chat_last_name); obj_msg.chat_username = obj_item[ "message" ][ "chat" ][ "username" ].ToStr(); obj_msg.chat_username = decodeStringCharacters(obj_msg.chat_username); obj_msg.chat_type = obj_item[ "message" ][ "chat" ][ "type" ].ToStr();

Получив данные чата, мы приступаем к обработке сообщения на основе связанного с ним идентификатора чата.

member_update_id = obj_msg.update_id + 1 ;

После извлечения и сохранения необходимых данных сообщения мы обновляем идентификатор последнего обработанного обновления. Это достигается путем присвоения значения obj_msg.update_id плюс 1 переменной member_update_id. Это гарантирует, что при следующей обработке обновлений мы сможем пропустить это обновление и продолжить со следующего. Наконец, нам необходимо применить сортировку сообщений пользователей.

if (member_users_filter.Total() == 0 || (member_users_filter.Total() > 0 && member_users_filter.SearchLinear(obj_msg.from_username) >= 0 )) { int index = - 1 ; for ( int j = 0 ; j < member_chats.Total(); j++) { Class_Chat *chat = member_chats.GetNodeAtIndex(j); if (chat.member_id == obj_msg.chat_id) { index = j; break ; } } if (index == - 1 ) { member_chats.Add( new Class_Chat); Class_Chat *chat = member_chats.GetLastNode(); chat.member_id = obj_msg.chat_id; chat.member_time = TimeLocal (); chat.member_state = 0 ; chat.member_new_one.message_text = obj_msg.message_text; chat.member_new_one.done = false ; } else { Class_Chat *chat = member_chats.GetNodeAtIndex(index); chat.member_time = TimeLocal (); chat.member_new_one.message_text = obj_msg.message_text; chat.member_new_one.done = false ; } }

Чтобы отсортировать сообщения по пользователю или разрешить прохождение всех сообщений без сортировки, мы сначала проверяем, содержит ли member_users_filter какие-либо элементы. Если фильтр пуст (Total == 0), пропускаем все сообщения. Если фильтр содержит элементы (Total > 0), мы проверяем, присутствует ли в фильтре имя пользователя отправителя (obj_msg.from_username). Мы используем последовательный метод поиска SearchLinear, при котором имя пользователя отправителя проверяется по фильтру на предмет его присутствия. Если имя пользователя найдено (метод возвращает индекс 0 или более), мы продолжаем обработку сообщения в обычном режиме. После этого этапа сортировки мы просматриваем чат сообщения. Мы ищем имя отправителя в фильтре, чтобы пропустить только определенные имена пользователей (те, которые относятся к отправителю выше в фильтре).

Если chat.member_id совпадает с идентификатором чата сообщения (obj_msg.chat_id), мы сначала записываем текущий индекс в переменную index во время цикла, а затем выходим из этого цикла, поскольку мы нашли нужный чат. Если мы не находим совпадений для чата, а index к тому же остается равным -1, мы создаем новый объект чата и помещаем его в member_chats с помощью метода Add. Затем GetLastNode помогает нам собрать недавно созданный объект чата, который мы сохраняем в указателе chat. Мы присваиваем идентификатор чата из obj_msg.chat_id на chat.member_id и используем функцию TimeLocal для привязки текущего времени к chat.member_time. В самом начале мы устанавливаем member_state чата на 0 и сохраняем новое сообщение в chat.member_new_one.message_text.

Мы также указываем, что сообщение не обработано, устанавив chat.member_new_one.done на false. Если мы находим соответствующий чат (index не равен -1), мы извлекаем соответствующий объект чата с помощью GetNodeAtIndex и обновляем его member_time текущим временем. Затем мы вставляем новое сообщение в chat.member_new_one.message_text и снова пометим его необработанным, установив chat.member_new_one.done на false. Это гарантирует, что чат будет обновлен самым последним сообщением, и система будет знать, что сообщение еще не обработано. Далее нам необходимо обработать запросы обратного вызова из Telegram-чатов.

if (obj_item[ "callback_query" ].m_type != jv_UNDEF) { Class_CallbackQuery obj_cb_query; }

Начнем с проверки того, содержит ли текущее обновление (obj_item) запрос обратного вызова, проверяя, не равен ли тип поля callback_query (m_type) значению jv_UNDEF. Это гарантирует наличие запроса обратного вызова в обновлении. Если это условие выполняется, мы переходим к созданию экземпляра объекта Class_CallbackQuery с именем obj_cb_query. Этот объект будет использоваться для хранения и управления данными запроса обратного вызова. Затем мы можем использовать объект для получения и сохранения данных запроса обратного вызова.

obj_cb_query.id = obj_item[ "callback_query" ][ "id" ].ToStr(); obj_cb_query.from_id = obj_item[ "callback_query" ][ "from" ][ "id" ].ToInt(); obj_cb_query.from_first_name = obj_item[ "callback_query" ][ "from" ][ "first_name" ].ToStr(); obj_cb_query.from_first_name = decodeStringCharacters(obj_cb_query.from_first_name); obj_cb_query.from_last_name = obj_item[ "callback_query" ][ "from" ][ "last_name" ].ToStr(); obj_cb_query.from_last_name = decodeStringCharacters(obj_cb_query.from_last_name); obj_cb_query.from_username = obj_item[ "callback_query" ][ "from" ][ "username" ].ToStr(); obj_cb_query.from_username = decodeStringCharacters(obj_cb_query.from_username); obj_cb_query.message_id = obj_item[ "callback_query" ][ "message" ][ "message_id" ].ToInt(); obj_cb_query.message_text = obj_item[ "callback_query" ][ "message" ][ "text" ].ToStr(); obj_cb_query.message_text = decodeStringCharacters(obj_cb_query.message_text); obj_cb_query.data = obj_item[ "callback_query" ][ "data" ].ToStr(); obj_cb_query.data = decodeStringCharacters(obj_cb_query.data); obj_cb_query.chat_id = obj_item[ "callback_query" ][ "message" ][ "chat" ][ "id" ].ToInt();

Начнем с деталей самого запроса обратного вызова. Идентификатор запроса обратного вызова берется из поля callback_query. Мы используем метод ToStr для преобразования его в строковый формат и сохраняем его в obj_cb_query.id. Следующая часть извлекаемой информации — это идентификатор отправителя, который берется из поля from (от). Мы снова используем метод ToInt и сохраняем преобразованное число в obj_cb_query.from_id. После этого мы берем имя отправителя, указанное в поле from, и преобразуем его в строковый формат. Имя отправителя хранится в obj_cb_query.from_first_name. Последнее, что мы делаем с именем, — используем функцию decodeStringCharacters для декодирования любых специальных символов, которые могут в нем быть.

Параллельно мы получаем фамилию человека, отправившего сообщение, преобразуем ее в строку и помещаем в obj_cb_query.from_last_name. Как и прежде, мы вызываем decodeStringCharacters, чтобы демаскировать любые специальные символы в фамилии. Процесс получения имени пользователя отправителя тот же: мы извлекаем имя пользователя, сохраняем его в obj_cb_query.from_username и применяем decodeStringCharacters для обработки любых специальных символов, которые могут помешать правильному функционированию имени пользователя в будущем.

Далее мы сосредоточимся на сообщении, связанном с запросом обратного вызова. Мы берем идентификатор сообщения из поля message, преобразуем его в целое число и сохраняем в obj_cb_query.message_id. При этом текст сообщения также извлекается и преобразуется в строку, которая сохраняется в obj_cb_query.message_text. Все специальные символы в тексте декодируются. Затем мы обращаем внимание на данные обратного вызова. Мы извлекаем их, преобразуем в строку и сохраняем в obj_cb_query.data. Как и любые другие данные, данные обратного вызова закодированы специальными символами.

Наконец, мы получаем из запроса обратного вызова идентификатор чата, в который было отправлено сообщение, преобразуем его в целое число и помещаем в obj_cb_query.chat_id. Это дает нам полный набор информации о запросе обратного вызова, включая то, какой пользователь был в чате, какое было сообщение и каковы были данные обратного вызова. Затем мы приступаем к обработке данных и обновлению итерации.

ProcessCallbackQuery(obj_cb_query); member_update_id = obj_item[ "update_id" ].ToInt() + 1 ;

Здесь мы вызываем функцию ProcessCallbackQuery, передавая объект obj_cb_query в качестве аргумента. Эта функция отвечает за обработку запроса обратного вызова и обработку извлеченных данных, которые мы собрали ранее, таких как информация о пользователе, идентификатор чата, текст сообщения и данные обратного вызова. Вызывая эту функцию, мы гарантируем, что запрос обратного вызова будет обработан надлежащим образом на основе его конкретного содержимого.

После обработки запроса обратного вызова мы обновляем последний обработанный идентификатор обновления, извлекая update_id из поля obj_item, преобразуя его в целое число, а затем добавляя к нему 1. Это значение сохраняется в member_update_id, который отслеживает последнее обработанное обновление. Этот шаг гарантирует, что мы не будем повторно обрабатывать тот же запрос обратного вызова в будущих итерациях, эффективно отслеживая ход обновления. Наконец, после обработки первого сообщения нам необходимо пометить сообщение как уже обработанное, чтобы избежать повторной обработки.

member_first_remove = false ;

После обработки первого сообщения мы присваиваем переменной member_first_remove значение false. Это значит, что мы позаботились о первом сообщении, и если для него требовалось что-то особенное, мы это уже сделали. Для чего нужен этот шаг? Его цель — обозначить, что первое сообщение обработано и больше обрабатываться не будет. Поступая так, мы гарантируем, что любая будущая логика, зависящая от необработанности первого сообщения, не будет запущена, поскольку в этом нет необходимости.

Полный фрагмент исходного кода, отвечающий за получение и хранение сообщений чата и запросов обратного вызова, выглядит следующим образом:

int Class_Bot_EA::getChatUpdates( void ) { if (member_token == NULL ) { Print ( "ERR: TOKEN EMPTY" ); return (- 1 ); } string out; string url = TELEGRAM_BASE_URL + "/bot" + member_token + "/getUpdates" ; string params = "offset=" + IntegerToString (member_update_id); int res = postRequest(out, url, params, WEB_TIMEOUT); if (res == 0 ) { CJSONValue obj_json( NULL , jv_UNDEF); bool done = obj_json.Deserialize(out); if (!done) { Print ( "ERR: JSON PARSING" ); return (- 1 ); } bool ok = obj_json[ "ok" ].ToBool(); if (!ok) { Print ( "ERR: JSON NOT OK" ); return (- 1 ); } int total = ArraySize (obj_json[ "result" ].m_elements); for ( int i = 0 ; i < total; i++) { CJSONValue obj_item = obj_json[ "result" ].m_elements[i]; if (obj_item[ "message" ].m_type != jv_UNDEF) { Class_Message obj_msg; obj_msg.update_id = obj_item[ "update_id" ].ToInt(); obj_msg.message_id = obj_item[ "message" ][ "message_id" ].ToInt(); obj_msg.message_date = ( datetime )obj_item[ "message" ][ "date" ].ToInt(); obj_msg.message_text = obj_item[ "message" ][ "text" ].ToStr(); obj_msg.message_text = decodeStringCharacters(obj_msg.message_text); obj_msg.from_id = obj_item[ "message" ][ "from" ][ "id" ].ToInt(); obj_msg.from_first_name = obj_item[ "message" ][ "from" ][ "first_name" ].ToStr(); obj_msg.from_first_name = decodeStringCharacters(obj_msg.from_first_name); obj_msg.from_last_name = obj_item[ "message" ][ "from" ][ "last_name" ].ToStr(); obj_msg.from_last_name = decodeStringCharacters(obj_msg.from_last_name); obj_msg.from_username = obj_item[ "message" ][ "from" ][ "username" ].ToStr(); obj_msg.from_username = decodeStringCharacters(obj_msg.from_username); obj_msg.chat_id = obj_item[ "message" ][ "chat" ][ "id" ].ToInt(); obj_msg.chat_first_name = obj_item[ "message" ][ "chat" ][ "first_name" ].ToStr(); obj_msg.chat_first_name = decodeStringCharacters(obj_msg.chat_first_name); obj_msg.chat_last_name = obj_item[ "message" ][ "chat" ][ "last_name" ].ToStr(); obj_msg.chat_last_name = decodeStringCharacters(obj_msg.chat_last_name); obj_msg.chat_username = obj_item[ "message" ][ "chat" ][ "username" ].ToStr(); obj_msg.chat_username = decodeStringCharacters(obj_msg.chat_username); obj_msg.chat_type = obj_item[ "message" ][ "chat" ][ "type" ].ToStr(); member_update_id = obj_msg.update_id + 1 ; if (member_first_remove) { continue ; } if (member_users_filter.Total() == 0 || (member_users_filter.Total() > 0 && member_users_filter.SearchLinear(obj_msg.from_username) >= 0 )) { int index = - 1 ; for ( int j = 0 ; j < member_chats.Total(); j++) { Class_Chat *chat = member_chats.GetNodeAtIndex(j); if (chat.member_id == obj_msg.chat_id) { index = j; break ; } } if (index == - 1 ) { member_chats.Add( new Class_Chat); Class_Chat *chat = member_chats.GetLastNode(); chat.member_id = obj_msg.chat_id; chat.member_time = TimeLocal (); chat.member_state = 0 ; chat.member_new_one.message_text = obj_msg.message_text; chat.member_new_one.done = false ; } else { Class_Chat *chat = member_chats.GetNodeAtIndex(index); chat.member_time = TimeLocal (); chat.member_new_one.message_text = obj_msg.message_text; chat.member_new_one.done = false ; } } } if (obj_item[ "callback_query" ].m_type != jv_UNDEF) { Class_CallbackQuery obj_cb_query; obj_cb_query.id = obj_item[ "callback_query" ][ "id" ].ToStr(); obj_cb_query.from_id = obj_item[ "callback_query" ][ "from" ][ "id" ].ToInt(); obj_cb_query.from_first_name = obj_item[ "callback_query" ][ "from" ][ "first_name" ].ToStr(); obj_cb_query.from_first_name = decodeStringCharacters(obj_cb_query.from_first_name); obj_cb_query.from_last_name = obj_item[ "callback_query" ][ "from" ][ "last_name" ].ToStr(); obj_cb_query.from_last_name = decodeStringCharacters(obj_cb_query.from_last_name); obj_cb_query.from_username = obj_item[ "callback_query" ][ "from" ][ "username" ].ToStr(); obj_cb_query.from_username = decodeStringCharacters(obj_cb_query.from_username); obj_cb_query.message_id = obj_item[ "callback_query" ][ "message" ][ "message_id" ].ToInt(); obj_cb_query.message_text = obj_item[ "callback_query" ][ "message" ][ "text" ].ToStr(); obj_cb_query.message_text = decodeStringCharacters(obj_cb_query.message_text); obj_cb_query.data = obj_item[ "callback_query" ][ "data" ].ToStr(); obj_cb_query.data = decodeStringCharacters(obj_cb_query.data); obj_cb_query.chat_id = obj_item[ "callback_query" ][ "message" ][ "chat" ][ "id" ].ToInt(); ProcessCallbackQuery(obj_cb_query); member_update_id = obj_item[ "update_id" ].ToInt() + 1 ; } } member_first_remove = false ; } return 0 ; }

После получения обновлений чата, нам нужно приступить к обработке ответов.





Обработка запросов обратного вызова для действий кнопок

В этом разделе мы обрабатываем входящие сообщения и реагируем с помощью встроенных кнопок на основе определенных команд. Первое, что нам нужно сделать, — это обработать команду инициализации или сообщение, отправленное пользователем, и после этого мы можем создать экземпляры встроенных кнопок, а затем перейти к получению запросов обратного вызова. Мы не можем пропустить этот шаг, поскольку мы не можем просто предоставить встроенную клавиатуру, не получив предварительно команду от пользователя. Вот логика, которой мы придерживаемся.

#define BTN_MENU "BTN_MENU" void Class_Bot_EA::ProcessMessages( void ){ for ( int i= 0 ; i<member_chats.Total(); i++){ Class_Chat *chat = member_chats.GetNodeAtIndex(i); if (!chat.member_new_one.done){ chat.member_new_one.done = true ; string text = chat.member_new_one.message_text; if (text == "Start" || text == "/start" || text == "Help" || text == "/help" ){ string message = "Welcome! You can control me via inline buttons!" ; string buttons = "[[{\"text\": \"Provide Menu\", \"callback_data\": \"" +BTN_MENU+ "\"}]]" ; sendMessageToTelegram(chat.member_id, message, customInlineKeyboardMarkup(buttons)); } } } }

В этом случае мы настраиваем функцию под названием ProcessMessages для обработки пользовательских сообщений, поступающих в нашу систему. Самое первое, что делает эта функция, — это перебирает набор всех чатов, которые мы сохранили в member_chats. Для каждого из этих чатов мы получаем объект чата, соответствующий текущему чату, вызывая GetNodeAtIndex(i). Теперь, когда у нас есть хэндл текущего чата, мы проверяем, было ли уже обработано сообщение в member_new_one. Если нет, мы отмечаем его как обработанный.

Далее мы извлекаем фактическое содержимое сообщения с помощью chat.member_new_one.message_text. Мы оцениваем содержимое, чтобы определить, отправлял ли пользователь какие-либо команды, такие как Start, /start, Help или /help. Когда мы получаем команду такого рода, мы возвращаем сообщение, приветствующее пользователя и сообщающее ему "You can control me via inline buttons!" (вы можете управлять мной с помощью встроенных кнопок). Затем мы определяем встроенную кнопку обратного вызова, которую мы хотим использовать в качестве пункта меню для пользователя. Мы используем поле callback_data кнопки, чтобы указать, что она связана с BTN_MENU. Мы форматируем кнопку как объект JSON и сохраняем ее в переменной buttons.

В заключение вызывается функция sendMessageToTelegram для отправки пользователю приветственного сообщения и нашей встроенной клавиатуры. Эта функция принимает три параметра: chat.member_id, message и разметку кнопки, которая генерируется функцией customInlineKeyboardMarkup. Сообщение вместе с нашими встроенными кнопками отправляется пользователю. Теперь они могут взаимодействовать со встроенными кнопками так же, как обычный пользователь взаимодействует с ботом Telegram. Поскольку мы новички в работе со встроенной клавиатурой, давайте сосредоточимся на ее логике.

string buttons = "[[{\"text\": \"Provide Menu\", \"callback_data\": \"" +BTN_MENU+ "\"}]]" ;

Подробная разбивка:

Внешние скобки: Вся строка заключена в двойные кавычки (" "), что типично для определения строковых литералов во многих языках программирования. Внутри этой строки мы видим символы "[[ ... ]]". Эти скобки используются для определения структуры встроенной клавиатуры:

Первая пара скобок [ ... ] обозначает массив строк на клавиатуре. Вторая пара скобок [ ... ] представляет строку в этом массиве. В данном случае имеется только одна строка.

Определение кнопки:

Внутри второго набора скобок у нас есть объект {"text": "Provide Menu", "callback_data": " + BTN_MENU + "}. Этот объект определяет одну кнопку:

"text": Этот ключ определяет метку кнопки ("Provide Menu"). Это текст, который появится на кнопке, когда пользователь ее увидит. "callback_data": Этот ключ определяет данные, которые будут отправлены обратно боту при нажатии кнопки. В данном случае значение равно "BTN_MENU", что является константой, которую мы определили в другом месте кода. Это позволяет боту распознавать, какая кнопка была нажата, и реагировать нужным образом.

Объединение элементов:

Константа BTN_MENU вставляется в строку JSON с помощью конкатенации строк. Это позволяет динамически включать данные обратного вызова кнопки. Например, если BTN_MENU — это BTN_MENU, то результирующий JSON будет выглядеть следующим образом: [{"text": "Provide Menu", "callback_data": "BTN_MENU"}].

Окончательный формат:

Окончательный формат кнопок string при использовании в коде: "[ [{ "text": "Provide Menu", "callback_data": "BTN_MENU" }] ]". Этот формат указывает, что на клавиатуре имеется один ряд, содержащий одну кнопку.

Когда API Telegram получает эту структуру JSON, он интерпретирует ее как встроенную клавиатуру с одной кнопкой. Когда пользователь нажимает эту кнопку, бот получает данные обратного вызова BTN_MENU в запросе обратного вызова, которые он затем может использовать для определения соответствующего ответа. В структуре мы использовали пользовательскую функцию для создания встроенной кнопки. Ее логика такова:

string customInlineKeyboardMarkup( const string buttons){ string result = "{\"inline_keyboard\": " + UrlEncode(buttons) + "}" ; return (result); }

Функция customInlineKeyboardMarkup создает пользовательскую встроенную разметку клавиатуры для сообщений Telegram. Для этого мы начнем со строкового параметра buttons, который содержит структуру JSON, определяющую встроенные кнопки. Наша задача — создать объект JSON, который Telegram сможет использовать для отображения встроенной клавиатуры. Начнем с формирования структуры JSON с ключом inline_keyboard. Далее мы используем функцию UrlEncode для обработки любых специальных символов, которые могут присутствовать в строке buttons. Этот этап кодирования имеет решающее значение, поскольку без него мы можем столкнуться с проблемами со специальными символами в определениях кнопок. После добавления закодированной строки кнопок мы закрываем объект JSON. Результирующая строка представляет собой допустимое JSON-представление встроенной разметки клавиатуры. Мы возвращаем эту строку, чтобы ее можно было отправить в API Telegram, который затем интерактивно отобразит встроенную клавиатуру в сообщении. После запуска программы мы получим следующий результат.

Всё работает. Мы создали встроенную кнопку. Однако мы пока не можем реагировать на клики по ней. Таким образом, нам необходимо перехватить полученный запрос обратного вызова и отреагировать на щелчок соответственно. Для этого нам потребуется создать функцию, которая получает данные запроса.

void Class_Bot_EA::ProcessCallbackQuery(Class_CallbackQuery &cb_query) { Print ( "Callback Query ID: " , cb_query.id); Print ( "Chat Token: " , member_token); Print ( "From First Name: " , cb_query.from_first_name); Print ( "From Last Name: " , cb_query.from_last_name); Print ( "From Username: " , cb_query.from_username); Print ( "Message ID: " , cb_query.message_id); Print ( "Message Text: " , cb_query.message_text); Print ( "Callback Data: " , cb_query.data); }

Функция ProcessCallbackQuery управляет деталями запроса обратного вызова, который поступает из Telegram. Она работает с экземпляром Class_CallbackQuery, который содержит всю информацию, связанную с обратным вызовом. Во-первых, она регистрирует идентификатор запроса обратного вызова, который является уникальным идентификатором запроса и необходим для его отслеживания и управления. Затем функция вводит member_token. Роль этого токена — указать, какой бот или участник обрабатывает обратный вызов, и таким образом гарантировать, что запрос обрабатывает правильный бот, причем только один.

Затем мы записываем имя и фамилию отправителя, используя cb_query.from_first_name и cb_query.from_last_name соответственно. Они позволяют нам узнать личность пользователя, нажавшего встроенную кнопку, и обеспечить индивидуальный подход, если нам когда-либо понадобится обратиться к этому пользователю в будущем. Мы также записываем имя пользователя отправителя с помощью cb_query.from_username. Это дает нам еще один способ напрямую обратиться к пользователю в будущем, если возникнет такая необходимость. После регистрации личности отправителя мы регистрируем идентификатор сообщения, связанного с обратным вызовом, используя cb_query.message_id. Зная этот идентификатор, мы можем узнать, какое конкретное сообщение было передано нажатием кнопки.

Кроме того, мы регистрируем текст сообщения с помощью cb_query.message_text. Это обеспечивает контекст сообщения при нажатии кнопки. Мы также регистрируем данные обратного вызова с помощью cb_query.data. Эти данные отправляются обратно при нажатии кнопки и используются для определения того, какое действие следует предпринять в зависимости от действия пользователя. Регистрируя эти данные, мы получаем полное представление о запросе обратного вызова. Это удобно для отладки и обеспечивает лучшее понимание взаимодействия пользователя с ботом. После запуска программы мы получим следующие результаты в торговом терминале.

Поскольку мы получаем информацию, мы можем проверить нажатую кнопку и сгенерировать соответствующий ответ. В нашем случае давайте воспользуемся данными обратного вызова из действия кнопки меню. Сначала определим константы кнопок. Мы добавили подробные комментарии для облегчения понимания.

#define BTN_NAME "BTN_NAME" #define BTN_INFO "BTN_INFO" #define BTN_QUOTES "BTN_QUOTES" #define BTN_MORE "BTN_MORE" #define BTN_SCREENSHOT "BTN_SCREENSHOT" #define EMOJI_CANCEL "\x274C" #define EMOJI_UP "\x2B06" #define BTN_BUY "BTN_BUY" #define BTN_CLOSE "BTN_CLOSE" #define BTN_NEXT "BTN_NEXT" #define EMOJI_PISTOL "\xF52B" #define BTN_CONTACT "BTN_CONTACT" #define BTN_JOIN "BTN_JOIN"

После определения функции мы можем перейти к получению ответов.

string response_text; if (cb_query.data == BTN_MENU) { response_text = "You clicked " +BTN_MENU+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, response_text, NULL ); string message = "Information" ; string buttons = "[[{\"text\": \"Get Expert's Name\", \"callback_data\": \"" +BTN_NAME+ "\"}]," "[{\"text\": \"Get Account Information\", \"callback_data\": \"" +BTN_INFO+ "\"}]," "[{\"text\": \"Get Current Market Quotes\", \"callback_data\": \"" +BTN_QUOTES+ "\"}]," "[{\"text\": \"More\", \"callback_data\": \"" +BTN_MORE+ "\"}, {\"text\": \"Screenshots\", \"callback_data\": \"" +BTN_SCREENSHOT+ "\"}, {\"text\": \"" +EMOJI_CANCEL+ "\", \"callback_data\": \"" +EMOJI_CANCEL+ "\"}]]" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, customInlineKeyboardMarkup(buttons)); }

Здесь мы управляем ответом на запрос обратного вызова на основе данных обратного вызова. Начнем с инициализации строковой переменной response_text для хранения сообщения, которое мы хотим отправить пользователю. Затем проверяем, соответствует ли callback_data из запроса обратного вызова (cb_query.data) константе BTN_MENU. Если соответствует, устанавливаем response_text для "You clicked "+BTN_MENU+"!", что подтверждает нажатие кнопки и включает идентификатор нажатой кнопки. Мы регистрируем этот ответ с помощью функции Print, чтобы отслеживать, что именно отправляется.

Далее мы используем функцию sendMessageToTelegram для отправки сообщения response_text в чат, идентифицированный cb_query.chat_id. Поскольку на данном этапе мы отправляем простое текстовое сообщение без встроенной клавиатуры, третий параметр - NULL, что разметка дополнительной клавиатуры не включена.

После отправки первоначального сообщения мы готовим новое сообщение с текстом Information, которое предоставит пользователю различные возможности. Затем мы определяем встроенные кнопки, используя структуру, подобную JSON, в строке buttons. Эта структура включает кнопки с такими надписями, как Get Expert's Name (получить имя советника), Get Account Information (получить информацию о счете), Get Current Market Quotes (получить текущие рыночные котировки), More (дополнительно), Screenshots (скриншоты) и Cancel (отмена). Каждой кнопке назначаются определенные значения callback_data, такие как BTN_NAME, BTN_INFO, BTN_QUOTES, BTN_MORE, BTN_SCREENSHOT и EMOJI_CANCEL, которые помогают определить, какая кнопка была нажата.

Наконец, мы отправляем новое сообщение вместе со встроенной клавиатурой, используя функцию sendMessageToTelegram. Встроенная клавиатура форматируется в JSON с помощью функции customInlineKeyboardMarkup, что гарантирует, что Telegram сможет корректно отображать кнопки. Такой подход позволяет нам взаимодействовать с пользователями интерактивно, предоставляя им различные возможности непосредственно в интерфейсе Telegram. После компиляции получаем следующие результаты.

Всё работает. Теперь нам нужно ответить на соответствующие данные запроса обратного вызова, полученные от определенных предоставленных встроенных кнопок. Начнем с того, кто отвечает за получение названия программы.

else if (cb_query.data == BTN_NAME) { response_text = "You clicked " +BTN_NAME+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); string message = "The file name of the EA that I control is:

" ; message += "\xF50B" + __FILE__ + " Enjoy.

" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, NULL ); }

Этот раздел управляет конкретным запросом обратного вызова, в котором callback_data равен BTN_NAME. Начнем с настройки текста ответа в переменной response_text. Если callback_data соответствует BTN_NAME, устанавливаем response_text на "You clicked " + BTN_NAME + "!" Это подтверждает нажатие кнопки и включает идентификатор нажатой кнопки. Затем мы выводим этот ответ с помощью функции Print, чтобы следить за тем, что отправляется пользователю.

Затем мы создаем новое сообщение, которое передает сведения о файле советника, которым управляет бот. Это послание, сгенерированное ботом, начинается со слов "The file name of the EA that I control is:

" (имя файла советника, которым я управляю, —

), а затем добавляется имя текущего исходного файла, представленное как __FILE__, к сообщению, завершаемому дружелюбным "Enjoy" (наслаждайтесь). Странным штрихом является то, что послание начинается с символа \xF50B, который представляет собой значок, типографский штрих или просто способ удивить читателя.

В заключение мы вызываем функцию sendMessageToTelegram для отправки сообщения в чат, соответствующий cb_query.chat_id. NULL передается в качестве третьего параметра, что означает, что никакая встроенная клавиатура не будет сопровождать это сообщение. При нажатии на кнопку мы получаем следующий ответ.

Всё работает. Используем аналогичный подход, чтобы добиться отзывчивости других кнопок, то есть информации о счете и котировок рыночных цен.

else if (cb_query.data == BTN_INFO) { response_text = "You clicked " +BTN_INFO+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); ushort MONEYBAG = 0xF4B0 ; string MONEYBAGcode = ShortToString (MONEYBAG); string currency = AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); string message = "\x2733\Account No: " +( string ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN )+ "

" ; message += "\x23F0\Account Server: " + AccountInfoString ( ACCOUNT_SERVER )+ "

" ; message += MONEYBAGcode+ "Balance: " +( string ) AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )+ " " +currency+ "

" ; message += "\x2705\Profit: " +( string ) AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT )+ " " +currency+ "

" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, NULL ); } else if (cb_query.data == BTN_QUOTES) { response_text = "You clicked " +BTN_QUOTES+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); double Ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double Bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); string message = "\xF170 Ask: " +( string )Ask+ "

" ; message += "\xF171 Bid: " +( string )Bid+ "

" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, NULL ); }

После компиляции получаем следующие результаты:

Всё работает. Теперь приступим к обработке встроенной кнопки More (дополнительно). Мы стараемся не загромождать интерфейс или поле чата сообщениями. Мы эффективно используем встроенные кнопки повторно.

else if (cb_query.data == BTN_MORE) { response_text = "You clicked " +BTN_MORE+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); string message = "Choose More Options Below:

" ; message += "Trading Operations" ; string buttons = "[[{\"text\": \"" +EMOJI_UP+ "\", \"callback_data\": \"" +EMOJI_UP+ "\"}]," "[{\"text\": \"Buy\", \"callback_data\": \"" +BTN_BUY+ "\"}, {\"text\": \"Close\", \"callback_data\": \"" +BTN_CLOSE+ "\"}, {\"text\": \"Next\", \"callback_data\": \"" +BTN_NEXT+ "\"}]]" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, customInlineKeyboardMarkup(buttons)); }

Здесь мы обрабатываем запрос обратного вызова, где данные обратного вызова — BTN_MORE. Начнем с подготовки ответного сообщения, хранящегося в переменной response_text. Если данные обратного вызова соответствуют BTN_MORE, мы устанавливаем response_text на "You clicked "+BTN_MORE+"!", что подтверждает нажатие кнопки и включает идентификатор нажатой кнопки. Этот ответ регистрируется с помощью функции Print, чтобы отслеживать, что именно отправляется.

Далее мы создаем новое сообщение, предлагающее пользователю выбрать один из дополнительных вариантов. Переменная message начинается с сообщения "Choose More Options Below:

" (выберите больше параметров ниже:

), за которой следует Trading Operations (торговые операции), что служит заголовком для набора параметров, связанных с торговлей. Затем мы определяем встроенные кнопки для этих дополнительных опций, используя структуру, подобную JSON, в строке buttons. В эту структуру входят:

Кнопка эмодзи EMOJI_UP (вверх) и соответствующий ей callback_data в виде EMOJI_UP.

Ряд кнопок для различных торговых операций: Buy (купить), Close (закрыть) и Next (далее), каждая со своими соответствующими значениями callback_data - BTN_BUY, BTN_CLOSE и BTN_NEXT.

Наконец, мы используем функцию sendMessageToTelegram для отправки этого сообщения вместе со встроенной клавиатурой в чат, идентифицированный как cb_query.chat_id. Встроенная разметка клавиатуры форматируется в JSON с помощью функции customInlineKeyboardMarkup. Если мы нажмем на эту кнопку, мы должны получить еще одну расширенную кнопку.

Всё прошло так, как и ожидалось. Сейчас мы работаем только над новыми кнопками. Во-первых, это кнопка эмодзи "вверх". При нажатии на нее мы хотим вернуться в предыдущее (главное) меню.

else if (cb_query.data == EMOJI_UP) { response_text = "You clicked " +EMOJI_UP+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); string message = "Choose a menu item:

" ; message += "Information" ; string buttons = "[[{\"text\": \"Get Expert's Name\", \"callback_data\": \"" +BTN_NAME+ "\"}]," "[{\"text\": \"Get Account Information\", \"callback_data\": \"" +BTN_INFO+ "\"}]," "[{\"text\": \"Get Current Market Quotes\", \"callback_data\": \"" +BTN_QUOTES+ "\"}]," "[{\"text\": \"More\", \"callback_data\": \"" +BTN_MORE+ "\"}, {\"text\": \"Screenshots\", \"callback_data\": \"" +BTN_SCREENSHOT+ "\"}, {\"text\": \"" +EMOJI_CANCEL+ "\", \"callback_data\": \"" +EMOJI_CANCEL+ "\"}]]" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, customInlineKeyboardMarkup(buttons)); }

Здесь мы просто используем значения по умолчанию и отправляем встроенную клавиатуру главного меню. Мы используем ту же логику при реакции на другие кнопки для операций открытия и закрытия позиции, как показано ниже.

else if (cb_query.data == BTN_BUY) { response_text = "You clicked " +BTN_BUY+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); CTrade obj_trade; double Ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double Bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); obj_trade.Buy( 0.01 , NULL , 0 , Bid - 300 * _Point , Bid + 300 * _Point ); double entry = 0 , sl = 0 , tp = 0 , vol = 0 ; ulong ticket = obj_trade.ResultOrder(); if (ticket > 0 ) { if ( PositionSelectByTicket (ticket)) { entry = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); vol = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); } } string message = "\xF340\Opened BUY Position:

" ; message += "Ticket: " +( string )ticket+ "

" ; message += "Open Price: " +( string )entry+ "

" ; message += "Lots: " +( string )vol+ "

" ; message += "SL: " +( string )sl+ "

" ; message += "TP: " +( string )tp+ "

" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, NULL ); } else if (cb_query.data == BTN_CLOSE) { response_text = "You clicked " +BTN_CLOSE+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); CTrade obj_trade; int totalOpenBefore = PositionsTotal (); obj_trade.PositionClose( _Symbol ); int totalOpenAfter = PositionsTotal (); string message = "\xF62F\Closed Position:

" ; message += "Total Positions (Before): " +( string )totalOpenBefore+ "

" ; message += "Total Positions (After): " +( string )totalOpenAfter+ "

" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, NULL ); }

Вот какие результаты мы получили после запуска программы.

Отлично! Аналогично добавляем остальные сегменты управления, как показано ниже.

else if (cb_query.data == BTN_NEXT) { response_text = "You clicked " +BTN_NEXT+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); string message = "Choose Still More Options Below:

" ; message += "More Options" ; string buttons = "[[{\"text\": \"" +EMOJI_UP+ "\", \"callback_data\": \"" +EMOJI_UP+ "\"}, {\"text\": \"Contact\", \"callback_data\": \"" +BTN_CONTACT+ "\"}, {\"text\": \"Join\", \"callback_data\": \"" +BTN_JOIN+ "\"},{\"text\": \"" +EMOJI_PISTOL+ "\", \"callback_data\": \"" +EMOJI_PISTOL+ "\"}]]" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, customInlineKeyboardMarkup(buttons)); } else if (cb_query.data == BTN_CONTACT) { response_text = "You clicked " +BTN_CONTACT+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); string message = "Contact the developer via link below:

" ; message += "https://t.me/Forex_Algo_Trader" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, NULL ); } else if (cb_query.data == BTN_JOIN) { response_text = "You clicked " +BTN_JOIN+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); string message = "You want to be part of our MQL5 Community?

" ; message += "Welcome! <a href=\"https://t.me/forexalgo_trading\">Click me</a> to join.

" ; message += "<s>Civil Engineering</s> Forex AlgoTrading

" ; message += "<pre>This is a sample of our MQL5 code</pre>

" ; message += "<u><i>Remember to follow community guidelines!\xF64F\</i></u>

" ; message += "<b>Happy Trading!</b>

" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, NULL ); } else if (cb_query.data == EMOJI_PISTOL) { response_text = "You clicked " +EMOJI_PISTOL+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); string message = "Choose More Options Below:

" ; message += "Trading Operations" ; string buttons = "[[{\"text\": \"" +EMOJI_UP+ "\", \"callback_data\": \"" +EMOJI_UP+ "\"}]," "[{\"text\": \"Buy\", \"callback_data\": \"" +BTN_BUY+ "\"}, {\"text\": \"Close\", \"callback_data\": \"" +BTN_CLOSE+ "\"}, {\"text\": \"Next\", \"callback_data\": \"" +BTN_NEXT+ "\"}]]" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, customInlineKeyboardMarkup(buttons)); }

Здесь мы обработали кнопки, генерируемые в поле Next, а также их отзывчивость. Теперь нужно позаботиться о кнопке снимка экрана, которая находится в главном меню встроенных кнопок.

else if (cb_query.data == BTN_SCREENSHOT) { response_text = "You clicked " +BTN_SCREENSHOT+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); string message = "Okay. Command 'get Current Chart Screenshot' received.

" ; message += "Screenshot sending process initiated \xF60E" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, NULL ); string caption = "Screenshot of Symbol: " + _Symbol + " (" + EnumToString ( ENUM_TIMEFRAMES ( _Period ))+ ") @ Time: " + TimeToString ( TimeCurrent ()); sendScreenshotToTelegram(cb_query.chat_id, _Symbol , _Period , caption); }

Наконец, нам нужно позаботиться о кнопке Cancel, удалив текущие встроенные кнопки, чтобы можно было начать заново.

else if (cb_query.data == EMOJI_CANCEL) { response_text = "You clicked " +EMOJI_CANCEL+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); string message = "Choose /start or /help to begin." ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, NULL ); removeInlineButtons(member_token, cb_query.chat_id, cb_query.message_id); }

Здесь реализована аналогичная логика, только мы добавили еще одну функцию для удаления встроенных кнопок.

void removeInlineButtons( string memberToken, long chatID, long messageID){ string url = TELEGRAM_BASE_URL + "/bot" + memberToken + "/editMessageReplyMarkup" ; string params = "chat_id=" + IntegerToString(chatID) + "&message_id=" + IntegerToString(messageID) + "&reply_markup=" + UrlEncode( "{\"inline_keyboard\":[]}" ); string response; int res = postRequest(response, url, params , WEB_TIMEOUT); }

Здесь мы определяем функцию removeInlineButtons. Ее цель — избавиться от встроенных кнопок в ранее отправленном сообщении путем изменения разметки ответа на сообщение. Функция имеет три параметра: memberToken (токен аутентификации бота), chatID (идентификатор чата, в который было отправлено сообщение) и messageID (идентификатор сообщения, содержащего встроенные кнопки). Сначала мы создаем URL-адрес конечной точки API для метода Telegram editMessageReplyMarkup. Мы делаем это, объединяя TELEGRAM_BASE_URL с /bot и memberToken. Это формирует URL-адрес, который мы будем использовать для связи с серверами Telegram.

Затем мы указываем строку params, которая содержит необходимые параметры для вызова API. Мы включаем параметр chat_id. Чтобы получить его значение, мы преобразуем переменную chatID из целого числа в строку. То же самое делаем для параметра message_id. Наконец, мы сообщаем API о необходимости удалить встроенные кнопки, отправив пустое поле reply_markup. Значением этого поля является пустая строка JSON, которую мы получаем с помощью UrlEncoding значения переменной emptyInlineKeyboard.

После настройки параметров мы объявляем переменную response для хранения всего, что отправляет сервер, и вызываем postRequest для отправки API-запроса в Telegram. Функция postRequest отправляет запрос, используя предоставленный URL и параметры, а также тайм-аут (WEB_TIMEOUT) на случай, если что-то пойдет не так. Если запрос выполнен успешно, мы получаем желаемый результат — сообщение без встроенных кнопок, что фактически сбрасывает их состояние. Если данные обратного вызова не распознаны, мы возвращаем сообщение, в котором говорится, что нажатая кнопка неизвестна.

else { response_text = "Unknown button!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); }

При нажатии кнопки Cancel мы получаем следующее.

Всё работает. Полный исходный код, отвечающий за обработку запросов обратного вызова, выглядит следующим образом.

#define BTN_MENU "BTN_MENU" void Class_Bot_EA::ProcessMessages( void ){ for ( int i= 0 ; i<member_chats.Total(); i++){ Class_Chat *chat = member_chats.GetNodeAtIndex(i); if (!chat.member_new_one.done){ chat.member_new_one.done = true ; string text = chat.member_new_one.message_text; if (text == "Start" || text == "/start" || text == "Help" || text == "/help" ){ string message = "Welcome! You can control me via inline buttons!" ; string buttons = "[[{\"text\": \"Provide Menu\", \"callback_data\": \"" +BTN_MENU+ "\"}]]" ; sendMessageToTelegram(chat.member_id, message, customInlineKeyboardMarkup(buttons)); } } } } #define BTN_NAME "BTN_NAME" #define BTN_INFO "BTN_INFO" #define BTN_QUOTES "BTN_QUOTES" #define BTN_MORE "BTN_MORE" #define BTN_SCREENSHOT "BTN_SCREENSHOT" #define EMOJI_CANCEL "\x274C" #define EMOJI_UP "\x2B06" #define BTN_BUY "BTN_BUY" #define BTN_CLOSE "BTN_CLOSE" #define BTN_NEXT "BTN_NEXT" #define EMOJI_PISTOL "\xF52B" #define BTN_CONTACT "BTN_CONTACT" #define BTN_JOIN "BTN_JOIN" void Class_Bot_EA::ProcessCallbackQuery(Class_CallbackQuery &cb_query) { Print ( "Callback Query ID: " , cb_query.id); Print ( "Chat Token: " , member_token); Print ( "From First Name: " , cb_query.from_first_name); Print ( "From Last Name: " , cb_query.from_last_name); Print ( "From Username: " , cb_query.from_username); Print ( "Message ID: " , cb_query.message_id); Print ( "Message Text: " , cb_query.message_text); Print ( "Callback Data: " , cb_query.data); string response_text; if (cb_query.data == BTN_MENU) { response_text = "You clicked " +BTN_MENU+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, response_text, NULL ); string message = "Information" ; string buttons = "[[{\"text\": \"Get Expert's Name\", \"callback_data\": \"" +BTN_NAME+ "\"}]," "[{\"text\": \"Get Account Information\", \"callback_data\": \"" +BTN_INFO+ "\"}]," "[{\"text\": \"Get Current Market Quotes\", \"callback_data\": \"" +BTN_QUOTES+ "\"}]," "[{\"text\": \"More\", \"callback_data\": \"" +BTN_MORE+ "\"}, {\"text\": \"Screenshots\", \"callback_data\": \"" +BTN_SCREENSHOT+ "\"}, {\"text\": \"" +EMOJI_CANCEL+ "\", \"callback_data\": \"" +EMOJI_CANCEL+ "\"}]]" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, customInlineKeyboardMarkup(buttons)); } else if (cb_query.data == BTN_NAME) { response_text = "You clicked " +BTN_NAME+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); string message = "The file name of the EA that I control is:

" ; message += "\xF50B" + __FILE__ + " Enjoy.

" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, NULL ); } else if (cb_query.data == BTN_INFO) { response_text = "You clicked " +BTN_INFO+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); ushort MONEYBAG = 0xF4B0 ; string MONEYBAGcode = ShortToString (MONEYBAG); string currency = AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); string message = "\x2733\Account No: " +( string ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN )+ "

" ; message += "\x23F0\Account Server: " + AccountInfoString ( ACCOUNT_SERVER )+ "

" ; message += MONEYBAGcode+ "Balance: " +( string ) AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )+ " " +currency+ "

" ; message += "\x2705\Profit: " +( string ) AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT )+ " " +currency+ "

" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, NULL ); } else if (cb_query.data == BTN_QUOTES) { response_text = "You clicked " +BTN_QUOTES+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); double Ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double Bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); string message = "\xF170 Ask: " +( string )Ask+ "

" ; message += "\xF171 Bid: " +( string )Bid+ "

" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, NULL ); } else if (cb_query.data == BTN_MORE) { response_text = "You clicked " +BTN_MORE+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); string message = "Choose More Options Below:

" ; message += "Trading Operations" ; string buttons = "[[{\"text\": \"" +EMOJI_UP+ "\", \"callback_data\": \"" +EMOJI_UP+ "\"}]," "[{\"text\": \"Buy\", \"callback_data\": \"" +BTN_BUY+ "\"}, {\"text\": \"Close\", \"callback_data\": \"" +BTN_CLOSE+ "\"}, {\"text\": \"Next\", \"callback_data\": \"" +BTN_NEXT+ "\"}]]" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, customInlineKeyboardMarkup(buttons)); } else if (cb_query.data == EMOJI_CANCEL) { response_text = "You clicked " +EMOJI_CANCEL+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); string message = "Choose /start or /help to begin." ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, NULL ); removeInlineButtons(member_token, cb_query.chat_id, cb_query.message_id); } else if (cb_query.data == EMOJI_UP) { response_text = "You clicked " +EMOJI_UP+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); string message = "Choose a menu item:

" ; message += "Information" ; string buttons = "[[{\"text\": \"Get Expert's Name\", \"callback_data\": \"" +BTN_NAME+ "\"}]," "[{\"text\": \"Get Account Information\", \"callback_data\": \"" +BTN_INFO+ "\"}]," "[{\"text\": \"Get Current Market Quotes\", \"callback_data\": \"" +BTN_QUOTES+ "\"}]," "[{\"text\": \"More\", \"callback_data\": \"" +BTN_MORE+ "\"}, {\"text\": \"Screenshots\", \"callback_data\": \"" +BTN_SCREENSHOT+ "\"}, {\"text\": \"" +EMOJI_CANCEL+ "\", \"callback_data\": \"" +EMOJI_CANCEL+ "\"}]]" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, customInlineKeyboardMarkup(buttons)); } else if (cb_query.data == BTN_BUY) { response_text = "You clicked " +BTN_BUY+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); CTrade obj_trade; double Ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double Bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); obj_trade.Buy( 0.01 , NULL , 0 , Bid - 300 * _Point , Bid + 300 * _Point ); double entry = 0 , sl = 0 , tp = 0 , vol = 0 ; ulong ticket = obj_trade.ResultOrder(); if (ticket > 0 ) { if ( PositionSelectByTicket (ticket)) { entry = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); vol = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); } } string message = "\xF340\Opened BUY Position:

" ; message += "Ticket: " +( string )ticket+ "

" ; message += "Open Price: " +( string )entry+ "

" ; message += "Lots: " +( string )vol+ "

" ; message += "SL: " +( string )sl+ "

" ; message += "TP: " +( string )tp+ "

" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, NULL ); } else if (cb_query.data == BTN_CLOSE) { response_text = "You clicked " +BTN_CLOSE+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); CTrade obj_trade; int totalOpenBefore = PositionsTotal (); obj_trade.PositionClose( _Symbol ); int totalOpenAfter = PositionsTotal (); string message = "\xF62F\Closed Position:

" ; message += "Total Positions (Before): " +( string )totalOpenBefore+ "

" ; message += "Total Positions (After): " +( string )totalOpenAfter+ "

" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, NULL ); } else if (cb_query.data == BTN_NEXT) { response_text = "You clicked " +BTN_NEXT+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); string message = "Choose Still More Options Below:

" ; message += "More Options" ; string buttons = "[[{\"text\": \"" +EMOJI_UP+ "\", \"callback_data\": \"" +EMOJI_UP+ "\"}, {\"text\": \"Contact\", \"callback_data\": \"" +BTN_CONTACT+ "\"}, {\"text\": \"Join\", \"callback_data\": \"" +BTN_JOIN+ "\"},{\"text\": \"" +EMOJI_PISTOL+ "\", \"callback_data\": \"" +EMOJI_PISTOL+ "\"}]]" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, customInlineKeyboardMarkup(buttons)); } else if (cb_query.data == BTN_CONTACT) { response_text = "You clicked " +BTN_CONTACT+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); string message = "Contact the developer via link below:

" ; message += "https://t.me/Forex_Algo_Trader" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, NULL ); } else if (cb_query.data == BTN_JOIN) { response_text = "You clicked " +BTN_JOIN+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); string message = "You want to be part of our MQL5 Community?

" ; message += "Welcome! <a href=\"https://t.me/forexalgo_trading\">Click me</a> to join.

" ; message += "<s>Civil Engineering</s> Forex AlgoTrading

" ; message += "<pre>This is a sample of our MQL5 code</pre>

" ; message += "<u><i>Remember to follow community guidelines!\xF64F\</i></u>

" ; message += "<b>Happy Trading!</b>

" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, NULL ); } else if (cb_query.data == EMOJI_PISTOL) { response_text = "You clicked " +EMOJI_PISTOL+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); string message = "Choose More Options Below:

" ; message += "Trading Operations" ; string buttons = "[[{\"text\": \"" +EMOJI_UP+ "\", \"callback_data\": \"" +EMOJI_UP+ "\"}]," "[{\"text\": \"Buy\", \"callback_data\": \"" +BTN_BUY+ "\"}, {\"text\": \"Close\", \"callback_data\": \"" +BTN_CLOSE+ "\"}, {\"text\": \"Next\", \"callback_data\": \"" +BTN_NEXT+ "\"}]]" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, customInlineKeyboardMarkup(buttons)); } else if (cb_query.data == BTN_SCREENSHOT) { response_text = "You clicked " +BTN_SCREENSHOT+ "!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); string message = "Okay. Command 'get Current Chart Screenshot' received.

" ; message += "Screenshot sending process initiated \xF60E" ; sendMessageToTelegram(cb_query.chat_id, message, NULL ); string caption = "Screenshot of Symbol: " + _Symbol + " (" + EnumToString ( ENUM_TIMEFRAMES ( _Period ))+ ") @ Time: " + TimeToString ( TimeCurrent ()); sendScreenshotToTelegram(cb_query.chat_id, _Symbol , _Period , caption); } else { response_text = "Unknown button!" ; Print ( "RESPONSE = " , response_text); } } string customInlineKeyboardMarkup( const string buttons){ string result = "{\"inline_keyboard\": " + UrlEncode(buttons) + "}" ; return (result); } void removeInlineButtons( string memberToken, long chatID, long messageID){ string url = TELEGRAM_BASE_URL + "/bot" + memberToken + "/editMessageReplyMarkup" ; string params = "chat_id=" + IntegerToString (chatID) + "&message_id=" + IntegerToString (messageID) + "&reply_markup=" + UrlEncode( "{\"inline_keyboard\":[]}" ); string response; int res = postRequest(response, url, params, WEB_TIMEOUT); }

Итак, мы управляем callback-запросами, отвечая на нажатия определенных кнопок и направляя пользователей к соответствующим опциям встроенной клавиатуры. Это улучшает взаимодействие, предоставляя контекстно-зависимые сообщения и варианты. Далее мы протестируем интеграцию, чтобы убедиться, что функции работают так, как должны, и что взаимодействия обрабатываются правильно.





Тестирование реализации состояний встроенных кнопок

В этом разделе мы проверим, насколько хорошо встроенные кнопки взаимодействуют с Telegram-ботом и MQL5-советником. Этот процесс будет включать в себя имитацию действий пользователя, таких как нажатие кнопок, а также правильную обработку callback-запросов. Мы оценим правильность отображения, удаления или обновления встроенных кнопок на основе взаимодействия с пользователем. Для большей ясности я создал видеоролик, демонстрирующий работу интеграции и пошаговое поведение бота при нажатии на встроенные кнопки. Это гарантирует, что настройки будут работать так, как и ожидалось, в режиме реального времени.

Мы протестировали взаимодействие кнопок и запросов обратного вызова, чтобы убедиться, что бот правильно обрабатывает вводимые пользователем данные и что состояние встроенных кнопок обновляется или сбрасывается по мере необходимости. Это обеспечивает нелинейный стиль взаимодействия, который повышает вовлеченность и обеспечивает более эффективный опыт управления ботом через Telegram.





Заключение

Мы внедрили и протестировали callback-запросы и встроенные кнопки в Telegram-бота. Теперь бот может отвечать на действия пользователя персонализированными сообщениями и предлагать интерактивные возможности с помощью встроенной клавиатуры. Пользовательский опыт был улучшен за счет добавления простых в использовании кнопок в режиме реального времени для таких действий, как доступ к меню, получение информации о советнике или выполнение команд, связанных с торговлей.

Система протестирована и работает так, как и задумано, правильно обрабатывая каждый callback-запрос и предоставляя пользователям необходимую обратную связь. При этом бот сохраняет необходимое качество общения, что помогает поддерживать интерес пользователя и удобство использования. Мы видим, что встроенные кнопки более эффективны, поскольку они не загромождают поле чата. Надеюсь, статья оказалась достаточно подробной и понятной.